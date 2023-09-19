Программа передач ТВ, телепрограмма на 19 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 19 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 19 сентября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Угрюм-река. 14-я серия
23:00 Большая игра
00:00 «Огневое превосходство Аркадия Шипунова». Ко Дню оружейника
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. Новые серии. «Идеальная семья». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-3. «Покушение». 1-я - 2-я серии
03:45 Семейный детектив. 63-я серия - «Авария»
ТВЦ
04:40 Рыцари советского кино
05:20 Мой герой
06:00 Настроение
08:10 Доктор И...
08:45 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я - 2-я серии
10:40 Актёрские судьбы
11:30 События
11:50 Смертельный тренинг. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Котейка. 3-я - 4-я серии
17:00 Закулисные войны. Эстрада
17:50 События
18:10 Танцы на песке. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Звёздные семьи: любовь и водка
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Во всём виноват Чубайс!
01:25 Прощание
02:05 Минск-43. Ночная ликвидация
02:45 Осторожно, мошенники!
03:15 Котейка. 3-я - 4-я серии
04:45 Актёрские судьбы
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Товарищ по партии
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Куриная слепота
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-3. «Гробовщик», «Похищение», «Дело врачей», «Исчезновение»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-3. «Гробовщик», «Похищение», «Дело врачей», «Исчезновение»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-2. «Рандеву со смертью». 1-я - 2-я серии
22:15 Напарники. 3-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Напарники. 3-я - 4-я серии
00:55 Вирус. 4-я - 6-я серии
03:15 Глаза в глаза. 3-я - 4-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Кощей смертный
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Отставник-3
06:55 Глухарь. Возвращение. Запись
07:55 Глухарь. Возвращение. Нефть
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Грязные деньги
10:25 Глухарь. Возвращение. Принцип ящерицы
11:25 Глухарь. Возвращение. Новая работа
12:25 Глухарь. Возвращение. Никто
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Никто
14:05 Глухарь. Возвращение. Сделка
15:05 Глухарь. Возвращение. Гаечка
16:05 Глухарь. Возвращение. Карусель
17:00 Известия
17:30 След. Дочь царя Мидаса
18:20 След. Сарафанное радио
19:05 След. Зомби хаус
19:50 След. Клон
20:40 След. Смерть терминатора
21:25 Свои-6. Финальный маршрут
22:20 Свои-5. Игра по-крупному
23:10 Свои-5. Нить Ариадны
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-5. Гений тьмы
01:15 Свои-5. Проклятый лес
02:00 Свои-5. В объятьях паука
02:40 След. Контролируй это
03:15 След. Эффект свидетеля
03:55 Прокурорская проверка. Последнее дефиле
Домашний
04:15 Преступления страсти. 1-я серия - «Ненароком». 2-я серия - «Свахи»
05:45 По делам несовершеннолетних
07:30 Давай разведёмся!
08:30 Тест на отцовство
10:40 Понять. Простить. «Сложный период». «Как дети»
11:45 Порча. «Рыбаки». «Лавина»
12:55 Знахарка. Удушие
13:30 Верну любимого. Сила и слабость
14:05 Голоса ушедших душ. Мачеха
14:40 Преступления страсти. 5-я серия - «Ты не сможешь с этим жить». 6-я серия - «Выстрел в тире». 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я сенрия - «Бег по утрам»
19:00 Требуется мама. 1-я - 4-я серии
23:10 Понять. Простить. «Сложный период». «Как дети»
00:15 Порча. «Лавина». «Рыбаки»
01:15 Знахарка. Удушие
01:40 Верну любимого. Сила и слабость
02:10 Голоса ушедших душ. Мачеха
02:35 Тест на отцовство
04:15 Преступления страсти. 3-я серия - «Наваждение». 4-я серия - «Любовница»
ТНТ
04:50 Импровизация. 253-я серия
05:35 Импровизация. 157-я - 158-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 8-я - 9-я серии
09:00 Интерны. 86-я - 102-я серии
16:30 Полицейский с Рублевки. 17-я - 19-я серии
19:30 Иванько. 18-я - 20-я серии
21:00 Первокурсницы. 10-я - 11-я серии
22:00 Однажды в России. 253-я серия
23:00 Бабушка лёгкого поведения-2
00:40 Импровизация. Команды. 36-я серия - «Финал»
02:00 Импровизация. Команды. 41-я серия
02:50 Студия Союз. 99-я - 101-я серии
СТС
05:00 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 1-я - 3-я серии
09:35 Уральские пельмени. Смехbook
10:40 Восточный ветер
12:55 Восточный ветер-2
15:05 Восточный ветер-3
17:20 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 1-я - 5-я серии
20:00 Пираты Карибского моря. На краю света
23:25 Спутник
01:35 Папины дочки
Матч ТВ
05:00 Футбол. «Журнал Лиги чемпионов»
05:30 География спорта. Москва
06:00 Игра миллионов
06:30 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:30 Новости
08:35 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямой эфир
10:25 Легендарные клубы
11:25 Специальный репортаж
11:45 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямой эфир
13:25 Есть тема!
