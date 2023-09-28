Программа передач ТВ, телепрограмма на 28 сентября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 28 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 28 сентября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 «Спроси Марту». 4-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Доктор Краснов. 7-я - 8-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-4. «Выбор оружия», 1-я и 2-я серии

03:50 Морозова. 4-я серия - «Бархатная кожа»



ТВЦ



04:45 Короли эпизода. Иван Рыжов

05:25 Мой герой. Юрий Тарасов

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Главные вопросы о мозге

08:50 Первые встречные. 7-я - 8-я серии

10:55 Актёрские судьбы. Юрий Васильев и Александр Фатюшин

11:30 События

11:50 Красная лента. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Марина Девятова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 3-я - 4-я серии

16:55 Фальшивая родня

17:50 События

18:15 Соколова подозревает всех-4. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Семья или слава?

23:05 Актёрские драмы. Здесь вам не эстрада!

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Следствие ведёт КГБ. Уравнение с тремя неизвестными

01:25 От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли

02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 3-й - «Галина Брежнева. Изгнание из рая»

02:50 Актёрские судьбы. Юрий Васильев и Александр Фатюшин

03:15 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 3-я - 4-я серии

04:45 Короли эпизода. Валентина Сперантова



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-11. «Сватовство майора», 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-4. «Желтый саквояж», «Домострой», «В глазок»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-4. «Желтый саквояж», «Домострой», «В глазок»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-2. «Отрава». 1-я - 2-я серии

22:15 Напарники. 17-я - 18-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Напарники. 17-я - 18-я серии

00:55 Поздняков

01:10 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука победит землетрясения

01:55 А.Л.Ж.И.Р. 10-я - 11-я серии

03:45 Глаза в глаза. 22-я серия

04:35 Военно-исторические маршруты

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дневная красавица



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Глухарь. Возвращение. Четвёртая власть

06:15 Глухарь. Возвращение. Точка

07:15 Подсудимый. 1-я - 2-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Подсудимый. 2-я - 5-я серии

13:00 Известия

13:30 Подсудимый. 5-я - 8-я серии

17:00 Известия

17:30 След. Убей бодуна

18:20 След. Холм мертвецов

19:15 След. Суперхищник

20:05 След. Крановщица

20:40 След. Галатей

21:35 Свои-6. Герда

22:25 Свои-2. Старый хуторок

23:15 Свои-2. Лекарство от любви

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-6. Лесник

01:15 Свои-5. Граффити

02:05 Свои-5. Алгоритм страха

02:40 След. Венера Готымская

03:25 След. Система Все включено

04:00 Прокурорская проверка. Мертвая невеста



Домашний



04:05 Преступления страсти. 25-я - 26-я серии

05:40 6 кадров

05:50 По делам несовершеннолетних

07:30 Давай разведёмся!

08:30 Тест на отцовство

10:40 Понять. Простить. «От любви до ненависти». «Замещая счастье»

11:45 Порча. «Двойник». «Вниз по лестнице»

12:55 Знахарка. Лучший друг

13:30 Верну любимого. Поверить в счастье

14:05 Голоса ушедших душ. Любимый внук

14:40 Преступления страсти. 33-я - 36-я серии

19:00 На реке. 1-я - 4-я серии

23:00 Понять. Простить. «От любви до ненависти». «Замещая счастье»

00:10 Порча. «Вниз по лестнице». «Двойник»

01:05 Знахарка. Лучший друг

01:30 Верну любимого. Поверить в счастье

02:00 Голоса ушедших душ. Любимый внук

02:25 Тест на отцовство

04:05 Преступления страсти. 27-я - 28-я серии



ТНТ



05:00 Студия Союз

05:45 Импровизация. 2 серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии

09:00 Интерны. 14 серий

16:00 Полицейский с Рублевки-5. 3 серии

17:30 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел

19:30 Иванько. 3 серии

21:00 Однажды в России. 2 серии

23:00 Наша Russia: Яйца судьбы

00:40 Импровизация. Команды. Дайджест. 2 серии

02:30 Студия Союз. 3 серии

04:50 Импровизация



СТС



02:30 Папины дочки

05:15 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 14-я - 15-я серии

09:05 Уральские пельмени. Смехbook

10:10 Приключения мышонка Переса

12:20 Приключения мышонка Переса-2

14:05 Шимпанзе под прикрытием

15:45 Великолепный

17:55 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 13-я - 16-я серии

20:00 Все или ничего

22:10 Большой Стэн

00:10 Миссия: Невыполнима 3

02:30 Папины дочки



Матч ТВ



05:00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Слалом

06:00 Игра миллионов

06:30 Голевая неделя. РФ

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:35 Новости

09:40 Специальный репортаж

10:00 Легендарные клубы

11:00 Есть тема!

