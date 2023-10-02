Программа передач ТВ, телепрограмма на 2 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 2 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 2 октября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Спроси Марту. 5-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:00 Новости

03:05 ОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов. Встреча с отцом? Тест ДНК для русской американки

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Доктор Краснов. 9-я - 10-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-5. «Поклонники». 1-я - 2-я серии

03:50 Морозова. 5-я серия - «Цена красоты»



ТВЦ



04:15 Селфи на память. 4-я серия

05:10 Московская неделя

06:00 Настроение

08:10 Актёрские судьбы

08:45 Соколова подозревает всех. 2 серии

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Галка и Гамаюн. 2 серии

13:40 Мой герой

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 2 серии

16:55 Людмила Гурченко. Брачный марафон

17:50 События

18:10 Провинциальный детектив. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж

23:05 Знак качества

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната. Илон Маск

01:25 Сергей Челобанов. Судьба фаворита

02:05 Февральская революция: заговор или неизбежность?

02:45 Истории спасения

03:10 Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. 2 серии

04:40 Короли эпизода



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Флеш-рояль

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Блаженная

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-4. Хакер. Сердцем чую. Кислородный голод

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-5. Доктор Зло

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-3. «Кукловод«. 1-я - 2-я серии

22:15 Дайвер. 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Дайвер. 1-я - 2-я серии

00:40 Медиатор. 1-я - 3-я серии

03:10 Глаза в глаза. 29-я - 30-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. На мажорной ноте



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Легавый. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Дознаватель. Пикник

10:30 Дознаватель. Белые ночи

11:25 Дознаватель. Поединок

12:25 Дознаватель. Командировка

13:00 Известия

13:30 Дознаватель. Командировка

14:00 Дознаватель. Лекарство

15:05 Дознаватель. Судьба

16:00 Дознаватель. Награда

17:00 Известия

17:30 След. Тело в дело

18:20 След. Подкидыш

19:00 След. Агент судьбы

19:45 След. Квартирантка

20:40 След. Знают двое-знает свинья

21:25 Великолепная пятёрка-5. Кошка в тёмной комнате

22:25 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Бегство«, 1-я - 2-я серии

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-6. Прилежный ученик

01:15 Свои-5. Седьмая пуля

01:55 Свои-5. Второй лишний

02:30 След. Старые методы

03:10 След. Мясо, которое бегает

03:45 Прокурорская проверка. Ребенок на двоих



Домашний



02:35 Преступления страсти. 36-я - 40-я серии

06:30 6 кадров

06:35 По делам несовершеннолетних

07:35 Давай разведёмся!

08:35 Тест на отцовство

10:45 Понять. Простить. «Нарушая правила». «Из огня в огонь»

11:55 Порча. «Синдром Бога». «Позолота»

13:00 Знахарка. Не прощу

13:35 Верну любимого. Фонтан

14:10 Голоса ушедших душ. Незнакомка

14:45 Преступления страсти. 41-я - 44-я серии

19:00 Слишком близко, слишком больно. 1-я - 4-я серии

22:55 Понять. Простить. «Нарушая правила». «Из огня в огонь»

00:00 Порча. «Позолота». «Синдром Бога»

01:00 Знахарка. Не прощу

01:25 Верну любимого. Фонтан

01:55 Голоса ушедших душ. Незнакомка

02:20 Тест на отцовство

04:00 Преступления страсти. 41-я - 42-я серии



ТНТ



04:55 Студия Союз. Сезон 4. 142-я - 143-я серии

06:30 Импровизация. Сезон 7. 212-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 47-я - 48-я серии

09:00 Новые Звёзды в Африке. 18-я серия

11:30 Интерны. 212-я - 220-я серии

16:00 Иванько. 18-я - 27-я серии

21:00 Мендельсон. 1-я - 2-я серии

22:00 Однажды в России. 259-я серия

23:00 Комеди Клаб. 788-я серия

00:00 Я худею

02:05 Импровизация. Команды. 5-я - 6-я серии

03:40 Студия Союз. 115-я - 116-я серии



СТС



04:50 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 7-я серия

09:00 Шоу «Уральские пельмени»

11:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 1-я - 17-я серии

20:00 Неуправляемый

22:00 Великий уравнитель

00:45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 30-я серия

01:45 Папины дочки

04:55 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Дзюдо. Чемпионат России

06:00 Игра миллионов

06:30 Всё о главном

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:10 Новости

10:15 Специальный репортаж

10:35 Легендарные клубы

11:35 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:15 Игра миллионов

14:45 Новости

14:50 География спорта. Волгоград

15:20 Громко

16:25 Футбол. Первая Лига. «Акрон» - «Химки». Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

19:00 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. «Спартак» - «Локомотив». Прямой эфир

21:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Кальяри». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:35 Специальный репортаж

00:55 Гольф. Континентальная гольф лига

02:55 Новости

03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «МИНСК» - «Пари Нижний Новгород»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес

22:15 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Анон

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



04:10 Узник замка Иф. Фильмы 2-й и 3-й

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Государственная граница. 1-я серия - «Мы наш, мы новый...»

12:30 Специальный репортаж

12:45 По горячим следам

13:00 Новости дня

13:25 Отряд Кочубея. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Отряд Кочубея. 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Отряд Кочубея. 1-я - 4-я серии

18:00 Оружие холодной войны. Артиллерийская дуэль

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Ищу своих

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Белорусский вокзал

01:15 Государственная граница. 1-я серия - «Мы наш, мы новый...»

02:25 Приказано взять живым

03:55 Отряд Кочубея. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва академическая

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Георгий Лебедев

07:30 Новости культуры

07:35 Черные дыры. Белые пятна

08:15 Жизнь и судьба. 1-я часть - «Шаман»

08:40 Сверстницы

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «После свадьбы». Документальный фильм. 1979

11:45 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Без сюрпризов не можете?!»

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. АРТ

13:05 Большие и маленькие. Сезон 5. 5-я серия - «Балет«

14:55 Три минуты тишины

15:00 Среди тверских пирамид

15:40 Забытое ремесло. Звонарь

15:55 Агора

17:00 Новости культуры

17:20 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты

18:35 Рассказы из русской истории

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Сергей Юшкевич

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Дневники конкурса «Учитель года России». Дневник 4-й

21:30 Сати. Нескучная классика... С Дмитрием Вдовиным

22:15 «Конец «Черных рыцарей»

23:40 Три минуты тишины

23:45 Магистр игры. Реквием по Боголюбу. Кто отравил Моцарта?

00:10 ХX век. «После свадьбы«. Документальный фильм. 1979

00:45 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты

01:55 Среди тверских пирамид

02:40 Первые в мире. Каркасный дом Лагутенко

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 131-я - 132-я серии

06:30 Пятница News. 175-я серия

06:50 Кондитер. «Дети. Торт для Евы Польны»

08:00 На ножах. «Москва. Баклажан»

09:00 На ножах. «Сочи. Сокол»

10:10 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 6-я серия

11:10 Четыре дачи. Сезон 2. 8-я серия

12:50 Битва шефов. Сезон 3. 5 серий

23:00 Гастротур. Сезон 4. 8-я серия

00:00 Голова-ластик

01:20 Пятница News. 177-я серия

01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 131-я - 132-я серии

03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 2-я серия - «Санкт-Петербург»

04:10 Пятница News. 176-я серия

04:30 Черный список. «Нетрадиционная медицина и кондитеры»



МИР



05:00 Близнецы

06:25 Любимые актеры 2.0

06:50 Мимино

08:45 Легенды о Круге. 1-я и 2-я серии

10:00 Новости

10:10 Время возможностей

10:30 Легенды о Круге. 2-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Штрафной удар

00:45 Наше кино. История большой любви

01:10 Светлый путь

02:50 Новости

03:05 [Не] Фантастика

03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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