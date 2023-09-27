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Программа передач ТВ, телепрограмма на 27 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 27 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.

Программа передач ТВ на 27 сентября 2023


Первый канал

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 «Спроси Марту». 3-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Доктор Краснов. 5-я - 6-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-4. «История болезни». 1-я - 2-я серии
03:50 Морозова. 3-я серия - «Парашютист»

ТВЦ

04:40 Короли эпизода. Георгий Милляр
05:20 Мой герой. Виктория Лепко
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Комбопластика
08:50 Первые встречные. 5-я - 6-я серии
10:55 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев
11:30 События
11:50 Эксклюзив. 1-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Юрий Тарасов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 1-я - 2-я серии
16:55 Звёзды лёгкого поведения
17:50 События
18:15 Соколова подозревает всех-3. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 94-я серия
23:05 90-е. Путаны и тараканы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Наркота
01:25 Знак качества. «Полезные» продукты
02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 2-й - «Меня надо жалеть»
02:45 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев
03:10 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 1-я - 4-я серии
04:45 Короли эпизода. Иван Рыжов

НТВ

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Всего знать невозможно
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Встреча в кино
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-4. «Пейнтбол», «Черная вдова», «Экспозиция»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-4. «Пейнтбол», «Черная вдова», «Экспозиция»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-2. «Частная версия». 1-я - 2-я серии
22:15 Напарники. 15-я - 16-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Напарники. 15-я - 16-я серии
00:55 А.Л.Ж.И.Р. 7-я - 9-я серии
03:20 Глаза в глаза. 20-я - 21-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. «Сватовство майора». 1-я - 2-я серии

Пятый канал

05:00 Известия
05:25 Глухарь. Возвращение. Цемент
06:10 Глухарь. Возвращение. Офисный планктон
07:05 Глухарь. Возвращение. Папаша
08:05 Глухарь. Возвращение. Ноябрь
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Собачник
10:25 Глухарь. Возвращение. Другой
11:20 Глухарь. Возвращение. Когтистый зверь
12:20 Глухарь. Возвращение. Rec
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Rec
13:45 Глухарь. Возвращение. И.О
14:45 Глухарь. Возвращение. Четвёртая власть
15:45 Глухарь. Возвращение. Точка
17:00 Известия
17:30 След. Высшие интересы
18:20 След. Грязная история
19:15 След. Мясо, которое бегает
20:05 След. Карточный шулер
20:40 След. Посланник небес
21:35 Свои-6. Королева шмота
22:25 Свои-2. Похититель душ
23:15 Свои-2. Несчастливая машина
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-6. Черная полоса
01:20 Свои-5. На одной волне
02:05 Свои-5. Карта желаний
02:40 След. Меж двух углей
03:20 След. Налог на имидж
04:00 Прокурорская проверка. Квартирный вопрос

Домашний

04:00 Преступления страсти. 23-я серия - «Сыночек», 24-я серия - «Дачный сезон»
05:35 6 кадров
05:50 По делам несовершеннолетних
07:30 Давай разведёмся!
08:30 Тест на отцовство
10:40 Понять. Простить. «Заботливый отец». «Синдром выжившего»
11:45 Порча. «Сирена». «Злая»
12:55 Знахарка. Из кожи вон
13:30 Верну любимого. Материнское счастье
14:05 Голоса ушедших душ. Утопленница
14:40 Преступления страсти. 29-я серия - «Бессрочный договор», 30-я серия - «Одноклассницы», 31-я серия - «Особый пациент», 32-я серия - «Рассказ о любви»
19:00 Субботняя жена. 1-я - 4-я серии
23:05 Понять. Простить. «Заботливый отец». «Синдром выжившего»
00:10 Порча. «Злая». «Сирена»
01:05 Знахарка. Из кожи вон
01:30 Верну любимого. Материнское счастье
02:00 Голоса ушедших душ. Утопленница
02:25 Тест на отцовство
04:05 Преступления страсти. 25-я серия - «Похищенная», 26-я серия - «Ножницы»

ТНТ

04:20 Студия Союз
05:10 Импровизация. 3 серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии
09:00 Интерны. 15 серий
16:30 Полицейский с Рублевки-5. 6 серий
19:30 Иванько. 3 серии
21:00 Первокурсницы. 2 серии
22:00 Однажды в России
23:00 Горько!-2
01:00 Первая любовь
02:35 Импровизация. Команды. Дайджест
02:40 Студия Союз
03:20 Импровизация. Команды. Дайджест
04:10 Студия Союз

