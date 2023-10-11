Программа передач ТВ, телепрограмма на 11 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 11 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 11 октября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Бизон: Дело манекенщицы. 4-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Лихорадка. 5-я - 6-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-6. «Личный состав». 1-я - 2-я серии

03:40 Морозова. 11-я серия - «Ночное дежурство»



ТВЦ



04:45 Актёрские драмы. Без любви виноватые

05:20 Мой герой. Роман Мадянов

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Как худеть пожилым

08:50 Вера больше не верит в приметы. 1-я - 2-я серии

10:40 Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична

11:30 События

11:50 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Галина Хомчик

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Сельский детектив. Крыло ворона. 1-я - 2-я серии

16:55 Охотницы на миллионеров

17:50 События

18:15 Провинциальный детектив. «Пока смерть не соединит нас». 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 96-я серия

23:05 Хроники московского быта. Пьяная политика

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Русские тайны. Пророчества от Ивана Грозного до Путина

01:25 Знак качества. Можно ли есть на ночь?

02:05 Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе

02:50 Истории спасения. Животный страх

03:15 Сельский детектив. Крыло ворона. 1-я - 2-я серии

04:45 Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Черная вдова

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Разоблачение

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-6. «Снегурочка». «Ворожея». «Голоса». «Игра»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-6. «Снегурочка». «Ворожея». «Голоса». «Игра»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-3. «Человек за спиной». 1-я - 2-я серии

22:10 Скорая помощь-4. 5-я - 6-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-4. 5-я - 6-я серии

00:50 Медиатор-2. 15-я - 16-я серии

02:35 Глаза в глаза. 52-я - 54-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Шоковая терапия



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Легавый-2. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Дознаватель-2. Вымогатель

10:25 Дознаватель-2. Нестандартный подход

11:25 Дознаватель-2. Справка

12:25 Дознаватель-2. Бытовой конфликт

13:00 Известия

13:30 Дознаватель-2. Бытовой конфликт

14:05 Дознаватель-2. Терминал

15:05 Дознаватель-2. Контракт

16:00 Дознаватель-2. Репутация

17:00 Известия

17:30 След. Кольцо с турмалином

18:20 След. Место под солнцем

19:05 След. Сила Толи

19:55 След. Кругом одни герои

20:40 След. Для чего человеку мозг

21:25 Великолепная пятёрка-5. Резонанс

22:25 Великолепная пятёрка-4. Киднеппинг по-русски

23:10 Великолепная пятёрка-4. Тяжелый пациент

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-6. Королева шмота

01:15 Свои-2. Похититель душ

01:55 Свои-2. Несчастливая машина

02:30 След. Гость из будущего

03:10 След. Поворот не туда

03:50 Прокурорская проверка. Аромат смерти



Домашний



04:10 Кризисный центр. 23-я - 24-я серии

05:45 По делам несовершеннолетних

07:30 Давай разведёмся!

08:30 Тест на отцовство

10:45 Понять. Простить. «Между небом и землёй». «Привет из прошлого»

11:50 Порча. «Дурочка». «Уговор»

13:00 Знахарка. Маска

13:35 Верну любимого. Мой милый мальчик

14:10 Голоса ушедших душ. Семья

14:45 Кризисный центр. 29-я - 32-я серии

19:00 Пока идут часы. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Между небом и землёй». «Привет из прошлого»

00:25 Порча. «Уговор». «Дурочка»

01:15 Знахарка. Маска

01:40 Верну любимого. Мой милый мальчик

02:05 Голоса ушедших душ. Семья

02:30 Тест на отцовство

04:10 Кризисный центр. 25-я - 26-я серии



ТНТ



04:20 Студия Союз. 8-я серия

05:10 Студия Союз. 12-я серия

05:55 Импровизация. 226-я - 227-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 7-я - 8-я серии

09:00 Реальные пацаны. 240-я - 244-я серии

11:30 Интерны. 44-я - 54-я серии

17:00 Полицейский с Рублевки. 17-я - 19-я серии

20:00 Иванько. 32-я - 33-я серии

21:00 Пятый элемент

23:35 Время ведьм

01:20 Импровизация. Команды. 42-я - 43-я серии

03:00 Студия Союз. 13-я - 14-я серии

04:35 Студия Союз. 18-я серия



СТС



01:35 Кухня. Война за отель

05:15 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 3-я - 4-я серии

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:25 «Отель «Элеон». Сезон 2. 7-я - 13-я серии

13:25 Шутки в сторону-2. Миссия в Майами

15:40 Отпетые напарники

17:55 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 3-я - 6-я серии

20:00 Дедушка нелёгкого поведения

21:55 1+1

00:10 Знакомство с Факерами

02:20 Кухня. Война за отель



Матч ТВ



04:45 Специальный репортаж

05:05 Голевая неделя. РФ

05:35 Игра миллионов

06:30 Что за спорт?

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Легендарные клубы

11:25 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - Э. Барбоза

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Игра миллионов

14:55 Новости

15:00 Вид сверху

15:30 Все на Матч!

16:25 Магия большого спорта

16:55 Вы это видели

17:40 Гандбол. Газпром лига. «Машека» - «Чеховские медведи». Прямой эфир

19:15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - ЦСКА. Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:50 24-часовая гонка

00:55 Баскетбол. Чемпионат России. Премьер-лига. Женщины. «НИКА-Лузалес» - МБА

02:50 Новости

02:55 Стрельба из лука. Кубок мира. Итоги сезона

03:55 Услышать ветер

04:45 Специальный репортаж



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Первый мститель: Противостояние

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Ограбление по-джентльменски

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



03:35 Слепой. 5-я - 8-я серии

05:15 Слепой. 7-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Государственная граница. 1-я серия - «Красный песок»

12:35 Специальный репортаж

13:00 Новости дня

13:25 Слепой-2. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Слепой-2. 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Слепой-2. 1-я - 4-я серии

18:00 Оружие холодной войны. Неуловимые ракеты

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Секретные материалы

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Гонка с преследованием

01:05 Государственная граница. 1-я серия - «Красный песок»

02:15 Неизвестная война. Великая Отечественная. Блокада Ленинграда

03:05 Легендарные полководцы. Михаил Скобелев

03:50 Слепой-2. 1-я - 2-я серии



Время начала передач - московское.



















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