Программа передач ТВ, телепрограмма на 2 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 2 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 2 сентября 2023

Первый канал



04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

05:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:05 «ПроУют»

12:00 Новости

12:15 «Прими «Вызов» - почувствуй силу!»

14:40 «До слез бывает одиноко...« Ко дню рождения Елены Прокловой

15:25 Будьте моим мужем

17:05 Александр Балуев. Герой, одержимый страстью

18:00 Вечерние новости

18:20 Сегодня вечером. Родной для всех: Роман Мадянов

19:55 «Кто хочет стать миллионером?»

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок мэра Москвы

23:35 9 причин, чтобы жить

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Камбоджа

09:00 Формула еды. Сливовый сок

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»

12:45 Несломленная. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Пустой дом

00:40 Яркие краски осени

04:05 Не говори мне «Прощай!»



ТВЦ



04:50 Петровка, 38

05:05 Годунов и Барышников. Победителей не судят

06:00 Георгий Данелия. Джентльмен удачи

06:40 Православная энциклопедия. Христианское понимание дружбы. Путешествие в Кирилло-Белозерский монастырь. Продолжение рассказа

07:05 «Уполномочены рассмешить». Юмористический концерт

08:55 Мачеха

10:35 Татьяна Доронина. Одиночество королевы

11:30 События

11:45 Большое кино. Три плюс два

12:15 Три плюс два

14:30 События

14:45 Серёжки с сапфирами. 1-я - 4-я серии

18:25 Тихая гавань. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Блудный сын президента

22:55 Приговор. Сергей Шевкуненко

23:45 90-е. Заказные убийства

00:30 Удар властью. Александр Лебедь

01:10 Специальный репортаж. Лишние люди

01:35 Прощание. Звёздные жертвы пандемии

02:15 Прощание. Майкл Джексон

03:00 Прощание. Владимир Басов

03:40 Закулисные войны. Экстрасенсы

04:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

04:25 Москва резиновая

04:50 Три плюс два



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Международный патруль

05:45 Улицы разбитых фонарей-9. Коктейль

06:35 Улицы разбитых фонарей-9. Без срока давности

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:10 НашПотребНадзор

14:20 Игры разумов

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Секрет на миллион. Светлана Хоркина

23:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Балетный вечер Сергея Полунина

01:50 Дачный ответ

02:45 Братаны-3. 26-я - 28-я серии

04:45 Улицы разбитых фонарей-9. Первая любовь



Пятый канал



05:00 Свои-2. Роковая прогулка

05:35 Свои-2. Несыгранный матч

06:15 Условный мент-2. Сны и грезы

06:55 Условный мент-2. Последний путь

07:45 Условный мент-2. Снова в погонах

08:30 Условный мент-2. Собачья жизнь

09:20 Условный мент-2. Красота в кредит

10:15 Условный мент-2. Знакомство по объявлению

11:10 Условный мент-2. Фортуна переменчива

12:05 Условный мент-2. Опасный клад

13:00 Условный мент-2. Обмен опытом

13:55 Условный мент-2. Брачные игры

14:45 Условный мент-2. Другая жизнь

15:40 Условный мент-2. Старые долги

16:30 Условный мент-2. Ограбление банка

17:25 Условный мент-2. Выстрелы из прошлого

18:20 Условный мент-2. Кредитная история

19:15 Условный мент-2. Чужой

20:05 След. Идеальный мужчина

20:50 След. Психоз

21:35 След. Рыбный день

22:25 След. Взрослые игры

23:10 След. Последняя электричка

00:00 Известия. Главное

01:05 Светская хроника

02:10 Морские дьяволы-4. На глубине

02:55 Морские дьяволы-4. Четырнадцатилетний капитан

03:40 Морские дьяволы-4. Море страха

04:25 Морские дьяволы-4. Переправа



Домашний



05:00 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

07:20 По семейным обстоятельствам. 1-я и 2-я серии

09:55 Беззащитное сердце. 1-я - 4-я серии

14:15 Единственный мой грех. 1-я - 8-я серии

22:45 Страшная красавица. 1-я и 2-я серии

00:45 Контракт на счастье. 1-я - 4-я серии

04:05 По семейным обстоятельствам. 1-я и 2-я серии



ТНТ



04:20 Студия Союз. 40-я серия

05:05 Импровизация. 101-я - 103-я серии

07:00 СашаТаня. 65-я - 71-я серии

10:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 43-я - 47-я серии

21:00 Конфетка. 1-я серия

23:00 Женский стендап. 61-я серия

00:00 Такое кино! 448-я серия

00:35 Выжить в Дубае. 10-я серия

02:00 Импровизация. Команды. 56-я серия - «Финал»

03:35 Импровизация. Команды. Дайджест. 73-я серия

04:20 Студия Союз. 34-я серия



СТС



01:10 Папины дочки

05:05 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 «Отель «У овечек»

