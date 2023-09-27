Программа передач ТВ, телепрограмма на 27 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 27 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 27 сентября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 «Спроси Марту». 3-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Доктор Краснов. 5-я - 6-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-4. «История болезни». 1-я - 2-я серии

03:50 Морозова. 3-я серия - «Парашютист»



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Георгий Милляр

05:20 Мой герой. Виктория Лепко

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Комбопластика

08:50 Первые встречные. 5-я - 6-я серии

10:55 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев

11:30 События

11:50 Эксклюзив. 1-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Юрий Тарасов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 1-я - 2-я серии

16:55 Звёзды лёгкого поведения

17:50 События

18:15 Соколова подозревает всех-3. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 94-я серия

23:05 90-е. Путаны и тараканы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Наркота

01:25 Знак качества. «Полезные» продукты

02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 2-й - «Меня надо жалеть»

02:45 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев

03:10 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 1-я - 4-я серии

04:45 Короли эпизода. Иван Рыжов



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Всего знать невозможно

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Встреча в кино

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-4. «Пейнтбол», «Черная вдова», «Экспозиция»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-4. «Пейнтбол», «Черная вдова», «Экспозиция»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-2. «Частная версия». 1-я - 2-я серии

22:15 Напарники. 15-я - 16-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Напарники. 15-я - 16-я серии

00:55 А.Л.Ж.И.Р. 7-я - 9-я серии

03:20 Глаза в глаза. 20-я - 21-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. «Сватовство майора». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Глухарь. Возвращение. Цемент

06:10 Глухарь. Возвращение. Офисный планктон

07:05 Глухарь. Возвращение. Папаша

08:05 Глухарь. Возвращение. Ноябрь

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Собачник

10:25 Глухарь. Возвращение. Другой

11:20 Глухарь. Возвращение. Когтистый зверь

12:20 Глухарь. Возвращение. Rec

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Rec

13:45 Глухарь. Возвращение. И.О

14:45 Глухарь. Возвращение. Четвёртая власть

15:45 Глухарь. Возвращение. Точка

17:00 Известия

17:30 След. Высшие интересы

18:20 След. Грязная история

19:15 След. Мясо, которое бегает

20:05 След. Карточный шулер

20:40 След. Посланник небес

21:35 Свои-6. Королева шмота

22:25 Свои-2. Похититель душ

23:15 Свои-2. Несчастливая машина

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-6. Черная полоса

01:20 Свои-5. На одной волне

02:05 Свои-5. Карта желаний

02:40 След. Меж двух углей

03:20 След. Налог на имидж

04:00 Прокурорская проверка. Квартирный вопрос



Домашний



04:00 Преступления страсти. 23-я серия - «Сыночек», 24-я серия - «Дачный сезон»

05:35 6 кадров

05:50 По делам несовершеннолетних

07:30 Давай разведёмся!

08:30 Тест на отцовство

10:40 Понять. Простить. «Заботливый отец». «Синдром выжившего»

11:45 Порча. «Сирена». «Злая»

12:55 Знахарка. Из кожи вон

13:30 Верну любимого. Материнское счастье

14:05 Голоса ушедших душ. Утопленница

14:40 Преступления страсти. 29-я серия - «Бессрочный договор», 30-я серия - «Одноклассницы», 31-я серия - «Особый пациент», 32-я серия - «Рассказ о любви»

19:00 Субботняя жена. 1-я - 4-я серии

23:05 Понять. Простить. «Заботливый отец». «Синдром выжившего»

00:10 Порча. «Злая». «Сирена»

01:05 Знахарка. Из кожи вон

01:30 Верну любимого. Материнское счастье

02:00 Голоса ушедших душ. Утопленница

02:25 Тест на отцовство

04:05 Преступления страсти. 25-я серия - «Похищенная», 26-я серия - «Ножницы»



ТНТ



04:20 Студия Союз

05:10 Импровизация. 3 серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии

09:00 Интерны. 15 серий

16:30 Полицейский с Рублевки-5. 6 серий

19:30 Иванько. 3 серии

21:00 Первокурсницы. 2 серии

22:00 Однажды в России

23:00 Горько!-2

01:00 Первая любовь

02:35 Импровизация. Команды. Дайджест

02:40 Студия Союз

03:20 Импровизация. Команды. Дайджест

04:10 Студия Союз



СТС



02:25 Папины дочки

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 12-я - 13-я серии

09:05 Уральские пельмени. Смехbook

10:05 Суворов. Великое путешествие

11:55 Трон эльфов

13:55 Мой друг робот

16:00 Супер Такса

17:55 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 12-я - 15-я серии

20:00 Большой Стэн

22:00 Великолепный

00:05 Миссия невыполнима: Племя изгоев

02:30 Папины дочки



Матч ТВ



05:00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Слалом

06:00 Игра миллионов

06:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:35 Новости

09:40 Специальный репортаж

10:00 Легендарные клубы

11:00 Есть тема!

