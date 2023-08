Программа передач ТВ, телепрограмма на 29 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 29 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 29 августа 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Угрюм-река. 2-я серия

22:50 Большая игра

23:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. Новые серии. «Квест». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-2. «Заказчик». 1-я - 2-я серии

03:50 Семейный детектив. 53-я серия - «Самородок»



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Валентина Телегина

05:20 Мой герой. Мария Аронова

06:00 Настроение

08:25 Другая. 3-я - 4-я серии

10:35 Семён Фарада. Непутёвый кумир

11:30 События

11:50 Стажеры. 19-я - 20-я серии

13:40 Мой герой. Никита Ефремов

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж». 3-я - 4-я серии

16:55 Прощание. Майкл Джексон

17:50 События

18:15 Чудны дела твои, Господи! 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Формула успеха. Выпуск от 29 августа

23:05 Николай Караченцов. Укрощение плейбоя

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната. Семейка Бушей

01:25 «Марк Бернес. «Я жизнь учил не по учебникам»

02:05 Гражданская война. Забытые сражения. Жизнь при Белых, или Нерешительность Антона Деникина

02:45 Осторожно, мошенники! Рвачи-ветврачи

03:15 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж«. 3-я - 4-я серии

04:40 Людмила Целиковская. Муза трёх королей



НТВ



04:40 Улицы разбитых фонарей-9. Прыжок кенгуру

05:35 Улицы разбитых фонарей-9. Лабиринт

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс. «Черная метка». «Фальшивомонетчики». «Месть», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Пёс. «Черная метка». «Фальшивомонетчики». «Месть», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Заповедный спецназ. 8-я - 10-я серии

23:15 Сегодня в Москве

23:40 Путь бойца

01:00 Братаны-3. 9-я - 13-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Поселенцы. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Доверие

10:25 Глухарь. Чугун

11:25 Глухарь. Судьба

12:25 Глухарь. Жалость

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Жалость

13:55 Глухарь. Ошибка следователя Агапова

14:55 Глухарь. Братская любовь

16:00 Глухарь. Искупление

17:00 Известия

17:30 След. Пирамида Хопса

18:20 След. Барин из Парижа

19:10 След. Настоящий герой

19:55 След. Паразиты

20:35 След. Чемодан без ручки

21:25 Свои-5. Опасное решение

22:20 Свои-3. Украденное счастье

23:10 Свои-3. Формула смерти

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Из грязи в князи

01:15 Свои-4. Механик

02:00 Свои-4. Плацебо

02:40 След. Мамонты-папонты

03:20 След. На пике формы

03:55 Прокурорская проверка. Один дома



Домашний



02:25 Мама. 5-я - 8-я серии

05:40 6 кадров

05:45 По делам несовершеннолетних

08:30 Давай разведёмся!

09:35 Тест на отцовство

11:45 Понять. Простить. «Пояс верности». «Важен статус»

12:50 Порча. Чертово перо

13:20 Знахарка. Любимая дочка

13:55 Верну любимого. Параллельные жизни

14:30 Голоса ушедших душ. Лилия

15:05 Как выйти замуж за миллионера. 1-я - 4-я серии

19:00 От встречи до разлуки. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Пояс верности». «Важен статус»

00:25 Порча. Чертово перо

01:00 Знахарка. Любимая дочка

01:35 Верну любимого. Параллельные жизни

02:00 Голоса ушедших душ. Лилия

02:25 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:40 Студия Союз. 40-я серия

05:30 Импровизация. 107-я серия

05:50 Два хвоста

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 14-я - 15-я серии

09:00 Интерны. 146-я - 162-я серии

17:00 Однажды в России. 219-я серия

18:00 Однажды в России. 241-я серия - «Дайджест»

19:00 Однажды в России. 243-я серия - «Дайджест»

20:00 Телохранители. 6-я - 7-я серии

21:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 24-я серия

22:00 Либерея: Охотники за сокровищами

00:10 Беспринципные-3. 5-я серия

01:05 Импровизация. Команды. 48-я - 49-я серии

02:45 Студия Союз. 25-я серия

03:30 Студия Союз. 27-я серия

04:20 Импровизация. 106-я серия



СТС



01:35 Папины дочки

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Кибер Иван. 1-я - 2-я серии

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:20 Большая свадьба

11:05 Подарок с характером

13:00 2012

16:05 Люди в чёрном. Интернэшнл

18:30 Кибер Иван. 1-я - 3-я серии

20:00 Люди в чёрном

21:55 Правила съема: Метод Хитча

00:20 Отмель

02:00 Папины дочки



Матч ТВ



04:00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира

06:00 Звёзды без правил

06:30 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Лучшие из лучших

11:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Г. Славески - Дж. Линдси

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:40 Новости

14:45 Футбол. Кубок России. «Рубин» - «Урал». Прямой эфир

17:00 Футбол. Кубок России. «Факел» - «Оренбург». Прямой эфир

19:15 Футбол. Кубок России. «Спартак» - «Динамо». Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Галатасарай» - «Мольде». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

