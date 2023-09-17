Программа передач ТВ, телепрограмма на 17 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 17 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 17 сентября 2023
Первый канал
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:00 «Розыгрыш». Ко дню рождения Владимира Меньшова
15:50 «Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У меня нет недостатков»?
16:40 «Горячий лед». Фигурное катание. Открытие сезона. Произвольная программа. Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева. Прямой эфир
18:00 Вечерние новости
19:00 Три аккорда
21:00 Время
22:35 «Доктор»
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
Россия 1
04:05 Любовь на четырех колесах
06:10 Блюз для сентября
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Большие перемены
12:55 ЗАГС
17:00 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Что пошло не так? К 50-летию переворотов в Чили, Аргентине, Уругвае
02:25 Блюз для сентября
ТВЦ
04:30 Королевы красоты. Проклятие короны
05:10 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
05:20 10 самых... «Беременные» съёмки
05:50 Дорогой мой человек
07:30 Дама Треф. 1-я - 2-я серии
09:25 Здоровый смысл
09:55 Улица полна неожиданностей
11:30 События
11:45 Наша смешная жизнь. Про кино
12:35 Полосатый рейс
14:30 Московская неделя
15:00 Дорогие товарищи. Циркач
15:50 Следствие ведёт КГБ. Чёрный крест Олега Пеньковского
16:40 Королева при исполнении. 1-я - 2-я серии
18:40 Дорога из желтого кирпича. 1-я - 4-я серии
22:25 Горная болезнь. 1-я - 2-я серии
00:05 События
00:20 Горная болезнь. 3-я - 4-я серии
01:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:55 Забытый ангел. 1-я - 4-я серии
04:50 Олег Видов. Всадник с головой
НТВ
04:45 Улицы разбитых фонарей-10. Чердачное дело
05:35 Улицы разбитых фонарей-10. Ошибка самурая
06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Ты супер! Суперсезон
23:20 Звезды сошлись
01:00 Основано на реальных событиях
03:25 Гастролеры. 15-я - 16-я серии
Пятый канал
05:00 Глухарь. Возвращение. Сила есть
05:45 Глухарь. Возвращение. Ночные гости
06:30 Глухарь. Возвращение. Черная кошка
07:20 Глухарь. Возвращение. Наезд
08:15 Отставник. 1-я - 2-я серии
10:10 Отставник-2. Своих не бросаем
12:05 Отставник-3
14:00 Пилигрим. «Охота«. 1-я - 2-я части
15:45 Пилигрим. «Фальшфлаг«. 1-я - 2-я части
17:40 Чужой район. Чужие
18:35 Чужой район. Участковый
19:35 Чужой район. Крыса
20:30 Чужой район. Праздник
21:25 Чужой район. Дурь
22:25 Чужой район. Пропажа
23:25 Морские дьяволы. Судьбы. «Окончательное решение». 1-я - 2-я части
01:15 Морские дьяволы. Судьбы. «Отпуск у моря». 1-я - 2-я части
02:45 Морские дьяволы 5. Сбежавшая невеста
03:30 Морские дьяволы 5. Съезд докеров
04:15 Морские дьяволы 5. Кошки-мышки
Домашний
01:10 Кризисный центр. 1-я серия - «Бег от себя». 2-я серия - «Отчим». 3-я серия - «Золотая клетка». 4-я серия «Рабыня». 5-я серия - «Бьет - значит любит». 6-я серия - «Послеродовая депрессия»
06:00 6 кадров
06:35 Любовь и немножко пломбира. 1-я и 2-я серии
08:15 Уют за 15 минут
08:30 Приезжая
10:35 Идеальное решение. 1-я - 4-я серии
14:50 Без права на любовь. 1-я - 4-я серии
19:00 Яркое пламя. 13-я - 16-я серии
22:50 Любовь со всеми остановками. 1-я и 2-я серии
00:45 Кризисный центр. 7-я серия - «Вуайерист». 8-я серия - «Битва после сражения». 9-я серия - «Папочка». 10-я серия - «Золотая молодежь». 11-я серия - «Агрессор». 12-я серия - «Выхода нет». 13-я серия - «На грани фола»
ТНТ
04:45 Студия Союз. Сезон 3. 94-я серия
05:35 Импровизация. Сезон 5. 146-я серия - «Дайджест»
06:20 Импровизация. Сезон 6. 152-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 3 серии
09:30 Битва экстрасенсов. 265-я - 270-я серии
18:30 Новые Звёзды в Африке. Сезон 2. 16-я серия
21:00 Лига городов. 1-я серия
22:55 Шоу Воли. 22-я серия
00:05 Я тебе не верю. Сезон 2. 19-я - 20-я серии
02:00 Импровизация. Команды. Сезон 3. 32-я - 33-я серии
04:00 Студия Союз. Сезон 3. 95-я - 96-я серии
СТС
02:25 Папины дочки
05:05 6 кадров
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Отель у овечек
07:35 Уральские пельмени
09:00 Рогов в городе
10:00 Пчёлка Майя и Кубок мёда
11:40 Помогите, я уменьшил своих друзей!