12:20 Новости

12:25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир

14:00 Игра миллионов

14:30 Специальный репортаж

14:50 Новости

14:55 Все на Матч!

15:55 Вид сверху

16:25 Футбол. Кубок России. СКА - «Нефтехимик». Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

18:55 Футбол. Кубок России. «Ротор» - «Алания». Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Удинезе». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:35 Вид сверху

01:05 Дзюдо. Чемпионат России

02:35 Новости

02:40 Специальный репортаж

03:00 Боулинг. Континентальная лига. Про-тур



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Логан

22:45 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Ночь страха

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



03:40 Ночные ласточки. 5-я - 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Конец операции «Резидент». 1-я серия

12:35 Война в Корее. 1-я - 2-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Война в Корее. 1-я - 2-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Война в Корее. 1-я - 2-я серии

15:25 Война в Корее. 3-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Война в Корее. 3-я - 4-я серии

18:00 Битва оружейников. «Ракетные крейсеры. Проект 1134 против «Белкнап»

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Секретные материалы

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Одиночное плавание

01:10 Конец операции «Резидент». 1-я серия

02:20 Нюрнберг. «Банальность зла». 3-я серия

03:20 Война в Корее. 1-я - 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Лето Господне. Воздвижение Креста Господня

07:00 Новости культуры

07:05 Иерусалим - строители священного города

08:00 Новости культуры

08:05 Сказки из глины и дерева. Богородская игрушка

08:15 Жизнь и судьба. Нина Маслова

08:50 Варькина земля. 2-я серия

09:40 Оттепель. В добрый час. Геннадий Шпаликов. Рассказывает Даниил Шперлинг

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. К 115-летию со дня рождения Давида Ойстраха. «Давид Ойстрах. Воспоминания о музыканте». Документальный фильм.1982

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Кино

13:00 Оттепель. В добрый час. Алексей Баталов. Рассказывает Максим Севриновский

13:20 Искусственный отбор

14:05 Кража. 2-я серия

15:05 Три минуты тишины

15:10 Иерусалим - строители священного города

16:05 Дмитрий Блохинцев. Человек эпохи

17:00 Новости культуры

17:15 Библейский сюжет. Иван Козловский. «Ныне отпущаеши»

17:40 Оттепель. В добрый час. Татьяна Лаврова. Рассказывает Дарья Урсуляк

17:55 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Скрипка

19:10 Оттепель. В добрый час. Владимир Ивашов. Рассказывает Павел Чинарёв

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Абсолютный слух

21:30 Власть факта. Консервативная революция

22:15 Иркутская история. 1-я серия

23:20 Три минуты тишины

23:25 Отён: забытая сестра Рима

00:15 ХX век. «Давид Ойстрах. Воспоминания о музыканте». Документальный фильм. 1982

01:15 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Скрипка

02:30 Роман в камне. Мальта

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино

05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 125-я - 126-я серии

06:40 Пятница News. 172-я серия

07:20 Кондитер. «Торт для Саши ST и Ассоль ко Дню всех влюблённых»

08:40 На ножах. «Волгоград. Freddys»

09:40 На ножах. «Санкт-Петербург. Капитан»

11:00 Адский шеф. Сезон 2. 5-я серия

13:40 На ножах. «Москва. Айва»

14:40 На ножах. «Нижний Новгород. Best Burger»

15:50 На ножах. «Тольятти. Белый попугай»

16:50 На ножах. «Оренбург. Basement»

18:00 На ножах. «Сочи. Corner Cafe»

19:00 Адский шеф. Сезон 2. 6-я серия

21:40 Молодые ножи. «Европейская кухня»

23:10 Гастротур. Сезон 4. 7-я серия

00:00 Великая красота

02:10 Пятница News. 174-я серия

02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 125-я - 126-я серии

04:00 Инсайдеры. «Казань»

04:40 Пятница News. 173-я серия



МИР



05:00 Кулинар-2. 2-я - 8-я серии

10:00 Новости

10:10 Кулинар-2. 8-я - 10-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Сказ про то, как царь Пётр арапа женил

00:55 Наше кино. История большой любви

02:00 Первая перчатка

03:20 Новости

03:35 [Не] Фантастика

03:45 Кулинар-2. 11-я и 12-я серии



Время начала передач - московское.



















Сериал «Жизнь по вызову» (2 сезон): график выхода новых серий, сколько сери ... Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 сентября 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 25 сентября 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 24 сентября 2023 Турецкий сериал Истерзанная на русском: сколько сезонов и серий, время нача ... Турецкий сериал «Ветреный»: сколько сезонов и серий, смотреть бесплатно на ...



