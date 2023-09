Программа передач ТВ, телепрограмма на 29 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 29 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 29 сентября 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Голос. Уже не дети

23:50 Один на один

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе! Сезон 5

00:10 Истории Большой Страны

01:10 Сжигая мосты



ТВЦ



04:45 Короли эпизода. Валентина Сперантова

05:25 Мой герой. Марина Девятова

06:00 Настроение

08:10 Селфи на память. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Селфи на память. 4-я серия

12:35 Книжная девочка. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Книжная девочка. 3-я - 4-я серии

16:55 Актёрские драмы. Папа может

17:50 События

18:10 Детектив на все руки. Утром проснутся не все. 1-я - 2-я серии

20:00 Детектив на все руки. Девичьи секреты. 1-я - 2-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Рыбак рыбака видит издалека

00:25 Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь на троих

01:10 Красная лента. 1-я - 2-я серии

02:40 Эксклюзив. 1-я - 4-я серии

04:10 Петровка, 38

04:25 От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дневная красавица

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Комета Криптона

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 4

09:25 Пёс-4. «Медведь», «Железный человек», «Чистильщик»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-4. «Медведь», «Железный человек», «Чистильщик»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-2. «Эксперимент». 1-я - 2-я серии

22:15 Напарники. 19-я - 20-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:50 Квартирный вопрос

02:45 Агентство скрытых камер. Племянница

03:15 Глаза в глаза. 23-я - 24-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Возвращение к блудному папе



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Подсудимый. 7-я - 10-я серии

09:00 Известия

09:30 Подсудимый. 10-я - 13-я серии

13:00 Известия

13:30 Подсудимый. 13-я - 16-я серии

17:00 Известия

17:30 След. Слепое вдохновение

18:20 След. Зимний футбол

19:10 След. Русская рулетка

19:55 След. Вторая половина

20:40 След. Огнем и мечом

21:35 Свои-6. Великий сыщик

22:25 Свои-2. Зависимость

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. МакSим. Я буду жить

00:55 Они потрясли мир. Сергей Бодров. Герой вне времени

01:45 Свои-6. Дромоман

02:25 Свои-5. Вера и ложь

03:00 Свои-2. Гримаса смерти

03:40 Свои-2. Фаланга в круассане

04:15 Свои-2. Загнанный зверь



Домашний



04:05 Преступления страсти. 27-я - 28-я серии

05:40 По делам несовершеннолетних

07:15 Давай разведёмся!

08:10 Тест на отцовство

10:20 Понять. Простить. «Отцовский инстинкт», «Дом из песка»

11:30 Порча. «Новый жилец». «Лишнее имя»

12:35 Знахарка. Полная самоотдача

13:10 Верну любимого. Брошенная невеста

13:45 Голоса ушедших душ. Дон Жуан

14:15 Скажи, подруга

14:30 Преступления страсти. 37-я - 40-я серии

19:00 Поворот к счастью. 1-я - 4-я серии

23:00 Уют за 15 минут

23:15 Понять. Простить. «Отцовский инстинкт», «Дом из песка»

00:25 Порча. «Лишнее имя». «Новый жилец»

01:15 Знахарка. Полная самоотдача

01:40 Верну любимого. Брошенная невеста

02:10 Голоса ушедших душ. Дон Жуан

02:35 Тест на отцовство

04:15 Преступления страсти. 29-я - 30-я серии



ТНТ



04:50 Импровизация. 3 серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии

09:00 Интерны. 18 серий

17:50 Лига городов

20:00 Комеди Клаб. 3 серии

23:00 Stand up

00:00 Бородач. 4 серии

01:55 Импровизация. Команды. Дайджест. 2 серии

03:30 Студия Союз. 2 серии



СТС



02:30 Папины дочки

05:15 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 15-я - 16-я серии

09:05 Большой побег. 3-я серия

11:55 Все или ничего

14:05 Шоу «Уральские пельмени»

20:00 Уральские пельмени. 168-я серия - «География пельменей. «Египет»

21:30 Шоу «Уральские пельмени»

23:00 Импровизаторы. Сезон 2. 2-я - 3-я серии

01:10 Моя девушка - монстр

03:00 Папины дочки

04:55 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Вы это видели

06:00 Игра миллионов

06:30 Третий тайм

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:35 Новости

09:40 Небесная грация

10:00 Легендарные клубы

11:00 Есть тема!

