Программа передач ТВ на сегодня, телепрограмма на 14 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 14 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на сегодня 14 сентября 2023



Регион - Москва.



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Угрюм-река. 12-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. Новые серии. «Добрые дела». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-3. «Бумажная работа». 1-я - 2-я серии

03:45 Семейный детектив. 62-я серия - «Ревность»



ТВЦ



04:40 Гипноз и эстрада

05:20 Мой герой. Татьяна Буланова

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Синдром усталых надпочечников - миф или реальность?

08:40 Доктор Иванов. Мать и сын. 3-я - 4-я серии

10:40 Гипноз и криминал

11:30 События

11:50 Ныряльщица за жемчугом. 3-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Владимир Конкин

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я - 2-я серии

16:55 «90-е. Звезды из «ящика»

17:50 События

18:10 Забытый ангел. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... «Беременные» съёмки

23:05 Актерские драмы. Папа может

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Следствие ведёт КГБ. Красная помада

01:25 Королевы красоты. Проклятие короны

02:05 Клаус Барби. Слуга всех господ

02:45 Осторожно, мошенники! Старикам здесь не место

03:15 Репейник. 3-я - 4-я серии

04:45 Гипноз и криминал



НТВ



04:45 Улицы разбитых фонарей-10. Любовь онлайн

05:35 Улицы разбитых фонарей-10. Похититель с велосипедом

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-2. «Квазимодо». «Презумпция невиновности». «Телохранители». «Новая соседка»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-2. «Квазимодо». «Презумпция невиновности». «Телохранители». «Новая соседка»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Заповедный спецназ-2. 17-я - 18-я серии

22:15 Первый отдел. «Смягчающие обстоятельства». 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Первый отдел. «Смягчающие обстоятельства». 1-я - 2-я серии

00:50 Поздняков

01:05 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет химики синтезируют жизнь

01:55 Гастролеры. 6-я - 9-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-10. На обочине



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Глухарь. Возвращение. Заочница

06:35 Глухарь. Возвращение. Семейный очаг

07:35 Глухарь. Возвращение. Серёжа

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Отец

10:25 Глухарь. Возвращение. Все, что есть у меня

11:25 Глухарь. Возвращение. Амнезия

12:25 Глухарь. Возвращение. Нелюди

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Нелюди

14:00 Глухарь. Возвращение. Шапочный разбор

15:00 Глухарь. Возвращение. Шпионские страсти

16:00 Глухарь. Возвращение. Точка Зеро

17:00 Известия

17:30 След. Эффект свидетеля

18:20 След. Пианистка

19:05 След. Водобоязнь

19:55 След. Благодетельница

20:35 След. Красное, сухое

21:25 Свои-6. Лесник

22:20 Свои-5. Граффити

23:10 Свои-5. Алгоритм страха

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-5. Человек со шрамом

01:20 Свои-3. Будь собой

02:05 Свои-3. Без следов

02:40 След. Чудовище и чудовище

03:20 След. Черная благодарность

03:55 Прокурорская проверка. Билет в один конец



Домашний



04:15 Давай разведёмся!

05:05 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

07:25 Давай разведёмся!

08:30 Тест на отцовство

10:40 Понять. Простить. «Закрытыми глазами». «Треугольник»

11:45 Порча. «Банка с пауками». «Первая жена»

12:55 Знахарка. Импровизация

13:30 Верну любимого. Чужая дочь

14:05 Голоса ушедших душ. Долгая разлука

14:40 Кризисный центр. 13-я серия - «На грани фола». 14-я серия - «Семейное предприятие». 15-я серия - «Золушка». 16-я серия - «Жуткий свёкор»

19:00 Принц и нищая. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Закрытыми глазами». «Треугольник»

00:25 Порча. «Первая жена». «Банка с пауками»

01:20 Знахарка. Импровизация

01:45 Верну любимого. Чужая дочь

02:15 Голоса ушедших душ. Долгая разлука

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



ТНТ



05:00 Импровизация. Сезон 5. 3 серии подряд

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 56-я - 57-я серии

09:00 Интерны. 54-я - 69-я серии

16:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 14-я - 16-я серии

19:30 Первокурсницы. 5-я - 9-я серии

22:00 Однажды в России. Сезон 10. 249-я серия

23:00 Леон

01:40 Импровизация. Команды. Сезон 3. 26-я - 27-я серии

03:20 Студия Союз. Сезон 3. 89-я - 90-я серии



СТС



05:00 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Кибер Иван

09:00 Уральские пельмени

09:05 Фиш и Чип. Вредные друзья

11:00 Иллюзия обмана

13:20 Иллюзия обмана 2

15:55 Уральские пельмени

19:00 Кибер Иван. 2 серии

20:00 Русалка и дочь короля

21:50 Белоснежка: Месть гномов

00:00 Дракулов

01:40 Папины дочки



Матч ТВ



03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Фламенго» - «Атлетико Паранаэнсе». Прямой эфир

05:30 География спорта. Красноярск

06:00 Игра миллионов

06:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Лучшие из лучших

11:25 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway«

11:55 Большой хоккей

12:25 Специальный репортаж

12:45 Новости

12:50 Есть тема!

