Программа передач ТВ, телепрограмма на 28 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 28 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 28 августа 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 «Давай поженимся!»

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Угрюм-река. 1-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов. Тайна исчезновения советской манекенщицы

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. Новые серии. «Альфонс». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия. «Практикантка». 1-я - 2-я серии

03:50 Семейный детектив. 52-я серия - «Треугольник»



ТВЦ



04:50 Большое кино. Доживем до понедельника

05:15 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье

06:00 Настроение

08:20 Другая. 1-я - 2-я серии

10:35 Георгий Данелия. Джентльмен удачи

11:30 События

11:50 Стажеры. 17-я - 18-я серии

13:40 Мой герой. Мария Аронова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж». 1-я - 2-я серии

17:00 Сразу после сотворения мира. 1-я серия

17:50 События

18:15 Сразу после сотворения мира. 2-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Лишние люди

23:10 Знак качества. Овощи-2023

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта. Дети кремлевских небожителей

01:25 Курская битва. Фильм 1-й

02:04 Курская битва. Фильм 2-й

02:45 Осторожно, мошенники! ЗОЖ - грабёж

03:10 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж». 1-я - 2-я серии

04:40 Короли эпизода. Валентина Телегина



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Напарник

05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Адреналин

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс. «Малыш». «Кощей». «Мститель». «Побег»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс. «Малыш». «Кощей». «Мститель». «Побег»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Заповедный спецназ. 5-я - 7-я серии

23:15 Сегодня в Москве

23:40 Путь бойца

01:00 Братаны-3. 5-я - 8-я серии

04:40 Улицы разбитых фонарей-9. Прыжок кенгуру



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Подлежит уничтожению. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Падение

10:25 Глухарь. День оборотня

11:25 Глухарь. Кукушка

12:25 Глухарь. Закон суров, но это закон

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Закон суров, но это закон

14:00 Глухарь. Грехи отцов

15:00 Глухарь. Кольт

16:00 Глухарь. Доверие

17:00 Известия

17:30 След. Исчезнувший

18:20 След. Безответная любовь

19:10 След. Нимфалида

19:55 След. Игра на опережение

20:35 След. Близко к сердцу

21:25 Свои-5. Приватный танец

22:20 Свои-3. Тест на человечность

23:10 Свои-3. Хронометраж

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. 12 граммов смерти

01:15 Свои-4. Ты - лучший

02:00 Свои-4. Игры убийц

02:40 След. Грязный ствол

03:20 След. Женщина с огоньком

03:55 Прокурорская проверка. Плохой папа



Домашний



04:35 Сердце женщины. 1-я и 2-я серии

06:15 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

08:25 Давай разведёмся!

09:25 Тест на отцовство

11:35 Понять. Простить. «Муж взаймы». «Странная пара»

12:40 Порча. Кнопка вызова

13:10 Знахарка. Шкура неубитого медведя

13:45 Верну любимого. Своё счастье

14:20 Голоса ушедших душ. Орешек

14:55 Пуанты для плюшки. 1-я - 4-я серии

19:00 Сокровище. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Муж взаймы». «Странная пара»

00:25 Порча. Кнопка вызова

01:00 Знахарка. Шкура неубитого медведя

01:35 Верну любимого. Своё счастье

02:00 Голоса ушедших душ. Орешек

02:25 Мама. 5-я - 8-я серии



ТНТ



04:45 Студия Союз. 20-я серия

05:30 Студия Союз. 22-я серия

06:20 Импровизация. Сезон 4. 94-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 3-я - 13-я серии

18:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 28-я - 29-я серии

20:00 Телохранители. 5-я - 6-я серии

21:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 23-я серия

22:00 Отчаянные дольщики

23:45 Беспринципные-3. 4-я серия

00:40 Такое кино! 447-я серия

01:10 «Проект «Анна Николаевна». 9-я серия

02:20 Импровизация. Команды. 46-я - 47-я серии

03:55 Студия Союз. 23-я серия

04:40 Студия Союз. 40-я серия



СТС



02:50 Папины дочки

05:05 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:15 Inтуристы. Сезон 2. 3-я серия

08:55 100 мест, где поесть. Сезон 2. 2-я серия

10:10 Щелкунчик и волшебная флейта

11:45 Юность. 1-я - 13-я серии

19:00 Кибер Иван. 1-я - 2-я серии

19:45 Люди в чёрном. Интернэшнл

22:00 Послезавтра

00:25 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 25-я серия

01:35 Папины дочки



Матч ТВ



05:00 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» - «Стрела»

