Программа передач ТВ, телепрограмма на 1 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 1 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 1 октября 2023

Первый канал



04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

05:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

06:45 Играй, гармонь любимая!

07:30 Часовой

08:00 Здоровье

09:05 Мечталлион. Национальная Лотерея

09:40 Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь своих

11:10 Повара на колесах

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:20 Покровские ворота

17:05 Специальное расследование. Кто взорвал «Северные потоки»?

18:00 Вечерние новости

19:00 Три аккорда. Финал

21:00 Время

22:35 Что? Где? Когда? Осенняя серия игр

23:45 ArtMasters. Церемония награждения в Большом театре

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125



Россия 1



03:15 Балканский рубеж

06:15 Последняя жертва

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Праздничный концерт

13:45 Самая любимая

16:00 Вести

16:50 Песни от всей души

19:00 Вести недели

21:30 Москва. Кремль. Путин

22:00 1993 год. Перелом

23:35 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

02:30 Последняя жертва



ТВЦ



05:00 Сергей Бондарчук. Триумф и зависть

05:40 Уравнение с неизвестными. Химия убийства. 1-я - 2-я серии

07:15 Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь. 1-я - 2-я серии

09:00 Здоровый смысл

09:30 Везучая

11:30 События

11:45 Наша смешная жизнь. 6-я серия

12:35 Ларец Марии Медичи

14:30 Московская неделя

15:00 Дорогие товарищи. Засекреченная эпидемия

15:50 Следствие ведет КГБ. Роман с камнями

16:40 Призрак на двоих

18:35 Выбирая себя. 1-я - 4-я серии

22:30 Цвет липы. 1-я - 2-я серии

00:05 События

00:20 Цвет липы. 3-я - 4-я серии

01:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

02:00 Селфи на память. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:45 Улицы разбитых фонарей-11. Кладоискатели

05:35 Улицы разбитых фонарей-11. Отелло Северной Пальмиры

06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели« с Ирадой Зейналовой

20:20 Ты супер! Суперсезон

23:00 Звезды сошлись

00:40 Основано на реальных событиях

03:15 Глаза в глаза. 27-я - 28-я серии



Пятый канал



05:00 Маша и Медведь

05:05 Прокурорская проверка. Урок смерти

06:00 Прокурорская проверка. Гномы

06:50 Наш спецназ-2. Тайпан

07:40 Наш спецназ-2. Прямая наводка

08:30 Наш спецназ-2. Формула Фарадея

09:25 Наш спецназ-2. Надёжная страховка

10:20 Наш спецназ-2. Охотник за брюнетками

11:15 Наш спецназ-2. Дело чести

12:15 Наш спецназ-2. Зверь

13:10 Наш спецназ-2. Ренегат

14:05 Наш спецназ-2. Правило бумеранга

14:55 Наш спецназ-2. Акела промахнулся

15:55 Наш спецназ-2. Семья

16:45 Наш спецназ-2. Последний угон

17:40 Чужой район-2. Жених

18:40 Чужой район-2. Долги

19:40 Чужой район-2. Защита

20:40 Чужой район-2. Справедливость

21:40 Чужой район-2. Дружина

22:35 Чужой район-2. Ловушка

23:35 48 часов. От любви до ненависти

00:25 48 часов. Коробок спичек

01:10 Прокурорская проверка. Взрыватель

02:10 Прокурорская проверка. Ломбард

03:05 Прокурорская проверка. Семья

03:55 Прокурорская проверка. Родительские войны



Домашний



02:25 Преступления страсти. 31-я - 35-я серии

06:25 Про любоff

08:25 Уют за 15 минут

08:40 Отдам котят в хорошие руки

10:45 Требуется мама. 1-я - 4-я серии

14:50 Фарфоровое счастье. 1-я - 4-я серии

19:00 Яркое пламя. 29-я - 32-я серии

22:30 Твой Dомашний доктор

22:45 Невеста с заправки. 1-я и 2-я серии

00:45 Про любоff

02:35 Преступления страсти. 36-я - 40-я серии



ТНТ



04:50 Студия Союз. 2 серии

06:30 Импровизация

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 3 серии

09:30 Битва пикников

10:00 Битва экстрасенсов. 6 серий

18:30 Новые Звёзды в Африке

21:00 Лига городов

23:00 Шоу Воли

00:00 Родные

01:10 Я тебе не верю. 2 серии

03:20 Импровизация. Команды. 2 серии

04:55 Студия Союз



СТС



03:10 Папины дочки

05:05 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 «Отель «У овечек»

07:30 Детектив Финник

08:00 Шоу «Уральские пельмени»

09:00 Рогов в городе

10:00 Такси

11:45 Такси-2

13:35 Такси-3

15:10 Такси-4

17:00 Бладшот

19:10 Лысый нянька. Спецзадание

21:05 Поехавшая

23:25 Трезвый водитель

01:25 Талантливый мистер Рипли

03:40 Папины дочки



Матч ТВ



05:00 Дзюдо. Чемпионат России

06:00 География спорта. Республика Алтай

06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:25 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» - «Химик». Прямой эфир

11:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Локомотив». Прямой эфир

13:30 Все на Матч!

13:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Факел» - «Сочи». Прямой эфир

16:00 Все на Матч!

16:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. КПРФ - «Газпром-Югра». Прямой эфир

18:10 Новости

18:15 Все на Матч!

18:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ахмат» - «Динамо». Прямой эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Фрозиноне». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Брагантино» - «Палмейрас». Прямой эфир

02:35 Новости

02:40 Вы это видели

03:00 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» - «Слава» (Москва)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Оккупация

15:20 «Оккупация: Миссия «Дождь»

18:00 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес

20:20 Шан-Чи и легенда десяти колец

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:30 Нюрнберг. 4-я серия - «Кровавые деньги. Суд над промышленниками»

05:05 Хроника Победы

05:30 Право на выстрел

07:10 Приказано взять живым

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным

11:30 Код доступа

12:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Виктор Коняев

13:15 Специальный репортаж

13:30 По горячим следам

13:45 Назад в СССР. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

20:40 Легендарные матчи

23:20 Фетисов

00:05 Ночной патруль

01:55 Нюрнберг. 5-я серия - «Свидетели»

02:35 Хроника Победы

03:00 Узник замка Иф. Фильм 1-й



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы

07:45 Рокировка в длинную сторону

09:15 КИНО история контрразведки. Фильм 4-й - «КГБ против ЦРУ»

09:55 Диалоги о животных. 5-я серия - «Государственный зоологический парк Удмуртии«

10:35 Острова. Николай Крючков

11:15 День ангела

12:30 Неизвестные маршруты России. Ставропольский край. Из Ставрополя в Невинномысск

13:10 Невский ковчег. Теория невозможного. Георгий Лебедев

13:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. К 100-летию со дня рождения Александра Межирова. «Александр Межиров. Лирика»

14:20 «Элементы» с Ираидой Ботт. «Царское Село« в годы ВОВ. Потери и возвращения

14:50 Красавчик Антонио

16:25 Три минуты тишины

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Инновации в промышленности: судостроение, металлургия, вооружение

17:10 Пешком... Сокольники

17:45 Мюнхенский сговор. Приглашение в ад

18:30 Романтика романса. «Всё, что было». Посвящение Петру Лещенко

19:30 Новости культуры

19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:25 Дневники конкурса «Учитель года России«. Дневник 3-й

21:05 Сверстницы

22:25 Три минуты тишины

22:30 «Ночь Чайковского» в Клину. Гала-концерт лауреатов XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского

00:15 Красавчик Антонио

01:55 Диалоги о животных. 5-я серия - «Государственный зоологический парк Удмуртии»

02:35 Аргонавты

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:30 Пятница News. 176-я серия

05:50 Тайны Медовой долины

06:10 Простоквашино

06:50 Дети шпионов-4: Армагеддон

08:30 Мамы Пятницы. Сезон 6. 4-я серия

09:00 Черный список. «Нетрадиционная медицина»

10:00 Черный список. «Экзотологи«

11:00 Гастротур. Сезон 4. 8-я серия

12:00 На ножах. «Подольск. Утёсoff»

13:10 На ножах. «Санкт-Петербург. Миледи»

14:20 На ножах. «Балаково. Карабас Баробас»

15:30 На ножах. «Москва. Кроличья нора»

16:30 На ножах. «Кашин. Золотое кольцо»

17:40 На ножах. «Химки. Репин»

18:40 На ножах. «Тула. Brutal»

19:40 На ножах. «Александров. Ложки-кружки»

20:50 На ножах. «Вольск. Айвенго«

22:00 Адский шеф. Сезон 2. 6-я серия

00:40 Дивергент

02:50 Пятница News. 176-я серия

03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 1-я серия - «Краснодар»

04:00 Черный список. «Тату-мастера и детские аниматоры»

04:40 Пятница News. 176-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

07:10 Штрафной удар

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Жить сначала. 1-я - 6-я серии

16:00 Новости

16:15 Жить сначала. 6-я - 8-я серии

18:30 Вместе

19:30 Жить сначала. 8-я - 13-я серии

00:00 Вместе

01:00 Жить сначала. 13-я - 16-я серии

04:20 Наше кино. История большой любви



Время начала передач - московское.



















Сериал «Жизнь по вызову» (2 сезон): дата выхода, сколько серий, где смотрет ... Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 сентября 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 29 сентября 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 28 сентября 2023 Турецкий сериал Истерзанная на русском: сколько сезонов и серий, время нача ... Турецкий сериал «Ветреный»: сколько сезонов и серий, смотреть бесплатно на ... Чемпионат России по фигурному катанию 2022/2023 в Красноярске: расписание, ...



