Программа передач ТВ, телепрограмма на 22 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 22 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 22 сентября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Голос. Уже не дети»

23:45 «Фаворитка». Премия «Оскар» за лучшую женскую роль

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе! Сезон 5

00:10 Истории Большой Страны

01:10 Куклы



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Евгений Шутов

05:20 Мой герой. Лариса Рубальская

06:00 Настроение

08:10 Дело № 306

09:50 Любит не любит

11:30 События

11:50 Одноклассники смерти. 3-я - 4-я серии

13:45 Мой герой. Евгения Игумнова

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Золотая парочка. 1-я - 2-я серии

16:55 Закулисные войны. Театр

17:50 События

18:05 Золотой транзит. 1-я - 2-я серии

20:05 Опасный круиз. 1-я - 2-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Романтика больших дорог

00:20 Разные судьбы

02:00 Петровка, 38

02:15 Можете звать меня папой

03:55 Сломанные судьбы

04:35 10 самых... Под чужую фонограмму



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-10. Изнаночная петля

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. «Честь стукача», 1-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Пёс-3. «Всадник без головы»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-4. «Доставка», «Прямой в челюсть»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-2. «Чёрная стрела», 1-я - 2-я серии

22:00 Напарники. 9-я - 10-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:45 Квартирный вопрос

02:40 Агентство скрытых камер. Поездка без поездки

03:10 Глаза в глаза. 12-я - 13-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-10. «Честь стукача», 2-я серия



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Сильнее огня. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Я-табуретка

10:30 Глухарь. Возвращение. Присяжный

11:30 Глухарь. Возвращение. Война

12:30 Глухарь. Возвращение. Поджог

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Поджог

14:05 Глухарь. Возвращение. В огне

15:05 Глухарь. Возвращение. Зануда

16:05 Глухарь. Возвращение. Эскулап

17:00 Известия

17:30 След. Ваш личный байер

18:20 След. Богадельня

19:25 След. Красота требует жертв

20:40 След. Меж двух углей

21:25 Свои-6. Слон

22:20 Свои-2. Убойная лотерея

23:10 Светская хроника

00:15 Они потрясли мир. Сергей Бодров. Герой вне времени

01:05 Они потрясли мир. Маргарита Терехова. Любовью оскорбить нельзя

01:50 Свои-5. Территория духов

02:25 Свои-5. Оборотень

03:05 Свои-2. Укус на миллион

03:45 Свои-2. Человек в железной маске

04:20 Свои-2. Не сотвори себе кумира



Домашний



04:20 Преступления страсти. 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я сенрия - «Бег по утрам»

05:45 По делам несовершеннолетних

07:30 Давай разведёмся!

08:30 Тест на отцовство

10:40 Понять. Простить. «Быть сильной», «Сожители»

11:45 Порча. «Верный пёс». «По счёту»

12:55 Знахарка. Кислородное голодание

13:30 Верну любимого. Подъем с глубины

14:05 Голоса ушедших душ. Сережка

14:40 Преступления страсти. 17-я серия - «Возвращение». 18-я серия - «Украденное счастье«». 19-я серия - «Женское счастье». 20-я серия - «Старый диван начальника»

19:00 Холодное блюдо. 1-я - 4-я серии

23:10 Уют за 15 минут

23:25 Понять. Простить. «Быть сильной», «Сожители»

00:35 Порча. «По счёту». «Верный пёс»

01:30 Знахарка. Кислородное голодание

01:55 Верну любимого. Подъем с глубины

02:20 Голоса ушедших душ. Сережка

02:45 Тест на отцовство

04:25 Преступления страсти. 9-я серия - «Семейный бизнес». 10-я серия - «Любой ценой»



ТНТ



05:00 Импровизация. 165-я - 167-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 14-я - 15-я серии

09:00 Интерны. 152-я - 166-я серии

16:00 Прабабушка лёгкого поведения

17:50 Лига городов. 1-я серия

20:00 Комеди Клаб. 750-я серия

21:00 Комеди Клаб. 787-я серия

22:00 Комеди Клаб. 751-я серия

23:00 Stand up. 247-я серия

00:00 Бородач. 1-я серия - «Страх и ненависть в Ryazan Plaza»

00:30 Бородач. 11-я серия - «Секс-шоп»

01:00 Бородач. 13-я серия - «Достучаться до небес»

01:30 Бородач. 14-я серия

01:55 Импровизация. Команды. 46-я - 47-я серии

03:30 Студия Союз. 112-я - 113-я серии



СТС



03:20 Папины дочки

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 8-я - 9-я серии

09:00 Большой побег. 1-я - 2-я серии

11:35 Уральские пельмени. Смехbook

12:10 Шоу «Уральские пельмени»

