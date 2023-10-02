Программа передач ТВ, телепрограмма на 2 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 2 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 2 октября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Спроси Марту. 5-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:00 Новости
03:05 ОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов. Встреча с отцом? Тест ДНК для русской американки
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Доктор Краснов. 9-я - 10-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-5. «Поклонники». 1-я - 2-я серии
03:50 Морозова. 5-я серия - «Цена красоты»
ТВЦ
04:15 Селфи на память. 4-я серия
05:10 Московская неделя
06:00 Настроение
08:10 Актёрские судьбы
08:45 Соколова подозревает всех. 2 серии
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Галка и Гамаюн. 2 серии
13:40 Мой герой
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 2 серии
16:55 Людмила Гурченко. Брачный марафон
17:50 События
18:10 Провинциальный детектив. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж
23:05 Знак качества
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Тайная комната. Илон Маск
01:25 Сергей Челобанов. Судьба фаворита
02:05 Февральская революция: заговор или неизбежность?
02:45 Истории спасения
03:10 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 2 серии
04:40 Короли эпизода
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Флеш-рояль
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Блаженная
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-4. Хакер. Сердцем чую. Кислородный голод
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-5. Доктор Зло
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-3. «Кукловод«. 1-я - 2-я серии
22:15 Дайвер. 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Дайвер. 1-я - 2-я серии
00:40 Медиатор. 1-я - 3-я серии
03:10 Глаза в глаза. 29-я - 30-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. На мажорной ноте
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Легавый. 1-я - 4-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Дознаватель. Пикник
10:30 Дознаватель. Белые ночи
11:25 Дознаватель. Поединок
12:25 Дознаватель. Командировка
13:00 Известия
13:30 Дознаватель. Командировка
14:00 Дознаватель. Лекарство
15:05 Дознаватель. Судьба
16:00 Дознаватель. Награда
17:00 Известия
17:30 След. Тело в дело
18:20 След. Подкидыш
19:00 След. Агент судьбы
19:45 След. Квартирантка
20:40 След. Знают двое-знает свинья
21:25 Великолепная пятёрка-5. Кошка в тёмной комнате
22:25 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Бегство«, 1-я - 2-я серии
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-6. Прилежный ученик
01:15 Свои-5. Седьмая пуля
01:55 Свои-5. Второй лишний
02:30 След. Старые методы
03:10 След. Мясо, которое бегает
03:45 Прокурорская проверка. Ребенок на двоих
Домашний
02:35 Преступления страсти. 36-я - 40-я серии
06:30 6 кадров
06:35 По делам несовершеннолетних
07:35 Давай разведёмся!
08:35 Тест на отцовство
10:45 Понять. Простить. «Нарушая правила». «Из огня в огонь»
11:55 Порча. «Синдром Бога». «Позолота»
13:00 Знахарка. Не прощу
13:35 Верну любимого. Фонтан
14:10 Голоса ушедших душ. Незнакомка
14:45 Преступления страсти. 41-я - 44-я серии
19:00 Слишком близко, слишком больно. 1-я - 4-я серии
22:55 Понять. Простить. «Нарушая правила». «Из огня в огонь»
00:00 Порча. «Позолота». «Синдром Бога»
01:00 Знахарка. Не прощу
01:25 Верну любимого. Фонтан
01:55 Голоса ушедших душ. Незнакомка
02:20 Тест на отцовство
04:00 Преступления страсти. 41-я - 42-я серии
ТНТ
04:55 Студия Союз. Сезон 4. 142-я - 143-я серии
06:30 Импровизация. Сезон 7. 212-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 47-я - 48-я серии
09:00 Новые Звёзды в Африке. 18-я серия
11:30 Интерны. 212-я - 220-я серии
16:00 Иванько. 18-я - 27-я серии
21:00 Мендельсон. 1-я - 2-я серии
22:00 Однажды в России. 259-я серия
23:00 Комеди Клаб. 788-я серия
00:00 Я худею
02:05 Импровизация. Команды. 5-я - 6-я серии
03:40 Студия Союз. 115-я - 116-я серии
СТС
04:50 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 7-я серия
09:00 Шоу «Уральские пельмени»
11:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 1-я - 17-я серии
