Программа передач ТВ, телепрограмма на 29 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 29 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 29 августа 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Угрюм-река. 2-я серия

22:50 Большая игра

23:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. Новые серии. «Квест». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-2. «Заказчик». 1-я - 2-я серии

03:50 Семейный детектив. 53-я серия - «Самородок»



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Валентина Телегина

05:20 Мой герой. Мария Аронова

06:00 Настроение

08:25 Другая. 3-я - 4-я серии

10:35 Семён Фарада. Непутёвый кумир

11:30 События

11:50 Стажеры. 19-я - 20-я серии

13:40 Мой герой. Никита Ефремов

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж». 3-я - 4-я серии

16:55 Прощание. Майкл Джексон

17:50 События

18:15 Чудны дела твои, Господи! 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Формула успеха. Выпуск от 29 августа

23:05 Николай Караченцов. Укрощение плейбоя

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната. Семейка Бушей

01:25 «Марк Бернес. «Я жизнь учил не по учебникам»

02:05 Гражданская война. Забытые сражения. Жизнь при Белых, или Нерешительность Антона Деникина

02:45 Осторожно, мошенники! Рвачи-ветврачи

03:15 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж«. 3-я - 4-я серии

04:40 Людмила Целиковская. Муза трёх королей



НТВ



04:40 Улицы разбитых фонарей-9. Прыжок кенгуру

05:35 Улицы разбитых фонарей-9. Лабиринт

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс. «Черная метка». «Фальшивомонетчики». «Месть», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Пёс. «Черная метка». «Фальшивомонетчики». «Месть», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Заповедный спецназ. 8-я - 10-я серии

23:15 Сегодня в Москве

23:40 Путь бойца

01:00 Братаны-3. 9-я - 13-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Поселенцы. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Доверие

10:25 Глухарь. Чугун

11:25 Глухарь. Судьба

12:25 Глухарь. Жалость

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Жалость

13:55 Глухарь. Ошибка следователя Агапова

14:55 Глухарь. Братская любовь

16:00 Глухарь. Искупление

17:00 Известия

17:30 След. Пирамида Хопса

18:20 След. Барин из Парижа

19:10 След. Настоящий герой

19:55 След. Паразиты

20:35 След. Чемодан без ручки

21:25 Свои-5. Опасное решение

22:20 Свои-3. Украденное счастье

23:10 Свои-3. Формула смерти

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Из грязи в князи

01:15 Свои-4. Механик

02:00 Свои-4. Плацебо

02:40 След. Мамонты-папонты

03:20 След. На пике формы

03:55 Прокурорская проверка. Один дома



Домашний



02:25 Мама. 5-я - 8-я серии

05:40 6 кадров

05:45 По делам несовершеннолетних

08:30 Давай разведёмся!

09:35 Тест на отцовство

11:45 Понять. Простить. «Пояс верности». «Важен статус»

12:50 Порча. Чертово перо

13:20 Знахарка. Любимая дочка

13:55 Верну любимого. Параллельные жизни

14:30 Голоса ушедших душ. Лилия

15:05 Как выйти замуж за миллионера. 1-я - 4-я серии

19:00 От встречи до разлуки. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Пояс верности». «Важен статус»

00:25 Порча. Чертово перо

01:00 Знахарка. Любимая дочка

01:35 Верну любимого. Параллельные жизни

02:00 Голоса ушедших душ. Лилия

02:25 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:40 Студия Союз. 40-я серия

05:30 Импровизация. 107-я серия

05:50 Два хвоста

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 14-я - 15-я серии

09:00 Интерны. 146-я - 162-я серии

17:00 Однажды в России. 219-я серия

18:00 Однажды в России. 241-я серия - «Дайджест»

19:00 Однажды в России. 243-я серия - «Дайджест»

20:00 Телохранители. 6-я - 7-я серии

21:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 24-я серия

22:00 Либерея: Охотники за сокровищами

00:10 Беспринципные-3. 5-я серия

01:05 Импровизация. Команды. 48-я - 49-я серии

02:45 Студия Союз. 25-я серия

03:30 Студия Союз. 27-я серия

04:20 Импровизация. 106-я серия



СТС



01:35 Папины дочки

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Кибер Иван. 1-я - 2-я серии

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:20 Большая свадьба

11:05 Подарок с характером

13:00 2012

16:05 Люди в чёрном. Интернэшнл

18:30 Кибер Иван. 1-я - 3-я серии

20:00 Люди в чёрном

21:55 Правила съема: Метод Хитча

00:20 Отмель

02:00 Папины дочки



Матч ТВ



04:00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира

06:00 Звёзды без правил

06:30 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Лучшие из лучших

11:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Г. Славески - Дж. Линдси

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:40 Новости

14:45 Футбол. Кубок России. «Рубин» - «Урал». Прямой эфир

17:00 Футбол. Кубок России. «Факел» - «Оренбург». Прямой эфир

19:15 Футбол. Кубок России. «Спартак» - «Динамо». Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Галатасарай» - «Мольде». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

