Программа передач ТВ, телепрограмма на 6 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 6 сентября 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Мосфильм. Золотая коллекция, Пятница и Русский роман.
Программа передач ТВ на 6 сентября 2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Угрюм-река. 7-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. Новые серии. «Последний корпоратив». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-2. «Роль жертвы». 1-я - 2-я серии
03:45 Семейный детектив. 57-я серия - «Ход конём»
ТВЦ
04:40 Фаина Раневская. Королевство маловато!
05:20 Мой герой. Владимир Верёвочкин
06:00 Настроение
08:20 Другая. 13-я - 14-я серии
10:30 Юрий Никулин. Шутки в сторону
11:30 События
11:50 Убийства по пятницам-2. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Александр Домогаров
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Танец смерти». 1-я - 2-я серии
16:55 Прощание. Юрий Шатунов
17:50 События
18:15 Доктор Иванов. Чужая правда. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Формула успеха
23:10 Прощание. Павел Луспекаев
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Заказные убийства
01:25 Знак качества. Овощи-2023
02:10 Гражданская война. Забытые сражения. Сталин в Царицыне, или Кровавый хаос
02:50 Осторожно, мошенники! Замуж за принца
03:15 Анатомия убийства. «Танец смерти», 1-я - 2-я серии
04:45 Короли эпизода. Светлана Харитонова
НТВ
04:45 Улицы разбитых фонарей-9. Без креста
05:35 Улицы разбитых фонарей-9. Путь меча
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-2. «Милый чай». «Черная пешка». «Дуэль». «Кровавые глаза»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-2. «Милый чай». «Черная пешка». «Дуэль». «Кровавые глаза»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Заповедный спецназ-2. 5-я - 6-я серии
22:10 Первый отдел. «Взятка». 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Первый отдел. «Взятка«. 1-я - 2-я серии
00:45 Братаны-4. 9-я - 13-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. «Ночной оборотень», 1-я и 2-я серии
5 канал
05:00 Известия
05:45 Краповый берет. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. Каждый сам за себя
10:25 Глухарь. Продолжение. День рождения
11:25 Глухарь. Продолжение. Это правда
12:25 Глухарь. Продолжение. Дураки
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. Дураки
13:55 Глухарь. Продолжение. Бутылки
14:55 Глухарь. Продолжение. Банда
16:00 Глухарь. Продолжение. Бег
17:00 Известия
17:30 След. Активный ил
18:20 След. Комариха
19:05 След. Джентльменское соглашение мертвецов
19:45 След. Жажда мести
20:35 След. Неродственники
21:25 Свои-5. Плохое настроение
22:20 Свои-5. Домик ведьмы
23:10 Свои-5. Подарок судьбы
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-5. Благие намерения
01:20 Свои-3. Новая жизнь
02:05 Свои-3. Электро
02:45 След. Все о моей матери
03:20 След. Влогеры тоже плачут
03:55 Прокурорская проверка. Подстава на колесах, 2-я часть
Домашний
05:00 6 кадров
05:50 По делам несовершеннолетних
07:35 Давай разведёмся!
08:35 Тест на отцовство
10:45 Понять. Простить. «Общее дело». «Моя жена - монстр»
11:50 Порча. «Табакерка». «Продажная дочь»
13:00 Знахарка. Петля
13:35 Верну любимого. Беспощадная любовь
14:10 Голоса ушедших душ. Старое фото
14:45 Кризисный центр. 29-я серия - «Арт-терапия». 30-я серия - «До - ре - ми». 31-я серия - «Неродная». 32-я серия - «Стыд»
19:00 Мой ласковый враг. 1-я - 4-я серии
23:10 Понять. Простить. «Общее дело». «Моя жена - монстр»
00:15 Порча. «Продажная дочь». «Табакерка»
01:10 Знахарка. Петля
01:35 Верну любимого. Беспощадная любовь
02:05 Голоса ушедших душ. Старое фото
02:30 Сезон дождей. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:20 Студия Союз. Сезон 2. 41-я - 42-я серии
06:00 Импровизация. Сезон 4. 110-я - 111-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 45-я - 46-я серии
09:00 Интерны. Сезон 4. 225-я - 241-я серии
17:00 Полицейский с Рублевки. 4-я - 6-я серии
20:00 Телохранители. 11-я - 12-я серии
21:00 Первокурсницы. 3-я - 4-я серии
22:00 Однажды в России. Сезон 10. 251-я серия
23:00 Афера по-голливудски
01:10 Ангелы Чарли 2: Только вперед
02:50 Импровизация. Команды. 6-я - 7-я серии
04:30 Студия Союз. Сезон 2. 43-я серия
СТС
05:00 6 кадров
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Кибер Иван. 6-я - 7-я серии
09:05 Уральские пельмени. Смехbook
10:10 Академия магии
11:50 Вальгалла. Рагнарёк
14:00 Мара и Бог огня
15:55 Шоу «Уральские пельмени»
19:00 Кибер Иван. 7-я - 8-я серии
20:00 Пятая волна
22:15 Бесконечность
00:20 Белый снег
02:45 Папины дочки
Матч ТВ
04:00 Регби. Кубок России. 1/2 финала. «Стрела» - «Динамо» (Москва)
06:00 Звёзды без правил
06:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:10 Новости
10:15 Специальный репортаж
10:35 Лучшие из лучших
11:35 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 финала. Германия - Латвия. Прямой эфир
13:40 Есть тема!
