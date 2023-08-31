Программа передач ТВ, телепрограмма на 31 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 31 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 31 августа 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Угрюм-река. 4-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. Новые серии. «Возмездие». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-2. «Падение». 1-я - 2-я серии
03:50 Семейный детектив. 55-я серия - «Соседи»
ТВЦ
04:45 Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых
05:20 Мой герой. Игорь Ливанов
06:00 Настроение
08:20 Другая. 7-я - 8-я серии
10:35 Людмила Целиковская. Муза трёх королей
11:30 События
11:50 Стажеры. 23-я - 24-я серии
13:40 Мой герой. Александр Балуев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи». 1-я - 2-я серии
16:55 Прощание. Звёздные жертвы пандемии
17:50 События
18:15 Отель последней надежды. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Формула успеха
23:05 Легенды эстрады. В кругу измен
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Русские тайны. Товарищ Ванга
01:25 Месть брошенных жён
02:05 Гражданская война. Забытые сражения. Тамбовские волки, или Антонов против Антонова
02:45 Осторожно, мошенники! Красота из подворотни
03:15 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи». 1-я - 2-я серии
04:40 Семён Фарада. Непутёвый кумир
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Очевидное вероятно
05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Обман зрения
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-2. «Игра», «Кинозвезда». «Блеск». «Призраки прошлого»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-2. «Игра», «Кинозвезда». «Блеск». «Призраки прошлого»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Заповедный спецназ. 14-я - 16-я серии
23:15 Сегодня в Москве
23:40 Путь бойца
02:00 Братаны-3. 19-я - 22-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Рыбный день
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Поселенцы. 9-я - 12-я серии
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Игра
10:25 Глухарь. За отца
11:25 Глухарь. Одиночество
12:25 Глухарь. Гость рабочий
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Гость рабочий
13:55 Глухарь. Волчья стая
14:55 Глухарь. Выбор
15:55 Глухарь. Продолжение. Пропасть
17:00 Известия
17:30 След. Таинство демагогии
18:20 След. Охота на ведьм
19:10 След. Влогеры тоже плачут
19:55 След. Стрела-убийца
20:35 След. Нездоровый образ жизни
21:25 Свои-5. Человек со шрамом
22:20 Свои-3. Будь собой
23:10 Свои-3. Без следов
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Бритва Оккама
01:15 Свои-4. Последний дубль
02:00 Свои-4. Гендер Пати
02:40 След. Ментальный барьер
03:20 След. Кровавая свадьба
03:55 Прокурорская проверка. Оккультист
Домашний
04:00 Любимая. 1-я и 2-я серии
05:30 По делам несовершеннолетних
08:10 Давай разведёмся!
09:10 Тест на отцовство
11:25 Понять. Простить. «Каждому своё». «Трудное положение»
12:30 Порча. Пыль
13:00 Знахарка. Жизнь во сне
13:35 Верну любимого. Назло
14:10 Голоса ушедших душ. 20 лет спустя
14:45 От встречи до разлуки. 1-я - 4-я серии
19:00 Беззащитное сердце. 1-я - 4-я серии
23:25 Понять. Простить. «Каждому своё». «Трудное положение»
00:30 Порча. Пыль
01:00 Знахарка. Жизнь во сне
01:35 Верну любимого. Назло
02:00 Голоса ушедших душ. 20 лет спустя
02:25 Пуанты для плюшки. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:55 Импровизация. 111-я - 112-я серии
05:50 Чудо-Юдо
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 18-я серия
07:55 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 30-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 19-я серия
09:00 Интерны. 180-я - 195-я серии
17:00 Однажды в России. 253-я - 254-я серии
19:00 Однажды в России. 242-я серия - «Дайджест»
20:00 Телохранители. 8-я - 9-я серии
21:00 Комеди Клаб. 732-я серия
22:00 Комеди Клаб. 722-я серия
23:00 Галустян плюс. 3-я - 4-я серии
23:55 Беспринципные-3. 7-я - 8-я серии
01:50 Импровизация. Команды. 52-я - 53-я серии
03:20 Студия Союз. 30-я - 31-я серии
04:50 Импровизация. 98-я серия
СТС
02:35 Папины дочки
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Кибер Иван. 3-я - 4-я серии
09:00 Ангелы и демоны
10:45 Подарок с характером
13:40 Новая игрушка
15:55 Шоу «Уральских пельменей»
19:00 Кибер Иван. 4-я - 5-я серии
20:00 Люди в черном-3
22:05 Инферно
00:35 Белый снег
02:55 Папины дочки
Матч ТВ
04:00 Гребля на байдарках и каноэ. Кубок доброй воли
06:00 Звёзды без правил
06:30 Голевая неделя. РФ
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Лучшие из лучших
11:25 Футбол. Кубок России. Обзор
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:40 Новости
14:45 Специальный репортаж
15:05 Все на Матч!
