Программа передач ТВ, телепрограмма на 5 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 5 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 5 сентября 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Угрюм-река. 6-я серия

23:00 Большая игра

00:00 «Живу и вижу». К 90-летию Эрика Булатова

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. Новые серии. «Девушка с татуировками». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-2. «Марионетки». 1-я - 2-я серии

03:45 Семейный детектив. 56-я серия - «Пожар»



ТВЦ



04:45 Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето

05:20 Мой герой. Валентина Талызина

06:00 Настроение

08:25 Другая. 11-я - 12-я серии

10:35 Фаина Раневская. Королевство маловато!

11:30 События

11:50 Убийства по пятницам. 3-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Владимир Верёвочкин

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «Шёлк и кашемир». 3-я - 4-я серии

16:55 Прощание. Любовь Полищук

17:50 События

18:15 Доктор Иванов. Жизнь после смерти. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Формула успеха

23:10 Ирина Метлицкая. Предчувствие смерти

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Приговор. Сергей Шевкуненко

01:25 Прощание. Николай Губенко

02:05 Гражданская война. Забытые сражения. Демократы у власти, или Самарский Комуч

02:45 Осторожно, мошенники! Алло, мы из банка!

03:15 Анатомия убийства. «Шёлк и кашемир». 3-я - 4-я серии

04:40 Фаина Раневская. Королевство маловато!



НТВ



04:45 Улицы разбитых фонарей-9. Собачья радость

05:35 Улицы разбитых фонарей-9. Фотосессия с красной косынкой

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-2. «Чёрный ангел», «Собутыльник», «Учитель», «Счастливый номер»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-2. «Чёрный ангел», «Собутыльник», «Учитель», «Счастливый номер»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Заповедный спецназ-2. 3-я - 4-я серии

22:10 Первый отдел. «Простое дело». 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Первый отдел. «Простое дело». 1-я - 2-я серии

00:45 Братаны-4. 4-я - 8-я серии

04:45 Улицы разбитых фонарей-9. Без креста



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Игра с огнем. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. Зазеркалье

10:25 Глухарь. Продолжение. Ради тебя

11:25 Глухарь. Продолжение. Будь что будет

12:25 Глухарь. Продолжение. Мусора

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. Мусора

13:55 Глухарь. Продолжение. Снова майские

15:00 Глухарь. Продолжение. Страшно жить

16:00 Глухарь. Продолжение. Каждый сам за себя

17:00 Известия

17:30 След. След Астреи

18:20 След. Губит людей не пиво

19:05 След. Штаны

19:50 След. Дура

20:35 След. Неспокойный покойник

21:25 Свои-5. Гений тьмы

22:20 Свои-5. Проклятый лес

23:10 Свои-5. В объятьях паука

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-5. Насмешка судьбы

01:15 Свои-3. Плата по счетам

02:05 Свои-3. Кладоискатели

02:45 След. Нездоровый образ жизни

03:25 След. Весёлые старты

04:00 Прокурорская проверка. Подстава на колесах, 1-я часть



Домашний



02:35 Единственный мой грех. 5-я - 8-я серии

05:50 6 кадров

06:00 По делам несовершеннолетних

07:45 Давай разведёмся!

08:45 Тест на отцовство

10:55 Понять. Простить. «Ведомая». «Всего одна измена»

12:00 Порча. «Младшая сестра». «Труба»

13:05 Знахарка. Вруша

13:40 Верну любимого. Я же мать

14:15 Голоса ушедших душ. Отец

14:50 Кризисный центр. 25-я серия - «Три сестры». 26-я серия - «Опасные капризы». 27-я серия - «Отчим». 28-я серия - «Мама»

19:00 Яблоко раздора. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Ведомая». «Всего одна измена»

00:20 Порча. «Труба». «Младшая сестра»

01:15 Знахарка. Вруша

01:40 Верну любимого. Я же мать

02:10 Голоса ушедших душ. Отец

02:35 Карнавал. 1-я и 2-я серии



ТНТ



04:20 Студия Союз. Сезон 2. 39-я - 40-я серии

05:55 Импровизация. Сезон 4. 107-я - 108-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 43-я серия

07:51 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 59-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 44-я серия

09:00 Интерны. Сезон 4. 210-я - 225-я серии

17:00 Полицейский с Рублевки. 1-я - 3-я серии

20:00 Телохранители. 10-я - 11-я серии

21:00 Первокурсницы. 2-я - 3-я серии

22:00 Однажды в России. Сезон 10. 237-я серия

23:00 Ангелы Чарли 2: Только вперед

01:05 Ангелы Чарли

02:40 Импровизация. Команды. 4-я - 5-я серии

04:20 Студия Союз. Сезон 2. 41-я серия



СТС



03:20 Папины дочки

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Кибер Иван. 5-я - 6-я серии

09:05 Уральские пельмени. Смехbook

09:15 Вестсайдская история

12:35 Кощей. Начало

14:25 Кощей. Похититель невест

16:00 Шоу «Уральские пельмени»

