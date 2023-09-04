Программа передач ТВ, телепрограмма на 4 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 4 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 4 сентября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Угрюм-река. 5-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов. «Прошу меня не убивать...»: загадочная смерть Даны Ильиных

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. Новые серии. «Холод». 1-я - 2-я серии

23:30 Праздничный концерт к 80-летию освобождения Луганска от фашистских захватчиков

01:00 Вечер с Владимиром Соловьёвым

03:00 Освобождение



ТВЦ



04:34 Сразу после сотворения мира. 4-я серия

05:30 Большое кино. Три плюс два

06:00 Настроение

08:25 Другая. 9-я - 10-я серии

10:35 Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето

11:30 События

11:50 Убийства по пятницам. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Валентина Талызина

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «Шёлк и кашемир». 1-я - 2-я серии

16:55 Прощание. Валерий Ободзинский

17:50 События

18:10 Доктор Иванов. Своя земля. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Больше, чем игра

23:10 Знак качества. Завтрак

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Блудный сын президента

01:30 Николай Караченцов. Укрощение плейбоя

02:10 Гражданская война. Забытые сражения. Мир рождает войну, или Троцкий в Брест-Литовске

02:50 Осторожно, мошенники! Смертельный сервис

03:15 Анатомия убийства. «Шёлк и кашемир». 1-я - 2-я серии

04:45 Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето



НТВ



05:00 Улицы разбитых фонарей-9. Несколько зеленых камней

05:50 Улицы разбитых фонарей-9. Беги, белый кролик

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-2. Гадалка. Обидчик. Конкурент. Шальная пуля

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-2. Гадалка. Обидчик. Конкурент. Шальная пуля

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Заповедный спецназ-2. 1-я - 2-я серии

22:10 Первый отдел. «Командировка». 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Первый отдел. «Командировка». 1-я - 2-я серии

00:45 Братаны-3. 31-я - 32-я серии

02:15 Братаны-4. 1-я - 3-я серии

04:45 Улицы разбитых фонарей-9. Собачья радость



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Барсы. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. Вторая жизнь

10:25 Глухарь. Продолжение. Плацебо

11:25 Глухарь. Продолжение. Кошмары

12:25 Глухарь. Продолжение. Пробуждение

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. Пробуждение

13:55 Глухарь. Продолжение. Допрос

14:55 Глухарь. Продолжение. Стресс

16:00 Глухарь. Продолжение. Зазеркалье

17:00 Известия

17:30 След. Одно на уме

18:20 След. Алиби старого вора

19:05 След. Пересадка личности

19:50 След. Случайная мама

20:35 След. Золушка 21-го века

21:25 Свои-5. Кровью за кровь

22:20 Свои-5. Коммуналка

23:10 Свои-5. Доула

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-5. Девы подземелья

01:15 Свои-3. Свидание со смертью

02:00 Свои-3. Синие гранаты

02:40 След. Чужая девочка

03:20 След. Пирамида Хопса

03:55 Прокурорская проверка. Мокрое дело



Домашний



04:10 Страшная красавица. 1-я и 2-я серии

05:40 Будни ЗАГСа

06:30 6 кадров

06:40 По делам несовершеннолетних

07:35 Давай разведёмся!

08:35 Тест на отцовство

10:45 Понять. Простить. «Последняя вспышка». «Проверка на верность»

11:50 Порча. «Поскребыш». «Побег»

13:00 Знахарка. Отторжение

13:35 Верну любимого. Не моя вина

14:10 Голоса ушедших душ. Опасная любовь

14:45 Кризисный центр. 21-я серия - «Настоящий мужчина». 22-я серия - «Золотая свекровь». 23-я серия - «Богатые тоже плачут». 24-я серия - «Вспомнить все»

19:00 Я заберу твою любовь. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Последняя вспышка». «Проверка на верность»

00:20 Порча. «Побег». «Поскребыш»

01:15 Знахарка. Отторжение

01:40 Верну любимого. Не моя вина

02:10 Голоса ушедших душ. Опасная любовь

02:35 Единственный мой грех. 5-я - 8-я серии



ТНТ



04:30 Студия Союз. 37-я - 38-я серии

06:05 Импровизация. 113-я - 114-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 13 серий подряд

19:00 Однажды в России. Сезон 10. 246-я серия

20:00 Телохранители. 9-я - 10-я серии

21:00 Первокурсницы. 1-я - 2-я серии

22:00 Однажды в России. Сезон 10. 255-я серия

23:00 Ангелы Чарли

00:55 Такое кино! 448-я серия

01:25 Пятьдесят оттенков черного

02:45 Импровизация. Команды. 2-я - 3-я серии

04:20 Студия Союз. Сезон 2. 39-я серия



СТС



04:55 6 кадров

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

07:50 Inтуристы. Сезон 2. 4-я серия

08:25 100 мест, где поесть. Сезон 2. 3-я серия

09:35 Шоу «Уральские пельмени»

