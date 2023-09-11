Программа передач ТВ, телепрограмма на 11 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 11 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 11 сентября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Угрюм-река. 9-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов. Лада Дэнс: «Пришло время рассказать всю правду!»
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. Новые серии. «Бедная Лиза». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-3. «Заложники». 1-я - 2-я серии
03:45 Семейный детектив. 59-я серия - «Грузчики»
ТВЦ
04:45 Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн!
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:10 Актёрские судьбы. Людмила Марченко и Валентин Зубков
08:45 Доктор Иванов. Чужая правда. 1-я - 2-я серии
10:40 Семейные драмы. Несчастный кинобрак
11:30 События
11:50 10 стрел для одной. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Сергей Юшкевич
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Анатомия убийства. «Закон Сансары». 1-я - 2-я серии
16:55 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием водителей транспортных средств, находившихся в состоянии опьянения
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:05 Тёмная сторона света. 1-я - 2-я серии
20:05 Тёмная сторона света-2. 1-я - 2-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Идеальное оружие
23:05 Знак качества. Мягкая мебель
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Русские тайны. Загадка Жириновского
01:25 Ирина Метлицкая. Предчувствие смерти
02:05 Галина Брежнева. Изгнание из рая
02:45 Осторожно, мошенники! Медвежья обслуга
03:10 Анатомия убийства. «Закон Сансары». 1-я - 2-я серии
04:40 Семейные драмы. Несчастный кинобрак
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Смерть ботаника
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Самосуд
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-2. «Киллер для киллера», «Мститель», «Последний конвой», «Плохая примета»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-2. «Киллер для киллера», «Мститель», «Последний конвой», «Плохая примета»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Заповедный спецназ-2. 11-я - 12-я серии
22:15 Первый отдел. «Взрыв». 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Первый отдел. «Взрыв». 1-я - 2-я серии
00:55 Братаны-4. 25-я - 27-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Ошибочка
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Черный пес
07:05 Глухарь. Продолжение. Перелом
08:05 Глухарь. Продолжение. Палки
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. Палки
09:35 Глухарь. Продолжение. В особом порядке
10:35 Глухарь. Продолжение. Хамелеон
11:35 Глухарь. Продолжение. Столкновение
12:30 Глухарь. Продолжение. Траур
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. Траур
14:05 Глухарь. Продолжение. Маски долой
15:05 Глухарь. Продолжение. Потеря потерь
16:00 Глухарь. Продолжение. Люди и звери
17:00 Известия
17:30 След. Фармак
18:20 След. На чужом несчастье счастья не построишь
19:05 След. Искра
19:55 След. Защита принцессы
20:35 След. Принцип нищей
21:25 Свои-6. Приговор для Метелицы
22:20 Свои-5. Отцы и дети
23:10 Свои-5. Угон
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-5. Приватный танец
01:20 Свои-3. Тест на человечность
02:05 Свои-3. Хронометраж
02:45 След. Неспокойный покойник
03:20 След. Джентльменское соглашение мертвецов
04:00 Прокурорская проверка. Бэби-бум
Домашний
04:45 Четыре кризиса любви. 1-я - 2-я серии
06:15 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
07:25 Давай разведёмся!
08:30 Тест на отцовство
10:40 Понять. Простить. «Фантом». «Ветер с моря дул»
11:45 Порча. «Скрепка». «Магнитка»
12:55 Знахарка. Крапива
13:30 Верну любимого. Материнская любовь
14:05 Голоса ушедших душ. Чужой
14:40 Кризисный центр. 1-я серия - «Бег от себя». 2-я серия - «Отчим». 3-я серия - «Золотая клетка». 4-я серия - «Рабыня»
19:00 Кукушки. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Фантом». «Ветер с моря дул»
00:30 Порча. «Магнитка». «Скрепка»
01:25 Знахарка. Крапива
01:50 Верну любимого. Материнская любовь
02:20 Голоса ушедших душ. Чужой
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
ТНТ
04:30 Студия Союз. Сезон 3. 76-я серия
05:15 Студия Союз. Сезон 3. 80-я серия
06:00 Импровизация. 128-я серия
06:45 Импровизация. Дайджесты. 193-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 52-я - 58-я серии
14:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 1-я - 5-я серии
18:30 Однажды в России. Сезон 10. 255-я серия
19:30 Телохранители. 12-я - 14-я серии
21:00 Первокурсницы. 5-я - 6-я серии
22:00 Однажды в России. Сезон 10. 256-я серия
23:00 Доспехи Бога: в поисках сокровищ
00:55 Импровизация. Команды. 16-я серия
02:10 Импровизация. Команды. Сезон 3. 21-я серия
03:00 Студия Союз. Сезон 3. 78-я серия
03:45 Студия Союз. Сезон 3. 81-я серия
04:30 Студия Союз. Сезон 3. 82-я серия
СТС
03:25 Папины дочки
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Сеня-Федя. Сезон 5. 17-я серия
08:25 Уральские пельмени. Смехbook
08:55 Inтуристы. Сезон 2. 5-я серия
09:35 100 мест, где поесть. Сезон 2. 4-я серия
10:40 Помогите, я уменьшил свою училку!
