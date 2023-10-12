Программа передач ТВ, телепрограмма на 12 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 12 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 12 октября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Бизон: Дело манекенщицы. 5-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Первые лица
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Лихорадка. 7-я - 8-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-6. «Веселый слоник». 1-я - 2-я серии
03:40 Морозова. 12-я серия - «Вечеринка»
ТВЦ
04:45 Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична
05:20 Мой герой. Галина Хомчик
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Часы старения
08:50 Вера больше не верит в приметы. 3-я - 4-я серии
10:40 Актёрские драмы. Вечно вторые
11:30 События
11:50 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 3-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Александр Адабашьян
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Сельский детектив. Актриса. 1-я - 2-я серии
16:55 Секс-бомбы со стажем
17:50 События
18:10 Смерть на языке цветов. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Фальшивые старички и девочки
23:05 Легенды эстрады. На обочине
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 «Дорогие товарищи. Дело универмага «Москва»
01:25 Семейные тайны. Никита Хрущев
02:05 Кто убил Бенито Муссолини?
02:45 Истории спасения. Огненное ДТП
03:15 Сельский детектив. Актриса. 1-я - 2-я серии
04:45 Актёрские драмы. Вечно вторые
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Шоковая терапия
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Неудачные пробы
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-6. «Пассажир». «Голубые». «Тезки»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-6. «Пассажир». «Голубые». «Тезки»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-3. «Опасный возраст». 1-я - 2-я серии
22:10 Скорая помощь-4. 7-я - 8-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-4. 7-я - 8-я серии
00:50 Поздняков
01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет у России будет своя база на Луне
01:55 Глаза в глаза. 55-я - 58-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Шумный сосед
Пятый канал
05:00 Известия
05:50 Легавый-2. 5-я - 7-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Дознаватель-2. Репутация
10:25 Дознаватель-2. Скорость
11:30 Дознаватель-2. Банда
12:25 Дознаватель-2. Гвоздь
13:00 Известия
13:30 Дознаватель-2. Гвоздь
14:05 Дознаватель-2. Свобода
15:05 Дознаватель-2. Груз
16:00 Дознаватель-2. Расплата
17:00 Известия
17:30 След. Самая опасная профессия
18:20 След. Отморозок
19:00 След. Одна могила на двоих
19:45 След. Дело мертвых
20:40 След. Каждый сверчок
21:25 Великолепная пятёрка-5. Рецепт острого блюда
22:25 Великолепная пятёрка-4. Случайный набор
23:10 Великолепная пятёрка-4. Крик
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-6. Герда
01:15 Свои-2. Старый хуторок
01:50 Свои-2. Лекарство от любви
02:30 След. Король сюрпризов
03:10 След. Домашнее видео
03:45 Прокурорская проверка. Кровь со льдом
Домашний
04:10 Кризисный центр. 25-я - 26-я серии
05:45 По делам несовершеннолетних
07:30 Давай разведёмся!
08:30 Тест на отцовство
10:40 Понять. Простить. «Кому ты такая нужна». «Синдром папы Карло»
11:45 Порча. «Зов прошлого». «К ответу»
12:50 Знахарка. Полет бабочки
13:25 Верну любимого. Никто
14:00 Голоса ушедших душ. Картошка
14:35 Кризисный центр. 33-я - 36-я серии
19:00 Постучись в мою калитку. 1-я - 4-я серии
23:10 Понять. Простить. «Кому ты такая нужна». «Синдром папы Карло»
00:15 Порча. «К ответу». «Зов прошлого»
01:10 Знахарка. Полет бабочки
01:35 Верну любимого. Никто
02:00 Голоса ушедших душ. Картошка
02:25 Тест на отцовство
04:05 Кризисный центр. 27-я - 28-я серии
ТНТ
04:35 Студия Союз. 18-я серия
05:20 Импровизация. 228-я - 230-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 9-я - 10-я серии
09:00 Реальные пацаны. 245-я - 249-я серии
11:30 Интерны. 55-я - 66-я серии
17:00 Полицейский с Рублевки. 19-я - 21-я серии
20:00 Иванько. 33-я - 34-я серии
21:00 Валериан и город тысячи планет
23:45 Пятый элемент
02:05 Импровизация. Команды. 44-я - 45-я серии
03:45 Студия Союз. 19-я - 20-я серии
СТС
02:20 Кухня. Война за отель
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 5-я - 6-я серии
09:05 Уральские пельмени. Смехbook
09:10 «Отель «Элеон». Сезон 2. 13-я - 21-я серии
14:10 Монстры против пришельцев
16:05 Монстры на каникулах
17:55 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 5-я - 8-я серии
20:00 Лысый нянька. Спецзадание
21:55 Месть пушистых
23:40 Короче
02:20 Кухня. Война за отель
Матч ТВ
04:45 Специальный репортаж
05:05 География спорта. Новосибирск
05:35 Игра миллионов
06:00 Игра миллионов
06:30 Вид сверху
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Легендарные клубы
11:25 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - Э. Яквинта
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Боулинг. Континентальная лига. Про-тур. Прямой эфир
16:25 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России - «СКА Бразил» (Бразилия). Прямой эфир
18:30 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Камерун. Прямой эфир
21:35 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Испания - Шотландия. Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
01:20 Что за спорт?
01:50 Новости
01:55 Футбол. ЧМ-2026. Отборочный турнир. Аргентина - Парагвай. Прямой эфир
04:00 Гандбол. Газпром лига. «Машека» - «Чеховские медведи»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Район №9
22:05 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 По следу хакера
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
03:50 Слепой-2. 1-я - 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Государственная граница. 2-я серия - «Красный песок»
12:45 По горячим следам
13:00 Новости дня
13:25 Слепой-2. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Слепой-2. 5-я - 8-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Слепой-2. 5-я - 8-я серии
18:00 Оружие холодной войны. Рубеж перехвата
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Код доступа
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Лекарство против страха
01:10 Государственная граница. 2-я серия - «Красный песок»
02:25 Неизвестная война. Великая Отечественная. Партизаны. Война в тылу врага
03:15 Гонка с преследованием
04:45 Хроника Победы
Время начала передач - московское.