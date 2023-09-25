Программа передач ТВ, телепрограмма на 25 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 25 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 25 сентября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 «Спроси Марту». 1-я серия

22:55 Большая игра

23:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Доктор Краснов. 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-4. «Работа над ошибками». 1-я - 2-я серии

03:50 Морозова. 1-я серия - «Ничего личного»



ТВЦ



04:55 Олег Янковский. Последняя охота

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:10 Большое кино. Верные друзья

08:45 Первые встречные. 1-я - 2-я серии

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Уравнение с неизвестными. Химия убийства. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Лидия Федосеева-Шукшина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Сельский детектив. Яблоня раздора. 1-я - 2-я серии

16:55 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием детей

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:10 Соколова подозревает всех. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Врачи в бронежилетах

23:05 Знак качества. Красная рыба и икра

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Кровавый пантеон Украины

01:25 Звёздные семьи: любовь и водка

02:05 Самые влиятельные женщины мира. Голда Меир

02:45 Большое кино. Верные друзья

03:10 Сельский детектив. Яблоня раздора. 1-я - 2-я серии

04:40 Короли эпизода. Юрий Белов



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Очень простая история

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Слово защиты

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-4. «Охота на охотников», «Монте-Кристо», «Индеец»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-4. «Охота на охотников», «Монте-Кристо», «Индеец»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-2. «Долг». 1-я - 2-я серии

22:15 Напарники. 11-я - 12-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Напарники. 11-я - 12-я серии

00:55 А.Л.Ж.И.Р. 1-я - 3-я серии

03:25 Глаза в глаза. 16-я - 17-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Проклятие викингов



Пятый канал



05:00 Известия

05:50 Чужой район-2. Самогон

06:40 Чужой район-2. Кража

07:25 Чужой район-2. Пламя

08:25 Пилигрим. «Атака». 1-я часть

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Пилигрим. «Атака». 1-я - 2-я части

10:55 Пилигрим. «Диверсия». 1-я - 2-я части

12:50 Пилигрим. «Охота». 1-я часть

13:00 Известия

13:30 Пилигрим. «Охота». 1-я - 2-я части

15:10 Пилигрим. «Фальшфлаг». 1-я - 2-я части

17:00 Известия

17:30 След. С далеким прицелом

18:20 След. Тень бойца

19:10 След. Манная каша

20:00 След. Семейный чат

20:40 След. Система Все включено

21:35 Свои-6. Актер Актерыч

22:25 Свои-2. Дела покойников

23:15 Свои-2. Эвтаназия по-русски

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-6. Приговор для Метелицы

01:20 Свои-5. Отцы и дети

02:05 Свои-5. Угон

02:45 След. Смерть терминатора

03:20 След. Инструктор по смерти

04:00 Прокурорская проверка. Красота убьет мир



Домашний



02:35 Преступления страсти. 15-я - 18-я серии

05:50 6 кадров

06:45 По делам несовершеннолетних

07:35 Давай разведёмся!

08:35 Тест на отцовство

10:45 Понять. Простить. «На одном месте». «У черты»

11:55 Порча. «Он предвидел смерть». «Домовой»

13:00 Знахарка. Нос по ветру

13:35 Верну любимого. Компромисс

14:10 Голоса ушедших душ. Кошечка

14:45 Преступления страсти. 21-я - 24-я серии

19:00 Мама всегда права. 1-я - 4-я серии

23:05 Понять. Простить. «На одном месте». «У черты»

00:10 Порча. «Домовой». «Он предвидел смерть»

01:05 Знахарка. Нос по ветру

01:30 Верну любимого. Компромисс

02:00 Голоса ушедших душ. Кошечка

02:25 Тест на отцовство

04:05 Преступления страсти. 21-я - 22-я серии



ТНТ



04:40 Битва экстрасенсов. 342-я - 343-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии

09:00 Новые Звёзды в Африке

11:30 Интерны. 10 серий

16:30 Полицейский с Рублевки. 3 серии

19:30 Иванько. 3 серии

21:00 Первокурсницы. 2 серии

22:00 Однажды в России

23:00 Самый лучший день

01:10 Такое кино!

01:35 Импровизация. Команды. Дайджест. 2 серии

03:10 Студия Союз. 2 серии

04:45 Импровизация



СТС



03:20 Папины дочки

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 6-я серия

09:00 Шоу «Уральские пельмени»

10:20 Мой друг дельфин Эхо

12:05 Заколдованная пещера

14:15 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 1-я - 11-я серии

20:00 Хэнкок

21:50 Моя девушка - монстр

00:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 29-я серия

01:05 Талантливый мистер Рипли

03:25 Папины дочки



Матч ТВ



03:55 Баскетбол. Благотворительный матч «Движение вверх»

05:30 Здоровый образ. Баскетбол

06:00 Игра миллионов

06:30 Всё о главном

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:35 Новости

09:40 Специальный репортаж

10:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

11:00 Есть тема!

