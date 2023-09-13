Программа передач ТВ, телепрограмма на 13 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 13 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 13 сентября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Угрюм-река. 11-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
04:57 Перерыв в вещании
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. Новые серии. «Блондинка за рулем». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-3. «Исчезновение». 1-я - 2-я серии
03:45 Семейный детектив. 61-я серия - «Бонни и Клайд»
04:34 Перерыв в вещании
ТВЦ
04:40 Татьяна Доронина. Одиночество королевы
05:20 Мой герой. Татьяна Доронина
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Функциональная диспепсия
08:40 Доктор Иванов. Мать и сын. 1-я - 2-я серии
10:40 Гипноз и эстрада
11:30 События
11:50 Ныряльщица за жемчугом. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Татьяна Буланова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Орлинская. Стрелы Нептуна. 1-я - 2-я серии
16:55 90-е. Звёзды и ворьё
17:50 События
18:10 Репейник. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 92-я серия
23:05 Прощание. Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дорогие товарищи. Побег дипломата
01:25 Знак качества. Завтрак
02:05 Бомба для Гитлера
02:50 Осторожно, мошенники! Влюбиться и разориться
03:15 Репейник. 1-я - 2-я серии
04:40 Гипноз и эстрада
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Плёвое дело
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Ангел смерти
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-2. «Скованные». «Раненый зверь». «Кукловод». «Бэтмен»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-2. «Скованные». «Раненый зверь». «Кукловод». «Бэтмен»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Заповедный спецназ-2. 15-я - 16-я серии
22:15 Первый отдел. «Вирус». 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Первый отдел. «Вирус». 1-я - 2-я серии
00:45 Гастролеры. 1-я - 5-я серии
04:35 Военно-исторические маршруты
04:45 Улицы разбитых фонарей-10. Любовь онлайн
Пятый канал
05:00 Известия
05:50 Черный пес. Имплант
07:55 Глухарь. Продолжение. Тьма
08:55 Глухарь. Продолжение. «Глухарь новогодний. Приходи, Новый год!». 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. «Глухарь новогодний. Приходи, Новый год!». 1-я - 2-я серии
11:20 Глухарь. Возвращение. Пятницкий
12:25 Глухарь. Возвращение. Заочница
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Заочница
13:55 Глухарь. Возвращение. Семейный очаг
14:55 Глухарь. Возвращение. Серёжа
16:00 Глухарь. Возвращение. Отец
17:00 Известия
17:30 След. Освобождение
18:20 След. Детка
19:05 След. Пауки и мухи
19:55 След. Золотая осень
20:35 След. Контролируй это
21:25 Свои-6. Черная полоса
22:20 Свои-5. На одной волне
23:10 Свои-5. Карта желаний
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-5. Копия верна
01:20 Свои-3. Карамболь
02:05 Свои-3. Врачебный долг
02:45 След. Черный плащ
03:20 След. Интересно, восклицательный знак
04:00 Прокурорская проверка. Лекарство от рака 2
Домашний
04:15 Давай разведёмся!
05:05 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
07:25 Давай разведёмся!
08:30 Тест на отцовство
10:40 Понять. Простить. «На пределе». «Запасная невеста»
11:45 Порча. «Кровавое стекло». «Саван»
12:55 Знахарка. Свадебное платье
13:30 Верну любимого. Кубок Стэнли
14:05 Голоса ушедших душ. Нелегкие деньги
14:40 Кризисный центр. 9-я серия - «Папочка». 10-я серия - «Золотая молодежь». 11-я серия - «Агрессор». 12-я серия - «Выхода нет»
19:00 Бумеранг. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «На пределем. «Запасная невеста»
00:20 Порча. «Саван». «Кровавое стекло»
01:15 Знахарка. Свадебное платье
01:40 Верну любимого. Кубок Стэнли
02:10 Голоса ушедших душ. Нелегкие деньги
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
ТНТ
04:35 Импровизация. Сезон 5. 132-я - 135-я серии
06:26 Импровизация. Сезон 6. 155-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2-я - 3-я серии
09:00 Интерны. 38-я - 52-я серии
16:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 12-я - 14-я серии
19:30 Телохранители. 14-я - 16-я серии
21:00 Первокурсницы. 7-я - 8-я серии
22:00 Однажды в России. Сезон 10. 247-я серия
23:00 Ямакаси: Свобода в движении
00:50 Импровизация. Команды. Сезон 3. 24-я - 25-я серии
02:35 Студия Союз. Сезон 3. 86-я - 88-я серии
СТС
05:00 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Кибер Иван. 10-я - 11-я серии
09:05 Уральские пельмени. Смехbook
10:05 Помогите, я уменьшил свою училку!
