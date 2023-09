Программа передач ТВ, телепрограмма на 7 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 7 сентября 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Мосфильм. Золотая коллекция, Пятница и Русский роман.





Программа передач ТВ на 7 сентября 2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Угрюм-река. 8-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. Новые серии. «Случайный свидетель». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-2. «Черный бог». 1-я - 2-я серии

03:45 Семейный детектив. 58-я серия - «Золотой Будда»



ТВЦ



04:45 Короли эпизода. Светлана Харитонова

05:20 Мой герой. Александр Домогаров

06:00 Настроение

08:20 Другая. 15-я - 16-я серии

10:35 Надежда Румянцева. Неподдающаяся

11:30 События

11:50 Убийства по пятницам-2. 3-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Александр Левшин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Обратная сторона любви». 1-я - 2-я серии

16:55 Прощание. Сергей Филиппов

17:50 События

18:15 Доктор Иванов. Мать и сын. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Формула успеха

23:10 Закулисные войны. Театр

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Удар властью. Александр Лебедь

01:25 Дорогие товарищи. Золото партии

02:05 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов

02:50 Осторожно, мошенники! Рынок вечной молодости

03:15 Анатомия убийства. «Обратная сторона любви». 1-я - 2-я серии

04:45 Короли эпизода. Мария Виноградова



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-9. «Ночной оборотень«, 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-2. «Жалкий король», «Убийство онлайн», «Адвокат», «Кутюрье»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-2. «Жалкий король», «Убийство онлайн», «Адвокат», «Кутюрье»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Заповедный спецназ-2. 7-я - 8-я серии

22:10 Первый отдел. «Праздник». 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Первый отдел. «Праздник». 1-я - 2-я серии

00:50 Поздняков

01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет альтернативная медицина исчезнет

01:50 Братаны-4. 14-я - 17-я серии

04:45 Улицы разбитых фонарей-9. Фавориты Фортуны



5 канал



05:00 Известия

05:25 Перехват

06:50 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. Бег

10:25 Глухарь. Продолжение. Салочки

11:25 Глухарь. Продолжение. Фейерверк

12:25 Глухарь. Продолжение. Проверка

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. Проверка

14:00 Глухарь. Продолжение. Палец

15:00 Глухарь. Продолжение. ППС

16:00 Глухарь. Продолжение. Стычка

17:00 Известия

17:30 След. Хайпожорик

18:20 След. Страховщик

19:05 След. Фея на пенсии

19:55 След. Шекспир наоборот

20:35 След. Черный плащ

21:25 Свои-5. Жертва обстоятельств

22:20 Свои-5. Кровь и вино

23:10 Свои-5. Выше ветра

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-5. Торпеда

01:15 Свои-3. Дом стоит, свет горит

02:00 Свои-3. Пять лет в Тибете

02:40 След. Золушка 21-го века

03:15 След. Штаны

03:55 Прокурорская проверка. Угонщик



Домашний



02:30 Сезон дождей. 1-я - 4-я серии

05:40 6 кадров

05:45 По делам несовершеннолетних

07:30 Давай разведёмся!

08:30 Тест на отцовство

10:40 Понять. Простить. «Наследник будущего счастья». «Главное в жизни»

11:45 Порча. «Ответный удар». «Крадник»

12:55 Знахарка. Ответ из прошлого

13:30 Верну любимого. Второй шанс

14:05 Голоса ушедших душ. Потаенный грех

14:40 Кризисный центр. 33-я серия - «Гипноз». 34-я серия - «Рисунки чёрной краской». 35-я серия - «Замкнутый круг». 36-я серия - «Паразитка»

19:00 Идеальное решение. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Наследник будущего счастья». «Главное в жизни»

00:25 Порча. «Крадник». «Ответный удар»

01:20 Знахарка. Ответ из прошлого

01:45 Верну любимого. Второй шанс

02:15 Голоса ушедших душ. Потаенный грех

02:40 Сезон дождей. 5-я - 8-я серии



ТНТ



04:30 Студия Союз. Сезон 2. 43-я - 44-я серии

06:00 Импровизация. Сезон 4. 113-я - 114-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 47-я - 48-я серии