11:00 Люди в чёрном

13:00 Люди в черном-2

14:40 Люди в черном-3

16:50 Кибер Иван. 1-я - 6-я серии

20:00 Бесконечность

22:05 Я, робот

00:20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 26-я серия

01:25 Робот по имени Чаппи

03:20 Папины дочки



Матч ТВ



04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Дармштадт»

06:00 Звёзды без правил

06:30 Всё о главном

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:10 Новости

10:15 Специальный репортаж

10:35 Лучшие из лучших

11:05 Смешанные единоборства. UFC. С. Ган - С. Спивак

12:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

13:25 Все на Матч!

13:55 Футбол. Кубок России. «Динамо» (Киров) - «2Drots». Прямой эфир

16:00 Громко

16:55 Футбол. Первая Лига. «Тюмень» - «Арсенал». Прямой эфир

18:55 Все на Матч!

19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» - «Трактор». Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 6. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:25 География спорта. Волгоград

01:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Сириус-2023

02:55 Новости

03:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

04:00 Регби. Кубок России. 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» - «Красный Яр»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Круиз по джунглям

22:20 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Иллюзия полета

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



03:50 СМЕРШ. Легенда для предателя. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Блокада

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

13:40 По горячим следам

14:00 Лето волков. 1-я - 3-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Лето волков. 1-я - 3-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Лето волков. 1-я - 3-я серии

18:00 Оборона Ленинграда. Сухопутный фронт

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Американские бункеры Судного дня

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Двенадцать кремлей России. Астрахань

23:45 Летят журавли

01:40 Блокада

03:30 Легендарные самолеты

04:10 Лето волков. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Саввы Мамонтова

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Кедринский

07:30 Новости культуры

07:35 Черные дыры. Белые пятна

08:25 Жизнь и судьба. Александр Жулин

08:45 Анна Каренина. 1-я часть

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Аркадий Райкин». Документальный фильм. Режиссер М. Голдовская. 1975

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. АРТ

13:00 Большие и маленькие. Сезон 5. 1-я серия - «Балет»

14:50 Три минуты тишины

14:55 Друг мой, Колька!

16:20 Эпизоды. 85 лет Видасу Силюнасу

17:00 Новости культуры

17:15 С. Рахманинов. Симфония №2. Дирижер Евгений Светланов. Запись 1984 года

18:10 Рассказы из русской истории

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Иду... Эрик Булатов

21:35 Сати. Нескучная классика... С Александром Чайковским

22:15 Жизнь Верди. 4-я серия

23:40 Три минуты тишины

23:45 Рассекреченная история. Антиалкогольные кампании в СССР

00:10 Крепость в Провансе - в единении со скалой

01:05 ХX век. «Аркадий Райкин». Документальный фильм. Режиссер М. Голдовская. 1975

02:05 С. Рахманинов. Симфония №2. Дирижер Евгений Светланов. Запись 1984 года

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 91-я - 92-я серии

06:30 Пятница News. 155-я серия

07:00 Кондитер. Сезон 5. 20-я серия - «Спецвыпуск-2»

08:00 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»

09:00 Кулинарные детективы. Сезон 1. 10-я серия

10:00 На ножах. Сезон 2. 18-я серия - «Щелково. WOM cafe»

11:00 Четыре дачи. Сезон 2. 2-я серия - «Московская область»

12:30 Четыре дачи. Сезон 2. 4-я серия - «Вологодская область»

14:00 Четыре дачи. Сезон 1. 10-я серия - «Дагестан»

15:30 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»

16:30 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»

17:50 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»

19:00 Битва шефов. Сезон 3. 4-я серия

21:20 Битва шефов. Сезон 1. 5-я серия

23:40 Секреты на кухне. Сезон 1. 7-я серия - «Быстрый перекус»

00:00 Пугало

01:10 Пятница News. 157-я серия

01:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 91-я - 92-я серии

03:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

04:10 Пятница News. 156-я серия

04:35 Ну, погоди! Каникулы



МИР



05:00 Таинственный остров

05:45 Смерть шпионам! 1-я - 5-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Смерть шпионам! 5-я - 7-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:40 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 30 лет. Хорошо звучит. К 30-летию вещания радио «МИР»

19:20 Игра в кино. К 30-летию вещания радио «МИР»

21:30 Назад в будущее

22:15 Всемирные игры разума

22:50 Версия полковника Зорина

00:30 Рождённые в СССР. Советское радио

00:55 Частная жизнь Петра Виноградова

02:20 Новости

02:35 [Не]Фантастика

02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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