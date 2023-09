Программа передач ТВ, телепрограмма на 9 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 9 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 9 сентября 2023



Первый канал



04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

05:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Поехали!

11:05 ПроУют

12:00 Новости

12:15 Кинозавтра шагает по Москве

12:45 Я шагаю по Москве

14:15 Еще раз про любовь

15:00 Новости

15:15 Еще раз про любовь

16:25 Три тополя на Плющихе

18:00 Вечерние новости

18:20 Сегодня вечером. Байки от любимых артистов

19:55 Кто хочет стать миллионером?

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Музыка нашего любимого кино

23:20 Я шагаю по Москве

00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Пномпень

09:00 Формула еды. Ряженка

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 В кругу друзей

12:55 Доктор Мясников

14:00 Вести

14:50 Юморина

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Комитет спасения

00:35 Золотая осень

04:15 Поздняя любовь



ТВЦ



04:40 Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!

05:15 Спешите любить

06:45 Православная энциклопедия. Христианское понимание дружбы. Продолжение разговора. Путешествие в Ферапонтов монастырь

07:15 Интим не предлагать

09:00 Поздравление мэра Москвы С.С. Собянина с Днём Города

09:05 «Бабье лето«. Юмористический концерт

10:25 Покровские ворота. 1-я серия

11:30 События

11:45 Покровские ворота. 2-я серия

13:25 Петровка, 38

14:30 События

14:45 Петровка, 38

15:30 Огарева, 6

17:20 Доктор Иванов. Удар. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Русские тайны. Загадка Жириновского

00:10 «90-е. «Менты»

00:50 Специальный репортаж. Больше, чем игра

01:20 Прощание. Юрий Шатунов

02:00 Прощание. Любовь Полищук

02:45 Прощание. Сергей Филиппов

03:25 Прощание. Валерий Ободзинский

04:05 Актёрские драмы. Покорить Москву

04:45 Большое кино. Я шагаю по Москве



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-9. 9 жизней

05:45 Улицы разбитых фонарей-10. Информатор

06:35 Улицы разбитых фонарей-10. Один процент

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:15 НашПотребНадзор

14:20 Игры разумов

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Секрет на миллион. Вячеслав Жеребкин

23:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Билли поёт Летова

01:30 Дачный ответ

02:25 Братаны-4. 20-я - 22-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Не дороже денег



Пятый канал



05:00 Свои-2. Роковая ночь

05:40 Условный мент-2. Любит - не любит

06:20 Условный мент-2. Конец игры

07:00 Условный мент-2. Молодые и борзые

07:50 Условный мент-2. Брачный аферист

08:45 Условный мент-2. Коварство и любовь

09:35 Условный мент-2. Мечта садовода

10:35 Условный мент-2. Участковая легкого поведения

11:35 Условный мент-2. Главная роль

12:25 Условный мент-2. Месть ведьмы

13:25 Условный мент-2. Новые колеса

14:20 Условный мент-2. Высший суд

15:15 Условный мент-2. Карманная симфония

16:10 Условный мент-2. Принцесса Непала

17:10 Условный мент-2. Время платить по счетам

18:05 Условный мент-2. Новый участковый

18:55 Условный мент-2. Охотница Диана

19:45 След. Сделай погромче

20:40 След. Быть или не быть

21:25 След. Черная благодарность

22:20 След. Убийство по обмену

23:10 След. Злая колдунья

00:00 Известия. Главное

01:05 Светская хроника

02:10 Морские дьяволы 5. Операция «Тайфун»

02:55 Морские дьяволы 5. Убийство на видео

03:40 Морские дьяволы 5. Рейдеры

04:20 Морские дьяволы 5. Драма на Ладоге



Домашний



02:35 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии

05:45 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:50 «Не могу сказать «Прощай»

08:30 Пять ужинов

08:45 Улыбка пересмешника. 1-я - 8-я серии

19:00 Яркое пламя. 1-я - 4-я серии

22:35 Скажи, подруга

22:50 Четыре кризиса любви. 1-я и 2-я серии

00:45 Улыбка пересмешника. 1-я - 4-я серии

04:45 «Не могу сказать «Прощай»



ТНТ



05:00 Импровизация. Сезон 4. 116-я серия

05:50 Импровизация. Сезон 4. 118-я серия

06:40 Импровизация. Сезон 4. 121-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 22-я - 25-я серии

10:30 Битва экстрасенсов. 367-я - 370-я серии

16:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 47-я - 48-я серии

21:30 Конфетка. 2-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 5. 74-я серия

00:00 Выжить в Дубае. 11-я серия

02:00 Импровизация. Команды. 12-я - 13-я серии

03:40 Студия Союз. Сезон 2. 74-я - 75-я серии



СТС



02:15 Папины дочки

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 «Отель «У овечек»

07:40 Шоу «Уральские пельмени»

09:00 ПроСТО кухня. 273-я - 274-я серии

10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 4-я серия

11:00 Inтуристы. Сезон 2. 5-я серия

11:40 Уральские пельмени. Смехbook

12:40 Мой волк

14:20 Коати. Легенда джунглей

16:05 Неисправимый Рон

18:15 Круэлла

21:00 Малефисента. Владычица тьмы

23:20 Аллея кошмаров

02:15 Папины дочки



Матч ТВ



03:35 Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Бразилия - Боливия. Прямой эфир

05:45 Лица страны. Егор Мехонцев

06:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

06:30 Большой хоккей

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:10 Новости

10:15 Кругосветное путешествие Болека и Лёлека

10:35 Летний биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир

12:00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway». GT4. Прямой эфир

13:05 Все на Матч!

