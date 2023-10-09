Программа передач ТВ, телепрограмма на 9 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 9 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 9 октября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Бизон: Дело манекенщицы. 1-я - 2-я серии
23:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Лихорадка. 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-5. «Смерть за кадром». 1-я - 2-я серии
03:40 Морозова. 9-я серия - «Театр»
ТВЦ
04:35 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 4-я серия
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:10 Актёрские судьбы. Инна Гулая и Геннадий Шпаликов
08:50 Вера больше не верит. 1-я - 2-я серии
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Старая гвардия. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Нелли Неведина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Сельский детектив. Чёрная бабочка. 1-я - 2-я серии
17:00 Цена измены
17:50 События
18:15 Провинциальный детектив. «Убийство с привкусом любви». 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Не приговор
23:05 Знак качества. Сухофрукты
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Русские тайны. Экстрасенсы на службе КГБ
01:25 Яак Йоала. Горькая лаванда
02:05 Февральская революция: Заговор или неизбежность? Фильм 5-й - «От Февральской революции к Октябрьской контрреволюции»
02:45 Истории спасения. Девять дней страха
03:10 Сельский детектив. Чёрная бабочка. 1-я - 2-я серии
04:40 Короли эпизода. Ирина Мурзаева
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Консьерж без вредных привычек
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Дурачок
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-5. «Дух возмездия». «Бомж». «Суперстар»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-5. «Дух возмездия». «Бомж». «Суперстар»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-3. «Холодно-горячо». 1-я - 2-я серии
22:10 Скорая помощь-4. 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-4. 1-я - 2-я серии
00:50 Медиатор-2. 9-я - 11-я серии
03:10 Глаза в глаза. 48-я - 49-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Комната смеха
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Легавый. 19-я - 21-я серии
08:05 Репортаж судьбы
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Репортаж судьбы
10:40 Отдельное поручение
12:35 Белый человек. 1-я серия
13:00 Известия
13:30 Белый человек. 1-я - 4-я серии
17:00 Известия
17:30 След. Игрушки Фредди Крюкова
18:20 След. Мнимая невеста
19:05 След. Игра на крышке гроба
19:55 След. Раб Мидаса
20:40 След. Домашнее видео
21:25 Великолепная пятёрка-5. Синдром заложника
22:25 Великолепная пятёрка-4. Шесть гномов
23:10 Великолепная пятёрка-4. С небес на землю
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-6. Актер Актерыч
01:15 Свои-2. Дела покойников
01:55 Свои-2. Эвтаназия по-русски
02:30 След. Хоррор-турист
03:10 След. Особо ценные кадры
03:45 Прокурорская проверка. Квартира или жизнь
Домашний
04:05 Преступления страсти. 53-я - 55-я серии
06:30 6 кадров
06:40 По делам несовершеннолетних
07:35 Давай разведёмся!
08:35 Тест на отцовство
10:45 Понять. Простить. «Долги совести». «На поводке»
11:55 Порча. «Пригвождённый». «Обсидиан»
13:00 Знахарка. Светлячок
13:35 Верну любимого. Не оглядывайся
14:10 Голоса ушедших душ. Тяжёлая правда
14:45 Кризисный центр. 21-я - 24-я серии
19:00 Перезвоню позже. 1-я - 4-я серии
23:05 Понять. Простить. «Долги совести». «На поводке»
00:15 Порча. «Обсидиан». «Пригвождённый»
01:10 Знахарка. Светлячок
01:35 Верну любимого. Не оглядывайся
02:00 Голоса ушедших душ. Тяжёлая правда
02:25 Тест на отцовство
04:05 Кризисный центр. 21-я - 22-я серии
ТНТ
04:25 Импровизация. Команды. Дайджест. 18-я серия
05:10 Студия Союз Дайджест. Сезон 4. 158-я серия
06:00 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 222-я - 223-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 40-я - 41-я серии
09:00 Новые Звёзды в Африке. 19-я серия
11:30 Интерны. 21-я - 31-я серии
17:00 Полицейский с Рублевки. 13-я - 15-я серии
20:00 Иванько. 30-я - 31-я серии
21:00 Мендельсон. 9-я - 10-я серии
22:00 Однажды в России. 260-я серия
23:00 Лига городов. 3-я серия
00:35 Такое кино! 451-я серия
01:05 Импровизация. Команды. 34-я - 35-я серии
03:10 Студия Союз. 15-я серия
04:00 Студия Союз. 3-я серия
04:45 Импровизация. Дайджест. 225-я серия
СТС
05:00 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 8-я серия
09:05 Тайна семьи монстров
10:50 Уральские пельмени. Смехbook
11:00 Шоу «Уральские пельмени»
19:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 1-я - 2-я серии
19:45 Суперниндзя. Сезон 2. 1-я серия
23:30 Без тормозов
01:25 Страна Саша
02:45 Кухня. Война за отель
Матч ТВ
05:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира
06:00 Игра миллионов
06:30 Всё о главном
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Легендарные клубы
11:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Игра миллионов
14:55 Новости
15:00 География спорта. Новосибирск
15:30 Все на Матч!
16:25 Футбол. Первая Лига. «Тюмень» - «Торпедо». Прямой эфир
18:30 Громко
19:50 Новости
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» - МБА. Прямой эфир
22:00 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 7. Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:55 Волейбол. Кубок столетия. Финал 4-х. Мужчины. Финал
02:50 Новости
02:55 Автоспорт. СМП РСКГ Эндуранс. Кубок России
04:45 Специальный репортаж
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна« с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Мидуэй
22:40 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Напролом
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я - 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Государственная граница. 1-я серия - «Восточный рубеж»
12:45 Слепой. 1-я - 2-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Слепой. 1-я - 2-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Слепой. 1-я - 2-я серии
15:35 Слепой. 3-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Слепой. 3-я - 4-я серии
18:00 Оружие холодной войны. Штурмовой удар
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Ищу своих
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Без права на провал
00:55 Государственная граница. 1-я серия - «Восточный рубеж»
02:10 Неизвестная война. Великая Отечественная. 22 июня 1941 года
02:55 Легендарные полководцы. Петр Багратион
03:35 Слепой. 1-я - 2-я серии
Время начала передач - московское.