09:00 Интерны. Сезон 4. 242-я - 257-я серии

17:00 Полицейский с Рублевки. 6-я - 8-я серии

20:00 Телохранители. 12-я - 13-я серии

21:00 Первокурсницы. 4-я - 5-я серии

22:00 Однажды в России. Сезон 10. 252-я серия

23:00 Беспринципные в деревне

01:05 Афера по-голливудски

02:50 Импровизация. Команды. 8-я - 9-я серии

04:30 Студия Союз. Сезон 2. 45-я серия



СТС



05:00 6 кадров

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Кибер Иван. 7-я - 8-я серии

09:05 Уральские пельмени. Смехbook

10:15 Золушка и тайна волшебного камня

12:05 Мой волк

13:45 Пятая волна

16:00 Шоу «Уральские пельмени»

19:00 Кибер Иван. 8-я - 9-я серии

20:00 Штурм Белого дома

22:45 Последний охотник на ведьм

00:45 Трудности выживания

02:25 Папины дочки



Матч ТВ



04:00 Триатлон. Суперлига

06:00 Звёзды без правил

06:30 Голевая неделя. РФ

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:10 Новости

10:15 Специальный репортаж

10:35 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины. Прямой эфир

12:15 Есть тема!

13:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины. Прямой эфир

15:10 Новости

15:15 Специальный репортаж

15:35 Большой хоккей

16:05 Все на Матч!

16:50 Футбол. ЧЕ-2024. Отборочный турнир. Казахстан - Финляндия. Прямой эфир

19:00 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» - «Сепахан» (Иран). Прямой эфир

21:35 Футбол. ЧЕ-2024. Отборочный турнир. Франция - Ирландия. Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:55 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

01:25 Дуэль. Финал

02:45 Новости

02:50 Футбол. ЧМ-2026. Отборочный турнир. Аргентина - Эквадор. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Джуманджи: Новый уровень

22:20 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Линия горизонта

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман



Звезда



04:20 Светлый путь

06:00 Военная приемка. След в истории. 1812. Неизвестное Бородино

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Блокада

12:50 Специальный репортаж

13:00 Новости дня

13:25 Не покидай меня. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Не покидай меня. 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Не покидай меня. 1-я - 4-я серии

18:00 Оборона Ленинграда. Артиллерийская симфония

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Код доступа

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Двенадцать кремлей России

23:45 Ворота в небо

01:30 Блокада

02:40 Шел четвертый год войны...

04:05 Близнецы



Мосфильм. Золотая коллекция



05:00 Не было печали

06:10 Диалог. Крот и яйцо

06:15 Футбольные звезды

06:35 В порту

06:50 Неподдающиеся

08:20 Зигзаг удачи

09:50 Хозяин тайги

11:25 Ты - мне, я - тебе

12:55 Неуловимые мстители

14:25 Новые приключения неуловимых

15:50 Корона Российской империи, или Снова неуловимые

18:20 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Явка с повинной»

20:00 Служебный роман

22:55 Интердевочка

01:35 Трактир на Пятницкой

03:00 Табор уходит в небо

04:35 Дамы приглашают кавалеров



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 97-я - 98-я серии

06:30 Пятница News. 158-я серия

07:10 Кондитер. «Торт ко Дню рождения Пятницы!»

08:30 Черный список. «Автомеханики на дому»

09:20 Черный список. «Клининг загородных домов»

10:10 Черный список. «Муж на час»

11:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 2-я серия

13:00 Четыре свадьбы. «Дрейн-свадьба VS Свадьба в классическом стиле»

15:00 Четыре свадьбы. «Деревенская свадьба VS Свадьба аристократов»

17:00 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле Чикаго VS Классическая свадьба»

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 66-я серия

21:00 Тревел-баттл. Сезон 2. 1-я серия

22:10 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле минимализм VS Ассирийская свадьба»

00:10 Черный снег

01:30 Пятница News. 160-я серия

01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 97-я - 98-я серии

03:20 Черный список. «Уход за животными и клининг»

03:50 Черный список. «Электрики и девичники»

04:30 Пятница News. 159-я серия



Русский роман



04:10 Почти семейный детектив

07:20 Воспитание и выгул собак и мужчин

09:10 Вторжение

10:55 Её секрет

14:20 Три истории любви

18:00 Наваждение

21:45 Маруся

23:25 Маруся. Трудные взрослые

01:10 Воспитание и выгул собак и мужчин

02:50 Вторжение

04:25 Сжигая мосты



Время начала передач - московское.