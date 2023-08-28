Программа передач ТВ, телепрограмма на 28 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 28 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 28 августа 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!»
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Угрюм-река. 1-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов. Тайна исчезновения советской манекенщицы
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. Новые серии. «Альфонс». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия. «Практикантка». 1-я - 2-я серии
03:50 Семейный детектив. 52-я серия - «Треугольник»
ТВЦ
04:50 Большое кино. Доживем до понедельника
05:15 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье
06:00 Настроение
08:20 Другая. 1-я - 2-я серии
10:35 Георгий Данелия. Джентльмен удачи
11:30 События
11:50 Стажеры. 17-я - 18-я серии
13:40 Мой герой. Мария Аронова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж». 1-я - 2-я серии
17:00 Сразу после сотворения мира. 1-я серия
17:50 События
18:15 Сразу после сотворения мира. 2-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Лишние люди
23:10 Знак качества. Овощи-2023
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта. Дети кремлевских небожителей
01:25 Курская битва. Фильм 1-й
02:04 Курская битва. Фильм 2-й
02:45 Осторожно, мошенники! ЗОЖ - грабёж
03:10 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж». 1-я - 2-я серии
04:40 Короли эпизода. Валентина Телегина
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Напарник
05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Адреналин
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс. «Малыш». «Кощей». «Мститель». «Побег»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс. «Малыш». «Кощей». «Мститель». «Побег»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Заповедный спецназ. 5-я - 7-я серии
23:15 Сегодня в Москве
23:40 Путь бойца
01:00 Братаны-3. 5-я - 8-я серии
04:40 Улицы разбитых фонарей-9. Прыжок кенгуру
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Подлежит уничтожению. 1-я - 4-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Падение
10:25 Глухарь. День оборотня
11:25 Глухарь. Кукушка
12:25 Глухарь. Закон суров, но это закон
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Закон суров, но это закон
14:00 Глухарь. Грехи отцов
15:00 Глухарь. Кольт
16:00 Глухарь. Доверие
17:00 Известия
17:30 След. Исчезнувший
18:20 След. Безответная любовь
19:10 След. Нимфалида
19:55 След. Игра на опережение
20:35 След. Близко к сердцу
21:25 Свои-5. Приватный танец
22:20 Свои-3. Тест на человечность
23:10 Свои-3. Хронометраж
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. 12 граммов смерти
01:15 Свои-4. Ты - лучший
02:00 Свои-4. Игры убийц
02:40 След. Грязный ствол
03:20 След. Женщина с огоньком
03:55 Прокурорская проверка. Плохой папа
Домашний
04:35 Сердце женщины. 1-я и 2-я серии
06:15 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
08:25 Давай разведёмся!
09:25 Тест на отцовство
11:35 Понять. Простить. «Муж взаймы». «Странная пара»
12:40 Порча. Кнопка вызова
13:10 Знахарка. Шкура неубитого медведя
13:45 Верну любимого. Своё счастье
14:20 Голоса ушедших душ. Орешек
14:55 Пуанты для плюшки. 1-я - 4-я серии
19:00 Сокровище. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Муж взаймы». «Странная пара»
00:25 Порча. Кнопка вызова
01:00 Знахарка. Шкура неубитого медведя
01:35 Верну любимого. Своё счастье
02:00 Голоса ушедших душ. Орешек
02:25 Мама. 5-я - 8-я серии
ТНТ
04:45 Студия Союз. 20-я серия
05:30 Студия Союз. 22-я серия
06:20 Импровизация. Сезон 4. 94-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 3-я - 13-я серии
18:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 28-я - 29-я серии
20:00 Телохранители. 5-я - 6-я серии
21:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 23-я серия
22:00 Отчаянные дольщики
23:45 Беспринципные-3. 4-я серия
00:40 Такое кино! 447-я серия
01:10 «Проект «Анна Николаевна». 9-я серия
02:20 Импровизация. Команды. 46-я - 47-я серии
03:55 Студия Союз. 23-я серия
04:40 Студия Союз. 40-я серия
СТС
02:50 Папины дочки
05:05 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:15 Inтуристы. Сезон 2. 3-я серия
08:55 100 мест, где поесть. Сезон 2. 2-я серия
10:10 Щелкунчик и волшебная флейта
11:45 Юность. 1-я - 13-я серии
19:00 Кибер Иван. 1-я - 2-я серии
19:45 Люди в чёрном. Интернэшнл
22:00 Послезавтра
00:25 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 25-я серия
01:35 Папины дочки
Матч ТВ
05:00 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» - «Стрела»
06:00 Звёзды без правил
06:30 Магия большого спорта
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:35 Новости
09:40 Бильярд. Снукер. Кубок мира. Финал. Прямой эфир
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:40 Новости
14:45 Смешанные единоборства. UFC. М. Холлоуэй - Ч.С. Джунга
16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
17:00 Новости
17:05 Громко
18:25 География спорта. Санкт-Петербург
18:55 Футбол. Первая Лига. «Арсенал» - «Торпедо». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Интер». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:35 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
01:35 Специальный репортаж
01:55 География спорта. Санкт-Петербург
02:25 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
02:55 Новости
03:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - Дж. Лилли
04:00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Обитель зла
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Мотылек
02:45 Камуфляж и шпионаж
04:15 Тайны Чапман
Звезда
04:20 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа
05:25 Ожидание полковника Шалыгина
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Ермак. Рождение атамана
12:20 Балабол. Последний пассажир
13:00 Новости дня
13:25 Балабол. Последний пассажир
15:00 Военные новости
15:10 Балабол. Здравствуй, папа!
