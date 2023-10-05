Программа передач ТВ, телепрограмма на 5 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 5 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 5 октября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Спроси Марту. 8-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Доктор Краснов. 15-я - 16-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-5. «Приличные люди». 1-я - 2-я серии

03:50 Морозова. 8-я серия - «Пикник»



ТВЦ



04:45 Жизнь без любимого

05:20 Мой герой

06:00 Настроение

08:10 Доктор И...

08:45 Соколова подозревает всех-2. 2 серии

10:40 Инна Чурикова. Я и так согласна

11:30 События

11:50 Галка и Гамаюн. 2 серии

13:40 Мой герой

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2 серии

16:55 Наталья Гундарева. Чужое тело

17:50 События

18:10 Провинциальный детектив. 4 серии

22:00 События

22:35 10 самых...

23:05 Актёрские драмы. Шпионский роман

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Следствие ведёт КГБ. Роман с камнями

01:25 Любовь первых

02:05 Февральская революция: заговор или неизбежность?

02:45 Истории спасения

03:15 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2 серии

04:45 Инна Чурикова. Я и так согласна



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Настоящая любовь

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Красный стрелок

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-5. «Отверженные». «Родня». «Паб Рио»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-5. «Отверженные». «Родня». «Паб Рио»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-3. «Преступная небрежность». 1-я - 2-я серии

22:15 Дайвер. 7-я - 8-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Дайвер. 7-я - 8-я серии

00:40 Поздняков

00:55 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука завершит эпоху мегаполисов

01:45 Глаза в глаза. 36-я - 39-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дни Достоевского



Пятый канал



05:00 Известия

05:50 Легавый. 12-я - 14-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Дознаватель. Истина

10:25 Дознаватель. Справедливость

11:25 Дознаватель. Стрелок

12:25 Дознаватель. Хитрец

13:00 Известия

13:30 Дознаватель. Хитрец

13:55 Дознаватель. Кино

14:55 Дознаватель. Ярость

15:55 Дознаватель-2. Капитаны

17:00 Известия

17:30 След. Пять причин для смерти

18:20 След. Белые начинают и

19:00 След. Статус

19:45 След. Ловушка во времени

20:40 След. Гость из будущего

21:25 Великолепная пятёрка-5. Постовой

22:25 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Тайна клада». 1-я - 2-я серии

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-6. Не бойтесь призраков

01:15 Свои-2. Последний укол

01:55 Свои-2. Королева нефтянки

02:30 След. Огнем и мечом

03:10 След. Агенты Амура

03:50 Прокурорская проверка. Закон бумеранга



Домашний



04:05 Преступления страсти. 45-я - 46-я серии

05:40 По делам несовершеннолетних

07:25 Давай разведёмся!

08:25 Тест на отцовство

10:40 Понять. Простить. «Мечта наизнанку». «Тяжкий крест»

11:45 Порча. «Чёрные слёзы». «Усохшее дерево»

12:55 Знахарка. Кривая дорожка

13:30 Верну любимого. Домохозяйка

14:05 Голоса ушедших душ. Принцип бумеранга

14:40 Преступления страсти. 53-я - 56-я серии

19:00 8 лет в ожидании любви. 1-я - 4-я серии

23:00 Понять. Простить. «Мечта наизнанку». «Тяжкий крест»

00:10 Порча. «Усохшее дерево». «Чёрные слёзы»

01:05 Знахарка. Кривая дорожка

01:30 Верну любимого. Домохозяйка

02:00 Голоса ушедших душ. Принцип бумеранга

02:25 Тест на отцовство

04:05 Преступления страсти. 47-я - 48-я серии



ТНТ



04:20 Студия Союз. 107-я серия

05:05 Импровизация. 3 серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 54-я - 55-я серии

09:00 Интерны. 252-я - 266-я серии

16:30 Полицейский с Рублевки. 6-я - 8-я серии

19:30 Иванько. 28-я - 30-я серии

21:00 Мендельсон. 7-я - 8-я серии

22:00 Однажды в России. 258-я серия

23:00 Саботаж

01:05 Импровизация. Команды. 11-я - 12-я серии

02:45 Студия Союз. 3 серии



СТС



04:50 6 кадров

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 18-я - 19-я серии

09:05 Уральские пельмени. Смехbook

10:35 Академия монстров

12:20 Тайна семьи монстров

14:00 Монстр Траки

16:05 Бамблби

18:30 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 18-я - 20-я серии

20:00 Месть пушистых

21:55 Спасти панду

00:10 Виртуоз

02:15 Папины дочки



Матч ТВ



05:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира

06:00 Игра миллионов

06:30 Третий тайм

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:10 Новости

10:15 Специальный репортаж

10:35 Легендарные клубы

11:35 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:15 Вид сверху

14:45 Новости

14:50 Большой хоккей

15:20 Все на Матч!

16:15 Футбол. Кубок России. Обзор

17:15 Футбол. Лига Конференций. «Астана» - «Виктория». Прямой эфир

19:30 Футбол. Лига Европы. «Спортинг» - «Аталанта». Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» - «Юнион». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига Европы. «Рома» - «Серветт»

02:55 Новости

03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» - УНИКС



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный спецпроект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Телохранитель киллера

22:15 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Эверли

02:10 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман



Звезда



03:25 Инкассаторы. 1-я - 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Государственная граница. 2-я серия - «Мирное лето 21-го года...»

12:25 Инкассаторы. 5-я - 6-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Инкассаторы. 5-я - 6-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Инкассаторы. 5-я - 6-я серии

15:25 Инкассаторы. 7-я - 8-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Инкассаторы. 7-я и 8-я серии

18:00 Оружие холодной войны. Скрытая угроза

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Код доступа

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Казачья застава

00:55 Государственная граница. 2-я серия - «Мирное лето 21-го года...»

02:05 Здесь твой фронт

03:25 Москва - фронту

03:45 Инкассаторы. 5-я - 6-я серии



Время начала передач - московское.



















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