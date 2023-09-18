Программа передач ТВ, телепрограмма на 18 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 18 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 18 сентября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Угрюм-река. 13-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. Новые серии. «Порочная страсть». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-3. «Овечья шкура». 1-я - 2-я серии
03:45 Семейный детектив. 20-я серия - «Шедевр»
ТВЦ
04:50 Олег Видов. Всадник с головой
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:25 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
08:40 Орлинская. Стрелы Нептуна. 1-я - 2-я серии
10:35 Рыцари советского кино
11:30 События
11:50 Московский романс. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Котейка. 1-я - 2-я серии
16:55 Закулисные войны. Кино
17:50 События
18:15 Танго для одной. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж
23:05 Знак качества
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Тайная комната. Дональд Трамп
01:25 Звёздные войны: братья и сёстры
02:05 Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы
02:45 Осторожно, мошенники!
03:15 Котейка. 1-я - 2-я серии
04:40 Рыцари советского кино
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Дело на миллион
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Два червонца
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-3. «Сверхъестественное», «Бриллианты навсегда», «Рокировка», «Электрошок»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-3. «Сверхъестественное», «Бриллианты навсегда», «Рокировка», «Электрошок»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-2. «Окончательный диагноз», 1-я и 2-я серии
22:15 Напарники. 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Напарники. 1-я - 2-я серии
00:55 Вирус. 1-я - 3-я серии
03:15 Глаза в глаза. 1-я - 2-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Товарищ по партии
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Отставник. 1-я - 2-я серии
07:05 Отставник-2. Своих не бросаем
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Слон
10:25 Глухарь. Возвращение. Батарея
11:25 Глухарь. Возвращение. Туман
12:25 Глухарь. Возвращение. Спасатель
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Спасатель
14:05 Глухарь. Возвращение. Запись
15:05 Глухарь. Возвращение. Нефть
16:05 Глухарь. Возвращение. Грязные деньги
17:00 Известия
17:30 След. Чертов погост
18:20 След. Затмение
19:10 След. Слишком много воздуха
19:55 След. Предатель
20:40 След. Крик дикого гуся
21:25 Свои-6. Прилежный ученик
22:20 Свои-5. Седьмая пуля
23:10 Свои-5. Второй лишний
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-5. Кровью за кровь
01:15 Свои-5. Коммуналка
02:00 Свои-5. Доула
02:40 След. Денежный поток
03:15 След. Освобождение
03:55 Прокурорская проверка. Последняя надежда
Домашний
00:45 Кризисный центр. 7-я серия - «Вуайерист». 8-я серия - «Битва после сражения». 9-я серия - «Папочка». 10-я серия - «Золотая молодежь». 11-я серия - «Агрессор». 12-я серия - «Выхода нет». 13-я серия - «На грани фола»
06:25 6 кадров
06:30 6 кадров
06:35 По делам несовершеннолетних
07:30 Давай разведёмся!
08:30 Тест на отцовство
10:40 Понять. Простить. «Разрешение на любовь». «По законам физики»
11:45 Порча. «Дворняга«. «Роковая встреча«
12:55 Знахарка. Святая Мария
13:30 Верну любимого. Цветы жизни
14:05 Голоса ушедших душ. Рубины
14:40 Преступления страсти. 1-я серия - «Ненароком». 2-я серия - «Свахи». 3-я серия - «Наваждение». 4-я серия - «Любовница»
19:00 Идеальное заблуждение. 1-я - 4-я серии
23:05 Понять. Простить. «Разрешение на любовь». «По законам физики»
00:15 Порча. «Роковая встреча». «Дворняга»
01:15 Знахарка. Святая Мария
01:40 Верну любимого. Цветы жизни
02:10 Голоса ушедших душ. Рубины
02:35 Тест на отцовство
04:15 Преступления страсти. 1-я серия - «Ненароком». 2-я серия - «Свахи»
ТНТ
04:50 Студия Союз. Сезон 3. 96-я серия
05:35 Импровизация. Сезон 6. 153-я - 154-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 6-я - 7-я серии
09:00 Новые Звёзды в Африке. 16-я серия
11:30 СашаТаня. Сезон 8. 292-я - 300-я серии
16:00 Первокурсницы. 1-я - 8-я серии
20:00 Иванько. 18-я - 19-я серии
21:00 Первокурсницы. 9-я - 10-я серии
22:00 Однажды в России. 257-я серия
23:00 Бабушка лёгкого поведения
00:40 Такое кино! 449-я серия
01:10 Импровизация. Команды. 34-я - 35-я серии
03:10 Студия Союз. 97-я - 98-я серии
04:50 Импровизация. 253-я серия
СТС
02:50 Папины дочки
05:05 6 кадров
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:20 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:35 Inтуристы. Сезон 2. 6-я серия
09:15 100 мест, где поесть. Сезон 2. 5-я серия
10:20 Братья Медведи. Тайна трёх миров
12:05 Мой любимый динозавр
14:00 Веном
16:05 Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины»
19:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 1-я - 3-я серии
20:10 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
23:20 Этерна. Часть первая
01:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 28-я серия
02:00 Папины дочки
Матч ТВ
03:25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал
05:30 Матч! Парад. Лучшие голы
06:00 Игра миллионов
06:30 Всё о главном
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Самый лучший тренер в мире - Павел Фёдорыч Садырин!
11:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
12:30 Специальный репортаж
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
13:55 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» - «Металлург». Прямой эфир
15:55 Футбол. Первая Лига. «Тюмень» - «Родина». Прямой эфир
18:00 Громко
18:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Локомотив». Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Болонья». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:40 Борьба. Чемпионат мира
01:10 Смешанные единоборства. UFC. А. Грассо - В. Шевченко
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Коринтианс» - «Гремио». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Люди Икс: Последняя битва
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Люди Икс: Первый класс
02:45 Самые шокирующие гипотезы
03:35 Тайны Чапман
Звезда
04:00 Анакоп. 1-я - 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Ошибка резидента. По старой легенде
12:35 Братство десанта. 1-я - 2-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Братство десанта. 1-я - 2-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Братство десанта. 1-я - 2-я серии
15:25 Братство десанта. 3-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Братство десанта. 3-я - 4-я серии
18:00 Битва оружейников. Истребители. МиГ-29 против F-16
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Ищу своих
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Двенадцать кремлей России
23:45 Рожденная революцией. 1-я - 2-я серии
02:30 Без свидетелей. Павел Фитин против Шелленберга
03:20 Братство десанта. 1-я - 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва женская
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Ефремов
07:30 Новости культуры
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15 Жизнь и судьба
08:45 Ольга Сергеевна. 5-я часть
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Возрожденные жемчужины». Документальный фильм. 1982
11:50 Константин Зубов. Творить жизнь - творить беспокойство...
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. АРТ
13:00 Большие и маленькие. Сезон 5. 3-я серия - «Эстрадные и спортивные танцы»
15:00 Три минуты тишины
15:05 Линия жизни. Екатерина Мечетина
15:55 Агора
17:00 Новости культуры
17:15 Екатерина Мечетина, Владимир Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского. Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром
18:10 Рассказы из русской истории
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Больше, чем любовь. Дина Рубина и Борис Карафелов
21:35 Сати. Нескучная классика... С Герардом Васильевым
22:20 Собака Баскервилей. 1-я серия
23:35 Три минуты тишины
23:40 Леонардо да Винчи и секреты замка Шамбор
00:30 ХX век. «Возрожденные жемчужины». Документальный фильм. 1982
01:05 Екатерина Мечетина, Владимир Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского. Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром
01:45 Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел
02:40 Первые в мире. Трамвай Пироцкого
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 111-я - 112-я серии
06:50 Пятница News. 165-я серия
07:30 Кондитер. «Дети. Торт для Евы Польны»
08:40 На ножах. «Самара. Ярга»
09:50 На ножах. «Краснодар. Колесница»
11:00 Четыре дачи. Сезон 2. 6 серий
23:00 Гастротур. Сезон 4. 6-я серия
00:00 Мелодии белой ночи
01:30 Пятница News. 167-я серия
02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 111-я - 112-я серии
03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 19-я серия - «Москва»
04:10 Пятница News. 166-я серия
04:35 Простоквашино
МИР
05:00 Наше кино. История большой любви
05:30 Мультфильмы
07:35 Садко
09:20 Королевство кривых зеркал
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Королевство кривых зеркал
11:15 Старик Хоттабыч
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:40 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Не может быть!
00:50 Наше кино. История большой любви
01:15 Война на рельсах
01:40 Антон Иванович сердится
02:55 Новости
03:10 [Не] Фантастика
03:25 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.