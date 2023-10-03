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Программа передач ТВ, телепрограмма на 3 октября 2023
Телепрограмма ТВ каналов России на 3 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 3 октября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Спроси Марту. 6-я серия
23:00 Большая игра
00:00 1993. Осень в огне
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Доктор Краснов. 11-я - 12-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-5. «Кто есть кто». 1-я - 2-я серии
03:50 Морозова. 6-я серия - «Стрельба навскидку»
ТВЦ
04:40 Короли эпизода
05:20 Мой герой
06:00 Настроение
08:10 Доктор И...
08:45 Соколова подозревает всех. 2 серии
10:40 «Чёрная метка» для звезды»
11:30 События
11:50 Галка и Гамаюн. 2 серии
13:40 Мой герой
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 2 серии
16:55 Последний проигрыш Александра Абдулова
17:50 События
18:10 Провинциальный детектив. 4 серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:05 Яак Йоала. Горькая лаванда
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Лебединая песня
01:25 90-е. Путаны и тараканы
02:05 Февральская революция: заговор или неизбежность?
02:45 Истории спасения
03:15 Сельский детектив. Ограбление по-ольховски. 2 серии
04:40 «Чёрная метка» для звезды»
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. На мажорной ноте
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Встреча с прекрасным
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-5. «Цепь событий», «Сэнсэй», «Морская оса»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-5. «Цепь событий», «Сэнсэй», «Морская оса»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-3. «Выстрел из прошлого». 1-я - 2-я серии
22:15 Дайвер. 3-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Дайвер. 3-я - 4-я серии
00:40 Медиатор. 4-я - 6-я серии
03:10 Глаза в глаза. 31-я - 32-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Полнолуние
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Легавый. 5-я - 7-я серии
08:20 Страна советов
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Дознаватель. Награда
10:25 Дознаватель. Огонь
11:25 Дознаватель. Ксива
12:25 Дознаватель. Мразь
13:00 Известия
13:30 Дознаватель. Мразь
14:00 Дознаватель. Жара
15:05 Дознаватель. Свидетель
16:00 Дознаватель. Игра
17:00 Известия
17:30 След. Гедонист
18:20 След. Завтрак людоеда
19:00 След. Смерть джинна
19:50 След. Тяжкий грех
20:40 След. Хоррор-турист
21:25 Великолепная пятёрка-5. Хоккейные страсти
22:25 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Смерть на столбах». 1-я - 2-я серии
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-6. Финальный маршрут
01:15 Свои-5. Игра по-крупному
01:55 Свои-5. Нить Ариадны
02:30 След. Посланник небес
03:10 След. Суперхищник
03:45 Прокурорская проверка. Чужие здесь не ходят
Домашний
04:00 Преступления страсти. 41-я - 42-я серии
05:35 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
07:15 Давай разведёмся!
08:15 Тест на отцовство
10:25 Понять. Простить. «Муж на продажу». «Не вернуть»
11:30 Порча. «Разыскивается девочка». «Печать мертвеца»
12:35 Знахарка. Паразиты
13:10 Верну любимого. Свет очей
13:45 Голоса ушедших душ. Сводный брат
14:20 Твой Dомашний доктор
14:35 Преступления страсти. 45-я - 48-я серии
19:00 Забытый рецепт любви. 1-я - 4-я серии
22:55 Понять. Простить. «Муж на продажу». «Не вернуть»
00:00 Порча. «Печать мертвеца». «Разыскивается девочка»
01:00 Знахарка. Паразиты
01:25 Верну любимого. Свет очей
01:55 Голоса ушедших душ. Сводный брат
02:20 Тест на отцовство
04:00 Преступления страсти. 43-я - 44-я серии
ТНТ
04:30 Студия Союз. 116-я серия
05:15 Импровизация. 170-я серия
06:00 Импровизация. Дайджесты. 190-я - 191-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 50-я - 51-я серии
09:00 Интерны. 221-я - 236-я серии
16:30 Полицейский с Рублевки. 1-я - 3-я серии
19:30 Иванько. 26-я - 28-я серии
21:00 Мендельсон. 3-я - 4-я серии
22:00 Однажды в России. 222-я серия
23:00 3 дня на убийство
01:30 Импровизация. Команды. 7-я - 8-я серии
03:05 Студия Союз. 3 серии
СТС
04:55 6 кадров
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 16-я - 17-я серии
09:05 Уральские пельмени. Смехbook
09:15 Приключения мышонка Переса
11:20 Приключения мышонка Переса-2
13:10 Такси
15:00 Такси-2
16:45 Такси-3
18:30 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 16-я - 18-я серии
20:00 Трансформеры: Последний рыцарь
23:05 Великий уравнитель-2
01:35 Папины дочки
04:45 6 кадров
Матч ТВ
05:00 Кудо. Кубок дружбы на призы губернатора Калининградской области
06:00 Игра миллионов
06:30 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:10 Новости
10:15 Специальный репортаж
10:35 Легендарные клубы
11:35 Вы это видели
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:15 Игра миллионов
14:45 Новости
14:50 Футбол. Кубок России. «Урал» - «Рубин». Прямой эфир
17:00 Футбол. Кубок России. «Зенит» - «Балтика». Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» - «Реал Сосьедад». Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» - «Реал». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» - «Галатасарай». Прямой эфир
02:55 Новости
03:00 Регби. Чемпионат России. «Стрела» - «Енисей-СТМ»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Шан-Чи и легенда десяти колец
22:35 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Рыцари справедливости
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
Звезда
03:55 Отряд Кочубея. 1-я - 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Государственная граница. 2-я серия - «Мы наш, мы новый...»
