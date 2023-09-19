Программа передач ТВ, телепрограмма на 19 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 19 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 19 сентября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Угрюм-река. 14-я серия

23:00 Большая игра

00:00 «Огневое превосходство Аркадия Шипунова». Ко Дню оружейника

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. Новые серии. «Идеальная семья». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-3. «Покушение». 1-я - 2-я серии

03:45 Семейный детектив. 63-я серия - «Авария»



ТВЦ



04:40 Рыцари советского кино

05:20 Мой герой

06:00 Настроение

08:10 Доктор И...

08:45 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я - 2-я серии

10:40 Актёрские судьбы

11:30 События

11:50 Смертельный тренинг. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Котейка. 3-я - 4-я серии

17:00 Закулисные войны. Эстрада

17:50 События

18:10 Танцы на песке. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:10 Звёздные семьи: любовь и водка

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Во всём виноват Чубайс!

01:25 Прощание

02:05 Минск-43. Ночная ликвидация

02:45 Осторожно, мошенники!

03:15 Котейка. 3-я - 4-я серии

04:45 Актёрские судьбы



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Товарищ по партии

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Куриная слепота

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-3. «Гробовщик», «Похищение», «Дело врачей», «Исчезновение»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-3. «Гробовщик», «Похищение», «Дело врачей», «Исчезновение»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-2. «Рандеву со смертью». 1-я - 2-я серии

22:15 Напарники. 3-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Напарники. 3-я - 4-я серии

00:55 Вирус. 4-я - 6-я серии

03:15 Глаза в глаза. 3-я - 4-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Кощей смертный



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Отставник-3

06:55 Глухарь. Возвращение. Запись

07:55 Глухарь. Возвращение. Нефть

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Грязные деньги

10:25 Глухарь. Возвращение. Принцип ящерицы

11:25 Глухарь. Возвращение. Новая работа

12:25 Глухарь. Возвращение. Никто

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Никто

14:05 Глухарь. Возвращение. Сделка

15:05 Глухарь. Возвращение. Гаечка

16:05 Глухарь. Возвращение. Карусель

17:00 Известия

17:30 След. Дочь царя Мидаса

18:20 След. Сарафанное радио

19:05 След. Зомби хаус

19:50 След. Клон

20:40 След. Смерть терминатора

21:25 Свои-6. Финальный маршрут

22:20 Свои-5. Игра по-крупному

23:10 Свои-5. Нить Ариадны

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-5. Гений тьмы

01:15 Свои-5. Проклятый лес

02:00 Свои-5. В объятьях паука

02:40 След. Контролируй это

03:15 След. Эффект свидетеля

03:55 Прокурорская проверка. Последнее дефиле



Домашний



04:15 Преступления страсти. 1-я серия - «Ненароком». 2-я серия - «Свахи»

05:45 По делам несовершеннолетних

07:30 Давай разведёмся!

08:30 Тест на отцовство

10:40 Понять. Простить. «Сложный период». «Как дети»

11:45 Порча. «Рыбаки». «Лавина»

12:55 Знахарка. Удушие

13:30 Верну любимого. Сила и слабость

14:05 Голоса ушедших душ. Мачеха

14:40 Преступления страсти. 5-я серия - «Ты не сможешь с этим жить». 6-я серия - «Выстрел в тире». 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я сенрия - «Бег по утрам»

19:00 Требуется мама. 1-я - 4-я серии

23:10 Понять. Простить. «Сложный период». «Как дети»

00:15 Порча. «Лавина». «Рыбаки»

01:15 Знахарка. Удушие

01:40 Верну любимого. Сила и слабость

02:10 Голоса ушедших душ. Мачеха

02:35 Тест на отцовство

04:15 Преступления страсти. 3-я серия - «Наваждение». 4-я серия - «Любовница»



ТНТ



04:50 Импровизация. 253-я серия

05:35 Импровизация. 157-я - 158-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 8-я - 9-я серии

09:00 Интерны. 86-я - 102-я серии

16:30 Полицейский с Рублевки. 17-я - 19-я серии

19:30 Иванько. 18-я - 20-я серии

21:00 Первокурсницы. 10-я - 11-я серии

22:00 Однажды в России. 253-я серия

23:00 Бабушка лёгкого поведения-2

00:40 Импровизация. Команды. 36-я серия - «Финал»

02:00 Импровизация. Команды. 41-я серия

02:50 Студия Союз. 99-я - 101-я серии



СТС



05:00 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 1-я - 3-я серии

09:35 Уральские пельмени. Смехbook

10:40 Восточный ветер

12:55 Восточный ветер-2

15:05 Восточный ветер-3

17:20 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 1-я - 5-я серии

20:00 Пираты Карибского моря. На краю света

23:25 Спутник

01:35 Папины дочки



Матч ТВ



05:00 Футбол. «Журнал Лиги чемпионов»

05:30 География спорта. Москва

06:00 Игра миллионов

06:30 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:30 Новости

08:35 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямой эфир

10:25 Легендарные клубы

11:25 Специальный репортаж

11:45 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямой эфир

13:25 Есть тема!

