Программа передач ТВ, телепрограмма на 24 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 24 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 24 сентября 2023
Первый канал
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
05:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь своих
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:50 «Тегеран-43». К 100-летию Александра Алова
16:50 «Мужская работа». Фильм Дмитрия Кулько
18:00 Вечерние новости
19:00 «Три аккорда». Финал
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
Россия 1
04:20 Жена Штирлица
06:10 Отогрей моё сердце
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Большие перемены
12:50 «Не смей мне говорить «Прощай»
17:00 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Выбор
02:15 Отогрей моё сердце
ТВЦ
04:25 Закулисные войны. Театр
05:05 Евгений Матвеев. Эхо любви
05:45 Золотой транзит. 1-я - 2-я серии
07:25 Опасный круиз. 1-я - 2-я серии
09:05 Здоровый смысл
09:40 Райское яблочко
11:30 События
11:45 «Улыбка к лицу». Юмористический концерт
12:15 Разные судьбы
14:30 Московская неделя
15:00 Дорогие товарищи. Дело Щёлокова
15:50 Следствие ведёт КГБ. Уравнение с тремя неизвестными
16:40 Жена Штирлица
18:35 Венец творения. 1-я - 4-я серии
22:20 Женщина в зеркале. 1-я - 2-я серии
00:05 События
00:20 Женщина в зеркале. 3-я - 4-я серии
01:55 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
02:05 Танго для одной. 1-я - 4-я серии
04:55 Олег Янковский. Последняя охота
НТВ
04:45 Улицы разбитых фонарей-11. «Осколки империй», 1-я и 2-я серии
06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Ты супер! Суперсезон
23:20 Звезды сошлись
00:55 Основано на реальных событиях
03:30 Агентство скрытых камер. Ювелир
04:00 Глаза в глаза. 15-я серия
Пятый канал
05:00 Морские дьяволы 5. В подводном плену
05:05 Морские дьяволы 5. Минное поле
05:50 Ширли-Мырли
08:20 Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии
12:15 Наш спецназ-2. Тайпан
13:10 Наш спецназ-2. Прямая наводка
14:05 Наш спецназ-2. Формула Фарадея
14:55 Наш спецназ-2. Надёжная страховка
15:45 Наш спецназ-2. Охотник за брюнетками
16:45 Наш спецназ-2. Дело чести
17:40 Чужой район-2. Самогон
18:40 Чужой район-2. Кража
19:35 Чужой район-2. Пламя
20:30 Чужой район-2. Ошибка
21:25 Чужой район-2. Миллионер
22:30 Чужой район-2. Проверка
23:25 Морские дьяволы 5. Минное поле
00:25 Морские дьяволы 5. Дружественный визит
01:15 Морские дьяволы 5. Эпидемия
02:05 Морские дьяволы 5. Секретный груз
02:50 Ширли-Мырли
Домашний
02:40 Преступления страсти. 11-я - 14-я серии
05:55 6 кадров
06:30 6 кадров
06:40 Квартирантка. 1-я и 2-я серии
08:20 Уют за 15 минут
08:35 Каждому своё. 1-я и 2-я серии
10:35 Бумеранг. 1-я - 4-я серии
14:45 Принц и нищая. 1-я - 4-я серии
19:00 Яркое пламя. 21-я - 24-я серии
22:45 Твой Dомашний доктор
23:00 Три дня на любовь. 1-я и 2-я серии
01:05 Квартирантка. 1-я и 2-я серии
02:35 Преступления страсти. 15-я - 18-я серии
ТНТ
05:00 Импровизация. Дайджесты. 189-я - 191-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 18-я - 20-я серии
09:30 Битва экстрасенсов. 271-я - 276-я серии
18:30 Новые Звёзды в Африке. Сезон 2. 17-я серия
21:00 Лига городов. 2-я серия
23:00 Шоу Воли. 23-я серия
00:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
01:50 Я тебе не верю. 1-я - 2-я серии
03:20 Импровизация. Команды. 50-я - 51-я серии
СТС
02:05 Папины дочки
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 «Отель «У овечек»
07:30 Детектив Финник
08:00 Шоу «Уральские пельмени»
09:00 Рогов в городе
10:00 Восточный ветер-3
12:10 Восточный ветер-4. Легенда о Воине
14:20 Восточный ветер-5. Великий ураган
16:20 Как приручить дракона
18:15 Пираты Карибского моря: На странных берегах
21:00 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
23:35 Быстрее пули
01:35 Миссия: невыполнима
03:20 Папины дочки
Матч ТВ
05:00 Вы это видели
05:30 Здоровый образ. Фигурное катание
06:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа«
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:55 Хоккей с мячом. Кубок России. Финал. Прямой эфир
11:00 Смешанные единоборства. UFC. Р. Физиев - М. Гамрот
12:20 Новости
12:25 Все на Матч!
