Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 30 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 30 августа 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Угрюм-река. 3-я серия
22:55 Большая игра
23:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. Новые серии. «Любовь и небо». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-2. «Суббота, 15 часов». 1-я - 2-я серии
03:50 Семейный детектив. 54-я серия - «Пистолет в машине»
ТВЦ
04:40 Людмила Целиковская. Муза трёх королей
05:20 Мой герой. Никита Ефремов
06:00 Настроение
08:20 Другая. 5-я - 6-я серии
10:35 Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых
11:30 События
11:50 Стажеры. 21-я - 22-я серии
13:40 Мой герой. Игорь Ливанов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Кровные узы». 1-я - 2-я серии
16:55 Прощание. Владимир Басов
17:50 События
18:15 Жизнь, по слухам, одна. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Формула успеха. Выпуск от 30 августа
23:10 Прощание. Николай Губенко
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Михаил Горбачёв
01:30 Знак качества. Говядина
02:10 Гражданская война. Забытые сражения. Трагедия Эмиграции, или почему Савинков выбросился из окна
02:50 Осторожно, мошенники! Пушистый ужас
03:15 Анатомия убийства. «Кровные узы». 1-я - 2-я серии
04:45 Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Невиновный
05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Немного соли в холодной воде
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-2. «Старый друг». «Миссис Х». «На дне». «Звезда»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-2. «Старый друг». «Миссис Х». «На дне». «Звезда»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Заповедный спецназ. 11-я - 13-я серии
23:15 Сегодня в Москве
23:40 Путь бойца
01:00 Братаны-3. 14-я - 18-я серии
04:40 Военно-исторические маршруты
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Очевидное вероятно
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Поселенцы. 5-я - 8-я серии
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Искупление
10:25 Глухарь. Этот город
11:25 Глухарь. Пиромания
12:25 Глухарь. Все кончено
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Все кончено
14:00 Глухарь. Находка
15:00 Глухарь. Вам на погоны
16:00 Глухарь. Игра
17:00 Известия
17:30 След. Весёлые старты
18:20 След. Покойтесь с миром
19:10 След. Тест на совместимость
19:55 След. Вечные ценности
20:35 След. Чужая девочка
21:25 Свои-5. Копия верна
22:20 Свои-3. Карамболь
23:10 Свои-3. Врачебный долг
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Крупный улов
01:15 Свои-4. Счастливое завтра
02:00 Свои-4. Медиум
02:40 След. Шприц
03:15 След. Человек-невидимка
03:55 Прокурорская проверка. Что скрывает тишина
Домашний
02:25 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии
05:15 6 кадров
05:25 По делам несовершеннолетних
08:10 Давай разведёмся!
09:10 Тест на отцовство
11:25 Понять. Простить. «Три причины почему». «Запонка»
12:30 Порча. Куколка
13:00 Знахарка. За стеной
13:35 Верну любимого. Сладкая жизнь
14:10 Голоса ушедших душ. Соседка
14:45 Сокровище. 1-я - 4-я серии
19:00 Чужое счастье. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Три причины почему». «Запонка»
00:25 Порча. Куколка
01:00 Знахарка. За стеной
01:35 Верну любимого. Сладкая жизнь
02:00 Голоса ушедших душ. Соседка
02:25 Воспитание и выгул собак и мужчин. 1-я и 2-я серии
04:00 Любимая. 1-я и 2-я серии
ТНТ
04:20 Импровизация. 106-я серия
05:10 Импровизация. 95-я серия
05:55 Принцесса и дракон
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 16-я - 17-я серии
09:00 Интерны. 163-я - 179-я серии
17:00 Однажды в России. 244-я - 245-я серии
19:00 Однажды в России. 248-я серия
20:00 Телохранители. 7-я - 8-я серии
21:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 26-я серия
22:00 Прямой эфир
23:30 Беспринципные-3. 6-я серия
00:25 Импровизация. Команды. 50-я - 51-я серии
02:15 Студия Союз. 28-я - 29-я серии
03:50 Импровизация. 96-я серия
04:40 Импровизация. 111-я серия
СТС
05:00 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Кибер Иван. 2-я - 3-я серии
09:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:10 Дорогой папа
11:00 Бумеранг
13:20 Правила съема: Метод Хитча
15:45 Шоу «Уральских пельменей»
19:00 Кибер Иван. 3-я - 4-я серии
20:00 Люди в черном-2
21:45 Ангелы и демоны
00:35 Вальдо
02:35 Папины дочки
Матч ТВ
04:00 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Металлург»
06:00 Звёзды без правил
06:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Лучшие из лучших
11:25 Смешанные единоборства. UFC. Т. Сантос - Дж. Хилл
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Гандбол. Суперкубок России. Женщины. ЦСКА - «Лада«. Прямой эфир
16:00 Все на Матч!
