Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 сентября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 30 сентября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 30 сентября 2023
Первый канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Наше всё
11:05 ПроУют
12:00 Новости
12:15 Поехали!
13:10 «Бег». К 100-летию Александра Алова
17:00 «Человек века». Ко дню рождения Юрия Любимова
18:00 Вечерние новости
18:20 «Михаил Задорнов: вся жизнь». 1-я часть
19:10 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
20:00 Кто хочет стать миллионером?
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:15 Бокс. Вечер чемпионов IBA. Бой за титул WBA Inter-Continental в тяжелом весе. Мурат Гассиев (Россия) - Отто Валлин (Швеция). Прямой эфир
00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Кабачковая икра
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 В кругу друзей
12:50 Доктор Мясников
14:00 Вести
14:50 Юморина
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Большой праздничный концерт «Россия - Донбасс - Новороссия». Трансляция с Красной площади
23:20 Движение вверх
01:50 Новороссия
03:15 Балканский рубеж
ТВЦ
04:25 От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли
05:05 Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир
05:50 Призрак на двоих
07:20 Православная энциклопедия. Что такое воцерковление? Путешествие в Тотьму
07:45 Детектив на все руки. Утром проснутся не все. 1-я - 2-я серии
09:35 Детектив на все руки. Девичьи секреты. 1-я - 2-я серии
11:30 События
11:50 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 14-я серия - «Пожиратели рекламы»
13:00 Возраст счастья. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Возраст счастья. 3-я - 4-я серии
17:20 Ледяное сердце Северины. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Тайная комната. Илон Маск
00:10 90-е. Лебединая песня
00:55 Специальный репортаж. Врачи в бронежилетах
01:20 Хватит слухов! 94-я серия
01:45 Тайные дети звезд
02:25 Звёзды лёгкого поведения
03:05 Фальшивая родня
03:45 Актёрские драмы. Папа может
04:25 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
04:35 10 самых... Семья или слава?
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Возвращение к блудному папе
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. День до зарплаты
06:30 Улицы разбитых фонарей-11. Дорожное происшествие
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:10 Попутчик
14:20 Игры разумов
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Секрет на миллион. Наталия Власова
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:15 Захар Прилепин. Уроки русского
00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Леонид Кузьмин
02:10 Дачный ответ
03:05 Глаза в глаза. 25-я - 26-я серии
04:45 Улицы разбитых фонарей-11. Кладоискатели
Пятый канал
05:00 Маша и Медведь
05:05 Условный мент-2. Меченые деньги
05:50 Условный мент-2. Смерть на вираже
06:30 Условный мент-2. Прощай, оружие
07:15 Условный мент-2. В джазе только мы
08:10 Условный мент-2. Каждому своё
09:00 Страна советов
09:30 Условный мент-2. Чистая Охта
10:25 Условный мент-2. Чужая свадьба
11:20 Условный мент-2. Круглосуточная охрана
12:15 Условный мент. Криптомания
13:10 Условный мент. Цугцванг
14:05 Условный мент. Эхо войны
14:55 Условный мент. На высоте
15:40 Условный мент. Сказка на ночь
16:40 Условный мент. Награда для героя
17:30 Условный мент. Холодный прием
18:25 Условный мент. Труба зовет
19:15 Условный мент. Морской волк
20:10 След. Неудобный человек
20:50 След. Премия
21:35 След. Агенты Амура
22:30 След. Меня убить хотели эти гады
23:15 След. Чревовещатель
00:00 Известия. Главное
01:05 Светская хроника
02:10 Прокурорская проверка. Смерть с доставкой на дом
03:00 Прокурорская проверка. Потеряшка
03:55 Прокурорская проверка. Осторожно-овощи
Домашний
04:15 Преступления страсти. 29-я - 30-я серии
05:40 По делам несовершеннолетних
06:30 Сестренка
08:10 Невеста с заправки. 1-я и 2-я серии
10:15 Пять ужинов
10:30 Идеальное заблуждение. 1-я - 4-я серии
14:45 До свадьбы заживёт. 1-я - 4-я серии
19:00 Яркое пламя. 25-я - 28-я серии
22:40 Скажи, подруга
22:55 Отдам котят в хорошие руки
00:55 Сестренка
02:25 Преступления страсти. 31-я - 35-я серии
ТНТ
04:20 Студия Союз
05:05 Импровизация. 3 серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 3 серии
09:30 Салон
10:00 Экстрасенсы ведут расследование. 3 серии
14:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 3 серии
21:30 Конфетка
23:00 Женский стендап
00:00 Самый лучший день
02:00 Маруся Фореva!
