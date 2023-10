Программа передач ТВ, телепрограмма на 6 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 6 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 6 октября 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 Человек и закон с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Голос. Уже не дети

23:50 «Дэймон Албарн. Современная британская сказка». Документальный фильм про лидера групп «Blur» и «Gorillaz»

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе! Сезон 5

23:55 Истории Большой Страны

00:55 Останьтесь навсегда



ТВЦ



04:45 Инна Чурикова. Я и так согласна

05:20 Мой герой

06:00 Настроение

08:20 Соколова подозревает всех-3. 1-я -3-я серии

11:30 События

11:50 Соколова подозревает всех-3. 4-я серии

12:35 Соколова подозревает всех-4. 1-я -2-я серии

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Соколова подозревает всех-4. 3-я -4-я серии

16:55 Актёрские драмы. Риск - благородное дело

17:50 События

18:10 Сыщицы. 2 серии

20:00 Сыщицы. Нож в спину. 2 серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни

00:45 Молодая жена

02:20 Петровка, 38

02:35 Эксперимент

04:50 Любовь первых



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дни Достоевского

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Сорняк жизни

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 4

09:25 Пёс-5. «Кровавая свадьба». «Циклоп». «Убийственная красота»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-5. «Кровавая свадьба». «Циклоп». «Убийственная красота»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-3. «Рикошет». 1-я - 2-я серии

22:15 Дайвер. 9-я - 10-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:45 Квартирный вопрос

02:40 Глаза в глаза. 40-я - 42-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Старшая сестра



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Легавый. 15-я - 18-я серии

09:00 Известия

09:30 Дознаватель-2. Капитаны

10:30 Дознаватель-2. Услуга

11:30 Дознаватель-2. Афера

12:25 Дознаватель-2. Притон

13:00 Известия

13:30 Дознаватель-2. Притон

14:00 Дознаватель-2. Ужин

15:00 Дознаватель-2. Номер

16:00 Дознаватель-2. Угроза

17:00 Известия

17:30 След. Интернат

18:20 След. Не будите спящего Собакина

19:05 След. Атака клоунов

19:45 След. Привилегированный класс

20:40 След. Поворот не туда

21:25 Великолепная пятёрка-5. Глаз-Алмаз

22:25 Великолепная пятёрка-4. Доктор Блэк

23:10 Светская хроника

00:15 Они потрясли мир. МакSим. Я буду жить

01:00 Они потрясли мир. Ирония судьбы Андрея Мягкова

01:40 Свои-6. Слон

02:15 Свои-2. Убойная лотерея

02:55 Свои-2. Драма в особняке

03:30 Свои-2. Чемодан смерти

04:10 Свои-2. Пепел Казановы



Домашний



04:05 Преступления страсти. 47-я - 48-я серии

05:40 По делам несовершеннолетних

07:25 Давай разведёмся!

08:25 Тест на отцовство

10:40 Понять. Простить. «День выбора». «Преданный муж»

11:45 Порча. «Найти и потерять». «Верните мужа»

12:55 Знахарка. Вне графика

13:30 Верну любимого. Родовое проклятие

14:05 Голоса ушедших душ. Без тебя

14:40 Преступления страсти. 57-я - 60-я серии

19:00 Мужчина, который не хочет на мне жениться. 1-я - 4-я серии

23:05 Уют за 15 минут

23:20 Понять. Простить. «День выбора». «Преданный муж»

00:25 Порча. «Верните мужа». «Найти и потерять»

01:20 Знахарка. Вне графика

01:45 Верну любимого. Родовое проклятие

02:15 Голоса ушедших душ. Без тебя

02:40 Тест на отцовство

04:20 Преступления страсти. 49-я - 50-я серии



ТНТ



04:20 Студия Союз. 126-я серия

05:10 Импровизация. 214-я - 216-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 56-я - 57-я серии

09:00 Полицейский с Рублевки. 3-я - 13-я серии

20:00 Комеди Клаб. 3 серии

23:00 Stand up. 249-я серия

00:00 Бородач. «Музей»

00:30 Бородач. «Свадебный переполох»

01:00 Бородач. «Рок на Волге»

01:30 Бородач. «Глюки»

01:55 Импровизация. Команды. 30-я - 31-я серии

03:30 Студия Союз. 1-я - 2-я серии



СТС



02:50 Папины дочки

05:10 6 кадров

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 19-я - 20-я серии

09:05 Большой побег. 6-я серия

11:45 Уральские пельмени. Смехbook

13:35 Шоу «Уральские пельмени»

