Программа передач ТВ, телепрограмма на 3 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 3 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 3 сентября 2023

Первый канал



04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

05:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других

11:10 «Повара на колесах». Челябинск

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:10 Розыгрыш

16:05 «Какой из меня Ромео!» К 65-летию Сергея Гармаша

17:00 «Звезды на передовой». Специальный репортаж

18:00 Вечерние новости

19:00 Три аккорда

21:00 Время

22:35 «Мать моего сына»

00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты



Россия 1



04:05 Не говори мне «Прощай!»

06:10 Портрет женщины в красном

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Большие перемены

12:35 Несломленная. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Портрет женщины в красном



ТВЦ



04:50 Три плюс два

06:25 Дуэль королев. 1-я - 2-я серии

07:50 Личное дело майора Баранова

09:50 «Легенды русского рока в День флага РФ». Концерт в Лужниках

11:00 Гений

11:30 События

11:45 Гений

14:30 Московская неделя

15:00 Дорогие товарищи. Золото партии

15:50 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов

16:40 Интим не предлагать

18:35 Зеркала любви. 1-я - 4-я серии

22:35 Половинки невозможного. 1-я - 2-я серии

00:20 События

00:35 Половинки невозможного. 3-я - 4-я серии

02:00 Сразу после сотворения мира. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:45 Улицы разбитых фонарей-9. Первая любовь

05:35 Улицы разбитых фонарей-9. Фото на память

06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Ты супер! Суперсезон

23:15 Звезды сошлись

00:55 Основано на реальных событиях

03:20 Братаны-3. 29-я - 30-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Несколько зеленых камней



Пятый канал



05:00 Морские дьяволы-4. Переправа

05:10 Морские дьяволы-4. На предельной скорости

05:55 Морские дьяволы 5. Что упало, то пропало

06:40 Морозко

08:10 Невероятные приключения итальянцев в России

10:15 Барсы. 1-я - 4-я серии

14:05 Краповый берет. 1-я - 4-я серии

17:40 Чужой район. Конкурс

18:35 Чужой район. Призыв

19:30 Чужой район. Юбилей

20:25 Чужой район. Мусор

21:25 Чужой район. Квартира

22:25 Чужой район. Ритуал

23:25 Морские дьяволы 5. Приглашение на вечеринку

00:15 Морские дьяволы 5. Секретная тюрьма

01:10 Морские дьяволы 5. Кругосветка

02:05 Морские дьяволы 5. SOS

02:50 Морские дьяволы 5. Шторм в нейтральных водах

03:30 Морские дьяволы 5. Кибератака

04:15 Морские дьяволы 5. Обмен опытом



Домашний



04:05 По семейным обстоятельствам. 1-я - 2-я серии

06:15 6 кадров

06:30 6 кадров

06:55 Карнавал. 1-я и 2-я серии

09:45 Врачебная ошибка. 1-я - 4-я серии

14:00 Сезон дождей. 1-я - 8-я серии

22:20 Новая жена. 1-я и 2-я серии

00:40 Единственный мой грех. 1-я - 4-я серии

04:10 Страшная красавица. 1-я и 2-я серии



ТНТ



04:35 Студия Союз. 36-я серия

05:30 Импровизация. 104-я - 105-я серии

07:00 СашаТаня. 72-я - 76-я серии

09:30 Битва экстрасенсов. 362-я - 367-я серии

19:00 Выжить в Дубае. 11-я серия

21:10 «Шоу Воли» в Зарядье. Спецвыпуск

22:20 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 21-я серия

23:20 Пятьдесят оттенков черного

01:10 Я тебе не верю. 14-я - 15-я серии

02:50 Импровизация. Команды. Дайджест. 74-я серия

03:40 Импровизация. Команды. 1-я серия

04:30 Студия Союз. 37-я серия



СТС



01:40 Папины дочки

05:05 6 кадров

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Детектив Финник

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 Рогов в городе

10:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:20 Шоу «Уральские пельмени»

11:40 Люди в чёрном

13:40 Люди в черном-2

15:25 Люди в черном-3

17:30 Кощей. Начало

19:25 Кощей. Похититель невест

21:00 Круэлла

23:40 Вестсайдская история

02:35 Папины дочки

04:55 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Гребля на байдарках и каноэ. Кубок доброй воли

06:00 Смешанные единоборства. UFC. С. Ган - С. Спивак

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Стадион шиворот-навыворот

10:15 Как утёнок-музыкант стал футболистом

10:25 Со дна вершины

12:40 Спортивная гимнастика. Кубок России. Сириус-2023. Прямой эфир

16:15 Все на Матч!

16:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир

19:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Ювентус». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Крузейро» - «Брагантино». Прямой эфир

02:30 Гандбол. Суперкубок России. Мужчины. ЦСКА - «Чеховские медведи»

04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Дармштадт»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:25 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

12:45 Линия горизонта

14:30 Во власти стихии

16:20 Идеальный побег

18:20 Джуманджи: Зов джунглей

20:40 Джуманджи: Новый уровень

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:25 Влюблен по собственному желанию

05:15 Голубые дороги

06:50 Военный корреспондент

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Семён Номоконов

13:15 Специальный репортаж

13:45 По горячим следам

14:00 Задания особой важности: Операция «Тайфун». 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:40 Концерт, посвященный 80-летию Курской битвы

21:50 Курская битва. Ватутин. Время наступать

23:45 Щелкин. Крестный отец атомной бомбы

00:55 В небе «Ночные ведьмы»

02:10 Марья-искусница

03:30 Москва - фронту

03:50 СМЕРШ. Легенда для предателя. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Медной горы Хозяйка». «Малахитовая шкатулка». «Кот в колпаке». «Сказки-невелички»

07:45 За все в ответе

09:55 Диалоги о животных. Государственный зоологический парк Удмуртии

10:35 Друг мой, Колька!

12:00 Неизвестные маршруты России. Башкирия. Из Уфы к Юмагузинскому водохранилищу

12:40 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Кедринский

13:05 Три минуты тишины

13:10 Гала-концерт Международного фестиваля народной песни «Добровидение»

14:25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Валентин Распутин. «Уроки французского»

15:05 Уроки французского

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Инженеры нового поколения

17:10 Первые в мире. Одиссея сибирского казака

17:30 Пешком... Усадьба Мураново

18:00 Большая опера. Гала-концерт в Уфе

19:30 Новости культуры

19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:25 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 8-й

21:10 Анна Каренина

23:30 Три минуты тишины

23:35 Роман в камне. Лесной дворец Асташово

00:00 Уроки французского

01:25 Диалоги о животных. Государственный зоологический парк Удмуртии

02:05 Искатели. Миллионы «железного старика»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:30 Пятница News. 156-я серия

05:50 Простоквашино

09:10 Зовите шефа. Сезон 2. 9-я серия - «Сочи. У Ра»

10:10 Зовите шефа. Сезон 2. 6-я серия - «Муром. Ермак»

11:00 Гастротур. Сезон 4. 4-я серия

12:00 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»

13:20 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»

14:30 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»

15:40 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»

16:40 На ножах. Сезон 8. 21-я серия - «Домодедово. Мёд Плюс»

17:40 На ножах. Сезон 8. 17-я серия - «Адлер. Тамада»

19:00 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

20:30 На ножах. Сезон 8. 20-я серия - «Красногорск. Leto»

21:40 Адский шеф. Сезон 2. 2-я серия

01:20 Охота на воров

03:30 Пятница News. 156-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

04:30 Пятница News. 156-я серия



МИР



05:00 Подкидыш

05:50 Мультфильмы

07:40 Гори, гори, моя звезда. К юбилею Е. Прокловой

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Смерть шпионам: Крым. 7-я и 8-я серии

12:25 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Смерть шпионам. Скрытый враг. 4-я серия

16:55 Смерть шпионам: Лисья нора. 1-я и 2-я серии

18:30 Вместе

19:30 Смерть шпионам: Лисья нора. 2-я - 4-я серии

22:00 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я и 2-я серии

00:00 Вместе

01:00 Смерть шпионам. Ударная волна. 3-я и 4-я серии

02:45 Авангард революции

04:25 Новый Гулливер



Время начала передач - московское.



















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