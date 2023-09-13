Программа передач ТВ, телепрограмма на 13 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 13 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 13 сентября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Угрюм-река. 11-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

04:57 Перерыв в вещании



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. Новые серии. «Блондинка за рулем». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-3. «Исчезновение». 1-я - 2-я серии

03:45 Семейный детектив. 61-я серия - «Бонни и Клайд»

04:34 Перерыв в вещании



ТВЦ



04:40 Татьяна Доронина. Одиночество королевы

05:20 Мой герой. Татьяна Доронина

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Функциональная диспепсия

08:40 Доктор Иванов. Мать и сын. 1-я - 2-я серии

10:40 Гипноз и эстрада

11:30 События

11:50 Ныряльщица за жемчугом. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Татьяна Буланова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Орлинская. Стрелы Нептуна. 1-я - 2-я серии

16:55 90-е. Звёзды и ворьё

17:50 События

18:10 Репейник. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 92-я серия

23:05 Прощание. Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дорогие товарищи. Побег дипломата

01:25 Знак качества. Завтрак

02:05 Бомба для Гитлера

02:50 Осторожно, мошенники! Влюбиться и разориться

03:15 Репейник. 1-я - 2-я серии

04:40 Гипноз и эстрада



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Плёвое дело

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Ангел смерти

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-2. «Скованные». «Раненый зверь». «Кукловод». «Бэтмен»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-2. «Скованные». «Раненый зверь». «Кукловод». «Бэтмен»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Заповедный спецназ-2. 15-я - 16-я серии

22:15 Первый отдел. «Вирус». 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Первый отдел. «Вирус». 1-я - 2-я серии

00:45 Гастролеры. 1-я - 5-я серии

04:35 Военно-исторические маршруты

04:45 Улицы разбитых фонарей-10. Любовь онлайн



Пятый канал



05:00 Известия

05:50 Черный пес. Имплант

07:55 Глухарь. Продолжение. Тьма

08:55 Глухарь. Продолжение. «Глухарь новогодний. Приходи, Новый год!». 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. «Глухарь новогодний. Приходи, Новый год!». 1-я - 2-я серии

11:20 Глухарь. Возвращение. Пятницкий

12:25 Глухарь. Возвращение. Заочница

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Заочница

13:55 Глухарь. Возвращение. Семейный очаг

14:55 Глухарь. Возвращение. Серёжа

16:00 Глухарь. Возвращение. Отец

17:00 Известия

17:30 След. Освобождение

18:20 След. Детка

19:05 След. Пауки и мухи

19:55 След. Золотая осень

20:35 След. Контролируй это

21:25 Свои-6. Черная полоса

22:20 Свои-5. На одной волне

23:10 Свои-5. Карта желаний

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-5. Копия верна

01:20 Свои-3. Карамболь

02:05 Свои-3. Врачебный долг

02:45 След. Черный плащ

03:20 След. Интересно, восклицательный знак

04:00 Прокурорская проверка. Лекарство от рака 2



Домашний



04:15 Давай разведёмся!

05:05 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

07:25 Давай разведёмся!

08:30 Тест на отцовство

10:40 Понять. Простить. «На пределе». «Запасная невеста»

11:45 Порча. «Кровавое стекло». «Саван»

12:55 Знахарка. Свадебное платье

13:30 Верну любимого. Кубок Стэнли

14:05 Голоса ушедших душ. Нелегкие деньги

14:40 Кризисный центр. 9-я серия - «Папочка». 10-я серия - «Золотая молодежь». 11-я серия - «Агрессор». 12-я серия - «Выхода нет»

19:00 Бумеранг. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «На пределем. «Запасная невеста»

00:20 Порча. «Саван». «Кровавое стекло»

01:15 Знахарка. Свадебное платье

01:40 Верну любимого. Кубок Стэнли

02:10 Голоса ушедших душ. Нелегкие деньги

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



ТНТ



04:35 Импровизация. Сезон 5. 132-я - 135-я серии

06:26 Импровизация. Сезон 6. 155-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2-я - 3-я серии

09:00 Интерны. 38-я - 52-я серии

16:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 12-я - 14-я серии

19:30 Телохранители. 14-я - 16-я серии

21:00 Первокурсницы. 7-я - 8-я серии

22:00 Однажды в России. Сезон 10. 247-я серия

23:00 Ямакаси: Свобода в движении

00:50 Импровизация. Команды. Сезон 3. 24-я - 25-я серии

02:35 Студия Союз. Сезон 3. 86-я - 88-я серии



СТС



05:00 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Кибер Иван. 10-я - 11-я серии

09:05 Уральские пельмени. Смехbook

10:05 Помогите, я уменьшил свою училку!