06:00 Звёзды без правил

06:30 Магия большого спорта

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:35 Новости

09:40 Бильярд. Снукер. Кубок мира. Финал. Прямой эфир

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:40 Новости

14:45 Смешанные единоборства. UFC. М. Холлоуэй - Ч.С. Джунга

16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

17:00 Новости

17:05 Громко

18:25 География спорта. Санкт-Петербург

18:55 Футбол. Первая Лига. «Арсенал» - «Торпедо». Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Интер». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:35 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

01:35 Специальный репортаж

01:55 География спорта. Санкт-Петербург

02:25 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

02:55 Новости

03:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - Дж. Лилли

04:00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Обитель зла

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Мотылек

02:45 Камуфляж и шпионаж

04:15 Тайны Чапман



Звезда



04:20 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа

05:25 Ожидание полковника Шалыгина

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Ермак. Рождение атамана

12:20 Балабол. Последний пассажир

13:00 Новости дня

13:25 Балабол. Последний пассажир

15:00 Военные новости

15:10 Балабол. Здравствуй, папа!

17:00 Новости дня

17:15 Балабол. Здравствуй, папа!

18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Зенитная артиллерия

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 «Загадки века» с Сергеем Медведевым

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Постарайся остаться живым

00:45 Ермак. Рождение атамана

01:40 Свинарка и пастух

03:20 Балабол. Последний пассажир



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва водная

07:00 Престольный праздник. Успение Пресвятой Богородицы

07:40 «Я очень люблю эту жизнь...». 75 лет со дня рождения Натальи Гундаревой

08:20 Хозяйка детского дома. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Писатели нашего детства. Приоткрытая дверь. Писатель Л. Пантелеев

10:45 Июльский дождь

12:30 Новости культуры

12:45 Печоры. Ворота Вечности

13:15 Линия жизни. Василий Мищенко

14:10 Гиперболоид инженера Шухова

14:45 Три минуты тишины

14:50 ЦСДФ: Точка отсчета. 1-я серия

15:30 Искусственный отбор

16:15 Предки наших предков. Маори. Дети Хаваики

17:00 Новости культуры

17:15 Запечатленное время. Маленькая история о человеческой доброте

17:45 Российские музыкальные фестивали. ХIII Международный виолончельный фестиваль VIVACELLO. Альбан Герхардт, Борис Андрианов, Олег Каэтани и Российский национальный оркестр. 2021 год

18:40 История жизни. Безмолвные хозяева планеты

19:30 Новости культуры

19:45 Невский ковчег. Теория невозможного. Евдокия Дашина

20:15 Престольный праздник. Успение Пресвятой Богородицы

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:15 Георгий Свиридов. Остановись, время!

22:00 Жизнь Верди. 1-я серия

23:25 Три минуты тишины

23:30 ЦСДФ: Точка отсчета. 1-я серия

00:10 История жизни. Безмолвные хозяева планеты

00:55 Российские музыкальные фестивали. ХIII Международный виолончельный фестиваль VIVACELLO. Альбан Герхардт, Борис Андрианов, Олег Каэтани и Российский национальный оркестр. 2021 год

01:45 Запечатленное время. Маленькая история о человеческой доброте

02:15 Предки наших предков. Маори. Дети Хаваики

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 81-я - 82-я серии

06:20 Пятница News. 150-я серия

06:50 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»

07:50 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»

09:00 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»

10:10 На ножах. Сезон 6. 19-я серия - «Ростов-на-Дону. Креветка»

11:20 Четыре дачи. Сезон 2. 1-я серия - «Краснодарский край»

13:00 Четыре дачи. Сезон 2. 3-я серия - «Ленинградская область»

14:40 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»

15:40 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»

16:50 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»

17:50 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

19:00 Битва шефов. Сезон 3. 3-я серия

21:00 Битва шефов. Сезон 1. 3-я серия

23:00 Гастротур. Сезон 4. 3-я серия - «Якутия»

00:00 Городской романс

01:40 Пятница News. 152-я серия

02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 81-я - 82-я серии

03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 2-я серия - «Санкт-Петербург»

04:20 Пятница News. 151-я серия

04:40 Простоквашино



МИР



05:00 Девушка с характером

06:25 Мультфильмы

08:55 Наше кино. Неувядающие. К юбилею Н. Гундаревой

09:30 Однажды двадцать лет спустя

10:00 Новости

10:10 Однажды двадцать лет спустя

11:15 Вас ожидает гражданка Никанорова. К юбилею Н. Гундаревой

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино. Спецвыпуск к юбилею Н. Гундаревой

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Легенда о Тиле. 1-я - 4-я серии

04:25 Музыкальная история



Время начала передач - московское.



















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