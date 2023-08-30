Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 августа 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 30 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 30 августа 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Угрюм-река. 3-я серия

22:55 Большая игра

23:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. Новые серии. «Любовь и небо». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-2. «Суббота, 15 часов». 1-я - 2-я серии

03:50 Семейный детектив. 54-я серия - «Пистолет в машине»



ТВЦ



04:40 Людмила Целиковская. Муза трёх королей

05:20 Мой герой. Никита Ефремов

06:00 Настроение

08:20 Другая. 5-я - 6-я серии

10:35 Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых

11:30 События

11:50 Стажеры. 21-я - 22-я серии

13:40 Мой герой. Игорь Ливанов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Кровные узы». 1-я - 2-я серии

16:55 Прощание. Владимир Басов

17:50 События

18:15 Жизнь, по слухам, одна. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Формула успеха. Выпуск от 30 августа

23:10 Прощание. Николай Губенко

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Михаил Горбачёв

01:30 Знак качества. Говядина

02:10 Гражданская война. Забытые сражения. Трагедия Эмиграции, или почему Савинков выбросился из окна

02:50 Осторожно, мошенники! Пушистый ужас

03:15 Анатомия убийства. «Кровные узы». 1-я - 2-я серии

04:45 Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Невиновный

05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Немного соли в холодной воде

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-2. «Старый друг». «Миссис Х». «На дне». «Звезда»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-2. «Старый друг». «Миссис Х». «На дне». «Звезда»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Заповедный спецназ. 11-я - 13-я серии

23:15 Сегодня в Москве

23:40 Путь бойца

01:00 Братаны-3. 14-я - 18-я серии

04:40 Военно-исторические маршруты

04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Очевидное вероятно



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Поселенцы. 5-я - 8-я серии

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Искупление

10:25 Глухарь. Этот город

11:25 Глухарь. Пиромания

12:25 Глухарь. Все кончено

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Все кончено

14:00 Глухарь. Находка

15:00 Глухарь. Вам на погоны

16:00 Глухарь. Игра

17:00 Известия

17:30 След. Весёлые старты

18:20 След. Покойтесь с миром

19:10 След. Тест на совместимость

19:55 След. Вечные ценности

20:35 След. Чужая девочка

21:25 Свои-5. Копия верна

22:20 Свои-3. Карамболь

23:10 Свои-3. Врачебный долг

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Крупный улов

01:15 Свои-4. Счастливое завтра

02:00 Свои-4. Медиум

02:40 След. Шприц

03:15 След. Человек-невидимка

03:55 Прокурорская проверка. Что скрывает тишина



Домашний



02:25 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии

05:15 6 кадров

05:25 По делам несовершеннолетних

08:10 Давай разведёмся!

09:10 Тест на отцовство

11:25 Понять. Простить. «Три причины почему». «Запонка»

12:30 Порча. Куколка

13:00 Знахарка. За стеной

13:35 Верну любимого. Сладкая жизнь

14:10 Голоса ушедших душ. Соседка

14:45 Сокровище. 1-я - 4-я серии

19:00 Чужое счастье. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Три причины почему». «Запонка»

00:25 Порча. Куколка

01:00 Знахарка. За стеной

01:35 Верну любимого. Сладкая жизнь

02:00 Голоса ушедших душ. Соседка

02:25 Воспитание и выгул собак и мужчин. 1-я и 2-я серии

04:00 Любимая. 1-я и 2-я серии



ТНТ



04:20 Импровизация. 106-я серия

05:10 Импровизация. 95-я серия

05:55 Принцесса и дракон

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 16-я - 17-я серии

09:00 Интерны. 163-я - 179-я серии

17:00 Однажды в России. 244-я - 245-я серии

19:00 Однажды в России. 248-я серия

20:00 Телохранители. 7-я - 8-я серии

21:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 26-я серия

22:00 Прямой эфир

23:30 Беспринципные-3. 6-я серия

00:25 Импровизация. Команды. 50-я - 51-я серии

02:15 Студия Союз. 28-я - 29-я серии

03:50 Импровизация. 96-я серия

04:40 Импровизация. 111-я серия



СТС



05:00 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Кибер Иван. 2-я - 3-я серии

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:10 Дорогой папа

11:00 Бумеранг

13:20 Правила съема: Метод Хитча

15:45 Шоу «Уральских пельменей»

19:00 Кибер Иван. 3-я - 4-я серии

20:00 Люди в черном-2

21:45 Ангелы и демоны

00:35 Вальдо

02:35 Папины дочки



Матч ТВ



04:00 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Металлург»

06:00 Звёзды без правил

06:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Лучшие из лучших

11:25 Смешанные единоборства. UFC. Т. Сантос - Дж. Хилл

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Гандбол. Суперкубок России. Женщины. ЦСКА - «Лада«. Прямой эфир

16:00 Все на Матч!