СТС

02:25 Папины дочки
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 12-я - 13-я серии
09:05 Уральские пельмени. Смехbook
10:05 Суворов. Великое путешествие
11:55 Трон эльфов
13:55 Мой друг робот
16:00 Супер Такса
17:55 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 12-я - 15-я серии
20:00 Большой Стэн
22:00 Великолепный
00:05 Миссия невыполнима: Племя изгоев
02:30 Папины дочки

Матч ТВ

05:00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Слалом
06:00 Игра миллионов
06:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:35 Новости
09:40 Специальный репортаж
10:00 Легендарные клубы
11:00 Есть тема!
12:20 Новости
12:25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир
14:00 Игра миллионов
14:30 Специальный репортаж
14:50 Новости
14:55 Все на Матч!
15:55 Вид сверху
16:25 Футбол. Кубок России. СКА - «Нефтехимик». Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Кубок России. «Ротор» - «Алания». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Удинезе». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:35 Вид сверху
01:05 Дзюдо. Чемпионат России
02:35 Новости
02:40 Специальный репортаж
03:00 Боулинг. Континентальная лига. Про-тур

РЕН ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Логан
22:45 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Ночь страха
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман

Звезда

03:40 Ночные ласточки. 5-я - 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Конец операции «Резидент». 1-я серия
12:35 Война в Корее. 1-я - 2-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Война в Корее. 1-я - 2-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Война в Корее. 1-я - 2-я серии
15:25 Война в Корее. 3-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Война в Корее. 3-я - 4-я серии
18:00 Битва оружейников. «Ракетные крейсеры. Проект 1134 против «Белкнап»
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Секретные материалы
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Одиночное плавание
01:10 Конец операции «Резидент». 1-я серия
02:20 Нюрнберг. «Банальность зла». 3-я серия
03:20 Война в Корее. 1-я - 2-я серии

Культура

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Воздвижение Креста Господня
07:00 Новости культуры
07:05 Иерусалим - строители священного города
08:00 Новости культуры
08:05 Сказки из глины и дерева. Богородская игрушка
08:15 Жизнь и судьба. Нина Маслова
08:50 Варькина земля. 2-я серия
09:40 Оттепель. В добрый час. Геннадий Шпаликов. Рассказывает Даниил Шперлинг
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. К 115-летию со дня рождения Давида Ойстраха. «Давид Ойстрах. Воспоминания о музыканте». Документальный фильм.1982
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Кино
13:00 Оттепель. В добрый час. Алексей Баталов. Рассказывает Максим Севриновский
13:20 Искусственный отбор
14:05 Кража. 2-я серия
15:05 Три минуты тишины
15:10 Иерусалим - строители священного города
16:05 Дмитрий Блохинцев. Человек эпохи
17:00 Новости культуры
17:15 Библейский сюжет. Иван Козловский. «Ныне отпущаеши»
17:40 Оттепель. В добрый час. Татьяна Лаврова. Рассказывает Дарья Урсуляк
17:55 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Скрипка
19:10 Оттепель. В добрый час. Владимир Ивашов. Рассказывает Павел Чинарёв
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта. Консервативная революция
22:15 Иркутская история. 1-я серия
23:20 Три минуты тишины
23:25 Отён: забытая сестра Рима
00:15 ХX век. «Давид Ойстрах. Воспоминания о музыканте». Документальный фильм. 1982
01:15 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Скрипка
02:30 Роман в камне. Мальта
03:00 Перерыв в вещании

Пятница

05:00 Простоквашино
05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 125-я - 126-я серии
06:40 Пятница News. 172-я серия
07:20 Кондитер. «Торт для Саши ST и Ассоль ко Дню всех влюблённых»
08:40 На ножах. «Волгоград. Freddys»
09:40 На ножах. «Санкт-Петербург. Капитан»
11:00 Адский шеф. Сезон 2. 5-я серия
13:40 На ножах. «Москва. Айва»
14:40 На ножах. «Нижний Новгород. Best Burger»
15:50 На ножах. «Тольятти. Белый попугай»
16:50 На ножах. «Оренбург. Basement»
18:00 На ножах. «Сочи. Corner Cafe»
19:00 Адский шеф. Сезон 2. 6-я серия
21:40 Молодые ножи. «Европейская кухня»
23:10 Гастротур. Сезон 4. 7-я серия
00:00 Великая красота
02:10 Пятница News. 174-я серия
02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 125-я - 126-я серии
04:00 Инсайдеры. «Казань»
04:40 Пятница News. 173-я серия

МИР

05:00 Кулинар-2. 2-я - 8-я серии
10:00 Новости
10:10 Кулинар-2. 8-я - 10-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Сказ про то, как царь Пётр арапа женил
00:55 Наше кино. История большой любви
02:00 Первая перчатка
03:20 Новости
03:35 [Не] Фантастика
03:45 Кулинар-2. 11-я и 12-я серии

Время начала передач - московское.









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