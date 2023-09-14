Программа передач ТВ на сегодня, телепрограмма на 14 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 14 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на сегодня 14 сентября 2023
Регион - Москва.
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Угрюм-река. 12-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
Программа передач на 15 сентября
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. Новые серии. «Добрые дела». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-3. «Бумажная работа». 1-я - 2-я серии
03:45 Семейный детектив. 62-я серия - «Ревность»
ТВЦ
04:40 Гипноз и эстрада
05:20 Мой герой. Татьяна Буланова
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Синдром усталых надпочечников - миф или реальность?
08:40 Доктор Иванов. Мать и сын. 3-я - 4-я серии
10:40 Гипноз и криминал
11:30 События
11:50 Ныряльщица за жемчугом. 3-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Владимир Конкин
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я - 2-я серии
16:55 «90-е. Звезды из «ящика»
17:50 События
18:10 Забытый ангел. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... «Беременные» съёмки
23:05 Актерские драмы. Папа может
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Следствие ведёт КГБ. Красная помада
01:25 Королевы красоты. Проклятие короны
02:05 Клаус Барби. Слуга всех господ
02:45 Осторожно, мошенники! Старикам здесь не место
03:15 Репейник. 3-я - 4-я серии
04:45 Гипноз и криминал
НТВ
04:45 Улицы разбитых фонарей-10. Любовь онлайн
05:35 Улицы разбитых фонарей-10. Похититель с велосипедом
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-2. «Квазимодо». «Презумпция невиновности». «Телохранители». «Новая соседка»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-2. «Квазимодо». «Презумпция невиновности». «Телохранители». «Новая соседка»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Заповедный спецназ-2. 17-я - 18-я серии
22:15 Первый отдел. «Смягчающие обстоятельства». 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Первый отдел. «Смягчающие обстоятельства». 1-я - 2-я серии
00:50 Поздняков
01:05 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет химики синтезируют жизнь
01:55 Гастролеры. 6-я - 9-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-10. На обочине
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Глухарь. Возвращение. Заочница
06:35 Глухарь. Возвращение. Семейный очаг
07:35 Глухарь. Возвращение. Серёжа
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Отец
10:25 Глухарь. Возвращение. Все, что есть у меня
11:25 Глухарь. Возвращение. Амнезия
12:25 Глухарь. Возвращение. Нелюди
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Нелюди
14:00 Глухарь. Возвращение. Шапочный разбор
15:00 Глухарь. Возвращение. Шпионские страсти
16:00 Глухарь. Возвращение. Точка Зеро
17:00 Известия
17:30 След. Эффект свидетеля
18:20 След. Пианистка
19:05 След. Водобоязнь
19:55 След. Благодетельница
20:35 След. Красное, сухое
21:25 Свои-6. Лесник
22:20 Свои-5. Граффити
23:10 Свои-5. Алгоритм страха
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-5. Человек со шрамом
01:20 Свои-3. Будь собой
02:05 Свои-3. Без следов
02:40 След. Чудовище и чудовище
03:20 След. Черная благодарность
03:55 Прокурорская проверка. Билет в один конец
Домашний
04:15 Давай разведёмся!
05:05 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
07:25 Давай разведёмся!
08:30 Тест на отцовство
10:40 Понять. Простить. «Закрытыми глазами». «Треугольник»
11:45 Порча. «Банка с пауками». «Первая жена»
12:55 Знахарка. Импровизация
13:30 Верну любимого. Чужая дочь
14:05 Голоса ушедших душ. Долгая разлука
14:40 Кризисный центр. 13-я серия - «На грани фола». 14-я серия - «Семейное предприятие». 15-я серия - «Золушка». 16-я серия - «Жуткий свёкор»
19:00 Принц и нищая. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Закрытыми глазами». «Треугольник»
00:25 Порча. «Первая жена». «Банка с пауками»
01:20 Знахарка. Импровизация
01:45 Верну любимого. Чужая дочь
02:15 Голоса ушедших душ. Долгая разлука
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
ТНТ
05:00 Импровизация. Сезон 5. 3 серии подряд
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 56-я - 57-я серии
09:00 Интерны. 54-я - 69-я серии
16:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 14-я - 16-я серии
19:30 Первокурсницы. 5-я - 9-я серии
22:00 Однажды в России. Сезон 10. 249-я серия
23:00 Леон
01:40 Импровизация. Команды. Сезон 3. 26-я - 27-я серии
03:20 Студия Союз. Сезон 3. 89-я - 90-я серии
СТС
05:00 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Кибер Иван
09:00 Уральские пельмени
09:05 Фиш и Чип. Вредные друзья
11:00 Иллюзия обмана
13:20 Иллюзия обмана 2
15:55 Уральские пельмени
19:00 Кибер Иван. 2 серии
20:00 Русалка и дочь короля
21:50 Белоснежка: Месть гномов
00:00 Дракулов
01:40 Папины дочки
Матч ТВ
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Фламенго» - «Атлетико Паранаэнсе». Прямой эфир
05:30 География спорта. Красноярск
06:00 Игра миллионов
06:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Лучшие из лучших
11:25 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway«
11:55 Большой хоккей
12:25 Специальный репортаж
12:45 Новости
12:50 Есть тема!