12:15 Помогите, я уменьшил своих родителей!
14:10 Помогите, я уменьшил своих друзей!
16:10 Шоу «Уральские пельмени»
19:00 Кибер Иван. 11-я - 12-я серии
20:00 Иллюзия обмана
22:15 Иллюзия обмана 2
00:55 Иллюзионист
02:45 Папины дочки
Матч ТВ
04:50 Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Перу - Бразилия. Прямой эфир
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Лучшие из лучших
11:25 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор
12:25 Специальный репортаж
12:45 Новости
12:50 Есть тема!
14:15 Игра миллионов
14:45 Новости
14:50 Магия большого спорта
15:20 Все на Матч!
15:55 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор
16:55 Футбол. Кубок России. «Ротор» - «Легион» (Махачкала). Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - Ш. Стрикланд. Т. Туиваса - А. Волков
00:15 Все на Матч!
00:50 Бадминтон. Мировой тур
03:00 Новости
03:05 Специальный репортаж
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Фламенго» - «Атлетико Паранаэнсе». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Марсианин
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Люди Икс
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
Звезда
04:35 Знахарь. 7-я и 8-я серии
06:10 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Зоя Космодемьянская
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Черный принц
13:00 Новости дня
13:25 Знахарь. 9-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Знахарь. 9-я - 12-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Знахарь. 9-я - 12-я серии
18:00 Крылья СССР. Год за годом. 1963 год
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Секретные материалы
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Двенадцать кремлей России
23:45 Черный принц
01:35 Море студеное
03:05 Афганский дракон
03:50 Знахарь. 9-я - 10-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Квартиры ученых
07:00 Новости культуры
07:05 Лунные скитальцы
07:45 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Леонид Андреев. Луч света
08:15 Новости культуры
08:20 Жизнь и судьба. Виктор Чайка
08:45 Ольга Сергеевна. 2-я часть
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Георгиевский собор. Русский Парфенон
11:10 ХX век. «Дети России«. Документальный фильм. Режиссёр Т. Шахвердиев. 1974
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Кино
13:00 Искусственный отбор
13:40 Старшая сестра
15:15 Три минуты тишины
15:20 Обитаемая Вселенная. 2-я серия
16:15 Больше, чем любовь. Жорес и Тамара Алфёровы
17:00 Новости культуры
17:15 Библейский сюжет. Давид Самойлов. «Поклонение пастухов»
17:45 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Фортепиано
19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Александр Куприн. Чудная штука - эта жизнь
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Татьяна Карпова
20:05 Семинар. Алексей Савватеев. «Математика и жизнь»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Абсолютный слух
21:40 Власть факта. Цивилизации Мезоамерики
22:20 Продлись, продлись, очарованье...
23:45 Три минуты тишины
23:50 Обитаемая Вселенная. 3-я серия
00:45 ХX век. «Дети России». Документальный фильм. Режиссёр Т. Шахвердиев. 1974
01:50 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Фортепиано
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино
05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 105-я - 106-я серии
06:20 Пятница News. 162-я серия
07:00 Кондитер. «Торт для Артура Багдасарова ко дню цирка»
08:20 Черный список. «Медицинские и косметологические услуги»
09:10 Черный список. «Жена на час»
09:50 Поющий офис. «Рязань»
11:00 Адский шеф. Сезон 2. 3-я серия
14:20 На ножах. «Москва. Багратионофф»
15:20 На ножах. «Москва. Жако»
16:30 На ножах. «Балаково. Карабас Баробас»
17:50 На ножах. «Электросталь. Амстердам моментс»
19:00 Адский шеф. Сезон 2. 4-я серия
22:30 Молодые ножи. Сезон 1. 11-я серия - «Супы разных стран»
00:00 Объяснение в любви. 1-я - 2-я серии
02:10 Пятница News. 164-я серия
02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 105-я - 106-я серии
03:50 Инсайдеры. «Москва»
04:30 Пятница News. 163-я серия
МИР
05:00 Комиссарша. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Комиссарша. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:40 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Любовь земная
00:45 Ещё раз про любовь. К юбилею Т. Дорониной
02:20 Наше кино. История большой любви
02:45 Новости
03:00 [Не] Фантастика
03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.