12:15 Помогите, я уменьшил своих родителей!

14:10 Помогите, я уменьшил своих друзей!

16:10 Шоу «Уральские пельмени»

19:00 Кибер Иван. 11-я - 12-я серии

20:00 Иллюзия обмана

22:15 Иллюзия обмана 2

00:55 Иллюзионист

02:45 Папины дочки



Матч ТВ



04:50 Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Перу - Бразилия. Прямой эфир

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Лучшие из лучших

11:25 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор

12:25 Специальный репортаж

12:45 Новости

12:50 Есть тема!

14:15 Игра миллионов

14:45 Новости

14:50 Магия большого спорта

15:20 Все на Матч!

15:55 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор

16:55 Футбол. Кубок России. «Ротор» - «Легион» (Махачкала). Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - Ш. Стрикланд. Т. Туиваса - А. Волков

00:15 Все на Матч!

00:50 Бадминтон. Мировой тур

03:00 Новости

03:05 Специальный репортаж

03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Фламенго» - «Атлетико Паранаэнсе». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Марсианин

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Люди Икс

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



04:35 Знахарь. 7-я и 8-я серии

06:10 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Зоя Космодемьянская

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Черный принц

13:00 Новости дня

13:25 Знахарь. 9-я - 12-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Знахарь. 9-я - 12-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Знахарь. 9-я - 12-я серии

18:00 Крылья СССР. Год за годом. 1963 год

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Секретные материалы

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Двенадцать кремлей России

23:45 Черный принц

01:35 Море студеное

03:05 Афганский дракон

03:50 Знахарь. 9-я - 10-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Квартиры ученых

07:00 Новости культуры

07:05 Лунные скитальцы

07:45 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Леонид Андреев. Луч света

08:15 Новости культуры

08:20 Жизнь и судьба. Виктор Чайка

08:45 Ольга Сергеевна. 2-я часть

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Георгиевский собор. Русский Парфенон

11:10 ХX век. «Дети России«. Документальный фильм. Режиссёр Т. Шахвердиев. 1974

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Кино

13:00 Искусственный отбор

13:40 Старшая сестра

15:15 Три минуты тишины

15:20 Обитаемая Вселенная. 2-я серия

16:15 Больше, чем любовь. Жорес и Тамара Алфёровы

17:00 Новости культуры

17:15 Библейский сюжет. Давид Самойлов. «Поклонение пастухов»

17:45 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Фортепиано

19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Александр Куприн. Чудная штука - эта жизнь

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Татьяна Карпова

20:05 Семинар. Алексей Савватеев. «Математика и жизнь»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Абсолютный слух

21:40 Власть факта. Цивилизации Мезоамерики

22:20 Продлись, продлись, очарованье...

23:45 Три минуты тишины

23:50 Обитаемая Вселенная. 3-я серия

00:45 ХX век. «Дети России». Документальный фильм. Режиссёр Т. Шахвердиев. 1974

01:50 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Фортепиано

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино

05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 105-я - 106-я серии

06:20 Пятница News. 162-я серия

07:00 Кондитер. «Торт для Артура Багдасарова ко дню цирка»

08:20 Черный список. «Медицинские и косметологические услуги»

09:10 Черный список. «Жена на час»

09:50 Поющий офис. «Рязань»

11:00 Адский шеф. Сезон 2. 3-я серия

14:20 На ножах. «Москва. Багратионофф»

15:20 На ножах. «Москва. Жако»

16:30 На ножах. «Балаково. Карабас Баробас»

17:50 На ножах. «Электросталь. Амстердам моментс»

19:00 Адский шеф. Сезон 2. 4-я серия

22:30 Молодые ножи. Сезон 1. 11-я серия - «Супы разных стран»

00:00 Объяснение в любви. 1-я - 2-я серии

02:10 Пятница News. 164-я серия

02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 105-я - 106-я серии

03:50 Инсайдеры. «Москва»

04:30 Пятница News. 163-я серия



МИР



05:00 Комиссарша. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Комиссарша. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:40 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Любовь земная

00:45 Ещё раз про любовь. К юбилею Т. Дорониной

02:20 Наше кино. История большой любви

02:45 Новости

03:00 [Не] Фантастика

03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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