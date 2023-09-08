Программа передач ТВ, телепрограмма на 8 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 8 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 8 сентября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Голос. Уже не дети
23:45 «Шипы белых роз». К 50-летию Юрия Шатунова
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. Ну-ка, все вместе!
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе! Сезон 5
00:15 Истории Большой Страны
01:15 Мишель
ТВЦ
04:45 Короли эпизода. Мария Виноградова
05:20 Мой герой. Александр Левшин
06:00 Настроение
08:30 Племяшка. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Племяшка. 4-я серия
12:35 Этим пыльным летом. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Этим пыльным летом. 3-я - 4-я серии
16:55 Актёрские драмы. Покорить Москву
17:50 События
18:15 Доктор Иванов. Родная кровь. 1-я - 4-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Песни о Москве
00:30 Берегись автомобиля
02:00 Неподдающиеся
03:20 Надежда Румянцева. Неподдающаяся
04:00 Петровка, 38
04:15 Большое кино. Петровка, 38
04:40 Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!
НТВ
04:45 Улицы разбитых фонарей-9. Фавориты Фортуны
05:35 Улицы разбитых фонарей-9. Пропавшие без вести
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-2. «Алиби», «Маньяк», «Закон есть закон», «Сияние»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-2. «Алиби», «Маньяк», «Закон есть закон», «Сияние»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Заповедный спецназ-2. 9-я - 10-я серии
22:10 Первый отдел. «Зверь». 1-я - 2-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
02:00 Захар Прилепин. Уроки русского
02:30 Квартирный вопрос
03:25 Братаны-4. 18-я - 19-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. 9 жизней
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Глухарь. Продолжение. Фейерверк
06:10 Глухарь. Продолжение. Проверка
07:05 Глухарь. Продолжение. Палец
07:55 Глухарь. Продолжение. ППС
08:55 Глухарь. Продолжение. Стычка
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. Стычка
10:20 Глухарь. Продолжение. Дыра
11:25 Глухарь. Продолжение. Начальник следственного отдела
12:25 Глухарь. Продолжение. Ночная палатка
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. Ночная палатка
13:55 Глухарь. Продолжение. Перелом
14:55 Глухарь. Продолжение. Палки
16:00 Глухарь. Продолжение. В особом порядке
17:00 Известия
17:30 След. Незнание - сила
18:20 След. Случайная мама
19:05 След. Школа жизни
19:50 След. Интересно, восклицательный знак
20:35 След. Чудовище и чудовище
21:25 Свои-5. Территория духов
22:20 Свои-5. Оборотень
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Любовь Успенская. Я всегда права
01:00 Они потрясли мир. Тото Кутуньо. Дорога любви
01:45 Свои-5. Танец Шивы
02:30 Свои-3. Черный танцор
03:05 Свои-2. Общение с духами опасно для здоровья
03:45 Свои-2. Взрыв
04:20 Свои-2. Дело без тела
Домашний
02:40 Сезон дождей. 5-я - 8-я серии
05:55 По делам несовершеннолетних
07:35 Давай разведёмся!
08:35 Тест на отцовство
10:45 Понять. Простить. «Три желания». «Дорогая игрушка»
11:50 Порча. «Мёртвая кровь». «Неприятные воспоминания»
13:00 Знахарка. Заключенная
13:35 Верну любимого. Роман с воспоминаниями
14:10 Голоса ушедших душ. Второй состав
14:45 Кризисный центр. 37-я серия - «Стрекоза». 38-я серия - «Пандемия. Взаперти». 39-я серия - «Неверная». 40-я серия - «Новогоднее чудо»
19:00 Без права на любовь. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Три желания». «Дорогая игрушка»
00:20 Порча. «Неприятные воспоминания». «Мертвая кровь»
01:15 Знахарка. Заключенная
01:40 Верну любимого. Роман с воспоминаниями
02:10 Голоса ушедших душ. Второй состав
02:35 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:30 Студия Союз. Сезон 2. 45-я - 46-я серии
06:10 Импровизация. Сезон 4. 115-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 50-я - 51-я серии
09:00 Интерны. Сезон 4. 258-я - 274-я серии
17:30 Первокурсницы. 1-я - 5-я серии
20:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 782-я серия
21:00 Комеди Клаб. Дайджесты 2023
22:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 783-я серия
23:00 Галустян плюс. 11-я - 14-я серии
01:00 Импровизация. Команды. 10-я - 11-я серии
02:40 Студия Союз. Сезон 2. 47-я - 48-я серии
04:20 Студия Союз. Сезон 2. 73-я серия
СТС
02:25 Папины дочки
05:05 6 кадров
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Кибер Иван. 8-я - 9-я серии
09:05 Штурм Белого дома
11:45 Уральские пельмени. Смехbook
13:20 Шоу «Уральские пельмени»
22:30 Друг на продажу
00:35 Асфальтовое солнце
02:15 Папины дочки
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. UFC. П. Ян - М. Двалишвили
06:00 Звёзды без правил
06:30 Третий тайм
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:10 Новости
10:15 Небесная грация
10:35 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор
11:35 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала. Сербия - Канада. Прямой эфир
13:40 Есть тема!
