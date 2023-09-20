Программа передач ТВ, телепрограмма на 20 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 20 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 20 сентября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Угрюм-река. 15-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. Новые серии. «Последний пикник». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-4. «Истинные ценности». 1-я - 2-я серии
03:45 Семейный детектив. 64-я серия - «Призрак прошлого»
ТВЦ
04:45 Актёрские судьбы
05:20 Мой герой
06:00 Настроение
08:10 Доктор И...
08:45 Можете звать меня папой
10:55 Актёрские судьбы
11:30 События
11:50 Смертельный тренинг. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Котейка-2. 1-я - 2-я серии
16:55 Закулисные войны. Эстрада
17:50 События
18:15 Танцы на углях. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов!
23:05 Хроники московского быта
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дорогие товарищи. Циркач
01:25 Знак качества
02:05 Жаклин Кеннеди. 1-я - 2-я серии
03:25 Котейка-2. 1-я - 2-я серии
04:55 Актёрские судьбы
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Кощей смертный
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Петербургский треугольник
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-3. «Дом с привидениями», «Двойник», «Осторожно, Моника», «Лекарство от здоровья»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-3. «Дом с привидениями», «Двойник», «Осторожно, Моника», «Лекарство от здоровья»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-2. «Посредник». 1-я - 2-я серии
22:15 Напарники. 5-я - 6-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Напарники. 5-я - 6-я серии
00:55 Вирус. 7-я - 8-я серии
02:30 Глаза в глаза. 5-я - 7-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Восточная кухня
5 канал
05:00 Известия
05:25 Глухарь. Возвращение. Никто
06:10 Глухарь. Возвращение. Сделка
06:55 Глухарь. Возвращение. Гаечка
07:50 Глухарь. Возвращение. Карусель
08:50 Глухарь. Возвращение. Грань
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Грань
10:25 Глухарь. Возвращение. Спринт
11:20 Глухарь. Возвращение. Предатель
12:20 Глухарь. Возвращение. Золотишко
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Золотишко
13:55 Глухарь. Возвращение. Преступление и наказание
14:50 Глухарь. Возвращение. Майские-3
15:55 Глухарь. Возвращение. Сирены
17:00 Известия
17:30 След. Вампиры Ламаньского района
18:20 След. Лебединое озеро
19:05 След. Утро начинается с трупа
19:55 След. Кардинальное лечение
20:40 След. Инструктор по смерти
21:25 Свои-6. Сторож
22:20 Свои-2. Колыбельная на смерть
23:10 Свои-2. Нечего терять
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-5. Плохое настроение
01:15 Свои-5. Домик ведьмы
02:00 Свои-5. Подарок судьбы
02:40 След. Красное, сухое
03:15 След. Червь
03:55 Прокурорская проверка. Берегись автомобилей
Домашний
04:15 Преступления страсти. 3-я серия - «Наваждение». 4-я серия - «Любовница»
05:45 По делам несовершеннолетних
07:30 Давай разведёмся!
08:30 Тест на отцовство
10:40 Понять. Простить. «Кризис среднего возраста». «Уловка»
11:45 Порча. «Око». «Тысячелистник»
12:55 Знахарка. Каменное сердце
13:30 Верну любимого. Вторая молодость
14:05 Голоса ушедших душ. Последняя любовь
14:40 Преступления страсти. 9-я серия - «Семейный бизнес». 10-я серия - «Любой ценой». 11-я серия - «Реванш». 12-я серия - «Сердечная недостаточность»
19:00 Фарфоровое счастье. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Кризис среднего возраста». «Уловка»
00:20 Порча. «Тысячелистник». «Око»
01:20 Знахарка. Каменное сердце
01:45 Верну любимого. Вторая молодость
02:15 Голоса ушедших душ. Последняя любовь
02:40 Тест на отцовство
04:20 Преступления страсти. 5-я серия - «Ты не сможешь с этим жить». 6-я серия - «Выстрел в тире»
ТНТ
04:25 Студия Союз. 101-я серия
05:10 Импровизация. 159-я - 161-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 10-я - 11-я серии
09:00 Интерны. 103-я - 118-я серии
16:30 Полицейский с Рублевки. 20-я - 22-я серии
19:30 Иванько. 19-я - 21-я серии
21:00 Первокурсницы. 11-я - 12-я серии
22:00 Однажды в России. 254-я серия
23:00 Прабабушка лёгкого поведения
00:55 Импровизация. Команды. 42-я - 43-я серии
02:30 Студия Союз. 103-я - 104-я серии
04:05 Студия Союз. 109-я серия
04:55 Импровизация. 162-я серия
СТС
01:35 Папины дочки
05:05 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 4-я - 5-я серии
09:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:10 Фиш и Чип. Вредные друзья
12:05 Братья Медведи. Тайна трёх миров
13:45 Восточный ветер-4. Легенда о Воине
16:00 Восточный ветер-5. Великий ураган
18:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 4-я - 7-я серии
20:00 Пираты Карибского моря: На странных берегах
22:40 Русалка и дочь короля
00:35 Миссия: невыполнима
02:30 Папины дочки
Матч ТВ
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Америка Минейро» - «Брагантино». Прямой эфир
05:30 География спорта. Нижний Новгород
06:00 Игра миллионов
06:30 Голевая неделя. РФ
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Легендарные клубы
11:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
12:30 Специальный репортаж
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:10 Игра миллионов
14:40 Новости
14:45 Футбол. Кубок России. ЦСКА - «Сочи». Прямой эфир
17:00 Футбол. Кубок России. «Ахмат» - «Зенит». Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» - «Унион». Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» - «Манчестер Юнайтед». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Арсенал» - ПСВ
02:55 Борьба. Чемпионат мира
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Флуминенсе» - «Крузейро». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Люди Икс: Апокалипсис
22:50 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Будь моими глазами
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
03:30 Братство десанта. 5-я - 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Судьба резидента. С открытыми картами
12:45 Братство десанта. 9-я - 10-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Братство десанта. 9-я - 10-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Братство десанта. 9-я - 10-я серии
15:25 Братство десанта. 11-я - 12-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Братство десанта. 11-я - 12-я серии
18:00 Битва оружейников. «Танки. Т-80 против М1 «Абрамс»
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Секретные материалы
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Двенадцать кремлей России
23:45 Рожденная революцией. 5-я - 6-я серии
03:05 Москва - фронту
03:30 Братство десанта. 9-я - 10-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Садовое кольцо
07:00 Новости культуры
07:15 Шенонсо: королевская жизнь у реки
08:10 Новости культуры
08:15 Жизнь и судьба
08:35 Первые в мире. Смерти нет. Киборги доктора Демихова
08:50 Ольга Сергеевна. 7-я часть
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Вспоминая Раневскую». Документальный фильм. Режиссеры Алексей Габрилович, Олег Дорман. Часть 1-я. 1990
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Кино
13:00 Искусственный отбор
13:45 Собака Баскервилей. 2-я серия
15:05 Три минуты тишины
15:10 Шенонсо: королевская жизнь у реки
16:10 Невесомая: история и мечты космонавта Елены Кондаковой
17:00 Новости культуры
17:15 Библейский сюжет. Эмили Дикинсон «Наставник»
17:40 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Фортепиано
19:00 Вначале было дело... или История русской промышленности. Фильм 2-й
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «С любимыми не расставайтесь». Памяти Сергея Пускепалиса
21:35 Власть факта. Кристалл роста
22:20 Сослуживцы. 1-я часть
23:25 Три минуты тишины
23:30 Первые в мире. Электрическая дуга Василия Петрова
23:45 Легендарные замки. Нойшванштайн
00:35 ХX век. «Вспоминая Раневскую». Документальный фильм. Режиссеры Алексей Габрилович, Олег Дорман. Часть 1-я. 1990
01:35 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Фортепиано
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 115-я - 116-я серии
06:50 Пятница News. 167-я серия
07:30 Кондитер. «Торт для Владимира Преснякова и Натальи Подольской к годовщине свадьбы»
08:50 На ножах. »Нижний Новгород. Мартинс»
10:00 Поющий офис. »Вологда»
11:10 Адский шеф. Сезон 2. 4-я серия
14:40 На ножах. «Санкт-Петербург. Два хвоста»
15:40 На ножах. «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»
16:50 На ножах. «Вольск. Айвенго»
17:50 На ножах. «Санкт-Петербург. Две долмы»
19:00 Адский шеф. Сезон 2. 5-я серия
21:40 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия
00:00 Сто дней после детства
01:30 Пятница News. 169-я серия
01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 115-я - 116-я серии
03:20 Инсайдеры. «Брянск»
04:10 Пятница News. 168-я серия
04:40 Простоквашино
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:40 Наше кино. История большой любви
07:10 Мэри Поппинс, до свидания
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните!
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
12:00 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:40 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Добряки
00:35 Наше кино. История большой любви
01:00 Закон жизни
02:40 Новости
02:55 [Не] Фантастика
03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.