Программа передач ТВ, телепрограмма на 17 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 17 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 17 сентября 2023

Первый канал



04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:00 «Розыгрыш». Ко дню рождения Владимира Меньшова

15:50 «Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У меня нет недостатков»?

16:40 «Горячий лед». Фигурное катание. Открытие сезона. Произвольная программа. Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева. Прямой эфир

18:00 Вечерние новости

19:00 Три аккорда

21:00 Время

22:35 «Доктор»

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать



Россия 1



04:05 Любовь на четырех колесах

06:10 Блюз для сентября

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Большие перемены

12:55 ЗАГС

17:00 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Что пошло не так? К 50-летию переворотов в Чили, Аргентине, Уругвае

02:25 Блюз для сентября



ТВЦ



04:30 Королевы красоты. Проклятие короны

05:10 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

05:20 10 самых... «Беременные» съёмки

05:50 Дорогой мой человек

07:30 Дама Треф. 1-я - 2-я серии

09:25 Здоровый смысл

09:55 Улица полна неожиданностей

11:30 События

11:45 Наша смешная жизнь. Про кино

12:35 Полосатый рейс

14:30 Московская неделя

15:00 Дорогие товарищи. Циркач

15:50 Следствие ведёт КГБ. Чёрный крест Олега Пеньковского

16:40 Королева при исполнении. 1-я - 2-я серии

18:40 Дорога из желтого кирпича. 1-я - 4-я серии

22:25 Горная болезнь. 1-я - 2-я серии

00:05 События

00:20 Горная болезнь. 3-я - 4-я серии

01:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:55 Забытый ангел. 1-я - 4-я серии

04:50 Олег Видов. Всадник с головой



НТВ



04:45 Улицы разбитых фонарей-10. Чердачное дело

05:35 Улицы разбитых фонарей-10. Ошибка самурая

06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Ты супер! Суперсезон

23:20 Звезды сошлись

01:00 Основано на реальных событиях

03:25 Гастролеры. 15-я - 16-я серии



Пятый канал



05:00 Глухарь. Возвращение. Сила есть

05:45 Глухарь. Возвращение. Ночные гости

06:30 Глухарь. Возвращение. Черная кошка

07:20 Глухарь. Возвращение. Наезд

08:15 Отставник. 1-я - 2-я серии

10:10 Отставник-2. Своих не бросаем

12:05 Отставник-3

14:00 Пилигрим. «Охота«. 1-я - 2-я части

15:45 Пилигрим. «Фальшфлаг«. 1-я - 2-я части

17:40 Чужой район. Чужие

18:35 Чужой район. Участковый

19:35 Чужой район. Крыса

20:30 Чужой район. Праздник

21:25 Чужой район. Дурь

22:25 Чужой район. Пропажа

23:25 Морские дьяволы. Судьбы. «Окончательное решение». 1-я - 2-я части

01:15 Морские дьяволы. Судьбы. «Отпуск у моря». 1-я - 2-я части

02:45 Морские дьяволы 5. Сбежавшая невеста

03:30 Морские дьяволы 5. Съезд докеров

04:15 Морские дьяволы 5. Кошки-мышки



Домашний



01:10 Кризисный центр. 1-я серия - «Бег от себя». 2-я серия - «Отчим». 3-я серия - «Золотая клетка». 4-я серия «Рабыня». 5-я серия - «Бьет - значит любит». 6-я серия - «Послеродовая депрессия»

06:00 6 кадров

06:35 Любовь и немножко пломбира. 1-я и 2-я серии

08:15 Уют за 15 минут

08:30 Приезжая

10:35 Идеальное решение. 1-я - 4-я серии

14:50 Без права на любовь. 1-я - 4-я серии

19:00 Яркое пламя. 13-я - 16-я серии

22:50 Любовь со всеми остановками. 1-я и 2-я серии

00:45 Кризисный центр. 7-я серия - «Вуайерист». 8-я серия - «Битва после сражения». 9-я серия - «Папочка». 10-я серия - «Золотая молодежь». 11-я серия - «Агрессор». 12-я серия - «Выхода нет». 13-я серия - «На грани фола»



ТНТ



04:45 Студия Союз. Сезон 3. 94-я серия

05:35 Импровизация. Сезон 5. 146-я серия - «Дайджест»

06:20 Импровизация. Сезон 6. 152-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 3 серии

09:30 Битва экстрасенсов. 265-я - 270-я серии

18:30 Новые Звёзды в Африке. Сезон 2. 16-я серия

21:00 Лига городов. 1-я серия

22:55 Шоу Воли. 22-я серия

00:05 Я тебе не верю. Сезон 2. 19-я - 20-я серии

02:00 Импровизация. Команды. Сезон 3. 32-я - 33-я серии

04:00 Студия Союз. Сезон 3. 95-я - 96-я серии



СТС



02:25 Папины дочки

05:05 6 кадров

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Отель у овечек

07:35 Уральские пельмени

09:00 Рогов в городе

10:00 Пчёлка Майя и Кубок мёда

11:40 Помогите, я уменьшил своих друзей!

