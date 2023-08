Программа передач ТВ, телепрограмма на 31 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 31 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 31 августа 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Угрюм-река. 4-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. Новые серии. «Возмездие». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-2. «Падение». 1-я - 2-я серии

03:50 Семейный детектив. 55-я серия - «Соседи»



ТВЦ



04:45 Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых

05:20 Мой герой. Игорь Ливанов

06:00 Настроение

08:20 Другая. 7-я - 8-я серии

10:35 Людмила Целиковская. Муза трёх королей

11:30 События

11:50 Стажеры. 23-я - 24-я серии

13:40 Мой герой. Александр Балуев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи». 1-я - 2-я серии

16:55 Прощание. Звёздные жертвы пандемии

17:50 События

18:15 Отель последней надежды. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Формула успеха

23:05 Легенды эстрады. В кругу измен

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Русские тайны. Товарищ Ванга

01:25 Месть брошенных жён

02:05 Гражданская война. Забытые сражения. Тамбовские волки, или Антонов против Антонова

02:45 Осторожно, мошенники! Красота из подворотни

03:15 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи». 1-я - 2-я серии

04:40 Семён Фарада. Непутёвый кумир



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Очевидное вероятно

05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Обман зрения

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-2. «Игра», «Кинозвезда». «Блеск». «Призраки прошлого»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-2. «Игра», «Кинозвезда». «Блеск». «Призраки прошлого»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Заповедный спецназ. 14-я - 16-я серии

23:15 Сегодня в Москве

23:40 Путь бойца

02:00 Братаны-3. 19-я - 22-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Рыбный день



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Поселенцы. 9-я - 12-я серии

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Игра

10:25 Глухарь. За отца

11:25 Глухарь. Одиночество

12:25 Глухарь. Гость рабочий

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Гость рабочий

13:55 Глухарь. Волчья стая

14:55 Глухарь. Выбор

15:55 Глухарь. Продолжение. Пропасть

17:00 Известия

17:30 След. Таинство демагогии

18:20 След. Охота на ведьм

19:10 След. Влогеры тоже плачут

19:55 След. Стрела-убийца

20:35 След. Нездоровый образ жизни

21:25 Свои-5. Человек со шрамом

22:20 Свои-3. Будь собой

23:10 Свои-3. Без следов

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-4. Бритва Оккама

01:15 Свои-4. Последний дубль

02:00 Свои-4. Гендер Пати

02:40 След. Ментальный барьер

03:20 След. Кровавая свадьба

03:55 Прокурорская проверка. Оккультист



Домашний



04:00 Любимая. 1-я и 2-я серии

05:30 По делам несовершеннолетних

08:10 Давай разведёмся!

09:10 Тест на отцовство

11:25 Понять. Простить. «Каждому своё». «Трудное положение»

12:30 Порча. Пыль

13:00 Знахарка. Жизнь во сне

13:35 Верну любимого. Назло

14:10 Голоса ушедших душ. 20 лет спустя

14:45 От встречи до разлуки. 1-я - 4-я серии

19:00 Беззащитное сердце. 1-я - 4-я серии

23:25 Понять. Простить. «Каждому своё». «Трудное положение»

00:30 Порча. Пыль

01:00 Знахарка. Жизнь во сне

01:35 Верну любимого. Назло

02:00 Голоса ушедших душ. 20 лет спустя

02:25 Пуанты для плюшки. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:55 Импровизация. 111-я - 112-я серии

05:50 Чудо-Юдо

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 18-я серия

07:55 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 30-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 19-я серия

09:00 Интерны. 180-я - 195-я серии

17:00 Однажды в России. 253-я - 254-я серии

19:00 Однажды в России. 242-я серия - «Дайджест»

20:00 Телохранители. 8-я - 9-я серии

21:00 Комеди Клаб. 732-я серия

22:00 Комеди Клаб. 722-я серия

23:00 Галустян плюс. 3-я - 4-я серии

23:55 Беспринципные-3. 7-я - 8-я серии

01:50 Импровизация. Команды. 52-я - 53-я серии

03:20 Студия Союз. 30-я - 31-я серии

04:50 Импровизация. 98-я серия



СТС



02:35 Папины дочки

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Кибер Иван. 3-я - 4-я серии

09:00 Ангелы и демоны

10:45 Подарок с характером

13:40 Новая игрушка

15:55 Шоу «Уральских пельменей»

19:00 Кибер Иван. 4-я - 5-я серии

20:00 Люди в черном-3

22:05 Инферно

00:35 Белый снег

02:55 Папины дочки



Матч ТВ



04:00 Гребля на байдарках и каноэ. Кубок доброй воли

06:00 Звёзды без правил

06:30 Голевая неделя. РФ

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Лучшие из лучших

11:25 Футбол. Кубок России. Обзор

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:40 Новости

14:45 Специальный репортаж

15:05 Все на Матч!