14:40 Новости

14:45 Футбол. Кубок России. «Краснодар» - «Динамо». Прямой эфир

17:00 Футбол. Кубок России. «Пари НН» - «Спартак». Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» - «Ньюкасл». Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» - «Црвена Звезда»

02:55 Борьба. Чемпионат мира

03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Америка Минейро» - «Брагантино». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Люди Икс: Дни минувшего будущего

22:35 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Звездные войны: Скайуокер. Восход

02:55 Самые шокирующие гипотезы

03:40 Тайны Чапман



Звезда



03:20 Братство десанта. 1-я - 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Ошибка резидента. Возвращение Бекаса

12:35 Братство десанта. 5-я - 6-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Братство десанта. 5-я - 6-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Братство десанта. 5-я - 8-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Братство десанта. 7-я - 8-я серии

18:00 Битва оружейников. Военно-транспортная авиация. Ил-76 против С-17

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Улика из прошлого. «Самолёт F16. Обречённое «Супероружие»

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Двенадцать кремлей России

23:45 Рожденная революцией. 3-я и 4-я серии

02:50 Легендарные самолеты. Ту-95. Стратегический бомбардировщик

03:30 Братство десанта. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Дома с видом на сцену

07:00 Новости культуры

07:15 Леонардо да Винчи и секреты замка Шамбор

08:10 Новости культуры

08:15 Жизнь и судьба

08:35 Первые в мире. Владимир Зворыкин - изобретатель телевидения

08:55 Ольга Сергеевна. 6-я часть

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. Концерт народного артиста СССР Сергея Яковлевича Лемешева в Колонном зале Дома Союзов. 1971

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Книги

13:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Книга Иова

13:45 Собака Баскервилей. 1-я серия

15:00 Три минуты тишины

15:05 Леонардо да Винчи и секреты замка Шамбор

16:00 Первые в мире. Электрическая дуга Василия Петрова

16:15 Сати. Нескучная классика... С Герардом Васильевым

17:00 Новости культуры

17:15 Передвижники. Константин Коровин

17:45 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Виолончель

19:00 Вначале было дело... или История русской промышленности. Фильм 1-й

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Искусственный отбор

21:35 Невесомая: история и мечты космонавта Елены Кондаковой

22:20 Собака Баскервилей. 2-я серия

23:40 Три минуты тишины

23:45 Шенонсо: королевская жизнь у реки

00:35 ХX век. Концерт народного артиста СССР Сергея Яковлевича Лемешева в Колонном зале Дома Союзов. 1971

01:45 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Виолончель

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 113-я - 114-я серии

06:30 Пятница News. 166-я серия

07:00 Кондитер. «Торт «Робот« для сыновей Марии Погребняк»

08:30 На ножах. «Москва. Ритмика»

09:30 На ножах. «Краснодар. Mark»

10:40 На ножах. «Адлер. Тамада«

12:00 На ножах. «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»

13:00 На ножах. «Санкт-Петербург. Pitstop»

14:10 На ножах. «Красногорск. Парма»

15:20 На ножах. «Красногорск. Leto»

16:40 На ножах. «Краснодар. Паровоz»

17:50 На ножах. «Санкт-Петербург. ЧБ кафе»

19:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 4-я серия

21:40 Молодые ножи. «Европейская кухня»

23:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 4-я серия

00:00 Наследница по прямой

01:30 Пятница News. 168-я серия

01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 113-я - 114-я серии

03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 2-я серия - «Московская область»

04:10 Пятница News. 167-я серия

04:35 Простоквашино



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:05 Наше кино. История большой любви

06:30 Ты-мне, я-тебе

08:05 Дети Дон Кихота

09:40 Двенадцать стульев. 1-я серия

10:00 Новости

10:10 Двенадцать стульев. 1-я - 2-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:40 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 «Частный детектив, или операция «Кооперация»

00:45 Наше кино. История большой любви

01:10 Частная жизнь Петра Виноградова

02:35 Новости

02:50 [Не] Фантастика

03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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