01:25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Панатинаикос» - «Брага»

03:25 Новости

03:30 Здоровый образ. Хоккей

04:00 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Металлург»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Дом странных детей мисс Перегрин

22:30 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 На грани безумия

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Балабол. Здравствуй, папа!

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Ермак. Царские ослушники

12:20 Балабол. Американская коллекция

13:00 Новости дня

13:25 Балабол. Американская коллекция

15:00 Военные новости

15:10 Балабол. Полкан

17:00 Новости дня

17:15 Балабол. Полкан

18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Бронекатера

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Улика из прошлого. «Погружение« Байдена. Зачем так долго искали «Титан«?»

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Голубые дороги

01:10 Ермак. Царские ослушники

02:00 Беспокойное хозяйство

03:20 Балабол. Американская коллекция



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва деревянная

07:05 Первые в мире. «Синяя птица» Грачева

07:20 Предки наших предков. Маори. Дети Хаваики

08:00 Жизнь и судьба

08:20 Хозяйка детского дома. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Писатели нашего детства. На самой легкой лодке. Юрий Коваль

10:45 Наше призвание. 1-я серия

12:00 Школа будущего. Фильм 1-й. «Мир без учителя?»

12:30 Новости культуры

12:45 Земля людей. Карачаевцы. Большая река

13:20 Жизнь Верди. 1-я серия

14:45 Три минуты тишины

14:50 ЦСДФ: Точка отсчета. 2-я серия

15:30 Искусственный отбор

16:15 Предки наших предков. Маори. Связанные одним прошлым

17:00 Новости культуры

17:15 Запечатленное время. Необыкновенный отель

17:45 Российские музыкальные фестивали. Московский международный фестиваль «Виртуозы гитары». 2022 год

18:40 История жизни. Зачем динозаврам оперенье?

19:30 Новости культуры

19:45 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Колчак

20:15 Искусственный отбор

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:20 Николай Обухович. За амальгамой бытия

22:00 Жизнь Верди. 2-я серия

23:25 Три минуты тишины

23:30 ЦСДФ: Точка отсчета. 2-я серия

00:10 История жизни. Зачем динозаврам оперенье?

00:55 Российские музыкальные фестивали. Московский международный фестиваль «Виртуозы гитары». 2022 год

01:45 Запечатленное время. Необыкновенный отель

02:15 Предки наших предков. Маори. Связанные одним прошлым

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино

05:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 83-я - 84-я серии

06:50 Пятница News. 151-я серия

07:30 Кондитер. Сезон 6. 19-я серия - «Торт для Марины Федункив»

08:40 Кондитер. Сезон 7. 11-я серия - «Куба. Торт для Клавы Коки»

10:00 Кондитер. Дети. Сезон 2. 10-я серия - «Суперфинал»

11:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 8-я серия - «Свадьба в замке VS Народная свадьба»

13:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 50-я серия - «Свадьба на стиле VS Свадьба на селе»

14:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 60-я серия - «Русская народная свадьбы VS Свадьба на пивзаводе»

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 64-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Русско-татарская свадьба»

19:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 1-я серия

21:30 Вундеркинды. Сезон 3. 12-я серия - «Юрий Стоянов и Регина Тодоренко»

23:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 1-я серия - «Сочи»

00:00 Последняя жертва

01:30 Пятница News. 153-я серия

02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 83-я - 84-я серии

03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»

04:10 Пятница News. 152-я серия

04:35 Простоквашино



МИР



05:00 Музыкальная история

05:45 Большая перемена. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Большая перемена. 4-я серия

11:05 Земля Санникова. К 150-летию открытия Земли Франца-Иосифа

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Земля Санникова. К 150-летию открытия Земли Франца-Иосифа

00:50 Наше кино. История большой любви. Земля Санникова

01:15 Освобождение. Операция «Багратион«

01:40 Истребители

03:15 Новости

03:30 [Не]Фантастика

03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.