15:40 Спортивная гимнастика. Кубок России. Прямой эфир
17:45 Новости
17:50 Футбол. Fonbet Кубок России. Обзор
18:45 Все на футбол! Жеребьёвка Лиги чемпионов
20:45 КХЛ. Сезон №16
22:45 Профессиональный бокс. «Однажды в ринге». Прямой эфир
00:40 Все на Матч!
01:25 Магия большого спорта
01:55 Один за пятерых
02:55 Новости
03:00 Триатлон. Суперлига
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Механик: Воскрешение
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Охотники за головами
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
Звезда
03:25 Балабол. Паспортная история
05:05 Балабол. Спасибо, доктор!
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Ермак. От плахи к почестям
12:20 Балабол. Фанат
13:00 Новости дня
13:25 Балабол. Фанат
15:00 Военные новости
15:10 Балабол. Обида
17:00 Новости дня
17:15 Балабол. Обида
18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Автомобили
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Код доступа
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Начальник Чукотки
01:10 Ермак. От плахи к почестям
02:05 Ермак. Бессмертие
02:55 Иван Черняховский. Загадка полководца
03:40 Хроника Победы
04:05 Балабол. Фанат
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва львиная
07:05 Первые в мире. Автосани Кегресса
07:20 Предки наших предков. Маори. Испытание цивилизацией
08:00 Жизнь и судьба. Виктория Тарасова
08:25 Забытое ремесло. Медник
08:40 Трактирщица
10:00 Новости культуры
10:15 Писатели нашего детства. «Редактор «Лесной газеты». Виталий Бианки»
10:45 Наше призвание. 3-я серия
12:00 Школа будущего. Фильм 3-й. «Большая перемена»
12:30 Новости культуры
12:45 Земля людей. Тундренные юкагиры. В созвездии оленя
13:20 Жизнь Верди. 3-я серия
14:45 Три минуты тишины
14:50 ЦСДФ: Точка отсчета. 4-я серия
15:30 Искусственный отбор
16:15 Предки наших предков. Новые люди Новой Зеландии
17:00 Новости культуры
17:15 Российские музыкальные фестивали. Рамон Варгас и солисты музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Д.Бертмана на VII Международном фестивале искусств П.И.Чайковского в Клину. 2021 год
18:40 История жизни. Уходят одни, приходят другие
19:30 Новости культуры
19:45 Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Балыбердин
20:15 Искусственный отбор
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Линия жизни. 100 лет со дня рождения Галины Шерговой
22:00 Жизнь Верди. 3-я серия
23:25 Три минуты тишины
23:30 ЦСДФ: Точка отсчета. 3-я и 4-я серии
00:50 Российские музыкальные фестивали. XV Зимний международный фестиваль искусств. К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты Москвы». 2022 год
02:15 Предки наших предков. Новые люди Новой Зеландии
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 87-я - 88-я серии
06:30 Пятница News. 153-я серия
07:00 Кондитер. Сезон 5. 19-я серия - «Спецвыпуск 1»
07:50 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»
09:00 Кулинарные детективы. Сезон 1. 1-я серия
10:00 На ножах. Сезон 3. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Два хвоста»
11:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 1-я серия
13:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 1-я серия - «Дикарская свадьба VS Лебединая свадьба»
15:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 56-я серия - «Свадьба-вечеринка VS Свадьба с татарским колоритом»
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 45-я серия - «Свадьба с казахскими обрядами VS Свадьба в стиле кибер-барокко»
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 65-я серия
21:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 64-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Русско-татарская свадьба»
23:10 Секреты на кухне. Сезон 1. 16-я серия - «Фастфуд«
00:00 По главной улице с оркестром
01:30 Пятница News. 155-я серия
01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 87-я - 88-я серии
03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 5-я серия - «Челябинск»
04:10 Пятница News. 154-я серия
04:30 Тайны Медовой долины
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:25 Рождённые в СССР. Чингиз Айтматов. Следы на песке Ко Дню независимости Кыргызстана
07:25 Независимость. Миссия выполнима. Кыргызстан
07:55 Первый учитель. Ко Дню независимости Кыргызстана
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните!
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
12:00 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино. Спецвыпуск Ко Дню знаний
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Первый учитель
00:55 Наше кино. Неувядающие. А. Кончаловский
01:20 Гаврош
02:30 Новости
02:45 [Не]Фантастика
02:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.