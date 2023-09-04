Программа передач ТВ, телепрограмма на 4 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 4 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 4 сентября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Угрюм-река. 5-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов. «Прошу меня не убивать...»: загадочная смерть Даны Ильиных
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. Новые серии. «Холод». 1-я - 2-я серии
23:30 Праздничный концерт к 80-летию освобождения Луганска от фашистских захватчиков
01:00 Вечер с Владимиром Соловьёвым
03:00 Освобождение
ТВЦ
04:34 Сразу после сотворения мира. 4-я серия
05:30 Большое кино. Три плюс два
06:00 Настроение
08:25 Другая. 9-я - 10-я серии
10:35 Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето
11:30 События
11:50 Убийства по пятницам. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Валентина Талызина
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Анатомия убийства. «Шёлк и кашемир». 1-я - 2-я серии
16:55 Прощание. Валерий Ободзинский
17:50 События
18:10 Доктор Иванов. Своя земля. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Больше, чем игра
23:10 Знак качества. Завтрак
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Блудный сын президента
01:30 Николай Караченцов. Укрощение плейбоя
02:10 Гражданская война. Забытые сражения. Мир рождает войну, или Троцкий в Брест-Литовске
02:50 Осторожно, мошенники! Смертельный сервис
03:15 Анатомия убийства. «Шёлк и кашемир». 1-я - 2-я серии
04:45 Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето
НТВ
05:00 Улицы разбитых фонарей-9. Несколько зеленых камней
05:50 Улицы разбитых фонарей-9. Беги, белый кролик
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-2. Гадалка. Обидчик. Конкурент. Шальная пуля
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-2. Гадалка. Обидчик. Конкурент. Шальная пуля
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Заповедный спецназ-2. 1-я - 2-я серии
22:10 Первый отдел. «Командировка». 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Первый отдел. «Командировка». 1-я - 2-я серии
00:45 Братаны-3. 31-я - 32-я серии
02:15 Братаны-4. 1-я - 3-я серии
04:45 Улицы разбитых фонарей-9. Собачья радость
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Барсы. 1-я - 4-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. Вторая жизнь
10:25 Глухарь. Продолжение. Плацебо
11:25 Глухарь. Продолжение. Кошмары
12:25 Глухарь. Продолжение. Пробуждение
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. Пробуждение
13:55 Глухарь. Продолжение. Допрос
14:55 Глухарь. Продолжение. Стресс
16:00 Глухарь. Продолжение. Зазеркалье
17:00 Известия
17:30 След. Одно на уме
18:20 След. Алиби старого вора
19:05 След. Пересадка личности
19:50 След. Случайная мама
20:35 След. Золушка 21-го века
21:25 Свои-5. Кровью за кровь
22:20 Свои-5. Коммуналка
23:10 Свои-5. Доула
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-5. Девы подземелья
01:15 Свои-3. Свидание со смертью
02:00 Свои-3. Синие гранаты
02:40 След. Чужая девочка
03:20 След. Пирамида Хопса
03:55 Прокурорская проверка. Мокрое дело
Домашний
04:10 Страшная красавица. 1-я и 2-я серии
05:40 Будни ЗАГСа
06:30 6 кадров
06:40 По делам несовершеннолетних
07:35 Давай разведёмся!
08:35 Тест на отцовство
10:45 Понять. Простить. «Последняя вспышка». «Проверка на верность»
11:50 Порча. «Поскребыш». «Побег»
13:00 Знахарка. Отторжение
13:35 Верну любимого. Не моя вина
14:10 Голоса ушедших душ. Опасная любовь
14:45 Кризисный центр. 21-я серия - «Настоящий мужчина». 22-я серия - «Золотая свекровь». 23-я серия - «Богатые тоже плачут». 24-я серия - «Вспомнить все»
19:00 Я заберу твою любовь. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Последняя вспышка». «Проверка на верность»
00:20 Порча. «Побег». «Поскребыш»
01:15 Знахарка. Отторжение
01:40 Верну любимого. Не моя вина
02:10 Голоса ушедших душ. Опасная любовь
02:35 Единственный мой грех. 5-я - 8-я серии
ТНТ
04:30 Студия Союз. 37-я - 38-я серии
06:05 Импровизация. 113-я - 114-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 13 серий подряд
19:00 Однажды в России. Сезон 10. 246-я серия
20:00 Телохранители. 9-я - 10-я серии
21:00 Первокурсницы. 1-я - 2-я серии
22:00 Однажды в России. Сезон 10. 255-я серия
23:00 Ангелы Чарли
00:55 Такое кино! 448-я серия
01:25 Пятьдесят оттенков черного
02:45 Импровизация. Команды. 2-я - 3-я серии
04:20 Студия Союз. Сезон 2. 39-я серия
СТС
04:55 6 кадров
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
07:50 Inтуристы. Сезон 2. 4-я серия
08:25 100 мест, где поесть. Сезон 2. 3-я серия
09:35 Шоу «Уральские пельмени»
11:00 Люди в чёрном
13:00 Люди в черном-2
14:40 Люди в черном-3
16:50 Кибер Иван. 1-я - 6-я серии
20:00 Бесконечность
22:05 Я, робот
00:20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 26-я серия
01:25 Робот по имени Чаппи
03:20 Папины дочки
Матч ТВ
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Дармштадт»
06:00 Звёзды без правил
06:30 Всё о главном
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:10 Новости
10:15 Специальный репортаж
10:35 Лучшие из лучших
11:05 Смешанные единоборства. UFC. С. Ган - С. Спивак
12:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
13:25 Все на Матч!