03:15 Импровизация. Команды. 2 серии
04:50 Студия Союз
СТС
04:55 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Детектив Финник
08:00 Шоу «Уральские пельмени»
09:00 ПроСТО кухня. 276-я - 277-я серии
10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 7-я серия
11:00 Шоу «Уральские пельмени»
11:55 Как приручить дракона
13:55 Такси
15:40 Такси-2
17:25 Такси-3
19:05 Такси-4
21:00 Бладшот
23:10 Три икса: Мировое господство
01:20 Селфи
03:10 Папины дочки
Матч ТВ
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
09:35 Новости
09:40 Старые знакомые
10:00 Самый лучший тренер в мире - Павел Фёдорыч Садырин!
11:25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир
13:30 Все на Матч!
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - «Локомотив-Кубань». Прямой эфир
15:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» - «Наполи». Прямой эфир
18:00 Бокс. Международная матчевая встреча. Россия - Таджикистан. Прямой эфир
19:20 Новости
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Бавария». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» - «Интер». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Сан-Паулу» - «Коринтианс». Прямой эфир
02:35 Новости
02:40 Матч! Парад
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Интернасьонал» - «Атлетико Минейро». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект
18:00 Засекреченные списки
19:00 Телохранитель киллера
21:20 Телохранитель жены киллера
23:35 Рыцари справедливости
01:55 Затерянные во льдах
03:20 Кольцо дракона
04:45 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
05:00 Безумный день
06:05 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:20 Ступени Победы. Битва за Москву
10:05 Рысь возвращается
11:40 Легенды музыки. Алексей Глызин
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров
14:30 Легенды кино. Ирина Скобцева
15:20 Время героев
15:40 Главный день. «Александр Мамкин. Операция «Звёздочка«
16:30 Битва за Москву
19:00 Новости дня
19:25 Битва за Москву. Фильмы 1-й и 2-й
00:35 Игра без правил
02:15 Сыщик
04:30 Нюрнберг. 4-я серия - «Кровавые деньги. Суд над промышленниками»
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Иван Козловский. «Ныне отпущаеши»
07:05 Мультфильмы. «Мечта маленького ослика». «Росомаха и лисица». «Варежка»
07:35 Скверный анекдот
09:15 Мы - грамотеи!
10:00 Новости культуры
10:15 Цирк зажигает огни
11:30 Эрмитаж. «Острова мёртвых» к «Острову любви»
11:55 Земля людей. Тофалары. Живая тайга
12:25 Эпоха Дмитрия Лихачева, рассказанная им самим
12:55 Черные дыры. Белые пятна
13:35 Лазурная обитель. Островное пространство
14:20 Три минуты тишины
14:25 Рассказы из русской истории
15:20 «Нобелевские победы российской науки». К 300-летию Российской академии наук. Фильм 2-й - «Илья Мечников»
16:05 Большие и маленькие. Сезон 5. 5-я серия - «Балет»
17:55 Первые в мире. Атомная подводная лодка Владимира Перегудова
18:10 Энциклопедия загадок. Пропавшее золото
18:40 Доминанты. «Евгений Онегин». Юрий Темирканов
19:30 Новости культуры
19:45 КИНО история контрразведки. Фильм 4-й - «КГБ против ЦРУ»
20:25 Рокировка в длинную сторону
22:00 Агора
23:00 Три минуты тишины
23:05 Клуб «Шаболовка, 37». Алексей Петрухин и группа «Губерния», Iliana Sanchez и «Ритмы Гаваны»
00:10 День ангела
01:20 Искатели. Золото атамана Перекати-поле
02:05 Мультфильмы. «Кто расскажет небылицу?». «Ух ты, говорящая рыба!». «В синем море, в белой пене...». «- Ишь ты, Масленица!»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино
05:10 Ну, погоди! Каникулы
05:30 Пятница News. 175-я серия
05:50 Тайны Медовой долины
06:10 Простоквашино
08:30 Мамы Пятницы. Сезон 6. 5-я серия
09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 5-я - 6-я серии
11:00 Четыре свадьбы. «Магическая свадьба VS Сорванная свадьба»
13:00 Четыре дачи. Сезон 2. 8-я серия
14:40 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле хиппи VS Свадьба в европейском стиле»
16:30 Четыре свадьбы. Международный сезон. Сезон 3. 63-я серия - «Свадьбы в Казахстане»
18:50 Четыре свадьбы. «Сказочное торжество VS Свадьба в романтическом стиле»
20:50 Четыре свадьбы. «Корейская свадьба VS Древнерусская свадьба»
22:50 Сердце Клавы. Сезон 1. 5-я серия
01:40 Свадебная вечеринка
03:00 Пятница News. 175-я серия
03:30 Инсайдеры. «Подмосковье-2»
04:20 Черный список. «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
04:50 Пятница News. 175-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Все как у людей
06:15 Мультфильмы
08:10 Рождённые в СССР. Дом культуры
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:15 Диктор делает
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Человек с бульвара Капуцинов
12:10 Легенды о Круге. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Захват. 1-я - 3-я серии
18:30 Новости
18:45 Захват. 3-я - 8-я серии
00:45 Вий
02:00 Панфиловцы. За нами Москва
02:30 Спасти Москву
03:00 Мультфильмы
Время начала передач - московское.