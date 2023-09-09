Программа передач ТВ, телепрограмма на 9 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 9 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 9 сентября 2023
Первый канал
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
05:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Поехали!
11:05 ПроУют
12:00 Новости
12:15 Кинозавтра шагает по Москве
12:45 Я шагаю по Москве
14:15 Еще раз про любовь
15:00 Новости
15:15 Еще раз про любовь
16:25 Три тополя на Плющихе
18:00 Вечерние новости
18:20 Сегодня вечером. Байки от любимых артистов
19:55 Кто хочет стать миллионером?
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Музыка нашего любимого кино
23:20 Я шагаю по Москве
00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Пномпень
09:00 Формула еды. Ряженка
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 В кругу друзей
12:55 Доктор Мясников
14:00 Вести
14:50 Юморина
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Комитет спасения
00:35 Золотая осень
04:15 Поздняя любовь
ТВЦ
04:40 Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!
05:15 Спешите любить
06:45 Православная энциклопедия. Христианское понимание дружбы. Продолжение разговора. Путешествие в Ферапонтов монастырь
07:15 Интим не предлагать
09:00 Поздравление мэра Москвы С.С. Собянина с Днём Города
09:05 «Бабье лето«. Юмористический концерт
10:25 Покровские ворота. 1-я серия
11:30 События
11:45 Покровские ворота. 2-я серия
13:25 Петровка, 38
14:30 События
14:45 Петровка, 38
15:30 Огарева, 6
17:20 Доктор Иванов. Удар. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Русские тайны. Загадка Жириновского
00:10 «90-е. «Менты»
00:50 Специальный репортаж. Больше, чем игра
01:20 Прощание. Юрий Шатунов
02:00 Прощание. Любовь Полищук
02:45 Прощание. Сергей Филиппов
03:25 Прощание. Валерий Ободзинский
04:05 Актёрские драмы. Покорить Москву
04:45 Большое кино. Я шагаю по Москве
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. 9 жизней
05:45 Улицы разбитых фонарей-10. Информатор
06:35 Улицы разбитых фонарей-10. Один процент
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:15 НашПотребНадзор
14:20 Игры разумов
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Секрет на миллион. Вячеслав Жеребкин
23:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Билли поёт Летова
01:30 Дачный ответ
02:25 Братаны-4. 20-я - 22-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Не дороже денег
Пятый канал
05:00 Свои-2. Роковая ночь
05:40 Условный мент-2. Любит - не любит
06:20 Условный мент-2. Конец игры
07:00 Условный мент-2. Молодые и борзые
07:50 Условный мент-2. Брачный аферист
08:45 Условный мент-2. Коварство и любовь
09:35 Условный мент-2. Мечта садовода
10:35 Условный мент-2. Участковая легкого поведения
11:35 Условный мент-2. Главная роль
12:25 Условный мент-2. Месть ведьмы
13:25 Условный мент-2. Новые колеса
14:20 Условный мент-2. Высший суд
15:15 Условный мент-2. Карманная симфония
16:10 Условный мент-2. Принцесса Непала
17:10 Условный мент-2. Время платить по счетам
18:05 Условный мент-2. Новый участковый
18:55 Условный мент-2. Охотница Диана
19:45 След. Сделай погромче
20:40 След. Быть или не быть
21:25 След. Черная благодарность
22:20 След. Убийство по обмену
23:10 След. Злая колдунья
00:00 Известия. Главное
01:05 Светская хроника
02:10 Морские дьяволы 5. Операция «Тайфун»
02:55 Морские дьяволы 5. Убийство на видео
03:40 Морские дьяволы 5. Рейдеры
04:20 Морские дьяволы 5. Драма на Ладоге
Домашний
02:35 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии
05:45 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:50 «Не могу сказать «Прощай»
08:30 Пять ужинов
08:45 Улыбка пересмешника. 1-я - 8-я серии
19:00 Яркое пламя. 1-я - 4-я серии
22:35 Скажи, подруга
22:50 Четыре кризиса любви. 1-я и 2-я серии
00:45 Улыбка пересмешника. 1-я - 4-я серии
04:45 «Не могу сказать «Прощай»
ТНТ
05:00 Импровизация. Сезон 4. 116-я серия
05:50 Импровизация. Сезон 4. 118-я серия
06:40 Импровизация. Сезон 4. 121-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 22-я - 25-я серии
10:30 Битва экстрасенсов. 367-я - 370-я серии
16:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 47-я - 48-я серии
21:30 Конфетка. 2-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 5. 74-я серия
00:00 Выжить в Дубае. 11-я серия
02:00 Импровизация. Команды. 12-я - 13-я серии
03:40 Студия Союз. Сезон 2. 74-я - 75-я серии
СТС
02:15 Папины дочки
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 «Отель «У овечек»
07:40 Шоу «Уральские пельмени»
09:00 ПроСТО кухня. 273-я - 274-я серии
10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 4-я серия
11:00 Inтуристы. Сезон 2. 5-я серия
11:40 Уральские пельмени. Смехbook
12:40 Мой волк
14:20 Коати. Легенда джунглей
16:05 Неисправимый Рон
18:15 Круэлла
21:00 Малефисента. Владычица тьмы
23:20 Аллея кошмаров
02:15 Папины дочки
Матч ТВ
03:35 Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Бразилия - Боливия. Прямой эфир
05:45 Лица страны. Егор Мехонцев
06:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
06:30 Большой хоккей
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:10 Новости
10:15 Кругосветное путешествие Болека и Лёлека
10:35 Летний биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир
12:00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway». GT4. Прямой эфир
13:05 Все на Матч!
