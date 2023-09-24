Программа передач ТВ, телепрограмма на 24 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 24 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 24 сентября 2023

Первый канал



04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

05:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь своих

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:50 «Тегеран-43». К 100-летию Александра Алова

16:50 «Мужская работа». Фильм Дмитрия Кулько

18:00 Вечерние новости

19:00 «Три аккорда». Финал

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр

23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни



Россия 1



04:20 Жена Штирлица

06:10 Отогрей моё сердце

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Большие перемены

12:50 «Не смей мне говорить «Прощай»

17:00 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Выбор

02:15 Отогрей моё сердце



ТВЦ



04:25 Закулисные войны. Театр

05:05 Евгений Матвеев. Эхо любви

05:45 Золотой транзит. 1-я - 2-я серии

07:25 Опасный круиз. 1-я - 2-я серии

09:05 Здоровый смысл

09:40 Райское яблочко

11:30 События

11:45 «Улыбка к лицу». Юмористический концерт

12:15 Разные судьбы

14:30 Московская неделя

15:00 Дорогие товарищи. Дело Щёлокова

15:50 Следствие ведёт КГБ. Уравнение с тремя неизвестными

16:40 Жена Штирлица

18:35 Венец творения. 1-я - 4-я серии

22:20 Женщина в зеркале. 1-я - 2-я серии

00:05 События

00:20 Женщина в зеркале. 3-я - 4-я серии

01:55 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

02:05 Танго для одной. 1-я - 4-я серии

04:55 Олег Янковский. Последняя охота



НТВ



04:45 Улицы разбитых фонарей-11. «Осколки империй», 1-я и 2-я серии

06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Ты супер! Суперсезон

23:20 Звезды сошлись

00:55 Основано на реальных событиях

03:30 Агентство скрытых камер. Ювелир

04:00 Глаза в глаза. 15-я серия



Пятый канал



05:00 Морские дьяволы 5. В подводном плену

05:05 Морские дьяволы 5. Минное поле

05:50 Ширли-Мырли

08:20 Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии

12:15 Наш спецназ-2. Тайпан

13:10 Наш спецназ-2. Прямая наводка

14:05 Наш спецназ-2. Формула Фарадея

14:55 Наш спецназ-2. Надёжная страховка

15:45 Наш спецназ-2. Охотник за брюнетками

16:45 Наш спецназ-2. Дело чести

17:40 Чужой район-2. Самогон

18:40 Чужой район-2. Кража

19:35 Чужой район-2. Пламя

20:30 Чужой район-2. Ошибка

21:25 Чужой район-2. Миллионер

22:30 Чужой район-2. Проверка

23:25 Морские дьяволы 5. Минное поле

00:25 Морские дьяволы 5. Дружественный визит

01:15 Морские дьяволы 5. Эпидемия

02:05 Морские дьяволы 5. Секретный груз

02:50 Ширли-Мырли



Домашний



02:40 Преступления страсти. 11-я - 14-я серии

05:55 6 кадров

06:30 6 кадров

06:40 Квартирантка. 1-я и 2-я серии

08:20 Уют за 15 минут

08:35 Каждому своё. 1-я и 2-я серии

10:35 Бумеранг. 1-я - 4-я серии

14:45 Принц и нищая. 1-я - 4-я серии

19:00 Яркое пламя. 21-я - 24-я серии

22:45 Твой Dомашний доктор

23:00 Три дня на любовь. 1-я и 2-я серии

01:05 Квартирантка. 1-я и 2-я серии

02:35 Преступления страсти. 15-я - 18-я серии



ТНТ



05:00 Импровизация. Дайджесты. 189-я - 191-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 18-я - 20-я серии

09:30 Битва экстрасенсов. 271-я - 276-я серии

18:30 Новые Звёзды в Африке. Сезон 2. 17-я серия

21:00 Лига городов. 2-я серия

23:00 Шоу Воли. 23-я серия

00:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел

01:50 Я тебе не верю. 1-я - 2-я серии

03:20 Импровизация. Команды. 50-я - 51-я серии



СТС



02:05 Папины дочки

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 «Отель «У овечек»

07:30 Детектив Финник

08:00 Шоу «Уральские пельмени»

09:00 Рогов в городе

10:00 Восточный ветер-3

12:10 Восточный ветер-4. Легенда о Воине

14:20 Восточный ветер-5. Великий ураган

16:20 Как приручить дракона

18:15 Пираты Карибского моря: На странных берегах

21:00 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

23:35 Быстрее пули

01:35 Миссия: невыполнима

03:20 Папины дочки



Матч ТВ



05:00 Вы это видели

05:30 Здоровый образ. Фигурное катание

06:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа«

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:55 Хоккей с мячом. Кубок России. Финал. Прямой эфир

11:00 Смешанные единоборства. UFC. Р. Физиев - М. Гамрот

12:20 Новости

12:25 Все на Матч!