12:30 Специальный репортаж
12:45 По горячим следам
13:00 Новости дня
13:25 Отряд Кочубея. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Отряд Кочубея. 5-я - 8-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Отряд Кочубея. 5-я - 8-я серии
18:00 Оружие холодной войны. Ядерные хот-доги
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Улика из прошлого. Нерешающие голоса: тайны украденных выборов в США
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Пропавшие среди живых
01:00 Государственная граница. 2-я серия - «Мы наш, мы новый...»
02:10 Нюрнберг
02:50 Хроника Победы
03:15 Отряд Кочубея. 5-я - 8-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва романтическая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Фёдор Оцеп
07:30 Новости культуры
07:35 Забытое ремесло. Звонарь
07:50 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Майя Плисецкая. Великая Майя!
08:15 Жизнь и судьба. 2-я часть - «Шаман»
08:35 Юркины рассветы. 1-я серия
09:45 Оттепель. В добрый час. Евгения Уралова. Рассказывает Евгения Ивашова
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. Рассказы цыгана. Фильм-концерт. 1984
12:10 Цвет времени. Владимир Татлин
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Книги
13:00 Оттепель. В добрый час. Олег Даль. Рассказывает Юрий Поляк
13:20 Роман в камне. Крым. Мыс Плака
13:50 «Конец «Черных рыцарей»
15:15 Три минуты тишины
15:20 Аксаковы. Семейные хроники. К 200-летию со дня рождения Ивана Аксакова. 1-я серия - «Преданья старины глубокой»
16:05 Линия жизни. Юбилей Терезы Дуровой
17:00 Новости культуры
17:15 Передвижники. Михаил Нестеров
17:40 Оттепель. В добрый час. Татьяна Доронина. Рассказывает Анастасия Дьячук
18:00 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты
19:10 Оттепель. В добрый час. Олег Ефремов. Рассказывает Дмитрий Лысенков
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Александр Галибин
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:30 Белая студия
22:15 Судьба играет человеком...
23:35 Три минуты тишины
23:40 Рассекреченная история. В социализм на тракторе
00:05 ХX век. Рассказы цыгана. Фильм-концерт. 1984
01:00 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты
02:15 Роман в камне. Испания. Тортоса
02:40 Первые в мире. Люстра Чижевского
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 133-я - 134-я серии
06:50 Пятница News. 176-я серия
07:30 Кондитер. «Торт для Пелагеи ко Дню музыки»
09:00 На ножах. «Пермь. Дежавю»
10:00 Тревел-баттл. «Кения»
11:10 На ножах. «Анапа. Ё Бар»
12:10 На ножах. «Санкт-Петербург. ЧБ кафе»
13:30 На ножах. «Москва. Чили»
14:30 На ножах. «Солнечногорск. Маренгольц»
15:40 На ножах. «Мытищи. Караоке Б2»
16:50 Битва шефов. Сезон 3. 4-я серия
19:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 6-я серия
21:40 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
00:00 Твин Пикс: Сквозь огонь
02:10 Пятница News. 178-я серия
02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 133-я - 134-я серии
04:00 Инсайдеры. «Нижний Новгород»
04:40 Пятница News. 177-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:05 Жить сначала. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Жить сначала. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Мимино
00:50 Наше кино. Неувядающие
01:15 Сердца четырёх
02:45 Новости
03:00 [Не] Фантастика
03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.
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