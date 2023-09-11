Программа передач ТВ, телепрограмма на 11 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 11 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 11 сентября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Угрюм-река. 9-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов. Лада Дэнс: «Пришло время рассказать всю правду!»

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. Новые серии. «Бедная Лиза». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-3. «Заложники». 1-я - 2-я серии

03:45 Семейный детектив. 59-я серия - «Грузчики»



ТВЦ



04:45 Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн!

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:10 Актёрские судьбы. Людмила Марченко и Валентин Зубков

08:45 Доктор Иванов. Чужая правда. 1-я - 2-я серии

10:40 Семейные драмы. Несчастный кинобрак

11:30 События

11:50 10 стрел для одной. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Сергей Юшкевич

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «Закон Сансары». 1-я - 2-я серии

16:55 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием водителей транспортных средств, находившихся в состоянии опьянения

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:05 Тёмная сторона света. 1-я - 2-я серии

20:05 Тёмная сторона света-2. 1-я - 2-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Идеальное оружие

23:05 Знак качества. Мягкая мебель

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Русские тайны. Загадка Жириновского

01:25 Ирина Метлицкая. Предчувствие смерти

02:05 Галина Брежнева. Изгнание из рая

02:45 Осторожно, мошенники! Медвежья обслуга

03:10 Анатомия убийства. «Закон Сансары». 1-я - 2-я серии

04:40 Семейные драмы. Несчастный кинобрак



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Смерть ботаника

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Самосуд

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-2. «Киллер для киллера», «Мститель», «Последний конвой», «Плохая примета»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-2. «Киллер для киллера», «Мститель», «Последний конвой», «Плохая примета»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Заповедный спецназ-2. 11-я - 12-я серии

22:15 Первый отдел. «Взрыв». 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Первый отдел. «Взрыв». 1-я - 2-я серии

00:55 Братаны-4. 25-я - 27-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Ошибочка



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Черный пес

07:05 Глухарь. Продолжение. Перелом

08:05 Глухарь. Продолжение. Палки

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. Палки

09:35 Глухарь. Продолжение. В особом порядке

10:35 Глухарь. Продолжение. Хамелеон

11:35 Глухарь. Продолжение. Столкновение

12:30 Глухарь. Продолжение. Траур

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. Траур

14:05 Глухарь. Продолжение. Маски долой

15:05 Глухарь. Продолжение. Потеря потерь

16:00 Глухарь. Продолжение. Люди и звери

17:00 Известия

17:30 След. Фармак

18:20 След. На чужом несчастье счастья не построишь

19:05 След. Искра

19:55 След. Защита принцессы

20:35 След. Принцип нищей

21:25 Свои-6. Приговор для Метелицы

22:20 Свои-5. Отцы и дети

23:10 Свои-5. Угон

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-5. Приватный танец

01:20 Свои-3. Тест на человечность

02:05 Свои-3. Хронометраж

02:45 След. Неспокойный покойник

03:20 След. Джентльменское соглашение мертвецов

04:00 Прокурорская проверка. Бэби-бум



Домашний



04:45 Четыре кризиса любви. 1-я - 2-я серии

06:15 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

07:25 Давай разведёмся!

08:30 Тест на отцовство

10:40 Понять. Простить. «Фантом». «Ветер с моря дул»

11:45 Порча. «Скрепка». «Магнитка»

12:55 Знахарка. Крапива

13:30 Верну любимого. Материнская любовь

14:05 Голоса ушедших душ. Чужой

14:40 Кризисный центр. 1-я серия - «Бег от себя». 2-я серия - «Отчим». 3-я серия - «Золотая клетка». 4-я серия - «Рабыня»

19:00 Кукушки. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Фантом». «Ветер с моря дул»

00:30 Порча. «Магнитка». «Скрепка»

01:25 Знахарка. Крапива

01:50 Верну любимого. Материнская любовь

02:20 Голоса ушедших душ. Чужой

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



ТНТ



04:30 Студия Союз. Сезон 3. 76-я серия

05:15 Студия Союз. Сезон 3. 80-я серия

06:00 Импровизация. 128-я серия

06:45 Импровизация. Дайджесты. 193-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 52-я - 58-я серии

14:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 1-я - 5-я серии

18:30 Однажды в России. Сезон 10. 255-я серия

19:30 Телохранители. 12-я - 14-я серии

21:00 Первокурсницы. 5-я - 6-я серии

22:00 Однажды в России. Сезон 10. 256-я серия

23:00 Доспехи Бога: в поисках сокровищ

00:55 Импровизация. Команды. 16-я серия

02:10 Импровизация. Команды. Сезон 3. 21-я серия

03:00 Студия Союз. Сезон 3. 78-я серия

03:45 Студия Союз. Сезон 3. 81-я серия

04:30 Студия Союз. Сезон 3. 82-я серия



СТС



03:25 Папины дочки

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Сеня-Федя. Сезон 5. 17-я серия

08:25 Уральские пельмени. Смехbook

08:55 Inтуристы. Сезон 2. 5-я серия

09:35 100 мест, где поесть. Сезон 2. 4-я серия

10:40 Помогите, я уменьшил свою училку!

