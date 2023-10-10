Программа передач ТВ, телепрограмма на 10 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 10 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 10 октября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Бизон: Дело манекенщицы. 3-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Лихорадка. 3-я - 4-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-5. «Вопросы воспитания». 1-я - 2-я серии

03:40 Морозова. 10-я серия - «Поражение»



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Ирина Мурзаева

05:20 Мой герой. Нелли Неведина

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Чем лечить суставы

08:45 Вера больше не верит в романтику. 1-я - 2-я серии

10:40 Актёрские драмы. Без любви виноватые

11:30 События

11:50 Старая гвардия. 3-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Роман Мадянов

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Сельский детектив. Кошки, опасные для жизни. 1-я - 2-я серии

16:55 Звёзды из трущоб

17:50 События

18:15 Провинциальный детектив. «Игра в ложь». 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:05 Правда о звёздных диетах

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Профессия - киллер

01:25 Прощание. Ирина Мирошниченко

02:05 «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей»

02:45 Истории спасения. Полёт в бездну

03:15 Сельский детектив. Кошки, опасные для жизни. 1-я - 2-я серии

04:45 Актёрские драмы. Без любви виноватые



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Комната смеха

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Призрак

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-5. «Ангел». «Новая жизнь». «Гиблое место». «Секта»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-5. «Ангел». «Новая жизнь». «Гиблое место». «Секта»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-3. «Приговор». 1-я - 2-я серии

22:10 Скорая помощь-4. 3-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-4. 3-я - 4-я серии

00:50 Медиатор-2. 12-я - 14-я серии

03:00 Глаза в глаза. 50-я - 51-я серии

04:35 Военно-исторические маршруты

04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Черная вдова



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Легавый. 22-я - 24-я серии

08:20 Страна советов

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Дознаватель-2. Метель

10:25 Дознаватель-2. Подарок

11:30 Дознаватель-2. Спектакль

12:25 Дознаватель-2. Ревность

13:00 Известия

13:30 Дознаватель-2. Ревность

14:05 Дознаватель-2. Фанера

15:05 Дознаватель-2. Парковка

16:00 Дознаватель-2. Вымогатель

17:00 Известия

17:30 След. Сектор газа

18:20 След. Последнее сообщение

19:05 След. Только тебя и не хватало

19:55 След. Сплавка

20:40 След. Буква закона

21:25 Великолепная пятёрка-5. Блэкаут

22:25 Великолепная пятёрка-4. Красавчик

23:10 Великолепная пятёрка-4. Чёрная дыра

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-6. Шут гороховый

01:15 Свои-2. Ожерелье смерти

01:55 Свои-2. Ангел-хранитель

02:35 След. Диагноз - баблофилия

03:10 След. Сирота

03:50 Прокурорская проверка. Белая горячка



Домашний



04:05 Кризисный центр. 21-я - 22-я серии

05:40 По делам несовершеннолетних

07:20 Давай разведёмся!

08:20 Тест на отцовство

10:30 Понять. Простить. «Игра в прятки». «Последний шанс»

11:40 Порча. «Овощи». «Приглашение на похороны»

12:45 Знахарка. Старые счеты

13:15 Верну любимого. Отчаянный шаг

13:50 Голоса ушедших душ. Сумасшедшая

14:25 Твой Dомашний доктор

14:40 Кризисный центр. 25-я - 28-я серии

19:00 Без тебя мне жизни нет. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Игра в прятки». «Последний шанс»

00:20 Порча. «Приглашение на похороны». «Овощи»

01:15 Знахарка. Старые счеты

01:40 Верну любимого. Отчаянный шаг

02:05 Голоса ушедших душ. Сумасшедшая

02:30 Тест на отцовство

04:10 Кризисный центр. 23-я - 24-я серии



ТНТ



04:45 Импровизация. Дайджест. 225-я серия

05:40 Импровизация. 253-я - 254-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 42-я - 43-я серии

09:00 Реальные пацаны. 235-я - 239-я серии

11:30 Интерны. 32-я - 43-я серии

17:00 Полицейский с Рублевки. 15-я - 17-я серии

20:00 Иванько. 31-я - 32-я серии

21:00 Мендельсон. 11-я - 12-я серии

22:00 Однажды в России. 224-я серия

23:00 Младенец на $30 000 000

01:30 Импровизация. Команды. 36-я серия - «Финал»

02:45 Импровизация. Команды. 41-я серия

03:35 Студия Союз. 7-я - 8-я серии



СТС



02:45 Кухня. Война за отель

05:15 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 1-я - 2-я серии

09:05 «Отель «Элеон». Сезон 1. 20-я - 21-я серии

10:00 «Отель «Элеон». Сезон 2. 1-я - 6-я серии

13:40 Без тормозов

15:30 Семья по-быстрому

17:55 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 1-я - 4-я серии

20:00 Отпетые напарники

22:05 Шутки в сторону-2. Миссия в Майами

00:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 31-я серия

01:35 Кухня. Война за отель



Матч ТВ



04:45 Специальный репортаж

05:05 Наши иностранцы

05:35 Игра миллионов

06:30 География спорта. Новосибирск

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Легендарные клубы

11:25 Смешанные единоборства. UFC. К. МакГрегор - Н. Диас

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Игра миллионов

14:55 Новости

15:00 Что за спорт?

15:30 Все на Матч!

16:25 Магия большого спорта

16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Автомобилист». Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Хоккей. МХЛ. «Крылья Советов» - «СКА-Юниор». Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:00 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 7. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Локомотив-Пенза»

02:50 Новости

02:55 Стрельба из лука. Кубок мира. Итоги сезона

03:55 «Динамо» Ленинград

04:45 Специальный репортаж



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Первый мститель

22:25 Водить по-русски

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Тайна 7 сестер

02:40 Самые шокирующие гипотезы

03:25 Тайны Чапман



Звезда



03:35 Слепой. 1-я - 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Государственная граница. 2-я серия - «Восточный рубеж»

12:45 Слепой. 5-я - 6-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Слепой. 5-я - 6-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Слепой. 5-я - 6-я серии

15:35 Слепой. 7-я - 8-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Слепой. 7-я - 8-я серии

18:00 Оружие холодной войны. Солдаты третьего измерения

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Улика из прошлого. Дело о климатическом оружии: США против России

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Неподсуден

01:05 Государственная граница. 2-я серия - «Восточный рубеж»

02:15 Неизвестная война. Великая Отечественная. Битва за Москву

03:05 Хроника Победы

03:35 Слепой. 5-я и 6-я серии



Время начала передач - московское.



















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