Программа передач ТВ, телепрограмма на 16 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 16 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 16 сентября 2023



Первый канал



04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

05:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:05 «ПроУют»

12:00 Новости

12:15 «Счастье - такая трудная штука». К 100-летию Михаила Танича

13:20 Мороз и солнце

14:10 Осенний марафон

15:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Открытие сезона. Короткая программа. Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева. Прямой эфир

16:55 Ванга. Пророчества

18:00 Вечерние новости

18:20 Сегодня вечером

19:55 «Кто хочет стать миллионером?»

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников-2023

23:50 «Эйфель». История создания символа Парижа

01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Камбоджа

09:00 Формула еды. Дыня

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 В кругу друзей

12:55 Доктор Мясников

14:00 Вести

14:50 Юморина

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Превратности любви

00:40 Долги совести

04:05 Любовь на четырех колесах



ТВЦ



04:55 Екатерина Савинова. Шаг в бездну

05:30 Королева при исполнении. 1-я - 2-я серии

07:05 Православная энциклопедия. Путешествие в Спасо-Каменный монастырь. Роль Церкви в разные исторические периоды

07:30 Котов обижать не рекомендуется. 1-я - 2-я серии

09:15 Дорогой мой человек

11:30 События

11:50 «Смешите меня семеро!» Юмористический концерт. 12-я серия - «И снова здравствуйте!»

13:00 Дьявол кроется в мелочах. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Дьявол кроется в мелочах. 3-я - 4-я серии

17:15 Настенька. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Тайная комната. Дональд Трамп

00:10 90-е. Во всём виноват Чубайс!

00:55 Специальный репортаж. Идеальное оружие

01:20 Хватит слухов! 92-я серия

01:45 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса

02:30 90-е. Звёзды и ворьё

03:10 90-е. Звезды из «ящика»

03:50 Легенды эстрады. В кругу измен

04:30 Королевы красоты. Проклятие короны



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Букет белых роз

05:45 Улицы разбитых фонарей-10. Кошкино золото

06:35 Улицы разбитых фонарей-10. Потрошители

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:10 НашПотребНадзор

14:20 Игры разумов

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Секрет на миллион. Роман Костомаров

22:20 Ты не поверишь!

23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Лётная школа

01:35 Дачный ответ

02:30 Гастролеры. 12-я - 14-я серии

04:45 Улицы разбитых фонарей-10. Чердачное дело



Пятый канал



05:00 Свои-2. Смертельный подиум

05:35 Условный мент-2. Обмен опытом

06:20 Условный мент-2. Брачные игры

07:00 Условный мент-2. Другая жизнь

07:50 Условный мент-2. Старые долги

08:45 Условный мент-2. Ограбление банка

09:40 Условный мент-2. Выстрелы из прошлого

10:35 Условный мент-2. Кредитная история

11:25 Условный мент-2. Чужой

12:20 Условный мент-2. Меченые деньги

13:15 Условный мент-2. Смерть на вираже

14:10 Условный мент-2. Прощай, оружие

15:10 Условный мент-2. В джазе только мы

16:00 Условный мент-2. Каждому своё

16:55 Условный мент-2. Чистая Охта

17:45 Условный мент-2. Чужая свадьба

18:40 Условный мент-2. Круглосуточная охрана

19:35 След. Титаны

20:25 След. Двадцать лет

21:20 След. Винатека

22:15 След. Сны Венеры

23:10 След. Три товарища

00:00 Известия. Главное

01:05 Светская хроника

02:10 Морские дьяволы. Судьбы. «Выживший». 1-я - 2-я части

03:35 Морские дьяволы. Судьбы. «Территория врага». 1-я - 2-я части



Домашний



04:25 Давай разведёмся!

05:15 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:35 Любовь со всеми остановками. 1-я и 2-я серии

08:15 Безотцовщина

10:05 Пять ужинов

10:20 Яблоко раздора. 1-я - 4-я серии

14:50 Мой ласковый враг. 1-я - 4-я серии

19:00 Яркое пламя. 9-я - 12-я серии

23:00 Скажи, подруга

23:15 Любовь и немножко пломбира. 1-я и 2-я серии

01:10 Кризисный центр. 1-я серия - «Бег от себя». 2-я серия - «Отчим». 3-я серия - «Золотая клетка». 4-я серия «Рабыня». 5-я серия - «Бьет - значит любит». 6-я серия - «Послеродовая депрессия»



ТНТ



04:30 Студия Союз. Сезон 3. 91-я серия

05:20 Студия Союз. Сезон 3. 92-я серия

06:00 Импровизация. Сезон 5. 144-я - 145-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 1-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 53-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 58-я серия

09:30 Экстрасенсы ведут расследование. 102-я серия

11:00 Экстрасенсы ведут расследование. 105-я серия

12:30 Экстрасенсы ведут расследование. 99-я серия

14:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. Сезон 2. 47-я - 49-я серии

21:30 Конфетка. 3-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 5. 75-я серия

00:00 Такое кино! 449-я серия

00:35 Выжить в Дубае. 12-я серия - «Финал»

02:30 Импровизация. Команды. Сезон 3. 30-я - 31-я серии

04:00 Студия Союз. Сезон 3. 93-я - 94-я серии



СТС



02:10 Папины дочки

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:35 Уральские пельмени

09:00 ПроСТО кухня

09:30 ПроСТО кухня

10:00 100 мест, где поесть

11:00 Inтуристы

11:40 Уральские пельмени

12:45 Приключения Реми

15:00 Вински и порошок-невидимка

16:40 Энканто

18:40 Король Лев

21:00 Книга джунглей

23:00 Сокровища джунглей

01:00 Последний день Земли

02:25 Папины дочки



Матч ТВ



03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Палмейрас» - «Гояс». Прямой эфир

05:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway»

06:00 РецепТура

06:30 География спорта. Красноярск

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:30 Новости

08:35 Летний биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир

10:15 Вы это видели

11:15 Все на Матч!