19:00 Кибер Иван. 6-я - 7-я серии

20:00 Последний охотник на ведьм

22:05 Вальгалла. Рагнарёк

00:15 Дорогой папа

02:00 Папины дочки



Матч ТВ



04:00 Регби. Кубок России. 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» - «Красный Яр»

06:00 Звёзды без правил

06:30 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:10 Новости

10:15 Специальный репортаж

10:35 Лучшие из лучших

11:35 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 финала. Прямой эфир

13:40 Есть тема!

15:00 Новости

15:05 Специальный репортаж

15:25 Звёзды без правил

15:55 Все на Матч!

16:25 Хоккей. Чемпионат МХЛ. МХК «Спартак» - «Академия Михайлова». Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Металлург». Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 6. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:25 География спорта. Камчатка

01:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Сириус-2023

02:55 Новости

03:00 Хоккей на траве. Кубок наций. Финал

04:00 Регби. Кубок России. 1/2 финала. «Стрела» - «Динамо» (Москва)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Виктор Франкенштейн

22:05 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Во власти стихии

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



04:10 Лето волков. 1-я и 3-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Блокада

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

13:40 По горячим следам

14:00 Лето волков. 4-я - 6-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Лето волков. 4-я - 6-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Лето волков. 4-я - 6-я серии

18:00 Оборона Ленинграда. Морской фронт

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Улика из прошлого. Мины при плохой игре. Сверхприбыль на кассетных боеприпасах

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Двенадцать кремлей России. Ростов

23:45 Жаворонок

01:35 Блокада

02:50 Герой 115

04:10 Лето волков. 4-я и 5-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва державная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Марина Ладынина

07:30 Новости культуры

07:35 Крепость в Провансе - в единении со скалой

08:25 Жизнь и судьба. Ольга Кормухина и Алексей Белов

08:45 Анна Каренина. 2-я часть

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «У театральной афиши». Автор и ведущий М. Швыдкой. 1983

12:15 Цвет времени. Сандро Боттичелли

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Книги

13:00 Иду... Эрик Булатов

13:45 Жизнь Верди. 4-я серия

15:10 Три минуты тишины

15:15 Крепость в Провансе - в единении со скалой

16:05 Линия жизни. 85 лет Анатолию Сагалевичу

17:00 Новости культуры

17:15 Передвижники. Владимир Маковский

17:45 А. Скрябин. Симфония №3 («Божественная»). Дирижёр Евгений Светланов. Запись 1977 года

18:35 Роман в камне. Белоруссия. Коссовский замок

19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Анна Ахматова. О любви и о жизни

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:25 «Человек на все времена». 75 лет Михаилу Швыдкому

22:20 Жизнь Верди. 5-я серия

23:45 Три минуты тишины

23:50 Рассекреченная история. Частная торговля в СССР

00:15 Альгамбра: крепость Андалусии

01:10 ХX век. «У театральной афиши». Автор и ведущий М. Швыдкой. 1983

02:05 А. Скрябин. Симфония №3 («Божественная»). Дирижёр Евгений Светланов. Запись 1977 года

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 93-я - 94-я серии

06:20 Пятница News. 156-я серия

07:00 Кондитер. Сезон 6. 34-я серия - «Дети. Торт для Евы Польны»

08:10 Черный список. Сезон 3. 14-я серия - «Стоматологи»

09:10 Черный список. Сезон 3. 24-я серия - «Нетрадиционная медицина»

10:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 1-я серия

12:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия - «Свадьба в морском стиле VS Свадьба в стриптиз-клубе»

14:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 42-я серия - «Свадьба на берегу моря VS Классическая свадьба»

16:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 65-я серия - «Свадьба в стиле минимализм VS Ассирийская свадьба»

19:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 2-я серия

22:50 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 2-я серия - «Самара»

00:00 Костер на ветру

01:20 Пятница News. 158-я серия

01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 93-я - 94-я серии

03:10 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»

04:20 Пятница News. 157-я серия

04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:55 Смерть шпионам! 8-я серия

06:45 Смерть шпионам: Крым. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Смерть шпионам: Крым. 4-я - 6-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:40 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Гори, гори, моя звезда

00:45 Рождённые в СССР. К юбилею Ю. Шатунова

01:10 Веселые ребята

02:40 Новости

02:55 [Не]Фантастика

03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.