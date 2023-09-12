Программа передач ТВ, телепрограмма на 12 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 12 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 12 сентября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:15 Футбол. Сборная России - сборная Катара. Прямой эфир

20:05 Информационный канал

21:00 Время

22:00 Угрюм-река. 10-я серия

23:00 Большая игра

00:00 «Не люблю кино». К 90-летию Татьяны Дорониной

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. Новые серии. «Любовь нечаянно нагрянет». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-3. «Третий лишний». 1-я - 2-я серии

03:45 Семейный детектив. 60-я серия - «Мать»



ТВЦ



04:40 Семейные драмы. Несчастный кинобрак

05:20 Мой герой. Сергей Юшкевич

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Социальные координаторы

08:40 Доктор Иванов. Чужая правда. 3-я - 4-я серии

10:40 Татьяна Доронина. Одиночество королевы

11:30 События

11:50 10 стрел для одной. 3-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Татьяна Доронина

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Анатомия убийства. «Закон Сансары». 3-я - 4-я серии

16:55 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса

17:50 События

18:10 Тёмная сторона света-3. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:05 Звёздные войны: братья и сёстры

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 «90-е. «Менты»

01:25 Прощание. Павел Луспекаев

02:05 Мюнхен-72. Божий гнев

02:45 Осторожно, мошенники! Дети Голубкова

03:15 Анатомия убийства. «Закон Сансары». 3-я - 4-я серии

04:40 Татьяна Доронина. Одиночество королевы



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Ошибочка

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Поцелуев мост

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-2. «Любовница». «Коллекционер». «Охота». «Казино ритуальных услуг»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-2. «Любовница». «Коллекционер». «Охота». «Казино ритуальных услуг»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Заповедный спецназ-2. 13-я - 14-я серии

22:15 Первый отдел. «Поединок». 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Первый отдел. «Поединок». 1-я - 2-я серии

00:45 Братаны-4. 30-я - 32-я серии

04:35 Военно-исторические маршруты

04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Плёвое дело



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Черный пес. Упреждающий удар

07:15 Глухарь. Продолжение. Маски долой

08:10 Глухарь. Продолжение. Потеря потерь

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. Потеря потерь

09:40 Глухарь. Продолжение. Люди и звери

10:40 Глухарь. Продолжение. Жизнь взаймы

11:40 Глухарь. Продолжение. Наследство

12:40 Глухарь. Продолжение. Опьянение

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. Опьянение

14:10 Глухарь. Продолжение. Гений

15:05 Глухарь. Продолжение. «Глухарь новогодний. Приходи, Новый год!». 1-я - 2-я серии

17:00 Известия

17:30 След. Важен каждый сантиметр

18:20 След. Неверная ставка

19:05 След. Мобильный бордель

19:55 След. Тайна исповеди

20:35 След. Денежный поток

21:25 Свои-6. Отчаянный шаг

22:20 Свои-5. Обман и предательство

23:10 Свои-5. Дайте ему умереть

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-5. Опасное решение

01:15 Свои-3. Украденное счастье

02:05 Свои-3. Формула смерти

02:40 След. Неродственники

03:20 След. Фея на пенсии

03:55 Прокурорская проверка. Лекарство от рака 1



Домашний



04:25 Давай разведёмся!

05:15 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

07:25 Давай разведёмся!

08:30 Тест на отцовство

10:40 Понять. Простить. «Что скрывает ложь». «Долгий секрет»

11:45 Порча. «Прилипала». «Под замком»

12:55 Знахарка. Зуб мудрости

13:30 Верну любимого. Лучшая защита

14:05 Голоса ушедших душ. Клад бабки Марфы

14:40 Кризисный центр. 5-я серия - «Бьёт - значит любит», 6-я серия - «Послеродовая депрессия», 7-я серия - «Вуайерист», 8-я серия - «Битва после сражения»

19:00 По воле случая. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Что скрывает ложь». «Долгий секрет»

00:20 Порча. «Прилипала». «Под замком»

01:15 Знахарка. Зуб мудрости

01:40 Верну любимого. Лучшая защита

02:10 Голоса ушедших душ. Клад бабки Марфы

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



ТНТ



04:30 Студия Союз. Сезон 3. 82-я серия

05:20 Импровизация. Сезон 5. 129-я - 131-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 4-я - 5-я серии

09:00 Интерны. 21-я - 36-я серии

16:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 9-я - 11-я серии

19:30 Телохранители. 13-я - 15-я серии

21:00 Первокурсницы. 6-я - 7-я серии

22:00 Однажды в России. Сезон 10. 240-я серия

23:00 Невозможное

01:20 Импровизация. Команды. Сезон 3. 22-я - 23-я серии

03:00 Студия Союз. Сезон 3. 83-я серия

03:50 Студия Союз. Сезон 3. 85-я серия

04:35 Импровизация. Сезон 5. 132-я серия



СТС



05:00 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Кибер Иван. 9-я - 10-я серии

09:05 Уральские пельмени. Смехbook

10:10 Пчёлка Майя и Кубок мёда

11:55 Приключения Реми

14:05 Вински и порошок-невидимка

15:55 Шоу «Уральские пельмени»

19:00 Кибер Иван. 10-я - 11-я серии

20:00 Аладдин

22:35 Пятый элемент

01:10 Асфальтовое солнце

02:45 Папины дочки



Матч ТВ



04:50 Академическая гребля. Чемпионат мира

06:00 Игра миллионов

06:30 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Лучшие из лучших

11:25 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор

12:25 Специальный репортаж

12:45 Новости

12:50 Есть тема!

