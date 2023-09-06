Программа передач ТВ, телепрограмма на 6 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 6 сентября 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Мосфильм. Золотая коллекция, Пятница и Русский роман.



Программа передач ТВ на 6 сентября 2023

1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Угрюм-река. 7-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. Новые серии. «Последний корпоратив». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-2. «Роль жертвы». 1-я - 2-я серии

03:45 Семейный детектив. 57-я серия - «Ход конём»



ТВЦ



04:40 Фаина Раневская. Королевство маловато!

05:20 Мой герой. Владимир Верёвочкин

06:00 Настроение

08:20 Другая. 13-я - 14-я серии

10:30 Юрий Никулин. Шутки в сторону

11:30 События

11:50 Убийства по пятницам-2. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Александр Домогаров

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Танец смерти». 1-я - 2-я серии

16:55 Прощание. Юрий Шатунов

17:50 События

18:15 Доктор Иванов. Чужая правда. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Формула успеха

23:10 Прощание. Павел Луспекаев

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Заказные убийства

01:25 Знак качества. Овощи-2023

02:10 Гражданская война. Забытые сражения. Сталин в Царицыне, или Кровавый хаос

02:50 Осторожно, мошенники! Замуж за принца

03:15 Анатомия убийства. «Танец смерти», 1-я - 2-я серии

04:45 Короли эпизода. Светлана Харитонова



НТВ



04:45 Улицы разбитых фонарей-9. Без креста

05:35 Улицы разбитых фонарей-9. Путь меча

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-2. «Милый чай». «Черная пешка». «Дуэль». «Кровавые глаза»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-2. «Милый чай». «Черная пешка». «Дуэль». «Кровавые глаза»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Заповедный спецназ-2. 5-я - 6-я серии

22:10 Первый отдел. «Взятка». 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Первый отдел. «Взятка«. 1-я - 2-я серии

00:45 Братаны-4. 9-я - 13-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-9. «Ночной оборотень», 1-я и 2-я серии



5 канал



05:00 Известия

05:45 Краповый берет. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. Каждый сам за себя

10:25 Глухарь. Продолжение. День рождения

11:25 Глухарь. Продолжение. Это правда

12:25 Глухарь. Продолжение. Дураки

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. Дураки

13:55 Глухарь. Продолжение. Бутылки

14:55 Глухарь. Продолжение. Банда

16:00 Глухарь. Продолжение. Бег

17:00 Известия

17:30 След. Активный ил

18:20 След. Комариха

19:05 След. Джентльменское соглашение мертвецов

19:45 След. Жажда мести

20:35 След. Неродственники

21:25 Свои-5. Плохое настроение

22:20 Свои-5. Домик ведьмы

23:10 Свои-5. Подарок судьбы

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-5. Благие намерения

01:20 Свои-3. Новая жизнь

02:05 Свои-3. Электро

02:45 След. Все о моей матери

03:20 След. Влогеры тоже плачут

03:55 Прокурорская проверка. Подстава на колесах, 2-я часть



Домашний



05:00 6 кадров

05:50 По делам несовершеннолетних

07:35 Давай разведёмся!

08:35 Тест на отцовство

10:45 Понять. Простить. «Общее дело». «Моя жена - монстр»

11:50 Порча. «Табакерка». «Продажная дочь»

13:00 Знахарка. Петля

13:35 Верну любимого. Беспощадная любовь

14:10 Голоса ушедших душ. Старое фото

14:45 Кризисный центр. 29-я серия - «Арт-терапия». 30-я серия - «До - ре - ми». 31-я серия - «Неродная». 32-я серия - «Стыд»

19:00 Мой ласковый враг. 1-я - 4-я серии

23:10 Понять. Простить. «Общее дело». «Моя жена - монстр»

00:15 Порча. «Продажная дочь». «Табакерка»

01:10 Знахарка. Петля

01:35 Верну любимого. Беспощадная любовь

02:05 Голоса ушедших душ. Старое фото

02:30 Сезон дождей. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:20 Студия Союз. Сезон 2. 41-я - 42-я серии

06:00 Импровизация. Сезон 4. 110-я - 111-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 45-я - 46-я серии