20:00 Уральские пельмени. 167-я серия - «География пельменей. «Бразилия»

21:30 Шоу «Уральские пельмени»

23:00 Импровизаторы. Сезон 2. 1-я - 2-я серии

01:10 Миссия: Невыполнима 3

03:15 Папины дочки



Матч ТВ



03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гремио» - «Палмейрас». Прямой эфир

05:30 Большой хоккей

06:00 Игра миллионов

06:30 Третий тайм

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Небесная грация

10:25 Легендарные клубы

10:55 Пляжный футбол. Кубок России. 1/4 финала. Прямой эфир

12:15 Есть тема!

13:30 Гольф. Кубок Лиги Ставок. Финал. Прямой эфир

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

19:25 Футбол. Первая Лига. «КАМАЗ» - «Торпедо». Прямой эфир

21:30 Смешанные единоборства. АСА. М. Долгов - И. Магомедов. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

01:00 Борьба. Чемпионат мира

01:30 Пляжный футбол. Кубок России. 1/4 финала

02:45 Пляжный футбол. Кубок России. 1/4 финала

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - К. Камоцци. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Главные тайны мира

18:00 Главные тайны мира

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Бог грома

22:00 Соломон Кейн

00:00 Соль. Саграда

01:35 Форрест Гамп

03:45 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:50 Братство десанта. 15-я - 16-я серии

06:30 День свадьбы придется уточнить

09:00 Новости дня

09:20 Марш-бросок. Охота на «Охотника»

13:00 Новости дня

13:25 Марш-бросок. Охота на «Охотника»

14:15 Старое ружье. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Старое ружье. 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Старое ружье. 1-я - 4-я серии

19:00 Новости дня

19:40 «Загадки века« с Сергеем Медведевым. Куда пропал Эрих Хонеккер?

20:30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным

21:20 Специальный репортаж

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:25 Рожденная революцией. 9-я и 10-я серии

03:30 Иван Черняховский. Загадка полководца

04:20 Легендарные самолеты. Ту-104. Турбулентность ясного неба



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва щедрая

07:00 Новости культуры

07:15 Легендарные замки. Верхний Кёнигсбург

08:10 Новости культуры

08:15 Жизнь и судьба

08:50 Третий в пятом ряду

10:00 Новости культуры

10:15 Шедевры старого кино. Композитор Глинка

12:00 Открытая книга. Вера Богданова. «Сезон отравленных плодов»

12:30 Новости культуры

12:45 Власть факта. Кристалл роста

13:30 Первые в мире. Сикорский

13:45 Сослуживцы. 2-я часть

14:50 Три минуты тишины

14:55 Гении и злодеи. Алексей Лосев

15:20 Легендарные замки. Верхний Кёнигсбург

16:20 Энигма. 65 лет Андреа Бочелли

17:00 Новости культуры

17:15 Письма из провинции. Соловки

17:40 Клавдия Еланская. Свой голос

18:20 Билет в Большой

19:00 Вначале было дело... или История русской промышленности. Фильм 4-й

19:30 Новости культуры

19:45 Искатели. Завещание купца Шлыкова

20:30 Линия жизни. Марьяна Лысенко

21:25 Мимино

22:55 Три минуты тишины

23:00 2 Верник 2. Михаил Боярский

00:10 На берегу мечты

01:50 Искатели. Завещание купца Шлыкова

02:35 Бедная Лиза

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 119-я - 120-я серии

06:30 Пятница News. 169-я серия

06:50 Кондитер. «Дети. Торт для Гусейна Гасанова»

08:20 На ножах. «Ярославль. Хлебсоль»

09:20 На ножах. «Москва. Территория»

10:30 Адский шеф. Сезон 2. 5-я серия

13:00 Новые Пацанки. Сезон 2. 1-я серия

17:50 Битва шефов. Сезон 3. 4-я серия

20:00 Битва шефов. Сезон 3. 6-я серия

22:00 Выживший

00:50 Финальный счет

02:30 Пятница News. 171-я серия

03:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 119-я - 120-я серии

04:20 Пятница News. 170-я серия

04:45 Простоквашино



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

07:05 Наше кино. История большой любви

08:10 Дела судебные. Битва за будущее

09:05 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните!

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

12:00 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:40 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Миллион за 5 минут

19:35 Суета сует

21:15 «Частный детектив, или операция «Кооперация«

23:10 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго

00:50 Наше кино. История большой любви

01:40 Девушка с характером

03:05 Светлый путь

04:40 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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