11:35 Летний биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины. Прямой эфир

13:05 Все на Матч!

13:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Нефтехимик». Прямой эфир

15:45 Все на Матч!

15:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Лацио». Прямой эфир

18:00 Новости

18:05 Все на Матч!

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Милан». Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Наполи». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:55 Баскетбол. Кубок Кубани. Финал

02:50 Новости

02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Атлетико Минейро» - «Ботафого». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект

18:00 Засекреченные списки

18:55 Люди Икс: Последняя битва

20:55 Люди Икс: Первый класс

23:30 Байк-Шоу Сталинград. Ангелы Победы

00:05 Заложники Марса

02:05 Райский город

03:25 Последняя пуля

04:45 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



05:00 Ты - мне, я - тебе

06:25 Соленый пес

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:30 Гусарская баллада

11:40 Легенды музыки. Игорь Матвиенко

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров

14:30 Легенды кино. Александр Калягин

15:20 Время героев. Кирилл Широков

15:40 Главный день. Матвей Кузьмин. Жизнь за родину

16:30 Подвиг на Халхин-Голе

19:00 Новости дня

19:25 Подвиг на Халхин-Голе

20:35 Легендарные матчи. Суперсерия СССР - Канада. 1974. Хоккей. Матч № 6

23:15 Рысь

01:20 Гусарская баллада

02:55 Встретимся у фонтана

04:10 Морской дозор



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Давид Самойлов. «Поклонение пастухов»

07:05 Мультфильмы. «Волк и теленок». «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в гости». «Винни-Пух и день забот»

07:55 Из жизни отдыхающих

09:15 Мы - грамотеи!

10:00 Новости культуры

10:15 Дело «пестрых»

11:50 Три минуты тишины

11:55 Земля людей. Кабардинцы. Идущие впереди души

12:25 Черные дыры. Белые пятна

13:05 Первые в мире. Электрическая свеча Яблочкова

13:20 Лазурная обитель. Ритм приливов

14:05 Рассказы из русской истории

15:25 «Нобелевские победы российской науки». К 300-летию Российской академии наук. Фильм 1-й - «Иван Павлов»

16:05 Большие и маленькие. Сезон 5. 3-я серия - «Эстрадные и спортивные танцы»

18:15 Энциклопедия загадок. Денежная яма острова Оук

18:45 «Чистая победа. Штурм Новороссийска». 80 лет со дня завершения Новороссийской десантной операции

19:30 Новости культуры

19:45 КИНО история контрразведки. Фильм 2-й - «Шпионские страсти»

20:25 Застава в горах

22:00 Агора

23:00 Три минуты тишины

23:05 Клуб «Шаболовка, 37». Геннадий Гладков и Оркестр под управлением Михаила Фадеева, группа «Пятеро»

00:05 Годен к нестроевой

01:20 Лазурная обитель. Ритм приливов

02:05 Искатели. Громкое дело Марка Вальяно

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:30 Пятница News. 165-я серия

05:50 Простоквашино

06:40 Тайна Амулета

08:30 Мамы Пятницы. Сезон 6. 3-я серия

09:00 Руссо-экспрессо. «Астрахань»

10:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 4-я серия

11:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 67-я серия

13:00 Четыре дачи. Сезон 2. 6-я серия

14:40 Четыре свадьбы. «Свадьба на стиле VS Свадьба на селе»

16:30 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле рустик VS Свадьба в стиле Горько»

18:30 Четыре свадьбы. «Свадьба в фотостудии VS Классическая свадьба»

20:40 Четыре свадьбы. Международный сезон. «Свадьбы в Турции»

23:10 Сердце Клавы. Сезон 1. 3-я серия

01:40 Падение Лондона

03:10 Пятница News. 165-я серия

03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 18-я серия - «Санкт-Петербург»

04:30 Пятница News. 165-я серия



МИР



05:00 Свадьба

06:00 Все как у людей

06:15 Мультфильмы

08:30 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:00 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Старик Хоттабыч

11:50 Королевство кривых зеркал

13:25 Финист-Ясный сокол

14:55 Вокзал для двоих

16:00 Новости

16:15 Вокзал для двоих

17:55 Любовь земная

18:30 Новости

18:45 Любовь земная

20:00 Где находится нофелет?

21:35 Дети понедельника

23:30 Интердевочка

01:55 Наше кино. История большой любви

02:45 Аринка

04:05 Любимая девушка



Время начала передач - московское.