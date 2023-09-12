Программа передач ТВ, телепрограмма на 12 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 12 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 12 сентября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:15 Футбол. Сборная России - сборная Катара. Прямой эфир
20:05 Информационный канал
21:00 Время
22:00 Угрюм-река. 10-я серия
23:00 Большая игра
00:00 «Не люблю кино». К 90-летию Татьяны Дорониной
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. Новые серии. «Любовь нечаянно нагрянет». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-3. «Третий лишний». 1-я - 2-я серии
03:45 Семейный детектив. 60-я серия - «Мать»
ТВЦ
04:40 Семейные драмы. Несчастный кинобрак
05:20 Мой герой. Сергей Юшкевич
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Социальные координаторы
08:40 Доктор Иванов. Чужая правда. 3-я - 4-я серии
10:40 Татьяна Доронина. Одиночество королевы
11:30 События
11:50 10 стрел для одной. 3-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Татьяна Доронина
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Анатомия убийства. «Закон Сансары». 3-я - 4-я серии
16:55 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса
17:50 События
18:10 Тёмная сторона света-3. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:05 Звёздные войны: братья и сёстры
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 «90-е. «Менты»
01:25 Прощание. Павел Луспекаев
02:05 Мюнхен-72. Божий гнев
02:45 Осторожно, мошенники! Дети Голубкова
03:15 Анатомия убийства. «Закон Сансары». 3-я - 4-я серии
04:40 Татьяна Доронина. Одиночество королевы
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Ошибочка
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Поцелуев мост
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-2. «Любовница». «Коллекционер». «Охота». «Казино ритуальных услуг»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-2. «Любовница». «Коллекционер». «Охота». «Казино ритуальных услуг»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Заповедный спецназ-2. 13-я - 14-я серии
22:15 Первый отдел. «Поединок». 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Первый отдел. «Поединок». 1-я - 2-я серии
00:45 Братаны-4. 30-я - 32-я серии
04:35 Военно-исторические маршруты
04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Плёвое дело
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Черный пес. Упреждающий удар
07:15 Глухарь. Продолжение. Маски долой
08:10 Глухарь. Продолжение. Потеря потерь
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. Потеря потерь
09:40 Глухарь. Продолжение. Люди и звери
10:40 Глухарь. Продолжение. Жизнь взаймы
11:40 Глухарь. Продолжение. Наследство
12:40 Глухарь. Продолжение. Опьянение
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. Опьянение
14:10 Глухарь. Продолжение. Гений
15:05 Глухарь. Продолжение. «Глухарь новогодний. Приходи, Новый год!». 1-я - 2-я серии
17:00 Известия
17:30 След. Важен каждый сантиметр
18:20 След. Неверная ставка
19:05 След. Мобильный бордель
19:55 След. Тайна исповеди
20:35 След. Денежный поток
21:25 Свои-6. Отчаянный шаг
22:20 Свои-5. Обман и предательство
23:10 Свои-5. Дайте ему умереть
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-5. Опасное решение
01:15 Свои-3. Украденное счастье
02:05 Свои-3. Формула смерти
02:40 След. Неродственники
03:20 След. Фея на пенсии
03:55 Прокурорская проверка. Лекарство от рака 1
Домашний
04:25 Давай разведёмся!
05:15 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
07:25 Давай разведёмся!
08:30 Тест на отцовство
10:40 Понять. Простить. «Что скрывает ложь». «Долгий секрет»
11:45 Порча. «Прилипала». «Под замком»
12:55 Знахарка. Зуб мудрости
13:30 Верну любимого. Лучшая защита
14:05 Голоса ушедших душ. Клад бабки Марфы
14:40 Кризисный центр. 5-я серия - «Бьёт - значит любит», 6-я серия - «Послеродовая депрессия», 7-я серия - «Вуайерист», 8-я серия - «Битва после сражения»
19:00 По воле случая. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Что скрывает ложь». «Долгий секрет»
00:20 Порча. «Прилипала». «Под замком»
01:15 Знахарка. Зуб мудрости
01:40 Верну любимого. Лучшая защита
02:10 Голоса ушедших душ. Клад бабки Марфы
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
ТНТ
04:30 Студия Союз. Сезон 3. 82-я серия
05:20 Импровизация. Сезон 5. 129-я - 131-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 4-я - 5-я серии
09:00 Интерны. 21-я - 36-я серии
16:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 9-я - 11-я серии
19:30 Телохранители. 13-я - 15-я серии
21:00 Первокурсницы. 6-я - 7-я серии
22:00 Однажды в России. Сезон 10. 240-я серия
23:00 Невозможное
01:20 Импровизация. Команды. Сезон 3. 22-я - 23-я серии
03:00 Студия Союз. Сезон 3. 83-я серия
03:50 Студия Союз. Сезон 3. 85-я серия
04:35 Импровизация. Сезон 5. 132-я серия
СТС
05:00 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Кибер Иван. 9-я - 10-я серии
09:05 Уральские пельмени. Смехbook
10:10 Пчёлка Майя и Кубок мёда
11:55 Приключения Реми
14:05 Вински и порошок-невидимка
15:55 Шоу «Уральские пельмени»
19:00 Кибер Иван. 10-я - 11-я серии
20:00 Аладдин
22:35 Пятый элемент
01:10 Асфальтовое солнце
02:45 Папины дочки
Матч ТВ
04:50 Академическая гребля. Чемпионат мира
06:00 Игра миллионов
06:30 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Лучшие из лучших
11:25 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор
12:25 Специальный репортаж
12:45 Новости
12:50 Есть тема!
