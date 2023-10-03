Программа передач ТВ, телепрограмма на 3 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 3 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 3 октября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Спроси Марту. 6-я серия

23:00 Большая игра

00:00 1993. Осень в огне

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Доктор Краснов. 11-я - 12-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-5. «Кто есть кто». 1-я - 2-я серии

03:50 Морозова. 6-я серия - «Стрельба навскидку»



ТВЦ



04:40 Короли эпизода

05:20 Мой герой

06:00 Настроение

08:10 Доктор И...

08:45 Соколова подозревает всех. 2 серии

10:40 «Чёрная метка» для звезды»

11:30 События

11:50 Галка и Гамаюн. 2 серии

13:40 Мой герой

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 2 серии

16:55 Последний проигрыш Александра Абдулова

17:50 События

18:10 Провинциальный детектив. 4 серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:05 Яак Йоала. Горькая лаванда

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Лебединая песня

01:25 90-е. Путаны и тараканы

02:05 Февральская революция: заговор или неизбежность?

02:45 Истории спасения

03:15 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 2 серии

04:40 «Чёрная метка» для звезды»



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-11. На мажорной ноте

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Встреча с прекрасным

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-5. «Цепь событий», «Сэнсэй», «Морская оса»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-5. «Цепь событий», «Сэнсэй», «Морская оса»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-3. «Выстрел из прошлого». 1-я - 2-я серии

22:15 Дайвер. 3-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Дайвер. 3-я - 4-я серии

00:40 Медиатор. 4-я - 6-я серии

03:10 Глаза в глаза. 31-я - 32-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Полнолуние



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Легавый. 5-я - 7-я серии

08:20 Страна советов

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Дознаватель. Награда

10:25 Дознаватель. Огонь

11:25 Дознаватель. Ксива

12:25 Дознаватель. Мразь

13:00 Известия

13:30 Дознаватель. Мразь

14:00 Дознаватель. Жара

15:05 Дознаватель. Свидетель

16:00 Дознаватель. Игра

17:00 Известия

17:30 След. Гедонист

18:20 След. Завтрак людоеда

19:00 След. Смерть джинна

19:50 След. Тяжкий грех

20:40 След. Хоррор-турист

21:25 Великолепная пятёрка-5. Хоккейные страсти

22:25 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Смерть на столбах». 1-я - 2-я серии

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-6. Финальный маршрут

01:15 Свои-5. Игра по-крупному

01:55 Свои-5. Нить Ариадны

02:30 След. Посланник небес

03:10 След. Суперхищник

03:45 Прокурорская проверка. Чужие здесь не ходят



Домашний



04:00 Преступления страсти. 41-я - 42-я серии

05:35 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

07:15 Давай разведёмся!

08:15 Тест на отцовство

10:25 Понять. Простить. «Муж на продажу». «Не вернуть»

11:30 Порча. «Разыскивается девочка». «Печать мертвеца»

12:35 Знахарка. Паразиты

13:10 Верну любимого. Свет очей

13:45 Голоса ушедших душ. Сводный брат

14:20 Твой Dомашний доктор

14:35 Преступления страсти. 45-я - 48-я серии

19:00 Забытый рецепт любви. 1-я - 4-я серии

22:55 Понять. Простить. «Муж на продажу». «Не вернуть»

00:00 Порча. «Печать мертвеца». «Разыскивается девочка»

01:00 Знахарка. Паразиты

01:25 Верну любимого. Свет очей

01:55 Голоса ушедших душ. Сводный брат

02:20 Тест на отцовство

04:00 Преступления страсти. 43-я - 44-я серии



ТНТ



04:30 Студия Союз. 116-я серия

05:15 Импровизация. 170-я серия

06:00 Импровизация. Дайджесты. 190-я - 191-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 50-я - 51-я серии

09:00 Интерны. 221-я - 236-я серии

16:30 Полицейский с Рублевки. 1-я - 3-я серии

19:30 Иванько. 26-я - 28-я серии

21:00 Мендельсон. 3-я - 4-я серии

22:00 Однажды в России. 222-я серия

23:00 3 дня на убийство

01:30 Импровизация. Команды. 7-я - 8-я серии

03:05 Студия Союз. 3 серии



СТС



04:55 6 кадров

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 16-я - 17-я серии

09:05 Уральские пельмени. Смехbook

09:15 Приключения мышонка Переса

11:20 Приключения мышонка Переса-2

13:10 Такси

15:00 Такси-2

16:45 Такси-3

18:30 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 16-я - 18-я серии

20:00 Трансформеры: Последний рыцарь

23:05 Великий уравнитель-2

01:35 Папины дочки

04:45 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Кудо. Кубок дружбы на призы губернатора Калининградской области

