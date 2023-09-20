Программа передач ТВ, телепрограмма на 20 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 20 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 20 сентября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Угрюм-река. 15-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. Новые серии. «Последний пикник». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-4. «Истинные ценности». 1-я - 2-я серии

03:45 Семейный детектив. 64-я серия - «Призрак прошлого»



ТВЦ



04:45 Актёрские судьбы

05:20 Мой герой

06:00 Настроение

08:10 Доктор И...

08:45 Можете звать меня папой

10:55 Актёрские судьбы

11:30 События

11:50 Смертельный тренинг. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Котейка-2. 1-я - 2-я серии

16:55 Закулисные войны. Эстрада

17:50 События

18:15 Танцы на углях. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов!

23:05 Хроники московского быта

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дорогие товарищи. Циркач

01:25 Знак качества

02:05 Жаклин Кеннеди. 1-я - 2-я серии

03:25 Котейка-2. 1-я - 2-я серии

04:55 Актёрские судьбы



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Кощей смертный

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Петербургский треугольник

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-3. «Дом с привидениями», «Двойник», «Осторожно, Моника», «Лекарство от здоровья»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-3. «Дом с привидениями», «Двойник», «Осторожно, Моника», «Лекарство от здоровья»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-2. «Посредник». 1-я - 2-я серии

22:15 Напарники. 5-я - 6-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Напарники. 5-я - 6-я серии

00:55 Вирус. 7-я - 8-я серии

02:30 Глаза в глаза. 5-я - 7-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Восточная кухня



5 канал



05:00 Известия

05:25 Глухарь. Возвращение. Никто

06:10 Глухарь. Возвращение. Сделка

06:55 Глухарь. Возвращение. Гаечка

07:50 Глухарь. Возвращение. Карусель

08:50 Глухарь. Возвращение. Грань

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Грань

10:25 Глухарь. Возвращение. Спринт

11:20 Глухарь. Возвращение. Предатель

12:20 Глухарь. Возвращение. Золотишко

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Золотишко

13:55 Глухарь. Возвращение. Преступление и наказание

14:50 Глухарь. Возвращение. Майские-3

15:55 Глухарь. Возвращение. Сирены

17:00 Известия

17:30 След. Вампиры Ламаньского района

18:20 След. Лебединое озеро

19:05 След. Утро начинается с трупа

19:55 След. Кардинальное лечение

20:40 След. Инструктор по смерти

21:25 Свои-6. Сторож

22:20 Свои-2. Колыбельная на смерть

23:10 Свои-2. Нечего терять

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-5. Плохое настроение

01:15 Свои-5. Домик ведьмы

02:00 Свои-5. Подарок судьбы

02:40 След. Красное, сухое

03:15 След. Червь

03:55 Прокурорская проверка. Берегись автомобилей



Домашний



04:15 Преступления страсти. 3-я серия - «Наваждение». 4-я серия - «Любовница»

05:45 По делам несовершеннолетних

07:30 Давай разведёмся!

08:30 Тест на отцовство

10:40 Понять. Простить. «Кризис среднего возраста». «Уловка»

11:45 Порча. «Око». «Тысячелистник»

12:55 Знахарка. Каменное сердце

13:30 Верну любимого. Вторая молодость

14:05 Голоса ушедших душ. Последняя любовь

14:40 Преступления страсти. 9-я серия - «Семейный бизнес». 10-я серия - «Любой ценой». 11-я серия - «Реванш». 12-я серия - «Сердечная недостаточность»

19:00 Фарфоровое счастье. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Кризис среднего возраста». «Уловка»

00:20 Порча. «Тысячелистник». «Око»

01:20 Знахарка. Каменное сердце

01:45 Верну любимого. Вторая молодость

02:15 Голоса ушедших душ. Последняя любовь

02:40 Тест на отцовство

04:20 Преступления страсти. 5-я серия - «Ты не сможешь с этим жить». 6-я серия - «Выстрел в тире»



ТНТ



04:25 Студия Союз. 101-я серия

05:10 Импровизация. 159-я - 161-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 10-я - 11-я серии

09:00 Интерны. 103-я - 118-я серии

16:30 Полицейский с Рублевки. 20-я - 22-я серии

19:30 Иванько. 19-я - 21-я серии

21:00 Первокурсницы. 11-я - 12-я серии

22:00 Однажды в России. 254-я серия

23:00 Прабабушка лёгкого поведения

00:55 Импровизация. Команды. 42-я - 43-я серии

02:30 Студия Союз. 103-я - 104-я серии

04:05 Студия Союз. 109-я серия

04:55 Импровизация. 162-я серия



СТС



01:35 Папины дочки

05:05 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 4-я - 5-я серии

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:10 Фиш и Чип. Вредные друзья

