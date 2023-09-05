Программа передач ТВ, телепрограмма на 5 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 5 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 5 сентября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Угрюм-река. 6-я серия
23:00 Большая игра
00:00 «Живу и вижу». К 90-летию Эрика Булатова
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. Новые серии. «Девушка с татуировками». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-2. «Марионетки». 1-я - 2-я серии
03:45 Семейный детектив. 56-я серия - «Пожар»
ТВЦ
04:45 Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето
05:20 Мой герой. Валентина Талызина
06:00 Настроение
08:25 Другая. 11-я - 12-я серии
10:35 Фаина Раневская. Королевство маловато!
11:30 События
11:50 Убийства по пятницам. 3-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Владимир Верёвочкин
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Анатомия убийства. «Шёлк и кашемир». 3-я - 4-я серии
16:55 Прощание. Любовь Полищук
17:50 События
18:15 Доктор Иванов. Жизнь после смерти. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Формула успеха
23:10 Ирина Метлицкая. Предчувствие смерти
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Приговор. Сергей Шевкуненко
01:25 Прощание. Николай Губенко
02:05 Гражданская война. Забытые сражения. Демократы у власти, или Самарский Комуч
02:45 Осторожно, мошенники! Алло, мы из банка!
03:15 Анатомия убийства. «Шёлк и кашемир». 3-я - 4-я серии
04:40 Фаина Раневская. Королевство маловато!
НТВ
04:45 Улицы разбитых фонарей-9. Собачья радость
05:35 Улицы разбитых фонарей-9. Фотосессия с красной косынкой
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-2. «Чёрный ангел», «Собутыльник», «Учитель», «Счастливый номер»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-2. «Чёрный ангел», «Собутыльник», «Учитель», «Счастливый номер»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Заповедный спецназ-2. 3-я - 4-я серии
22:10 Первый отдел. «Простое дело». 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Первый отдел. «Простое дело». 1-я - 2-я серии
00:45 Братаны-4. 4-я - 8-я серии
04:45 Улицы разбитых фонарей-9. Без креста
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Игра с огнем. 1-я - 4-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. Зазеркалье
10:25 Глухарь. Продолжение. Ради тебя
11:25 Глухарь. Продолжение. Будь что будет
12:25 Глухарь. Продолжение. Мусора
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. Мусора
13:55 Глухарь. Продолжение. Снова майские
15:00 Глухарь. Продолжение. Страшно жить
16:00 Глухарь. Продолжение. Каждый сам за себя
17:00 Известия
17:30 След. След Астреи
18:20 След. Губит людей не пиво
19:05 След. Штаны
19:50 След. Дура
20:35 След. Неспокойный покойник
21:25 Свои-5. Гений тьмы
22:20 Свои-5. Проклятый лес
23:10 Свои-5. В объятьях паука
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-5. Насмешка судьбы
01:15 Свои-3. Плата по счетам
02:05 Свои-3. Кладоискатели
02:45 След. Нездоровый образ жизни
03:25 След. Весёлые старты
04:00 Прокурорская проверка. Подстава на колесах, 1-я часть
Домашний
02:35 Единственный мой грех. 5-я - 8-я серии
05:50 6 кадров
06:00 По делам несовершеннолетних
07:45 Давай разведёмся!
08:45 Тест на отцовство
10:55 Понять. Простить. «Ведомая». «Всего одна измена»
12:00 Порча. «Младшая сестра». «Труба»
13:05 Знахарка. Вруша
13:40 Верну любимого. Я же мать
14:15 Голоса ушедших душ. Отец
14:50 Кризисный центр. 25-я серия - «Три сестры». 26-я серия - «Опасные капризы». 27-я серия - «Отчим». 28-я серия - «Мама»
19:00 Яблоко раздора. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Ведомая». «Всего одна измена»
00:20 Порча. «Труба». «Младшая сестра»
01:15 Знахарка. Вруша
01:40 Верну любимого. Я же мать
02:10 Голоса ушедших душ. Отец
02:35 Карнавал. 1-я и 2-я серии
ТНТ
04:20 Студия Союз. Сезон 2. 39-я - 40-я серии
05:55 Импровизация. Сезон 4. 107-я - 108-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 43-я серия
07:51 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 59-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 44-я серия
09:00 Интерны. Сезон 4. 210-я - 225-я серии
17:00 Полицейский с Рублевки. 1-я - 3-я серии
20:00 Телохранители. 10-я - 11-я серии
21:00 Первокурсницы. 2-я - 3-я серии
22:00 Однажды в России. Сезон 10. 237-я серия
23:00 Ангелы Чарли 2: Только вперед
01:05 Ангелы Чарли
02:40 Импровизация. Команды. 4-я - 5-я серии
04:20 Студия Союз. Сезон 2. 41-я серия
СТС
03:20 Папины дочки
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Кибер Иван. 5-я - 6-я серии
09:05 Уральские пельмени. Смехbook
09:15 Вестсайдская история
12:35 Кощей. Начало
14:25 Кощей. Похититель невест
16:00 Шоу «Уральские пельмени»
19:00 Кибер Иван. 6-я - 7-я серии
20:00 Последний охотник на ведьм
22:05 Вальгалла. Рагнарёк
00:15 Дорогой папа
02:00 Папины дочки
Матч ТВ
04:00 Регби. Кубок России. 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» - «Красный Яр»
06:00 Звёзды без правил
06:30 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:10 Новости
10:15 Специальный репортаж
10:35 Лучшие из лучших
11:35 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 финала. Прямой эфир
13:40 Есть тема!
