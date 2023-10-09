Программа передач ТВ, телепрограмма на 9 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 9 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 9 октября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Бизон: Дело манекенщицы. 1-я - 2-я серии

23:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Лихорадка. 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-5. «Смерть за кадром». 1-я - 2-я серии

03:40 Морозова. 9-я серия - «Театр»



ТВЦ



04:35 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 4-я серия

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:10 Актёрские судьбы. Инна Гулая и Геннадий Шпаликов

08:50 Вера больше не верит. 1-я - 2-я серии

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Старая гвардия. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Нелли Неведина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Сельский детектив. Чёрная бабочка. 1-я - 2-я серии

17:00 Цена измены

17:50 События

18:15 Провинциальный детектив. «Убийство с привкусом любви». 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Не приговор

23:05 Знак качества. Сухофрукты

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Русские тайны. Экстрасенсы на службе КГБ

01:25 Яак Йоала. Горькая лаванда

02:05 Февральская революция: Заговор или неизбежность? Фильм 5-й - «От Февральской революции к Октябрьской контрреволюции»

02:45 Истории спасения. Девять дней страха

03:10 Сельский детектив. Чёрная бабочка. 1-я - 2-я серии

04:40 Короли эпизода. Ирина Мурзаева



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Консьерж без вредных привычек

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Дурачок

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-5. «Дух возмездия». «Бомж». «Суперстар»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-5. «Дух возмездия». «Бомж». «Суперстар»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-3. «Холодно-горячо». 1-я - 2-я серии

22:10 Скорая помощь-4. 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-4. 1-я - 2-я серии

00:50 Медиатор-2. 9-я - 11-я серии

03:10 Глаза в глаза. 48-я - 49-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Комната смеха



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Легавый. 19-я - 21-я серии

08:05 Репортаж судьбы

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Репортаж судьбы

10:40 Отдельное поручение

12:35 Белый человек. 1-я серия

13:00 Известия

13:30 Белый человек. 1-я - 4-я серии

17:00 Известия

17:30 След. Игрушки Фредди Крюкова

18:20 След. Мнимая невеста

19:05 След. Игра на крышке гроба

19:55 След. Раб Мидаса

20:40 След. Домашнее видео

21:25 Великолепная пятёрка-5. Синдром заложника

22:25 Великолепная пятёрка-4. Шесть гномов

23:10 Великолепная пятёрка-4. С небес на землю

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-6. Актер Актерыч

01:15 Свои-2. Дела покойников

01:55 Свои-2. Эвтаназия по-русски

02:30 След. Хоррор-турист

03:10 След. Особо ценные кадры

03:45 Прокурорская проверка. Квартира или жизнь



Домашний



04:05 Преступления страсти. 53-я - 55-я серии

06:30 6 кадров

06:40 По делам несовершеннолетних

07:35 Давай разведёмся!

08:35 Тест на отцовство

10:45 Понять. Простить. «Долги совести». «На поводке»

11:55 Порча. «Пригвождённый». «Обсидиан»

13:00 Знахарка. Светлячок

13:35 Верну любимого. Не оглядывайся

14:10 Голоса ушедших душ. Тяжёлая правда

14:45 Кризисный центр. 21-я - 24-я серии

19:00 Перезвоню позже. 1-я - 4-я серии

23:05 Понять. Простить. «Долги совести». «На поводке»

00:15 Порча. «Обсидиан». «Пригвождённый»

01:10 Знахарка. Светлячок

01:35 Верну любимого. Не оглядывайся

02:00 Голоса ушедших душ. Тяжёлая правда

02:25 Тест на отцовство

04:05 Кризисный центр. 21-я - 22-я серии



ТНТ



04:25 Импровизация. Команды. Дайджест. 18-я серия

05:10 Студия Союз Дайджест. Сезон 4. 158-я серия

06:00 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 222-я - 223-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 40-я - 41-я серии

09:00 Новые Звёзды в Африке. 19-я серия

11:30 Интерны. 21-я - 31-я серии

17:00 Полицейский с Рублевки. 13-я - 15-я серии

20:00 Иванько. 30-я - 31-я серии

21:00 Мендельсон. 9-я - 10-я серии

22:00 Однажды в России. 260-я серия

23:00 Лига городов. 3-я серия

00:35 Такое кино! 451-я серия

01:05 Импровизация. Команды. 34-я - 35-я серии

03:10 Студия Союз. 15-я серия

04:00 Студия Союз. 3-я серия

04:45 Импровизация. Дайджест. 225-я серия



СТС



05:00 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 8-я серия

09:05 Тайна семьи монстров

10:50 Уральские пельмени. Смехbook

11:00 Шоу «Уральские пельмени»

19:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 1-я - 2-я серии

19:45 Суперниндзя. Сезон 2. 1-я серия

23:30 Без тормозов

01:25 Страна Саша

02:45 Кухня. Война за отель



Матч ТВ



05:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира

06:00 Игра миллионов

06:30 Всё о главном

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Легендарные клубы

11:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Игра миллионов

14:55 Новости

15:00 География спорта. Новосибирск

15:30 Все на Матч!

16:25 Футбол. Первая Лига. «Тюмень» - «Торпедо». Прямой эфир

18:30 Громко

19:50 Новости

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» - МБА. Прямой эфир

22:00 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 7. Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:55 Волейбол. Кубок столетия. Финал 4-х. Мужчины. Финал

02:50 Новости

02:55 Автоспорт. СМП РСКГ Эндуранс. Кубок России

04:45 Специальный репортаж



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна« с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Мидуэй

22:40 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Напролом

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я - 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Государственная граница. 1-я серия - «Восточный рубеж»

12:45 Слепой. 1-я - 2-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Слепой. 1-я - 2-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Слепой. 1-я - 2-я серии

15:35 Слепой. 3-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Слепой. 3-я - 4-я серии

18:00 Оружие холодной войны. Штурмовой удар

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Ищу своих

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Без права на провал

00:55 Государственная граница. 1-я серия - «Восточный рубеж»

02:10 Неизвестная война. Великая Отечественная. 22 июня 1941 года

02:55 Легендарные полководцы. Петр Багратион

03:35 Слепой. 1-я - 2-я серии



Время начала передач - московское.



















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