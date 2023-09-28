Программа передач ТВ, телепрограмма на 28 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 28 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 28 сентября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 «Спроси Марту». 4-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Доктор Краснов. 7-я - 8-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-4. «Выбор оружия», 1-я и 2-я серии
03:50 Морозова. 4-я серия - «Бархатная кожа»
ТВЦ
04:45 Короли эпизода. Иван Рыжов
05:25 Мой герой. Юрий Тарасов
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Главные вопросы о мозге
08:50 Первые встречные. 7-я - 8-я серии
10:55 Актёрские судьбы. Юрий Васильев и Александр Фатюшин
11:30 События
11:50 Красная лента. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Марина Девятова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 3-я - 4-я серии
16:55 Фальшивая родня
17:50 События
18:15 Соколова подозревает всех-4. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Семья или слава?
23:05 Актёрские драмы. Здесь вам не эстрада!
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Следствие ведёт КГБ. Уравнение с тремя неизвестными
01:25 От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли
02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 3-й - «Галина Брежнева. Изгнание из рая»
02:50 Актёрские судьбы. Юрий Васильев и Александр Фатюшин
03:15 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 3-я - 4-я серии
04:45 Короли эпизода. Валентина Сперантова
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. «Сватовство майора», 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-4. «Желтый саквояж», «Домострой», «В глазок»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-4. «Желтый саквояж», «Домострой», «В глазок»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-2. «Отрава». 1-я - 2-я серии
22:15 Напарники. 17-я - 18-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Напарники. 17-я - 18-я серии
00:55 Поздняков
01:10 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука победит землетрясения
01:55 А.Л.Ж.И.Р. 10-я - 11-я серии
03:45 Глаза в глаза. 22-я серия
04:35 Военно-исторические маршруты
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дневная красавица
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Глухарь. Возвращение. Четвёртая власть
06:15 Глухарь. Возвращение. Точка
07:15 Подсудимый. 1-я - 2-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Подсудимый. 2-я - 5-я серии
13:00 Известия
13:30 Подсудимый. 5-я - 8-я серии
17:00 Известия
17:30 След. Убей бодуна
18:20 След. Холм мертвецов
19:15 След. Суперхищник
20:05 След. Крановщица
20:40 След. Галатей
21:35 Свои-6. Герда
22:25 Свои-2. Старый хуторок
23:15 Свои-2. Лекарство от любви
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-6. Лесник
01:15 Свои-5. Граффити
02:05 Свои-5. Алгоритм страха
02:40 След. Венера Готымская
03:25 След. Система Все включено
04:00 Прокурорская проверка. Мертвая невеста
Домашний
04:05 Преступления страсти. 25-я - 26-я серии
05:40 6 кадров
05:50 По делам несовершеннолетних
07:30 Давай разведёмся!
08:30 Тест на отцовство
10:40 Понять. Простить. «От любви до ненависти». «Замещая счастье»
11:45 Порча. «Двойник». «Вниз по лестнице»
12:55 Знахарка. Лучший друг
13:30 Верну любимого. Поверить в счастье
14:05 Голоса ушедших душ. Любимый внук
14:40 Преступления страсти. 33-я - 36-я серии
19:00 На реке. 1-я - 4-я серии
23:00 Понять. Простить. «От любви до ненависти». «Замещая счастье»
00:10 Порча. «Вниз по лестнице». «Двойник»
01:05 Знахарка. Лучший друг
01:30 Верну любимого. Поверить в счастье
02:00 Голоса ушедших душ. Любимый внук
02:25 Тест на отцовство
04:05 Преступления страсти. 27-я - 28-я серии
ТНТ
05:00 Студия Союз
05:45 Импровизация. 2 серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии
09:00 Интерны. 14 серий
16:00 Полицейский с Рублевки-5. 3 серии
17:30 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
19:30 Иванько. 3 серии
21:00 Однажды в России. 2 серии
23:00 Наша Russia: Яйца судьбы
00:40 Импровизация. Команды. Дайджест. 2 серии
02:30 Студия Союз. 3 серии
04:50 Импровизация
СТС
02:30 Папины дочки
05:15 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 14-я - 15-я серии
09:05 Уральские пельмени. Смехbook
10:10 Приключения мышонка Переса
12:20 Приключения мышонка Переса-2
14:05 Шимпанзе под прикрытием
15:45 Великолепный
17:55 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 13-я - 16-я серии
20:00 Все или ничего
22:10 Большой Стэн
00:10 Миссия: Невыполнима 3
02:30 Папины дочки
Матч ТВ
05:00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Слалом
06:00 Игра миллионов
06:30 Голевая неделя. РФ
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:35 Новости
09:40 Специальный репортаж
10:00 Легендарные клубы
11:00 Есть тема!