15:00 Новости
15:05 Специальный репортаж
15:25 Звёзды без правил
15:55 Все на Матч!
16:25 Хоккей. Чемпионат МХЛ. МХК «Спартак» - «Академия Михайлова». Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Металлург». Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 6. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:25 География спорта. Камчатка
01:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Сириус-2023
02:55 Новости
03:00 Хоккей на траве. Кубок наций. Финал
04:00 Регби. Кубок России. 1/2 финала. «Стрела» - «Динамо» (Москва)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Виктор Франкенштейн
22:05 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Во власти стихии
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
04:10 Лето волков. 1-я и 3-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Блокада
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
13:40 По горячим следам
14:00 Лето волков. 4-я - 6-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Лето волков. 4-я - 6-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Лето волков. 4-я - 6-я серии
18:00 Оборона Ленинграда. Морской фронт
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Улика из прошлого. Мины при плохой игре. Сверхприбыль на кассетных боеприпасах
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Двенадцать кремлей России. Ростов
23:45 Жаворонок
01:35 Блокада
02:50 Герой 115
04:10 Лето волков. 4-я и 5-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва державная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Марина Ладынина
07:30 Новости культуры
07:35 Крепость в Провансе - в единении со скалой
08:25 Жизнь и судьба. Ольга Кормухина и Алексей Белов
08:45 Анна Каренина. 2-я часть
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «У театральной афиши». Автор и ведущий М. Швыдкой. 1983
12:15 Цвет времени. Сандро Боттичелли
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Книги
13:00 Иду... Эрик Булатов
13:45 Жизнь Верди. 4-я серия
15:10 Три минуты тишины
15:15 Крепость в Провансе - в единении со скалой
16:05 Линия жизни. 85 лет Анатолию Сагалевичу
17:00 Новости культуры
17:15 Передвижники. Владимир Маковский
17:45 А. Скрябин. Симфония №3 («Божественная»). Дирижёр Евгений Светланов. Запись 1977 года
18:35 Роман в камне. Белоруссия. Коссовский замок
19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Анна Ахматова. О любви и о жизни
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:25 «Человек на все времена». 75 лет Михаилу Швыдкому
22:20 Жизнь Верди. 5-я серия
23:45 Три минуты тишины
23:50 Рассекреченная история. Частная торговля в СССР
00:15 Альгамбра: крепость Андалусии
01:10 ХX век. «У театральной афиши». Автор и ведущий М. Швыдкой. 1983
02:05 А. Скрябин. Симфония №3 («Божественная»). Дирижёр Евгений Светланов. Запись 1977 года
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 93-я - 94-я серии
06:20 Пятница News. 156-я серия
07:00 Кондитер. Сезон 6. 34-я серия - «Дети. Торт для Евы Польны»
08:10 Черный список. Сезон 3. 14-я серия - «Стоматологи»
09:10 Черный список. Сезон 3. 24-я серия - «Нетрадиционная медицина»
10:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 1-я серия
12:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия - «Свадьба в морском стиле VS Свадьба в стриптиз-клубе»
14:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 42-я серия - «Свадьба на берегу моря VS Классическая свадьба»
16:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 65-я серия - «Свадьба в стиле минимализм VS Ассирийская свадьба»
19:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 2-я серия
22:50 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 2-я серия - «Самара»
00:00 Костер на ветру
01:20 Пятница News. 158-я серия
01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 93-я - 94-я серии
03:10 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
04:20 Пятница News. 157-я серия
04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:55 Смерть шпионам! 8-я серия
06:45 Смерть шпионам: Крым. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Смерть шпионам: Крым. 4-я - 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:40 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Гори, гори, моя звезда
00:45 Рождённые в СССР. К юбилею Ю. Шатунова
01:10 Веселые ребята
02:40 Новости
02:55 [Не]Фантастика
03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.