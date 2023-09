Программа передач ТВ, телепрограмма на 23 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 23 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 23 сентября 2023



Первый канал



04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах

05:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Наше всё

11:05 ПроУют

12:00 Новости

12:15 Поехали!

13:10 Концерт к 80-летию Муслима Магомаева

14:55 Школьный вальс

16:50 «Когда меня не будет...» Памяти Сергея Пускепалиса

18:00 Вечерние новости

18:20 Сегодня вечером

19:55 Кто хочет стать миллионером?

21:00 Время

21:35 «А у нас во дворе...» Прерванный сезон. Памяти Сергея Пускепалиса

23:35 Баста. Концерт в Лужниках

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Картошка

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 В кругу друзей

12:55 Доктор Мясников

14:00 Вести

14:50 Парад юмора

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Дом на краю радуги

00:35 Прости

04:20 Жена Штирлица



ТВЦ



04:35 10 самых... Под чужую фонограмму

05:05 Мой герой. Евгения Игумнова

05:50 Жена Штирлица

07:20 Православная энциклопедия. Продолжение путешествия в Спасо-Каменный монастырь. Роль Церкви в разные исторические периоды

07:45 Настенька. 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:45 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 13-я серия - «Троллинг на гастролях»

12:55 Москва резиновая

13:25 Жених из хорошей семьи. 1-я серия

14:30 События

14:45 Жених из хорошей семьи. 2-я - 4-я серии

17:25 Книжная девочка. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Кровавый пантеон Украины

00:10 90-е. Наркота

00:50 Специальный репортаж. Большие возможности

01:20 Хватит слухов! 93-я серия

01:45 Закулисные войны. Юмористы

02:25 Закулисные войны. Кино

03:05 Закулисные войны. Эстрада

04:25 Закулисные войны. Театр



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-10. «Честь стукача«. 2-я серия

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Он всегда звонит трижды

06:30 Улицы разбитых фонарей-10. Обратный просчет

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:10 НашПотребНадзор

14:20 Игры разумов

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Секрет на миллион. «Роман Костомаров», 2-я часть

23:00 Ты не поверишь!

23:55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:50 Захар Прилепин. Уроки русского

01:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Калинов мост

02:35 Дачный ответ

03:25 Агентство скрытых камер

03:55 Глаза в глаза. 14-я серия

04:45 Улицы разбитых фонарей-11. «Осколки империй». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Маша и Медведь

05:05 Условный мент-2. Месть ведьмы

05:50 Условный мент-2. Новые колеса

06:30 Условный мент-2. Высший суд

07:15 Условный мент-2. Карманная симфония

08:10 Условный мент-2. Принцесса Непала

09:00 Страна советов

09:30 Условный мент-2. Время платить по счетам

10:25 Условный мент-2. Новый участковый

11:25 Условный мент-2. Охотница Диана

12:20 Условный мент-2. Почтовый роман

13:15 Условный мент-2. Орден за мужество

14:10 Условный мент-2. Водопроводчик

15:10 Условный мент-2. Леди Джаз

16:05 Условный мент. Возвращение

16:55 Условный мент. Беспокойный участок

17:45 Условный мент. Курьер поневоле

18:40 Условный мент. Обманутые мечты

19:35 След. Новичок

20:25 След. Веревка висельника

21:20 След. Венера Готымская

22:15 След. Полиграф

23:10 След. Турнир

00:00 Известия. Главное

01:05 Светская хроника

02:05 Морские дьяволы 5. Ренегат

02:50 Морские дьяволы 5. Операция «Скорпион«

03:35 Морские дьяволы 5. Жертва науки

04:20 Морские дьяволы 5. В подводном плену



Домашний



04:30 Преступления страсти. 9-я серия - «Семейный бизнес». 10-я серия - «Любой ценой»

06:05 6 кадров

06:20 Муж на час. 1-я - 2-я серии

08:00 Три дня на любовь. 1-я и 2-я серии

10:05 Пять ужинов

10:20 Кукушки. 1-я - 4-я серии

14:50 По воле случая. 1-я - 4-я серии

19:00 Яркое пламя. 17-я - 20-я серии

22:50 Скажи, подруга

23:05 Каждому своё. 1-я и 2-я серии

01:05 Муж на час. 1-я и 2-я серии

02:40 Преступления страсти. 11-я серия - «Реванш». 12-я серия - «Сердечная недостаточность». 13-я серия - «Белый танец». 14-я серия - «Настойчивый поклонник»



ТНТ



04:20 Студия Союз. Сезон 3. 113-я серия

05:05 Импровизация. Сезон 6. 168-я - 170-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 16-я - 18-я серии

09:30 Экстрасенсы ведут расследование. 109-я серия

11:00 Экстрасенсы ведут расследование. 108-я серия

12:30 Экстрасенсы ведут расследование. 111-я серия

14:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 48-я - 50-я серии

21:30 Конфетка. 4-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 5. 76-я серия

