Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 30 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 30 сентября 2023



Первый канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Наше всё

11:05 ПроУют

12:00 Новости

12:15 Поехали!

13:10 «Бег». К 100-летию Александра Алова

17:00 «Человек века». Ко дню рождения Юрия Любимова

18:00 Вечерние новости

18:20 «Михаил Задорнов: вся жизнь». 1-я часть

19:10 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым

20:00 Кто хочет стать миллионером?

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:15 Бокс. Вечер чемпионов IBA. Бой за титул WBA Inter-Continental в тяжелом весе. Мурат Гассиев (Россия) - Отто Валлин (Швеция). Прямой эфир

00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Кабачковая икра

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 В кругу друзей

12:50 Доктор Мясников

14:00 Вести

14:50 Юморина

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Большой праздничный концерт «Россия - Донбасс - Новороссия». Трансляция с Красной площади

23:20 Движение вверх

01:50 Новороссия

03:15 Балканский рубеж



ТВЦ



04:25 От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли

05:05 Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир

05:50 Призрак на двоих

07:20 Православная энциклопедия. Что такое воцерковление? Путешествие в Тотьму

07:45 Детектив на все руки. Утром проснутся не все. 1-я - 2-я серии

09:35 Детектив на все руки. Девичьи секреты. 1-я - 2-я серии

11:30 События

11:50 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 14-я серия - «Пожиратели рекламы»

13:00 Возраст счастья. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Возраст счастья. 3-я - 4-я серии

17:20 Ледяное сердце Северины. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Тайная комната. Илон Маск

00:10 90-е. Лебединая песня

00:55 Специальный репортаж. Врачи в бронежилетах

01:20 Хватит слухов! 94-я серия

01:45 Тайные дети звезд

02:25 Звёзды лёгкого поведения

03:05 Фальшивая родня

03:45 Актёрские драмы. Папа может

04:25 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

04:35 10 самых... Семья или слава?



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Возвращение к блудному папе

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. День до зарплаты

06:30 Улицы разбитых фонарей-11. Дорожное происшествие

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:10 Попутчик

14:20 Игры разумов

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Секрет на миллион. Наталия Власова

23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:15 Захар Прилепин. Уроки русского

00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Леонид Кузьмин

02:10 Дачный ответ

03:05 Глаза в глаза. 25-я - 26-я серии

04:45 Улицы разбитых фонарей-11. Кладоискатели



Пятый канал



05:00 Маша и Медведь

05:05 Условный мент-2. Меченые деньги

05:50 Условный мент-2. Смерть на вираже

06:30 Условный мент-2. Прощай, оружие

07:15 Условный мент-2. В джазе только мы

08:10 Условный мент-2. Каждому своё

09:00 Страна советов

09:30 Условный мент-2. Чистая Охта

10:25 Условный мент-2. Чужая свадьба

11:20 Условный мент-2. Круглосуточная охрана

12:15 Условный мент. Криптомания

13:10 Условный мент. Цугцванг

14:05 Условный мент. Эхо войны

14:55 Условный мент. На высоте

15:40 Условный мент. Сказка на ночь

16:40 Условный мент. Награда для героя

17:30 Условный мент. Холодный прием

18:25 Условный мент. Труба зовет

19:15 Условный мент. Морской волк

20:10 След. Неудобный человек

20:50 След. Премия

21:35 След. Агенты Амура

22:30 След. Меня убить хотели эти гады

23:15 След. Чревовещатель

00:00 Известия. Главное

01:05 Светская хроника

02:10 Прокурорская проверка. Смерть с доставкой на дом

03:00 Прокурорская проверка. Потеряшка

03:55 Прокурорская проверка. Осторожно-овощи



Домашний



04:15 Преступления страсти. 29-я - 30-я серии

05:40 По делам несовершеннолетних

06:30 Сестренка

08:10 Невеста с заправки. 1-я и 2-я серии

10:15 Пять ужинов

10:30 Идеальное заблуждение. 1-я - 4-я серии

14:45 До свадьбы заживёт. 1-я - 4-я серии

19:00 Яркое пламя. 25-я - 28-я серии

22:40 Скажи, подруга

22:55 Отдам котят в хорошие руки

00:55 Сестренка

02:25 Преступления страсти. 31-я - 35-я серии



ТНТ



04:20 Студия Союз

05:05 Импровизация. 3 серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 3 серии

09:30 Салон

10:00 Экстрасенсы ведут расследование. 3 серии

14:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 3 серии

21:30 Конфетка

23:00 Женский стендап

00:00 Самый лучший день

02:00 Маруся Фореva!

03:15 Импровизация. Команды. 2 серии

04:50 Студия Союз



СТС



04:55 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Детектив Финник

08:00 Шоу «Уральские пельмени»

09:00 ПроСТО кухня. 276-я - 277-я серии

10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 7-я серия

11:00 Шоу «Уральские пельмени»

11:55 Как приручить дракона

13:55 Такси

15:40 Такси-2

17:25 Такси-3

19:05 Такси-4

21:00 Бладшот

23:10 Три икса: Мировое господство

01:20 Селфи

03:10 Папины дочки



Матч ТВ



03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

09:35 Новости

09:40 Старые знакомые

10:00 Самый лучший тренер в мире - Павел Фёдорыч Садырин!

