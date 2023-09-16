Программа передач ТВ, телепрограмма на 16 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 16 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 16 сентября 2023
Первый канал
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
05:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:05 «ПроУют»
12:00 Новости
12:15 «Счастье - такая трудная штука». К 100-летию Михаила Танича
13:20 Мороз и солнце
14:10 Осенний марафон
15:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Открытие сезона. Короткая программа. Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева. Прямой эфир
16:55 Ванга. Пророчества
18:00 Вечерние новости
18:20 Сегодня вечером
19:55 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников-2023
23:50 «Эйфель». История создания символа Парижа
01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Камбоджа
09:00 Формула еды. Дыня
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 В кругу друзей
12:55 Доктор Мясников
14:00 Вести
14:50 Юморина
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Превратности любви
00:40 Долги совести
04:05 Любовь на четырех колесах
ТВЦ
04:55 Екатерина Савинова. Шаг в бездну
05:30 Королева при исполнении. 1-я - 2-я серии
07:05 Православная энциклопедия. Путешествие в Спасо-Каменный монастырь. Роль Церкви в разные исторические периоды
07:30 Котов обижать не рекомендуется. 1-я - 2-я серии
09:15 Дорогой мой человек
11:30 События
11:50 «Смешите меня семеро!» Юмористический концерт. 12-я серия - «И снова здравствуйте!»
13:00 Дьявол кроется в мелочах. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Дьявол кроется в мелочах. 3-я - 4-я серии
17:15 Настенька. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Тайная комната. Дональд Трамп
00:10 90-е. Во всём виноват Чубайс!
00:55 Специальный репортаж. Идеальное оружие
01:20 Хватит слухов! 92-я серия
01:45 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса
02:30 90-е. Звёзды и ворьё
03:10 90-е. Звезды из «ящика»
03:50 Легенды эстрады. В кругу измен
04:30 Королевы красоты. Проклятие короны
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Букет белых роз
05:45 Улицы разбитых фонарей-10. Кошкино золото
06:35 Улицы разбитых фонарей-10. Потрошители
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:10 НашПотребНадзор
14:20 Игры разумов
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Секрет на миллион. Роман Костомаров
22:20 Ты не поверишь!
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Лётная школа
01:35 Дачный ответ
02:30 Гастролеры. 12-я - 14-я серии
04:45 Улицы разбитых фонарей-10. Чердачное дело
Пятый канал
05:00 Свои-2. Смертельный подиум
05:35 Условный мент-2. Обмен опытом
06:20 Условный мент-2. Брачные игры
07:00 Условный мент-2. Другая жизнь
07:50 Условный мент-2. Старые долги
08:45 Условный мент-2. Ограбление банка
09:40 Условный мент-2. Выстрелы из прошлого
10:35 Условный мент-2. Кредитная история
11:25 Условный мент-2. Чужой
12:20 Условный мент-2. Меченые деньги
13:15 Условный мент-2. Смерть на вираже
14:10 Условный мент-2. Прощай, оружие
15:10 Условный мент-2. В джазе только мы
16:00 Условный мент-2. Каждому своё
16:55 Условный мент-2. Чистая Охта
17:45 Условный мент-2. Чужая свадьба
18:40 Условный мент-2. Круглосуточная охрана
19:35 След. Титаны
20:25 След. Двадцать лет
21:20 След. Винатека
22:15 След. Сны Венеры
23:10 След. Три товарища
00:00 Известия. Главное
01:05 Светская хроника
02:10 Морские дьяволы. Судьбы. «Выживший». 1-я - 2-я части
03:35 Морские дьяволы. Судьбы. «Территория врага». 1-я - 2-я части
Домашний
04:25 Давай разведёмся!
05:15 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:35 Любовь со всеми остановками. 1-я и 2-я серии
08:15 Безотцовщина
10:05 Пять ужинов
10:20 Яблоко раздора. 1-я - 4-я серии
14:50 Мой ласковый враг. 1-я - 4-я серии
19:00 Яркое пламя. 9-я - 12-я серии
23:00 Скажи, подруга
23:15 Любовь и немножко пломбира. 1-я и 2-я серии
01:10 Кризисный центр. 1-я серия - «Бег от себя». 2-я серия - «Отчим». 3-я серия - «Золотая клетка». 4-я серия «Рабыня». 5-я серия - «Бьет - значит любит». 6-я серия - «Послеродовая депрессия»
ТНТ
04:30 Студия Союз. Сезон 3. 91-я серия
05:20 Студия Союз. Сезон 3. 92-я серия
06:00 Импровизация. Сезон 5. 144-я - 145-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 1-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 53-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 58-я серия
09:30 Экстрасенсы ведут расследование. 102-я серия
11:00 Экстрасенсы ведут расследование. 105-я серия
12:30 Экстрасенсы ведут расследование. 99-я серия
14:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. Сезон 2. 47-я - 49-я серии
21:30 Конфетка. 3-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 5. 75-я серия
00:00 Такое кино! 449-я серия
00:35 Выжить в Дубае. 12-я серия - «Финал»
02:30 Импровизация. Команды. Сезон 3. 30-я - 31-я серии
04:00 Студия Союз. Сезон 3. 93-я - 94-я серии
СТС
02:10 Папины дочки
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:35 Уральские пельмени
09:00 ПроСТО кухня
09:30 ПроСТО кухня
10:00 100 мест, где поесть
11:00 Inтуристы
11:40 Уральские пельмени
12:45 Приключения Реми
15:00 Вински и порошок-невидимка
16:40 Энканто
18:40 Король Лев
21:00 Книга джунглей
23:00 Сокровища джунглей
01:00 Последний день Земли
02:25 Папины дочки
Матч ТВ
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Палмейрас» - «Гояс». Прямой эфир
05:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway»
06:00 РецепТура
06:30 География спорта. Красноярск
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:30 Новости
08:35 Летний биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир
10:15 Вы это видели
11:15 Все на Матч!
