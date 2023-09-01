Программа передач ТВ, телепрограмма на 1 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 1 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 1 сентября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Голос. Уже не дети». Слепые прослушивания

00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Иван Охлобыстин

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. Звезды школы

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню знаний из Государственного Кремлёвского Дворца

23:40 Два билета домой

01:25 Шанс



ТВЦ



04:40 Семён Фарада. Непутёвый кумир

05:20 Мой герой. Александр Балуев

06:00 Настроение

08:30 Жизнь, по слухам, одна. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Жизнь, по слухам, одна. 4-я серия

12:35 Чудны дела твои, Господи! 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Чудны дела твои, Господи! 3-я - 4-я серии

16:55 Закулисные войны. Экстрасенсы

17:50 События

18:10 Дуэль королев. 1-я - 2-я серии

20:00 Личное дело майора Баранова

22:05 Приют комедиантов. Подмосковные вечера

23:20 Гений

01:55 Отель последней надежды. 1-я - 4-я серии

04:50 Петровка, 38



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Рыбный день

05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Контрольный выстрел

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-2. «Туман». «Молчун». «Ставки сделаны». «Тролль»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-2. «Туман». «Молчун». «Ставки сделаны». «Тролль»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Заповедный спецназ. 17-я - 20-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:55 Захар Прилепин. Уроки русского

02:15 Инфощит

02:40 Братаны-3. 23-я - 25-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Международный патруль



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Поселенцы. 13-я - 16-я серии

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. Пропасть

10:35 Глухарь. Продолжение. Один-три-семь

11:25 Глухарь. Продолжение. Холодная война

12:25 Глухарь. Продолжение. За что?

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. За что?

14:00 Глухарь. Продолжение. На крючке

15:00 Глухарь. Продолжение. Ужин

16:00 Глухарь. Продолжение. Вторая жизнь

17:00 Известия

17:30 След. Я тебя никогда не забуду

18:20 След. Как спрятать лист

19:10 След. Девочки дерутся

19:45 След. Брат

20:35 След. Все о моей матери

21:25 Свои-5. Виновен!

22:20 Свои-3. Потоп

23:10 Светская хроника

00:15 Они потрясли мир. Тото Кутуньо. Дорога любви

01:00 Они потрясли мир. Анатолий Папанов. Любовь на старость отложить нельзя

01:45 Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая»

02:30 Свои-3. Нюхач

03:05 Свои-3. Шибари

03:45 Свои-2. Зловещая находка

04:25 Свои-2. Лифт в преисподнюю



Домашний



02:25 Пуанты для плюшки. 1-я - 4-я серии

05:25 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

08:35 Давай разведёмся!

09:35 Тест на отцовство

11:40 Понять. Простить. «Хорошие друзья». «Кандидат на папу»

12:40 Порча. За решеткой

13:10 Знахарка. Горечь обиды

13:40 Верну любимого. Мебель

14:15 Голоса ушедших душ. Свет в окне

14:45 Чужое счастье. 1-я - 4-я серии

19:00 Врачебная ошибка. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Хорошие друзья». «Кандидат на папу»

00:15 Порча. За решеткой

00:45 Знахарка. Горечь обиды

01:15 Верну любимого. Мебель

01:45 Голоса ушедших душ. Свет в окне

02:10 Как выйти замуж за миллионера. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:50 Импровизация. 98-я - 100-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 20-я - 21-я серии

09:00 Интерны. Сезон 4. 196-я - 210-я серии

15:55 Грозный папа

17:50 Либерея: Охотники за сокровищами

20:00 Комеди Клаб. 779-я - 781-я серии

23:00 Галустян плюс. 7-я - 10-я серии

01:05 Импровизация. Команды. 54-я - 55-я серии

02:40 Студия Союз. 32-я - 33-я серии

04:20 Студия Союз. 40-я серия



СТС



02:55 Папины дочки

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Кибер Иван. 4-я - 5-я серии

09:00 Инферно

11:25 Уральские пельмени. Смехbook

13:55 Шоу «Уральских пельменей»

23:00 Вышка

01:10 Папины дочки



Матч ТВ



05:00 Гребля на байдарках и каноэ. Кубок доброй воли

06:00 Звёзды без правил

06:30 Третий тайм

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Небесная грация

10:25 Лучшие из лучших

11:25 Смешанные единоборства. UFC. С. Ган - Т. Туиваса

12:30 Есть тема!

