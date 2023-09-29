Программа передач ТВ, телепрограмма на 29 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 29 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 29 сентября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Голос. Уже не дети
23:50 Один на один
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе! Сезон 5
00:10 Истории Большой Страны
01:10 Сжигая мосты
ТВЦ
04:45 Короли эпизода. Валентина Сперантова
05:25 Мой герой. Марина Девятова
06:00 Настроение
08:10 Селфи на память. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Селфи на память. 4-я серия
12:35 Книжная девочка. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Книжная девочка. 3-я - 4-я серии
16:55 Актёрские драмы. Папа может
17:50 События
18:10 Детектив на все руки. Утром проснутся не все. 1-я - 2-я серии
20:00 Детектив на все руки. Девичьи секреты. 1-я - 2-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Рыбак рыбака видит издалека
00:25 Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь на троих
01:10 Красная лента. 1-я - 2-я серии
02:40 Эксклюзив. 1-я - 4-я серии
04:10 Петровка, 38
04:25 От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дневная красавица
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Комета Криптона
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 4
09:25 Пёс-4. «Медведь», «Железный человек», «Чистильщик»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-4. «Медведь», «Железный человек», «Чистильщик»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-2. «Эксперимент». 1-я - 2-я серии
22:15 Напарники. 19-я - 20-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:50 Квартирный вопрос
02:45 Агентство скрытых камер. Племянница
03:15 Глаза в глаза. 23-я - 24-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Возвращение к блудному папе
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Подсудимый. 7-я - 10-я серии
09:00 Известия
09:30 Подсудимый. 10-я - 13-я серии
13:00 Известия
13:30 Подсудимый. 13-я - 16-я серии
17:00 Известия
17:30 След. Слепое вдохновение
18:20 След. Зимний футбол
19:10 След. Русская рулетка
19:55 След. Вторая половина
20:40 След. Огнем и мечом
21:35 Свои-6. Великий сыщик
22:25 Свои-2. Зависимость
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. МакSим. Я буду жить
00:55 Они потрясли мир. Сергей Бодров. Герой вне времени
01:45 Свои-6. Дромоман
02:25 Свои-5. Вера и ложь
03:00 Свои-2. Гримаса смерти
03:40 Свои-2. Фаланга в круассане
04:15 Свои-2. Загнанный зверь
Домашний
04:05 Преступления страсти. 27-я - 28-я серии
05:40 По делам несовершеннолетних
07:15 Давай разведёмся!
08:10 Тест на отцовство
10:20 Понять. Простить. «Отцовский инстинкт», «Дом из песка»
11:30 Порча. «Новый жилец». «Лишнее имя»
12:35 Знахарка. Полная самоотдача
13:10 Верну любимого. Брошенная невеста
13:45 Голоса ушедших душ. Дон Жуан
14:15 Скажи, подруга
14:30 Преступления страсти. 37-я - 40-я серии
19:00 Поворот к счастью. 1-я - 4-я серии
23:00 Уют за 15 минут
23:15 Понять. Простить. «Отцовский инстинкт», «Дом из песка»
00:25 Порча. «Лишнее имя». «Новый жилец»
01:15 Знахарка. Полная самоотдача
01:40 Верну любимого. Брошенная невеста
02:10 Голоса ушедших душ. Дон Жуан
02:35 Тест на отцовство
04:15 Преступления страсти. 29-я - 30-я серии
ТНТ
04:50 Импровизация. 3 серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии
09:00 Интерны. 18 серий
17:50 Лига городов
20:00 Комеди Клаб. 3 серии
23:00 Stand up
00:00 Бородач. 4 серии
01:55 Импровизация. Команды. Дайджест. 2 серии
03:30 Студия Союз. 2 серии
СТС
02:30 Папины дочки
05:15 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 15-я - 16-я серии
09:05 Большой побег. 3-я серия
11:55 Все или ничего
14:05 Шоу «Уральские пельмени»
20:00 Уральские пельмени. 168-я серия - «География пельменей. «Египет»
21:30 Шоу «Уральские пельмени»
23:00 Импровизаторы. Сезон 2. 2-я - 3-я серии
01:10 Моя девушка - монстр
03:00 Папины дочки
04:55 6 кадров
Матч ТВ
05:00 Вы это видели
06:00 Игра миллионов
06:30 Третий тайм
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:35 Новости
09:40 Небесная грация
10:00 Легендарные клубы
11:00 Есть тема!
