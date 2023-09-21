Программа передач ТВ, телепрограмма на 21 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 21 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 21 сентября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Угрюм-река. 16-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. Новые серии. «Побег». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-4. «Операция «Доктор». 1-я - 2-я серии
03:45 Семейный детектив. 65-я серия - «Танцор»
ТВЦ
04:55 Актёрские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич
05:20 Мой герой. Алексей Тихонов и Мария Петрова
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Все о маммографии
08:50 Московский романс. 1-я - 2-я серии
10:55 Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник
11:30 События
11:50 Одноклассники смерти. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Лариса Рубальская
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Котейка-2. 3-я - 4-я серии
16:55 Закулисные войны. Юмористы
17:50 События
18:15 Танцы в темноте. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Под чужую фонограмму
23:10 Актёрские драмы. Риск - благородное дело
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Следствие ведёт КГБ. Чёрный крест Олега Пеньковского
01:25 Сломанные судьбы
02:05 Мария Спиридонова. Одна ночь и вся жизнь
02:50 Осторожно, мошенники! Бизнесмен из хрущёвки
03:15 Котейка-2. 3-я - 4-я серии
04:40 Короли эпизода. Евгений Шутов
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Восточная кухня
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Свободный выгул
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-3. «Купите жену», «Лучший сыщик», «Гостья из будущего», «Три обезьяны»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-3. «Купите жену», «Лучший сыщик», «Гостья из будущего», «Три обезьяны»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-2. «Бог». 1-я - 2-я серии
22:15 Напарники. 7-я и 8-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Напарники. 7-я - 8-я серии
00:55 Поздняков
01:05 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет будет создан вечный двигатель
01:55 Глаза в глаза. 8-я - 11-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Изнаночная петля
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Глухарь. Возвращение. Преступление и наказание
06:20 Глухарь. Возвращение. Майские-3
07:20 Глухарь. Возвращение. Сирены
08:25 Глухарь. Возвращение. Мертвец-1
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Мертвец-1
10:15 Глухарь. Возвращение. Мертвец 2
11:20 Глухарь. Возвращение. Жалоба
12:20 Глухарь. Возвращение. Баня
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Баня
13:55 Глухарь. Возвращение. Скандалисты
15:00 Глухарь. Возвращение. Няня
16:00 Глухарь. Возвращение. Мечта
17:00 Известия
17:30 След. Сонный сад
18:15 След. Любовница
19:05 След. Налог на имидж
19:45 След. Смерть на обочине
20:40 След. Просто московский волколак
21:25 Свои-6. Не бойтесь призраков
22:20 Свои-2. Последний укол
23:10 Свои-2. Королева нефтянки
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-5. Жертва обстоятельств
01:15 Свои-5. Кровь и вино
02:00 Свои-5. Выше ветра
02:35 След. Пикник на обочине
03:15 След. Винатека
03:55 Прокурорская проверка. Качели
Домашний
04:20 Преступления страсти. 5-я серия - «Ты не сможешь с этим жить». 6-я серия - «Выстрел в тире»
05:45 По делам несовершеннолетних
07:30 Давай разведёмся!
08:30 Тест на отцовство
10:40 Понять. Простить. «На старости лет», «В яблочко»
11:45 Порча. «Без адреса». «Стежок»
12:55 Знахарка. Младшенькая
13:30 Верну любимого. Любой ценой
14:05 Голоса ушедших душ. Спаси сестру
14:40 Преступления страсти. 13-я серия - «Белый танец». 14-я серия - «Настойчивый поклонник». 15-я серия - «Самая красивая мама». 16-я серия - «Билет с автографом»
19:00 Подмосковная кадриль. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «На старости лет», «В яблочко»
00:25 Порча. «Стежок». «Без адреса»
01:20 Знахарка. Младшенькая
01:45 Верну любимого. Любой ценой
02:15 Голоса ушедших душ. Спаси сестру
02:40 Тест на отцовство
04:20 Преступления страсти. 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я сенрия - «Бег по утрам»
ТНТ
04:55 Импровизация. 162-я - 164-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 12-я - 13-я серии
09:00 Интерны. 137-я - 151-я серии
16:30 Полицейский с Рублевки. 25-я - 27-я серии
19:30 Иванько. 20-я - 22-я серии
21:00 Первокурсницы. 12-я - 13-я серии
22:00 Однажды в России. 256-я серия
23:00 Бабки
00:10 Бабушка лёгкого поведения-2
01:50 Импровизация. Команды. 44-я - 45-я серии
03:30 Студия Союз. 110-я - 111-я серии
СТС
02:30 Папины дочки
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 6-я - 7-я серии
09:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:20 Огрики
12:05 Мой друг дельфин Эхо
14:00 Мой любимый динозавр
15:55 Заколдованная пещера
18:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 6-я - 9-я серии
20:00 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
22:35 Миссия невыполнима: Племя изгоев
01:15 Миссия невыполнима-2
03:20 Папины дочки
Матч ТВ
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Флуминенсе» - «Крузейро». Прямой эфир
05:30 География спорта. Казань
06:00 Игра миллионов
06:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Легендарные клубы
11:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
12:30 Специальный репортаж
12:50 Новости
12:55 Есть тема!