01:25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Панатинаикос» - «Брага»

03:25 Новости

03:30 Здоровый образ. Хоккей

04:00 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Металлург»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Дом странных детей мисс Перегрин

22:30 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 На грани безумия

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Балабол. Здравствуй, папа!

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Ермак. Царские ослушники

12:20 Балабол. Американская коллекция

13:00 Новости дня

13:25 Балабол. Американская коллекция

15:00 Военные новости

15:10 Балабол. Полкан

17:00 Новости дня

17:15 Балабол. Полкан

18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Бронекатера

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Улика из прошлого. «Погружение« Байдена. Зачем так долго искали «Титан«?»

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Голубые дороги

01:10 Ермак. Царские ослушники

02:00 Беспокойное хозяйство

03:20 Балабол. Американская коллекция



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва деревянная

07:05 Первые в мире. «Синяя птица» Грачева

07:20 Предки наших предков. Маори. Дети Хаваики

08:00 Жизнь и судьба

08:20 Хозяйка детского дома. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Писатели нашего детства. На самой легкой лодке. Юрий Коваль

10:45 Наше призвание. 1-я серия

12:00 Школа будущего. Фильм 1-й. «Мир без учителя?»

12:30 Новости культуры

12:45 Земля людей. Карачаевцы. Большая река

13:20 Жизнь Верди. 1-я серия

14:45 Три минуты тишины

14:50 ЦСДФ: Точка отсчета. 2-я серия

15:30 Искусственный отбор

16:15 Предки наших предков. Маори. Связанные одним прошлым

17:00 Новости культуры

17:15 Запечатленное время. Необыкновенный отель

17:45 Российские музыкальные фестивали. Московский международный фестиваль «Виртуозы гитары». 2022 год

18:40 История жизни. Зачем динозаврам оперенье?

19:30 Новости культуры

19:45 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Колчак

20:15 Искусственный отбор

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:20 Николай Обухович. За амальгамой бытия

22:00 Жизнь Верди. 2-я серия

23:25 Три минуты тишины

23:30 ЦСДФ: Точка отсчета. 2-я серия

00:10 История жизни. Зачем динозаврам оперенье?

00:55 Российские музыкальные фестивали. Московский международный фестиваль «Виртуозы гитары». 2022 год

01:45 Запечатленное время. Необыкновенный отель

02:15 Предки наших предков. Маори. Связанные одним прошлым

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино

05:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 83-я - 84-я серии

06:50 Пятница News. 151-я серия

07:30 Кондитер. Сезон 6. 19-я серия - «Торт для Марины Федункив»

08:40 Кондитер. Сезон 7. 11-я серия - «Куба. Торт для Клавы Коки»

10:00 Кондитер. Дети. Сезон 2. 10-я серия - «Суперфинал»

11:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 8-я серия - «Свадьба в замке VS Народная свадьба»

13:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 50-я серия - «Свадьба на стиле VS Свадьба на селе»

14:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 60-я серия - «Русская народная свадьбы VS Свадьба на пивзаводе»

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 64-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Русско-татарская свадьба»

19:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 1-я серия

21:30 Вундеркинды. Сезон 3. 12-я серия - «Юрий Стоянов и Регина Тодоренко»

23:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 1-я серия - «Сочи»

00:00 Последняя жертва

01:30 Пятница News. 153-я серия

02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 83-я - 84-я серии

03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»

04:10 Пятница News. 152-я серия

04:35 Простоквашино



МИР



05:00 Музыкальная история

05:45 Большая перемена. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Большая перемена. 4-я серия

11:05 Земля Санникова. К 150-летию открытия Земли Франца-Иосифа

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Земля Санникова. К 150-летию открытия Земли Франца-Иосифа

00:50 Наше кино. История большой любви. Земля Санникова

01:15 Освобождение. Операция «Багратион«

01:40 Истребители

03:15 Новости

03:30 [Не]Фантастика

03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТВ, телепрограмма на 28 августа 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 24 августа 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 23 августа 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 22 августа 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 21 августа 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 17 августа 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 15 августа 2023