11:25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир

13:30 Все на Матч!

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - «Локомотив-Кубань». Прямой эфир

15:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» - «Наполи». Прямой эфир

18:00 Бокс. Международная матчевая встреча. Россия - Таджикистан. Прямой эфир

19:20 Новости

19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Бавария». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» - «Интер». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Сан-Паулу» - «Коринтианс». Прямой эфир

02:35 Новости

02:40 Матч! Парад

02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Интернасьонал» - «Атлетико Минейро». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект

18:00 Засекреченные списки

19:00 Телохранитель киллера

21:20 Телохранитель жены киллера

23:35 Рыцари справедливости

01:55 Затерянные во льдах

03:20 Кольцо дракона

04:45 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



05:00 Безумный день

06:05 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:20 Ступени Победы. Битва за Москву

10:05 Рысь возвращается

11:40 Легенды музыки. Алексей Глызин

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров

14:30 Легенды кино. Ирина Скобцева

15:20 Время героев

15:40 Главный день. «Александр Мамкин. Операция «Звёздочка«

16:30 Битва за Москву

19:00 Новости дня

19:25 Битва за Москву. Фильмы 1-й и 2-й

00:35 Игра без правил

02:15 Сыщик

04:30 Нюрнберг. 4-я серия - «Кровавые деньги. Суд над промышленниками»



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Иван Козловский. «Ныне отпущаеши»

07:05 Мультфильмы. «Мечта маленького ослика». «Росомаха и лисица». «Варежка»

07:35 Скверный анекдот

09:15 Мы - грамотеи!

10:00 Новости культуры

10:15 Цирк зажигает огни

11:30 Эрмитаж. «Острова мёртвых» к «Острову любви»

11:55 Земля людей. Тофалары. Живая тайга

12:25 Эпоха Дмитрия Лихачева, рассказанная им самим

12:55 Черные дыры. Белые пятна

13:35 Лазурная обитель. Островное пространство

14:20 Три минуты тишины

14:25 Рассказы из русской истории

15:20 «Нобелевские победы российской науки». К 300-летию Российской академии наук. Фильм 2-й - «Илья Мечников»

16:05 Большие и маленькие. Сезон 5. 5-я серия - «Балет»

17:55 Первые в мире. Атомная подводная лодка Владимира Перегудова

18:10 Энциклопедия загадок. Пропавшее золото

18:40 Доминанты. «Евгений Онегин». Юрий Темирканов

19:30 Новости культуры

19:45 КИНО история контрразведки. Фильм 4-й - «КГБ против ЦРУ»

20:25 Рокировка в длинную сторону

22:00 Агора

23:00 Три минуты тишины

23:05 Клуб «Шаболовка, 37». Алексей Петрухин и группа «Губерния», Iliana Sanchez и «Ритмы Гаваны»

00:10 День ангела

01:20 Искатели. Золото атамана Перекати-поле

02:05 Мультфильмы. «Кто расскажет небылицу?». «Ух ты, говорящая рыба!». «В синем море, в белой пене...». «- Ишь ты, Масленица!»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино

05:10 Ну, погоди! Каникулы

05:30 Пятница News. 175-я серия

05:50 Тайны Медовой долины

06:10 Простоквашино

08:30 Мамы Пятницы. Сезон 6. 5-я серия

09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 5-я - 6-я серии

11:00 Четыре свадьбы. «Магическая свадьба VS Сорванная свадьба»

13:00 Четыре дачи. Сезон 2. 8-я серия

14:40 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле хиппи VS Свадьба в европейском стиле»

16:30 Четыре свадьбы. Международный сезон. Сезон 3. 63-я серия - «Свадьбы в Казахстане»

18:50 Четыре свадьбы. «Сказочное торжество VS Свадьба в романтическом стиле»

20:50 Четыре свадьбы. «Корейская свадьба VS Древнерусская свадьба»

22:50 Сердце Клавы. Сезон 1. 5-я серия

01:40 Свадебная вечеринка

03:00 Пятница News. 175-я серия

03:30 Инсайдеры. «Подмосковье-2»

04:20 Черный список. «Нетрадиционная медицина и кондитеры»

04:50 Пятница News. 175-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Все как у людей

06:15 Мультфильмы

08:10 Рождённые в СССР. Дом культуры

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:15 Диктор делает

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Человек с бульвара Капуцинов

12:10 Легенды о Круге. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Захват. 1-я - 3-я серии

18:30 Новости

18:45 Захват. 3-я - 8-я серии

00:45 Вий

02:00 Панфиловцы. За нами Москва

02:30 Спасти Москву

03:00 Мультфильмы



Время начала передач - московское.