12:55 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «ВВА-Подмосковье». Прямой эфир

14:55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

15:25 Все на Матч!

16:20 Новости

16:25 Пляжный футбол. Кубок России. Финал. Прямой эфир

17:45 Все на Матч!

18:40 Новости

18:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Урал». Прямой эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Рома». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

01:00 Борьба. Чемпионат мира

01:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

02:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Вольфсбург»

03:55 Баскетбол. Благотворительный матч «Движение вверх«



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

12:45 Бегущий по лезвию 2049

15:50 Люди Икс: Начало. Росомаха

18:00 Росомаха: Бессмертный

20:20 Логан

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:55 Сделано в СССР

05:05 Марш-бросок. Охота на «Охотника»

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным

11:30 Код доступа

12:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Франциско Гульон

13:15 Специальный репортаж

13:40 Старое ружье. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

20:40 Легендарные матчи. Суперсерия СССР - Канада. 1974. Хоккей. Матч №7

23:25 Фетисов

00:10 Запасной игрок

01:45 День свадьбы придется уточнить

03:20 Господа Головлевы

04:50 Сделано в СССР



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Две сказки». «Приключения поросенка Фунтика»

07:35 Подвиг разведчика

09:05 КИНО история контрразведки. Фильм 3-й - «Военные тайны»

09:45 Диалоги о животных. 4-я серия - «Государственный зоологический парк Удмуртии»

10:25 Алексей Грибов. Великолепная простота

11:05 Сын

12:35 Неизвестные маршруты России. Чечня. Из Аргуна в Галанчожский район

13:15 Невский ковчег. Теория невозможного. Франц Сан-Галли

13:40 «Игра в бисер« с Игорем Волгиным. Поэзия Василия Жуковского

14:25 «Элементы» с Ираидой Ботт. Потери «Царского Села» 1930-х годов

14:55 «Мосфильм» на ветрах истории. От Сталина к Хрущеву. Заметки очевидца». Памяти Бориса Добродеева. 2-я часть

16:15 Первые в мире. Николай Аничков. Убийца с хорошим вкусом

16:25 Три минуты тишины

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Россия и Белоруссия: интеграция как основа суверенитета

17:10 Свинцовая Анна

18:25 Романтика романса. «Мне другой любви не надо». Песни композитора Алексея Экимяна

19:30 Новости культуры

19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:25 Печки-лавочки

22:00 Три минуты тишины

22:05 Владимир Горовиц. Концерт в Москве

23:05 «Мосфильм» на ветрах истории. От Сталина к Хрущеву. Заметки очевидца». Памяти Бориса Добродеева. 2-я часть

00:20 След в океане

01:40 Диалоги о животных. 4-я серия - «Государственный зоологический парк Удмуртии»

02:20 Перевал

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 170-я серия

05:25 Ну, погоди! Каникулы

05:45 Тайны Медовой долины

06:05 Простоквашино

06:30 Пятница News. 171-я серия

06:55 Простоквашино

08:40 Мамы Пятницы. Сезон 6. 3-я серия

09:10 Черный список. «Стоматологи»

10:10 Черный список. «Услуги по уходу за волосами»

11:00 Гастротур. Сезон 4. 7-я серия

12:00 На ножах. «Клин. Навруз»

13:10 На ножах. «Санкт-Петербург. Prim-Grill»

14:20 На ножах. «Москва. Территория»

15:40 На ножах. «Екатеринбург. Петров двор»

16:40 На ножах. «Мытищи. Караоке Б2»

17:50 На ножах. «Москва. Астерия»

18:50 На ножах. «Тула. Маяк»

19:50 На ножах. «Москва. Базилик»

21:10 На ножах. «Краснодар. Пивной офис»

22:10 Адский шеф. Сезон 2. 5-я серия

01:00 Биохакинг

01:50 Пятница News. 171-я серия

02:20 Инсайдеры. «Красноярск»

03:10 Инсайдеры. «Ленинградская область»

04:00 Пятница News. 171-я серия

04:20 Черный список. «Няни и сантехники»



МИР



05:00 Новый Гулливер

05:35 Мультфильмы

07:40 Трын-трава

09:25 Будь, готовь!

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Кулинар-2. 1-я - 6-я серии

16:00 Новости

16:15 Кулинар-2. 6-я - 9-я серии

18:30 Вместе

19:30 Кулинар-2. 9-я - 13-я серии

00:00 Вместе

01:00 Кулинар-2. 13-я - 18-я серии



Время начала передач - московское.



















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