Программа передач ТВ, телепрограмма на 11 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 11 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 11 октября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Бизон: Дело манекенщицы. 4-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Лихорадка. 5-я - 6-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-6. «Личный состав». 1-я - 2-я серии
03:40 Морозова. 11-я серия - «Ночное дежурство»
ТВЦ
04:45 Актёрские драмы. Без любви виноватые
05:20 Мой герой. Роман Мадянов
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Как худеть пожилым
08:50 Вера больше не верит в приметы. 1-я - 2-я серии
10:40 Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична
11:30 События
11:50 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Галина Хомчик
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Сельский детектив. Крыло ворона. 1-я - 2-я серии
16:55 Охотницы на миллионеров
17:50 События
18:15 Провинциальный детектив. «Пока смерть не соединит нас». 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 96-я серия
23:05 Хроники московского быта. Пьяная политика
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Русские тайны. Пророчества от Ивана Грозного до Путина
01:25 Знак качества. Можно ли есть на ночь?
02:05 Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе
02:50 Истории спасения. Животный страх
03:15 Сельский детектив. Крыло ворона. 1-я - 2-я серии
04:45 Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Черная вдова
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Разоблачение
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-6. «Снегурочка». «Ворожея». «Голоса». «Игра»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-6. «Снегурочка». «Ворожея». «Голоса». «Игра»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-3. «Человек за спиной». 1-я - 2-я серии
22:10 Скорая помощь-4. 5-я - 6-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-4. 5-я - 6-я серии
00:50 Медиатор-2. 15-я - 16-я серии
02:35 Глаза в глаза. 52-я - 54-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Шоковая терапия
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Легавый-2. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Дознаватель-2. Вымогатель
10:25 Дознаватель-2. Нестандартный подход
11:25 Дознаватель-2. Справка
12:25 Дознаватель-2. Бытовой конфликт
13:00 Известия
13:30 Дознаватель-2. Бытовой конфликт
14:05 Дознаватель-2. Терминал
15:05 Дознаватель-2. Контракт
16:00 Дознаватель-2. Репутация
17:00 Известия
17:30 След. Кольцо с турмалином
18:20 След. Место под солнцем
19:05 След. Сила Толи
19:55 След. Кругом одни герои
20:40 След. Для чего человеку мозг
21:25 Великолепная пятёрка-5. Резонанс
22:25 Великолепная пятёрка-4. Киднеппинг по-русски
23:10 Великолепная пятёрка-4. Тяжелый пациент
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-6. Королева шмота
01:15 Свои-2. Похититель душ
01:55 Свои-2. Несчастливая машина
02:30 След. Гость из будущего
03:10 След. Поворот не туда
03:50 Прокурорская проверка. Аромат смерти
Домашний
04:10 Кризисный центр. 23-я - 24-я серии
05:45 По делам несовершеннолетних
07:30 Давай разведёмся!
08:30 Тест на отцовство
10:45 Понять. Простить. «Между небом и землёй». «Привет из прошлого»
11:50 Порча. «Дурочка». «Уговор»
13:00 Знахарка. Маска
13:35 Верну любимого. Мой милый мальчик
14:10 Голоса ушедших душ. Семья
14:45 Кризисный центр. 29-я - 32-я серии
19:00 Пока идут часы. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Между небом и землёй». «Привет из прошлого»
00:25 Порча. «Уговор». «Дурочка»
01:15 Знахарка. Маска
01:40 Верну любимого. Мой милый мальчик
02:05 Голоса ушедших душ. Семья
02:30 Тест на отцовство
04:10 Кризисный центр. 25-я - 26-я серии
ТНТ
04:20 Студия Союз. 8-я серия
05:10 Студия Союз. 12-я серия
05:55 Импровизация. 226-я - 227-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 7-я - 8-я серии
09:00 Реальные пацаны. 240-я - 244-я серии
11:30 Интерны. 44-я - 54-я серии
17:00 Полицейский с Рублевки. 17-я - 19-я серии
20:00 Иванько. 32-я - 33-я серии
21:00 Пятый элемент
23:35 Время ведьм
01:20 Импровизация. Команды. 42-я - 43-я серии
03:00 Студия Союз. 13-я - 14-я серии
04:35 Студия Союз. 18-я серия
СТС
01:35 Кухня. Война за отель
05:15 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 3-я - 4-я серии
09:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:25 «Отель «Элеон». Сезон 2. 7-я - 13-я серии
13:25 Шутки в сторону-2. Миссия в Майами
15:40 Отпетые напарники
17:55 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 3-я - 6-я серии
20:00 Дедушка нелёгкого поведения
21:55 1+1
00:10 Знакомство с Факерами
02:20 Кухня. Война за отель
Матч ТВ
04:45 Специальный репортаж
05:05 Голевая неделя. РФ
05:35 Игра миллионов
06:30 Что за спорт?
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Легендарные клубы
11:25 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - Э. Барбоза
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Игра миллионов
14:55 Новости
15:00 Вид сверху
15:30 Все на Матч!
16:25 Магия большого спорта
16:55 Вы это видели
17:40 Гандбол. Газпром лига. «Машека» - «Чеховские медведи». Прямой эфир
19:15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - ЦСКА. Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:50 24-часовая гонка
00:55 Баскетбол. Чемпионат России. Премьер-лига. Женщины. «НИКА-Лузалес» - МБА
02:50 Новости
02:55 Стрельба из лука. Кубок мира. Итоги сезона
03:55 Услышать ветер
04:45 Специальный репортаж
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Первый мститель: Противостояние
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Ограбление по-джентльменски
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
03:35 Слепой. 5-я - 8-я серии
05:15 Слепой. 7-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Государственная граница. 1-я серия - «Красный песок»
12:35 Специальный репортаж
13:00 Новости дня
13:25 Слепой-2. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Слепой-2. 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Слепой-2. 1-я - 4-я серии
18:00 Оружие холодной войны. Неуловимые ракеты
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Секретные материалы
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Гонка с преследованием
01:05 Государственная граница. 1-я серия - «Красный песок»
02:15 Неизвестная война. Великая Отечественная. Блокада Ленинграда
03:05 Легендарные полководцы. Михаил Скобелев
03:50 Слепой-2. 1-я - 2-я серии
Время начала передач - московское.