Программа передач ТВ, телепрограмма на 21 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 21 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 21 сентября 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Угрюм-река. 16-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Спасская. Новые серии. «Побег». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-4. «Операция «Доктор». 1-я - 2-я серии

03:45 Семейный детектив. 65-я серия - «Танцор»



ТВЦ



04:55 Актёрские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич

05:20 Мой герой. Алексей Тихонов и Мария Петрова

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Все о маммографии

08:50 Московский романс. 1-я - 2-я серии

10:55 Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник

11:30 События

11:50 Одноклассники смерти. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Лариса Рубальская

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Котейка-2. 3-я - 4-я серии

16:55 Закулисные войны. Юмористы

17:50 События

18:15 Танцы в темноте. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Под чужую фонограмму

23:10 Актёрские драмы. Риск - благородное дело

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Следствие ведёт КГБ. Чёрный крест Олега Пеньковского

01:25 Сломанные судьбы

02:05 Мария Спиридонова. Одна ночь и вся жизнь

02:50 Осторожно, мошенники! Бизнесмен из хрущёвки

03:15 Котейка-2. 3-я - 4-я серии

04:40 Короли эпизода. Евгений Шутов



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Восточная кухня

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Свободный выгул

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-3. «Купите жену», «Лучший сыщик», «Гостья из будущего», «Три обезьяны»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-3. «Купите жену», «Лучший сыщик», «Гостья из будущего», «Три обезьяны»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-2. «Бог». 1-я - 2-я серии

22:15 Напарники. 7-я и 8-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Напарники. 7-я - 8-я серии

00:55 Поздняков

01:05 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет будет создан вечный двигатель

01:55 Глаза в глаза. 8-я - 11-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Изнаночная петля



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Глухарь. Возвращение. Преступление и наказание

06:20 Глухарь. Возвращение. Майские-3

07:20 Глухарь. Возвращение. Сирены

08:25 Глухарь. Возвращение. Мертвец-1

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Мертвец-1

10:15 Глухарь. Возвращение. Мертвец 2

11:20 Глухарь. Возвращение. Жалоба

12:20 Глухарь. Возвращение. Баня

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Баня

13:55 Глухарь. Возвращение. Скандалисты

15:00 Глухарь. Возвращение. Няня

16:00 Глухарь. Возвращение. Мечта

17:00 Известия

17:30 След. Сонный сад

18:15 След. Любовница

19:05 След. Налог на имидж

19:45 След. Смерть на обочине

20:40 След. Просто московский волколак

21:25 Свои-6. Не бойтесь призраков

22:20 Свои-2. Последний укол

23:10 Свои-2. Королева нефтянки

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-5. Жертва обстоятельств

01:15 Свои-5. Кровь и вино

02:00 Свои-5. Выше ветра

02:35 След. Пикник на обочине

03:15 След. Винатека

03:55 Прокурорская проверка. Качели



Домашний



04:20 Преступления страсти. 5-я серия - «Ты не сможешь с этим жить». 6-я серия - «Выстрел в тире»

05:45 По делам несовершеннолетних

07:30 Давай разведёмся!

08:30 Тест на отцовство

10:40 Понять. Простить. «На старости лет», «В яблочко»

11:45 Порча. «Без адреса». «Стежок»

12:55 Знахарка. Младшенькая

13:30 Верну любимого. Любой ценой

14:05 Голоса ушедших душ. Спаси сестру

14:40 Преступления страсти. 13-я серия - «Белый танец». 14-я серия - «Настойчивый поклонник». 15-я серия - «Самая красивая мама». 16-я серия - «Билет с автографом»

19:00 Подмосковная кадриль. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «На старости лет», «В яблочко»

00:25 Порча. «Стежок». «Без адреса»

01:20 Знахарка. Младшенькая

01:45 Верну любимого. Любой ценой

02:15 Голоса ушедших душ. Спаси сестру

02:40 Тест на отцовство

04:20 Преступления страсти. 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я сенрия - «Бег по утрам»



ТНТ



04:55 Импровизация. 162-я - 164-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 12-я - 13-я серии

09:00 Интерны. 137-я - 151-я серии

16:30 Полицейский с Рублевки. 25-я - 27-я серии

19:30 Иванько. 20-я - 22-я серии

21:00 Первокурсницы. 12-я - 13-я серии

22:00 Однажды в России. 256-я серия

23:00 Бабки

00:10 Бабушка лёгкого поведения-2

01:50 Импровизация. Команды. 44-я - 45-я серии

03:30 Студия Союз. 110-я - 111-я серии



СТС



02:30 Папины дочки

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 6-я - 7-я серии

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:20 Огрики

12:05 Мой друг дельфин Эхо

14:00 Мой любимый динозавр

15:55 Заколдованная пещера

18:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 6-я - 9-я серии

20:00 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

22:35 Миссия невыполнима: Племя изгоев

01:15 Миссия невыполнима-2

03:20 Папины дочки



Матч ТВ



03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Флуминенсе» - «Крузейро». Прямой эфир

05:30 География спорта. Казань

06:00 Игра миллионов

06:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Легендарные клубы

11:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

12:30 Специальный репортаж

12:50 Новости

12:55 Есть тема!

