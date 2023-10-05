Программа передач ТВ, телепрограмма на 5 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 5 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 5 октября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Спроси Марту. 8-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Доктор Краснов. 15-я - 16-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-5. «Приличные люди». 1-я - 2-я серии
03:50 Морозова. 8-я серия - «Пикник»
ТВЦ
04:45 Жизнь без любимого
05:20 Мой герой
06:00 Настроение
08:10 Доктор И...
08:45 Соколова подозревает всех-2. 2 серии
10:40 Инна Чурикова. Я и так согласна
11:30 События
11:50 Галка и Гамаюн. 2 серии
13:40 Мой герой
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2 серии
16:55 Наталья Гундарева. Чужое тело
17:50 События
18:10 Провинциальный детектив. 4 серии
22:00 События
22:35 10 самых...
23:05 Актёрские драмы. Шпионский роман
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Следствие ведёт КГБ. Роман с камнями
01:25 Любовь первых
02:05 Февральская революция: заговор или неизбежность?
02:45 Истории спасения
03:15 Сельский детектив. Кровь рифмуется с любовью. 2 серии
04:45 Инна Чурикова. Я и так согласна
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Настоящая любовь
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Красный стрелок
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-5. «Отверженные». «Родня». «Паб Рио»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-5. «Отверженные». «Родня». «Паб Рио»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-3. «Преступная небрежность». 1-я - 2-я серии
22:15 Дайвер. 7-я - 8-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Дайвер. 7-я - 8-я серии
00:40 Поздняков
00:55 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука завершит эпоху мегаполисов
01:45 Глаза в глаза. 36-я - 39-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дни Достоевского
Пятый канал
05:00 Известия
05:50 Легавый. 12-я - 14-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Дознаватель. Истина
10:25 Дознаватель. Справедливость
11:25 Дознаватель. Стрелок
12:25 Дознаватель. Хитрец
13:00 Известия
13:30 Дознаватель. Хитрец
13:55 Дознаватель. Кино
14:55 Дознаватель. Ярость
15:55 Дознаватель-2. Капитаны
17:00 Известия
17:30 След. Пять причин для смерти
18:20 След. Белые начинают и
19:00 След. Статус
19:45 След. Ловушка во времени
20:40 След. Гость из будущего
21:25 Великолепная пятёрка-5. Постовой
22:25 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Тайна клада». 1-я - 2-я серии
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-6. Не бойтесь призраков
01:15 Свои-2. Последний укол
01:55 Свои-2. Королева нефтянки
02:30 След. Огнем и мечом
03:10 След. Агенты Амура
03:50 Прокурорская проверка. Закон бумеранга
Домашний
04:05 Преступления страсти. 45-я - 46-я серии
05:40 По делам несовершеннолетних
07:25 Давай разведёмся!
08:25 Тест на отцовство
10:40 Понять. Простить. «Мечта наизнанку». «Тяжкий крест»
11:45 Порча. «Чёрные слёзы». «Усохшее дерево»
12:55 Знахарка. Кривая дорожка
13:30 Верну любимого. Домохозяйка
14:05 Голоса ушедших душ. Принцип бумеранга
14:40 Преступления страсти. 53-я - 56-я серии
19:00 8 лет в ожидании любви. 1-я - 4-я серии
23:00 Понять. Простить. «Мечта наизнанку». «Тяжкий крест»
00:10 Порча. «Усохшее дерево». «Чёрные слёзы»
01:05 Знахарка. Кривая дорожка
01:30 Верну любимого. Домохозяйка
02:00 Голоса ушедших душ. Принцип бумеранга
02:25 Тест на отцовство
04:05 Преступления страсти. 47-я - 48-я серии
ТНТ
04:20 Студия Союз. 107-я серия
05:05 Импровизация. 3 серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 54-я - 55-я серии
09:00 Интерны. 252-я - 266-я серии
16:30 Полицейский с Рублевки. 6-я - 8-я серии
19:30 Иванько. 28-я - 30-я серии
21:00 Мендельсон. 7-я - 8-я серии
22:00 Однажды в России. 258-я серия
23:00 Саботаж
01:05 Импровизация. Команды. 11-я - 12-я серии
02:45 Студия Союз. 3 серии
СТС
04:50 6 кадров
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 18-я - 19-я серии
09:05 Уральские пельмени. Смехbook
10:35 Академия монстров
12:20 Тайна семьи монстров
14:00 Монстр Траки
16:05 Бамблби
18:30 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 18-я - 20-я серии
20:00 Месть пушистых
21:55 Спасти панду
00:10 Виртуоз
02:15 Папины дочки
Матч ТВ
05:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира
06:00 Игра миллионов
06:30 Третий тайм
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:10 Новости
10:15 Специальный репортаж
10:35 Легендарные клубы
11:35 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:15 Вид сверху
14:45 Новости
14:50 Большой хоккей
15:20 Все на Матч!
16:15 Футбол. Кубок России. Обзор
17:15 Футбол. Лига Конференций. «Астана» - «Виктория». Прямой эфир
19:30 Футбол. Лига Европы. «Спортинг» - «Аталанта». Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» - «Юнион». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига Европы. «Рома» - «Серветт»
02:55 Новости
03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» - УНИКС
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный спецпроект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Телохранитель киллера
22:15 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Эверли
02:10 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
Звезда
03:25 Инкассаторы. 1-я - 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Государственная граница. 2-я серия - «Мирное лето 21-го года...»
12:25 Инкассаторы. 5-я - 6-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Инкассаторы. 5-я - 6-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Инкассаторы. 5-я - 6-я серии
15:25 Инкассаторы. 7-я - 8-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Инкассаторы. 7-я и 8-я серии
18:00 Оружие холодной войны. Скрытая угроза
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Код доступа
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Казачья застава
00:55 Государственная граница. 2-я серия - «Мирное лето 21-го года...»
02:05 Здесь твой фронт
03:25 Москва - фронту
03:45 Инкассаторы. 5-я - 6-я серии
Время начала передач - московское.