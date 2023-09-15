Программа передач ТВ, телепрограмма на 15 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 15 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 15 сентября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Голос. Уже не дети»
23:45 «Счастье - такая трудная штука». К 100-летию Михаила Танича
00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе! Сезон 5
00:15 Истории Большой Страны
01:15 Бабье лето
ТВЦ
04:45 Гипноз и криминал
05:25 Мой герой. Владимир Конкин
06:00 Настроение
08:25 Доктор Иванов. Родная кровь. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Доктор Иванов. Родная кровь. 4-я серия
12:35 Доктор Иванов. Удар. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Доктор Иванов. Удар. 3-я - 4-я серии
16:55 Легенды эстрады. В кругу измен
17:50 События
18:05 Котов обижать не рекомендуется. 1-я - 2-я серии
20:00 Дама Треф. 1-я - 2-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Не откладывай на завтра то, что можешь съесть сегодня
00:45 Полосатый рейс
02:15 Петровка, 38
02:30 Улица полна неожиданностей
03:40 Мосфильм. Фабрика советских грёз. 1-я - 2-я серии
04:55 Екатерина Савинова. Шаг в бездну
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-10. На обочине
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Зуб мудрости
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 4
09:25 Пёс-3. «Толкование сновидений», «Пугало», «Картина маслом»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-3. «Толкование сновидений», «Пугало», «Картина маслом»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Заповедный спецназ-2. 19-я - 20-я серии
22:15 Первый отдел. «Личный мотив«. 1-я - 2-я серии
00:00 «Своя правда« с Романом Бабаяном
02:05 Захар Прилепин. Уроки русского
02:35 Квартирный вопрос
03:30 Гастролеры. 10-я - 11-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Букет белых роз
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Глухарь. Возвращение. Амнезия
06:15 Глухарь. Возвращение. Нелюди
07:05 Глухарь. Возвращение. Шапочный разбор
08:00 Глухарь. Возвращение. Шпионские страсти
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Точка Зеро
10:25 Глухарь. Возвращение. Жуки
11:25 Глухарь. Возвращение. Сила есть
12:25 Глухарь. Возвращение. Ночные гости
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Ночные гости
14:00 Глухарь. Возвращение. Черная кошка
15:00 Глухарь. Возвращение. Наезд
16:00 Глухарь. Возвращение. Слон
17:00 Известия
17:30 След. Принцип нищей
18:20 След. Свидетель
19:05 След. Червь
19:55 След. Побег
20:35 След. Пикник на обочине
21:25 Свои-6. Дромоман
22:20 Свои-5. Вера и ложь
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Маргарита Терехова. Любовью оскорбить нельзя
01:00 Они потрясли мир. Любовь Успенская. Я всегда права
01:45 Свои-5. Виновен!
02:30 Свои-3. Потоп
03:10 Свои-2. Химера совести
03:45 Свои-2. Смерть на троне
04:25 Свои-2. Капучино с корицей
Домашний
04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
07:10 Давай разведёмся!
08:05 Тест на отцовство
10:15 Понять. Простить. «Кормящий папа». «Уравнение с одним неизвестным»
11:25 Порча. «Бег по острым камням». «Стая»
12:30 Знахарка. Мертвая хватка
13:05 Верну любимого. Голос сердца
13:40 Голоса ушедших душ. Любимый папа
14:15 Скажи, подруга
14:30 Кризисный центр. 17-я серия - «Мышеловка». 18-я серия - «Материнство». 19-я серия - «Мальчик-девочка». 20-я серия - «Синдром неудачника»
19:00 До свадьбы заживёт. 1-я - 4-я серии
23:10 Уют за 15 минут
23:25 Понять. Простить. «Кормящий папа». «Уравнение с одним неизвестным»
00:35 Порча. «Стая». «Бег по острым камням»
01:30 Знахарка. Мертвая хватка
01:55 Верну любимого. Голос сердца
02:20 Голоса ушедших душ. Любимый папа
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
ТНТ
05:00 Импровизация. Сезон 5. 140-я серия
05:40 Импровизация. Сезон 5. 142-я - 143-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 54-я - 55-я серии
09:00 Интерны. 71-я - 85-я серии
15:50 Ямакаси: Свобода в движении
17:35 Невозможное
20:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 784-я - 786-я серии
23:00 Галустян плюс. 15-я - 17-я серии
00:35 Леон
02:55 Импровизация. Команды. Сезон 3. 28-я - 29-я серии
04:30 Студия Союз. Сезон 3. 91-я серия
СТС
01:40 Папины дочки
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Кибер Иван. 12-я - 13-я серии
09:00 Друг на продажу
11:05 Уральские пельмени. Смехbook
12:25 Уральские пельмени
20:00 Уральские пельмени. 177-я серия - «Истина в кине»
21:30 Уральские пельмени
23:00 Импровизаторы. Сезон 2. 1-я серия
00:05 Иллюзионист
02:10 Папины дочки
Матч ТВ
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Брагантино» - «Гремио». Прямой эфир
05:30 Большой хоккей
06:00 Игра миллионов
06:30 Третий тайм
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Небесная грация
10:25 Лучшие из лучших
11:25 Смешанные единоборства. UFC. Валентина Шевченко. Лучшее
12:25 Лица страны. Аида Шанаева
12:45 Новости
12:50 Есть тема!
