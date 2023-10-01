Программа передач ТВ, телепрограмма на 1 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 1 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 1 октября 2023
Первый канал
04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
05:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
06:45 Играй, гармонь любимая!
07:30 Часовой
08:00 Здоровье
09:05 Мечталлион. Национальная Лотерея
09:40 Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь своих
11:10 Повара на колесах
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:20 Покровские ворота
17:05 Специальное расследование. Кто взорвал «Северные потоки»?
18:00 Вечерние новости
19:00 Три аккорда. Финал
21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда? Осенняя серия игр
23:45 ArtMasters. Церемония награждения в Большом театре
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125
Россия 1
03:15 Балканский рубеж
06:15 Последняя жертва
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Праздничный концерт
13:45 Самая любимая
16:00 Вести
16:50 Песни от всей души
19:00 Вести недели
21:30 Москва. Кремль. Путин
22:00 1993 год. Перелом
23:35 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
02:30 Последняя жертва
ТВЦ
05:00 Сергей Бондарчук. Триумф и зависть
05:40 Уравнение с неизвестными. Химия убийства. 1-я - 2-я серии
07:15 Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь. 1-я - 2-я серии
09:00 Здоровый смысл
09:30 Везучая
11:30 События
11:45 Наша смешная жизнь. 6-я серия
12:35 Ларец Марии Медичи
14:30 Московская неделя
15:00 Дорогие товарищи. Засекреченная эпидемия
15:50 Следствие ведет КГБ. Роман с камнями
16:40 Призрак на двоих
18:35 Выбирая себя. 1-я - 4-я серии
22:30 Цвет липы. 1-я - 2-я серии
00:05 События
00:20 Цвет липы. 3-я - 4-я серии
01:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
02:00 Селфи на память. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:45 Улицы разбитых фонарей-11. Кладоискатели
05:35 Улицы разбитых фонарей-11. Отелло Северной Пальмиры
06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели« с Ирадой Зейналовой
20:20 Ты супер! Суперсезон
23:00 Звезды сошлись
00:40 Основано на реальных событиях
03:15 Глаза в глаза. 27-я - 28-я серии
Пятый канал
05:00 Маша и Медведь
05:05 Прокурорская проверка. Урок смерти
06:00 Прокурорская проверка. Гномы
06:50 Наш спецназ-2. Тайпан
07:40 Наш спецназ-2. Прямая наводка
08:30 Наш спецназ-2. Формула Фарадея
09:25 Наш спецназ-2. Надёжная страховка
10:20 Наш спецназ-2. Охотник за брюнетками
11:15 Наш спецназ-2. Дело чести
12:15 Наш спецназ-2. Зверь
13:10 Наш спецназ-2. Ренегат
14:05 Наш спецназ-2. Правило бумеранга
14:55 Наш спецназ-2. Акела промахнулся
15:55 Наш спецназ-2. Семья
16:45 Наш спецназ-2. Последний угон
17:40 Чужой район-2. Жених
18:40 Чужой район-2. Долги
19:40 Чужой район-2. Защита
20:40 Чужой район-2. Справедливость
21:40 Чужой район-2. Дружина
22:35 Чужой район-2. Ловушка
23:35 48 часов. От любви до ненависти
00:25 48 часов. Коробок спичек
01:10 Прокурорская проверка. Взрыватель
02:10 Прокурорская проверка. Ломбард
03:05 Прокурорская проверка. Семья
03:55 Прокурорская проверка. Родительские войны
Домашний
02:25 Преступления страсти. 31-я - 35-я серии
06:25 Про любоff
08:25 Уют за 15 минут
08:40 Отдам котят в хорошие руки
10:45 Требуется мама. 1-я - 4-я серии
14:50 Фарфоровое счастье. 1-я - 4-я серии
19:00 Яркое пламя. 29-я - 32-я серии
22:30 Твой Dомашний доктор
22:45 Невеста с заправки. 1-я и 2-я серии
00:45 Про любоff
02:35 Преступления страсти. 36-я - 40-я серии
ТНТ
04:50 Студия Союз. 2 серии
06:30 Импровизация
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 3 серии
09:30 Битва пикников
10:00 Битва экстрасенсов. 6 серий
18:30 Новые Звёзды в Африке
21:00 Лига городов
23:00 Шоу Воли
00:00 Родные
01:10 Я тебе не верю. 2 серии
03:20 Импровизация. Команды. 2 серии
04:55 Студия Союз
СТС
03:10 Папины дочки
05:05 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 «Отель «У овечек»
07:30 Детектив Финник
08:00 Шоу «Уральские пельмени»
09:00 Рогов в городе
10:00 Такси
11:45 Такси-2
13:35 Такси-3
15:10 Такси-4
17:00 Бладшот
19:10 Лысый нянька. Спецзадание
21:05 Поехавшая
23:25 Трезвый водитель
01:25 Талантливый мистер Рипли
03:40 Папины дочки
Матч ТВ
05:00 Дзюдо. Чемпионат России
06:00 География спорта. Республика Алтай
06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:25 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» - «Химик». Прямой эфир
11:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Локомотив». Прямой эфир
13:30 Все на Матч!
13:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Факел» - «Сочи». Прямой эфир
16:00 Все на Матч!
16:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. КПРФ - «Газпром-Югра». Прямой эфир
18:10 Новости
18:15 Все на Матч!
18:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ахмат» - «Динамо». Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Фрозиноне». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Брагантино» - «Палмейрас». Прямой эфир
02:35 Новости
02:40 Вы это видели
03:00 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» - «Слава» (Москва)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Оккупация
15:20 «Оккупация: Миссия «Дождь»
18:00 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
20:20 Шан-Чи и легенда десяти колец
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:30 Нюрнберг. 4-я серия - «Кровавые деньги. Суд над промышленниками»
05:05 Хроника Победы
05:30 Право на выстрел
07:10 Приказано взять живым
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
11:30 Код доступа
12:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Виктор Коняев
13:15 Специальный репортаж
13:30 По горячим следам
13:45 Назад в СССР. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
20:40 Легендарные матчи
23:20 Фетисов
00:05 Ночной патруль
01:55 Нюрнберг. 5-я серия - «Свидетели»
02:35 Хроника Победы
03:00 Узник замка Иф. Фильм 1-й
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы
07:45 Рокировка в длинную сторону
09:15 КИНО история контрразведки. Фильм 4-й - «КГБ против ЦРУ»
09:55 Диалоги о животных. 5-я серия - «Государственный зоологический парк Удмуртии«
10:35 Острова. Николай Крючков
11:15 День ангела
12:30 Неизвестные маршруты России. Ставропольский край. Из Ставрополя в Невинномысск
13:10 Невский ковчег. Теория невозможного. Георгий Лебедев
13:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. К 100-летию со дня рождения Александра Межирова. «Александр Межиров. Лирика»
14:20 «Элементы» с Ираидой Ботт. «Царское Село« в годы ВОВ. Потери и возвращения
14:50 Красавчик Антонио
16:25 Три минуты тишины
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Инновации в промышленности: судостроение, металлургия, вооружение
17:10 Пешком... Сокольники
17:45 Мюнхенский сговор. Приглашение в ад
18:30 Романтика романса. «Всё, что было». Посвящение Петру Лещенко
19:30 Новости культуры
19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:25 Дневники конкурса «Учитель года России«. Дневник 3-й
21:05 Сверстницы
22:25 Три минуты тишины
22:30 «Ночь Чайковского» в Клину. Гала-концерт лауреатов XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского
00:15 Красавчик Антонио
01:55 Диалоги о животных. 5-я серия - «Государственный зоологический парк Удмуртии»
02:35 Аргонавты
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:30 Пятница News. 176-я серия
05:50 Тайны Медовой долины
06:10 Простоквашино
06:50 Дети шпионов-4: Армагеддон
08:30 Мамы Пятницы. Сезон 6. 4-я серия
09:00 Черный список. «Нетрадиционная медицина»
10:00 Черный список. «Экзотологи«
11:00 Гастротур. Сезон 4. 8-я серия
12:00 На ножах. «Подольск. Утёсoff»
13:10 На ножах. «Санкт-Петербург. Миледи»
14:20 На ножах. «Балаково. Карабас Баробас»
15:30 На ножах. «Москва. Кроличья нора»
16:30 На ножах. «Кашин. Золотое кольцо»
17:40 На ножах. «Химки. Репин»
18:40 На ножах. «Тула. Brutal»
19:40 На ножах. «Александров. Ложки-кружки»
20:50 На ножах. «Вольск. Айвенго«
22:00 Адский шеф. Сезон 2. 6-я серия
00:40 Дивергент
02:50 Пятница News. 176-я серия
03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 1-я серия - «Краснодар»
04:00 Черный список. «Тату-мастера и детские аниматоры»
04:40 Пятница News. 176-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
07:10 Штрафной удар
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Жить сначала. 1-я - 6-я серии
16:00 Новости
16:15 Жить сначала. 6-я - 8-я серии
18:30 Вместе
19:30 Жить сначала. 8-я - 13-я серии
00:00 Вместе
01:00 Жить сначала. 13-я - 16-я серии
04:20 Наше кино. История большой любви
Время начала передач - московское.