12:20 Новости
12:25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир
14:30 Специальный репортаж
14:50 Новости
14:55 Все на Матч!
15:55 Большой хоккей
16:25 Футбол. Кубок России. «2Drots» - «Химки». Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
18:45 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - «Ак Барс». Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Рома». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:35 Большой хоккей
01:05 Дзюдо. Чемпионат России
02:35 Новости
02:40 Специальный репортаж
03:00 Бадминтон. Чемпионат России
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Бегущий по лезвию 2049
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Облачный атлас
03:20 Самые шокирующие гипотезы
04:10 Тайны Чапман
Звезда
03:20 Война в Корее. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Конец операции «Резидент». 2-я серия
12:30 Благословите женщину. 1-я - 2-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Благословите женщину. 1-я - 2-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Благословите женщину. 1-я - 2-я серии
15:20 Благословите женщину. 3-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Благословите женщину. 3-я - 4-я серии
18:00 Битва оружейников. Межконтинентальные баллистические ракеты. Р-36 против Титан-2
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Код доступа
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Контрудар
00:55 Конец операции «Резидент». 2-я серия
02:05 Чужая родня
03:45 Хроника Победы
04:10 Благословите женщину. 1-я - 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва студийная
07:00 Новости культуры
07:05 Отён: забытая сестра Рима
08:00 Новости культуры
08:05 Сказки из глины и дерева. Каргопольская глиняная игрушка
08:15 Жизнь и судьба. Александр Маршал
08:40 Варькина земля. 3-я серия
09:40 Оттепель. В добрый час. Евгений Урбанский. Рассказывает Василий Симонов
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. 115 лет со дня рождения Ираклия Андроникова. «Ираклий Андроников. Первый раз на эстраде». 1971
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Театр
13:00 Оттепель. В добрый час. Владимир Земляникин. Рассказывает Севастьян Смышников
13:20 Абсолютный слух
14:05 Иркутская история. 1-я серия
15:10 Три минуты тишины
15:15 Отён: забытая сестра Рима
16:05 Линия жизни. 85 лет Александру Голобородько
17:00 Новости культуры
17:15 Моя любовь - Россия! Башкирский костюм и французский платок
17:40 Оттепель. В добрый час. Татьяна Самойлова. Рассказывает Полина Рафеева
17:55 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Фортепиано
19:10 Оттепель. В добрый час. Никита Михалков. Рассказывает Юрий Цокуров
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Дмитрий Данилов. «Саша, привет!»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Дневники конкурса «Учитель года России». Дневник 2-й
21:30 Энигма. «Олег Виноградов», 1-я часть
22:15 Иркутская история. 2-я серия
23:20 Три минуты тишины
23:25 Бибракта - тайны затерянного города галлов
00:15 ХX век. «Ираклий Андроников. Первый раз на эстраде«. 1971
01:30 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты. Фортепиано
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 127-я - 128-я серии
06:20 Пятница News. 173-я серия
07:00 Кондитер. «Дети. Торт для Алены Свиридовой»
08:20 На ножах. «Сочи. Заправка»
09:20 На ножах. «Астрахань. Дворик»
10:40 Сердце Клавы. Сезон 1. 5-я серия
13:10 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле прованс VS Свадьба в рыбной тематике»
14:30 Четыре свадьбы. Международный сезон. «Свадьбы в Казахстане»
16:50 Четыре свадьбы. Международный сезон. «Свадьбы в Турции»
19:00 Новые Пацанки. Сезон 2. 2-я серия
21:50 Тревел-баттл. Сезон 2. 4-я серия
23:00 Тревел-баттл. «Кения»
00:00 Молодость
01:50 Пятница News. 175-я серия
02:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 127-я - 128-я серии
03:40 Инсайдеры. «Золотое кольцо»
04:30 Пятница News. 174-я серия
МИР
05:00 Кулинар-2. 12-я - 18-я серии
10:00 Новости
10:10 Кулинар-2. 18-я - 20-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Человек с бульвара Капуцинов
00:50 Наше кино. История большой любви
01:20 Белый клык
02:40 Новости
02:55 [Не] Фантастика
03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
04:55 Захват. 1-я серия
Время начала передач - московское.