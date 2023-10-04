Программа передач ТВ, телепрограмма на 4 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 4 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 4 октября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Спроси Марту. 7-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Повара на колесах

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Доктор Краснов. 13-я - 14-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-5. 1-я серия - «Фотограф». 1-я - 2-я серии

03:50 Морозова. 7-я серия - «Допинг»



ТВЦ



04:40 «Чёрная метка« для звезды»

05:20 Мой герой

06:00 Настроение

08:10 Доктор И...

08:45 Соколова подозревает всех-2. 2 серии

10:40 Жизнь без любимого

11:30 События

11:50 Галка и Гамаюн. 2 серии

13:40 Мой герой

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу

15:55 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу

16:55 «Юрий Яковлев. Диагноз «Донжуан»

17:50 События

18:10 Провинциальный детектив. 4 серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов!

23:05 Прощание

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дорогие товарищи. Засекреченная эпидемия

01:25 Знак качества

02:05 Февральская революция: заговор или неизбежность?

02:45 Истории спасения

03:15 Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. 2 серии

04:45 Жизнь без любимого



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Полнолуние

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Сам себе супермен

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-5. «Иллюзион». «Зверь». «Зануда»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-5. «Иллюзион». «Зверь». «Зануда»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-3. «Скрытые мотивы». 1-я - 2-я серии

22:15 Дайвер. 5-я - 6-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Дайвер. 5-я - 6-я серии

00:40 Медиатор. 7-я - 8-я серии

02:10 Глаза в глаза. 33-я - 35-я серии

04:35 Военно-исторические маршруты

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Настоящая любовь



Пятый канал



05:00 Известия

05:35 Легавый. 8-я - 11-я серии

09:00 Известия

09:30 Дознаватель. Игра

10:25 Дознаватель. Месть

11:25 Дознаватель. Чёрный король

12:25 Дознаватель. Кража

13:00 Известия

13:30 Дознаватель. Кража

14:00 Дознаватель. Свой

15:00 Дознаватель. Мороз

16:00 Дознаватель. Истина

17:00 Известия

17:30 След. Особо ценные кадры

18:20 След. Пониженная чувствительность

19:00 След. Мертвая попутчица

19:45 След. Ребенок от любимого

20:40 След. Сирота

21:25 Великолепная пятёрка-5. Золотая соната

22:25 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Я посадил дерево». 1-я - 2-я серии

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-6. Сторож

01:15 Свои-2. Колыбельная на смерть

01:50 Свои-2. Нечего терять

02:30 След. Галатей

03:10 След. Вторая половина

03:45 Прокурорская проверка. Спасите наши души



Домашний



04:00 Преступления страсти. 43-я - 44-я серии

05:35 6 кадров

05:45 По делам несовершеннолетних

07:35 Давай разведёмся!

08:35 Тест на отцовство

10:45 Понять. Простить. «Борец за справедливость». «Любовь на доверии»

11:55 Порча. «Невыплаканные слёзы». «Сувенир из прошлого»

13:00 Знахарка. Вкус грязи

13:35 Верну любимого. В горе и радости

14:10 Голоса ушедших душ. Измена

14:45 Преступления страсти. 49-я - 52-я серии

19:00 Обещаю не любить. 1-я - 4-я серии

23:00 Понять. Простить. «Борец за справедливость». «Любовь на доверии»

00:05 Порча. «Сувенир из прошлого». «Невыплаканные слёзы»

01:05 Знахарка. Вкус грязи

01:30 Верну любимого. В горе и радости

02:00 Голоса ушедших душ. Измена

02:25 Тест на отцовство

04:05 Преступления страсти. 45-я - 46-я серии



ТНТ



05:00 Импровизация. Дайджесты. 192-я - 193-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 52-я - 53-я серии

09:00 Интерны. 237-я - 251-я серии

16:30 Полицейский с Рублевки. 4-я - 6-я серии

19:30 Иванько. 27-я - 29-я серии

21:00 Мендельсон. 5-я - 6-я серии

22:00 Однажды в России. 223-я серия

23:00 Взломщик

01:05 Импровизация. Команды. 9-я - 10-я серии

02:40 Студия Союз. 105-я - 107-я серии



СТС



04:45 6 кадров

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 17-я - 18-я серии

09:05 Уральские пельмени. Смехbook

09:45 От винта

11:40 Шимпанзе под прикрытием

13:20 Супер Такса

15:20 Трансформеры: Последний рыцарь

18:30 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 17-я - 19-я серии

20:00 Бамблби

22:25 Монстр Траки

00:25 Короче

02:50 Папины дочки

04:50 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира

06:00 Игра миллионов

06:30 Голевая неделя. РФ

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:10 Новости

10:15 Специальный репортаж

10:35 Легендарные клубы

11:35 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

12:25 Футбол. Кубок России. «Крылья Советов» - «Ахмат». Прямой эфир

14:25 Футбол. Кубок России. «Факел» - ЦСКА. Прямой эфир

16:30 Футбол. Кубок России. «Динамо» - «Спартак». Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» - «Фейеноорд». Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» - «Барселона». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд) - «Милан». Прямой эфир