16:55 Новости

17:00 Футбол. Кубок России. «Сочи» - ЦСКА. Прямой эфир

19:15 Футбол. Кубок России. «Балтика» - «Зенит». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ПСВ - «Рейнджерс». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

01:25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. АЕК - «Антверпен»

03:25 Новости

03:30 География спорта. Санкт-Петербург

04:00 Гребля на байдарках и каноэ. Кубок доброй воли



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Идеальный побег

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Стелс

02:35 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



Звезда



03:20 Балабол. Американская коллекция

05:05 Балабол. Полкан

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Ермак. Неизведанная Сибирь

12:20 Балабол. Паспортная история

13:00 Новости дня

13:25 Балабол. Паспортная история

15:00 Военные новости

15:05 Балабол. Паспортная история

15:20 Балабол. Спасибо, доктор!

17:00 Новости дня

17:15 Балабол. Спасибо, доктор!

18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Эскадренные миноносцы

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Секретные материалы. Балканский акцент мирового терроризма

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Из жизни начальника уголовного розыска

01:15 Ермак. Неизведанная Сибирь

02:05 Великий Северный путь

03:25 Балабол. Паспортная история



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва меценатская

07:05 Первые в мире. Николай Бенардос. Русский Гефест

07:20 Предки наших предков. Маори. Связанные одним прошлым

08:00 Жизнь и судьба. Петр Лундстрем, скрипач

08:25 Сладкая женщина

10:00 Новости культуры

10:15 Писатели нашего детства. Быть взрослым очень просто... Валентин Берестов

10:45 Наше призвание. 2-я серия

12:00 Школа будущего. Фильм 2-й. «Школа идёт к вам»

12:30 Новости культуры

12:45 Земля людей. Сойоты. Тайна древнего имени

13:20 Жизнь Верди. 2-я серия

14:45 Три минуты тишины

14:50 ЦСДФ: Точка отсчета. 3-я серия

15:30 Николай Обухович. За амальгамой бытия

16:15 Предки наших предков. Маори. Испытание цивилизацией

17:00 Новости культуры

17:15 Российские музыкальные фестивали. XV Зимний международный фестиваль искусств. К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты Москвы». 2022 год

18:40 История жизни. Из моря на сушу и обратно

19:30 Новости культуры

19:45 Невский ковчег. Теория невозможного. Абрам Ганнибал

20:15 Искусственный отбор

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:10 Линия жизни. 105 лет со дня рождения Михаила Рожкова

22:00 Романовы. Венценосная Семья

00:15 Три минуты тишины

00:20 История жизни. Из моря на сушу и обратно

01:05 Российские музыкальные фестивали. Фестиваль Российского национального оркестра в музее-заповеднике «Царицыно». Солист Константин Емельянов. Дирижер Алексей Богорад. 2021 год

02:15 Предки наших предков. Маори. Испытание цивилизацией

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины

05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 85-я - 86-я серии

06:40 Пятница News. 152-я серия

07:20 Кондитер. Сезон 5. 18-я серия - «Финал»

09:00 На ножах. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону. У Бориса»

10:10 Кулинарные детективы. Сезон 1. 5-я серия

11:10 Адский шеф. Сезон 2. 1-я серия

14:30 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»

15:30 На ножах. Сезон 6. 12-я серия - «Краснодар. Bazar»

16:40 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»

17:40 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»

19:00 Адский шеф. Сезон 2. 2-я серия

22:40 Молодые ножи. Сезон 2. 5-я серия - «Знаменитые шефы»

00:00 Военно-полевой роман

01:30 Пятница News. 154-я серия

01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 85-я - 86-я серии

03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 3-я серия - «Ярославль»

04:00 Пятница News. 153-я серия

04:30 Простоквашино



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:35 Классные мужики. 1-я - 5-я серии

10:00 Новости

10:10 Классные мужики. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 «Возвращение «Святого Луки»

00:50 Рождённые в СССР. Профтехучилища

01:15 Свинарка и пастух

02:40 Новости

02:55 [Не]Фантастика

03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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