14:10 Игра миллионов

14:40 Новости

14:45 Большой хоккей

15:15 Все на Матч!

16:00 Кубок России. Обзор

17:00 Футбол. Кубок России. «Оренбург» - «Факел». Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига Европы. ЛАСК - «Ливерпуль». Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига Европы. «Аякс» - «Марсель». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» - «Бетис»

02:55 Борьба. Чемпионат мира

03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гремио» - «Палмейрас». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Пассажиры

22:15 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Крио

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



Звезда



03:30 Братство десанта. 9-я - 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Судьба резидента. Западный шлейф

12:35 Братство десанта. 13-я - 14-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Братство десанта. 13-я - 14-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Братство десанта. 13-я - 14-я серии

15:25 Братство десанта. 15-я - 16-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Братство десанта. 15-я и 16-я серии

18:00 Битва оружейников. Ударные вертолеты. Ми-28 против AH-64

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Код доступа

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Двенадцать кремлей России

23:45 Рожденная революцией. 7-я - 8-я серии

03:00 Оружие Победы

03:10 Братство десанта. 13-я - 16-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Вахтангова

07:00 Новости культуры

07:15 Легендарные замки. Нойшванштайн

08:10 Новости культуры

08:15 Жизнь и судьба

08:35 Ольга Сергеевна. 8-я часть

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Вспоминая Раневскую«. Документальный фильм. Режиссеры Алексей Габрилович, Олег Дорман. Часть 2-я. 1992

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Театр

13:00 Престольный праздник. Рождество Пресвятой Богородицы

13:45 Сослуживцы. 1-я часть

14:50 Три минуты тишины

14:55 Цвет времени. Караваджо

15:10 Легендарные замки. Нойшванштайн

16:10 2 Верник 2. Юрий Чурсин и Анна Патокина

17:00 Новости культуры

17:15 Пряничный домик. Волшебная Коломна

17:40 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Скрипка

19:00 Вначале было дело... или История русской промышленности. Фильм 3-й

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Вера Богданова. «Сезон отравленных плодов»

20:35 Спокойной ночи, малыши!

20:50 «Королевство кривых зеркал». Королю всё прилично!»

21:35 Энигма. Херман Корнехо

22:20 Сослуживцы. 2-я часть

23:25 Три минуты тишины

23:30 Легендарные замки. Верхний Кёнигсбург

00:20 ХX век. «Вспоминая Раневскую». Документальный фильм. Режиссеры Алексей Габрилович, Олег Дорман. Часть 2-я. 1992

01:40 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Скрипка

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 117-я - 118-я серии

06:40 Пятница News. 168-я серия

07:20 Кондитер. «Торт для Марины Федункив»

08:30 На ножах. «Ростов Великий. Покровские ворота»

09:40 Сердце Клавы. Сезон 1. 4-я серия

12:30 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле 90-х VS Русско-татарская свадьба»

14:40 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле минимализм VS Ассирийская свадьба»

16:40 Четыре свадьбы. «Студенческая свадьба VS Авиационная свадьба»

19:00 Новые Пацанки. Сезон 2. 1-я серия

22:30 Тревел-баттл. Сезон 2. 3-я серия

23:30 Черный список. «Жена на час»

00:00 Нежный возраст

01:50 Пятница News. 170-я серия

02:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 117-я - 118-я серии

03:40 Инсайдеры. «Москва 2»

04:30 Пятница News. 169-я серия

04:50 Простоквашино



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

07:05 Мультфильмы

08:50 Рождённые в СССР. Арно Бабоджанян

09:20 Независимость. Миссия выполнима. Армения

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните!

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

12:00 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:40 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума. М. Богдасаров

23:05 Суета сует

00:40 Наше кино. История большой любви. Фрунзик Мкртчян

01:05 Подкидыш

02:15 Новости

02:30 [Не] Фантастика

02:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.