12:05 Братья Медведи. Тайна трёх миров

13:45 Восточный ветер-4. Легенда о Воине

16:00 Восточный ветер-5. Великий ураган

18:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 4-я - 7-я серии

20:00 Пираты Карибского моря: На странных берегах

22:40 Русалка и дочь короля

00:35 Миссия: невыполнима

02:30 Папины дочки



Матч ТВ



03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Америка Минейро» - «Брагантино». Прямой эфир

05:30 География спорта. Нижний Новгород

06:00 Игра миллионов

06:30 Голевая неделя. РФ

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Легендарные клубы

11:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

12:30 Специальный репортаж

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:10 Игра миллионов

14:40 Новости

14:45 Футбол. Кубок России. ЦСКА - «Сочи». Прямой эфир

17:00 Футбол. Кубок России. «Ахмат» - «Зенит». Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» - «Унион». Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» - «Манчестер Юнайтед». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Арсенал» - ПСВ

02:55 Борьба. Чемпионат мира

03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Флуминенсе» - «Крузейро». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Люди Икс: Апокалипсис

22:50 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Будь моими глазами

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



03:30 Братство десанта. 5-я - 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Судьба резидента. С открытыми картами

12:45 Братство десанта. 9-я - 10-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Братство десанта. 9-я - 10-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Братство десанта. 9-я - 10-я серии

15:25 Братство десанта. 11-я - 12-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Братство десанта. 11-я - 12-я серии

18:00 Битва оружейников. «Танки. Т-80 против М1 «Абрамс»

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Секретные материалы

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Двенадцать кремлей России

23:45 Рожденная революцией. 5-я - 6-я серии

03:05 Москва - фронту

03:30 Братство десанта. 9-я - 10-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Садовое кольцо

07:00 Новости культуры

07:15 Шенонсо: королевская жизнь у реки

08:10 Новости культуры

08:15 Жизнь и судьба

08:35 Первые в мире. Смерти нет. Киборги доктора Демихова

08:50 Ольга Сергеевна. 7-я часть

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Вспоминая Раневскую». Документальный фильм. Режиссеры Алексей Габрилович, Олег Дорман. Часть 1-я. 1990

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Кино

13:00 Искусственный отбор

13:45 Собака Баскервилей. 2-я серия

15:05 Три минуты тишины

15:10 Шенонсо: королевская жизнь у реки

16:10 Невесомая: история и мечты космонавта Елены Кондаковой

17:00 Новости культуры

17:15 Библейский сюжет. Эмили Дикинсон «Наставник»

17:40 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Фортепиано

19:00 Вначале было дело... или История русской промышленности. Фильм 2-й

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Спокойной ночи, малыши!

20:50 «С любимыми не расставайтесь». Памяти Сергея Пускепалиса

21:35 Власть факта. Кристалл роста

22:20 Сослуживцы. 1-я часть

23:25 Три минуты тишины

23:30 Первые в мире. Электрическая дуга Василия Петрова

23:45 Легендарные замки. Нойшванштайн

00:35 ХX век. «Вспоминая Раневскую». Документальный фильм. Режиссеры Алексей Габрилович, Олег Дорман. Часть 1-я. 1990

01:35 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Фортепиано

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 115-я - 116-я серии

06:50 Пятница News. 167-я серия

07:30 Кондитер. «Торт для Владимира Преснякова и Натальи Подольской к годовщине свадьбы»

08:50 На ножах. »Нижний Новгород. Мартинс»

10:00 Поющий офис. »Вологда»

11:10 Адский шеф. Сезон 2. 4-я серия

14:40 На ножах. «Санкт-Петербург. Два хвоста»

15:40 На ножах. «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»

16:50 На ножах. «Вольск. Айвенго»

17:50 На ножах. «Санкт-Петербург. Две долмы»

19:00 Адский шеф. Сезон 2. 5-я серия

21:40 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия

00:00 Сто дней после детства

01:30 Пятница News. 169-я серия

01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 115-я - 116-я серии

03:20 Инсайдеры. «Брянск»

04:10 Пятница News. 168-я серия

04:40 Простоквашино



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:40 Наше кино. История большой любви

07:10 Мэри Поппинс, до свидания

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните!

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

12:00 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:40 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Добряки

00:35 Наше кино. История большой любви

01:00 Закон жизни

02:40 Новости

02:55 [Не] Фантастика

03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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