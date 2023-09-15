Программа передач ТВ, телепрограмма на 15 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 15 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 15 сентября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Голос. Уже не дети»

23:45 «Счастье - такая трудная штука». К 100-летию Михаила Танича

00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе! Сезон 5

00:15 Истории Большой Страны

01:15 Бабье лето



ТВЦ



04:45 Гипноз и криминал

05:25 Мой герой. Владимир Конкин

06:00 Настроение

08:25 Доктор Иванов. Родная кровь. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Доктор Иванов. Родная кровь. 4-я серия

12:35 Доктор Иванов. Удар. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Доктор Иванов. Удар. 3-я - 4-я серии

16:55 Легенды эстрады. В кругу измен

17:50 События

18:05 Котов обижать не рекомендуется. 1-я - 2-я серии

20:00 Дама Треф. 1-я - 2-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Не откладывай на завтра то, что можешь съесть сегодня

00:45 Полосатый рейс

02:15 Петровка, 38

02:30 Улица полна неожиданностей

03:40 Мосфильм. Фабрика советских грёз. 1-я - 2-я серии

04:55 Екатерина Савинова. Шаг в бездну



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-10. На обочине

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Зуб мудрости

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 4

09:25 Пёс-3. «Толкование сновидений», «Пугало», «Картина маслом»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-3. «Толкование сновидений», «Пугало», «Картина маслом»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Заповедный спецназ-2. 19-я - 20-я серии

22:15 Первый отдел. «Личный мотив«. 1-я - 2-я серии

00:00 «Своя правда« с Романом Бабаяном

02:05 Захар Прилепин. Уроки русского

02:35 Квартирный вопрос

03:30 Гастролеры. 10-я - 11-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Букет белых роз



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Глухарь. Возвращение. Амнезия

06:15 Глухарь. Возвращение. Нелюди

07:05 Глухарь. Возвращение. Шапочный разбор

08:00 Глухарь. Возвращение. Шпионские страсти

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Точка Зеро

10:25 Глухарь. Возвращение. Жуки

11:25 Глухарь. Возвращение. Сила есть

12:25 Глухарь. Возвращение. Ночные гости

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Ночные гости

14:00 Глухарь. Возвращение. Черная кошка

15:00 Глухарь. Возвращение. Наезд

16:00 Глухарь. Возвращение. Слон

17:00 Известия

17:30 След. Принцип нищей

18:20 След. Свидетель

19:05 След. Червь

19:55 След. Побег

20:35 След. Пикник на обочине

21:25 Свои-6. Дромоман

22:20 Свои-5. Вера и ложь

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Маргарита Терехова. Любовью оскорбить нельзя

01:00 Они потрясли мир. Любовь Успенская. Я всегда права

01:45 Свои-5. Виновен!

02:30 Свои-3. Потоп

03:10 Свои-2. Химера совести

03:45 Свои-2. Смерть на троне

04:25 Свои-2. Капучино с корицей



Домашний



04:20 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

07:10 Давай разведёмся!

08:05 Тест на отцовство

10:15 Понять. Простить. «Кормящий папа». «Уравнение с одним неизвестным»

11:25 Порча. «Бег по острым камням». «Стая»

12:30 Знахарка. Мертвая хватка

13:05 Верну любимого. Голос сердца

13:40 Голоса ушедших душ. Любимый папа

14:15 Скажи, подруга

14:30 Кризисный центр. 17-я серия - «Мышеловка». 18-я серия - «Материнство». 19-я серия - «Мальчик-девочка». 20-я серия - «Синдром неудачника»

19:00 До свадьбы заживёт. 1-я - 4-я серии

23:10 Уют за 15 минут

23:25 Понять. Простить. «Кормящий папа». «Уравнение с одним неизвестным»

00:35 Порча. «Стая». «Бег по острым камням»

01:30 Знахарка. Мертвая хватка

01:55 Верну любимого. Голос сердца

02:20 Голоса ушедших душ. Любимый папа

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



ТНТ



05:00 Импровизация. Сезон 5. 140-я серия

05:40 Импровизация. Сезон 5. 142-я - 143-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 54-я - 55-я серии

09:00 Интерны. 71-я - 85-я серии

15:50 Ямакаси: Свобода в движении

17:35 Невозможное

20:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 784-я - 786-я серии

23:00 Галустян плюс. 15-я - 17-я серии

00:35 Леон

02:55 Импровизация. Команды. Сезон 3. 28-я - 29-я серии

04:30 Студия Союз. Сезон 3. 91-я серия



СТС



01:40 Папины дочки

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Кибер Иван. 12-я - 13-я серии