13:35 Летний биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:50 Футбол. Евро-2024. Отбор. Азербайджан - Бельгия. Прямой эфир
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:30 Футбол. Лига легенд. «Спартак» - Сборная мира. Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:35 Футбол. Евро-2024. Отбор. Северная Македония - Италия. Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:55 Бильярд. Кубок Кремля. Женщины
02:15 Художественная гимнастика. Гала-концерт
03:30 Новости
03:35 Летний биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект. В бой идут одни мужики
18:00 Засекреченные списки. Оружие НАТО: 7 громких провалов
19:00 Главный герой
21:10 Люди Икс
23:10 Люди Икс-2
01:50 Эон Флакс
03:20 Легион
04:45 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:25 Девушка с характером
05:05 Самый сильный
06:25 Золотые рога
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 Три дня в Москве
11:40 Мужики. Рустам Набиев
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. «Алло, это прачечная?» Шутки советского человека
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров. Бронепоезда РККА против танковых клиньев Гитлера
14:30 Легенды науки. Николай Камов
15:20 Время героев
15:40 Главный день. Надежда Курченко. Полет длиною в жизнь
16:30 Специальный репортаж
16:45 Военная приемка. След в истории. 1941. Операция «Кремль-невидимка»
17:45 Кремль 9. Коменданты
19:00 Новости дня
19:25 Кремль 9. Неизвестный Кремль. Истории, легенды, факты
20:35 Легендарные матчи. Суперсерия СССР - Канада. 1974. Хоккей. Матч № 3
23:15 На войне как на войне
01:15 22 победы танкиста Колобанова
02:00 Три дня в Москве
04:15 Миг удачи
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Лев Толстой «Воскресение»
07:05 Кто ж такие птички
07:25 Родня
09:00 Первые в мире. К.А. Тимирязев. Фотосинтез
09:15 Мы - грамотеи!
10:00 Новости культуры
10:15 Зелёный огонёк
11:30 Земля людей. Балкарцы. Дети гор
12:00 Черные дыры. Белые пятна
12:40 «Атомный директор». 90 лет Льву Рябеву
13:30 Лазурная обитель. Сезонные циклы
14:15 Три минуты тишины
14:20 Рассказы из русской истории
16:05 Большие и маленькие. Сезон 5. 2-я серия - «Современная хореография»
18:10 Дети Дон Кихота
19:30 Новости культуры
19:45 КИНО история контрразведки. Фильм 1-й - «Начало...»
20:25 Сотрудник ЧК
22:00 Три минуты тишины
22:05 Мир, который построил Пьер Карден
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». Ильгиз Шайхразиев и группа Yummy Music Band, Джаз-квинтет «Эдельвейс»
00:00 Большая жизнь
01:35 Лазурная обитель. Сезонные циклы
02:25 Мультфильмы. «Конфликт». «Брак». «Лев и Бык»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:30 Пятница News. 160-я серия
05:50 Простоквашино
06:40 Моя ужасная сестра
08:30 Мамы Пятницы. Сезон 6. 2-я серия
09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 2-я серия - «Самара»
10:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 3-я серия
11:10 Четыре свадьбы. «Деревенская свадьба VS Свадьба в замке»
13:10 Четыре дачи. Сезон 2. 5-я серия
14:50 Четыре свадьбы. «Русская народная свадьбы VS Свадьба на пивзаводе»
17:00 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле 90-х VS Русско-татарская свадьбам
19:00 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле минимализм VS Ассирийская свадьба»
21:10 Четыре свадьбы. «Свадьба в армянском стиле VS Свадьба в стиле шебби-шик»
23:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 2-я серия
02:30 Пятница News. 160-я серия
02:50 Инсайдеры. «Уфа»
03:40 Инсайдеры. «Новосибирск»
04:30 Пятница News. 161-я серия
04:50 Простоквашино
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Все как у людей
06:15 Наше кино. История большой любви. Ко Дню Москвы
07:30 Наше кино. История большой любви. Ко Дню независимости Таджикистана
08:00 Независимость. Миссия выполнима. Таджикистан
08:30 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:00 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Гараж
12:10 Курьер
13:55 Три дня в Москве
16:00 Новости
16:10 Три дня в Москве
16:40 Старики-разбойники
18:30 Новости
18:45 Неуловимые мстители
20:15 Новые приключения неуловимых
22:00 Корона российской империи, или Снова неуловимые
00:30 Концерт «Юбилейный. Яркий. Музыкальный»
01:15 Цирк
02:45 Василиса Прекрасная
03:55 Мультфильмы
Время начала передач - московское.