06:00 Игра миллионов

06:30 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:10 Новости

10:15 Специальный репортаж

10:35 Легендарные клубы

11:35 Вы это видели

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:15 Игра миллионов

14:45 Новости

14:50 Футбол. Кубок России. «Урал» - «Рубин». Прямой эфир

17:00 Футбол. Кубок России. «Зенит» - «Балтика». Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» - «Реал Сосьедад». Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» - «Реал». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» - «Галатасарай». Прямой эфир

02:55 Новости

03:00 Регби. Чемпионат России. «Стрела» - «Енисей-СТМ»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Шан-Чи и легенда десяти колец

22:35 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Рыцари справедливости

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



Звезда



03:55 Отряд Кочубея. 1-я - 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Государственная граница. 2-я серия - «Мы наш, мы новый...»

12:30 Специальный репортаж

12:45 По горячим следам

13:00 Новости дня

13:25 Отряд Кочубея. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Отряд Кочубея. 5-я - 8-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Отряд Кочубея. 5-я - 8-я серии

18:00 Оружие холодной войны. Ядерные хот-доги

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Улика из прошлого. Нерешающие голоса: тайны украденных выборов в США

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Пропавшие среди живых

01:00 Государственная граница. 2-я серия - «Мы наш, мы новый...»

02:10 Нюрнберг

02:50 Хроника Победы

03:15 Отряд Кочубея. 5-я - 8-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва романтическая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Фёдор Оцеп

07:30 Новости культуры

07:35 Забытое ремесло. Звонарь

07:50 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Майя Плисецкая. Великая Майя!

08:15 Жизнь и судьба. 2-я часть - «Шаман»

08:35 Юркины рассветы. 1-я серия

09:45 Оттепель. В добрый час. Евгения Уралова. Рассказывает Евгения Ивашова

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. Рассказы цыгана. Фильм-концерт. 1984

12:10 Цвет времени. Владимир Татлин

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Книги

13:00 Оттепель. В добрый час. Олег Даль. Рассказывает Юрий Поляк

13:20 Роман в камне. Крым. Мыс Плака

13:50 «Конец «Черных рыцарей»

15:15 Три минуты тишины

15:20 Аксаковы. Семейные хроники. К 200-летию со дня рождения Ивана Аксакова. 1-я серия - «Преданья старины глубокой»

16:05 Линия жизни. Юбилей Терезы Дуровой

17:00 Новости культуры

17:15 Передвижники. Михаил Нестеров

17:40 Оттепель. В добрый час. Татьяна Доронина. Рассказывает Анастасия Дьячук

18:00 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты

19:10 Оттепель. В добрый час. Олег Ефремов. Рассказывает Дмитрий Лысенков

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Александр Галибин

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:30 Белая студия

22:15 Судьба играет человеком...

23:35 Три минуты тишины

23:40 Рассекреченная история. В социализм на тракторе

00:05 ХX век. Рассказы цыгана. Фильм-концерт. 1984

01:00 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты

02:15 Роман в камне. Испания. Тортоса

02:40 Первые в мире. Люстра Чижевского

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 133-я - 134-я серии

06:50 Пятница News. 176-я серия

07:30 Кондитер. «Торт для Пелагеи ко Дню музыки»

09:00 На ножах. «Пермь. Дежавю»

10:00 Тревел-баттл. «Кения»

11:10 На ножах. «Анапа. Ё Бар»

12:10 На ножах. «Санкт-Петербург. ЧБ кафе»

13:30 На ножах. «Москва. Чили»

14:30 На ножах. «Солнечногорск. Маренгольц»

15:40 На ножах. «Мытищи. Караоке Б2»

16:50 Битва шефов. Сезон 3. 4-я серия

19:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 6-я серия

21:40 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

00:00 Твин Пикс: Сквозь огонь

02:10 Пятница News. 178-я серия

02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 133-я - 134-я серии

04:00 Инсайдеры. «Нижний Новгород»

04:40 Пятница News. 177-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:05 Жить сначала. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Жить сначала. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Мимино

00:50 Наше кино. Неувядающие

01:15 Сердца четырёх

02:45 Новости

03:00 [Не] Фантастика

03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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