00:00 Такое кино! 450-я серия

00:35 Женщины против мужчин: Крымские каникулы

01:55 Импровизация. Команды. Сезон 4. 48-я - 49-я серии

03:30 Студия Союз. Сезон 3. 114-я - 115-я серии



СТС



03:15 Папины дочки

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Детектив Финник

08:00 Шоу «Уральские пельмени»

09:00 ПроСТО кухня. 275-я - 276-я серии

10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 6-я серия

11:05 Уральские пельмени. Смехbook

11:25 Восточный ветер

13:40 Восточный ветер-2

15:55 Книга джунглей

17:55 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца

21:00 Пираты Карибского моря. На краю света

00:25 Этерна. Часть первая

02:05 Папины дочки



Матч ТВ



04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - К. Камоцци. Прямой эфир

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Синарам - КПРФ. Прямой эфир

11:45 Все на Матч!

12:20 Новости

12:25 Пляжный футбол. Кубок России. 1/2 финала. Прямой эфир

13:45 Все на Матч!

13:55 Пляжный футбол. Кубок России. 1/2 финала. Прямой эфир

15:15 Все на Матч!

16:20 Новости

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Бохумм. Прямой эфир

18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Динамо». Прямой эфир

21:10 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Монца». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

01:00 Борьба. Чемпионат мира

01:30 Матч! Парад. Лучшие голы

02:00 Смешанные единоборства. UFC. Р. Физиев - М. Гамрот. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект

18:00 Засекреченные списки

19:00 Люди Икс: Тёмный Феникс

21:10 Новые мутанты

23:00 Монстры

00:50 Планета обезьян

02:55 Крио

04:40 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



05:00 Зайчик

06:30 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:40 Увольнение на берег

11:40 Мужики. «Снайпер ВДВ «Прометей»

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров

14:30 Легенды науки. Павел Сухой

15:20 Время героев

15:40 Главный день. Денис Ветчинов. Подвиг российского миротворца

16:30 Специальный репортаж

17:10 Контрудар

19:00 Новости дня

19:20 Если враг не сдается...

20:50 Землетрясение

22:55 Тихая застава

00:55 Увольнение на берег

02:20 Дом, в котором я живу

04:00 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа

04:55 Сделано в СССР



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Эмили Дикинсон «Наставник»

07:05 «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся»

07:45 Мимино

09:15 Мы - грамотеи!

10:00 Новости культуры

10:15 След в океане

11:35 Земля людей. Голендры. Весь мир - семья

12:05 Черные дыры. Белые пятна

12:50 Лазурная обитель. Объятия залива

13:35 Три минуты тишины

13:40 Рассказы из русской истории

14:55 «Мосфильм» на ветрах истории. От Сталина к Хрущеву. Заметки очевидцам. Памяти Бориса Добродеева. 1-я часть

16:05 Большие и маленькие. Сезон 5. 4-я серия - «Народный танец»

18:15 Энциклопедия загадок. Эльдорадо. Золотой город

18:40 Доминанты. «Кармен-сюита». Майя Плисецкая

19:30 Новости культуры

19:50 КИНО история контрразведки. Фильм 3-й - «Военные тайны»

20:30 Подвиг разведчика

22:00 Агора

23:00 Три минуты тишины

23:05 «Мосфильм» на ветрах истории. От Сталина к Хрущеву. Заметки очевидца». Памяти Бориса Добродеева. 1-я часть

00:10 Сын

01:40 Лазурная обитель. Объятия залива

02:25 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Раз ковбой, два ковбой...»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:30 Пятница News. 170-я серия

05:50 Простоквашино

06:30 Маленький принц

08:30 Мамы Пятницы. Сезон 6. 4-я серия

09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 4-я серия

10:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 5-я серия

11:00 Четыре свадьбы. «Свадьба в армянском стиле VS Свадьба в стиле шебби-шик»

13:00 Четыре дачи. Сезон 2. 7-я серия

14:30 Четыре свадьбы. «Свадьба за 300 тыс. vs свадьба за 450 тыс.»

16:20 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле прованс VS Свадьба в рыбной тематике»

17:50 Четыре свадьбы. «Сказочная свадьба VS Классическая свадьба в коттедже»

19:30 Четыре свадьбы. «Старославянская свадьба VS Классическая»

21:30 Четыре свадьбы. «Поэтическая свадьба VS Свадьба в подвале»

23:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 4-я серия

01:50 Выживший

04:00 Пятница News. 170-я серия

04:30 Инсайдеры. Сезон 2. 16-я серия - «Самара»



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Все как у людей

06:15 Мультфильмы

06:50 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:15 Диктор делает

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Добряки

11:50 Пилот международных авиалиний. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Пилот международных авиалиний. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Пилот международных авиалиний. 7-я - 16-я серии

02:30 Наше кино. История большой любви

03:20 Вратарь

04:30 Новый Гулливер





Время начала передач - московское.