15:00 Новости
15:05 Лица страны. Егор Мехонцев
15:25 Все на Матч!
15:55 Футбол. Товарищеский матч. Молодёжные сборные. Узбекистан - Россия. Прямой эфир
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:50 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Грузия - Испания. Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:35 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Словакия - Португалия. Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023
01:55 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 6
03:30 Новости
03:35 Футбол. Чемпионат мира-2026. Отборочный турнир. Бразилия - Боливия. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Главные тайны мира
18:00 Главные тайны мира
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Викинги против пришельцев
22:10 Легион
00:05 Соль. Ключевая
01:50 Дальний космос
03:30 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:05 Близнецы
05:30 Война и мир. 1-я - 3-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Война и мир. 1-я - 3-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Война и мир. 1-я - 3-я серии
13:40 Война и мир. 4-я серия
15:00 Военные новости
15:05 Война и мир. 4-я серия
16:05 1812. 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 1812. 1-я - 4-я серии
19:00 Новости дня
19:45 1812. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:30 Миг удачи
01:45 Чужая родня
03:25 Девушка с характером
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Ярославль узорчатый
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Леонид Харитонов
07:30 Новости культуры
07:35 Акрополь: секреты древней цитадели
08:25 Жизнь и судьба. 2-я часть - «Нина Маслова»
08:50 Два гусара. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 «Чистая победа». 80 лет со дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков
10:55 Шедевры старого кино. Это было в Донбассе
12:30 Новости культуры
12:45 «Иван Зубков. Спаситель Ленинграда». День памяти жертв блокады
13:45 Жизнь Верди. 7-я серия, 1-я часть
15:40 Три минуты тишины
15:50 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок
16:15 Энигма. Игорь Головатенко
17:00 Новости культуры
17:15 Письма из провинции. Себеж (Псковская область)
17:45 Шлягеры уходящего века. К 95-летию со дня рождения Евгения Светланова. Государственный академический симфонический оркестр под управлением Евгения Светланова. Солисты Лариса Долина и Александр Градский. Запись 1997 года
18:40 «Атомный директор». 90 лет Льву Рябеву
19:30 Новости культуры
19:45 «Расул Гамзатов. Страна любви». 100 лет со дня рождения Расула Гамзатова
20:30 Родня
22:05 «Иван Зубков. Спаситель Ленинграда«. День памяти жертв блокады
22:50 Три минуты тишины
22:55 2 Верник 2. Мария Смольникова и Влад Прохоров
23:50 Отряд Таганок
01:25 Шлягеры уходящего века. Государственный академический симфонический оркестр под управлением Евгения Светланова. Солисты Лариса Долина и Александр Градский. Запись 1997 года
02:10 Искатели. Тайна монастырской звонницы
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 99-я - 100-я серии
06:20 Пятница News. 159-я серия
06:50 Кондитер. Сезон 6. 27-я серия - «Спецвыпуск»
07:50 Черный список. «Мастера по ремонту и настройке музыкальных инструментов»
08:40 Черный список. «Уход за животными»
09:30 Черный список. «Услуги по уходу за волосами»
10:20 Сердце Клавы. Сезон 1. 2-я серия
12:20 Адский шеф. Сезон 2. 3-я серия
15:40 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
18:00 Битва шефов. Сезон 3. 2-я серия
20:00 Битва шефов. Сезон 3. 4-я серия
22:30 Поющий офис. Сезон 1. 5-я серия - «Рязань»
23:40 Ледяной драйв
01:40 Пятница News. 161-я серия
02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 99-я - 100-я серии
03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 8-я серия - «Ставрополь»
04:20 Пятница News. 160-я серия
04:40 Ну, погоди! Каникулы
04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»
МИР
05:00 Мультфильмы
05:15 Два бойца
06:30 Наше кино. История большой любви. Фильмы о Блокаде
06:55 Фабзайцы
07:25 Дорога-101. Ко Дню начала Блокады Ленинграда
08:30 Ладога. 1-я и 2-я серии
10:00 Новости
10:10 Ладога. 2-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:40 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Миллион за 5 минут
19:30 Сердца трех. 1-я - 5-я серии
00:40 Наше кино. История большой любви
01:05 Подкидыш
02:20 Путь к независимости. Таджикистан
02:30 Наши иностранцы
02:40 Мультфильмы
Время начала передач - московское.