09:00 Друг на продажу

11:05 Уральские пельмени. Смехbook

12:25 Уральские пельмени

20:00 Уральские пельмени. 177-я серия - «Истина в кине»

21:30 Уральские пельмени

23:00 Импровизаторы. Сезон 2. 1-я серия

00:05 Иллюзионист

02:10 Папины дочки



Матч ТВ



03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Брагантино» - «Гремио». Прямой эфир

05:30 Большой хоккей

06:00 Игра миллионов

06:30 Третий тайм

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Небесная грация

10:25 Лучшие из лучших

11:25 Смешанные единоборства. UFC. Валентина Шевченко. Лучшее

12:25 Лица страны. Аида Шанаева

12:45 Новости

12:50 Есть тема!

14:15 Игра миллионов

14:45 Новости

14:50 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:45 Новости

17:50 Все на Матч!

18:45 Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Байер». Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:25 РецепТура

00:55 Гольф. Кубок Ассоциации гольфа России. Финал

03:00 Новости

03:05 Небесная грация

03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Палмейрас» - «Гояс». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Главные тайны мира

18:00 Главные тайны мира

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Райский город

21:30 Птица в клетке. Заражение

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. В. Минеев - Р. Корвальо. Прямой эфир

00:30 Последняя пуля

02:00 Похищение

03:30 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:05 Знахарь. 13-я - 16-я серии

07:40 Первый троллейбус

09:00 Новости дня

09:20 Первый троллейбус

10:10 Рысь

12:25 Марш-бросок. Особые обстоятельства

13:00 Новости дня

13:25 Марш-бросок. Особые обстоятельства

17:00 Новости дня

17:15 Марш-бросок. Особые обстоятельства

17:25 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии

19:00 Новости дня

19:45 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:25 Встретимся у фонтана

01:50 Каждый десятый

03:00 Взятки гладки



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Уголок дедушки Дурова

07:00 Новости культуры

07:05 Женский космос

07:45 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Михаил Нестеров. Моя профессия прекрасна!

08:15 Новости культуры

08:20 Жизнь и судьба. Михаил Мамаев

08:35 Ольга Сергеевна. 4-я часть

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Летчики

11:40 Хозяйки Удоры

12:30 Новости культуры

12:45 Первые в мире. Семен Челюскин. Начатое свершиться должно

13:00 Власть факта. Цивилизации Мезоамерики

13:40 Одинокая женщина желает познакомиться

15:00 Три минуты тишины

15:05 Обитаемая Вселенная. 4-я серия

16:00 Цвет времени. Валентин Серов

16:15 Энигма. Екатерина Антоненко

17:00 Новости культуры

17:15 Письма из провинции. Село Тюлюк (Челябинская область)

17:45 Бутлеров. Химия жизни

18:25 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»

18:45 Царская ложа

19:30 Новости культуры

19:45 Искатели. Никола Тесла из Царицына

20:35 Линия жизни. Алена Долецкая

21:35 Из жизни отдыхающих

22:50 Три минуты тишины

22:55 2 Верник 2. Юрий Чурсин и Анна Патокина

23:45 Бибинур

01:30 Искатели. Никола Тесла из Царицына

02:15 «Прежде мы были птицами». «Персей»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино

05:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 109-я - 110-я серии

06:50 Пятница News. 164-я серия

07:30 Кондитер. «Торт для Наташи Королёвой»

08:50 Кулинарные детективы. Сезон 1. 4-я серия

10:00 Черный список. «Муж на час»

10:40 Черный список. «Сантехники»

11:30 Черный список. «Стоматологи»

12:30 Адский шеф. Сезон 2. 4-я серия

15:50 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия

18:10 Битва шефов. Сезон 3. 3-я серия

20:10 Битва шефов. Сезон 3. 5-я серия

22:30 Поющий офис. «Вологда»

23:40 Отступники

02:20 Пятница News. 166-я серия

02:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 109-я - 110-я серии

04:10 Пятница News. 165-я серия

04:35 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. «Колизей»

04:40 Ну, погоди! Каникулы



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

07:15 Наше кино. История большой любви

08:10 Дела судебные. Битва за будущее

09:05 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните!

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

12:00 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:40 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Миллион за 5 минут

19:30 Где находится нофелет?

21:10 Вокзал для двоих

23:55 Интердевочка

02:20 Наше кино. История большой любви

03:25 Сердца четырёх



Время начала передач - московское.



















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