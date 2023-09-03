Программа передач ТВ, телепрограмма на 3 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 3 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 3 сентября 2023
Первый канал
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
05:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других
11:10 «Повара на колесах». Челябинск
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:10 Розыгрыш
16:05 «Какой из меня Ромео!» К 65-летию Сергея Гармаша
17:00 «Звезды на передовой». Специальный репортаж
18:00 Вечерние новости
19:00 Три аккорда
21:00 Время
22:35 «Мать моего сына»
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
Россия 1
04:05 Не говори мне «Прощай!»
06:10 Портрет женщины в красном
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 Несломленная. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Портрет женщины в красном
ТВЦ
04:50 Три плюс два
06:25 Дуэль королев. 1-я - 2-я серии
07:50 Личное дело майора Баранова
09:50 «Легенды русского рока в День флага РФ». Концерт в Лужниках
11:00 Гений
11:30 События
11:45 Гений
14:30 Московская неделя
15:00 Дорогие товарищи. Золото партии
15:50 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов
16:40 Интим не предлагать
18:35 Зеркала любви. 1-я - 4-я серии
22:35 Половинки невозможного. 1-я - 2-я серии
00:20 События
00:35 Половинки невозможного. 3-я - 4-я серии
02:00 Сразу после сотворения мира. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:45 Улицы разбитых фонарей-9. Первая любовь
05:35 Улицы разбитых фонарей-9. Фото на память
06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Ты супер! Суперсезон
23:15 Звезды сошлись
00:55 Основано на реальных событиях
03:20 Братаны-3. 29-я - 30-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Несколько зеленых камней
Пятый канал
05:00 Морские дьяволы-4. Переправа
05:10 Морские дьяволы-4. На предельной скорости
05:55 Морские дьяволы 5. Что упало, то пропало
06:40 Морозко
08:10 Невероятные приключения итальянцев в России
10:15 Барсы. 1-я - 4-я серии
14:05 Краповый берет. 1-я - 4-я серии
17:40 Чужой район. Конкурс
18:35 Чужой район. Призыв
19:30 Чужой район. Юбилей
20:25 Чужой район. Мусор
21:25 Чужой район. Квартира
22:25 Чужой район. Ритуал
23:25 Морские дьяволы 5. Приглашение на вечеринку
00:15 Морские дьяволы 5. Секретная тюрьма
01:10 Морские дьяволы 5. Кругосветка
02:05 Морские дьяволы 5. SOS
02:50 Морские дьяволы 5. Шторм в нейтральных водах
03:30 Морские дьяволы 5. Кибератака
04:15 Морские дьяволы 5. Обмен опытом
Домашний
04:05 По семейным обстоятельствам. 1-я - 2-я серии
06:15 6 кадров
06:30 6 кадров
06:55 Карнавал. 1-я и 2-я серии
09:45 Врачебная ошибка. 1-я - 4-я серии
14:00 Сезон дождей. 1-я - 8-я серии
22:20 Новая жена. 1-я и 2-я серии
00:40 Единственный мой грех. 1-я - 4-я серии
04:10 Страшная красавица. 1-я и 2-я серии
ТНТ
04:35 Студия Союз. 36-я серия
05:30 Импровизация. 104-я - 105-я серии
07:00 СашаТаня. 72-я - 76-я серии
09:30 Битва экстрасенсов. 362-я - 367-я серии
19:00 Выжить в Дубае. 11-я серия
21:10 «Шоу Воли» в Зарядье. Спецвыпуск
22:20 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 21-я серия
23:20 Пятьдесят оттенков черного
01:10 Я тебе не верю. 14-я - 15-я серии
02:50 Импровизация. Команды. Дайджест. 74-я серия
03:40 Импровизация. Команды. 1-я серия
04:30 Студия Союз. 37-я серия
СТС
01:40 Папины дочки
05:05 6 кадров
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Детектив Финник
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:00 Рогов в городе
10:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:20 Шоу «Уральские пельмени»
11:40 Люди в чёрном
13:40 Люди в черном-2
15:25 Люди в черном-3
17:30 Кощей. Начало
19:25 Кощей. Похититель невест
21:00 Круэлла
23:40 Вестсайдская история
02:35 Папины дочки
04:55 6 кадров
Матч ТВ
05:00 Гребля на байдарках и каноэ. Кубок доброй воли
06:00 Смешанные единоборства. UFC. С. Ган - С. Спивак
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Стадион шиворот-навыворот
10:15 Как утёнок-музыкант стал футболистом
10:25 Со дна вершины
12:40 Спортивная гимнастика. Кубок России. Сириус-2023. Прямой эфир
16:15 Все на Матч!
16:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир
19:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Ювентус». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Крузейро» - «Брагантино». Прямой эфир
02:30 Гандбол. Суперкубок России. Мужчины. ЦСКА - «Чеховские медведи»
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Дармштадт»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:25 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
12:45 Линия горизонта
14:30 Во власти стихии
16:20 Идеальный побег
18:20 Джуманджи: Зов джунглей
20:40 Джуманджи: Новый уровень
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:25 Влюблен по собственному желанию
05:15 Голубые дороги
06:50 Военный корреспондент
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Семён Номоконов
13:15 Специальный репортаж
13:45 По горячим следам
14:00 Задания особой важности: Операция «Тайфун». 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:40 Концерт, посвященный 80-летию Курской битвы
21:50 Курская битва. Ватутин. Время наступать
23:45 Щелкин. Крестный отец атомной бомбы
00:55 В небе «Ночные ведьмы»
02:10 Марья-искусница
03:30 Москва - фронту
03:50 СМЕРШ. Легенда для предателя. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Медной горы Хозяйка». «Малахитовая шкатулка». «Кот в колпаке». «Сказки-невелички»
07:45 За все в ответе
09:55 Диалоги о животных. Государственный зоологический парк Удмуртии
10:35 Друг мой, Колька!
12:00 Неизвестные маршруты России. Башкирия. Из Уфы к Юмагузинскому водохранилищу
12:40 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Кедринский
13:05 Три минуты тишины
13:10 Гала-концерт Международного фестиваля народной песни «Добровидение»
14:25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Валентин Распутин. «Уроки французского»
15:05 Уроки французского
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Инженеры нового поколения
17:10 Первые в мире. Одиссея сибирского казака
17:30 Пешком... Усадьба Мураново
18:00 Большая опера. Гала-концерт в Уфе
19:30 Новости культуры
19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:25 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 8-й
21:10 Анна Каренина
23:30 Три минуты тишины
23:35 Роман в камне. Лесной дворец Асташово
00:00 Уроки французского
01:25 Диалоги о животных. Государственный зоологический парк Удмуртии
02:05 Искатели. Миллионы «железного старика»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:30 Пятница News. 156-я серия
05:50 Простоквашино
09:10 Зовите шефа. Сезон 2. 9-я серия - «Сочи. У Ра»
10:10 Зовите шефа. Сезон 2. 6-я серия - «Муром. Ермак»
11:00 Гастротур. Сезон 4. 4-я серия
12:00 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»
13:20 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»
14:30 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»
15:40 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»
16:40 На ножах. Сезон 8. 21-я серия - «Домодедово. Мёд Плюс»
17:40 На ножах. Сезон 8. 17-я серия - «Адлер. Тамада»
19:00 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
20:30 На ножах. Сезон 8. 20-я серия - «Красногорск. Leto»
21:40 Адский шеф. Сезон 2. 2-я серия
01:20 Охота на воров
03:30 Пятница News. 156-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
04:30 Пятница News. 156-я серия
МИР
05:00 Подкидыш
05:50 Мультфильмы
07:40 Гори, гори, моя звезда. К юбилею Е. Прокловой
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Смерть шпионам: Крым. 7-я и 8-я серии
12:25 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Смерть шпионам. Скрытый враг. 4-я серия
16:55 Смерть шпионам: Лисья нора. 1-я и 2-я серии
18:30 Вместе
19:30 Смерть шпионам: Лисья нора. 2-я - 4-я серии
22:00 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я и 2-я серии
00:00 Вместе
01:00 Смерть шпионам. Ударная волна. 3-я и 4-я серии
02:45 Авангард революции
04:25 Новый Гулливер
Время начала передач - московское.