14:10 Игра миллионов
14:40 Новости
14:45 Большой хоккей
15:15 Все на Матч!
16:00 Кубок России. Обзор
17:00 Футбол. Кубок России. «Оренбург» - «Факел». Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига Европы. ЛАСК - «Ливерпуль». Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига Европы. «Аякс» - «Марсель». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» - «Бетис»
02:55 Борьба. Чемпионат мира
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гремио» - «Палмейрас». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Пассажиры
22:15 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Крио
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
Звезда
03:30 Братство десанта. 9-я - 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Судьба резидента. Западный шлейф
12:35 Братство десанта. 13-я - 14-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Братство десанта. 13-я - 14-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Братство десанта. 13-я - 14-я серии
15:25 Братство десанта. 15-я - 16-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Братство десанта. 15-я и 16-я серии
18:00 Битва оружейников. Ударные вертолеты. Ми-28 против AH-64
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Код доступа
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Двенадцать кремлей России
23:45 Рожденная революцией. 7-я - 8-я серии
03:00 Оружие Победы
03:10 Братство десанта. 13-я - 16-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Вахтангова
07:00 Новости культуры
07:15 Легендарные замки. Нойшванштайн
08:10 Новости культуры
08:15 Жизнь и судьба
08:35 Ольга Сергеевна. 8-я часть
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Вспоминая Раневскую«. Документальный фильм. Режиссеры Алексей Габрилович, Олег Дорман. Часть 2-я. 1992
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Театр
13:00 Престольный праздник. Рождество Пресвятой Богородицы
13:45 Сослуживцы. 1-я часть
14:50 Три минуты тишины
14:55 Цвет времени. Караваджо
15:10 Легендарные замки. Нойшванштайн
16:10 2 Верник 2. Юрий Чурсин и Анна Патокина
17:00 Новости культуры
17:15 Пряничный домик. Волшебная Коломна
17:40 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Скрипка
19:00 Вначале было дело... или История русской промышленности. Фильм 3-й
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Вера Богданова. «Сезон отравленных плодов»
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Королевство кривых зеркал». Королю всё прилично!»
21:35 Энигма. Херман Корнехо
22:20 Сослуживцы. 2-я часть
23:25 Три минуты тишины
23:30 Легендарные замки. Верхний Кёнигсбург
00:20 ХX век. «Вспоминая Раневскую». Документальный фильм. Режиссеры Алексей Габрилович, Олег Дорман. Часть 2-я. 1992
01:40 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Скрипка
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 117-я - 118-я серии
06:40 Пятница News. 168-я серия
07:20 Кондитер. «Торт для Марины Федункив»
08:30 На ножах. «Ростов Великий. Покровские ворота»
09:40 Сердце Клавы. Сезон 1. 4-я серия
12:30 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле 90-х VS Русско-татарская свадьба»
14:40 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле минимализм VS Ассирийская свадьба»
16:40 Четыре свадьбы. «Студенческая свадьба VS Авиационная свадьба»
19:00 Новые Пацанки. Сезон 2. 1-я серия
22:30 Тревел-баттл. Сезон 2. 3-я серия
23:30 Черный список. «Жена на час»
00:00 Нежный возраст
01:50 Пятница News. 170-я серия
02:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 117-я - 118-я серии
03:40 Инсайдеры. «Москва 2»
04:30 Пятница News. 169-я серия
04:50 Простоквашино
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
07:05 Мультфильмы
08:50 Рождённые в СССР. Арно Бабоджанян
09:20 Независимость. Миссия выполнима. Армения
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните!
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
12:00 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:40 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума. М. Богдасаров
23:05 Суета сует
00:40 Наше кино. История большой любви. Фрунзик Мкртчян
01:05 Подкидыш
02:15 Новости
02:30 [Не] Фантастика
02:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.