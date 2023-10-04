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Программа передач ТВ, телепрограмма на 4 октября 2023
Телепрограмма ТВ каналов России на 4 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 4 октября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Спроси Марту. 7-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Доктор Краснов. 13-я - 14-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-5. 1-я серия - «Фотограф». 1-я - 2-я серии
03:50 Морозова. 7-я серия - «Допинг»
ТВЦ
04:40 «Чёрная метка« для звезды»
05:20 Мой герой
06:00 Настроение
08:10 Доктор И...
08:45 Соколова подозревает всех-2. 2 серии
10:40 Жизнь без любимого
11:30 События
11:50 Галка и Гамаюн. 2 серии
13:40 Мой герой
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу
15:55 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу
16:55 «Юрий Яковлев. Диагноз «Донжуан»
17:50 События
18:10 Провинциальный детектив. 4 серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов!
23:05 Прощание
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дорогие товарищи. Засекреченная эпидемия
01:25 Знак качества
02:05 Февральская революция: заговор или неизбежность?
02:45 Истории спасения
03:15 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 2 серии
04:45 Жизнь без любимого
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Полнолуние
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Сам себе супермен
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-5. «Иллюзион». «Зверь». «Зануда»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-5. «Иллюзион». «Зверь». «Зануда»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-3. «Скрытые мотивы». 1-я - 2-я серии
22:15 Дайвер. 5-я - 6-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Дайвер. 5-я - 6-я серии
00:40 Медиатор. 7-я - 8-я серии
02:10 Глаза в глаза. 33-я - 35-я серии
04:35 Военно-исторические маршруты
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Настоящая любовь
Пятый канал
05:00 Известия
05:35 Легавый. 8-я - 11-я серии
09:00 Известия
09:30 Дознаватель. Игра
10:25 Дознаватель. Месть
11:25 Дознаватель. Чёрный король
12:25 Дознаватель. Кража
13:00 Известия
13:30 Дознаватель. Кража
14:00 Дознаватель. Свой
15:00 Дознаватель. Мороз
16:00 Дознаватель. Истина
17:00 Известия
17:30 След. Особо ценные кадры
18:20 След. Пониженная чувствительность
19:00 След. Мертвая попутчица
19:45 След. Ребенок от любимого
20:40 След. Сирота
21:25 Великолепная пятёрка-5. Золотая соната
22:25 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Я посадил дерево». 1-я - 2-я серии
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-6. Сторож
01:15 Свои-2. Колыбельная на смерть
01:50 Свои-2. Нечего терять
02:30 След. Галатей
03:10 След. Вторая половина
03:45 Прокурорская проверка. Спасите наши души
Домашний
04:00 Преступления страсти. 43-я - 44-я серии
05:35 6 кадров
05:45 По делам несовершеннолетних
07:35 Давай разведёмся!
08:35 Тест на отцовство
10:45 Понять. Простить. «Борец за справедливость». «Любовь на доверии»
11:55 Порча. «Невыплаканные слёзы». «Сувенир из прошлого»
13:00 Знахарка. Вкус грязи
13:35 Верну любимого. В горе и радости
14:10 Голоса ушедших душ. Измена
14:45 Преступления страсти. 49-я - 52-я серии
19:00 Обещаю не любить. 1-я - 4-я серии
23:00 Понять. Простить. «Борец за справедливость». «Любовь на доверии»
00:05 Порча. «Сувенир из прошлого». «Невыплаканные слёзы»
01:05 Знахарка. Вкус грязи
01:30 Верну любимого. В горе и радости
02:00 Голоса ушедших душ. Измена
02:25 Тест на отцовство
04:05 Преступления страсти. 45-я - 46-я серии
ТНТ
05:00 Импровизация. Дайджесты. 192-я - 193-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 52-я - 53-я серии
09:00 Интерны. 237-я - 251-я серии
16:30 Полицейский с Рублевки. 4-я - 6-я серии
19:30 Иванько. 27-я - 29-я серии
21:00 Мендельсон. 5-я - 6-я серии
22:00 Однажды в России. 223-я серия
23:00 Взломщик
01:05 Импровизация. Команды. 9-я - 10-я серии
02:40 Студия Союз. 105-я - 107-я серии
СТС
04:45 6 кадров
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 17-я - 18-я серии
09:05 Уральские пельмени. Смехbook
09:45 От винта
11:40 Шимпанзе под прикрытием
13:20 Супер Такса
15:20 Трансформеры: Последний рыцарь
18:30 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 17-я - 19-я серии
20:00 Бамблби
22:25 Монстр Траки
00:25 Короче
02:50 Папины дочки
04:50 6 кадров
Матч ТВ
05:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира
06:00 Игра миллионов
06:30 Голевая неделя. РФ
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:10 Новости
10:15 Специальный репортаж
10:35 Легендарные клубы
11:35 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
12:25 Футбол. Кубок России. «Крылья Советов» - «Ахмат». Прямой эфир
14:25 Футбол. Кубок России. «Факел» - ЦСКА. Прямой эфир
16:30 Футбол. Кубок России. «Динамо» - «Спартак». Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» - «Фейеноорд». Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» - «Барселона». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд) - «Милан». Прямой эфир
02:55 Новости
03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Енисей»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный спецпроект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Оккупация
22:20 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 «Оккупация: Миссия «Дождь»
02:45 Самые шокирующие гипотезы
03:35 Тайны Чапман
Звезда
03:15 Отряд Кочубея. 5-я - 8-я серии
06:10 «Легенды армии« с Александром Маршалом. Андрей Гречко
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Государственная граница. 1-я серия - «Мирное лето 21-го года...»