14:15 Игра миллионов
14:45 Новости
14:50 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
17:45 Новости
17:50 Все на Матч!
18:45 Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Байер». Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:25 РецепТура
00:55 Гольф. Кубок Ассоциации гольфа России. Финал
03:00 Новости
03:05 Небесная грация
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Палмейрас» - «Гояс». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Главные тайны мира
18:00 Главные тайны мира
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Райский город
21:30 Птица в клетке. Заражение
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. В. Минеев - Р. Корвальо. Прямой эфир
00:30 Последняя пуля
02:00 Похищение
03:30 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:05 Знахарь. 13-я - 16-я серии
07:40 Первый троллейбус
09:00 Новости дня
09:20 Первый троллейбус
10:10 Рысь
12:25 Марш-бросок. Особые обстоятельства
13:00 Новости дня
13:25 Марш-бросок. Особые обстоятельства
17:00 Новости дня
17:15 Марш-бросок. Особые обстоятельства
17:25 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии
19:00 Новости дня
19:45 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:25 Встретимся у фонтана
01:50 Каждый десятый
03:00 Взятки гладки
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Уголок дедушки Дурова
07:00 Новости культуры
07:05 Женский космос
07:45 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Михаил Нестеров. Моя профессия прекрасна!
08:15 Новости культуры
08:20 Жизнь и судьба. Михаил Мамаев
08:35 Ольга Сергеевна. 4-я часть
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. Летчики
11:40 Хозяйки Удоры
12:30 Новости культуры
12:45 Первые в мире. Семен Челюскин. Начатое свершиться должно
13:00 Власть факта. Цивилизации Мезоамерики
13:40 Одинокая женщина желает познакомиться
15:00 Три минуты тишины
15:05 Обитаемая Вселенная. 4-я серия
16:00 Цвет времени. Валентин Серов
16:15 Энигма. Екатерина Антоненко
17:00 Новости культуры
17:15 Письма из провинции. Село Тюлюк (Челябинская область)
17:45 Бутлеров. Химия жизни
18:25 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. Никола Тесла из Царицына
20:35 Линия жизни. Алена Долецкая
21:35 Из жизни отдыхающих
22:50 Три минуты тишины
22:55 2 Верник 2. Юрий Чурсин и Анна Патокина
23:45 Бибинур
01:30 Искатели. Никола Тесла из Царицына
02:15 «Прежде мы были птицами». «Персей»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино
05:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 109-я - 110-я серии
06:50 Пятница News. 164-я серия
07:30 Кондитер. «Торт для Наташи Королёвой»
08:50 Кулинарные детективы. Сезон 1. 4-я серия
10:00 Черный список. «Муж на час»
10:40 Черный список. «Сантехники»
11:30 Черный список. «Стоматологи»
12:30 Адский шеф. Сезон 2. 4-я серия
15:50 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия
18:10 Битва шефов. Сезон 3. 3-я серия
20:10 Битва шефов. Сезон 3. 5-я серия
22:30 Поющий офис. «Вологда»
23:40 Отступники
02:20 Пятница News. 166-я серия
02:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 109-я - 110-я серии
04:10 Пятница News. 165-я серия
04:35 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. «Колизей»
04:40 Ну, погоди! Каникулы
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
07:15 Наше кино. История большой любви
08:10 Дела судебные. Битва за будущее
09:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните!
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
12:00 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:40 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Миллион за 5 минут
19:30 Где находится нофелет?
21:10 Вокзал для двоих
23:55 Интердевочка
02:20 Наше кино. История большой любви
03:25 Сердца четырёх
Время начала передач - московское.