15:00 Новости
15:05 Специальный репортаж
15:25 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 финала. Канада - Словения. Прямой эфир
17:25 Дуэль. Финал
18:45 Все на Матч!
19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Торпедо» - СКА. Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Смешанные единоборства. Б. Туменов - Л. Палмер
00:30 Все на Матч!
01:25 География спорта. Санкт-Петербург
01:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Сириус-2023
02:55 Новости
03:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»
04:00 Триатлон. Суперлига
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Джуманджи: Зов джунглей
22:15 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Эон Флакс
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
04:10 Лето волков. 4-я и 6-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Блокада
13:00 Новости дня
13:25 Задания особой важности: Операция «Тайфун». 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Задания особой важности: Операция «Тайфун». 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Задания особой важности: Операция «Тайфун». 1-я - 4-я серии
18:00 Оборона Ленинграда. Воздушный фронт
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Секретные материалы. Варшавское восстание: чисто английское убийство
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Двенадцать кремлей России. Тула
23:45 Корпус генерала Шубникова
01:35 Блокада
03:15 Ордена Великой Победы
04:00 Москва - фронту
04:20 Светлый путь
Мосфильм. Золотая коллекция
03:50 Любимая женщина механика Гаврилова
05:05 Семь стариков и одна девушка
06:25 Мешок яблок
06:45 Тигренок на подсолнухе
06:55 Снежные дорожки
07:05 Шайбу! Шайбу!
07:30 Криминальный квартет
09:10 ...По прозвищу «Зверь»
10:50 Берегите мужчин!
12:15 О бедном гусаре замолвите слово
15:20 Подкидыш
16:40 Опасно для жизни!
18:20 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»
20:00 Двенадцать стульев
22:55 Спортлото-82
00:40 Инкогнито из Петербурга
02:10 Как стать счастливым
03:35 Единственная
Пятница
05:00 Простоквашино
05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 95-я - 96-я серии
06:50 Пятница News. 157-я серия
07:30 Кондитер. «Торт на День матери для Анны Плетнёвой»
08:50 На ножах. «Москва. Астерия»
09:50 Поющий офис. «Нижний Новгород»
11:00 Адский шеф. Сезон 2. 2-я серия
14:50 На ножах. «Москва. Валисоти»
15:50 На ножах. «Санкт-Петербург. Тризет»
16:50 На ножах. «Краснодар. Пивной офис»
17:50 На ножах. «Монино. Мерси»
19:00 Адский шеф. Сезон 2. 3-я серия
22:10 Молодые ножи. «Блюда старорусской кухни»
23:10 Гастротур. «Кузбасс«
00:10 Молодость
01:30 Пятница News. 159-я серия
02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 95-я - 96-я серии
03:20 Черный список. «Японская кухня и косметологи»
04:40 Пятница News. 158-я серия
Русский роман
02:25 Ключи
05:20 Цена любви
08:15 Женить миллионера
11:05 Злая судьба
14:25 Воспитание и выгул собак и мужчин
16:20 Вторжение
18:00 Её секрет
21:25 Три истории любви
01:05 Арена для убийства
04:10 Почти семейный детектив
Время начала передач - московское.