20:00 Уральские пельмени. «География пельменей. «Германия»

21:30 Шоу «Уральские пельмени»

23:00 Импровизаторы. Сезон 2. 3-я - 4-я серии

01:10 Короче

03:25 Папины дочки

04:55 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира

06:00 Игра миллионов

06:30 Большой хоккей

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:10 Новости

10:15 Небесная грация

10:35 Легендарные клубы

11:35 Футбол. Еврокубки. Обзор

12:35 Лица страны. Евгений Салахов

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:15 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость грозная». Туринг. Прямой эфир

15:20 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:45 Все на Матч!

18:30 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА. Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Майнц». Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:25 РецепТура

00:55 Роуди

02:55 Новости

03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный спецпроект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Главные тайны мира

18:00 Главные тайны мира

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Телохранитель жены киллера

22:15 Ограбление по-джентльменски

00:00 Соль. Гудтаймс

01:30 Апокалипсис

03:45 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:45 Инкассаторы. 5-я - 8-я серии

07:20 Казачья застава

09:00 Новости дня

09:20 Казачья застава

09:45 Приказ: Огонь не открывать

11:55 Приказ: Перейти границу

13:00 Новости дня

13:25 Приказ: Перейти границу

14:20 Назад в СССР. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Назад в СССР. 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Назад в СССР. 1-я - 4-я серии

19:00 Новости дня

19:40 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Провал агента «Прощай»

20:30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным

21:20 Специальный репортаж

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:20 Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...

01:45 По данным уголовного розыска...

02:55 Новогодний романс

04:40 Легендарные полководцы. Петр Румянцев



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Достоевского

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Сергей Эйзенштейн

07:30 Новости культуры

07:35 Забытое ремесло. Бурлак

07:50 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Сергей Рахманинов. Я русский композитор

08:15 Жизнь и судьба. Любовь Казарновская

08:35 Юркины рассветы. 4-я серия

09:40 Оттепель. В добрый час. Инна Гулая. Рассказывает Мариэтта Цигаль-Полищук

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Учитель

12:00 Открытая книга. Татьяна Толстая. «Истребление персиян»

12:30 Новости культуры

12:45 Оттепель. В добрый час. Андрей Миронов. Рассказывает Михаил Тройник

13:05 Власть факта. Франко-русский союз

13:50 Гравюра на дереве

15:10 Три минуты тишины

15:15 Энигма. «Олег Виноградов», 2-я часть

15:55 Забытое ремесло. Ложкарь

16:15 «Реалист». 80 лет Александру Шилову

17:00 Новости культуры

17:15 Письма из провинции. Село Сизьма (Вологодская область)

17:40 Оттепель. В добрый час. Станислав Любшин. Рассказывает Максим Керин

17:55 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты

19:10 Оттепель. В добрый час. Олег Табаков. Рассказывает Владислав Миллер

19:30 Новости культуры

19:45 Союз - Аполлон

20:40 Васса

22:50 2 Верник 2. Инна Чурикова

23:50 Три минуты тишины

23:55 Тембот

01:20 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты

02:35 «Королевский бутерброд». «Медвежуть»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Кондитер. «Торт для сына Натана»

06:00 Пятница News. 179-я серия

06:30 Кондитер. «Спецвыпуск»

07:20 На ножах. «Королев. Вельвет»

08:10 Адский шеф. Сезон 2. 7-я серия

11:30 Новые Пацанки. Сезон 2. 2-я - 3-я серии

18:30 Умнее всех. Сезон 2. 1-я серия

19:30 Битва шефов. Сезон 3. 1-я серия

21:50 Дивергент, глава 2: Инсургент

00:10 Большая игра

02:30 Пятница News. 181-я серия

03:00 Инсайдеры. «Ростов-на-Дону»

03:40 Инсайдеры. «Воронеж»

04:30 Пятница News. 180-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:55 Любимые актеры 2.0

07:55 Дела судебные. Битва за будущее

09:05 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните!

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

12:00 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Миллион за 5 минут

19:30 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди

21:30 Берегись автомобиля

23:15 Волшебная лампа Аладдина

00:45 Наше кино. История большой любви

02:00 Закон жизни

03:40 Член правительства



Время начала передач - московское.