15:40 Спортивная гимнастика. Кубок России. Прямой эфир

17:45 Новости

17:50 Футбол. Fonbet Кубок России. Обзор

18:45 Все на футбол! Жеребьёвка Лиги чемпионов

20:45 КХЛ. Сезон №16

22:45 Профессиональный бокс. «Однажды в ринге». Прямой эфир

00:40 Все на Матч!

01:25 Магия большого спорта

01:55 Один за пятерых

02:55 Новости

03:00 Триатлон. Суперлига



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Механик: Воскрешение

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Охотники за головами

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



03:25 Балабол. Паспортная история

05:05 Балабол. Спасибо, доктор!

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Ермак. От плахи к почестям

12:20 Балабол. Фанат

13:00 Новости дня

13:25 Балабол. Фанат

15:00 Военные новости

15:10 Балабол. Обида

17:00 Новости дня

17:15 Балабол. Обида

18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Автомобили

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Код доступа

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Начальник Чукотки

01:10 Ермак. От плахи к почестям

02:05 Ермак. Бессмертие

02:55 Иван Черняховский. Загадка полководца

03:40 Хроника Победы

04:05 Балабол. Фанат



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва львиная

07:05 Первые в мире. Автосани Кегресса

07:20 Предки наших предков. Маори. Испытание цивилизацией

08:00 Жизнь и судьба. Виктория Тарасова

08:25 Забытое ремесло. Медник

08:40 Трактирщица

10:00 Новости культуры

10:15 Писатели нашего детства. «Редактор «Лесной газеты». Виталий Бианки»

10:45 Наше призвание. 3-я серия

12:00 Школа будущего. Фильм 3-й. «Большая перемена»

12:30 Новости культуры

12:45 Земля людей. Тундренные юкагиры. В созвездии оленя

13:20 Жизнь Верди. 3-я серия

14:45 Три минуты тишины

14:50 ЦСДФ: Точка отсчета. 4-я серия

15:30 Искусственный отбор

16:15 Предки наших предков. Новые люди Новой Зеландии

17:00 Новости культуры

17:15 Российские музыкальные фестивали. Рамон Варгас и солисты музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Д.Бертмана на VII Международном фестивале искусств П.И.Чайковского в Клину. 2021 год

18:40 История жизни. Уходят одни, приходят другие

19:30 Новости культуры

19:45 Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Балыбердин

20:15 Искусственный отбор

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:10 Линия жизни. 100 лет со дня рождения Галины Шерговой

22:00 Жизнь Верди. 3-я серия

23:25 Три минуты тишины

23:30 ЦСДФ: Точка отсчета. 3-я и 4-я серии

00:50 Российские музыкальные фестивали. XV Зимний международный фестиваль искусств. К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты Москвы». 2022 год

02:15 Предки наших предков. Новые люди Новой Зеландии

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 87-я - 88-я серии

06:30 Пятница News. 153-я серия

07:00 Кондитер. Сезон 5. 19-я серия - «Спецвыпуск 1»

07:50 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

09:00 Кулинарные детективы. Сезон 1. 1-я серия

10:00 На ножах. Сезон 3. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Два хвоста»

11:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 1-я серия

13:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 1-я серия - «Дикарская свадьба VS Лебединая свадьба»

15:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 56-я серия - «Свадьба-вечеринка VS Свадьба с татарским колоритом»

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 45-я серия - «Свадьба с казахскими обрядами VS Свадьба в стиле кибер-барокко»

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 65-я серия

21:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 64-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Русско-татарская свадьба»

23:10 Секреты на кухне. Сезон 1. 16-я серия - «Фастфуд«

00:00 По главной улице с оркестром

01:30 Пятница News. 155-я серия

01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 87-я - 88-я серии

03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 5-я серия - «Челябинск»

04:10 Пятница News. 154-я серия

04:30 Тайны Медовой долины



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:25 Рождённые в СССР. Чингиз Айтматов. Следы на песке Ко Дню независимости Кыргызстана

07:25 Независимость. Миссия выполнима. Кыргызстан

07:55 Первый учитель. Ко Дню независимости Кыргызстана

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните!

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

12:00 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино. Спецвыпуск Ко Дню знаний

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Первый учитель

00:55 Наше кино. Неувядающие. А. Кончаловский

01:20 Гаврош

02:30 Новости

02:45 [Не]Фантастика

02:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.