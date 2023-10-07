Программа передач ТВ, телепрограмма на 7 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 7 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 7 октября 2023
Первый канал
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
05:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
06:00 Телеканал Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Наше всё
11:05 ПроУют
12:00 Новости
12:15 Поехали!
13:10 Тот самый Мюнхгаузен. К 90-летию Марка Захарова
16:00 Валерия, Лев Лещенко, Елена Ваенга в праздничном концерте ко Дню учителя
18:00 Вечерние новости
18:20 «Михаил Задорнов: вся жизнь». 2-я часть
19:15 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
20:05 Кто хочет стать миллионером?
21:00 Время
21:35 Клуб Веселых и Находчивых. Летний кубок
23:50 Три билборда на границе Эббинга, Миссури. Две премии «Оскар»
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Куриный фарш
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 В кругу друзей
12:50 Доктор Мясников
14:00 Вести
14:50 Юморина
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Девочки не плачут
00:30 Сила обстоятельств
04:00 Родной человек
ТВЦ
04:50 Любовь первых
05:30 Помощница. 2 серии
07:20 Православная энциклопедия
07:45 Ледяное сердце Северины. 4 серии
11:30 События
11:50 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт
13:00 Вера больше не верит. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Вера больше не верит. 1-я - 2-я серии
15:20 Вера больше не верит в романтику. 2 серии
17:20 Вера больше не верит в приметы. 4 серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Русские тайны. Экстрасенсы на службе КГБ
00:10 90-е. Профессия - киллер
00:50 Специальный репортаж
01:20 Хватит слухов!
01:45 Людмила Гурченко. Брачный марафон
02:25 Последний проигрыш Александра Абдулова
03:05 «Юрий Яковлев. Диагноз «Донжуан»
03:45 Наталья Гундарева. Чужое тело
04:25 Актёрские драмы. Риск - благородное дело
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Старшая сестра
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Ошибка химика
06:30 Улицы разбитых фонарей-11. Сорок восемь часов
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:10 Попутчик
14:20 Игры разумов
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Секрет на миллион. Константин Соловьев
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:15 Захар Прилепин. Уроки русского
00:50 Квартирник НТВ у Маргулиса. Конец фильма
02:10 Дачный ответ
03:05 Глаза в глаза. 43-я - 44-я серии
04:45 Улицы разбитых фонарей-11. Приходящая сестра
Пятый канал
05:00 Маша и Медведь
05:15 Условный мент-2. Почтовый роман
05:55 Условный мент-2. Орден за мужество
06:35 Условный мент-2. Водопроводчик
07:20 Условный мент-2. Леди Джаз
08:15 Условный мент. Возвращение
09:00 Страна советов
09:30 Условный мент. Беспокойный участок
10:20 Условный мент. Курьер поневоле
11:15 Условный мент. Обманутые мечты
12:10 Условный мент. Свидание со смертью
13:00 Условный мент. Фото на память
13:45 Условный мент. Крупный улов
14:40 Условный мент. Дороже денег
15:35 Условный мент. Рок
16:25 Условный мент. Боевая классика
17:20 Условный мент. Смертельный квест
18:15 Условный мент. Мнимый больной
19:10 Условный мент. Последняя роль
20:00 След. Ролевые игры
20:45 След. Исчадие ада
21:35 След. Король сюрпризов
22:30 След. Убить Кацуговского
23:15 След. Во саду ли в огороде
00:00 Известия. Главное
01:05 Светская хроника
01:55 Прокурорская проверка. Восемь лет спустя
02:45 Прокурорская проверка. Мухи
03:40 Прокурорская проверка. Пираньи
Домашний
04:20 Преступления страсти. 49-я - 50-я серии
05:55 6 кадров
06:05 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:40 Одиноким предоставляется общежитие
08:15 Дорога, ведущая к счастью. 1-я и 2-я серии
10:05 Пять ужинов. 119-я серия
10:20 Подмосковная кадриль. 1-я - 4-я серии
14:45 Холодное блюдо. 1-я - 4-я серии
19:00 Яркое пламя. 33-я - 36-я серии
22:30 Скажи, подруга
22:45 Срок давности. 1-я - 4-я серии
02:05 Мой осенний блюз
03:50 Преступления страсти. 51-я - 53-я серии
ТНТ
04:20 Студия Союз. 2-я серия
05:05 Импровизация. 217-я серия
05:50 Импровизация. Дайджест. 218-я - 219-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии
09:00 Салон. 1-я - 2-я серии
10:00 Экстрасенсы ведут расследование. 3 серии
13:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 50-я - 52-я серии
21:00 Ярче звёзд. 1-я серия
23:00 Женский стендап. 78-я серия
00:00 Такое кино! 451-я серия
00:35 Медея
02:35 Импровизация. Команды. 32-я - 33-я серии
04:25 Студия Союз Дайджест. 147-я серия
СТС
04:55 6 кадров
05:05 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Детектив Финник
08:00 Шоу «Уральские пельмени«
09:00 ПроСТО кухня. 277-я - 278-я серии
10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 8-я серия
11:00 Шоу «Уральские пельмени»
12:05 Тайна семьи монстров
13:45 Монстры против пришельцев
15:35 Монстры на каникулах
17:20 Монстры на каникулах-2
19:05 Монстры на каникулах-3. Море зовёт
21:00 1+1
23:15 2+1
01:40 Папины дочки
04:45 6 кадров
Матч ТВ
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Команда МАТЧ
10:25 РецепТура
10:55 Смешанные единоборства. АСА. А.-А. Абдулвахабов - М. Коков
12:55 Новости
13:00 Все на Матч!