20:00 Неуправляемый
22:00 Великий уравнитель
00:45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 30-я серия
01:45 Папины дочки
04:55 6 кадров
Матч ТВ
05:00 Дзюдо. Чемпионат России
06:00 Игра миллионов
06:30 Всё о главном
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:10 Новости
10:15 Специальный репортаж
10:35 Легендарные клубы
11:35 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:15 Игра миллионов
14:45 Новости
14:50 География спорта. Волгоград
15:20 Громко
16:25 Футбол. Первая Лига. «Акрон» - «Химки». Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
19:00 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. «Спартак» - «Локомотив». Прямой эфир
21:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Кальяри». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:35 Специальный репортаж
00:55 Гольф. Континентальная гольф лига
02:55 Новости
03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «МИНСК» - «Пари Нижний Новгород»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
22:15 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Анон
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
Звезда
04:10 Узник замка Иф. Фильмы 2-й и 3-й
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Государственная граница. 1-я серия - «Мы наш, мы новый...»
12:30 Специальный репортаж
12:45 По горячим следам
13:00 Новости дня
13:25 Отряд Кочубея. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Отряд Кочубея. 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Отряд Кочубея. 1-я - 4-я серии
18:00 Оружие холодной войны. Артиллерийская дуэль
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Ищу своих
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Белорусский вокзал
01:15 Государственная граница. 1-я серия - «Мы наш, мы новый...»
02:25 Приказано взять живым
03:55 Отряд Кочубея. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва академическая
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Георгий Лебедев
07:30 Новости культуры
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15 Жизнь и судьба. 1-я часть - «Шаман»
08:40 Сверстницы
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «После свадьбы». Документальный фильм. 1979
11:45 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Без сюрпризов не можете?!»
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. АРТ
13:05 Большие и маленькие. Сезон 5. 5-я серия - «Балет«
14:55 Три минуты тишины
15:00 Среди тверских пирамид
15:40 Забытое ремесло. Звонарь
15:55 Агора
17:00 Новости культуры
17:20 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты
18:35 Рассказы из русской истории
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Сергей Юшкевич
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Дневники конкурса «Учитель года России». Дневник 4-й
21:30 Сати. Нескучная классика... С Дмитрием Вдовиным
22:15 «Конец «Черных рыцарей»
23:40 Три минуты тишины
23:45 Магистр игры. Реквием по Боголюбу. Кто отравил Моцарта?
00:10 ХX век. «После свадьбы«. Документальный фильм. 1979
00:45 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты
01:55 Среди тверских пирамид
02:40 Первые в мире. Каркасный дом Лагутенко
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 131-я - 132-я серии
06:30 Пятница News. 175-я серия
06:50 Кондитер. «Дети. Торт для Евы Польны»
08:00 На ножах. «Москва. Баклажан»
09:00 На ножах. «Сочи. Сокол»
10:10 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 6-я серия
11:10 Четыре дачи. Сезон 2. 8-я серия
12:50 Битва шефов. Сезон 3. 5 серий
23:00 Гастротур. Сезон 4. 8-я серия
00:00 Голова-ластик
01:20 Пятница News. 177-я серия
01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 131-я - 132-я серии
03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 2-я серия - «Санкт-Петербург»
04:10 Пятница News. 176-я серия
04:30 Черный список. «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
МИР
05:00 Близнецы
06:25 Любимые актеры 2.0
06:50 Мимино
08:45 Легенды о Круге. 1-я и 2-я серии
10:00 Новости
10:10 Время возможностей
10:30 Легенды о Круге. 2-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Штрафной удар
00:45 Наше кино. История большой любви
01:10 Светлый путь
02:50 Новости
03:05 [Не] Фантастика
03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.