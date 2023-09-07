Программа передач ТВ, телепрограмма на 7 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 7 сентября 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Мосфильм. Золотая коллекция, Пятница и Русский роман.
Программа передач ТВ на 7 сентября 2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Угрюм-река. 8-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. Новые серии. «Случайный свидетель». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-2. «Черный бог». 1-я - 2-я серии
03:45 Семейный детектив. 58-я серия - «Золотой Будда»
ТВЦ
04:45 Короли эпизода. Светлана Харитонова
05:20 Мой герой. Александр Домогаров
06:00 Настроение
08:20 Другая. 15-я - 16-я серии
10:35 Надежда Румянцева. Неподдающаяся
11:30 События
11:50 Убийства по пятницам-2. 3-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Александр Левшин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Обратная сторона любви». 1-я - 2-я серии
16:55 Прощание. Сергей Филиппов
17:50 События
18:15 Доктор Иванов. Мать и сын. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Формула успеха
23:10 Закулисные войны. Театр
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Удар властью. Александр Лебедь
01:25 Дорогие товарищи. Золото партии
02:05 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов
02:50 Осторожно, мошенники! Рынок вечной молодости
03:15 Анатомия убийства. «Обратная сторона любви». 1-я - 2-я серии
04:45 Короли эпизода. Мария Виноградова
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. «Ночной оборотень«, 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-2. «Жалкий король», «Убийство онлайн», «Адвокат», «Кутюрье»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-2. «Жалкий король», «Убийство онлайн», «Адвокат», «Кутюрье»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Заповедный спецназ-2. 7-я - 8-я серии
22:10 Первый отдел. «Праздник». 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Первый отдел. «Праздник». 1-я - 2-я серии
00:50 Поздняков
01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет альтернативная медицина исчезнет
01:50 Братаны-4. 14-я - 17-я серии
04:45 Улицы разбитых фонарей-9. Фавориты Фортуны
5 канал
05:00 Известия
05:25 Перехват
06:50 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. Бег
10:25 Глухарь. Продолжение. Салочки
11:25 Глухарь. Продолжение. Фейерверк
12:25 Глухарь. Продолжение. Проверка
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. Проверка
14:00 Глухарь. Продолжение. Палец
15:00 Глухарь. Продолжение. ППС
16:00 Глухарь. Продолжение. Стычка
17:00 Известия
17:30 След. Хайпожорик
18:20 След. Страховщик
19:05 След. Фея на пенсии
19:55 След. Шекспир наоборот
20:35 След. Черный плащ
21:25 Свои-5. Жертва обстоятельств
22:20 Свои-5. Кровь и вино
23:10 Свои-5. Выше ветра
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-5. Торпеда
01:15 Свои-3. Дом стоит, свет горит
02:00 Свои-3. Пять лет в Тибете
02:40 След. Золушка 21-го века
03:15 След. Штаны
03:55 Прокурорская проверка. Угонщик
Домашний
02:30 Сезон дождей. 1-я - 4-я серии
05:40 6 кадров
05:45 По делам несовершеннолетних
07:30 Давай разведёмся!
08:30 Тест на отцовство
10:40 Понять. Простить. «Наследник будущего счастья». «Главное в жизни»
11:45 Порча. «Ответный удар». «Крадник»
12:55 Знахарка. Ответ из прошлого
13:30 Верну любимого. Второй шанс
14:05 Голоса ушедших душ. Потаенный грех
14:40 Кризисный центр. 33-я серия - «Гипноз». 34-я серия - «Рисунки чёрной краской». 35-я серия - «Замкнутый круг». 36-я серия - «Паразитка»
19:00 Идеальное решение. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Наследник будущего счастья». «Главное в жизни»
00:25 Порча. «Крадник». «Ответный удар»
01:20 Знахарка. Ответ из прошлого
01:45 Верну любимого. Второй шанс
02:15 Голоса ушедших душ. Потаенный грех
02:40 Сезон дождей. 5-я - 8-я серии
ТНТ
04:30 Студия Союз. Сезон 2. 43-я - 44-я серии
06:00 Импровизация. Сезон 4. 113-я - 114-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 47-я - 48-я серии
09:00 Интерны. Сезон 4. 242-я - 257-я серии
17:00 Полицейский с Рублевки. 6-я - 8-я серии
20:00 Телохранители. 12-я - 13-я серии
21:00 Первокурсницы. 4-я - 5-я серии
22:00 Однажды в России. Сезон 10. 252-я серия
23:00 Беспринципные в деревне
01:05 Афера по-голливудски
02:50 Импровизация. Команды. 8-я - 9-я серии
04:30 Студия Союз. Сезон 2. 45-я серия
СТС
05:00 6 кадров
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Кибер Иван. 7-я - 8-я серии
09:05 Уральские пельмени. Смехbook
10:15 Золушка и тайна волшебного камня
12:05 Мой волк
13:45 Пятая волна
16:00 Шоу «Уральские пельмени»
19:00 Кибер Иван. 8-я - 9-я серии
20:00 Штурм Белого дома
22:45 Последний охотник на ведьм
00:45 Трудности выживания
02:25 Папины дочки
Матч ТВ
04:00 Триатлон. Суперлига
06:00 Звёзды без правил
06:30 Голевая неделя. РФ
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:10 Новости
10:15 Специальный репортаж
10:35 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины. Прямой эфир
12:15 Есть тема!
13:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины. Прямой эфир
15:10 Новости
15:15 Специальный репортаж
15:35 Большой хоккей
16:05 Все на Матч!
16:50 Футбол. ЧЕ-2024. Отборочный турнир. Казахстан - Финляндия. Прямой эфир
19:00 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» - «Сепахан» (Иран). Прямой эфир
21:35 Футбол. ЧЕ-2024. Отборочный турнир. Франция - Ирландия. Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:55 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
01:25 Дуэль. Финал
02:45 Новости
02:50 Футбол. ЧМ-2026. Отборочный турнир. Аргентина - Эквадор. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Джуманджи: Новый уровень
22:20 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Линия горизонта
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
Звезда
04:20 Светлый путь
06:00 Военная приемка. След в истории. 1812. Неизвестное Бородино
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Блокада
12:50 Специальный репортаж
13:00 Новости дня
13:25 Не покидай меня. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Не покидай меня. 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Не покидай меня. 1-я - 4-я серии
18:00 Оборона Ленинграда. Артиллерийская симфония
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Код доступа
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Двенадцать кремлей России
23:45 Ворота в небо
01:30 Блокада
02:40 Шел четвертый год войны...
04:05 Близнецы
Мосфильм. Золотая коллекция
05:00 Не было печали
06:10 Диалог. Крот и яйцо
06:15 Футбольные звезды
06:35 В порту
06:50 Неподдающиеся
08:20 Зигзаг удачи
09:50 Хозяин тайги
11:25 Ты - мне, я - тебе
12:55 Неуловимые мстители
14:25 Новые приключения неуловимых
15:50 Корона Российской империи, или Снова неуловимые
18:20 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Явка с повинной»
20:00 Служебный роман
22:55 Интердевочка
01:35 Трактир на Пятницкой
03:00 Табор уходит в небо
04:35 Дамы приглашают кавалеров
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 97-я - 98-я серии
06:30 Пятница News. 158-я серия
07:10 Кондитер. «Торт ко Дню рождения Пятницы!»
08:30 Черный список. «Автомеханики на дому»
09:20 Черный список. «Клининг загородных домов»
10:10 Черный список. «Муж на час»
11:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 2-я серия
13:00 Четыре свадьбы. «Дрейн-свадьба VS Свадьба в классическом стиле»
15:00 Четыре свадьбы. «Деревенская свадьба VS Свадьба аристократов»
17:00 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле Чикаго VS Классическая свадьба»
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 66-я серия
21:00 Тревел-баттл. Сезон 2. 1-я серия
22:10 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле минимализм VS Ассирийская свадьба»
00:10 Черный снег
01:30 Пятница News. 160-я серия
01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 97-я - 98-я серии
03:20 Черный список. «Уход за животными и клининг»
03:50 Черный список. «Электрики и девичники»
04:30 Пятница News. 159-я серия
Русский роман
04:10 Почти семейный детектив
07:20 Воспитание и выгул собак и мужчин
09:10 Вторжение
10:55 Её секрет
14:20 Три истории любви
18:00 Наваждение
21:45 Маруся
23:25 Маруся. Трудные взрослые
01:10 Воспитание и выгул собак и мужчин
02:50 Вторжение
04:25 Сжигая мосты
Время начала передач - московское.