13:35 Летний биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:50 Футбол. Евро-2024. Отбор. Азербайджан - Бельгия. Прямой эфир

18:00 Новости

18:05 Все на Матч!

18:30 Футбол. Лига легенд. «Спартак» - Сборная мира. Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:35 Футбол. Евро-2024. Отбор. Северная Македония - Италия. Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:55 Бильярд. Кубок Кремля. Женщины

02:15 Художественная гимнастика. Гала-концерт

03:30 Новости

03:35 Летний биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект. В бой идут одни мужики

18:00 Засекреченные списки. Оружие НАТО: 7 громких провалов

19:00 Главный герой

21:10 Люди Икс

23:10 Люди Икс-2

01:50 Эон Флакс

03:20 Легион

04:45 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:25 Девушка с характером

05:05 Самый сильный

06:25 Золотые рога

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 Три дня в Москве

11:40 Мужики. Рустам Набиев

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. «Алло, это прачечная?» Шутки советского человека

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров. Бронепоезда РККА против танковых клиньев Гитлера

14:30 Легенды науки. Николай Камов

15:20 Время героев

15:40 Главный день. Надежда Курченко. Полет длиною в жизнь

16:30 Специальный репортаж

16:45 Военная приемка. След в истории. 1941. Операция «Кремль-невидимка»

17:45 Кремль 9. Коменданты

19:00 Новости дня

19:25 Кремль 9. Неизвестный Кремль. Истории, легенды, факты

20:35 Легендарные матчи. Суперсерия СССР - Канада. 1974. Хоккей. Матч № 3

23:15 На войне как на войне

01:15 22 победы танкиста Колобанова

02:00 Три дня в Москве

04:15 Миг удачи



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Лев Толстой «Воскресение»

07:05 Кто ж такие птички

07:25 Родня

09:00 Первые в мире. К.А. Тимирязев. Фотосинтез

09:15 Мы - грамотеи!

10:00 Новости культуры

10:15 Зелёный огонёк

11:30 Земля людей. Балкарцы. Дети гор

12:00 Черные дыры. Белые пятна

12:40 «Атомный директор». 90 лет Льву Рябеву

13:30 Лазурная обитель. Сезонные циклы

14:15 Три минуты тишины

14:20 Рассказы из русской истории

16:05 Большие и маленькие. Сезон 5. 2-я серия - «Современная хореография»

18:10 Дети Дон Кихота

19:30 Новости культуры

19:45 КИНО история контрразведки. Фильм 1-й - «Начало...»

20:25 Сотрудник ЧК

22:00 Три минуты тишины

22:05 Мир, который построил Пьер Карден

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». Ильгиз Шайхразиев и группа Yummy Music Band, Джаз-квинтет «Эдельвейс»

00:00 Большая жизнь

01:35 Лазурная обитель. Сезонные циклы

02:25 Мультфильмы. «Конфликт». «Брак». «Лев и Бык»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:30 Пятница News. 160-я серия

05:50 Простоквашино

06:40 Моя ужасная сестра

08:30 Мамы Пятницы. Сезон 6. 2-я серия

09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 2-я серия - «Самара»

10:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 3-я серия

11:10 Четыре свадьбы. «Деревенская свадьба VS Свадьба в замке»

13:10 Четыре дачи. Сезон 2. 5-я серия

14:50 Четыре свадьбы. «Русская народная свадьбы VS Свадьба на пивзаводе»

17:00 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле 90-х VS Русско-татарская свадьбам

19:00 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле минимализм VS Ассирийская свадьба»

21:10 Четыре свадьбы. «Свадьба в армянском стиле VS Свадьба в стиле шебби-шик»

23:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 2-я серия

02:30 Пятница News. 160-я серия

02:50 Инсайдеры. «Уфа»

03:40 Инсайдеры. «Новосибирск»

04:30 Пятница News. 161-я серия

04:50 Простоквашино



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Все как у людей

06:15 Наше кино. История большой любви. Ко Дню Москвы

07:30 Наше кино. История большой любви. Ко Дню независимости Таджикистана

08:00 Независимость. Миссия выполнима. Таджикистан

08:30 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:00 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Гараж

12:10 Курьер

13:55 Три дня в Москве

16:00 Новости

16:10 Три дня в Москве

16:40 Старики-разбойники

18:30 Новости

18:45 Неуловимые мстители

20:15 Новые приключения неуловимых

22:00 Корона российской империи, или Снова неуловимые

00:30 Концерт «Юбилейный. Яркий. Музыкальный»

01:15 Цирк

02:45 Василиса Прекрасная

03:55 Мультфильмы



Время начала передач - московское.