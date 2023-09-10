Программа передач ТВ, телепрограмма на 10 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 10 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 10 сентября 2023
Первый канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Красноярск
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:50 «Пленительное счастье». К юбилею Игоря Костолевского
14:50 Звезда пленительного счастья
18:00 Вечерние новости
18:50 Михаил Задорнов. Пророчества
19:50 «Мужская работа». Фильм Дмитрия Кулько
21:00 Время
22:35 «Небесная команда»
00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
Россия 1
04:15 Поздняя любовь
06:15 Гостья из прошлого
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Праздничный концерт к 80-летию освобождения Луганска от фашистских захватчиков
13:10 Срок давности
17:00 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 11 сентября
02:30 Гостья из прошлого
ТВЦ
04:45 Большое кино. Я шагаю по Москве
05:15 Борис Андреев. Я хотел играть любовь
05:55 Петровка, 38
07:25 Огарева, 6
09:00 Юлиан Семёнов. Жизнь как детектив
09:50 Неподдающиеся
11:30 События
11:45 Берегись автомобиля
13:35 Иннокентий Смоктуновский. Простите, а Вы не псих?
14:30 Московская неделя
15:00 Дорогие товарищи. Побег дипломата
15:50 Следствие ведёт КГБ. Красная помада
16:40 Спешите любить
18:35 Третья жизнь Дарьи Кирилловны. 1-я - 2-я серии
22:15 Моя любимая мишень. 1-я - 2-я серии
00:05 События
00:20 Моя любимая мишень. 3-я - 4-я серии
01:55 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
02:05 Покровские ворота. 1-я - 2-я серии
04:20 Большое кино. Покровские ворота
04:45 Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн!
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Не дороже денег
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Дикий пляж
06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Ты супер! Суперсезон
23:20 Звезды сошлись
00:55 Основано на реальных событиях
03:20 Братаны-4. 23-я - 24-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Смерть ботаника
Пятый канал
05:00 Морские дьяволы 5. Драма на Ладоге
05:05 Морские дьяволы 5. Дело спецназа
05:50 Морские дьяволы 5. Билет на паром
06:35 Морские дьяволы 5. Лето. Пляж. Бомба
07:25 Черный пес
09:20 Чёрный пес. Упреждающий удар
11:40 Чёрный пес. Имплант
14:00 Пилигрим. «Атака«. 1-я - 2-я части
15:50 Пилигрим. «Диверсия«. 1-я - 2-я части
17:40 Чужой район. Огнестрел
18:40 Чужой район. Свидетель
19:40 Чужой район. Игрок
20:40 Чужой район. Обход
21:30 Чужой район. Шантаж
22:30 Чужой район. Форточник
23:25 Морские дьяволы 5. Лето. Пляж. Бомба
00:25 Морские дьяволы 5. Шпионские игры
01:15 Морские дьяволы 5. Предсвадебная лихорадка
02:05 Морские дьяволы 5. Друзья детства
02:50 Морские дьяволы 5. Остаться в живых
03:35 Морские дьяволы 5. Корабль-призрак
04:15 Морские дьяволы 5. Старый маяк
Домашний
04:45 «Не могу сказать «Прощай»
06:15 6 кадров
06:30 6 кадров
07:15 Вечера на хуторе близ Диканьки
08:35 Уют за 15 минут
08:50 Молодая жена
11:00 Я заберу твою любовь. 1-я - 4-я серии
15:15 Яркое пламя. 1-я - 4-я серии
19:00 Яркое пламя. 5-я - 8-я серии
22:50 Кем мы не станем. 1-я и 2-я серии
00:45 Улыбка пересмешника. 5-я - 8-я серии
04:45 Четыре кризиса любви. 1-я и 2-я серии
ТНТ
04:30 Студия Союз. Сезон 3. 75-я серия
05:10 Импровизация. 3 серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 3 серии
10:00 Битва экстрасенсов. 370-я - 375-я серии
19:00 Выжить в Дубае. 12-я серия - «Финал»
21:00 Шоу Воли. 21-я серия
22:00 Женский стендап. Сезон 4. 63-я серия
23:00 Волшебная флейта
01:05 Я тебе не верю. Сезон 2. 17-я - 18-я серии
02:50 Импровизация. Команды. 14-я - 15-я серии
04:30 Студия Союз. Сезон 3. 76-я серия
СТС
02:15 Папины дочки
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Детектив Финник
08:00 Детектив Финник. 25-я и 26-я серии
08:20 Уральские пельмени. Смехbook
09:00 Рогов в городе
10:00 Шоу «Уральские пельмени»
11:05 Золушка и тайна волшебного камня
12:55 Коати. Легенда джунглей
14:40 Мара и Бог огня
16:35 Малефисента. Владычица тьмы
19:00 Энканто
21:00 Аладдин
23:35 Дракулов
01:20 Трое
03:25 Папины дочки
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - Ш. Стрикланд. Т. Туиваса - А. Волков. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
10:10 Новости
10:15 Талант и поклонники
10:25 На воде
10:35 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
12:05 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Moscow Raceway. GT4. Прямой эфир
13:10 Все на Матч!