12:40 Помогите, я уменьшил своих родителей!
14:40 Кибер Иван. 1-я - 10-я серии
20:00 Пятый элемент
22:35 Последний день Земли
00:20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 27-я серия
01:25 Трое
03:30 Папины дочки
Матч ТВ
04:05 Мини-футбол. Суперкубок России. Женщины. «Кристалл» - «Норманочка»
06:00 Игра миллионов
06:30 Всё о главном
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Лучшие из лучших
11:25 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор
12:25 Специальный репортаж
12:45 Новости
12:50 Есть тема!
14:15 Игра миллионов
14:45 Новости
14:50 География спорта. Красноярск
15:20 Все на Матч!
15:55 Футбол. Товарищеский матч. Молодёжные сборные. Узбекистан - Россия. Прямой эфир
18:00 Громко
18:50 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Армения - Хорватия. Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:35 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Исландия - Босния и Герцеговина. Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:50 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
03:00 Новости
03:05 Специальный репортаж
03:25 Стрельба из лука. Кубок мира. Финал. Блочный лук
04:50 Академическая гребля. Чемпионат мира
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Главный герой
22:10 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Крутые меры
02:10 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
Звезда
03:20 1812. 1-я - 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Максим Перепелица
13:00 Новости дня
13:25 Знахарь. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Знахарь. 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Знахарь. 1-я - 4-я серии
18:00 Крылья СССР. Год за годом. 1961 год
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Загадки века с Сергеем Медведевым. Альфред Розенберг. Путь к виселице
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Двенадцать кремлей России
23:45 Максим Перепелица
01:35 Атака
03:05 Хроника Победы
03:30 Знахарь. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва золотая
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Дарья Богарнэ
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15 Новости культуры
08:20 Жизнь и судьба. Василий Мищенко
08:40 Пятнадцатилетний капитан
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Лев Каменев. Каменный большевик
11:10 ХX век. «Театральные встречи». Дом-музей М.Н. Ермоловой. 1991
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. АРТ
13:00 Большие и маленькие. Сезон 5. 2-я серия - «Современная хореография»
15:00 Три минуты тишины
15:05 Мир, который построил Пьер Карден
16:05 Линия жизни. Владимир Фокин
17:00 Новости культуры
17:15 «Элементы» с Ираидой Ботт«. Государственный музей-заповедник «Царское Село». Кабинет Екатерины II
17:45 Рассказы из русской истории
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Максим Черных
20:05 Семинар. Яна Шурупова. «Динозавры: взлёт или падение?«
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Больше, чем любовь. Жорес и Тамара Алфёровы
21:40 Сати. Нескучная классика... С Артёмом Дервоедом и Кириллом Радцигом
22:20 Дети Дон Кихота
23:35 Три минуты тишины
23:40 Обитаемая Вселенная. 1-я серия
00:35 ХX век. «Театральные встречи«. Дом-музей М.Н. Ермоловой. 1991
01:40 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Сольное пение
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино
05:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 101-я - 102-я серии
06:40 Пятница News. 160-я серия
07:10 Кондитер. «Дети. Торт для Вани Дмитриенко»
08:20 Кулинарные детективы. Сезон 1. 7-я серия
09:20 Черный список. «Специалисты по уходу и обслуживанию аквариумов и террариумов»
10:10 Черный список. «Ремонт кондиционеров»
11:00 Четыре дачи. «Ленинградская область»
12:40 Четыре дачи. «Золотое кольцо России»
14:00 Четыре дачи. «Ставропольский край»
15:30 На ножах. «Подольск. Синяя птица»
16:40 На ножах. «Горячий ключ. Тип-Топ»
17:50 На ножах. «Монино. Мерси»
19:00 Битва шефов. Сезон 3. 5-я серия
21:10 Битва шефов. Сезон 3. 2-я серия
23:10 Гастротур. «Республика Хакасия»
00:00 Монолог
01:30 Пятница News. 162-я серия
02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 101-я - 102-я серии
03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 11-я серия - «Саратов»
04:10 Пятница News. 161-я серия
04:35 Простоквашино
МИР
05:00 Мультфильмы
07:35 Сердца трех. 1-я - 3-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Сердца трех. 3-я - 5-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:40 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Старшая сестра. К юбилею Т. Дорониной
00:50 Наше кино. Неувядающие. К юбилею Т. Дорониной
01:15 Любимая девушка
02:45 Новости
03:00 [Не] Фантастика
03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.