13:40 Белоснежка: Месть гномов
15:45 Король Лев
18:05 Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины«
21:00 Веном
23:00 Спутник
01:20 Селфи
03:05 Папины дочки
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Грассо - В. Шевченко. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
08:30 Новости
08:35 Летний биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир
10:35 Все на Матч!
11:35 Летний биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямой эфир
13:25 Новости
13:30 Регби. Кубок России. Финал. «Стрела» - «Красный Яр». Прямой эфир
16:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Рубин» - «Зенит». Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Аталанта». Прямой эфир
21:00 «После футбола« с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Эмполи». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:55 Борьба. Чемпионат мира
01:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Боруссия» (Дортмунд)
03:20 Новости
03:25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
12:45 Звездные войны: Скайуокер. Восход
15:25 Пассажиры
17:40 Люди Икс: Дни минувшего будущего
20:15 Люди Икс: Апокалипсис
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
05:00 Москва - фронту
05:20 Марш-бросок. Особые обстоятельства
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
11:30 Код доступа
12:20 «Легенды армии« с Александром Маршалом. Дануте Станелиене
13:10 Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент»
14:10 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:05 Фетисов
23:55 Первый троллейбус
01:35 Иди и смотри
04:00 Анакоп. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Чиполлино«. «Мойдодыр»
07:35 Застава в горах
09:15 КИНО история контрразведки. Фильм 2-й - «Шпионские страсти»
09:55 Диалоги о животных. 3-я серия - «Государственный зоологический парк Удмуртии»
10:40 Острова. Михаил Пуговкин
11:20 Годен к нестроевой
12:30 Три минуты тишины
12:35 Неизвестные маршруты России. Чечня. Из Грозного к озеру Кезеной-Ам
13:15 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Ефремов
13:45 «Элементы» с Ираидой Ботт. Мебель Большого Царскосельского дворца
14:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Книга Иова
15:00 Миллионерша
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Технологии роста. Новые возможности сельского хозяйства и инновации в агропроме
17:15 Первые в мире. Русский Колумб
17:30 Донна Татьяна
18:20 ХX век. «Мои любимые мелодии. Муслим Магомаев». Концерт в ГЦКЗ «Россия». 1986
19:30 Новости культуры
19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:25 Дело «пестрых»
22:05 Геннадий Рождественский. Дирижёр или волшебник?
23:00 Три минуты тишины
23:05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. ХХ Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос»
23:45 Миллионерша
01:10 Диалоги о животных. 3-я серия - «Государственный зоологический парк Удмуртии»
01:50 Искатели. Коллекция Колбасьева
02:35 Фильм, фильм, фильм
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:30 Пятница News. 166-я серия
05:50 Простоквашино
07:00 Рок Дог
08:50 Мамы Пятницы. Сезон 6. 2-я серия
09:10 Черный список. «Строительные эксперты»
10:10 Черный список. «Уход за животными»
11:00 Гастротур. Сезон 4. 6-я серия
12:00 На ножах. «Красногорск. Арёл»
13:10 На ножах. «Москва. Все свои»
14:10 На ножах. «Санкт-Петербург. Appetito»
15:10 На ножах. «Звенигород. Камин»
16:10 На ножах. «Екатеринбург. Эликсир»
17:20 На ножах. «Санкт-Петербург. Мьод»
18:20 На ножах. «Астрахань. Очень вкусно»
19:30 На ножах. «Долгопрудный. Дюшес»
21:00 На ножах. «Москва. Шали Вали»
22:00 Адский шеф. Сезон 2. 4-я серия
01:30 Падение Олимпа
03:20 Пятница News. 166-я серия
03:40 Инсайдеры. «Калининград»
04:40 Пятница News. 166-я серия
МИР
05:00 Любимая девушка
05:30 Мультфильмы
06:50 Мэри Поппинс, до свидания
09:25 Будь, готовь!
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:15 Финист-Ясный сокол
11:50 Садко
13:35 Сказка о потерянном времени
15:05 Дети Дон Кихота
16:00 Новости
16:15 Дети Дон Кихота
16:50 Ты - мне, я - тебе
18:30 Вместе
19:30 Не может быть!
21:25 Двенадцать стульев
00:00 Вместе
01:00 Двенадцать стульев
01:30 Весёлые ребята
03:00 Музыкальная история
04:25 Наше кино. История большой любви
Время начала передач - московское.