12:20 Новости

12:25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир

14:00 Игра миллионов

14:30 Лица страны. Анна Чичерова

14:50 Новости

14:55 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:30 Матч! Парад

18:00 Все на Матч!

18:45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Авангард». Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:35 РецепТура

01:05 Дзюдо. Чемпионат России

02:35 Новости

02:40 Лица страны. Анна Чичерова

03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Документальный спецпроект. Самое бесполезное оружие НАТО

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Засекреченные списки. Компромат на Зеленского: 7 грязных тайн

14:00 Документальный спецпроект. Украина: на линии фронта

15:00 Документальный спецпроект. Украина: на линии фронта

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект. Украина: на линии фронта

18:00 Документальный спецпроект. Украина: на линии фронта

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Люди Икс: Тёмный Феникс

22:15 Новые мутанты

00:00 Соль. Аффинаж

01:30 Оленьи рога

03:05 Призрак

04:35 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:10 Благословите женщину. 1-я и 4-я серии

08:20 Если враг не сдается...

09:00 Новости дня

09:20 Если враг не сдается...

10:40 Застава в горах

13:00 Новости дня

13:25 Узник замка Иф

15:00 Военные новости

15:05 Узник замка Иф

17:00 Новости дня

17:15 Узник замка Иф

19:00 Новости дня

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Истоки русофобии или страх и ненависть Европы

20:30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным

21:20 Специальный репортаж

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. «Есть только миг (между прошлым и будущим)...« Человек-оркестр Александр Олешко»

00:25 Легкая жизнь

02:10 Дела сердечные

03:45 В небе «Ночные ведьмы»



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва златоглавая

07:00 Новости культуры

07:05 Бибракта - тайны затерянного города галлов

08:00 Новости культуры

08:05 Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка

08:15 Жизнь и судьба. Андрей Леонов

08:35 Варькина земля. 4-я серия

09:40 Оттепель. В добрый час. Олег Табаков. Рассказывает Владислав Миллер

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Дачники

12:15 Первые в мире. Электромобиль Романова

12:30 Новости культуры

12:45 Открытая книга. Дмитрий Данилов. «Саша, привет!»

13:15 Оттепель. В добрый час. Инна Гулая. Рассказывает Мариэтта Цигаль-Полищук

13:30 Власть факта. Консервативная революция

14:10 Иркутская история. 2-я серия

15:15 Три минуты тишины

15:20 Бибракта - тайны затерянного города галлов

16:15 Энигма. «Олег Виноградов», 1-я часть

17:00 Новости культуры

17:15 Письма из провинции. Деревня Денисова Горка (Тверская область)

17:40 Оттепель. В добрый час. Андрей Миронов. Рассказывает Михаил Тройник

17:55 Царская ложа

18:40 Смехоностальгия. Клоуны на манеже и на эстраде

19:10 Оттепель. В добрый час. Станислав Любшин. Рассказывает Максим Керин

19:30 Новости культуры

19:45 «Алов». 100 лет со дня рождения режиссера

20:35 Скверный анекдот

22:10 Три минуты тишины

22:15 2 Верник 2. Олег Басилашвили

23:30 Кире

00:50 Искатели. Легенда о Старостине

01:35 Лазурная обитель. Островное пространство

02:25 Мультфильмы. «Перфил и Фома». «Рыцарский роман». «Великолепный Гоша»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 129-я - 130-я серии

06:30 Пятница News. 174-я серия

06:50 Кондитер. «Торт для Марины Федункив»

08:10 На ножах. «Нижний Новгород. Компот»

09:10 На ножах. «Новороссийск. Pub Club»

10:10 На ножах. «Вольск. Айвенго»

11:10 Новые Пацанки. Сезон 2. 1-я - 2-я серии

18:40 Битва шефов. Сезон 3. 4-я - 5-я серии

23:00 Дивергент

01:40 Пятница News. 176-я серия

02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 129-я - 130-я серии

03:30 Инсайдеры. «Санкт-Петербург-2»

04:20 Пятница News. 175-я серия

04:40 Простоквашино



МИР



05:00 Захват. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Захват. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Миллион за 5 минут

19:30 Жестокий романс

22:25 Вий

23:55 Сказ про то, как царь Пётр арапа женил

01:35 Наше кино. История большой любви

02:25 Мультфильмы



Время начала передач - московское.