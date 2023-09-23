Программа передач ТВ, телепрограмма на 23 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 23 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 23 сентября 2023
Первый канал
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах
05:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Наше всё
11:05 ПроУют
12:00 Новости
12:15 Поехали!
13:10 Концерт к 80-летию Муслима Магомаева
14:55 Школьный вальс
16:50 «Когда меня не будет...» Памяти Сергея Пускепалиса
18:00 Вечерние новости
18:20 Сегодня вечером
19:55 Кто хочет стать миллионером?
21:00 Время
21:35 «А у нас во дворе...» Прерванный сезон. Памяти Сергея Пускепалиса
23:35 Баста. Концерт в Лужниках
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Картошка
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 В кругу друзей
12:55 Доктор Мясников
14:00 Вести
14:50 Парад юмора
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Дом на краю радуги
00:35 Прости
04:20 Жена Штирлица
ТВЦ
04:35 10 самых... Под чужую фонограмму
05:05 Мой герой. Евгения Игумнова
05:50 Жена Штирлица
07:20 Православная энциклопедия. Продолжение путешествия в Спасо-Каменный монастырь. Роль Церкви в разные исторические периоды
07:45 Настенька. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:45 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 13-я серия - «Троллинг на гастролях»
12:55 Москва резиновая
13:25 Жених из хорошей семьи. 1-я серия
14:30 События
14:45 Жених из хорошей семьи. 2-я - 4-я серии
17:25 Книжная девочка. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Кровавый пантеон Украины
00:10 90-е. Наркота
00:50 Специальный репортаж. Большие возможности
01:20 Хватит слухов! 93-я серия
01:45 Закулисные войны. Юмористы
02:25 Закулисные войны. Кино
03:05 Закулисные войны. Эстрада
04:25 Закулисные войны. Театр
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-10. «Честь стукача«. 2-я серия
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Он всегда звонит трижды
06:30 Улицы разбитых фонарей-10. Обратный просчет
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:10 НашПотребНадзор
14:20 Игры разумов
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Секрет на миллион. «Роман Костомаров», 2-я часть
23:00 Ты не поверишь!
23:55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:50 Захар Прилепин. Уроки русского
01:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Калинов мост
02:35 Дачный ответ
03:25 Агентство скрытых камер
03:55 Глаза в глаза. 14-я серия
04:45 Улицы разбитых фонарей-11. «Осколки империй». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Маша и Медведь
05:05 Условный мент-2. Месть ведьмы
05:50 Условный мент-2. Новые колеса
06:30 Условный мент-2. Высший суд
07:15 Условный мент-2. Карманная симфония
08:10 Условный мент-2. Принцесса Непала
09:00 Страна советов
09:30 Условный мент-2. Время платить по счетам
10:25 Условный мент-2. Новый участковый
11:25 Условный мент-2. Охотница Диана
12:20 Условный мент-2. Почтовый роман
13:15 Условный мент-2. Орден за мужество
14:10 Условный мент-2. Водопроводчик
15:10 Условный мент-2. Леди Джаз
16:05 Условный мент. Возвращение
16:55 Условный мент. Беспокойный участок
17:45 Условный мент. Курьер поневоле
18:40 Условный мент. Обманутые мечты
19:35 След. Новичок
20:25 След. Веревка висельника
21:20 След. Венера Готымская
22:15 След. Полиграф
23:10 След. Турнир
00:00 Известия. Главное
01:05 Светская хроника
02:05 Морские дьяволы 5. Ренегат
02:50 Морские дьяволы 5. Операция «Скорпион«
03:35 Морские дьяволы 5. Жертва науки
04:20 Морские дьяволы 5. В подводном плену
Домашний
04:30 Преступления страсти. 9-я серия - «Семейный бизнес». 10-я серия - «Любой ценой»
06:05 6 кадров
06:20 Муж на час. 1-я - 2-я серии
08:00 Три дня на любовь. 1-я и 2-я серии
10:05 Пять ужинов
10:20 Кукушки. 1-я - 4-я серии
14:50 По воле случая. 1-я - 4-я серии
19:00 Яркое пламя. 17-я - 20-я серии
22:50 Скажи, подруга
23:05 Каждому своё. 1-я и 2-я серии
01:05 Муж на час. 1-я и 2-я серии
02:40 Преступления страсти. 11-я серия - «Реванш». 12-я серия - «Сердечная недостаточность». 13-я серия - «Белый танец». 14-я серия - «Настойчивый поклонник»
ТНТ
04:20 Студия Союз. Сезон 3. 113-я серия
05:05 Импровизация. Сезон 6. 168-я - 170-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 16-я - 18-я серии
09:30 Экстрасенсы ведут расследование. 109-я серия
11:00 Экстрасенсы ведут расследование. 108-я серия
12:30 Экстрасенсы ведут расследование. 111-я серия
14:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 48-я - 50-я серии
21:30 Конфетка. 4-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 5. 76-я серия
00:00 Такое кино! 450-я серия
00:35 Женщины против мужчин: Крымские каникулы
01:55 Импровизация. Команды. Сезон 4. 48-я - 49-я серии
03:30 Студия Союз. Сезон 3. 114-я - 115-я серии
СТС
03:15 Папины дочки
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Детектив Финник
08:00 Шоу «Уральские пельмени»
09:00 ПроСТО кухня. 275-я - 276-я серии
10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 6-я серия
11:05 Уральские пельмени. Смехbook
11:25 Восточный ветер
13:40 Восточный ветер-2
15:55 Книга джунглей
17:55 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
21:00 Пираты Карибского моря. На краю света
00:25 Этерна. Часть первая
02:05 Папины дочки
Матч ТВ
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - К. Камоцци. Прямой эфир
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Синарам - КПРФ. Прямой эфир
11:45 Все на Матч!