13:35 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
15:00 Новости
15:05 Все на Матч!
15:35 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Финал. Прямой эфир
17:50 Новости
17:55 Все на Матч!
18:50 Футбол. Евро-2024. Отбор. Финляндия - Дания. Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:35 Футбол. Евро-2024. Отбор. Ирландия - Нидерланды. Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:55 Бильярд. Кубок Кремля. Мужчины
02:15 Современное пятиборье. Кубок Союзного государства
03:30 Новости
03:35 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
04:05 Мини-футбол. Суперкубок России. Женщины. «Кристалл» - «Норманочка»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
12:45 Крутые меры
14:30 Птица в клетке. Заражение
16:15 Призрак в доспехах
18:15 Живое
20:15 Марсианин
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:15 Миг удачи
05:20 Строгая мужская жизнь
07:00 Атака
09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Николай Попель
13:15 Специальный репортаж
13:30 История русского танка
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:40 Концерт «С Днём рождения, Москва!»
22:10 История русского танка
23:00 Фетисов
23:55 Это сладкое слово - свобода!
02:30 22 победы танкиста Колобанова
03:20 1812. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Король и дыня». «Дюймовочка»
07:20 Сотрудник ЧК
09:00 КИНО история контрразведки. Фильм 1-й - «Начало...»
09:40 Диалоги о животных. 2-я серия - «Государственный зоологический парк Удмуртии»
10:25 Большая жизнь
12:00 Неизвестные маршруты России. Башкирия. Из Уфы в Шульган-Таш
12:40 Невский ковчег. Теория невозможного. Дарья Богарнэ
13:10 Фестиваль Союзного государства «Творчество юных«. Гала-концерт
14:10 «Элементы» с Ираидой Ботт«. Государственный музей-заповедник «Царское Село». Кабинет Екатерины II
14:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. К 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова. Поэзия Расула Гамзатова
15:20 Горянка
16:25 Три минуты тишины
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Россия - Африка. Итоги исторического саммита
17:10 Пешком... Москва архитектора Чечулина
17:40 «Театр на линии фронта. «Донбасс Опера»
18:35 Романтика романса. Джентльмен удачи Геннадий Гладков
19:30 Новости культуры
19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:25 Вечный муж
23:00 Три минуты тишины
23:05 Алексей Козлов и ансамбль «Арсенал», Игорь Бриль в телефильме «Ночь джаза»
00:00 Зелёный огонёк
01:10 Диалоги о животных. 2-я серия - «Государственный зоологический парк Удмуртии»
01:50 Искатели. Земля сокровищ
02:35 «Великолепный Гоша». «Белая бабочка»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 160-я серия
05:25 Простоквашино
07:10 Чудо-Юдо
08:40 Мамы Пятницы. Сезон 6. 1-я серия
09:10 Черный список. «Сборка и ремонт мебели»
10:00 Черный список. «Установка и подключение сантехники»
11:00 Гастротур. Сезон 4. 5-я серия
12:00 На ножах. «Долгопрудный. Дюшес»
13:20 На ножах. «Солнечногорск. Маренгольц»
14:20 На ножах. «Оренбург. Опера»
15:30 На ножах. «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»
16:30 На ножах. «Владимир. Стрелецкая застава»
17:40 На ножах. «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»
18:40 На ножах. «Саранск. Super Good»
19:40 На ножах. «Орел. Jazzva»
21:00 На ножах. «Санкт-Петербург. ФилоСовия»
22:10 Адский шеф. Сезон 2. 3-я серия
01:20 Малышка на миллион
03:30 Пятница News. 161-я серия
03:50 Инсайдеры. Сезон 1. 14-я серия - «Москва»
04:30 Пятница News. 161-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
07:05 Гараж
08:55 Наше кино. Неувядающие. К юбилею И. Костолевского
09:25 Будь, готовь!
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Курьер
11:55 Комиссарша. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Комиссарша. 4-я - 7-я серии
18:30 Вместе
19:30 Комиссарша. 7-я и 8-я серии
21:35 Ладога. 1-я - 3-я серии
00:00 Вместе
01:00 Ладога. 3-я и 4-я серии
02:35 Моя любовь
03:55 Свадьба
Время начала передач - московское.