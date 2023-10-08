Программа передач ТВ, телепрограмма на 8 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 8 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 8 октября 2023
Первый канал
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
05:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Играем свадьбу!
11:05 Жизнь других
12:00 Новости
12:15 Повара на колесах
13:10 Лев Лещенко, Александр Серов, Надежда Кадышева, Николай Басков в праздничном концерте ко Дню работника сельского хозяйства
15:10 «Начало». К 80-летию Инны Чуриковой
16:55 1993. Осень в огне
18:00 Вечерние новости
19:00 Перепой звезду
21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда? Осенняя серия игр
23:45 «Тайна архитектора №1». К 150-летию Алексея Щусева
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Россия и Запад на качелях истории
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
Россия 1
04:00 Родной человек
06:05 Личное дело майора Баранова
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:00 Директор по счастью
17:00 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Личное дело майора Баранова
ТВЦ
04:25 Актёрские драмы. Риск - благородное дело
05:05 10 самых... Семейные тираны
05:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
05:40 Сыщицы. 1-я - 2-я серии
07:10 Сыщицы. Нож в спину. 1-я - 2-я серии
09:00 Здоровый смысл
09:25 Женщина с лилиями
11:30 События
11:45 «Хорошо смеемся». Юмористический концерт
12:20 Молодая жена
14:30 Московская неделя
15:00 «Дорогие товарищи. Дело универмага «Москва«
15:50 Русские тайны. Пророчества от Ивана Грозного до Путина
16:40 Помощница. 1-я - 2-я серии
19:00 Долгий свет маяка. 1-я - 4-я серии
23:00 Закаты и рассветы. 1-я - 2-я серии
00:35 События
00:50 Закаты и рассветы. 3-я - 4-я серии
02:25 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
02:35 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость». 1-я - 4-я серии
НТВ
04:45 Улицы разбитых фонарей-11. Приходящая сестра
05:35 Улицы разбитых фонарей-11. Курочка Рябова
06:30 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20:20 Ты супер! Суперсезон
23:35 Звезды сошлись
01:00 Чемпионат и первенство России по пилонному спорту
02:20 Глаза в глаза. 45-я - 47-я серии
Пятый канал
05:00 Прокурорская проверка. Собачье дело
05:55 Прокурорская проверка. Месть и не только
06:45 Наш спецназ-2. Зверь
07:35 Наш спецназ-2. Ренегат
08:30 Наш спецназ-2. Правило бумеранга
09:20 Наш спецназ-2. Акела промахнулся
10:20 Наш спецназ-2. Семья
11:15 Наш спецназ-2. Последний угон
12:15 Наш спецназ-2. Нападение
13:10 Наш спецназ-2. Месть
14:05 Наш спецназ-2. Большая афера
14:55 Наш спецназ-2. Жатва
15:55 Наш спецназ-2. Призрак
16:45 Наш спецназ-2. Лев против змеи
17:40 Чужой район-2. Письмо
18:40 Чужой район-2. Царь воды
19:40 Чужой район-2. Расплата
20:40 Чужой район-2. Побег
21:35 Чужой район-2. Кредит
22:35 Чужой район-2. Ранение
23:30 48 часов. Лекарство от боли
00:20 48 часов. Беглец
01:05 Непокорная. 1-я - 4-я серии
Домашний
03:50 Преступления страсти. 51-я - 53-я серии
06:15 6 кадров
06:30 6 кадров
06:40 Время счастья
08:30 Уют за 15 минут
08:45 Любовь как мотив. 1-я и 2-я серии
10:40 Мама всегда права. 1-я - 4-я серии
14:55 Никому не расскажем. 1-я - 4-я серии
19:00 Яркое пламя. 37-я - 40-я серии
22:35 Твой Dомашний доктор
22:50 Вышел ежик из тумана... 1-я - 4-я серии
02:40 Одиноким предоставляется общежитие
04:05 Преступления страсти. 53-я - 55-я серии
ТНТ
04:25 Студия Союз Дайджест. 147-я серия
05:10 Студия Союз. 157-я серия
06:00 Импровизация. Дайджест. 220-я - 221-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 38-я - 39-я серии
09:00 Битва пикников. 25-я - 26-я серии
10:00 Битва экстрасенсов. 362-я - 367-я серии
18:30 Новые Звёзды в Африке. 19-я серия
21:00 Лига Городов. 4-я серия
23:00 Шоу Воли. 25-я серия
00:10 Ярче звёзд. 1-я серия
02:00 Я тебе не верю. 6-я - 7-я серии
03:35 Импровизация. Команды. Дайджест. 17-я - 18-я серии
СТС
04:45 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 «Отель «У овечек«
07:30 Детектив Финник
08:00 Шоу «Уральские пельмени»
09:00 Рогов в деле
10:00 Папины дочки. Новые. Сезон 1. 14-я - 20-я серии
13:45 Монстры на каникулах
15:25 Монстры на каникулах-2
17:10 Монстры на каникулах-3. Море зовёт
19:05 Райя и последний дракон
21:05 Лысый нянька. Спецзадание
23:00 Неуправляемый
01:05 Простая просьба
03:05 Папины дочки
Матч ТВ
05:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира
06:00 Вы это видели
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Зарядка для хвоста
10:15 Снежные дорожки
10:25 Футбол. «Журнал Лиги чемпионов«
10:55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» - «ВВА-Подмосковье». Прямой эфир
12:55 Новости
13:00 Все на Матч!
13:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Пари НН» - «Крылья Советов». Прямой эфир
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямой эфир
17:55 Новости
18:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - ЦСКА. Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Фиорентина». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Атлетико Паранаэнсе» - «Брагантино». Прямой эфир
02:35 Лица страны. Евгений Салахов
02:55 Новости
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Унион»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Тайна 7 сестер
15:25 Капитан Марвел
17:50 Первый мститель
20:10 Первый мститель: Противостояние
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:15 Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...
05:30 Без права на провал
06:45 Высота 89
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
11:30 Код доступа
12:20 «Легенды армии« с Александром Маршалом. Василий Вознюк
13:15 Специальный репортаж
13:25 Хроника Победы
15:45 Классик
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
20:40 Легендарные матчи. Футбол. 1991 год. Кубок европейских чемпионов. Реал - Спартак
23:20 Фетисов
00:05 Правда лейтенанта Климова
01:40 В добрый час
03:20 Легендарные полководцы. Александр Суворов
04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я - 2-я серии
Время начала передач - московское.