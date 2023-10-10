Программа передач ТВ, телепрограмма на 10 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 10 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 10 октября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Бизон: Дело манекенщицы. 3-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Лихорадка. 3-я - 4-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-5. «Вопросы воспитания». 1-я - 2-я серии
03:40 Морозова. 10-я серия - «Поражение»
ТВЦ
04:40 Короли эпизода. Ирина Мурзаева
05:20 Мой герой. Нелли Неведина
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Чем лечить суставы
08:45 Вера больше не верит в романтику. 1-я - 2-я серии
10:40 Актёрские драмы. Без любви виноватые
11:30 События
11:50 Старая гвардия. 3-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Роман Мадянов
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Сельский детектив. Кошки, опасные для жизни. 1-я - 2-я серии
16:55 Звёзды из трущоб
17:50 События
18:15 Провинциальный детектив. «Игра в ложь». 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:05 Правда о звёздных диетах
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Профессия - киллер
01:25 Прощание. Ирина Мирошниченко
02:05 «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей»
02:45 Истории спасения. Полёт в бездну
03:15 Сельский детектив. Кошки, опасные для жизни. 1-я - 2-я серии
04:45 Актёрские драмы. Без любви виноватые
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Комната смеха
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Призрак
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-5. «Ангел». «Новая жизнь». «Гиблое место». «Секта»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-5. «Ангел». «Новая жизнь». «Гиблое место». «Секта»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-3. «Приговор». 1-я - 2-я серии
22:10 Скорая помощь-4. 3-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-4. 3-я - 4-я серии
00:50 Медиатор-2. 12-я - 14-я серии
03:00 Глаза в глаза. 50-я - 51-я серии
04:35 Военно-исторические маршруты
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Черная вдова
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Легавый. 22-я - 24-я серии
08:20 Страна советов
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Дознаватель-2. Метель
10:25 Дознаватель-2. Подарок
11:30 Дознаватель-2. Спектакль
12:25 Дознаватель-2. Ревность
13:00 Известия
13:30 Дознаватель-2. Ревность
14:05 Дознаватель-2. Фанера
15:05 Дознаватель-2. Парковка
16:00 Дознаватель-2. Вымогатель
17:00 Известия
17:30 След. Сектор газа
18:20 След. Последнее сообщение
19:05 След. Только тебя и не хватало
19:55 След. Сплавка
20:40 След. Буква закона
21:25 Великолепная пятёрка-5. Блэкаут
22:25 Великолепная пятёрка-4. Красавчик
23:10 Великолепная пятёрка-4. Чёрная дыра
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-6. Шут гороховый
01:15 Свои-2. Ожерелье смерти
01:55 Свои-2. Ангел-хранитель
02:35 След. Диагноз - баблофилия
03:10 След. Сирота
03:50 Прокурорская проверка. Белая горячка
Домашний
04:05 Кризисный центр. 21-я - 22-я серии
05:40 По делам несовершеннолетних
07:20 Давай разведёмся!
08:20 Тест на отцовство
10:30 Понять. Простить. «Игра в прятки». «Последний шанс»
11:40 Порча. «Овощи». «Приглашение на похороны»
12:45 Знахарка. Старые счеты
13:15 Верну любимого. Отчаянный шаг
13:50 Голоса ушедших душ. Сумасшедшая
14:25 Твой Dомашний доктор
14:40 Кризисный центр. 25-я - 28-я серии
19:00 Без тебя мне жизни нет. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Игра в прятки». «Последний шанс»
00:20 Порча. «Приглашение на похороны». «Овощи»
01:15 Знахарка. Старые счеты
01:40 Верну любимого. Отчаянный шаг
02:05 Голоса ушедших душ. Сумасшедшая
02:30 Тест на отцовство
04:10 Кризисный центр. 23-я - 24-я серии
ТНТ
04:45 Импровизация. Дайджест. 225-я серия
05:40 Импровизация. 253-я - 254-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 42-я - 43-я серии
09:00 Реальные пацаны. 235-я - 239-я серии
11:30 Интерны. 32-я - 43-я серии
17:00 Полицейский с Рублевки. 15-я - 17-я серии
20:00 Иванько. 31-я - 32-я серии
21:00 Мендельсон. 11-я - 12-я серии
22:00 Однажды в России. 224-я серия
23:00 Младенец на $30 000 000
01:30 Импровизация. Команды. 36-я серия - «Финал»
02:45 Импровизация. Команды. 41-я серия
03:35 Студия Союз. 7-я - 8-я серии
СТС
02:45 Кухня. Война за отель
05:15 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 1-я - 2-я серии
09:05 «Отель «Элеон». Сезон 1. 20-я - 21-я серии
10:00 «Отель «Элеон». Сезон 2. 1-я - 6-я серии
13:40 Без тормозов
15:30 Семья по-быстрому
17:55 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 1-я - 4-я серии
20:00 Отпетые напарники
22:05 Шутки в сторону-2. Миссия в Майами
00:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 31-я серия
01:35 Кухня. Война за отель
Матч ТВ
04:45 Специальный репортаж
05:05 Наши иностранцы
05:35 Игра миллионов
06:30 География спорта. Новосибирск
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Легендарные клубы
11:25 Смешанные единоборства. UFC. К. МакГрегор - Н. Диас
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Игра миллионов
14:55 Новости
15:00 Что за спорт?
15:30 Все на Матч!
16:25 Магия большого спорта
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Автомобилист». Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Хоккей. МХЛ. «Крылья Советов» - «СКА-Юниор». Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:00 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 7. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Локомотив-Пенза»
02:50 Новости
02:55 Стрельба из лука. Кубок мира. Итоги сезона
03:55 «Динамо» Ленинград
04:45 Специальный репортаж
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Первый мститель
22:25 Водить по-русски
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Тайна 7 сестер
02:40 Самые шокирующие гипотезы
03:25 Тайны Чапман
Звезда
03:35 Слепой. 1-я - 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Государственная граница. 2-я серия - «Восточный рубеж»
12:45 Слепой. 5-я - 6-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Слепой. 5-я - 6-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Слепой. 5-я - 6-я серии
15:35 Слепой. 7-я - 8-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Слепой. 7-я - 8-я серии
18:00 Оружие холодной войны. Солдаты третьего измерения
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Улика из прошлого. Дело о климатическом оружии: США против России
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Неподсуден
01:05 Государственная граница. 2-я серия - «Восточный рубеж»
02:15 Неизвестная война. Великая Отечественная. Битва за Москву
03:05 Хроника Победы
03:35 Слепой. 5-я и 6-я серии
Время начала передач - московское.