09:00 Интерны. Сезон 4. 225-я - 241-я серии

17:00 Полицейский с Рублевки. 4-я - 6-я серии

20:00 Телохранители. 11-я - 12-я серии

21:00 Первокурсницы. 3-я - 4-я серии

22:00 Однажды в России. Сезон 10. 251-я серия

23:00 Афера по-голливудски

01:10 Ангелы Чарли 2: Только вперед

02:50 Импровизация. Команды. 6-я - 7-я серии

04:30 Студия Союз. Сезон 2. 43-я серия



СТС



05:00 6 кадров

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Кибер Иван. 6-я - 7-я серии

09:05 Уральские пельмени. Смехbook

10:10 Академия магии

11:50 Вальгалла. Рагнарёк

14:00 Мара и Бог огня

15:55 Шоу «Уральские пельмени»

19:00 Кибер Иван. 7-я - 8-я серии

20:00 Пятая волна

22:15 Бесконечность

00:20 Белый снег

02:45 Папины дочки



Матч ТВ



04:00 Регби. Кубок России. 1/2 финала. «Стрела» - «Динамо» (Москва)

06:00 Звёзды без правил

06:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:10 Новости

10:15 Специальный репортаж

10:35 Лучшие из лучших

11:35 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 финала. Германия - Латвия. Прямой эфир

13:40 Есть тема!

15:00 Новости

15:05 Специальный репортаж

15:25 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 финала. Канада - Словения. Прямой эфир

17:25 Дуэль. Финал

18:45 Все на Матч!

19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Торпедо» - СКА. Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Смешанные единоборства. Б. Туменов - Л. Палмер

00:30 Все на Матч!

01:25 География спорта. Санкт-Петербург

01:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Сириус-2023

02:55 Новости

03:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»

04:00 Триатлон. Суперлига



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Джуманджи: Зов джунглей

22:15 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Эон Флакс

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



04:10 Лето волков. 4-я и 6-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Блокада

13:00 Новости дня

13:25 Задания особой важности: Операция «Тайфун». 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Задания особой важности: Операция «Тайфун». 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Задания особой важности: Операция «Тайфун». 1-я - 4-я серии

18:00 Оборона Ленинграда. Воздушный фронт

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Секретные материалы. Варшавское восстание: чисто английское убийство

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Двенадцать кремлей России. Тула

23:45 Корпус генерала Шубникова

01:35 Блокада

03:15 Ордена Великой Победы

04:00 Москва - фронту

04:20 Светлый путь



Мосфильм. Золотая коллекция



03:50 Любимая женщина механика Гаврилова

05:05 Семь стариков и одна девушка

06:25 Мешок яблок

06:45 Тигренок на подсолнухе

06:55 Снежные дорожки

07:05 Шайбу! Шайбу!

07:30 Криминальный квартет

09:10 ...По прозвищу «Зверь»

10:50 Берегите мужчин!

12:15 О бедном гусаре замолвите слово

15:20 Подкидыш

16:40 Опасно для жизни!

18:20 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»

20:00 Двенадцать стульев

22:55 Спортлото-82

00:40 Инкогнито из Петербурга

02:10 Как стать счастливым

03:35 Единственная



Пятница



05:00 Простоквашино

05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 95-я - 96-я серии

06:50 Пятница News. 157-я серия

07:30 Кондитер. «Торт на День матери для Анны Плетнёвой»

08:50 На ножах. «Москва. Астерия»

09:50 Поющий офис. «Нижний Новгород»

11:00 Адский шеф. Сезон 2. 2-я серия

14:50 На ножах. «Москва. Валисоти»

15:50 На ножах. «Санкт-Петербург. Тризет»

16:50 На ножах. «Краснодар. Пивной офис»

17:50 На ножах. «Монино. Мерси»

19:00 Адский шеф. Сезон 2. 3-я серия

22:10 Молодые ножи. «Блюда старорусской кухни»

23:10 Гастротур. «Кузбасс«

00:10 Молодость

01:30 Пятница News. 159-я серия

02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 95-я - 96-я серии

03:20 Черный список. «Японская кухня и косметологи»

04:40 Пятница News. 158-я серия



Русский роман



02:25 Ключи

05:20 Цена любви

08:15 Женить миллионера

11:05 Злая судьба

14:25 Воспитание и выгул собак и мужчин

16:20 Вторжение

18:00 Её секрет

21:25 Три истории любви

01:05 Арена для убийства

04:10 Почти семейный детектив



Время начала передач - московское.



















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