11:35 Летний биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины. Прямой эфир
13:05 Все на Матч!
13:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Нефтехимик». Прямой эфир
15:45 Все на Матч!
15:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Лацио». Прямой эфир
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Милан». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Наполи». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:55 Баскетбол. Кубок Кубани. Финал
02:50 Новости
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Атлетико Минейро» - «Ботафого». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект
18:00 Засекреченные списки
18:55 Люди Икс: Последняя битва
20:55 Люди Икс: Первый класс
23:30 Байк-Шоу Сталинград. Ангелы Победы
00:05 Заложники Марса
02:05 Райский город
03:25 Последняя пуля
04:45 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
05:00 Ты - мне, я - тебе
06:25 Соленый пес
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:30 Гусарская баллада
11:40 Легенды музыки. Игорь Матвиенко
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров
14:30 Легенды кино. Александр Калягин
15:20 Время героев. Кирилл Широков
15:40 Главный день. Матвей Кузьмин. Жизнь за родину
16:30 Подвиг на Халхин-Голе
19:00 Новости дня
19:25 Подвиг на Халхин-Голе
20:35 Легендарные матчи. Суперсерия СССР - Канада. 1974. Хоккей. Матч № 6
23:15 Рысь
01:20 Гусарская баллада
02:55 Встретимся у фонтана
04:10 Морской дозор
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Давид Самойлов. «Поклонение пастухов»
07:05 Мультфильмы. «Волк и теленок». «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в гости». «Винни-Пух и день забот»
07:55 Из жизни отдыхающих
09:15 Мы - грамотеи!
10:00 Новости культуры
10:15 Дело «пестрых»
11:50 Три минуты тишины
11:55 Земля людей. Кабардинцы. Идущие впереди души
12:25 Черные дыры. Белые пятна
13:05 Первые в мире. Электрическая свеча Яблочкова
13:20 Лазурная обитель. Ритм приливов
14:05 Рассказы из русской истории
15:25 «Нобелевские победы российской науки». К 300-летию Российской академии наук. Фильм 1-й - «Иван Павлов»
16:05 Большие и маленькие. Сезон 5. 3-я серия - «Эстрадные и спортивные танцы»
18:15 Энциклопедия загадок. Денежная яма острова Оук
18:45 «Чистая победа. Штурм Новороссийска». 80 лет со дня завершения Новороссийской десантной операции
19:30 Новости культуры
19:45 КИНО история контрразведки. Фильм 2-й - «Шпионские страсти»
20:25 Застава в горах
22:00 Агора
23:00 Три минуты тишины
23:05 Клуб «Шаболовка, 37». Геннадий Гладков и Оркестр под управлением Михаила Фадеева, группа «Пятеро»
00:05 Годен к нестроевой
01:20 Лазурная обитель. Ритм приливов
02:05 Искатели. Громкое дело Марка Вальяно
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:30 Пятница News. 165-я серия
05:50 Простоквашино
06:40 Тайна Амулета
08:30 Мамы Пятницы. Сезон 6. 3-я серия
09:00 Руссо-экспрессо. «Астрахань»
10:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 4-я серия
11:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 67-я серия
13:00 Четыре дачи. Сезон 2. 6-я серия
14:40 Четыре свадьбы. «Свадьба на стиле VS Свадьба на селе»
16:30 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле рустик VS Свадьба в стиле Горько»
18:30 Четыре свадьбы. «Свадьба в фотостудии VS Классическая свадьба»
20:40 Четыре свадьбы. Международный сезон. «Свадьбы в Турции»
23:10 Сердце Клавы. Сезон 1. 3-я серия
01:40 Падение Лондона
03:10 Пятница News. 165-я серия
03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 18-я серия - «Санкт-Петербург»
04:30 Пятница News. 165-я серия
МИР
05:00 Свадьба
06:00 Все как у людей
06:15 Мультфильмы
08:30 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:00 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Старик Хоттабыч
11:50 Королевство кривых зеркал
13:25 Финист-Ясный сокол
14:55 Вокзал для двоих
16:00 Новости
16:15 Вокзал для двоих
17:55 Любовь земная
18:30 Новости
18:45 Любовь земная
20:00 Где находится нофелет?
21:35 Дети понедельника
23:30 Интердевочка
01:55 Наше кино. История большой любви
02:45 Аринка
04:05 Любимая девушка
Время начала передач - московское.