02:55 Новости

03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Енисей»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный спецпроект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Оккупация

22:20 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 «Оккупация: Миссия «Дождь»

02:45 Самые шокирующие гипотезы

03:35 Тайны Чапман



Звезда



03:15 Отряд Кочубея. 5-я - 8-я серии

06:10 «Легенды армии« с Александром Маршалом. Андрей Гречко

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Государственная граница. 1-я серия - «Мирное лето 21-го года...»

12:25 Инкассаторы. 1-я - 2-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Инкассаторы. 1-я - 2-я серии

15:00 Военные новости

15:15 Инкассаторы. 1-я - 2-я серии

15:25 Инкассаторы. 3-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Инкассаторы. 3-я - 4-я серии

18:00 Оружие холодной войны. Разрывая броню

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Секретные материалы

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Здесь твой фронт

00:50 Государственная граница. 1-я серия - «Мирное лето 21-го года...»

02:00 Пропавшие среди живых

03:25 Инкассаторы. 1-я - 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Жилярди

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Александр Довженко

07:30 Новости культуры

07:35 Забытое ремесло. Цирюльник

07:50 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Михаил Зощенко. «Ключи счастья»

08:15 Жизнь и судьба. Анастасия Мельникова

08:35 Юркины рассветы. 2-я серия

09:40 Оттепель. В добрый час. Алексей Баталов. Рассказывает Максим Севриновский

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Космос: дорога к новому дому?». Документальный фильм. 1985

12:10 Первые в мире. Люстра Чижевского

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Кино

13:00 Оттепель. В добрый час. Татьяна Лаврова. Рассказывает Дарья Урсуляк

13:20 Искусственный отбор

14:05 Судьба играет человеком...

15:20 Три минуты тишины

15:25 «Аксаковы. Семейные хроники». К 200-летию со дня рождения Ивана Аксакова. 2-я серия - «Двадцатый век»

16:05 Белая студия

17:00 Новости культуры

17:15 Библейский сюжет. Рене Магритт «Сын человеческий»

17:40 Оттепель. В добрый час. Владимир Ивашов. Рассказывает Павел Чинарёв

17:55 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты

19:10 Оттепель. В добрый час. Геннадий Шпаликов. Рассказывает Даниил Шперлинг

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Филипп Чижевский

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Дневники конкурса «Учитель года России«. Дневник 5-й

21:30 Острова. Памяти Глеба Панфилова

22:15 Пещерные люди

23:35 Три минуты тишины

23:40 Рассекреченная история. Ковчег для коммунистического «завета»

00:10 ХX век. «Космос: дорога к новому дому?». Документальный фильм. 1985

01:10 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты

02:25 Роман в камне. Шри-Ланка. Маунт Лавиния

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 135-я - 136-я серии

07:00 Пятница News. 177-я серия

07:40 Кондитер. «Торт для Романа Курцына ко Дню кино»

09:00 На ножах. «Сочи. Осетинские пироги»

10:00 Тревел-баттл. «Кейптаун. ЮАР»

11:10 Адский шеф. Сезон 2. 6-я серия

14:30 На ножах. «Боровск. Изба»

15:40 На ножах. «Ростов-на-Дону. Креветка»

16:50 На ножах. «Михайловск. Big Russian Burger»

17:50 На ножах. «Домодедово. Мёд Плюс»

19:00 Адский шеф. Сезон 2. 7-я серия

21:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

00:00 Шоссе в никуда

02:00 Пятница News. 179-я серия

02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 135-я - 136-я серии

04:00 Пятница News. 178-я серия

04:30 Черный список. «Жена на час и сигнализации»



МИР



05:00 Жить сначала. 9-я - 14-я серии

10:00 Новости

10:10 Жить сначала. 14-я - 16-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Специальный репортаж. Октябрь 1993. Штурм

19:30 Игра в кино

21:40 Назад в будущее

22:30 Всемирные игры разума

23:05 Берегись автомобиля

00:45 Рождённые в СССР. Студенчество

01:10 Сельская учительница

02:50 Новости

03:05 [Не] Фантастика

03:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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