Программа передач ТВ, телепрограмма на 18 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 18 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 18 сентября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Угрюм-река. 13-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. Новые серии. «Порочная страсть». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-3. «Овечья шкура». 1-я - 2-я серии

03:45 Семейный детектив. 20-я серия - «Шедевр»



ТВЦ



04:50 Олег Видов. Всадник с головой

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:25 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

08:40 Орлинская. Стрелы Нептуна. 1-я - 2-я серии

10:35 Рыцари советского кино

11:30 События

11:50 Московский романс. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Котейка. 1-я - 2-я серии

16:55 Закулисные войны. Кино

17:50 События

18:15 Танго для одной. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж

23:05 Знак качества

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната. Дональд Трамп

01:25 Звёздные войны: братья и сёстры

02:05 Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы

02:45 Осторожно, мошенники!

03:15 Котейка. 1-я - 2-я серии

04:40 Рыцари советского кино



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Дело на миллион

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Два червонца

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-3. «Сверхъестественное», «Бриллианты навсегда», «Рокировка», «Электрошок»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-3. «Сверхъестественное», «Бриллианты навсегда», «Рокировка», «Электрошок»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-2. «Окончательный диагноз», 1-я и 2-я серии

22:15 Напарники. 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Напарники. 1-я - 2-я серии

00:55 Вирус. 1-я - 3-я серии

03:15 Глаза в глаза. 1-я - 2-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Товарищ по партии



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Отставник. 1-я - 2-я серии

07:05 Отставник-2. Своих не бросаем

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Слон

10:25 Глухарь. Возвращение. Батарея

11:25 Глухарь. Возвращение. Туман

12:25 Глухарь. Возвращение. Спасатель

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Спасатель

14:05 Глухарь. Возвращение. Запись

15:05 Глухарь. Возвращение. Нефть

16:05 Глухарь. Возвращение. Грязные деньги

17:00 Известия

17:30 След. Чертов погост

18:20 След. Затмение

19:10 След. Слишком много воздуха

19:55 След. Предатель

20:40 След. Крик дикого гуся

21:25 Свои-6. Прилежный ученик

22:20 Свои-5. Седьмая пуля

23:10 Свои-5. Второй лишний

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-5. Кровью за кровь

01:15 Свои-5. Коммуналка

02:00 Свои-5. Доула

02:40 След. Денежный поток

03:15 След. Освобождение

03:55 Прокурорская проверка. Последняя надежда



Домашний



00:45 Кризисный центр. 7-я серия - «Вуайерист». 8-я серия - «Битва после сражения». 9-я серия - «Папочка». 10-я серия - «Золотая молодежь». 11-я серия - «Агрессор». 12-я серия - «Выхода нет». 13-я серия - «На грани фола»

06:25 6 кадров

06:30 6 кадров

06:35 По делам несовершеннолетних

07:30 Давай разведёмся!

08:30 Тест на отцовство

10:40 Понять. Простить. «Разрешение на любовь». «По законам физики»

11:45 Порча. «Дворняга«. «Роковая встреча«

12:55 Знахарка. Святая Мария

13:30 Верну любимого. Цветы жизни

14:05 Голоса ушедших душ. Рубины

14:40 Преступления страсти. 1-я серия - «Ненароком». 2-я серия - «Свахи». 3-я серия - «Наваждение». 4-я серия - «Любовница»

19:00 Идеальное заблуждение. 1-я - 4-я серии

23:05 Понять. Простить. «Разрешение на любовь». «По законам физики»

00:15 Порча. «Роковая встреча». «Дворняга»

01:15 Знахарка. Святая Мария

01:40 Верну любимого. Цветы жизни

02:10 Голоса ушедших душ. Рубины

02:35 Тест на отцовство

04:15 Преступления страсти. 1-я серия - «Ненароком». 2-я серия - «Свахи»



ТНТ



04:50 Студия Союз. Сезон 3. 96-я серия

05:35 Импровизация. Сезон 6. 153-я - 154-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 6-я - 7-я серии

