Программа передач ТВ, телепрограмма на 2 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 2 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 2 сентября 2023
Первый канал
04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
05:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:05 «ПроУют»
12:00 Новости
12:15 «Прими «Вызов» - почувствуй силу!»
14:40 «До слез бывает одиноко...« Ко дню рождения Елены Прокловой
15:25 Будьте моим мужем
17:05 Александр Балуев. Герой, одержимый страстью
18:00 Вечерние новости
18:20 Сегодня вечером. Родной для всех: Роман Мадянов
19:55 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок мэра Москвы
23:35 9 причин, чтобы жить
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Камбоджа
09:00 Формула еды. Сливовый сок
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
12:45 Несломленная. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Пустой дом
00:40 Яркие краски осени
04:05 Не говори мне «Прощай!»
ТВЦ
04:50 Петровка, 38
05:05 Годунов и Барышников. Победителей не судят
06:00 Георгий Данелия. Джентльмен удачи
06:40 Православная энциклопедия. Христианское понимание дружбы. Путешествие в Кирилло-Белозерский монастырь. Продолжение рассказа
07:05 «Уполномочены рассмешить». Юмористический концерт
08:55 Мачеха
10:35 Татьяна Доронина. Одиночество королевы
11:30 События
11:45 Большое кино. Три плюс два
12:15 Три плюс два
14:30 События
14:45 Серёжки с сапфирами. 1-я - 4-я серии
18:25 Тихая гавань. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Блудный сын президента
22:55 Приговор. Сергей Шевкуненко
23:45 90-е. Заказные убийства
00:30 Удар властью. Александр Лебедь
01:10 Специальный репортаж. Лишние люди
01:35 Прощание. Звёздные жертвы пандемии
02:15 Прощание. Майкл Джексон
03:00 Прощание. Владимир Басов
03:40 Закулисные войны. Экстрасенсы
04:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
04:25 Москва резиновая
04:50 Три плюс два
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Международный патруль
05:45 Улицы разбитых фонарей-9. Коктейль
06:35 Улицы разбитых фонарей-9. Без срока давности
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:10 НашПотребНадзор
14:20 Игры разумов
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Секрет на миллион. Светлана Хоркина
23:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Балетный вечер Сергея Полунина
01:50 Дачный ответ
02:45 Братаны-3. 26-я - 28-я серии
04:45 Улицы разбитых фонарей-9. Первая любовь
Пятый канал
05:00 Свои-2. Роковая прогулка
05:35 Свои-2. Несыгранный матч
06:15 Условный мент-2. Сны и грезы
06:55 Условный мент-2. Последний путь
07:45 Условный мент-2. Снова в погонах
08:30 Условный мент-2. Собачья жизнь
09:20 Условный мент-2. Красота в кредит
10:15 Условный мент-2. Знакомство по объявлению
11:10 Условный мент-2. Фортуна переменчива
12:05 Условный мент-2. Опасный клад
13:00 Условный мент-2. Обмен опытом
13:55 Условный мент-2. Брачные игры
14:45 Условный мент-2. Другая жизнь
15:40 Условный мент-2. Старые долги
16:30 Условный мент-2. Ограбление банка
17:25 Условный мент-2. Выстрелы из прошлого
18:20 Условный мент-2. Кредитная история
19:15 Условный мент-2. Чужой
20:05 След. Идеальный мужчина
20:50 След. Психоз
21:35 След. Рыбный день
22:25 След. Взрослые игры
23:10 След. Последняя электричка
00:00 Известия. Главное
01:05 Светская хроника
02:10 Морские дьяволы-4. На глубине
02:55 Морские дьяволы-4. Четырнадцатилетний капитан
03:40 Морские дьяволы-4. Море страха
04:25 Морские дьяволы-4. Переправа
Домашний
05:00 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
07:20 По семейным обстоятельствам. 1-я и 2-я серии
09:55 Беззащитное сердце. 1-я - 4-я серии
14:15 Единственный мой грех. 1-я - 8-я серии
22:45 Страшная красавица. 1-я и 2-я серии
00:45 Контракт на счастье. 1-я - 4-я серии
04:05 По семейным обстоятельствам. 1-я и 2-я серии
ТНТ
04:20 Студия Союз. 40-я серия
05:05 Импровизация. 101-я - 103-я серии
07:00 СашаТаня. 65-я - 71-я серии
10:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 43-я - 47-я серии
21:00 Конфетка. 1-я серия
23:00 Женский стендап. 61-я серия
00:00 Такое кино! 448-я серия
00:35 Выжить в Дубае. 10-я серия
02:00 Импровизация. Команды. 56-я серия - «Финал»
03:35 Импровизация. Команды. Дайджест. 73-я серия
04:20 Студия Союз. 34-я серия
СТС
01:10 Папины дочки
05:05 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 «Отель «У овечек»
07:40 Уральские пельмени. Смехbook
09:00 ПроСТО кухня. 272-я - 273-я серии
10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 3-я серия
11:00 Inтуристы. Сезон 2. 4-я серия
11:40 Академия магии
13:20 Мальчик-дельфин
15:05 Кот в сапогах
16:50 Вперёд
18:50 Неисправимый Рон
21:00 Я, робот
23:15 Робот по имени Чаппи
01:40 Папины дочки
Матч ТВ
05:00 Гребля на байдарках и каноэ. Кубок доброй воли
06:00 География спорта. Санкт-Петербург
06:30 РецепТура
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Первый автограф
10:15 Неудачники
10:25 Услышать ветер
11:25 Регби. Кубок России. 1/2 финала. «Стрела» - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
13:25 Все на Матч!
