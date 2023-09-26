Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 26 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 26 сентября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 «Спроси Марту». 2-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Доктор Краснов. 3-я - 4-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-4. «Поедем, красотка, кататься». 1-я - 2-я серии

03:50 Морозова. 2-я серия - «Стечение обстоятельств»



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Юрий Белов

05:25 Мой герой. Лидия Федосеева-Шукшина

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Киста почки

08:50 Первые встречные. 3-я - 4-я серии

10:55 Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова

11:30 События

11:50 Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Виктория Лепко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Сельский детектив. Месть Чернобога. 1-я - 2-я серии

16:55 Тайные дети звезд

17:50 События

18:15 Соколова подозревает всех-2. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:05 Сергей Челобанов. Судьба фаворита

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дорогие товарищи. Дело Щёлокова

01:25 Хроники московского быта. Курортный роман

02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 1-й - «Бюллетень для Брежнева»

02:45 Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова

03:15 Сельский детектив. Месть Чернобога. 1-я - 2-я серии

04:40 Короли эпизода. Георгий Милляр



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Проклятие викингов

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Замок с секретом

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-4. «Механик», «Рыцари», «Любовный аромат»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-4. «Механик», «Рыцари», «Любовный аромат»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-2. «Темница». 1-я - 2-я серия

22:15 Напарники. 13-я - 14-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Напарники. 13-я - 14-я серии

00:55 А.Л.Ж.И.Р. 4-я - 6-я серии

03:20 Глаза в глаза. 18-я - 19-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Всего знать невозможно



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Прощаться не будем

07:20 Глухарь. Возвращение. Сумашедшие деньки

08:20 Страна советов

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Сокровища тибета

10:25 Глухарь. Возвращение. По совести

11:25 Глухарь. Возвращение. Цемент

12:25 Глухарь. Возвращение. Офисный планктон

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Офисный планктон

14:00 Глухарь. Возвращение. Папаша

15:00 Глухарь. Возвращение. Ноябрь

16:00 Глухарь. Возвращение. Собачник

17:00 Известия

17:30 След. Артефакт

18:20 След. Потеря крови

19:10 След. Без эха

19:55 След. Даму сдавали в багаж

20:40 След. Старые методы

21:35 Свои-6. Шут гороховый

22:25 Свои-2. Ожерелье смерти

23:15 Свои-2. Ангел-хранитель

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-6. Отчаянный шаг

01:15 Свои-5. Обман и предательство

02:00 Свои-5. Дайте ему умереть

02:40 След. Простой московский волколак

03:20 След. Утро начинается с трупа

03:55 Прокурорская проверка. Адвокат дьявола



Домашний



04:05 Преступления страсти. 21-я - 22-я серии

05:40 6 кадров

05:45 По делам несовершеннолетних

07:25 Давай разведёмся! 736-я серия

08:20 Тест на отцовство. 553-я серия

10:30 Понять. Простить. «Обманчивые перспективы». «Ход конём»

11:35 Порча. «Тут кто-то есть». «Останется только один»

12:40 Знахарка. Развод

13:15 Верну любимого. Локомотив

13:50 Голоса ушедших душ. Дочки матери

14:25 Твой Dомашний доктор

14:40 Преступления страсти. 25-я - 28-я серии

19:00 Никому не расскажем. 1-я - 4-я серии

23:00 Понять. Простить. «Обманчивые перспективы». «Ход конём»

00:05 Порча. «Останется только один». «Тут кто-то есть»

01:00 Знахарка. Развод

01:25 Верну любимого. Локомотив

01:55 Голоса ушедших душ. Дочки матери

02:20 Тест на отцовство

04:00 Преступления страсти. 23-я - 24-я серии



ТНТ



04:45 Импровизация. 3 серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023

09:00 Интерны. 15 серий

16:30 Полицейский с Рублевки. 3 серии

19:30 Иванько. 3 серии

21:00 Первокурсницы. 2 серии

22:00 Однажды в России

23:00 Горько!

01:05 Импровизация. Команды. Дайджест. 3 серии

02:50 Студия Союз. 3 серии



СТС



05:00 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 10-я - 11-я серии

09:05 Уральские пельмени. Смехbook

10:45 Гномы в деле!

12:20 Огрики

14:05 Трон эльфов

16:00 Хэнкок

17:55 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 10-я - 13-я серии

20:00 Три икса: Мировое господство

22:05 Быстрее пули

00:05 Миссия невыполнима-2

02:25 Папины дочки



Матч ТВ



05:00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Слалом

06:00 Игра миллионов

06:30 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:35 Новости

09:40 Специальный репортаж

10:00 Легендарные клубы

11:00 Есть тема!