13:55 Футбол. Кубок России. «Динамо» (Киров) - «2Drots». Прямой эфир
16:00 Громко
16:55 Футбол. Первая Лига. «Тюмень» - «Арсенал». Прямой эфир
18:55 Все на Матч!
19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» - «Трактор». Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 6. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:25 География спорта. Волгоград
01:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Сириус-2023
02:55 Новости
03:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
04:00 Регби. Кубок России. 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» - «Красный Яр»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Круиз по джунглям
22:20 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Иллюзия полета
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
03:50 СМЕРШ. Легенда для предателя. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Блокада
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
13:40 По горячим следам
14:00 Лето волков. 1-я - 3-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Лето волков. 1-я - 3-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Лето волков. 1-я - 3-я серии
18:00 Оборона Ленинграда. Сухопутный фронт
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Американские бункеры Судного дня
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Двенадцать кремлей России. Астрахань
23:45 Летят журавли
01:40 Блокада
03:30 Легендарные самолеты
04:10 Лето волков. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Саввы Мамонтова
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Кедринский
07:30 Новости культуры
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:25 Жизнь и судьба. Александр Жулин
08:45 Анна Каренина. 1-я часть
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Аркадий Райкин». Документальный фильм. Режиссер М. Голдовская. 1975
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. АРТ
13:00 Большие и маленькие. Сезон 5. 1-я серия - «Балет»
14:50 Три минуты тишины
14:55 Друг мой, Колька!
16:20 Эпизоды. 85 лет Видасу Силюнасу
17:00 Новости культуры
17:15 С. Рахманинов. Симфония №2. Дирижер Евгений Светланов. Запись 1984 года
18:10 Рассказы из русской истории
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Иду... Эрик Булатов
21:35 Сати. Нескучная классика... С Александром Чайковским
22:15 Жизнь Верди. 4-я серия
23:40 Три минуты тишины
23:45 Рассекреченная история. Антиалкогольные кампании в СССР
00:10 Крепость в Провансе - в единении со скалой
01:05 ХX век. «Аркадий Райкин». Документальный фильм. Режиссер М. Голдовская. 1975
02:05 С. Рахманинов. Симфония №2. Дирижер Евгений Светланов. Запись 1984 года
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 91-я - 92-я серии
06:30 Пятница News. 155-я серия
07:00 Кондитер. Сезон 5. 20-я серия - «Спецвыпуск-2»
08:00 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»
09:00 Кулинарные детективы. Сезон 1. 10-я серия
10:00 На ножах. Сезон 2. 18-я серия - «Щелково. WOM cafe»
11:00 Четыре дачи. Сезон 2. 2-я серия - «Московская область»
12:30 Четыре дачи. Сезон 2. 4-я серия - «Вологодская область»
14:00 Четыре дачи. Сезон 1. 10-я серия - «Дагестан»
15:30 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»
16:30 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»
17:50 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»
19:00 Битва шефов. Сезон 3. 4-я серия
21:20 Битва шефов. Сезон 1. 5-я серия
23:40 Секреты на кухне. Сезон 1. 7-я серия - «Быстрый перекус»
00:00 Пугало
01:10 Пятница News. 157-я серия
01:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 91-я - 92-я серии
03:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
04:10 Пятница News. 156-я серия
04:35 Ну, погоди! Каникулы
МИР
05:00 Таинственный остров
05:45 Смерть шпионам! 1-я - 5-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Смерть шпионам! 5-я - 7-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:40 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 30 лет. Хорошо звучит. К 30-летию вещания радио «МИР»
19:20 Игра в кино. К 30-летию вещания радио «МИР»
21:30 Назад в будущее
22:15 Всемирные игры разума
22:50 Версия полковника Зорина
00:30 Рождённые в СССР. Советское радио
00:55 Частная жизнь Петра Виноградова
02:20 Новости
02:35 [Не]Фантастика
02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.