14:00 Гольф. Кубок Ассоциации гольфа России. Финал. Прямой эфир
16:00 Все на Матч!
16:25 Футбол. Кубок России. «Амкар-Пермь» - «Челябинск». Прямой эфир
18:30 Новости
18:35 Все на Матч!
19:25 Гандбол. Газпром лига. «Мешков Брест» - «Зенит». Прямой эфир
21:00 Смешанные единоборства. АСА Young Eagles. Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:25 Матч! Парад. Лучшие голы
00:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Форталеза» - «Коринтианс». Прямой эфир
03:00 Новости
03:05 Специальный репортаж
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Брагантино» - «Гремио». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Призрак в доспехах
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Люди Икс-2
02:50 Самые шокирующие гипотезы
03:35 Тайны Чапман
Звезда
03:50 Знахарь. 9-я - 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Версия полковника Зорина
13:00 Новости дня
13:25 Знахарь. 13-я - 16-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Знахарь. 13-я - 16-я серии
17:00 Новости дня
17:05 Знахарь. 13-я - 16-я серии
18:00 Крылья СССР. Год за годом. 1964 год
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Код доступа
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Двенадцать кремлей России
23:45 Версия полковника Зорина
01:30 Каждый десятый
02:40 По данным уголовного розыска...
04:05 Знахарь. 13-я - 14-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва гимназическая
07:00 Новости культуры
07:05 Почему Луна не из чугуна
07:45 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Александр Куприн. Чудная штука - эта жизнь
08:15 Новости культуры
08:20 Жизнь и судьба. Наталия Антонова
08:45 Ольга Сергеевна. 3-я часть
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Левон Оганезов
11:10 ХX век. «Я желаю вам счастья... Дин Рид на стройках БАМа». 1979
11:55 Роман в камне. Вологда. Усадьба Брянчаниновых
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Театр
13:00 Абсолютный слух
13:40 Продлись, продлись, очарованье...
15:00 Три минуты тишины
15:05 Обитаемая Вселенная. 3-я серия
16:00 2 Верник 2. Мария Смольникова и Влад Прохоров
17:00 Новости культуры
17:15 Моя любовь - Россия! Оренбургский пуховый платок
17:45 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Виолончель
19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Михаил Нестеров. Моя профессия прекрасна!
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Екатерина Гусева
20:05 Семинар. Евгений Жаринов. «Супергерои»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Простая история» Нонны Мордюковой»
21:40 Энигма. Екатерина Антоненко
22:20 Одинокая женщина желает познакомиться
23:45 Три минуты тишины
23:50 Обитаемая Вселенная. 4-я серия
00:45 ХX век. «Я желаю вам счастья... Дин Рид на стройках БАМа». 1979
01:25 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Виолончель
02:40 Первые в мире. Семен Челюскин. Начатое свершиться должно
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 107-я - 108-я серии
06:30 Пятница News. 163-я серия
07:00 Кондитер. Сезон 6. 27-я серия - «Спецвыпуск»
08:00 Кулинарные детективы. Сезон 1. 9-я серия
09:00 Черный список. «Садовники»
09:40 Черный список. «Мастера по ремонту и настройке музыкальных инструментов»
10:40 Сердце Клавы. Сезон 1. 3-я серия
13:20 Четыре свадьбы. «Деревенская свадьба VS Московская свадьба»
15:00 Четыре свадьбы. «Богемный фуршет VS Свадьба пограничников»
16:50 Четыре свадьбы. «Свадьба в деревенском стиле VS Пожарная свадьба»
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 67-я серия
21:00 Тревел-баттл. Сезон 2. 2-я серия
22:00 Четыре свадьбы. «Деревенская свадьба VS Свадьба в замке»
00:00 Голос
01:30 Пятница News. 165-я серия
01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 107-я - 108-я серии
03:10 Инсайдеры. «Подмосковье»
04:00 Пятница News. 164-я серия
04:30 Простоквашино
Программа передач на 15 сентября
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
07:15 Наше кино. История большой любви
08:10 Дела судебные. Битва за будущее
09:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните!
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
12:00 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:40 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Дети понедельника
00:40 Наше кино. История большой любви
01:05 Василиса Прекрасная
02:20 Новости
02:35 [Не] Фантастика
02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.