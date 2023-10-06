Программа передач ТВ, телепрограмма на 6 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 6 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 6 октября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 Человек и закон с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Голос. Уже не дети
23:50 «Дэймон Албарн. Современная британская сказка». Документальный фильм про лидера групп «Blur» и «Gorillaz»
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе! Сезон 5
23:55 Истории Большой Страны
00:55 Останьтесь навсегда
ТВЦ
04:45 Инна Чурикова. Я и так согласна
05:20 Мой герой
06:00 Настроение
08:20 Соколова подозревает всех-3. 1-я -3-я серии
11:30 События
11:50 Соколова подозревает всех-3. 4-я серии
12:35 Соколова подозревает всех-4. 1-я -2-я серии
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Соколова подозревает всех-4. 3-я -4-я серии
16:55 Актёрские драмы. Риск - благородное дело
17:50 События
18:10 Сыщицы. 2 серии
20:00 Сыщицы. Нож в спину. 2 серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни
00:45 Молодая жена
02:20 Петровка, 38
02:35 Эксперимент
04:50 Любовь первых
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дни Достоевского
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Сорняк жизни
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 4
09:25 Пёс-5. «Кровавая свадьба». «Циклоп». «Убийственная красота»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-5. «Кровавая свадьба». «Циклоп». «Убийственная красота»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-3. «Рикошет». 1-я - 2-я серии
22:15 Дайвер. 9-я - 10-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:45 Квартирный вопрос
02:40 Глаза в глаза. 40-я - 42-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Старшая сестра
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Легавый. 15-я - 18-я серии
09:00 Известия
09:30 Дознаватель-2. Капитаны
10:30 Дознаватель-2. Услуга
11:30 Дознаватель-2. Афера
12:25 Дознаватель-2. Притон
13:00 Известия
13:30 Дознаватель-2. Притон
14:00 Дознаватель-2. Ужин
15:00 Дознаватель-2. Номер
16:00 Дознаватель-2. Угроза
17:00 Известия
17:30 След. Интернат
18:20 След. Не будите спящего Собакина
19:05 След. Атака клоунов
19:45 След. Привилегированный класс
20:40 След. Поворот не туда
21:25 Великолепная пятёрка-5. Глаз-Алмаз
22:25 Великолепная пятёрка-4. Доктор Блэк
23:10 Светская хроника
00:15 Они потрясли мир. МакSим. Я буду жить
01:00 Они потрясли мир. Ирония судьбы Андрея Мягкова
01:40 Свои-6. Слон
02:15 Свои-2. Убойная лотерея
02:55 Свои-2. Драма в особняке
03:30 Свои-2. Чемодан смерти
04:10 Свои-2. Пепел Казановы
Домашний
04:05 Преступления страсти. 47-я - 48-я серии
05:40 По делам несовершеннолетних
07:25 Давай разведёмся!
08:25 Тест на отцовство
10:40 Понять. Простить. «День выбора». «Преданный муж»
11:45 Порча. «Найти и потерять». «Верните мужа»
12:55 Знахарка. Вне графика
13:30 Верну любимого. Родовое проклятие
14:05 Голоса ушедших душ. Без тебя
14:40 Преступления страсти. 57-я - 60-я серии
19:00 Мужчина, который не хочет на мне жениться. 1-я - 4-я серии
23:05 Уют за 15 минут
23:20 Понять. Простить. «День выбора». «Преданный муж»
00:25 Порча. «Верните мужа». «Найти и потерять»
01:20 Знахарка. Вне графика
01:45 Верну любимого. Родовое проклятие
02:15 Голоса ушедших душ. Без тебя
02:40 Тест на отцовство
04:20 Преступления страсти. 49-я - 50-я серии
ТНТ
04:20 Студия Союз. 126-я серия
05:10 Импровизация. 214-я - 216-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 56-я - 57-я серии
09:00 Полицейский с Рублевки. 3-я - 13-я серии
20:00 Комеди Клаб. 3 серии
23:00 Stand up. 249-я серия
00:00 Бородач. «Музей»
00:30 Бородач. «Свадебный переполох»
01:00 Бородач. «Рок на Волге»
01:30 Бородач. «Глюки»
01:55 Импровизация. Команды. 30-я - 31-я серии
03:30 Студия Союз. 1-я - 2-я серии
СТС
02:50 Папины дочки
05:10 6 кадров
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 19-я - 20-я серии
09:05 Большой побег. 6-я серия
11:45 Уральские пельмени. Смехbook
13:35 Шоу «Уральские пельмени»
20:00 Уральские пельмени. «География пельменей. «Германия»
21:30 Шоу «Уральские пельмени»
23:00 Импровизаторы. Сезон 2. 3-я - 4-я серии
01:10 Короче
03:25 Папины дочки
04:55 6 кадров
Матч ТВ
05:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира
06:00 Игра миллионов
06:30 Большой хоккей
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:10 Новости
10:15 Небесная грация
10:35 Легендарные клубы
11:35 Футбол. Еврокубки. Обзор
12:35 Лица страны. Евгений Салахов
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:15 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость грозная». Туринг. Прямой эфир
15:20 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
17:45 Все на Матч!