12:20 Новости
12:25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир
14:00 Игра миллионов
14:30 Лица страны. Анна Чичерова
14:50 Новости
14:55 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
17:30 Матч! Парад
18:00 Все на Матч!
18:45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Авангард». Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:35 РецепТура
01:05 Дзюдо. Чемпионат России
02:35 Новости
02:40 Лица страны. Анна Чичерова
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Документальный спецпроект. Самое бесполезное оружие НАТО
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Засекреченные списки. Компромат на Зеленского: 7 грязных тайн
14:00 Документальный спецпроект. Украина: на линии фронта
15:00 Документальный спецпроект. Украина: на линии фронта
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект. Украина: на линии фронта
18:00 Документальный спецпроект. Украина: на линии фронта
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Люди Икс: Тёмный Феникс
22:15 Новые мутанты
00:00 Соль. Аффинаж
01:30 Оленьи рога
03:05 Призрак
04:35 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:10 Благословите женщину. 1-я и 4-я серии
08:20 Если враг не сдается...
09:00 Новости дня
09:20 Если враг не сдается...
10:40 Застава в горах
13:00 Новости дня
13:25 Узник замка Иф
15:00 Военные новости
15:05 Узник замка Иф
17:00 Новости дня
17:15 Узник замка Иф
19:00 Новости дня
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Истоки русофобии или страх и ненависть Европы
20:30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
21:20 Специальный репортаж
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. «Есть только миг (между прошлым и будущим)...« Человек-оркестр Александр Олешко»
00:25 Легкая жизнь
02:10 Дела сердечные
03:45 В небе «Ночные ведьмы»
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва златоглавая
07:00 Новости культуры
07:05 Бибракта - тайны затерянного города галлов
08:00 Новости культуры
08:05 Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка
08:15 Жизнь и судьба. Андрей Леонов
08:35 Варькина земля. 4-я серия
09:40 Оттепель. В добрый час. Олег Табаков. Рассказывает Владислав Миллер
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. Дачники
12:15 Первые в мире. Электромобиль Романова
12:30 Новости культуры
12:45 Открытая книга. Дмитрий Данилов. «Саша, привет!»
13:15 Оттепель. В добрый час. Инна Гулая. Рассказывает Мариэтта Цигаль-Полищук
13:30 Власть факта. Консервативная революция
14:10 Иркутская история. 2-я серия
15:15 Три минуты тишины
15:20 Бибракта - тайны затерянного города галлов
16:15 Энигма. «Олег Виноградов», 1-я часть
17:00 Новости культуры
17:15 Письма из провинции. Деревня Денисова Горка (Тверская область)
17:40 Оттепель. В добрый час. Андрей Миронов. Рассказывает Михаил Тройник
17:55 Царская ложа
18:40 Смехоностальгия. Клоуны на манеже и на эстраде
19:10 Оттепель. В добрый час. Станислав Любшин. Рассказывает Максим Керин
19:30 Новости культуры
19:45 «Алов». 100 лет со дня рождения режиссера
20:35 Скверный анекдот
22:10 Три минуты тишины
22:15 2 Верник 2. Олег Басилашвили
23:30 Кире
00:50 Искатели. Легенда о Старостине
01:35 Лазурная обитель. Островное пространство
02:25 Мультфильмы. «Перфил и Фома». «Рыцарский роман». «Великолепный Гоша»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 129-я - 130-я серии
06:30 Пятница News. 174-я серия
06:50 Кондитер. «Торт для Марины Федункив»
08:10 На ножах. «Нижний Новгород. Компот»
09:10 На ножах. «Новороссийск. Pub Club»
10:10 На ножах. «Вольск. Айвенго»
11:10 Новые Пацанки. Сезон 2. 1-я - 2-я серии
18:40 Битва шефов. Сезон 3. 4-я - 5-я серии
23:00 Дивергент
01:40 Пятница News. 176-я серия
02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 129-я - 130-я серии
03:30 Инсайдеры. «Санкт-Петербург-2»
04:20 Пятница News. 175-я серия
04:40 Простоквашино
МИР
05:00 Захват. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Захват. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Миллион за 5 минут
19:30 Жестокий романс
22:25 Вий
23:55 Сказ про то, как царь Пётр арапа женил
01:35 Наше кино. История большой любви
02:25 Мультфильмы
Время начала передач - московское.