14:00 Гольф. Кубок Ассоциации гольфа России. Финал. Прямой эфир

16:00 Все на Матч!

16:25 Футбол. Кубок России. «Амкар-Пермь» - «Челябинск». Прямой эфир

18:30 Новости

18:35 Все на Матч!

19:25 Гандбол. Газпром лига. «Мешков Брест» - «Зенит». Прямой эфир

21:00 Смешанные единоборства. АСА Young Eagles. Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:25 Матч! Парад. Лучшие голы

00:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Форталеза» - «Коринтианс». Прямой эфир

03:00 Новости

03:05 Специальный репортаж

03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Брагантино» - «Гремио». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Призрак в доспехах

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Люди Икс-2

02:50 Самые шокирующие гипотезы

03:35 Тайны Чапман



Звезда



03:50 Знахарь. 9-я - 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Версия полковника Зорина

13:00 Новости дня

13:25 Знахарь. 13-я - 16-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Знахарь. 13-я - 16-я серии

17:00 Новости дня

17:05 Знахарь. 13-я - 16-я серии

18:00 Крылья СССР. Год за годом. 1964 год

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Код доступа

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Двенадцать кремлей России

23:45 Версия полковника Зорина

01:30 Каждый десятый

02:40 По данным уголовного розыска...

04:05 Знахарь. 13-я - 14-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва гимназическая

07:00 Новости культуры

07:05 Почему Луна не из чугуна

07:45 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Александр Куприн. Чудная штука - эта жизнь

08:15 Новости культуры

08:20 Жизнь и судьба. Наталия Антонова

08:45 Ольга Сергеевна. 3-я часть

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Левон Оганезов

11:10 ХX век. «Я желаю вам счастья... Дин Рид на стройках БАМа». 1979

11:55 Роман в камне. Вологда. Усадьба Брянчаниновых

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Театр

13:00 Абсолютный слух

13:40 Продлись, продлись, очарованье...

15:00 Три минуты тишины

15:05 Обитаемая Вселенная. 3-я серия

16:00 2 Верник 2. Мария Смольникова и Влад Прохоров

17:00 Новости культуры

17:15 Моя любовь - Россия! Оренбургский пуховый платок

17:45 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Виолончель

19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Михаил Нестеров. Моя профессия прекрасна!

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Екатерина Гусева

20:05 Семинар. Евгений Жаринов. «Супергерои»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 «Простая история» Нонны Мордюковой»

21:40 Энигма. Екатерина Антоненко

22:20 Одинокая женщина желает познакомиться

23:45 Три минуты тишины

23:50 Обитаемая Вселенная. 4-я серия

00:45 ХX век. «Я желаю вам счастья... Дин Рид на стройках БАМа». 1979

01:25 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Виолончель

02:40 Первые в мире. Семен Челюскин. Начатое свершиться должно

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 107-я - 108-я серии

06:30 Пятница News. 163-я серия

07:00 Кондитер. Сезон 6. 27-я серия - «Спецвыпуск»

08:00 Кулинарные детективы. Сезон 1. 9-я серия

09:00 Черный список. «Садовники»

09:40 Черный список. «Мастера по ремонту и настройке музыкальных инструментов»

10:40 Сердце Клавы. Сезон 1. 3-я серия

13:20 Четыре свадьбы. «Деревенская свадьба VS Московская свадьба»

15:00 Четыре свадьбы. «Богемный фуршет VS Свадьба пограничников»

16:50 Четыре свадьбы. «Свадьба в деревенском стиле VS Пожарная свадьба»

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 67-я серия

21:00 Тревел-баттл. Сезон 2. 2-я серия

22:00 Четыре свадьбы. «Деревенская свадьба VS Свадьба в замке»

00:00 Голос

01:30 Пятница News. 165-я серия

01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 107-я - 108-я серии

03:10 Инсайдеры. «Подмосковье»

04:00 Пятница News. 164-я серия

04:30 Простоквашино



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

07:15 Наше кино. История большой любви

08:10 Дела судебные. Битва за будущее

09:05 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните!

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

12:00 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:40 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Дети понедельника

00:40 Наше кино. История большой любви

01:05 Василиса Прекрасная

02:20 Новости

02:35 [Не] Фантастика

02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.