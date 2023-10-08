Программа передач ТВ, телепрограмма на 8 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 8 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 8 октября 2023

Первый канал



04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

05:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Играем свадьбу!

11:05 Жизнь других

12:00 Новости

12:15 Повара на колесах

13:10 Лев Лещенко, Александр Серов, Надежда Кадышева, Николай Басков в праздничном концерте ко Дню работника сельского хозяйства

15:10 «Начало». К 80-летию Инны Чуриковой

16:55 1993. Осень в огне

18:00 Вечерние новости

19:00 Перепой звезду

21:00 Время

22:35 Что? Где? Когда? Осенняя серия игр

23:45 «Тайна архитектора №1». К 150-летию Алексея Щусева

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Россия и Запад на качелях истории

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни



Россия 1



04:00 Родной человек

06:05 Личное дело майора Баранова

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены

13:00 Директор по счастью

17:00 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Личное дело майора Баранова



ТВЦ



04:25 Актёрские драмы. Риск - благородное дело

05:05 10 самых... Семейные тираны

05:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

05:40 Сыщицы. 1-я - 2-я серии

07:10 Сыщицы. Нож в спину. 1-я - 2-я серии

09:00 Здоровый смысл

09:25 Женщина с лилиями

11:30 События

11:45 «Хорошо смеемся». Юмористический концерт

12:20 Молодая жена

14:30 Московская неделя

15:00 «Дорогие товарищи. Дело универмага «Москва«

15:50 Русские тайны. Пророчества от Ивана Грозного до Путина

16:40 Помощница. 1-я - 2-я серии

19:00 Долгий свет маяка. 1-я - 4-я серии

23:00 Закаты и рассветы. 1-я - 2-я серии

00:35 События

00:50 Закаты и рассветы. 3-я - 4-я серии

02:25 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

02:35 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость». 1-я - 4-я серии



НТВ



04:45 Улицы разбитых фонарей-11. Приходящая сестра

05:35 Улицы разбитых фонарей-11. Курочка Рябова

06:30 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

20:20 Ты супер! Суперсезон

23:35 Звезды сошлись

01:00 Чемпионат и первенство России по пилонному спорту

02:20 Глаза в глаза. 45-я - 47-я серии



Пятый канал



05:00 Прокурорская проверка. Собачье дело

05:55 Прокурорская проверка. Месть и не только

06:45 Наш спецназ-2. Зверь

07:35 Наш спецназ-2. Ренегат

08:30 Наш спецназ-2. Правило бумеранга

09:20 Наш спецназ-2. Акела промахнулся

10:20 Наш спецназ-2. Семья

11:15 Наш спецназ-2. Последний угон

12:15 Наш спецназ-2. Нападение

13:10 Наш спецназ-2. Месть

14:05 Наш спецназ-2. Большая афера

14:55 Наш спецназ-2. Жатва

15:55 Наш спецназ-2. Призрак

16:45 Наш спецназ-2. Лев против змеи

17:40 Чужой район-2. Письмо

18:40 Чужой район-2. Царь воды

19:40 Чужой район-2. Расплата

20:40 Чужой район-2. Побег

21:35 Чужой район-2. Кредит

22:35 Чужой район-2. Ранение

23:30 48 часов. Лекарство от боли

00:20 48 часов. Беглец

01:05 Непокорная. 1-я - 4-я серии



Домашний



03:50 Преступления страсти. 51-я - 53-я серии

06:15 6 кадров

06:30 6 кадров

06:40 Время счастья

08:30 Уют за 15 минут

08:45 Любовь как мотив. 1-я и 2-я серии

10:40 Мама всегда права. 1-я - 4-я серии

14:55 Никому не расскажем. 1-я - 4-я серии

19:00 Яркое пламя. 37-я - 40-я серии

22:35 Твой Dомашний доктор

22:50 Вышел ежик из тумана... 1-я - 4-я серии

02:40 Одиноким предоставляется общежитие

04:05 Преступления страсти. 53-я - 55-я серии



ТНТ



04:25 Студия Союз Дайджест. 147-я серия

05:10 Студия Союз. 157-я серия

06:00 Импровизация. Дайджест. 220-я - 221-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 38-я - 39-я серии

09:00 Битва пикников. 25-я - 26-я серии

10:00 Битва экстрасенсов. 362-я - 367-я серии

18:30 Новые Звёзды в Африке. 19-я серия

21:00 Лига Городов. 4-я серия

23:00 Шоу Воли. 25-я серия

00:10 Ярче звёзд. 1-я серия

02:00 Я тебе не верю. 6-я - 7-я серии

03:35 Импровизация. Команды. Дайджест. 17-я - 18-я серии



СТС



04:45 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 «Отель «У овечек«

07:30 Детектив Финник

08:00 Шоу «Уральские пельмени»

09:00 Рогов в деле

10:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 14-я - 20-я серии

13:45 Монстры на каникулах

15:25 Монстры на каникулах-2

17:10 Монстры на каникулах-3. Море зовёт

19:05 Райя и последний дракон

21:05 Лысый нянька. Спецзадание

23:00 Неуправляемый

01:05 Простая просьба

03:05 Папины дочки



Матч ТВ



05:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира

06:00 Вы это видели

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Зарядка для хвоста

10:15 Снежные дорожки

10:25 Футбол. «Журнал Лиги чемпионов«

10:55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» - «ВВА-Подмосковье». Прямой эфир

12:55 Новости

13:00 Все на Матч!

13:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Пари НН» - «Крылья Советов». Прямой эфир

15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямой эфир

17:55 Новости

18:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - ЦСКА. Прямой эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Фиорентина». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Атлетико Паранаэнсе» - «Брагантино». Прямой эфир

02:35 Лица страны. Евгений Салахов

02:55 Новости

03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Унион»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Тайна 7 сестер

15:25 Капитан Марвел

17:50 Первый мститель

20:10 Первый мститель: Противостояние

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:15 Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...

05:30 Без права на провал

06:45 Высота 89

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным

11:30 Код доступа

12:20 «Легенды армии« с Александром Маршалом. Василий Вознюк

13:15 Специальный репортаж

13:25 Хроника Победы

15:45 Классик

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

20:40 Легендарные матчи. Футбол. 1991 год. Кубок европейских чемпионов. Реал - Спартак

23:20 Фетисов

00:05 Правда лейтенанта Климова

01:40 В добрый час

03:20 Легендарные полководцы. Александр Суворов

04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я - 2-я серии



Время начала передач - московское.



















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