12:20 Новости

12:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - К. Камоцци

14:00 Игра миллионов

14:30 Специальный репортаж

14:50 Новости

14:55 Все на Матч!

15:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

17:45 Громко

18:45 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» - «Барыс». Прямой эфир

21:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

22:15 Все на Матч!

23:05 Смешанные единоборства. UFC. Р. Физиев - М. Гамрот

00:35 Вы это видели

01:05 Триатлон. Мировая серия. Финал. Мужчины

02:35 Новости

02:40 Специальный репортаж

03:00 Волейбол. Кубок столетия. Финал 4-х. Женщины



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Люди Икс: Начало. Росомаха

22:05 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Монстры

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



04:50 Сделано в СССР

05:05 Землетрясение

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Возвращение резидента. 1-я серия

12:35 Ночные ласточки. 1-я - 2-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Ночные ласточки. 1-я - 2-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Ночные ласточки. 1-я - 2-я серии

15:20 Ночные ласточки. 3-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Ночные ласточки. 3-я - 4-я серии

18:00 Битва оружейников. «ПВО ближнего действия. 2С6 «Тунгуска» против LAV-AD «Блейзер»

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Ищу своих

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Вор

01:15 Возвращение резидента. 1-я серия

02:20 Нюрнберг

03:40 Ночные ласточки. 1-я - 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва готическая

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Франц Сан-Галли

07:30 Новости культуры

07:35 Больше, чем любовь. Юбилей Лидии Федосеевой-Шукшиной. Лидия Федосеева-Шукшина и Василий Шукшин

08:15 Печки-лавочки

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Интервью у музыки. Никита Богословский». 1986

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. АРТ

13:00 Большие и маленькие. Сезон 5. 4-я серия - «Народный танец»

15:05 Три минуты тишины

15:10 «Тагефон, или Смерть «великого немого»

15:55 Агора

17:00 Новости культуры

17:15 Д. Шостакович. Инструментальные концерты. Солисты Д. Маслеев и А. Рамм. ГСО Республики Татарстан. Дирижер А. Сладковский

18:15 Рассказы из русской истории

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Кривая Калашникова

21:30 Сати. Нескучная классика... С Семеном Скигиным и Ярославом Тимофеевым

22:15 Кража. 1-я серия

23:20 Три минуты тишины

23:25 Секреты древних строителей: Остров Пасхи

00:15 ХX век. «Интервью у музыки. Никита Богословский». 1986

01:30 Д. Шостакович. Инструментальные концерты. Солисты Д. Маслеев и А. Рамм. ГСО Республики Татарстан. Дирижер А. Сладковский

02:25 Роман в камне. Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 121-я - 122-я серии

06:20 Пятница News. 170-я серия

06:50 Кондитер. «Торт «Мадагаскар« для Романа Каграманова и Евгения Ершова»

08:10 На ножах. «Пушкино. Авеню»

09:20 На ножах. «Серпухов. Blueberryz»

10:40 На ножах. «Нижний Новгород. Рыжая Сара»

11:40 Четыре дачи. Сезон 2. 7-я серия

13:10 На ножах. «Зеленоград. Батчер`с»

14:20 На ножах. «Михайловск. Big Russian Burger»

15:30 На ножах. «Тольятти. Супер Рон»

16:30 На ножах. «Оренбург. Башня»

17:50 На ножах. «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»

19:00 Битва шефов. Сезон 3. 4-я серия

21:10 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

23:20 Секреты на кухне. «Зеленый выпуск»

00:00 Сладкая жизнь

02:50 Пятница News. 172-я серия

03:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 121-я - 122-я серии

04:40 Пятница News. 171-я серия



МИР



05:00 Кулинар-2. 18-я - 20-я серии

07:05 Пилот международных авиалиний. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Пилот международных авиалиний. 4-я - 6-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Трын-трава. К юбилею Л. Федосеевой-Шукшиной

00:45 Наше кино. Неувядающие. К юбилею Л. Федосеевой-Шукшиной

01:35 Девушка спешит на свидание

02:35 Новости

02:50 [Не] Фантастика

03:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

04:20 Пилот международных авиалиний. 7-я серия



Время начала передач - московское.



















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