12:55 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «ВВА-Подмосковье». Прямой эфир
14:55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
15:25 Все на Матч!
16:20 Новости
16:25 Пляжный футбол. Кубок России. Финал. Прямой эфир
17:45 Все на Матч!
18:40 Новости
18:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Урал». Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Рома». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
01:00 Борьба. Чемпионат мира
01:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
02:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Вольфсбург»
03:55 Баскетбол. Благотворительный матч «Движение вверх«
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
12:45 Бегущий по лезвию 2049
15:50 Люди Икс: Начало. Росомаха
18:00 Росомаха: Бессмертный
20:20 Логан
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:55 Сделано в СССР
05:05 Марш-бросок. Охота на «Охотника»
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
11:30 Код доступа
12:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Франциско Гульон
13:15 Специальный репортаж
13:40 Старое ружье. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
20:40 Легендарные матчи. Суперсерия СССР - Канада. 1974. Хоккей. Матч №7
23:25 Фетисов
00:10 Запасной игрок
01:45 День свадьбы придется уточнить
03:20 Господа Головлевы
04:50 Сделано в СССР
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Две сказки». «Приключения поросенка Фунтика»
07:35 Подвиг разведчика
09:05 КИНО история контрразведки. Фильм 3-й - «Военные тайны»
09:45 Диалоги о животных. 4-я серия - «Государственный зоологический парк Удмуртии»
10:25 Алексей Грибов. Великолепная простота
11:05 Сын
12:35 Неизвестные маршруты России. Чечня. Из Аргуна в Галанчожский район
13:15 Невский ковчег. Теория невозможного. Франц Сан-Галли
13:40 «Игра в бисер« с Игорем Волгиным. Поэзия Василия Жуковского
14:25 «Элементы» с Ираидой Ботт. Потери «Царского Села» 1930-х годов
14:55 «Мосфильм» на ветрах истории. От Сталина к Хрущеву. Заметки очевидца». Памяти Бориса Добродеева. 2-я часть
16:15 Первые в мире. Николай Аничков. Убийца с хорошим вкусом
16:25 Три минуты тишины
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Россия и Белоруссия: интеграция как основа суверенитета
17:10 Свинцовая Анна
18:25 Романтика романса. «Мне другой любви не надо». Песни композитора Алексея Экимяна
19:30 Новости культуры
19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:25 Печки-лавочки
22:00 Три минуты тишины
22:05 Владимир Горовиц. Концерт в Москве
23:05 «Мосфильм» на ветрах истории. От Сталина к Хрущеву. Заметки очевидца». Памяти Бориса Добродеева. 2-я часть
00:20 След в океане
01:40 Диалоги о животных. 4-я серия - «Государственный зоологический парк Удмуртии»
02:20 Перевал
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 170-я серия
05:25 Ну, погоди! Каникулы
05:45 Тайны Медовой долины
06:05 Простоквашино
06:30 Пятница News. 171-я серия
06:55 Простоквашино
08:40 Мамы Пятницы. Сезон 6. 3-я серия
09:10 Черный список. «Стоматологи»
10:10 Черный список. «Услуги по уходу за волосами»
11:00 Гастротур. Сезон 4. 7-я серия
12:00 На ножах. «Клин. Навруз»
13:10 На ножах. «Санкт-Петербург. Prim-Grill»
14:20 На ножах. «Москва. Территория»
15:40 На ножах. «Екатеринбург. Петров двор»
16:40 На ножах. «Мытищи. Караоке Б2»
17:50 На ножах. «Москва. Астерия»
18:50 На ножах. «Тула. Маяк»
19:50 На ножах. «Москва. Базилик»
21:10 На ножах. «Краснодар. Пивной офис»
22:10 Адский шеф. Сезон 2. 5-я серия
01:00 Биохакинг
01:50 Пятница News. 171-я серия
02:20 Инсайдеры. «Красноярск»
03:10 Инсайдеры. «Ленинградская область»
04:00 Пятница News. 171-я серия
04:20 Черный список. «Няни и сантехники»
МИР
05:00 Новый Гулливер
05:35 Мультфильмы
07:40 Трын-трава
09:25 Будь, готовь!
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Кулинар-2. 1-я - 6-я серии
16:00 Новости
16:15 Кулинар-2. 6-я - 9-я серии
18:30 Вместе
19:30 Кулинар-2. 9-я - 13-я серии
00:00 Вместе
01:00 Кулинар-2. 13-я - 18-я серии
Время начала передач - московское.