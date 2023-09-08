Программа передач ТВ, телепрограмма на 8 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 8 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 8 сентября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Голос. Уже не дети

23:45 «Шипы белых роз». К 50-летию Юрия Шатунова

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. Ну-ка, все вместе!

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе! Сезон 5

00:15 Истории Большой Страны

01:15 Мишель



ТВЦ



04:45 Короли эпизода. Мария Виноградова

05:20 Мой герой. Александр Левшин

06:00 Настроение

08:30 Племяшка. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Племяшка. 4-я серия

12:35 Этим пыльным летом. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Этим пыльным летом. 3-я - 4-я серии

16:55 Актёрские драмы. Покорить Москву

17:50 События

18:15 Доктор Иванов. Родная кровь. 1-я - 4-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Песни о Москве

00:30 Берегись автомобиля

02:00 Неподдающиеся

03:20 Надежда Румянцева. Неподдающаяся

04:00 Петровка, 38

04:15 Большое кино. Петровка, 38

04:40 Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!



НТВ



04:45 Улицы разбитых фонарей-9. Фавориты Фортуны

05:35 Улицы разбитых фонарей-9. Пропавшие без вести

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-2. «Алиби», «Маньяк», «Закон есть закон», «Сияние»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-2. «Алиби», «Маньяк», «Закон есть закон», «Сияние»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Заповедный спецназ-2. 9-я - 10-я серии

22:10 Первый отдел. «Зверь». 1-я - 2-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

02:00 Захар Прилепин. Уроки русского

02:30 Квартирный вопрос

03:25 Братаны-4. 18-я - 19-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-9. 9 жизней



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Глухарь. Продолжение. Фейерверк

06:10 Глухарь. Продолжение. Проверка

07:05 Глухарь. Продолжение. Палец

07:55 Глухарь. Продолжение. ППС

08:55 Глухарь. Продолжение. Стычка

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. Стычка

10:20 Глухарь. Продолжение. Дыра

11:25 Глухарь. Продолжение. Начальник следственного отдела

12:25 Глухарь. Продолжение. Ночная палатка

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. Ночная палатка

13:55 Глухарь. Продолжение. Перелом

14:55 Глухарь. Продолжение. Палки

16:00 Глухарь. Продолжение. В особом порядке

17:00 Известия

17:30 След. Незнание - сила

18:20 След. Случайная мама

19:05 След. Школа жизни

19:50 След. Интересно, восклицательный знак

20:35 След. Чудовище и чудовище

21:25 Свои-5. Территория духов

22:20 Свои-5. Оборотень

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Любовь Успенская. Я всегда права

01:00 Они потрясли мир. Тото Кутуньо. Дорога любви

01:45 Свои-5. Танец Шивы

02:30 Свои-3. Черный танцор

03:05 Свои-2. Общение с духами опасно для здоровья

03:45 Свои-2. Взрыв

04:20 Свои-2. Дело без тела



Домашний



02:40 Сезон дождей. 5-я - 8-я серии

05:55 По делам несовершеннолетних

07:35 Давай разведёмся!

08:35 Тест на отцовство

10:45 Понять. Простить. «Три желания». «Дорогая игрушка»

11:50 Порча. «Мёртвая кровь». «Неприятные воспоминания»

13:00 Знахарка. Заключенная

13:35 Верну любимого. Роман с воспоминаниями

14:10 Голоса ушедших душ. Второй состав

14:45 Кризисный центр. 37-я серия - «Стрекоза». 38-я серия - «Пандемия. Взаперти». 39-я серия - «Неверная». 40-я серия - «Новогоднее чудо»

19:00 Без права на любовь. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Три желания». «Дорогая игрушка»

00:20 Порча. «Неприятные воспоминания». «Мертвая кровь»

01:15 Знахарка. Заключенная

01:40 Верну любимого. Роман с воспоминаниями

02:10 Голоса ушедших душ. Второй состав

02:35 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:30 Студия Союз. Сезон 2. 45-я - 46-я серии

06:10 Импровизация. Сезон 4. 115-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 50-я - 51-я серии

09:00 Интерны. Сезон 4. 258-я - 274-я серии

17:30 Первокурсницы. 1-я - 5-я серии

20:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 782-я серия

21:00 Комеди Клаб. Дайджесты 2023

22:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 783-я серия

23:00 Галустян плюс. 11-я - 14-я серии

01:00 Импровизация. Команды. 10-я - 11-я серии

02:40 Студия Союз. Сезон 2. 47-я - 48-я серии

04:20 Студия Союз. Сезон 2. 73-я серия



СТС



02:25 Папины дочки

05:05 6 кадров

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Кибер Иван. 8-я - 9-я серии

09:05 Штурм Белого дома

11:45 Уральские пельмени. Смехbook

13:20 Шоу «Уральские пельмени»

22:30 Друг на продажу

00:35 Асфальтовое солнце

02:15 Папины дочки



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. UFC. П. Ян - М. Двалишвили

06:00 Звёзды без правил

06:30 Третий тайм

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:10 Новости

10:15 Небесная грация

10:35 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор

11:35 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала. Сербия - Канада. Прямой эфир

13:40 Есть тема!