13:40 Белоснежка: Месть гномов

15:45 Король Лев

18:05 Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины«

21:00 Веном

23:00 Спутник

01:20 Селфи

03:05 Папины дочки



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Грассо - В. Шевченко. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

08:30 Новости

08:35 Летний биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир

10:35 Все на Матч!

11:35 Летний биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямой эфир

13:25 Новости

13:30 Регби. Кубок России. Финал. «Стрела» - «Красный Яр». Прямой эфир

16:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Рубин» - «Зенит». Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Аталанта». Прямой эфир

21:00 «После футбола« с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Эмполи». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:55 Борьба. Чемпионат мира

01:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Боруссия» (Дортмунд)

03:20 Новости

03:25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

12:45 Звездные войны: Скайуокер. Восход

15:25 Пассажиры

17:40 Люди Икс: Дни минувшего будущего

20:15 Люди Икс: Апокалипсис

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



05:00 Москва - фронту

05:20 Марш-бросок. Особые обстоятельства

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным

11:30 Код доступа

12:20 «Легенды армии« с Александром Маршалом. Дануте Станелиене

13:10 Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент»

14:10 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:05 Фетисов

23:55 Первый троллейбус

01:35 Иди и смотри

04:00 Анакоп. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Чиполлино«. «Мойдодыр»

07:35 Застава в горах

09:15 КИНО история контрразведки. Фильм 2-й - «Шпионские страсти»

09:55 Диалоги о животных. 3-я серия - «Государственный зоологический парк Удмуртии»

10:40 Острова. Михаил Пуговкин

11:20 Годен к нестроевой

12:30 Три минуты тишины

12:35 Неизвестные маршруты России. Чечня. Из Грозного к озеру Кезеной-Ам

13:15 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Ефремов

13:45 «Элементы» с Ираидой Ботт. Мебель Большого Царскосельского дворца

14:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Книга Иова

15:00 Миллионерша

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Технологии роста. Новые возможности сельского хозяйства и инновации в агропроме

17:15 Первые в мире. Русский Колумб

17:30 Донна Татьяна

18:20 ХX век. «Мои любимые мелодии. Муслим Магомаев». Концерт в ГЦКЗ «Россия». 1986

19:30 Новости культуры

19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:25 Дело «пестрых»

22:05 Геннадий Рождественский. Дирижёр или волшебник?

23:00 Три минуты тишины

23:05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. ХХ Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос»

23:45 Миллионерша

01:10 Диалоги о животных. 3-я серия - «Государственный зоологический парк Удмуртии»

01:50 Искатели. Коллекция Колбасьева

02:35 Фильм, фильм, фильм

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:30 Пятница News. 166-я серия

05:50 Простоквашино

07:00 Рок Дог

08:50 Мамы Пятницы. Сезон 6. 2-я серия

09:10 Черный список. «Строительные эксперты»

10:10 Черный список. «Уход за животными»

11:00 Гастротур. Сезон 4. 6-я серия

12:00 На ножах. «Красногорск. Арёл»

13:10 На ножах. «Москва. Все свои»

14:10 На ножах. «Санкт-Петербург. Appetito»

15:10 На ножах. «Звенигород. Камин»

16:10 На ножах. «Екатеринбург. Эликсир»

17:20 На ножах. «Санкт-Петербург. Мьод»

18:20 На ножах. «Астрахань. Очень вкусно»

19:30 На ножах. «Долгопрудный. Дюшес»

21:00 На ножах. «Москва. Шали Вали»

22:00 Адский шеф. Сезон 2. 4-я серия

01:30 Падение Олимпа

03:20 Пятница News. 166-я серия

03:40 Инсайдеры. «Калининград»

04:40 Пятница News. 166-я серия



МИР



05:00 Любимая девушка

05:30 Мультфильмы

06:50 Мэри Поппинс, до свидания

09:25 Будь, готовь!

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:15 Финист-Ясный сокол

11:50 Садко

13:35 Сказка о потерянном времени

15:05 Дети Дон Кихота

16:00 Новости

16:15 Дети Дон Кихота

16:50 Ты - мне, я - тебе

18:30 Вместе

19:30 Не может быть!

21:25 Двенадцать стульев

00:00 Вместе

01:00 Двенадцать стульев

01:30 Весёлые ребята

03:00 Музыкальная история

04:25 Наше кино. История большой любви



Время начала передач - московское.



















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