14:40 Новости
14:45 Футбол. Кубок России. «Краснодар» - «Динамо». Прямой эфир
17:00 Футбол. Кубок России. «Пари НН» - «Спартак». Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» - «Ньюкасл». Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» - «Црвена Звезда»
02:55 Борьба. Чемпионат мира
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Америка Минейро» - «Брагантино». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Люди Икс: Дни минувшего будущего
22:35 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Звездные войны: Скайуокер. Восход
02:55 Самые шокирующие гипотезы
03:40 Тайны Чапман
Звезда
03:20 Братство десанта. 1-я - 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Ошибка резидента. Возвращение Бекаса
12:35 Братство десанта. 5-я - 6-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Братство десанта. 5-я - 6-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Братство десанта. 5-я - 8-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Братство десанта. 7-я - 8-я серии
18:00 Битва оружейников. Военно-транспортная авиация. Ил-76 против С-17
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Улика из прошлого. «Самолёт F16. Обречённое «Супероружие»
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Двенадцать кремлей России
23:45 Рожденная революцией. 3-я и 4-я серии
02:50 Легендарные самолеты. Ту-95. Стратегический бомбардировщик
03:30 Братство десанта. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Дома с видом на сцену
07:00 Новости культуры
07:15 Леонардо да Винчи и секреты замка Шамбор
08:10 Новости культуры
08:15 Жизнь и судьба
08:35 Первые в мире. Владимир Зворыкин - изобретатель телевидения
08:55 Ольга Сергеевна. 6-я часть
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. Концерт народного артиста СССР Сергея Яковлевича Лемешева в Колонном зале Дома Союзов. 1971
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Книги
13:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Книга Иова
13:45 Собака Баскервилей. 1-я серия
15:00 Три минуты тишины
15:05 Леонардо да Винчи и секреты замка Шамбор
16:00 Первые в мире. Электрическая дуга Василия Петрова
16:15 Сати. Нескучная классика... С Герардом Васильевым
17:00 Новости культуры
17:15 Передвижники. Константин Коровин
17:45 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Виолончель
19:00 Вначале было дело... или История русской промышленности. Фильм 1-й
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Искусственный отбор
21:35 Невесомая: история и мечты космонавта Елены Кондаковой
22:20 Собака Баскервилей. 2-я серия
23:40 Три минуты тишины
23:45 Шенонсо: королевская жизнь у реки
00:35 ХX век. Концерт народного артиста СССР Сергея Яковлевича Лемешева в Колонном зале Дома Союзов. 1971
01:45 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Виолончель
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 113-я - 114-я серии
06:30 Пятница News. 166-я серия
07:00 Кондитер. «Торт «Робот« для сыновей Марии Погребняк»
08:30 На ножах. «Москва. Ритмика»
09:30 На ножах. «Краснодар. Mark»
10:40 На ножах. «Адлер. Тамада«
12:00 На ножах. «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»
13:00 На ножах. «Санкт-Петербург. Pitstop»
14:10 На ножах. «Красногорск. Парма»
15:20 На ножах. «Красногорск. Leto»
16:40 На ножах. «Краснодар. Паровоz»
17:50 На ножах. «Санкт-Петербург. ЧБ кафе»
19:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 4-я серия
21:40 Молодые ножи. «Европейская кухня»
23:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 4-я серия
00:00 Наследница по прямой
01:30 Пятница News. 168-я серия
01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 113-я - 114-я серии
03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 2-я серия - «Московская область»
04:10 Пятница News. 167-я серия
04:35 Простоквашино
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:05 Наше кино. История большой любви
06:30 Ты-мне, я-тебе
08:05 Дети Дон Кихота
09:40 Двенадцать стульев. 1-я серия
10:00 Новости
10:10 Двенадцать стульев. 1-я - 2-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:40 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 «Частный детектив, или операция «Кооперация»
00:45 Наше кино. История большой любви
01:10 Частная жизнь Петра Виноградова
02:35 Новости
02:50 [Не] Фантастика
03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.