15:00 Новости

15:05 Лица страны. Егор Мехонцев

15:25 Все на Матч!

15:55 Футбол. Товарищеский матч. Молодёжные сборные. Узбекистан - Россия. Прямой эфир

18:00 Новости

18:05 Все на Матч!

18:50 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Грузия - Испания. Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:35 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Словакия - Португалия. Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023

01:55 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 6

03:30 Новости

03:35 Футбол. Чемпионат мира-2026. Отборочный турнир. Бразилия - Боливия. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Главные тайны мира

18:00 Главные тайны мира

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Викинги против пришельцев

22:10 Легион

00:05 Соль. Ключевая

01:50 Дальний космос

03:30 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:05 Близнецы

05:30 Война и мир. 1-я - 3-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Война и мир. 1-я - 3-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Война и мир. 1-я - 3-я серии

13:40 Война и мир. 4-я серия

15:00 Военные новости

15:05 Война и мир. 4-я серия

16:05 1812. 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 1812. 1-я - 4-я серии

19:00 Новости дня

19:45 1812. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:30 Миг удачи

01:45 Чужая родня

03:25 Девушка с характером



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Ярославль узорчатый

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Леонид Харитонов

07:30 Новости культуры

07:35 Акрополь: секреты древней цитадели

08:25 Жизнь и судьба. 2-я часть - «Нина Маслова»

08:50 Два гусара. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 «Чистая победа». 80 лет со дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков

10:55 Шедевры старого кино. Это было в Донбассе

12:30 Новости культуры

12:45 «Иван Зубков. Спаситель Ленинграда». День памяти жертв блокады

13:45 Жизнь Верди. 7-я серия, 1-я часть

15:40 Три минуты тишины

15:50 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок

16:15 Энигма. Игорь Головатенко

17:00 Новости культуры

17:15 Письма из провинции. Себеж (Псковская область)

17:45 Шлягеры уходящего века. К 95-летию со дня рождения Евгения Светланова. Государственный академический симфонический оркестр под управлением Евгения Светланова. Солисты Лариса Долина и Александр Градский. Запись 1997 года

18:40 «Атомный директор». 90 лет Льву Рябеву

19:30 Новости культуры

19:45 «Расул Гамзатов. Страна любви». 100 лет со дня рождения Расула Гамзатова

20:30 Родня

22:05 «Иван Зубков. Спаситель Ленинграда«. День памяти жертв блокады

22:50 Три минуты тишины

22:55 2 Верник 2. Мария Смольникова и Влад Прохоров

23:50 Отряд Таганок

01:25 Шлягеры уходящего века. Государственный академический симфонический оркестр под управлением Евгения Светланова. Солисты Лариса Долина и Александр Градский. Запись 1997 года

02:10 Искатели. Тайна монастырской звонницы

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 99-я - 100-я серии

06:20 Пятница News. 159-я серия

06:50 Кондитер. Сезон 6. 27-я серия - «Спецвыпуск»

07:50 Черный список. «Мастера по ремонту и настройке музыкальных инструментов»

08:40 Черный список. «Уход за животными»

09:30 Черный список. «Услуги по уходу за волосами»

10:20 Сердце Клавы. Сезон 1. 2-я серия

12:20 Адский шеф. Сезон 2. 3-я серия

15:40 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

18:00 Битва шефов. Сезон 3. 2-я серия

20:00 Битва шефов. Сезон 3. 4-я серия

22:30 Поющий офис. Сезон 1. 5-я серия - «Рязань»

23:40 Ледяной драйв

01:40 Пятница News. 161-я серия

02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 99-я - 100-я серии

03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 8-я серия - «Ставрополь»

04:20 Пятница News. 160-я серия

04:40 Ну, погоди! Каникулы

04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»



МИР



05:00 Мультфильмы

05:15 Два бойца

06:30 Наше кино. История большой любви. Фильмы о Блокаде

06:55 Фабзайцы

07:25 Дорога-101. Ко Дню начала Блокады Ленинграда

08:30 Ладога. 1-я и 2-я серии

10:00 Новости

10:10 Ладога. 2-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:40 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Миллион за 5 минут

19:30 Сердца трех. 1-я - 5-я серии

00:40 Наше кино. История большой любви

01:05 Подкидыш

02:20 Путь к независимости. Таджикистан

02:30 Наши иностранцы

02:40 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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