16:55 Новости
17:00 Футбол. Кубок России. «Сочи» - ЦСКА. Прямой эфир
19:15 Футбол. Кубок России. «Балтика» - «Зенит». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ПСВ - «Рейнджерс». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
01:25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. АЕК - «Антверпен»
03:25 Новости
03:30 География спорта. Санкт-Петербург
04:00 Гребля на байдарках и каноэ. Кубок доброй воли
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Идеальный побег
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Стелс
02:35 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
Звезда
03:20 Балабол. Американская коллекция
05:05 Балабол. Полкан
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Ермак. Неизведанная Сибирь
12:20 Балабол. Паспортная история
13:00 Новости дня
13:25 Балабол. Паспортная история
15:00 Военные новости
15:05 Балабол. Паспортная история
15:20 Балабол. Спасибо, доктор!
17:00 Новости дня
17:15 Балабол. Спасибо, доктор!
18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Эскадренные миноносцы
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Секретные материалы. Балканский акцент мирового терроризма
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Из жизни начальника уголовного розыска
01:15 Ермак. Неизведанная Сибирь
02:05 Великий Северный путь
03:25 Балабол. Паспортная история
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва меценатская
07:05 Первые в мире. Николай Бенардос. Русский Гефест
07:20 Предки наших предков. Маори. Связанные одним прошлым
08:00 Жизнь и судьба. Петр Лундстрем, скрипач
08:25 Сладкая женщина
10:00 Новости культуры
10:15 Писатели нашего детства. Быть взрослым очень просто... Валентин Берестов
10:45 Наше призвание. 2-я серия
12:00 Школа будущего. Фильм 2-й. «Школа идёт к вам»
12:30 Новости культуры
12:45 Земля людей. Сойоты. Тайна древнего имени
13:20 Жизнь Верди. 2-я серия
14:45 Три минуты тишины
14:50 ЦСДФ: Точка отсчета. 3-я серия
15:30 Николай Обухович. За амальгамой бытия
16:15 Предки наших предков. Маори. Испытание цивилизацией
17:00 Новости культуры
17:15 Российские музыкальные фестивали. XV Зимний международный фестиваль искусств. К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты Москвы». 2022 год
18:40 История жизни. Из моря на сушу и обратно
19:30 Новости культуры
19:45 Невский ковчег. Теория невозможного. Абрам Ганнибал
20:15 Искусственный отбор
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Линия жизни. 105 лет со дня рождения Михаила Рожкова
22:00 Романовы. Венценосная Семья
00:15 Три минуты тишины
00:20 История жизни. Из моря на сушу и обратно
01:05 Российские музыкальные фестивали. Фестиваль Российского национального оркестра в музее-заповеднике «Царицыно». Солист Константин Емельянов. Дирижер Алексей Богорад. 2021 год
02:15 Предки наших предков. Маори. Испытание цивилизацией
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины
05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 85-я - 86-я серии
06:40 Пятница News. 152-я серия
07:20 Кондитер. Сезон 5. 18-я серия - «Финал»
09:00 На ножах. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону. У Бориса»
10:10 Кулинарные детективы. Сезон 1. 5-я серия
11:10 Адский шеф. Сезон 2. 1-я серия
14:30 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»
15:30 На ножах. Сезон 6. 12-я серия - «Краснодар. Bazar»
16:40 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»
17:40 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»
19:00 Адский шеф. Сезон 2. 2-я серия
22:40 Молодые ножи. Сезон 2. 5-я серия - «Знаменитые шефы»
00:00 Военно-полевой роман
01:30 Пятница News. 154-я серия
01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 85-я - 86-я серии
03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 3-я серия - «Ярославль»
04:00 Пятница News. 153-я серия
04:30 Простоквашино
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:35 Классные мужики. 1-я - 5-я серии
10:00 Новости
10:10 Классные мужики. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 «Возвращение «Святого Луки»
00:50 Рождённые в СССР. Профтехучилища
01:15 Свинарка и пастух
02:40 Новости
02:55 [Не]Фантастика
03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.