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Программа передач ТВ, телепрограмма на 25 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 25 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.

Программа передач ТВ на 25 сентября 2023


Первый канал

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 «Спроси Марту». 1-я серия
22:55 Большая игра
23:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Доктор Краснов. 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-4. «Работа над ошибками». 1-я - 2-я серии
03:50 Морозова. 1-я серия - «Ничего личного»

ТВЦ

04:55 Олег Янковский. Последняя охота
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:10 Большое кино. Верные друзья
08:45 Первые встречные. 1-я - 2-я серии
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Уравнение с неизвестными. Химия убийства. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Лидия Федосеева-Шукшина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Сельский детектив. Яблоня раздора. 1-я - 2-я серии
16:55 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием детей
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:10 Соколова подозревает всех. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Врачи в бронежилетах
23:05 Знак качества. Красная рыба и икра
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Кровавый пантеон Украины
01:25 Звёздные семьи: любовь и водка
02:05 Самые влиятельные женщины мира. Голда Меир
02:45 Большое кино. Верные друзья
03:10 Сельский детектив. Яблоня раздора. 1-я - 2-я серии
04:40 Короли эпизода. Юрий Белов

НТВ

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Очень простая история
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Слово защиты
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-4. «Охота на охотников», «Монте-Кристо», «Индеец»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-4. «Охота на охотников», «Монте-Кристо», «Индеец»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-2. «Долг». 1-я - 2-я серии
22:15 Напарники. 11-я - 12-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Напарники. 11-я - 12-я серии
00:55 А.Л.Ж.И.Р. 1-я - 3-я серии
03:25 Глаза в глаза. 16-я - 17-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Проклятие викингов

Пятый канал

05:00 Известия
05:50 Чужой район-2. Самогон
06:40 Чужой район-2. Кража
07:25 Чужой район-2. Пламя
08:25 Пилигрим. «Атака». 1-я часть
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Пилигрим. «Атака». 1-я - 2-я части
10:55 Пилигрим. «Диверсия». 1-я - 2-я части
12:50 Пилигрим. «Охота». 1-я часть
13:00 Известия
13:30 Пилигрим. «Охота». 1-я - 2-я части
15:10 Пилигрим. «Фальшфлаг». 1-я - 2-я части
17:00 Известия
17:30 След. С далеким прицелом
18:20 След. Тень бойца
19:10 След. Манная каша
20:00 След. Семейный чат
20:40 След. Система Все включено
21:35 Свои-6. Актер Актерыч
22:25 Свои-2. Дела покойников
23:15 Свои-2. Эвтаназия по-русски
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-6. Приговор для Метелицы
01:20 Свои-5. Отцы и дети
02:05 Свои-5. Угон
02:45 След. Смерть терминатора
03:20 След. Инструктор по смерти
04:00 Прокурорская проверка. Красота убьет мир

Домашний

02:35 Преступления страсти. 15-я - 18-я серии
05:50 6 кадров
06:45 По делам несовершеннолетних
07:35 Давай разведёмся!
08:35 Тест на отцовство
10:45 Понять. Простить. «На одном месте». «У черты»
11:55 Порча. «Он предвидел смерть». «Домовой»
13:00 Знахарка. Нос по ветру
13:35 Верну любимого. Компромисс
14:10 Голоса ушедших душ. Кошечка
14:45 Преступления страсти. 21-я - 24-я серии
19:00 Мама всегда права. 1-я - 4-я серии
23:05 Понять. Простить. «На одном месте». «У черты»
00:10 Порча. «Домовой». «Он предвидел смерть»
01:05 Знахарка. Нос по ветру
01:30 Верну любимого. Компромисс
02:00 Голоса ушедших душ. Кошечка
02:25 Тест на отцовство
04:05 Преступления страсти. 21-я - 22-я серии

ТНТ

04:40 Битва экстрасенсов. 342-я - 343-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии
09:00 Новые Звёзды в Африке
11:30 Интерны. 10 серий
16:30 Полицейский с Рублевки. 3 серии
19:30 Иванько. 3 серии
21:00 Первокурсницы. 2 серии
22:00 Однажды в России
23:00 Самый лучший день
01:10 Такое кино!
01:35 Импровизация. Команды. Дайджест. 2 серии
03:10 Студия Союз. 2 серии
04:45 Импровизация

СТС

03:20 Папины дочки
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 6-я серия
09:00 Шоу «Уральские пельмени»
10:20 Мой друг дельфин Эхо
12:05 Заколдованная пещера
14:15 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 1-я - 11-я серии
20:00 Хэнкок
21:50 Моя девушка - монстр
00:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 29-я серия
01:05 Талантливый мистер Рипли
03:25 Папины дочки