12:40 Помогите, я уменьшил своих родителей!

14:40 Кибер Иван. 1-я - 10-я серии

20:00 Пятый элемент

22:35 Последний день Земли

00:20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 27-я серия

01:25 Трое

03:30 Папины дочки



Матч ТВ



04:05 Мини-футбол. Суперкубок России. Женщины. «Кристалл» - «Норманочка»

06:00 Игра миллионов

06:30 Всё о главном

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Лучшие из лучших

11:25 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор

12:25 Специальный репортаж

12:45 Новости

12:50 Есть тема!

14:15 Игра миллионов

14:45 Новости

14:50 География спорта. Красноярск

15:20 Все на Матч!

15:55 Футбол. Товарищеский матч. Молодёжные сборные. Узбекистан - Россия. Прямой эфир

18:00 Громко

18:50 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Армения - Хорватия. Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:35 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Исландия - Босния и Герцеговина. Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:50 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур

03:00 Новости

03:05 Специальный репортаж

03:25 Стрельба из лука. Кубок мира. Финал. Блочный лук

04:50 Академическая гребля. Чемпионат мира



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Главный герой

22:10 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Крутые меры

02:10 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман



Звезда



03:20 1812. 1-я - 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Максим Перепелица

13:00 Новости дня

13:25 Знахарь. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Знахарь. 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Знахарь. 1-я - 4-я серии

18:00 Крылья СССР. Год за годом. 1961 год

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Загадки века с Сергеем Медведевым. Альфред Розенберг. Путь к виселице

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Двенадцать кремлей России

23:45 Максим Перепелица

01:35 Атака

03:05 Хроника Победы

03:30 Знахарь. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва золотая

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Дарья Богарнэ

07:35 Черные дыры. Белые пятна

08:15 Новости культуры

08:20 Жизнь и судьба. Василий Мищенко

08:40 Пятнадцатилетний капитан

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Лев Каменев. Каменный большевик

11:10 ХX век. «Театральные встречи». Дом-музей М.Н. Ермоловой. 1991

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. АРТ

13:00 Большие и маленькие. Сезон 5. 2-я серия - «Современная хореография»

15:00 Три минуты тишины

15:05 Мир, который построил Пьер Карден

16:05 Линия жизни. Владимир Фокин

17:00 Новости культуры

17:15 «Элементы» с Ираидой Ботт«. Государственный музей-заповедник «Царское Село». Кабинет Екатерины II

17:45 Рассказы из русской истории

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Максим Черных

20:05 Семинар. Яна Шурупова. «Динозавры: взлёт или падение?«

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Больше, чем любовь. Жорес и Тамара Алфёровы

21:40 Сати. Нескучная классика... С Артёмом Дервоедом и Кириллом Радцигом

22:20 Дети Дон Кихота

23:35 Три минуты тишины

23:40 Обитаемая Вселенная. 1-я серия

00:35 ХX век. «Театральные встречи«. Дом-музей М.Н. Ермоловой. 1991

01:40 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Сольное пение

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино

05:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 101-я - 102-я серии

06:40 Пятница News. 160-я серия

07:10 Кондитер. «Дети. Торт для Вани Дмитриенко»

08:20 Кулинарные детективы. Сезон 1. 7-я серия

09:20 Черный список. «Специалисты по уходу и обслуживанию аквариумов и террариумов»

10:10 Черный список. «Ремонт кондиционеров»

11:00 Четыре дачи. «Ленинградская область»

12:40 Четыре дачи. «Золотое кольцо России»

14:00 Четыре дачи. «Ставропольский край»

15:30 На ножах. «Подольск. Синяя птица»

16:40 На ножах. «Горячий ключ. Тип-Топ»

17:50 На ножах. «Монино. Мерси»

19:00 Битва шефов. Сезон 3. 5-я серия

21:10 Битва шефов. Сезон 3. 2-я серия

23:10 Гастротур. «Республика Хакасия»

00:00 Монолог

01:30 Пятница News. 162-я серия

02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 101-я - 102-я серии

03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 11-я серия - «Саратов»

04:10 Пятница News. 161-я серия

04:35 Простоквашино



МИР



05:00 Мультфильмы

07:35 Сердца трех. 1-я - 3-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Сердца трех. 3-я - 5-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:40 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Старшая сестра. К юбилею Т. Дорониной

00:50 Наше кино. Неувядающие. К юбилею Т. Дорониной

01:15 Любимая девушка

02:45 Новости

03:00 [Не] Фантастика

03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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