13:40 Спортивная гимнастика. Кубок России. Сириус-2023. Прямой эфир
17:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Крылья Советов» - «Факел». Прямой эфир
19:30 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Лацио». Прямой эфир
23:45 Смешанные единоборства. UFC. С. Ган - С. Спивак. Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:50 Виктор Царёв. Капитан великой команды
02:50 Новости
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Ботафого» - «Фламенго». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект. Русское оружие: секретный доклад Пентагона
18:00 Засекреченные списки. Трофеи ВСУ: 13 самых ценных
19:00 Круиз по джунглям
21:25 Виктор Франкенштейн
23:35 Иллюзия полета
01:35 На грани безумия
03:10 Охотники за головами
04:45 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:50 Хроника Победы
05:15 Кольца Альманзора
06:20 Марья-искусница
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:20 Москва - фронту
09:40 Влюблен по собственному желанию
11:40 Легенды музыки. Александр Шевченко
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров
14:30 Легенды кино. Галина Польских
15:20 Время героев. Максим Шоломов
15:40 Главный день. Черный четверг
16:30 Сокровищница русского оружия
18:20 Война после Победы. Разгром Квантунской армии
19:00 Новости дня
19:25 Война после Победы. Десант на Курилы
20:15 Война после Победы. Освобождение Кореи
21:30 Легендарные матчи. Суперсерия СССР - Канада. 1974. Хоккей.Матч № 1
00:25 Королевская регата
02:05 Василий Буслаев
03:25 Влюблен по собственному желанию
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Михаил Швейцер «Маленькие трагедии»
07:05 Мультфильмы. «День рождения». «Ловись, рыбка!». «Волшебный магазин». «Исполнение желаний»
08:30 В ночь лунного затмения
10:00 Новости культуры
10:15 Два Федора
11:40 Передвижники. Григорий Мясоедов
12:10 Черные дыры. Белые пятна
12:50 Первые в мире. Эффект Столетова
13:05 Три минуты тишины
13:10 Гала-концерт Международного фестиваля народной песни «Добровидение»
14:45 Рассказы из русской истории
16:00 Большие и маленькие
17:55 Ключ без права передачи
19:30 Новости культуры
19:45 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 7-й
20:35 Железная маска
22:35 Три минуты тишины
22:40 Клуб «Шаболовка, 37«. Вероника Джиоева, Виталий Кись & KIS FM
23:45 Девушка с характером
01:10 Страна птиц. Сохранить песню
01:50 Искатели. «Тайна «Дома со слонами»
02:40 Мультфильмы для взрослых. «Сказка о глупом муже». «Все непонятливые»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:30 Пятница News. 155-я серия
05:50 Простоквашино
06:50 Дети шпионов-4: Армагеддон
08:30 Мамы Пятницы. Сезон 6. 1-я серия
09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 1-я серия - «Сочи»
10:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 2-я серия
11:10 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 65-я серия
13:00 Четыре дачи. Сезон 2. 4-я серия
14:40 Четыре жены. Сезон 1. 7-я серия - «Ленивая жена, идеальная, свободная и неженка»
17:10 Четыре жены. Сезон 1. 2-я серия - «Пофигистка, муза, современная и супер-жена»
19:50 Четыре жены. Сезон 1. 9-я серия - «Жена с характером, творческая, свободная и подруга»
22:20 Сердце Клавы. Сезон 1. 1-я серия
01:00 Выкуп
02:30 Пятница News. 155-я серия
02:50 Инсайдеры. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону»
03:40 Пятница News. 155-я серия
04:05 Простоквашино
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:00 Все как у людей
06:15 Мультфильмы
07:55 Наше кино. Неувядающие. К юбилею С. Гармаша
08:30 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:00 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Чёрный принц
12:05 Смерть шпионам! 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Смерть шпионам! 4-я - 6-я серии
18:30 Новости
18:45 Смерть шпионам! 6-я - 8-я серии
21:05 Смерть шпионам: Крым. 1-я - 6-я серии
02:50 Японский городовой
04:40 Подкидыш
Время начала передач - московское.