09:00 Новые Звёзды в Африке. 16-я серия

11:30 СашаТаня. Сезон 8. 292-я - 300-я серии

16:00 Первокурсницы. 1-я - 8-я серии

20:00 Иванько. 18-я - 19-я серии

21:00 Первокурсницы. 9-я - 10-я серии

22:00 Однажды в России. 257-я серия

23:00 Бабушка лёгкого поведения

00:40 Такое кино! 449-я серия

01:10 Импровизация. Команды. 34-я - 35-я серии

03:10 Студия Союз. 97-я - 98-я серии

04:50 Импровизация. 253-я серия



СТС



02:50 Папины дочки

05:05 6 кадров

05:15 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:20 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:35 Inтуристы. Сезон 2. 6-я серия

09:15 100 мест, где поесть. Сезон 2. 5-я серия

10:20 Братья Медведи. Тайна трёх миров

12:05 Мой любимый динозавр

14:00 Веном

16:05 Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины»

19:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 1-я - 3-я серии

20:10 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца

23:20 Этерна. Часть первая

01:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 28-я серия

02:00 Папины дочки



Матч ТВ



03:25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал

05:30 Матч! Парад. Лучшие голы

06:00 Игра миллионов

06:30 Всё о главном

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Самый лучший тренер в мире - Павел Фёдорыч Садырин!

11:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

12:30 Специальный репортаж

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

13:55 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» - «Металлург». Прямой эфир

15:55 Футбол. Первая Лига. «Тюмень» - «Родина». Прямой эфир

18:00 Громко

18:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Локомотив». Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Болонья». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:40 Борьба. Чемпионат мира

01:10 Смешанные единоборства. UFC. А. Грассо - В. Шевченко

02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Коринтианс» - «Гремио». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Люди Икс: Последняя битва

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Люди Икс: Первый класс

02:45 Самые шокирующие гипотезы

03:35 Тайны Чапман



Звезда



04:00 Анакоп. 1-я - 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Ошибка резидента. По старой легенде

12:35 Братство десанта. 1-я - 2-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Братство десанта. 1-я - 2-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Братство десанта. 1-я - 2-я серии

15:25 Братство десанта. 3-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Братство десанта. 3-я - 4-я серии

18:00 Битва оружейников. Истребители. МиГ-29 против F-16

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Ищу своих

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Двенадцать кремлей России

23:45 Рожденная революцией. 1-я - 2-я серии

02:30 Без свидетелей. Павел Фитин против Шелленберга

03:20 Братство десанта. 1-я - 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва женская

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Ефремов

07:30 Новости культуры

07:35 Черные дыры. Белые пятна

08:15 Жизнь и судьба

08:45 Ольга Сергеевна. 5-я часть

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Возрожденные жемчужины». Документальный фильм. 1982

11:50 Константин Зубов. Творить жизнь - творить беспокойство...

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. АРТ

13:00 Большие и маленькие. Сезон 5. 3-я серия - «Эстрадные и спортивные танцы»

15:00 Три минуты тишины

15:05 Линия жизни. Екатерина Мечетина

15:55 Агора

17:00 Новости культуры

17:15 Екатерина Мечетина, Владимир Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского. Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром

18:10 Рассказы из русской истории

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Больше, чем любовь. Дина Рубина и Борис Карафелов

21:35 Сати. Нескучная классика... С Герардом Васильевым

22:20 Собака Баскервилей. 1-я серия

23:35 Три минуты тишины

23:40 Леонардо да Винчи и секреты замка Шамбор

00:30 ХX век. «Возрожденные жемчужины». Документальный фильм. 1982

01:05 Екатерина Мечетина, Владимир Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского. Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром

01:45 Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел

02:40 Первые в мире. Трамвай Пироцкого

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 111-я - 112-я серии

06:50 Пятница News. 165-я серия

07:30 Кондитер. «Дети. Торт для Евы Польны»

08:40 На ножах. «Самара. Ярга»

09:50 На ножах. «Краснодар. Колесница»

11:00 Четыре дачи. Сезон 2. 6 серий

23:00 Гастротур. Сезон 4. 6-я серия

00:00 Мелодии белой ночи

01:30 Пятница News. 167-я серия

02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 111-я - 112-я серии

03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 19-я серия - «Москва»

04:10 Пятница News. 166-я серия

04:35 Простоквашино



МИР



05:00 Наше кино. История большой любви

05:30 Мультфильмы

07:35 Садко

09:20 Королевство кривых зеркал

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Королевство кривых зеркал

11:15 Старик Хоттабыч

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:40 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Не может быть!

00:50 Наше кино. История большой любви

01:15 Война на рельсах

01:40 Антон Иванович сердится

02:55 Новости

03:10 [Не] Фантастика

03:25 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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