07:40 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 ПроСТО кухня. 272-я - 273-я серии

10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 3-я серия

11:00 Inтуристы. Сезон 2. 4-я серия

11:40 Академия магии

13:20 Мальчик-дельфин

15:05 Кот в сапогах

16:50 Вперёд

18:50 Неисправимый Рон

21:00 Я, робот

23:15 Робот по имени Чаппи

01:40 Папины дочки



Матч ТВ



05:00 Гребля на байдарках и каноэ. Кубок доброй воли

06:00 География спорта. Санкт-Петербург

06:30 РецепТура

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Первый автограф

10:15 Неудачники

10:25 Услышать ветер

11:25 Регби. Кубок России. 1/2 финала. «Стрела» - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

13:25 Все на Матч!

13:40 Спортивная гимнастика. Кубок России. Сириус-2023. Прямой эфир

17:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Крылья Советов» - «Факел». Прямой эфир

19:30 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Лацио». Прямой эфир

23:45 Смешанные единоборства. UFC. С. Ган - С. Спивак. Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:50 Виктор Царёв. Капитан великой команды

02:50 Новости

02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Ботафого» - «Фламенго». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект. Русское оружие: секретный доклад Пентагона

18:00 Засекреченные списки. Трофеи ВСУ: 13 самых ценных

19:00 Круиз по джунглям

21:25 Виктор Франкенштейн

23:35 Иллюзия полета

01:35 На грани безумия

03:10 Охотники за головами

04:45 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:50 Хроника Победы

05:15 Кольца Альманзора

06:20 Марья-искусница

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:20 Москва - фронту

09:40 Влюблен по собственному желанию

11:40 Легенды музыки. Александр Шевченко

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров

14:30 Легенды кино. Галина Польских

15:20 Время героев. Максим Шоломов

15:40 Главный день. Черный четверг

16:30 Сокровищница русского оружия

18:20 Война после Победы. Разгром Квантунской армии

19:00 Новости дня

19:25 Война после Победы. Десант на Курилы

20:15 Война после Победы. Освобождение Кореи

21:30 Легендарные матчи. Суперсерия СССР - Канада. 1974. Хоккей.Матч № 1

00:25 Королевская регата

02:05 Василий Буслаев

03:25 Влюблен по собственному желанию



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Михаил Швейцер «Маленькие трагедии»

07:05 Мультфильмы. «День рождения». «Ловись, рыбка!». «Волшебный магазин». «Исполнение желаний»

08:30 В ночь лунного затмения

10:00 Новости культуры

10:15 Два Федора

11:40 Передвижники. Григорий Мясоедов

12:10 Черные дыры. Белые пятна

12:50 Первые в мире. Эффект Столетова

13:05 Три минуты тишины

13:10 Гала-концерт Международного фестиваля народной песни «Добровидение»

14:45 Рассказы из русской истории

16:00 Большие и маленькие

17:55 Ключ без права передачи

19:30 Новости культуры

19:45 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 7-й

20:35 Железная маска

22:35 Три минуты тишины

22:40 Клуб «Шаболовка, 37«. Вероника Джиоева, Виталий Кись & KIS FM

23:45 Девушка с характером

01:10 Страна птиц. Сохранить песню

01:50 Искатели. «Тайна «Дома со слонами»

02:40 Мультфильмы для взрослых. «Сказка о глупом муже». «Все непонятливые»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:30 Пятница News. 155-я серия

05:50 Простоквашино

06:50 Дети шпионов-4: Армагеддон

08:30 Мамы Пятницы. Сезон 6. 1-я серия

09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 1-я серия - «Сочи»

10:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 2-я серия

11:10 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 65-я серия

13:00 Четыре дачи. Сезон 2. 4-я серия

14:40 Четыре жены. Сезон 1. 7-я серия - «Ленивая жена, идеальная, свободная и неженка»

17:10 Четыре жены. Сезон 1. 2-я серия - «Пофигистка, муза, современная и супер-жена»

19:50 Четыре жены. Сезон 1. 9-я серия - «Жена с характером, творческая, свободная и подруга»

22:20 Сердце Клавы. Сезон 1. 1-я серия

01:00 Выкуп

02:30 Пятница News. 155-я серия

02:50 Инсайдеры. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону»

03:40 Пятница News. 155-я серия

04:05 Простоквашино



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:00 Все как у людей

06:15 Мультфильмы

07:55 Наше кино. Неувядающие. К юбилею С. Гармаша

08:30 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:00 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Чёрный принц

12:05 Смерть шпионам! 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Смерть шпионам! 4-я - 6-я серии

18:30 Новости

18:45 Смерть шпионам! 6-я - 8-я серии

21:05 Смерть шпионам: Крым. 1-я - 6-я серии

02:50 Японский городовой

04:40 Подкидыш



Время начала передач - московское.



















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