Программа передач ТВ, телепрограмма на 7 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 7 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 7 октября 2023



Первый канал



04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

05:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

06:00 Телеканал Доброе утро. Суббота

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Наше всё

11:05 ПроУют

12:00 Новости

12:15 Поехали!

13:10 Тот самый Мюнхгаузен. К 90-летию Марка Захарова

16:00 Валерия, Лев Лещенко, Елена Ваенга в праздничном концерте ко Дню учителя

18:00 Вечерние новости

18:20 «Михаил Задорнов: вся жизнь». 2-я часть

19:15 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым

20:05 Кто хочет стать миллионером?

21:00 Время

21:35 Клуб Веселых и Находчивых. Летний кубок

23:50 Три билборда на границе Эббинга, Миссури. Две премии «Оскар»

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Куриный фарш

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 В кругу друзей

12:50 Доктор Мясников

14:00 Вести

14:50 Юморина

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Девочки не плачут

00:30 Сила обстоятельств

04:00 Родной человек



ТВЦ



04:50 Любовь первых

05:30 Помощница. 2 серии

07:20 Православная энциклопедия

07:45 Ледяное сердце Северины. 4 серии

11:30 События

11:50 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт

13:00 Вера больше не верит. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Вера больше не верит. 1-я - 2-я серии

15:20 Вера больше не верит в романтику. 2 серии

17:20 Вера больше не верит в приметы. 4 серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Русские тайны. Экстрасенсы на службе КГБ

00:10 90-е. Профессия - киллер

00:50 Специальный репортаж

01:20 Хватит слухов!

01:45 Людмила Гурченко. Брачный марафон

02:25 Последний проигрыш Александра Абдулова

03:05 «Юрий Яковлев. Диагноз «Донжуан»

03:45 Наталья Гундарева. Чужое тело

04:25 Актёрские драмы. Риск - благородное дело



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Старшая сестра

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Ошибка химика

06:30 Улицы разбитых фонарей-11. Сорок восемь часов

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:10 Попутчик

14:20 Игры разумов

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Секрет на миллион. Константин Соловьев

23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:15 Захар Прилепин. Уроки русского

00:50 Квартирник НТВ у Маргулиса. Конец фильма

02:10 Дачный ответ

03:05 Глаза в глаза. 43-я - 44-я серии

04:45 Улицы разбитых фонарей-11. Приходящая сестра



Пятый канал



05:00 Маша и Медведь

05:15 Условный мент-2. Почтовый роман

05:55 Условный мент-2. Орден за мужество

06:35 Условный мент-2. Водопроводчик

07:20 Условный мент-2. Леди Джаз

08:15 Условный мент. Возвращение

09:00 Страна советов

09:30 Условный мент. Беспокойный участок

10:20 Условный мент. Курьер поневоле

11:15 Условный мент. Обманутые мечты

12:10 Условный мент. Свидание со смертью

13:00 Условный мент. Фото на память

13:45 Условный мент. Крупный улов

14:40 Условный мент. Дороже денег

15:35 Условный мент. Рок

16:25 Условный мент. Боевая классика

17:20 Условный мент. Смертельный квест

18:15 Условный мент. Мнимый больной

19:10 Условный мент. Последняя роль

20:00 След. Ролевые игры

20:45 След. Исчадие ада

21:35 След. Король сюрпризов

22:30 След. Убить Кацуговского

23:15 След. Во саду ли в огороде

00:00 Известия. Главное

01:05 Светская хроника

01:55 Прокурорская проверка. Восемь лет спустя

02:45 Прокурорская проверка. Мухи

03:40 Прокурорская проверка. Пираньи



Домашний



04:20 Преступления страсти. 49-я - 50-я серии

05:55 6 кадров

06:05 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:40 Одиноким предоставляется общежитие

08:15 Дорога, ведущая к счастью. 1-я и 2-я серии

10:05 Пять ужинов. 119-я серия

10:20 Подмосковная кадриль. 1-я - 4-я серии

14:45 Холодное блюдо. 1-я - 4-я серии

19:00 Яркое пламя. 33-я - 36-я серии

22:30 Скажи, подруга

22:45 Срок давности. 1-я - 4-я серии

02:05 Мой осенний блюз

03:50 Преступления страсти. 51-я - 53-я серии



ТНТ



04:20 Студия Союз. 2-я серия

05:05 Импровизация. 217-я серия

05:50 Импровизация. Дайджест. 218-я - 219-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии

09:00 Салон. 1-я - 2-я серии

10:00 Экстрасенсы ведут расследование. 3 серии

13:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 50-я - 52-я серии

21:00 Ярче звёзд. 1-я серия

23:00 Женский стендап. 78-я серия

00:00 Такое кино! 451-я серия

00:35 Медея

02:35 Импровизация. Команды. 32-я - 33-я серии

04:25 Студия Союз Дайджест. 147-я серия



СТС



04:55 6 кадров

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Детектив Финник

08:00 Шоу «Уральские пельмени«

09:00 ПроСТО кухня. 277-я - 278-я серии

10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 8-я серия

11:00 Шоу «Уральские пельмени»

12:05 Тайна семьи монстров

13:45 Монстры против пришельцев

15:35 Монстры на каникулах

17:20 Монстры на каникулах-2

19:05 Монстры на каникулах-3. Море зовёт

21:00 1+1

23:15 2+1

01:40 Папины дочки

04:45 6 кадров



Матч ТВ



03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Команда МАТЧ

10:25 РецепТура

10:55 Смешанные единоборства. АСА. А.-А. Абдулвахабов - М. Коков

12:55 Новости

13:00 Все на Матч!

13:45 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

14:20 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость грозная». Туринг. Прямой эфир

15:20 Все на Матч!

16:20 Новости

16:25 Футбол. Суперлига. Женщины. «Зенит» - ЦСКА. Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

18:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Ростов». Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Милан». Прямой эфир

23:45Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Васко да Гама» - «Сан-Паулу». Прямой эфир

02:35 Смешанные единоборства. UFC. Г. Доусон - Б. Грин. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект

18:00 Засекреченные списки

19:00 Напролом

20:55 Капитан Марвел

23:15 Район №9

01:25 Эверли

02:55 Анон

04:20 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:40 Легендарные полководцы. Петр Румянцев

05:20 Усатый нянь

06:30 Королевство кривых зеркал

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:25 В добрый час

11:40 Мужики. Олег Харитонов

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров

14:30 Легенды науки. Юрий Кнорозов

15:20 Время героев. Александр Иванов

15:40 Главный день. Борис Романченко. История экипажа Ту-104

16:35 Высота 89

19:00 Новости дня

19:25 «Агент Зеленский». Расследование Скотта Риттера

21:10 Классик

23:30 Приказ: Огонь не открывать

01:20 Приказ: Перейти границу

02:50 Небесный тихоход

04:15 Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Рене Магритт «Сын человеческий»

07:05 Васса

09:15 Мы - грамотеи!

10:00 Новости культуры

10:15 Жизнь прошла мимо

11:55 Земля людей. Гинухцы. Там, где летают орлы

12:25 Черные дыры. Белые пятна

13:10 Союз - Аполлон

14:00 Три минуты тишины

14:05 Рассказы из русской истории

15:20 «Нобелевские победы российской науки». К 300-летию Российской академии наук. Фильм 3-й - «Николай Семенов»

16:05 Большие и маленькие. Сезон 5. 6-я серия - «Современный танец»

18:10 Энциклопедия загадок. Тайна Стыдливой мимозы

18:40 Доминанты. «Кармен». Елена Образцова

19:30 Новости культуры

19:45 Корова

22:00 Агора

23:00 Три минуты тишины

23:05 Не время любить

00:30 Искатели. Проклятая сабля Девлет-Гирея

01:15 Жизнь прошла мимо

02:45 «Жили-были...». «Крылья, ноги и хвосты»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:30 Пятница News. 179-я серия

05:50 Тайны Медовой долины

06:10 Простоквашино

06:40 Дети шпионов-4: Армагеддон

08:30 Мамы Пятницы. Сезон 6. 6-я серия

09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 6-я - 7-я серии

11:00 Четыре свадьбы. «Деревенская свадьба VS Свадьба в замке»

13:00 Четыре дачи. Сезон 2. 9-я серия

14:40 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле минимализм VS Ассирийская свадьба»

16:50 Четыре свадьбы. «Народно-готический панк VS Классическая свадьба»

18:40 Четыре свадьбы. «Свадьба-вечеринка VS Свадьба с татарским колоритом»

20:40 Четыре свадьбы. «Русская народная свадьбы VS Свадьба на пивзаводе»

23:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 6-я серия

01:40 Дивергент, глава 2: Инсургент

03:30 Пятница News. 181-я серия

04:00 Инсайдеры. «Ставрополь»

04:40 Пятница News. 180-я серия



МИР



05:00 Член правительства

05:20 Мультфильмы

06:00 Все как у людей

06:15 Мультфильмы

07:05 Развлечение для старичков

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Диктор делает

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Марья-искусница

11:40 Щит и меч. 1-я - 3-я серии

16:00 Новости

16:10 Щит и меч. 3-я и 4-я серии

18:30 Новости

18:45 По семейным обстоятельствам

21:30 Выйти замуж за капитана

23:15 Курьер

00:50 Дагестан. 99

01:35 Школа жизни: комсомол

02:30 Тимур и его команда

03:50 Волга-Волга



Время начала передач - московское.