12:25 Инкассаторы. 1-я - 2-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Инкассаторы. 1-я - 2-я серии
15:00 Военные новости
15:15 Инкассаторы. 1-я - 2-я серии
15:25 Инкассаторы. 3-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Инкассаторы. 3-я - 4-я серии
18:00 Оружие холодной войны. Разрывая броню
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Секретные материалы
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Здесь твой фронт
00:50 Государственная граница. 1-я серия - «Мирное лето 21-го года...»
02:00 Пропавшие среди живых
03:25 Инкассаторы. 1-я - 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Жилярди
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Александр Довженко
07:30 Новости культуры
07:35 Забытое ремесло. Цирюльник
07:50 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Михаил Зощенко. «Ключи счастья»
08:15 Жизнь и судьба. Анастасия Мельникова
08:35 Юркины рассветы. 2-я серия
09:40 Оттепель. В добрый час. Алексей Баталов. Рассказывает Максим Севриновский
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Космос: дорога к новому дому?». Документальный фильм. 1985
12:10 Первые в мире. Люстра Чижевского
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Кино
13:00 Оттепель. В добрый час. Татьяна Лаврова. Рассказывает Дарья Урсуляк
13:20 Искусственный отбор
14:05 Судьба играет человеком...
15:20 Три минуты тишины
15:25 «Аксаковы. Семейные хроники». К 200-летию со дня рождения Ивана Аксакова. 2-я серия - «Двадцатый век»
16:05 Белая студия
17:00 Новости культуры
17:15 Библейский сюжет. Рене Магритт «Сын человеческий»
17:40 Оттепель. В добрый час. Владимир Ивашов. Рассказывает Павел Чинарёв
17:55 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты
19:10 Оттепель. В добрый час. Геннадий Шпаликов. Рассказывает Даниил Шперлинг
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Филипп Чижевский
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Дневники конкурса «Учитель года России«. Дневник 5-й
21:30 Острова. Памяти Глеба Панфилова
22:15 Пещерные люди
23:35 Три минуты тишины
23:40 Рассекреченная история. Ковчег для коммунистического «завета»
00:10 ХX век. «Космос: дорога к новому дому?». Документальный фильм. 1985
01:10 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты
02:25 Роман в камне. Шри-Ланка. Маунт Лавиния
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 135-я - 136-я серии
07:00 Пятница News. 177-я серия
07:40 Кондитер. «Торт для Романа Курцына ко Дню кино»
09:00 На ножах. «Сочи. Осетинские пироги»
10:00 Тревел-баттл. «Кейптаун. ЮАР»
11:10 Адский шеф. Сезон 2. 6-я серия
14:30 На ножах. «Боровск. Изба»
15:40 На ножах. «Ростов-на-Дону. Креветка»
16:50 На ножах. «Михайловск. Big Russian Burger»
17:50 На ножах. «Домодедово. Мёд Плюс»
19:00 Адский шеф. Сезон 2. 7-я серия
21:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
00:00 Шоссе в никуда
02:00 Пятница News. 179-я серия
02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 135-я - 136-я серии
04:00 Пятница News. 178-я серия
04:30 Черный список. «Жена на час и сигнализации»
МИР
05:00 Жить сначала. 9-я - 14-я серии
10:00 Новости
10:10 Жить сначала. 14-я - 16-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Специальный репортаж. Октябрь 1993. Штурм
19:30 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Берегись автомобиля
00:45 Рождённые в СССР. Студенчество
01:10 Сельская учительница
02:50 Новости
03:05 [Не] Фантастика
03:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.
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