13:40 Спортивная гимнастика. Кубок России. Сириус-2023. Прямой эфир

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:30 Все на Матч!

18:00 Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс». Прямой эфир

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Милан». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»

01:55 Светлана Ромашина. На волне мечты

02:55 Новости

03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Хайденхайм»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Главные тайны мира

18:00 Главные тайны мира

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Книга Илая

22:15 Афера Оливера Твиста

00:00 Соль. Uma2rman

01:25 Антитела

02:55 Стелс

04:40 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:05 Балабол. Фанат

05:45 Балабол. Обида

08:20 Из жизни начальника уголовного розыска

09:00 Новости дня

09:20 Из жизни начальника уголовного розыска

11:00 Ермак. Бессмертие

12:05 Василий Буслаев

13:00 Новости дня

13:25 Василий Буслаев

14:20 СМЕРШ. Легенда для предателя. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 СМЕРШ. Легенда для предателя. 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 СМЕРШ. Легенда для предателя. 1-я - 4-я серии

19:00 Новости дня

19:45 Военный корреспондент

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Музыка победителей. Пианистка Валентина Лисица и наследие композитора Сергея Рахманинова

00:20 Главный конструктор

02:45 Начальник Чукотки

04:15 Легендарные самолеты

04:50 Хроника Победы



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Московский государственный университет

07:05 Первые в мире. Светодиод Лосева

07:20 Предки наших предков. Новые люди Новой Зеландии

08:00 Жизнь и судьба. Сергей Астахов

08:20 Шедевры старого кино. Первоклассница

09:30 Запечатленное время. ВГИК. Кино - наша профессия

10:00 Новости культуры

10:25 Я - вожатый форпоста

12:00 Школа будущего. Фильм 4-й. «Школа без звонка»

12:30 Новости культуры

12:45 Траектория Глушко

13:20 Сельская учительница

14:55 Три минуты тишины

15:00 Театральная летопись. Избранное. К 95-летию Иона Друцэ

15:55 Искусственный отбор

16:40 Первые в мире. Двигатель капитана Костовича

17:00 Новости культуры

17:15 Российские музыкальные фестивали. Фестиваль Российского национального оркестра в музее-заповеднике «Царицыно». Солист Константин Емельянов. Дирижер Алексей Богорад. 2021 год

18:25 Линия жизни. Шалва Амонашвили

19:30 Новости культуры

19:45 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки

20:35 Два Федора

22:00 Три минуты тишины

22:05 Белая студия. 65 лет Сергею Гармашу

22:55 Спектакль «Кроткая»

00:40 В ночь лунного затмения

02:10 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 89-я - 90-я серии

06:30 Пятница News. 154-я серия

06:50 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс« для Надежды Ангарской»

08:10 Черный список. Сезон 3. 38-я серия - «Фитнес-тренеры»

09:10 Черный список. Сезон 3. 29-я серия - «Мастера косметических услуг»

10:00 Вундеркинды. Сезон 3. 12-я серия - «Юрий Стоянов и Регина Тодоренко»

11:30 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»

12:30 Адский шеф. Сезон 2. 2-я серия

16:00 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия

18:20 Битва шефов. Сезон 3. 3-я серия

20:20 Битва шефов. Сезон 3. 1-я серия

22:30 Поющий офис. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»

23:50 Лара Крофт: Расхитительница гробниц

01:40 Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей

03:10 Пятница News. 156-я серия

03:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 89-я - 90-я серии

04:30 Пятница News. 155-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:00 Тахир и Зухра. Ко Дню независимости Узбекистана

07:30 Независимость. Миссия выполнима. Узбекистан

08:10 Дела судебные. Битва за будущее

09:05 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните!

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

12:00 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Миллион за 5 минут

19:35 «Возвращение «Святого Луки»

21:30 Чёрный принц

23:30 Версия полковника Зорина

01:00 Тахир и Зухра. Ко Дню независимости Узбекистана

02:30 Сельская учительница

04:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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