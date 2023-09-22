Программа передач ТВ, телепрограмма на 22 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 22 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 22 сентября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Голос. Уже не дети»
23:45 «Фаворитка». Премия «Оскар» за лучшую женскую роль
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе! Сезон 5
00:10 Истории Большой Страны
01:10 Куклы
ТВЦ
04:40 Короли эпизода. Евгений Шутов
05:20 Мой герой. Лариса Рубальская
06:00 Настроение
08:10 Дело № 306
09:50 Любит не любит
11:30 События
11:50 Одноклассники смерти. 3-я - 4-я серии
13:45 Мой герой. Евгения Игумнова
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Золотая парочка. 1-я - 2-я серии
16:55 Закулисные войны. Театр
17:50 События
18:05 Золотой транзит. 1-я - 2-я серии
20:05 Опасный круиз. 1-я - 2-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Романтика больших дорог
00:20 Разные судьбы
02:00 Петровка, 38
02:15 Можете звать меня папой
03:55 Сломанные судьбы
04:35 10 самых... Под чужую фонограмму
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Изнаночная петля
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. «Честь стукача», 1-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Пёс-3. «Всадник без головы»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-4. «Доставка», «Прямой в челюсть»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-2. «Чёрная стрела», 1-я - 2-я серии
22:00 Напарники. 9-я - 10-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:45 Квартирный вопрос
02:40 Агентство скрытых камер. Поездка без поездки
03:10 Глаза в глаза. 12-я - 13-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-10. «Честь стукача», 2-я серия
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Сильнее огня. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Я-табуретка
10:30 Глухарь. Возвращение. Присяжный
11:30 Глухарь. Возвращение. Война
12:30 Глухарь. Возвращение. Поджог
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Поджог
14:05 Глухарь. Возвращение. В огне
15:05 Глухарь. Возвращение. Зануда
16:05 Глухарь. Возвращение. Эскулап
17:00 Известия
17:30 След. Ваш личный байер
18:20 След. Богадельня
19:25 След. Красота требует жертв
20:40 След. Меж двух углей
21:25 Свои-6. Слон
22:20 Свои-2. Убойная лотерея
23:10 Светская хроника
00:15 Они потрясли мир. Сергей Бодров. Герой вне времени
01:05 Они потрясли мир. Маргарита Терехова. Любовью оскорбить нельзя
01:50 Свои-5. Территория духов
02:25 Свои-5. Оборотень
03:05 Свои-2. Укус на миллион
03:45 Свои-2. Человек в железной маске
04:20 Свои-2. Не сотвори себе кумира
Домашний
04:20 Преступления страсти. 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я сенрия - «Бег по утрам»
05:45 По делам несовершеннолетних
07:30 Давай разведёмся!
08:30 Тест на отцовство
10:40 Понять. Простить. «Быть сильной», «Сожители»
11:45 Порча. «Верный пёс». «По счёту»
12:55 Знахарка. Кислородное голодание
13:30 Верну любимого. Подъем с глубины
14:05 Голоса ушедших душ. Сережка
14:40 Преступления страсти. 17-я серия - «Возвращение». 18-я серия - «Украденное счастье«». 19-я серия - «Женское счастье». 20-я серия - «Старый диван начальника»
19:00 Холодное блюдо. 1-я - 4-я серии
23:10 Уют за 15 минут
23:25 Понять. Простить. «Быть сильной», «Сожители»
00:35 Порча. «По счёту». «Верный пёс»
01:30 Знахарка. Кислородное голодание
01:55 Верну любимого. Подъем с глубины
02:20 Голоса ушедших душ. Сережка
02:45 Тест на отцовство
04:25 Преступления страсти. 9-я серия - «Семейный бизнес». 10-я серия - «Любой ценой»
ТНТ
05:00 Импровизация. 165-я - 167-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 14-я - 15-я серии
09:00 Интерны. 152-я - 166-я серии
16:00 Прабабушка лёгкого поведения
17:50 Лига городов. 1-я серия
20:00 Комеди Клаб. 750-я серия
21:00 Комеди Клаб. 787-я серия
22:00 Комеди Клаб. 751-я серия
23:00 Stand up. 247-я серия
00:00 Бородач. 1-я серия - «Страх и ненависть в Ryazan Plaza»
00:30 Бородач. 11-я серия - «Секс-шоп»
01:00 Бородач. 13-я серия - «Достучаться до небес»
01:30 Бородач. 14-я серия
01:55 Импровизация. Команды. 46-я - 47-я серии
03:30 Студия Союз. 112-я - 113-я серии
СТС
03:20 Папины дочки
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 8-я - 9-я серии
09:00 Большой побег. 1-я - 2-я серии
11:35 Уральские пельмени. Смехbook
12:10 Шоу «Уральские пельмени»
20:00 Уральские пельмени. 167-я серия - «География пельменей. «Бразилия»
21:30 Шоу «Уральские пельмени»
23:00 Импровизаторы. Сезон 2. 1-я - 2-я серии
01:10 Миссия: Невыполнима 3
03:15 Папины дочки
Матч ТВ
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гремио» - «Палмейрас». Прямой эфир
05:30 Большой хоккей
06:00 Игра миллионов
06:30 Третий тайм
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Небесная грация
10:25 Легендарные клубы
10:55 Пляжный футбол. Кубок России. 1/4 финала. Прямой эфир
12:15 Есть тема!