12:20 Новости

12:25 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Джонс - Э. Смит

14:00 Игра миллионов

14:30 Специальный репортаж

14:50 Новости

14:55 Все на Матч!

15:55 География спорта. Республика Алтай

16:25 Футбол. Кубок России. «Уфа» - «Торпедо». Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

19:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Северсталь». Прямой эфир

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Лечче». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:35 География спорта. Республика Алтай

01:05 Триатлон. Мировая серия. Финал. Женщины

02:35 Новости

02:40 Специальный репортаж

03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Суперкубок. Финал



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Росомаха: Бессмертный

22:25 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Затерянные во льдах

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



03:40 Ночные ласточки. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Возвращение резидента. 2-я серия

12:35 Ночные ласточки. 5-я - 6-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Ночные ласточки. 5-я - 6-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Ночные ласточки. 5-я - 6-я серии

15:25 Ночные ласточки. 7-я - 8-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Ночные ласточки. 7-я и 8-я серии

18:00 Битва оружейников. «Самоходные артиллерийские установки. 2С7 «Пион» против М110»

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Улика из прошлого. Киево-Печерская. Тайны украденных реликвий

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Зимний вечер в Гаграх

01:05 Возвращение резидента. 2-я серия

02:10 Свинарка и пастух

03:40 Ночные ласточки. 5-я - 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва литературная

07:00 Новости культуры

07:05 Секреты древних строителей: Остров Пасхи

08:00 Новости культуры

08:05 Сказки из глины и дерева. Филимоновская игрушка

08:15 Жизнь и судьба. Дмитрий Харатьян

08:35 Варькина земля. 1-я серия

09:40 Оттепель. В добрый час. Олег Ефремов. Рассказывает Дмитрий Лысенков

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. 100 лет со дня рождения Александра Межирова. «Поэзия. Александр Межиров». 1983

12:10 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Книги

13:00 Оттепель. В добрый час. Евгения Уралова. Рассказывает Евгения Ивашова

13:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Василия Жуковского

14:05 Кража. 1-я серия

15:10 Три минуты тишины

15:15 Секреты древних строителей: Остров Пасхи

16:05 «Алов». 100 лет со дня рождения режиссера

17:00 Новости культуры

17:15 Эрмитаж. «Острова мёртвых« к «Острову любви»

17:40 Оттепель. В добрый час. Олег Даль. Рассказывает Юрий Поляк

17:55 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Деревянные духовые, медные духовые

19:10 Оттепель. В добрый час. Татьяна Доронина. Рассказывает Анастасия Дьячук

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Дневники конкурса «Учитель года России». Дневник 1-й

21:30 Больше, чем любовь. Давид Боровский и Марина Писная

22:15 Кража. 2-я серия

23:20 Три минуты тишины

23:25 Иерусалим - строители священного города

00:15 ХX век. «Поэзия. Александр Межиров«. 1983

01:15 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Деревянные духовые, медные духовые

02:30 Роман в камне. Германия. Замок Розенштайн

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 123-я - 124-я серии

06:30 Пятница News. 171-я серия

07:00 Кондитер. «Торт для Ларисы Долиной»

08:30 На ножах. «Москва. Potato House»

09:40 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 5-я серия

10:40 На ножах. «Санкт-Петербург. Prim-Grill»

11:50 На ножах. «Клин. Навруз»

12:50 На ножах. «Ростов-на-Дону. Corfu»

13:40 На ножах. «Москва. Шали Вали»

14:40 На ножах. «Сочи. Ганс»

15:50 На ножах. «Домодедово. Мёд Плюс»

16:50 Битва шефов. Сезон 3. 4-я серия

19:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 5-я серия

21:40 Битва шефов. Сезон 2. 2-я серия

00:00 8 с половиной

02:10 Пятница News. 173-я серия

02:40 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 123-я - 124-я серии

04:00 Пятница News. 172-я серия

04:30 Черный список. «Парикмахеры и повара»



МИР



05:00 Пилот международных авиалиний. 7-я - 13-я серии

10:00 Новости

10:10 Пилот международных авиалиний. 13-я - 16-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Жестокий романс

01:35 Наше кино. История большой любви

02:00 Моя любовь

03:15 Новости

03:30 [Не] Фантастика

03:45 Кулинар-2. 1-я - 2-я серии



Время начала передач - московское.



















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