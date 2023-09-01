Программа передач ТВ, телепрограмма на 1 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 1 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 1 сентября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Голос. Уже не дети». Слепые прослушивания
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Иван Охлобыстин
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. Звезды школы
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню знаний из Государственного Кремлёвского Дворца
23:40 Два билета домой
01:25 Шанс
ТВЦ
04:40 Семён Фарада. Непутёвый кумир
05:20 Мой герой. Александр Балуев
06:00 Настроение
08:30 Жизнь, по слухам, одна. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Жизнь, по слухам, одна. 4-я серия
12:35 Чудны дела твои, Господи! 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Чудны дела твои, Господи! 3-я - 4-я серии
16:55 Закулисные войны. Экстрасенсы
17:50 События
18:10 Дуэль королев. 1-я - 2-я серии
20:00 Личное дело майора Баранова
22:05 Приют комедиантов. Подмосковные вечера
23:20 Гений
01:55 Отель последней надежды. 1-я - 4-я серии
04:50 Петровка, 38
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Рыбный день
05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Контрольный выстрел
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-2. «Туман». «Молчун». «Ставки сделаны». «Тролль»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-2. «Туман». «Молчун». «Ставки сделаны». «Тролль»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Заповедный спецназ. 17-я - 20-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:55 Захар Прилепин. Уроки русского
02:15 Инфощит
02:40 Братаны-3. 23-я - 25-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Международный патруль
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Поселенцы. 13-я - 16-я серии
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. Пропасть
10:35 Глухарь. Продолжение. Один-три-семь
11:25 Глухарь. Продолжение. Холодная война
12:25 Глухарь. Продолжение. За что?
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. За что?
14:00 Глухарь. Продолжение. На крючке
15:00 Глухарь. Продолжение. Ужин
16:00 Глухарь. Продолжение. Вторая жизнь
17:00 Известия
17:30 След. Я тебя никогда не забуду
18:20 След. Как спрятать лист
19:10 След. Девочки дерутся
19:45 След. Брат
20:35 След. Все о моей матери
21:25 Свои-5. Виновен!
22:20 Свои-3. Потоп
23:10 Светская хроника
00:15 Они потрясли мир. Тото Кутуньо. Дорога любви
01:00 Они потрясли мир. Анатолий Папанов. Любовь на старость отложить нельзя
01:45 Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая»
02:30 Свои-3. Нюхач
03:05 Свои-3. Шибари
03:45 Свои-2. Зловещая находка
04:25 Свои-2. Лифт в преисподнюю
Домашний
02:25 Пуанты для плюшки. 1-я - 4-я серии
05:25 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
08:35 Давай разведёмся!
09:35 Тест на отцовство
11:40 Понять. Простить. «Хорошие друзья». «Кандидат на папу»
12:40 Порча. За решеткой
13:10 Знахарка. Горечь обиды
13:40 Верну любимого. Мебель
14:15 Голоса ушедших душ. Свет в окне
14:45 Чужое счастье. 1-я - 4-я серии
19:00 Врачебная ошибка. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Хорошие друзья». «Кандидат на папу»
00:15 Порча. За решеткой
00:45 Знахарка. Горечь обиды
01:15 Верну любимого. Мебель
01:45 Голоса ушедших душ. Свет в окне
02:10 Как выйти замуж за миллионера. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:50 Импровизация. 98-я - 100-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 20-я - 21-я серии
09:00 Интерны. Сезон 4. 196-я - 210-я серии
15:55 Грозный папа
17:50 Либерея: Охотники за сокровищами
20:00 Комеди Клаб. 779-я - 781-я серии
23:00 Галустян плюс. 7-я - 10-я серии
01:05 Импровизация. Команды. 54-я - 55-я серии
02:40 Студия Союз. 32-я - 33-я серии
04:20 Студия Союз. 40-я серия
СТС
02:55 Папины дочки
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Кибер Иван. 4-я - 5-я серии
09:00 Инферно
11:25 Уральские пельмени. Смехbook
13:55 Шоу «Уральских пельменей»
23:00 Вышка
01:10 Папины дочки
Матч ТВ
05:00 Гребля на байдарках и каноэ. Кубок доброй воли
06:00 Звёзды без правил
06:30 Третий тайм
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Небесная грация
10:25 Лучшие из лучших
11:25 Смешанные единоборства. UFC. С. Ган - Т. Туиваса
12:30 Есть тема!
