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Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 26 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.

Программа передач ТВ на 26 сентября 2023


Первый канал

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 «Спроси Марту». 2-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Доктор Краснов. 3-я - 4-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-4. «Поедем, красотка, кататься». 1-я - 2-я серии
03:50 Морозова. 2-я серия - «Стечение обстоятельств»

ТВЦ

04:40 Короли эпизода. Юрий Белов
05:25 Мой герой. Лидия Федосеева-Шукшина
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Киста почки
08:50 Первые встречные. 3-я - 4-я серии
10:55 Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова
11:30 События
11:50 Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Виктория Лепко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Сельский детектив. Месть Чернобога. 1-я - 2-я серии
16:55 Тайные дети звезд
17:50 События
18:15 Соколова подозревает всех-2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:05 Сергей Челобанов. Судьба фаворита
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дорогие товарищи. Дело Щёлокова
01:25 Хроники московского быта. Курортный роман
02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 1-й - «Бюллетень для Брежнева»
02:45 Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова
03:15 Сельский детектив. Месть Чернобога. 1-я - 2-я серии
04:40 Короли эпизода. Георгий Милляр

НТВ

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Проклятие викингов
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Замок с секретом
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-4. «Механик», «Рыцари», «Любовный аромат»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-4. «Механик», «Рыцари», «Любовный аромат»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-2. «Темница». 1-я - 2-я серия
22:15 Напарники. 13-я - 14-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Напарники. 13-я - 14-я серии
00:55 А.Л.Ж.И.Р. 4-я - 6-я серии
03:20 Глаза в глаза. 18-я - 19-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Всего знать невозможно

Пятый канал

05:00 Известия
05:25 Прощаться не будем
07:20 Глухарь. Возвращение. Сумашедшие деньки
08:20 Страна советов
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Сокровища тибета
10:25 Глухарь. Возвращение. По совести
11:25 Глухарь. Возвращение. Цемент
12:25 Глухарь. Возвращение. Офисный планктон
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Офисный планктон
14:00 Глухарь. Возвращение. Папаша
15:00 Глухарь. Возвращение. Ноябрь
16:00 Глухарь. Возвращение. Собачник
17:00 Известия
17:30 След. Артефакт
18:20 След. Потеря крови
19:10 След. Без эха
19:55 След. Даму сдавали в багаж
20:40 След. Старые методы
21:35 Свои-6. Шут гороховый
22:25 Свои-2. Ожерелье смерти
23:15 Свои-2. Ангел-хранитель
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-6. Отчаянный шаг
01:15 Свои-5. Обман и предательство
02:00 Свои-5. Дайте ему умереть
02:40 След. Простой московский волколак
03:20 След. Утро начинается с трупа
03:55 Прокурорская проверка. Адвокат дьявола

Домашний

04:05 Преступления страсти. 21-я - 22-я серии
05:40 6 кадров
05:45 По делам несовершеннолетних
07:25 Давай разведёмся! 736-я серия
08:20 Тест на отцовство. 553-я серия
10:30 Понять. Простить. «Обманчивые перспективы». «Ход конём»
11:35 Порча. «Тут кто-то есть». «Останется только один»
12:40 Знахарка. Развод
13:15 Верну любимого. Локомотив
13:50 Голоса ушедших душ. Дочки матери
14:25 Твой Dомашний доктор
14:40 Преступления страсти. 25-я - 28-я серии
19:00 Никому не расскажем. 1-я - 4-я серии
23:00 Понять. Простить. «Обманчивые перспективы». «Ход конём»
00:05 Порча. «Останется только один». «Тут кто-то есть»
01:00 Знахарка. Развод
01:25 Верну любимого. Локомотив
01:55 Голоса ушедших душ. Дочки матери
02:20 Тест на отцовство
04:00 Преступления страсти. 23-я - 24-я серии

ТНТ

04:45 Импровизация. 3 серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023
09:00 Интерны. 15 серий
16:30 Полицейский с Рублевки. 3 серии
19:30 Иванько. 3 серии
21:00 Первокурсницы. 2 серии
22:00 Однажды в России
23:00 Горько!
01:05 Импровизация. Команды. Дайджест. 3 серии
02:50 Студия Союз. 3 серии

СТС

05:00 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 10-я - 11-я серии
09:05 Уральские пельмени. Смехbook
10:45 Гномы в деле!
12:20 Огрики
14:05 Трон эльфов
16:00 Хэнкок
17:55 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 10-я - 13-я серии
20:00 Три икса: Мировое господство
22:05 Быстрее пули
00:05 Миссия невыполнима-2
02:25 Папины дочки