13:30 Гольф. Кубок Лиги Ставок. Финал. Прямой эфир
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
19:25 Футбол. Первая Лига. «КАМАЗ» - «Торпедо». Прямой эфир
21:30 Смешанные единоборства. АСА. М. Долгов - И. Магомедов. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
01:00 Борьба. Чемпионат мира
01:30 Пляжный футбол. Кубок России. 1/4 финала
02:45 Пляжный футбол. Кубок России. 1/4 финала
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - К. Камоцци. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Главные тайны мира
18:00 Главные тайны мира
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Бог грома
22:00 Соломон Кейн
00:00 Соль. Саграда
01:35 Форрест Гамп
03:45 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:50 Братство десанта. 15-я - 16-я серии
06:30 День свадьбы придется уточнить
09:00 Новости дня
09:20 Марш-бросок. Охота на «Охотника»
13:00 Новости дня
13:25 Марш-бросок. Охота на «Охотника»
14:15 Старое ружье. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Старое ружье. 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Старое ружье. 1-я - 4-я серии
19:00 Новости дня
19:40 «Загадки века« с Сергеем Медведевым. Куда пропал Эрих Хонеккер?
20:30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
21:20 Специальный репортаж
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:25 Рожденная революцией. 9-я и 10-я серии
03:30 Иван Черняховский. Загадка полководца
04:20 Легендарные самолеты. Ту-104. Турбулентность ясного неба
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва щедрая
07:00 Новости культуры
07:15 Легендарные замки. Верхний Кёнигсбург
08:10 Новости культуры
08:15 Жизнь и судьба
08:50 Третий в пятом ряду
10:00 Новости культуры
10:15 Шедевры старого кино. Композитор Глинка
12:00 Открытая книга. Вера Богданова. «Сезон отравленных плодов»
12:30 Новости культуры
12:45 Власть факта. Кристалл роста
13:30 Первые в мире. Сикорский
13:45 Сослуживцы. 2-я часть
14:50 Три минуты тишины
14:55 Гении и злодеи. Алексей Лосев
15:20 Легендарные замки. Верхний Кёнигсбург
16:20 Энигма. 65 лет Андреа Бочелли
17:00 Новости культуры
17:15 Письма из провинции. Соловки
17:40 Клавдия Еланская. Свой голос
18:20 Билет в Большой
19:00 Вначале было дело... или История русской промышленности. Фильм 4-й
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. Завещание купца Шлыкова
20:30 Линия жизни. Марьяна Лысенко
21:25 Мимино
22:55 Три минуты тишины
23:00 2 Верник 2. Михаил Боярский
00:10 На берегу мечты
01:50 Искатели. Завещание купца Шлыкова
02:35 Бедная Лиза
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 119-я - 120-я серии
06:30 Пятница News. 169-я серия
06:50 Кондитер. «Дети. Торт для Гусейна Гасанова»
08:20 На ножах. «Ярославль. Хлебсоль»
09:20 На ножах. «Москва. Территория»
10:30 Адский шеф. Сезон 2. 5-я серия
13:00 Новые Пацанки. Сезон 2. 1-я серия
17:50 Битва шефов. Сезон 3. 4-я серия
20:00 Битва шефов. Сезон 3. 6-я серия
22:00 Выживший
00:50 Финальный счет
02:30 Пятница News. 171-я серия
03:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 119-я - 120-я серии
04:20 Пятница News. 170-я серия
04:45 Простоквашино
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
07:05 Наше кино. История большой любви
08:10 Дела судебные. Битва за будущее
09:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните!
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
12:00 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:40 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Миллион за 5 минут
19:35 Суета сует
21:15 «Частный детектив, или операция «Кооперация«
23:10 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
00:50 Наше кино. История большой любви
01:40 Девушка с характером
03:05 Светлый путь
04:40 Мультфильмы
Время начала передач - московское.