12:20 Новости

12:25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир

14:30 Специальный репортаж

14:50 Новости

14:55 Все на Матч!

15:55 Большой хоккей

16:25 Футбол. Кубок России. «2Drots» - «Химки». Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

18:45 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - «Ак Барс». Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Рома». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:35 Большой хоккей

01:05 Дзюдо. Чемпионат России

02:35 Новости

02:40 Специальный репортаж

03:00 Бадминтон. Чемпионат России



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Бегущий по лезвию 2049

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Облачный атлас

03:20 Самые шокирующие гипотезы

04:10 Тайны Чапман



Звезда



03:20 Война в Корее. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Конец операции «Резидент». 2-я серия

12:30 Благословите женщину. 1-я - 2-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Благословите женщину. 1-я - 2-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Благословите женщину. 1-я - 2-я серии

15:20 Благословите женщину. 3-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Благословите женщину. 3-я - 4-я серии

18:00 Битва оружейников. Межконтинентальные баллистические ракеты. Р-36 против Титан-2

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Код доступа

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Контрудар

00:55 Конец операции «Резидент». 2-я серия

02:05 Чужая родня

03:45 Хроника Победы

04:10 Благословите женщину. 1-я - 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва студийная

07:00 Новости культуры

07:05 Отён: забытая сестра Рима

08:00 Новости культуры

08:05 Сказки из глины и дерева. Каргопольская глиняная игрушка

08:15 Жизнь и судьба. Александр Маршал

08:40 Варькина земля. 3-я серия

09:40 Оттепель. В добрый час. Евгений Урбанский. Рассказывает Василий Симонов

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. 115 лет со дня рождения Ираклия Андроникова. «Ираклий Андроников. Первый раз на эстраде». 1971

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Театр

13:00 Оттепель. В добрый час. Владимир Земляникин. Рассказывает Севастьян Смышников

13:20 Абсолютный слух

14:05 Иркутская история. 1-я серия

15:10 Три минуты тишины

15:15 Отён: забытая сестра Рима

16:05 Линия жизни. 85 лет Александру Голобородько

17:00 Новости культуры

17:15 Моя любовь - Россия! Башкирский костюм и французский платок

17:40 Оттепель. В добрый час. Татьяна Самойлова. Рассказывает Полина Рафеева

17:55 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Фортепиано

19:10 Оттепель. В добрый час. Никита Михалков. Рассказывает Юрий Цокуров

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Дмитрий Данилов. «Саша, привет!»

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Дневники конкурса «Учитель года России». Дневник 2-й

21:30 Энигма. «Олег Виноградов», 1-я часть

22:15 Иркутская история. 2-я серия

23:20 Три минуты тишины

23:25 Бибракта - тайны затерянного города галлов

00:15 ХX век. «Ираклий Андроников. Первый раз на эстраде«. 1971

01:30 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Фортепиано

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 127-я - 128-я серии

06:20 Пятница News. 173-я серия

07:00 Кондитер. «Дети. Торт для Алены Свиридовой»

08:20 На ножах. «Сочи. Заправка»

09:20 На ножах. «Астрахань. Дворик»

10:40 Сердце Клавы. Сезон 1. 5-я серия

13:10 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле прованс VS Свадьба в рыбной тематике»

14:30 Четыре свадьбы. Международный сезон. «Свадьбы в Казахстане»

16:50 Четыре свадьбы. Международный сезон. «Свадьбы в Турции»

19:00 Новые Пацанки. Сезон 2. 2-я серия

21:50 Тревел-баттл. Сезон 2. 4-я серия

23:00 Тревел-баттл. «Кения»

00:00 Молодость

01:50 Пятница News. 175-я серия

02:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 127-я - 128-я серии

03:40 Инсайдеры. «Золотое кольцо»

04:30 Пятница News. 174-я серия



МИР



05:00 Кулинар-2. 12-я - 18-я серии

10:00 Новости

10:10 Кулинар-2. 18-я - 20-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Человек с бульвара Капуцинов

00:50 Наше кино. История большой любви

01:20 Белый клык

02:40 Новости

02:55 [Не] Фантастика

03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

04:55 Захват. 1-я серия



Время начала передач - московское.



















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