Матч ТВ

03:55 Баскетбол. Благотворительный матч «Движение вверх»
05:30 Здоровый образ. Баскетбол
06:00 Игра миллионов
06:30 Всё о главном
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:35 Новости
09:40 Специальный репортаж
10:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
11:00 Есть тема!
12:20 Новости
12:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - К. Камоцци
14:00 Игра миллионов
14:30 Специальный репортаж
14:50 Новости
14:55 Все на Матч!
15:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
17:45 Громко
18:45 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» - «Барыс». Прямой эфир
21:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
22:15 Все на Матч!
23:05 Смешанные единоборства. UFC. Р. Физиев - М. Гамрот
00:35 Вы это видели
01:05 Триатлон. Мировая серия. Финал. Мужчины
02:35 Новости
02:40 Специальный репортаж
03:00 Волейбол. Кубок столетия. Финал 4-х. Женщины

РЕН ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Люди Икс: Начало. Росомаха
22:05 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Монстры
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман

Звезда

04:50 Сделано в СССР
05:05 Землетрясение
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Возвращение резидента. 1-я серия
12:35 Ночные ласточки. 1-я - 2-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Ночные ласточки. 1-я - 2-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Ночные ласточки. 1-я - 2-я серии
15:20 Ночные ласточки. 3-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Ночные ласточки. 3-я - 4-я серии
18:00 Битва оружейников. «ПВО ближнего действия. 2С6 «Тунгуска» против LAV-AD «Блейзер»
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Ищу своих
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Вор
01:15 Возвращение резидента. 1-я серия
02:20 Нюрнберг
03:40 Ночные ласточки. 1-я - 2-я серии

Культура

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва готическая
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Франц Сан-Галли
07:30 Новости культуры
07:35 Больше, чем любовь. Юбилей Лидии Федосеевой-Шукшиной. Лидия Федосеева-Шукшина и Василий Шукшин
08:15 Печки-лавочки
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Интервью у музыки. Никита Богословский». 1986
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. АРТ
13:00 Большие и маленькие. Сезон 5. 4-я серия - «Народный танец»
15:05 Три минуты тишины
15:10 «Тагефон, или Смерть «великого немого»
15:55 Агора
17:00 Новости культуры
17:15 Д. Шостакович. Инструментальные концерты. Солисты Д. Маслеев и А. Рамм. ГСО Республики Татарстан. Дирижер А. Сладковский
18:15 Рассказы из русской истории
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Кривая Калашникова
21:30 Сати. Нескучная классика... С Семеном Скигиным и Ярославом Тимофеевым
22:15 Кража. 1-я серия
23:20 Три минуты тишины
23:25 Секреты древних строителей: Остров Пасхи
00:15 ХX век. «Интервью у музыки. Никита Богословский». 1986
01:30 Д. Шостакович. Инструментальные концерты. Солисты Д. Маслеев и А. Рамм. ГСО Республики Татарстан. Дирижер А. Сладковский
02:25 Роман в камне. Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау
03:00 Перерыв в вещании

Пятница

05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 121-я - 122-я серии
06:20 Пятница News. 170-я серия
06:50 Кондитер. «Торт «Мадагаскар« для Романа Каграманова и Евгения Ершова»
08:10 На ножах. «Пушкино. Авеню»
09:20 На ножах. «Серпухов. Blueberryz»
10:40 На ножах. «Нижний Новгород. Рыжая Сара»
11:40 Четыре дачи. Сезон 2. 7-я серия
13:10 На ножах. «Зеленоград. Батчер`с»
14:20 На ножах. «Михайловск. Big Russian Burger»
15:30 На ножах. «Тольятти. Супер Рон»
16:30 На ножах. «Оренбург. Башня»
17:50 На ножах. «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»
19:00 Битва шефов. Сезон 3. 4-я серия
21:10 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
23:20 Секреты на кухне. «Зеленый выпуск»
00:00 Сладкая жизнь
02:50 Пятница News. 172-я серия
03:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 121-я - 122-я серии
04:40 Пятница News. 171-я серия

МИР

05:00 Кулинар-2. 18-я - 20-я серии
07:05 Пилот международных авиалиний. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Пилот международных авиалиний. 4-я - 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Трын-трава. К юбилею Л. Федосеевой-Шукшиной
00:45 Наше кино. Неувядающие. К юбилею Л. Федосеевой-Шукшиной
01:35 Девушка спешит на свидание
02:35 Новости
02:50 [Не] Фантастика
03:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
04:20 Пилот международных авиалиний. 7-я серия

Время начала передач - московское.









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