Матч ТВ

05:00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Слалом
06:00 Игра миллионов
06:30 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:35 Новости
09:40 Специальный репортаж
10:00 Легендарные клубы
11:00 Есть тема!
12:20 Новости
12:25 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Джонс - Э. Смит
14:00 Игра миллионов
14:30 Специальный репортаж
14:50 Новости
14:55 Все на Матч!
15:55 География спорта. Республика Алтай
16:25 Футбол. Кубок России. «Уфа» - «Торпедо». Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
19:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Северсталь». Прямой эфир
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Лечче». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:35 География спорта. Республика Алтай
01:05 Триатлон. Мировая серия. Финал. Женщины
02:35 Новости
02:40 Специальный репортаж
03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Суперкубок. Финал

РЕН ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Росомаха: Бессмертный
22:25 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Затерянные во льдах
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман

Звезда

03:40 Ночные ласточки. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Возвращение резидента. 2-я серия
12:35 Ночные ласточки. 5-я - 6-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Ночные ласточки. 5-я - 6-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Ночные ласточки. 5-я - 6-я серии
15:25 Ночные ласточки. 7-я - 8-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Ночные ласточки. 7-я и 8-я серии
18:00 Битва оружейников. «Самоходные артиллерийские установки. 2С7 «Пион» против М110»
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Улика из прошлого. Киево-Печерская. Тайны украденных реликвий
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Зимний вечер в Гаграх
01:05 Возвращение резидента. 2-я серия
02:10 Свинарка и пастух
03:40 Ночные ласточки. 5-я - 6-я серии

Культура

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва литературная
07:00 Новости культуры
07:05 Секреты древних строителей: Остров Пасхи
08:00 Новости культуры
08:05 Сказки из глины и дерева. Филимоновская игрушка
08:15 Жизнь и судьба. Дмитрий Харатьян
08:35 Варькина земля. 1-я серия
09:40 Оттепель. В добрый час. Олег Ефремов. Рассказывает Дмитрий Лысенков
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. 100 лет со дня рождения Александра Межирова. «Поэзия. Александр Межиров». 1983
12:10 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Книги
13:00 Оттепель. В добрый час. Евгения Уралова. Рассказывает Евгения Ивашова
13:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Василия Жуковского
14:05 Кража. 1-я серия
15:10 Три минуты тишины
15:15 Секреты древних строителей: Остров Пасхи
16:05 «Алов». 100 лет со дня рождения режиссера
17:00 Новости культуры
17:15 Эрмитаж. «Острова мёртвых« к «Острову любви»
17:40 Оттепель. В добрый час. Олег Даль. Рассказывает Юрий Поляк
17:55 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Деревянные духовые, медные духовые
19:10 Оттепель. В добрый час. Татьяна Доронина. Рассказывает Анастасия Дьячук
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Дневники конкурса «Учитель года России». Дневник 1-й
21:30 Больше, чем любовь. Давид Боровский и Марина Писная
22:15 Кража. 2-я серия
23:20 Три минуты тишины
23:25 Иерусалим - строители священного города
00:15 ХX век. «Поэзия. Александр Межиров«. 1983
01:15 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Деревянные духовые, медные духовые
02:30 Роман в камне. Германия. Замок Розенштайн
03:00 Перерыв в вещании

Пятница

05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 123-я - 124-я серии
06:30 Пятница News. 171-я серия
07:00 Кондитер. «Торт для Ларисы Долиной»
08:30 На ножах. «Москва. Potato House»
09:40 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 5-я серия
10:40 На ножах. «Санкт-Петербург. Prim-Grill»
11:50 На ножах. «Клин. Навруз»
12:50 На ножах. «Ростов-на-Дону. Corfu»
13:40 На ножах. «Москва. Шали Вали»
14:40 На ножах. «Сочи. Ганс»
15:50 На ножах. «Домодедово. Мёд Плюс»
16:50 Битва шефов. Сезон 3. 4-я серия
19:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 5-я серия
21:40 Битва шефов. Сезон 2. 2-я серия
00:00 8 с половиной
02:10 Пятница News. 173-я серия
02:40 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 123-я - 124-я серии
04:00 Пятница News. 172-я серия
04:30 Черный список. «Парикмахеры и повара»

МИР

05:00 Пилот международных авиалиний. 7-я - 13-я серии
10:00 Новости
10:10 Пилот международных авиалиний. 13-я - 16-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Жестокий романс
01:35 Наше кино. История большой любви
02:00 Моя любовь
03:15 Новости
03:30 [Не] Фантастика
03:45 Кулинар-2. 1-я - 2-я серии

Время начала передач - московское.









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