14:15 Игра миллионов

14:45 Новости

14:50 Что по спорту? Уфа

15:20 Все на Матч!

15:55 Хоккей. МХЛ. «Динамо» (Москва) - «Тайфун». Прямой эфир

18:15 Все на Матч!

18:55 Гандбол. Газпром лига. «СКА Минск» - «Виктор». Прямой эфир

20:35 Все на Матч!

21:35 Футбол. Евро-2024. Отбор. Норвегия - Грузия. Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:50 Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Венесуэла - Парагвай. Прямой эфир

03:00 Новости

03:05 Специальный репортаж

03:25 Стрельба из лука. Кубок мира. Финал. Классический лук

04:50 Футбол. ЧМ-2026. ОтборПеру - Бразилия. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Живое

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Похищение

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



03:30 Знахарь. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 «Возвращение «Святого Луки»

13:00 Новости дня

13:25 Знахарь. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Знахарь. 5-я - 8-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Знахарь. 5-я - 8-я серии

18:00 Крылья СССР. Год за годом. 1962 год

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Улика из прошлого. «Поджог Рейхстага и «Огонь« майдана. Поиск точки возгорания»

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Двенадцать кремлей России

23:45 «Возвращение «Святого Луки»

01:35 Криминальный отдел

03:00 Знахарь. 5-я и 8-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Третьякова

07:00 Новости культуры

07:05 История одной вселенной

07:50 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Михаил Румянцев. Коверный клоун

08:20 Жизнь и судьба. Дарья Донцова

08:40 Ольга Сергеевна. 1-я часть

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Нейросети и искусство

11:10 ХX век. «Урмас Отт с Татьяной Дорониной». 1998

12:15 Забытое ремесло. Трубочист

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Книги

13:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Расула Гамзатова

13:40 Ненаглядный мой

15:05 Три минуты тишины

15:10 Обитаемая Вселенная. 1-я серия

16:15 Сати. Нескучная классика... С Артёмом Дервоедом и Кириллом Радцигом

17:00 Новости культуры

17:15 Эрмитаж. Средневековье - перезагрузка

17:45 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Сольное пение

19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Леонид Андреев. Луч света

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Вячеслав Гордеев

20:05 Семинар. Андрей Сарабьянов. «Предвиденья русского авангарда»

20:50 Театральная летопись. Избранное. Юбилей Татьяны Дорониной

21:40 «Старшая сестра». Любите ли вы театр?»

22:20 Старшая сестра

23:55 Три минуты тишины

00:00 Обитаемая Вселенная. 2-я серия

00:55 ХX век. «Урмас Отт с Татьяной Дорониной». 1998

01:55 Бутлеров. Химия жизни

02:40 Цвет времени. Валентин Серов

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 103-я - 104-я серии

06:40 Пятница News. 161-я серия

07:10 Кондитер. «Торт для Ларисы Долиной»

08:40 Черный список. «Сборка и ремонт мебели»

09:30 Черный список. «Клининг«

10:20 Сердце Клавы. Сезон 1. 2-я серия

12:10 Четыре свадьбы. «Свадьбы в Турции»

14:50 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле рустик VS Свадьба в стиле Горько»

17:00 Четыре свадьбы. «Деревенская свадьба VS Свадьба в замке»

18:50 Сердце Клавы. Сезон 1. 3-я серия

21:40 Вундеркинды. «Клава Кока и Юля Гаврилина»

23:10 Руссо-экспрессо. «Астрахань»

00:00 Чужие письма

01:30 Пятница News. 163-я серия

02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 103-я - 104-я серии

03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 12-я серия - «Омск»

04:20 Пятница News. 162-я серия

04:40 Простоквашино



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

07:10 Неуловимые мстители

08:35 Новые приключения неуловимых

10:00 Новости

10:10 Новые приключения неуловимых

10:20 Корона Российской империи, или Снова неуловимые

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:40 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино. К юбилею Т. Дорониной

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Ещё раз про любовь. К юбилею Т. Дорониной

00:45 Старшая сестра

02:25 Наше кино. Неувядающие. К юбилею Т. Дорониной

02:50 Новости

03:05 [Не] Фантастика

03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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