17:00 Новости дня
17:15 Балабол. Здравствуй, папа!
18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Зенитная артиллерия
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 «Загадки века» с Сергеем Медведевым
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Постарайся остаться живым
00:45 Ермак. Рождение атамана
01:40 Свинарка и пастух
03:20 Балабол. Последний пассажир
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва водная
07:00 Престольный праздник. Успение Пресвятой Богородицы
07:40 «Я очень люблю эту жизнь...». 75 лет со дня рождения Натальи Гундаревой
08:20 Хозяйка детского дома. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Писатели нашего детства. Приоткрытая дверь. Писатель Л. Пантелеев
10:45 Июльский дождь
12:30 Новости культуры
12:45 Печоры. Ворота Вечности
13:15 Линия жизни. Василий Мищенко
14:10 Гиперболоид инженера Шухова
14:45 Три минуты тишины
14:50 ЦСДФ: Точка отсчета. 1-я серия
15:30 Искусственный отбор
16:15 Предки наших предков. Маори. Дети Хаваики
17:00 Новости культуры
17:15 Запечатленное время. Маленькая история о человеческой доброте
17:45 Российские музыкальные фестивали. ХIII Международный виолончельный фестиваль VIVACELLO. Альбан Герхардт, Борис Андрианов, Олег Каэтани и Российский национальный оркестр. 2021 год
18:40 История жизни. Безмолвные хозяева планеты
19:30 Новости культуры
19:45 Невский ковчег. Теория невозможного. Евдокия Дашина
20:15 Престольный праздник. Успение Пресвятой Богородицы
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:15 Георгий Свиридов. Остановись, время!
22:00 Жизнь Верди. 1-я серия
23:25 Три минуты тишины
23:30 ЦСДФ: Точка отсчета. 1-я серия
00:10 История жизни. Безмолвные хозяева планеты
00:55 Российские музыкальные фестивали. ХIII Международный виолончельный фестиваль VIVACELLO. Альбан Герхардт, Борис Андрианов, Олег Каэтани и Российский национальный оркестр. 2021 год
01:45 Запечатленное время. Маленькая история о человеческой доброте
02:15 Предки наших предков. Маори. Дети Хаваики
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 81-я - 82-я серии
06:20 Пятница News. 150-я серия
06:50 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»
07:50 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»
09:00 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»
10:10 На ножах. Сезон 6. 19-я серия - «Ростов-на-Дону. Креветка»
11:20 Четыре дачи. Сезон 2. 1-я серия - «Краснодарский край»
13:00 Четыре дачи. Сезон 2. 3-я серия - «Ленинградская область»
14:40 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»
15:40 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»
16:50 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»
17:50 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
19:00 Битва шефов. Сезон 3. 3-я серия
21:00 Битва шефов. Сезон 1. 3-я серия
23:00 Гастротур. Сезон 4. 3-я серия - «Якутия»
00:00 Городской романс
01:40 Пятница News. 152-я серия
02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 81-я - 82-я серии
03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 2-я серия - «Санкт-Петербург»
04:20 Пятница News. 151-я серия
04:40 Простоквашино
МИР
05:00 Девушка с характером
06:25 Мультфильмы
08:55 Наше кино. Неувядающие. К юбилею Н. Гундаревой
09:30 Однажды двадцать лет спустя
10:00 Новости
10:10 Однажды двадцать лет спустя
11:15 Вас ожидает гражданка Никанорова. К юбилею Н. Гундаревой
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино. Спецвыпуск к юбилею Н. Гундаревой
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Легенда о Тиле. 1-я - 4-я серии
04:25 Музыкальная история
Время начала передач - московское.