14:15 Игра миллионов
14:45 Новости
14:50 Что по спорту? Уфа
15:20 Все на Матч!
15:55 Хоккей. МХЛ. «Динамо» (Москва) - «Тайфун». Прямой эфир
18:15 Все на Матч!
18:55 Гандбол. Газпром лига. «СКА Минск» - «Виктор». Прямой эфир
20:35 Все на Матч!
21:35 Футбол. Евро-2024. Отбор. Норвегия - Грузия. Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:50 Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Венесуэла - Парагвай. Прямой эфир
03:00 Новости
03:05 Специальный репортаж
03:25 Стрельба из лука. Кубок мира. Финал. Классический лук
04:50 Футбол. ЧМ-2026. ОтборПеру - Бразилия. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Живое
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Похищение
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
03:30 Знахарь. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 «Возвращение «Святого Луки»
13:00 Новости дня
13:25 Знахарь. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Знахарь. 5-я - 8-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Знахарь. 5-я - 8-я серии
18:00 Крылья СССР. Год за годом. 1962 год
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Улика из прошлого. «Поджог Рейхстага и «Огонь« майдана. Поиск точки возгорания»
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Двенадцать кремлей России
23:45 «Возвращение «Святого Луки»
01:35 Криминальный отдел
03:00 Знахарь. 5-я и 8-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Третьякова
07:00 Новости культуры
07:05 История одной вселенной
07:50 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Михаил Румянцев. Коверный клоун
08:20 Жизнь и судьба. Дарья Донцова
08:40 Ольга Сергеевна. 1-я часть
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Нейросети и искусство
11:10 ХX век. «Урмас Отт с Татьяной Дорониной». 1998
12:15 Забытое ремесло. Трубочист
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Книги
13:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Расула Гамзатова
13:40 Ненаглядный мой
15:05 Три минуты тишины
15:10 Обитаемая Вселенная. 1-я серия
16:15 Сати. Нескучная классика... С Артёмом Дервоедом и Кириллом Радцигом
17:00 Новости культуры
17:15 Эрмитаж. Средневековье - перезагрузка
17:45 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Сольное пение
19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Леонид Андреев. Луч света
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Вячеслав Гордеев
20:05 Семинар. Андрей Сарабьянов. «Предвиденья русского авангарда»
20:50 Театральная летопись. Избранное. Юбилей Татьяны Дорониной
21:40 «Старшая сестра». Любите ли вы театр?»
22:20 Старшая сестра
23:55 Три минуты тишины
00:00 Обитаемая Вселенная. 2-я серия
00:55 ХX век. «Урмас Отт с Татьяной Дорониной». 1998
01:55 Бутлеров. Химия жизни
02:40 Цвет времени. Валентин Серов
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 103-я - 104-я серии
06:40 Пятница News. 161-я серия
07:10 Кондитер. «Торт для Ларисы Долиной»
08:40 Черный список. «Сборка и ремонт мебели»
09:30 Черный список. «Клининг«
10:20 Сердце Клавы. Сезон 1. 2-я серия
12:10 Четыре свадьбы. «Свадьбы в Турции»
14:50 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле рустик VS Свадьба в стиле Горько»
17:00 Четыре свадьбы. «Деревенская свадьба VS Свадьба в замке»
18:50 Сердце Клавы. Сезон 1. 3-я серия
21:40 Вундеркинды. «Клава Кока и Юля Гаврилина»
23:10 Руссо-экспрессо. «Астрахань»
00:00 Чужие письма
01:30 Пятница News. 163-я серия
02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 103-я - 104-я серии
03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 12-я серия - «Омск»
04:20 Пятница News. 162-я серия
04:40 Простоквашино
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
07:10 Неуловимые мстители
08:35 Новые приключения неуловимых
10:00 Новости
10:10 Новые приключения неуловимых
10:20 Корона Российской империи, или Снова неуловимые
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:40 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино. К юбилею Т. Дорониной
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Ещё раз про любовь. К юбилею Т. Дорониной
00:45 Старшая сестра
02:25 Наше кино. Неувядающие. К юбилею Т. Дорониной
02:50 Новости
03:05 [Не] Фантастика
03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.