Программа передач ТВ, телепрограмма на 12 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 12 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 12 октября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Бизон: Дело манекенщицы. 5-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Первые лица

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Лихорадка. 7-я - 8-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-6. «Веселый слоник». 1-я - 2-я серии

03:40 Морозова. 12-я серия - «Вечеринка»



ТВЦ



04:45 Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична

05:20 Мой герой. Галина Хомчик

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Часы старения

08:50 Вера больше не верит в приметы. 3-я - 4-я серии

10:40 Актёрские драмы. Вечно вторые

11:30 События

11:50 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 3-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Александр Адабашьян

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Сельский детектив. Актриса. 1-я - 2-я серии

16:55 Секс-бомбы со стажем

17:50 События

18:10 Смерть на языке цветов. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Фальшивые старички и девочки

23:05 Легенды эстрады. На обочине

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 «Дорогие товарищи. Дело универмага «Москва»

01:25 Семейные тайны. Никита Хрущев

02:05 Кто убил Бенито Муссолини?

02:45 Истории спасения. Огненное ДТП

03:15 Сельский детектив. Актриса. 1-я - 2-я серии

04:45 Актёрские драмы. Вечно вторые



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Шоковая терапия

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Неудачные пробы

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-6. «Пассажир». «Голубые». «Тезки»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-6. «Пассажир». «Голубые». «Тезки»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-3. «Опасный возраст». 1-я - 2-я серии

22:10 Скорая помощь-4. 7-я - 8-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-4. 7-я - 8-я серии

00:50 Поздняков

01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет у России будет своя база на Луне

01:55 Глаза в глаза. 55-я - 58-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Шумный сосед



Пятый канал



05:00 Известия

05:50 Легавый-2. 5-я - 7-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Дознаватель-2. Репутация

10:25 Дознаватель-2. Скорость

11:30 Дознаватель-2. Банда

12:25 Дознаватель-2. Гвоздь

13:00 Известия

13:30 Дознаватель-2. Гвоздь

14:05 Дознаватель-2. Свобода

15:05 Дознаватель-2. Груз

16:00 Дознаватель-2. Расплата

17:00 Известия

17:30 След. Самая опасная профессия

18:20 След. Отморозок

19:00 След. Одна могила на двоих

19:45 След. Дело мертвых

20:40 След. Каждый сверчок

21:25 Великолепная пятёрка-5. Рецепт острого блюда

22:25 Великолепная пятёрка-4. Случайный набор

23:10 Великолепная пятёрка-4. Крик

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Свои-6. Герда

01:15 Свои-2. Старый хуторок

01:50 Свои-2. Лекарство от любви

02:30 След. Король сюрпризов

03:10 След. Домашнее видео

03:45 Прокурорская проверка. Кровь со льдом



Домашний



04:10 Кризисный центр. 25-я - 26-я серии

05:45 По делам несовершеннолетних

07:30 Давай разведёмся!

08:30 Тест на отцовство

10:40 Понять. Простить. «Кому ты такая нужна». «Синдром папы Карло»

11:45 Порча. «Зов прошлого». «К ответу»

12:50 Знахарка. Полет бабочки

13:25 Верну любимого. Никто

14:00 Голоса ушедших душ. Картошка

14:35 Кризисный центр. 33-я - 36-я серии

19:00 Постучись в мою калитку. 1-я - 4-я серии

23:10 Понять. Простить. «Кому ты такая нужна». «Синдром папы Карло»

00:15 Порча. «К ответу». «Зов прошлого»

01:10 Знахарка. Полет бабочки

01:35 Верну любимого. Никто

02:00 Голоса ушедших душ. Картошка

02:25 Тест на отцовство

04:05 Кризисный центр. 27-я - 28-я серии



ТНТ



04:35 Студия Союз. 18-я серия

05:20 Импровизация. 228-я - 230-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 9-я - 10-я серии

09:00 Реальные пацаны. 245-я - 249-я серии

11:30 Интерны. 55-я - 66-я серии

17:00 Полицейский с Рублевки. 19-я - 21-я серии

20:00 Иванько. 33-я - 34-я серии

21:00 Валериан и город тысячи планет

23:45 Пятый элемент

02:05 Импровизация. Команды. 44-я - 45-я серии

03:45 Студия Союз. 19-я - 20-я серии



СТС



02:20 Кухня. Война за отель

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 5-я - 6-я серии

09:05 Уральские пельмени. Смехbook

09:10 «Отель «Элеон». Сезон 2. 13-я - 21-я серии

14:10 Монстры против пришельцев

16:05 Монстры на каникулах

17:55 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 5-я - 8-я серии

20:00 Лысый нянька. Спецзадание

21:55 Месть пушистых

23:40 Короче

02:20 Кухня. Война за отель



Матч ТВ



04:45 Специальный репортаж

05:05 География спорта. Новосибирск

05:35 Игра миллионов

06:00 Игра миллионов

06:30 Вид сверху

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Легендарные клубы

11:25 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - Э. Яквинта

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Боулинг. Континентальная лига. Про-тур. Прямой эфир

16:25 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России - «СКА Бразил» (Бразилия). Прямой эфир

18:30 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Камерун. Прямой эфир

21:35 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Испания - Шотландия. Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

01:20 Что за спорт?

01:50 Новости

01:55 Футбол. ЧМ-2026. Отборочный турнир. Аргентина - Парагвай. Прямой эфир

04:00 Гандбол. Газпром лига. «Машека» - «Чеховские медведи»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Район №9

22:05 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 По следу хакера

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



03:50 Слепой-2. 1-я - 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Государственная граница. 2-я серия - «Красный песок»

12:45 По горячим следам

13:00 Новости дня

13:25 Слепой-2. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Слепой-2. 5-я - 8-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Слепой-2. 5-я - 8-я серии

18:00 Оружие холодной войны. Рубеж перехвата

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Код доступа

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Лекарство против страха

01:10 Государственная граница. 2-я серия - «Красный песок»

02:25 Неизвестная война. Великая Отечественная. Партизаны. Война в тылу врага

03:15 Гонка с преследованием

04:45 Хроника Победы



Время начала передач - московское.



















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