Программа передач ТВ, телепрограмма на 10 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 10 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 10 сентября 2023

Первый канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Красноярск

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:50 «Пленительное счастье». К юбилею Игоря Костолевского

14:50 Звезда пленительного счастья

18:00 Вечерние новости

18:50 Михаил Задорнов. Пророчества

19:50 «Мужская работа». Фильм Дмитрия Кулько

21:00 Время

22:35 «Небесная команда»

00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные



Россия 1



04:15 Поздняя любовь

06:15 Гостья из прошлого

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Праздничный концерт к 80-летию освобождения Луганска от фашистских захватчиков

13:10 Срок давности

17:00 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 11 сентября

02:30 Гостья из прошлого



ТВЦ



04:45 Большое кино. Я шагаю по Москве

05:15 Борис Андреев. Я хотел играть любовь

05:55 Петровка, 38

07:25 Огарева, 6

09:00 Юлиан Семёнов. Жизнь как детектив

09:50 Неподдающиеся

11:30 События

11:45 Берегись автомобиля

13:35 Иннокентий Смоктуновский. Простите, а Вы не псих?

14:30 Московская неделя

15:00 Дорогие товарищи. Побег дипломата

15:50 Следствие ведёт КГБ. Красная помада

16:40 Спешите любить

18:35 Третья жизнь Дарьи Кирилловны. 1-я - 2-я серии

22:15 Моя любимая мишень. 1-я - 2-я серии

00:05 События

00:20 Моя любимая мишень. 3-я - 4-я серии

01:55 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

02:05 Покровские ворота. 1-я - 2-я серии

04:20 Большое кино. Покровские ворота

04:45 Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн!



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Не дороже денег

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Дикий пляж

06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Ты супер! Суперсезон

23:20 Звезды сошлись

00:55 Основано на реальных событиях

03:20 Братаны-4. 23-я - 24-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Смерть ботаника



Пятый канал



05:00 Морские дьяволы 5. Драма на Ладоге

05:05 Морские дьяволы 5. Дело спецназа

05:50 Морские дьяволы 5. Билет на паром

06:35 Морские дьяволы 5. Лето. Пляж. Бомба

07:25 Черный пес

09:20 Чёрный пес. Упреждающий удар

11:40 Чёрный пес. Имплант

14:00 Пилигрим. «Атака«. 1-я - 2-я части

15:50 Пилигрим. «Диверсия«. 1-я - 2-я части

17:40 Чужой район. Огнестрел

18:40 Чужой район. Свидетель

19:40 Чужой район. Игрок

20:40 Чужой район. Обход

21:30 Чужой район. Шантаж

22:30 Чужой район. Форточник

23:25 Морские дьяволы 5. Лето. Пляж. Бомба

00:25 Морские дьяволы 5. Шпионские игры

01:15 Морские дьяволы 5. Предсвадебная лихорадка

02:05 Морские дьяволы 5. Друзья детства

02:50 Морские дьяволы 5. Остаться в живых

03:35 Морские дьяволы 5. Корабль-призрак

04:15 Морские дьяволы 5. Старый маяк



Домашний



04:45 «Не могу сказать «Прощай»

06:15 6 кадров

06:30 6 кадров

07:15 Вечера на хуторе близ Диканьки

08:35 Уют за 15 минут

08:50 Молодая жена

11:00 Я заберу твою любовь. 1-я - 4-я серии

15:15 Яркое пламя. 1-я - 4-я серии

19:00 Яркое пламя. 5-я - 8-я серии

22:50 Кем мы не станем. 1-я и 2-я серии

00:45 Улыбка пересмешника. 5-я - 8-я серии

04:45 Четыре кризиса любви. 1-я и 2-я серии



ТНТ



04:30 Студия Союз. Сезон 3. 75-я серия

05:10 Импровизация. 3 серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 3 серии

10:00 Битва экстрасенсов. 370-я - 375-я серии

19:00 Выжить в Дубае. 12-я серия - «Финал»

21:00 Шоу Воли. 21-я серия

22:00 Женский стендап. Сезон 4. 63-я серия

23:00 Волшебная флейта

01:05 Я тебе не верю. Сезон 2. 17-я - 18-я серии

02:50 Импровизация. Команды. 14-я - 15-я серии

04:30 Студия Союз. Сезон 3. 76-я серия



СТС



02:15 Папины дочки

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Детектив Финник

08:00 Детектив Финник. 25-я и 26-я серии

08:20 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 Рогов в городе

10:00 Шоу «Уральские пельмени»

11:05 Золушка и тайна волшебного камня

12:55 Коати. Легенда джунглей

14:40 Мара и Бог огня

16:35 Малефисента. Владычица тьмы

19:00 Энканто

21:00 Аладдин

23:35 Дракулов

01:20 Трое

03:25 Папины дочки



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - Ш. Стрикланд. Т. Туиваса - А. Волков. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

10:10 Новости

10:15 Талант и поклонники

10:25 На воде

10:35 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

12:05 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Moscow Raceway. GT4. Прямой эфир

13:10 Все на Матч!