13:40 Спортивная гимнастика. Кубок России. Сириус-2023. Прямой эфир
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
17:30 Все на Матч!
18:00 Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс». Прямой эфир
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Милан». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»
01:55 Светлана Ромашина. На волне мечты
02:55 Новости
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Хайденхайм»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Главные тайны мира
18:00 Главные тайны мира
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Книга Илая
22:15 Афера Оливера Твиста
00:00 Соль. Uma2rman
01:25 Антитела
02:55 Стелс
04:40 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:05 Балабол. Фанат
05:45 Балабол. Обида
08:20 Из жизни начальника уголовного розыска
09:00 Новости дня
09:20 Из жизни начальника уголовного розыска
11:00 Ермак. Бессмертие
12:05 Василий Буслаев
13:00 Новости дня
13:25 Василий Буслаев
14:20 СМЕРШ. Легенда для предателя. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 СМЕРШ. Легенда для предателя. 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 СМЕРШ. Легенда для предателя. 1-я - 4-я серии
19:00 Новости дня
19:45 Военный корреспондент
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Музыка победителей. Пианистка Валентина Лисица и наследие композитора Сергея Рахманинова
00:20 Главный конструктор
02:45 Начальник Чукотки
04:15 Легендарные самолеты
04:50 Хроника Победы
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Московский государственный университет
07:05 Первые в мире. Светодиод Лосева
07:20 Предки наших предков. Новые люди Новой Зеландии
08:00 Жизнь и судьба. Сергей Астахов
08:20 Шедевры старого кино. Первоклассница
09:30 Запечатленное время. ВГИК. Кино - наша профессия
10:00 Новости культуры
10:25 Я - вожатый форпоста
12:00 Школа будущего. Фильм 4-й. «Школа без звонка»
12:30 Новости культуры
12:45 Траектория Глушко
13:20 Сельская учительница
14:55 Три минуты тишины
15:00 Театральная летопись. Избранное. К 95-летию Иона Друцэ
15:55 Искусственный отбор
16:40 Первые в мире. Двигатель капитана Костовича
17:00 Новости культуры
17:15 Российские музыкальные фестивали. Фестиваль Российского национального оркестра в музее-заповеднике «Царицыно». Солист Константин Емельянов. Дирижер Алексей Богорад. 2021 год
18:25 Линия жизни. Шалва Амонашвили
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки
20:35 Два Федора
22:00 Три минуты тишины
22:05 Белая студия. 65 лет Сергею Гармашу
22:55 Спектакль «Кроткая»
00:40 В ночь лунного затмения
02:10 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 89-я - 90-я серии
06:30 Пятница News. 154-я серия
06:50 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс« для Надежды Ангарской»
08:10 Черный список. Сезон 3. 38-я серия - «Фитнес-тренеры»
09:10 Черный список. Сезон 3. 29-я серия - «Мастера косметических услуг»
10:00 Вундеркинды. Сезон 3. 12-я серия - «Юрий Стоянов и Регина Тодоренко»
11:30 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»
12:30 Адский шеф. Сезон 2. 2-я серия
16:00 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия
18:20 Битва шефов. Сезон 3. 3-я серия
20:20 Битва шефов. Сезон 3. 1-я серия
22:30 Поющий офис. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»
23:50 Лара Крофт: Расхитительница гробниц
01:40 Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей
03:10 Пятница News. 156-я серия
03:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 89-я - 90-я серии
04:30 Пятница News. 155-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:00 Тахир и Зухра. Ко Дню независимости Узбекистана
07:30 Независимость. Миссия выполнима. Узбекистан
08:10 Дела судебные. Битва за будущее
09:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните!
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
12:00 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Миллион за 5 минут
19:35 «Возвращение «Святого Луки»
21:30 Чёрный принц
23:30 Версия полковника Зорина
01:00 Тахир и Зухра. Ко Дню независимости Узбекистана
02:30 Сельская учительница
04:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.