12:20 Новости
12:25 Пляжный футбол. Кубок России. 1/2 финала. Прямой эфир
13:45 Все на Матч!
13:55 Пляжный футбол. Кубок России. 1/2 финала. Прямой эфир
15:15 Все на Матч!
16:20 Новости
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Бохумм. Прямой эфир
18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Динамо». Прямой эфир
21:10 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Монца». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
01:00 Борьба. Чемпионат мира
01:30 Матч! Парад. Лучшие голы
02:00 Смешанные единоборства. UFC. Р. Физиев - М. Гамрот. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект
18:00 Засекреченные списки
19:00 Люди Икс: Тёмный Феникс
21:10 Новые мутанты
23:00 Монстры
00:50 Планета обезьян
02:55 Крио
04:40 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
05:00 Зайчик
06:30 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:40 Увольнение на берег
11:40 Мужики. «Снайпер ВДВ «Прометей»
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров
14:30 Легенды науки. Павел Сухой
15:20 Время героев
15:40 Главный день. Денис Ветчинов. Подвиг российского миротворца
16:30 Специальный репортаж
17:10 Контрудар
19:00 Новости дня
19:20 Если враг не сдается...
20:50 Землетрясение
22:55 Тихая застава
00:55 Увольнение на берег
02:20 Дом, в котором я живу
04:00 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа
04:55 Сделано в СССР
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Эмили Дикинсон «Наставник»
07:05 «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся»
07:45 Мимино
09:15 Мы - грамотеи!
10:00 Новости культуры
10:15 След в океане
11:35 Земля людей. Голендры. Весь мир - семья
12:05 Черные дыры. Белые пятна
12:50 Лазурная обитель. Объятия залива
13:35 Три минуты тишины
13:40 Рассказы из русской истории
14:55 «Мосфильм» на ветрах истории. От Сталина к Хрущеву. Заметки очевидцам. Памяти Бориса Добродеева. 1-я часть
16:05 Большие и маленькие. Сезон 5. 4-я серия - «Народный танец»
18:15 Энциклопедия загадок. Эльдорадо. Золотой город
18:40 Доминанты. «Кармен-сюита». Майя Плисецкая
19:30 Новости культуры
19:50 КИНО история контрразведки. Фильм 3-й - «Военные тайны»
20:30 Подвиг разведчика
22:00 Агора
23:00 Три минуты тишины
23:05 «Мосфильм» на ветрах истории. От Сталина к Хрущеву. Заметки очевидца». Памяти Бориса Добродеева. 1-я часть
00:10 Сын
01:40 Лазурная обитель. Объятия залива
02:25 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Раз ковбой, два ковбой...»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:30 Пятница News. 170-я серия
05:50 Простоквашино
06:30 Маленький принц
08:30 Мамы Пятницы. Сезон 6. 4-я серия
09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 4-я серия
10:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 5-я серия
11:00 Четыре свадьбы. «Свадьба в армянском стиле VS Свадьба в стиле шебби-шик»
13:00 Четыре дачи. Сезон 2. 7-я серия
14:30 Четыре свадьбы. «Свадьба за 300 тыс. vs свадьба за 450 тыс.»
16:20 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле прованс VS Свадьба в рыбной тематике»
17:50 Четыре свадьбы. «Сказочная свадьба VS Классическая свадьба в коттедже»
19:30 Четыре свадьбы. «Старославянская свадьба VS Классическая»
21:30 Четыре свадьбы. «Поэтическая свадьба VS Свадьба в подвале»
23:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 4-я серия
01:50 Выживший
04:00 Пятница News. 170-я серия
04:30 Инсайдеры. Сезон 2. 16-я серия - «Самара»
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Все как у людей
06:15 Мультфильмы
06:50 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:15 Диктор делает
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Добряки
11:50 Пилот международных авиалиний. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Пилот международных авиалиний. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Пилот международных авиалиний. 7-я - 16-я серии
02:30 Наше кино. История большой любви
03:20 Вратарь
04:30 Новый Гулливер
Время начала передач - московское.