13:35 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир

15:00 Новости

15:05 Все на Матч!

15:35 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Финал. Прямой эфир

17:50 Новости

17:55 Все на Матч!

18:50 Футбол. Евро-2024. Отбор. Финляндия - Дания. Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:35 Футбол. Евро-2024. Отбор. Ирландия - Нидерланды. Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:55 Бильярд. Кубок Кремля. Мужчины

02:15 Современное пятиборье. Кубок Союзного государства

03:30 Новости

03:35 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

04:05 Мини-футбол. Суперкубок России. Женщины. «Кристалл» - «Норманочка»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

12:45 Крутые меры

14:30 Птица в клетке. Заражение

16:15 Призрак в доспехах

18:15 Живое

20:15 Марсианин

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:15 Миг удачи

05:20 Строгая мужская жизнь

07:00 Атака

09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Николай Попель

13:15 Специальный репортаж

13:30 История русского танка

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:40 Концерт «С Днём рождения, Москва!»

22:10 История русского танка

23:00 Фетисов

23:55 Это сладкое слово - свобода!

02:30 22 победы танкиста Колобанова

03:20 1812. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Король и дыня». «Дюймовочка»

07:20 Сотрудник ЧК

09:00 КИНО история контрразведки. Фильм 1-й - «Начало...»

09:40 Диалоги о животных. 2-я серия - «Государственный зоологический парк Удмуртии»

10:25 Большая жизнь

12:00 Неизвестные маршруты России. Башкирия. Из Уфы в Шульган-Таш

12:40 Невский ковчег. Теория невозможного. Дарья Богарнэ

13:10 Фестиваль Союзного государства «Творчество юных«. Гала-концерт

14:10 «Элементы» с Ираидой Ботт«. Государственный музей-заповедник «Царское Село». Кабинет Екатерины II

14:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. К 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова. Поэзия Расула Гамзатова

15:20 Горянка

16:25 Три минуты тишины

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Россия - Африка. Итоги исторического саммита

17:10 Пешком... Москва архитектора Чечулина

17:40 «Театр на линии фронта. «Донбасс Опера»

18:35 Романтика романса. Джентльмен удачи Геннадий Гладков

19:30 Новости культуры

19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:25 Вечный муж

23:00 Три минуты тишины

23:05 Алексей Козлов и ансамбль «Арсенал», Игорь Бриль в телефильме «Ночь джаза»

00:00 Зелёный огонёк

01:10 Диалоги о животных. 2-я серия - «Государственный зоологический парк Удмуртии»

01:50 Искатели. Земля сокровищ

02:35 «Великолепный Гоша». «Белая бабочка»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 160-я серия

05:25 Простоквашино

07:10 Чудо-Юдо

08:40 Мамы Пятницы. Сезон 6. 1-я серия

09:10 Черный список. «Сборка и ремонт мебели»

10:00 Черный список. «Установка и подключение сантехники»

11:00 Гастротур. Сезон 4. 5-я серия

12:00 На ножах. «Долгопрудный. Дюшес»

13:20 На ножах. «Солнечногорск. Маренгольц»

14:20 На ножах. «Оренбург. Опера»

15:30 На ножах. «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»

16:30 На ножах. «Владимир. Стрелецкая застава»

17:40 На ножах. «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»

18:40 На ножах. «Саранск. Super Good»

19:40 На ножах. «Орел. Jazzva»

21:00 На ножах. «Санкт-Петербург. ФилоСовия»

22:10 Адский шеф. Сезон 2. 3-я серия

01:20 Малышка на миллион

03:30 Пятница News. 161-я серия

03:50 Инсайдеры. Сезон 1. 14-я серия - «Москва»

04:30 Пятница News. 161-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

07:05 Гараж

08:55 Наше кино. Неувядающие. К юбилею И. Костолевского

09:25 Будь, готовь!

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Курьер

11:55 Комиссарша. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Комиссарша. 4-я - 7-я серии

18:30 Вместе

19:30 Комиссарша. 7-я и 8-я серии

21:35 Ладога. 1-я - 3-я серии

00:00 Вместе

01:00 Ладога. 3-я и 4-я серии

02:35 Моя любовь

03:55 Свадьба



Время начала передач - московское.



















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