18:30 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА. Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Майнц». Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:25 РецепТура
00:55 Роуди
02:55 Новости
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный спецпроект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Главные тайны мира
18:00 Главные тайны мира
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Телохранитель жены киллера
22:15 Ограбление по-джентльменски
00:00 Соль. Гудтаймс
01:30 Апокалипсис
03:45 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:45 Инкассаторы. 5-я - 8-я серии
07:20 Казачья застава
09:00 Новости дня
09:20 Казачья застава
09:45 Приказ: Огонь не открывать
11:55 Приказ: Перейти границу
13:00 Новости дня
13:25 Приказ: Перейти границу
14:20 Назад в СССР. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Назад в СССР. 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Назад в СССР. 1-я - 4-я серии
19:00 Новости дня
19:40 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Провал агента «Прощай»
20:30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
21:20 Специальный репортаж
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:20 Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...
01:45 По данным уголовного розыска...
02:55 Новогодний романс
04:40 Легендарные полководцы. Петр Румянцев
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Достоевского
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Сергей Эйзенштейн
07:30 Новости культуры
07:35 Забытое ремесло. Бурлак
07:50 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Сергей Рахманинов. Я русский композитор
08:15 Жизнь и судьба. Любовь Казарновская
08:35 Юркины рассветы. 4-я серия
09:40 Оттепель. В добрый час. Инна Гулая. Рассказывает Мариэтта Цигаль-Полищук
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. Учитель
12:00 Открытая книга. Татьяна Толстая. «Истребление персиян»
12:30 Новости культуры
12:45 Оттепель. В добрый час. Андрей Миронов. Рассказывает Михаил Тройник
13:05 Власть факта. Франко-русский союз
13:50 Гравюра на дереве
15:10 Три минуты тишины
15:15 Энигма. «Олег Виноградов», 2-я часть
15:55 Забытое ремесло. Ложкарь
16:15 «Реалист». 80 лет Александру Шилову
17:00 Новости культуры
17:15 Письма из провинции. Село Сизьма (Вологодская область)
17:40 Оттепель. В добрый час. Станислав Любшин. Рассказывает Максим Керин
17:55 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты
19:10 Оттепель. В добрый час. Олег Табаков. Рассказывает Владислав Миллер
19:30 Новости культуры
19:45 Союз - Аполлон
20:40 Васса
22:50 2 Верник 2. Инна Чурикова
23:50 Три минуты тишины
23:55 Тембот
01:20 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты
02:35 «Королевский бутерброд». «Медвежуть»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Кондитер. «Торт для сына Натана»
06:00 Пятница News. 179-я серия
06:30 Кондитер. «Спецвыпуск»
07:20 На ножах. «Королев. Вельвет»
08:10 Адский шеф. Сезон 2. 7-я серия
11:30 Новые Пацанки. Сезон 2. 2-я - 3-я серии
18:30 Умнее всех. Сезон 2. 1-я серия
19:30 Битва шефов. Сезон 3. 1-я серия
21:50 Дивергент, глава 2: Инсургент
00:10 Большая игра
02:30 Пятница News. 181-я серия
03:00 Инсайдеры. «Ростов-на-Дону»
03:40 Инсайдеры. «Воронеж»
04:30 Пятница News. 180-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:55 Любимые актеры 2.0
07:55 Дела судебные. Битва за будущее
09:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните!
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
12:00 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Миллион за 5 минут
19:30 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди
21:30 Берегись автомобиля
23:15 Волшебная лампа Аладдина
00:45 Наше кино. История большой любви
02:00 Закон жизни
03:40 Член правительства
Время начала передач - московское.