13:45 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
14:20 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость грозная». Туринг. Прямой эфир
15:20 Все на Матч!
16:20 Новости
16:25 Футбол. Суперлига. Женщины. «Зенит» - ЦСКА. Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
18:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Ростов». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Милан». Прямой эфир
23:45Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Васко да Гама» - «Сан-Паулу». Прямой эфир
02:35 Смешанные единоборства. UFC. Г. Доусон - Б. Грин. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект
18:00 Засекреченные списки
19:00 Напролом
20:55 Капитан Марвел
23:15 Район №9
01:25 Эверли
02:55 Анон
04:20 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:40 Легендарные полководцы. Петр Румянцев
05:20 Усатый нянь
06:30 Королевство кривых зеркал
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:25 В добрый час
11:40 Мужики. Олег Харитонов
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров
14:30 Легенды науки. Юрий Кнорозов
15:20 Время героев. Александр Иванов
15:40 Главный день. Борис Романченко. История экипажа Ту-104
16:35 Высота 89
19:00 Новости дня
19:25 «Агент Зеленский». Расследование Скотта Риттера
21:10 Классик
23:30 Приказ: Огонь не открывать
01:20 Приказ: Перейти границу
02:50 Небесный тихоход
04:15 Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Рене Магритт «Сын человеческий»
07:05 Васса
09:15 Мы - грамотеи!
10:00 Новости культуры
10:15 Жизнь прошла мимо
11:55 Земля людей. Гинухцы. Там, где летают орлы
12:25 Черные дыры. Белые пятна
13:10 Союз - Аполлон
14:00 Три минуты тишины
14:05 Рассказы из русской истории
15:20 «Нобелевские победы российской науки». К 300-летию Российской академии наук. Фильм 3-й - «Николай Семенов»
16:05 Большие и маленькие. Сезон 5. 6-я серия - «Современный танец»
18:10 Энциклопедия загадок. Тайна Стыдливой мимозы
18:40 Доминанты. «Кармен». Елена Образцова
19:30 Новости культуры
19:45 Корова
22:00 Агора
23:00 Три минуты тишины
23:05 Не время любить
00:30 Искатели. Проклятая сабля Девлет-Гирея
01:15 Жизнь прошла мимо
02:45 «Жили-были...». «Крылья, ноги и хвосты»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:30 Пятница News. 179-я серия
05:50 Тайны Медовой долины
06:10 Простоквашино
06:40 Дети шпионов-4: Армагеддон
08:30 Мамы Пятницы. Сезон 6. 6-я серия
09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 6-я - 7-я серии
11:00 Четыре свадьбы. «Деревенская свадьба VS Свадьба в замке»
13:00 Четыре дачи. Сезон 2. 9-я серия
14:40 Четыре свадьбы. «Свадьба в стиле минимализм VS Ассирийская свадьба»
16:50 Четыре свадьбы. «Народно-готический панк VS Классическая свадьба»
18:40 Четыре свадьбы. «Свадьба-вечеринка VS Свадьба с татарским колоритом»
20:40 Четыре свадьбы. «Русская народная свадьбы VS Свадьба на пивзаводе»
23:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 6-я серия
01:40 Дивергент, глава 2: Инсургент
03:30 Пятница News. 181-я серия
04:00 Инсайдеры. «Ставрополь»
04:40 Пятница News. 180-я серия
МИР
05:00 Член правительства
05:20 Мультфильмы
06:00 Все как у людей
06:15 Мультфильмы
07:05 Развлечение для старичков
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Диктор делает
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Марья-искусница
11:40 Щит и меч. 1-я - 3-я серии
16:00 Новости
16:10 Щит и меч. 3-я и 4-я серии
18:30 Новости
18:45 По семейным обстоятельствам
21:30 Выйти замуж за капитана
23:15 Курьер
00:50 Дагестан. 99
01:35 Школа жизни: комсомол
02:30 Тимур и его команда
03:50 Волга-Волга
Время начала передач - московское.