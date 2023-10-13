Программа передач ТВ, телепрограмма на 13 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 13 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 13 октября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Голос. Уже не дети
23:50 «Матадор». «Haute couture». К 60-летию со дня рождения Валентина Юдашкина
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе! Сезон 5
23:55 Истории Большой Страны
00:55 Надломленные души
ТВЦ
04:45 Актёрские драмы. Вечно вторые
05:20 Мой герой. Александр Адабашьян
06:00 Настроение
08:25 Провинциальный детектив. «Убийство с привкусом любви». 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Провинциальный детектив. «Убийство с привкусом любви». 4-я серия
12:35 Провинциальный детектив. «Игра в ложь». 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Провинциальный детектив. «Игра в ложь». 3-я - 4-я серии
16:55 Актёрские драмы. Здесь вам не эстрада!
17:50 События
18:10 Игра в убийство. 1-я - 4-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Непростой выбор
00:20 Тонкая штучка
01:45 Петровка, 38
02:00 Смерть на языке цветов. 1-я - 4-я серии
04:55 Актёрские драмы. Здесь вам не эстрада!
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Шумный сосед
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Сумка с подсказками
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 4
09:25 Пёс-6. «Жучок». «Вендетта». «Невидимка»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-6. «Жучок». «Вендетта». «Невидимка»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-3. «Шутка дьявола». 1-я - 2-я серии
22:10 Скорая помощь-4. 9-я - 10-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:45 Марк Захаров
02:30 Квартирный вопрос
03:20 Глаза в глаза. 59-я - 60-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Стечение обстоятельств
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Легавый-2. 8-я - 11-я серии
09:00 Известия
09:30 Дознаватель-2. Расплата
10:25 Дознаватель-2. Правильное решение
11:25 Дознаватель-2. Личные отношения
12:25 Дознаватель-2. Ультиматум
13:00 Известия
13:30 Дознаватель-2. Ультиматум
14:05 Дознаватель-2. Операция
15:00 Дознаватель-2. Семья
16:00 Дознаватель-2. Полицейский
17:00 Известия
17:30 След. Трансфузия
18:15 След. Обезьянник
19:05 След. Ябеда
19:55 След. Кругляк
20:40 След. Фавориты бабы Клавы
21:25 Великолепная пятёрка-5. Последний репортаж
22:25 Великолепная пятёрка-4. Детки в клетке
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Любовь и рок Николая Караченцова
01:00 Они потрясли мир. МакSим. Я буду жить
01:40 Свои-6. Великий сыщик
02:15 Свои-2. Зависимость
02:55 Свои-2. Красавица или чудовище
03:30 Свои-2. Обратный отсчет
04:05 Условный мент. Криптомания
04:45 Условный мент. Цугцванг
Домашний
04:05 Кризисный центр. 27-я - 28-я серии
05:40 По делам несовершеннолетних
07:05 Давай разведёмся!
08:05 Тест на отцовство
10:15 Понять. Простить. «Безмолвное счастье». «Разбитое сердце»
11:25 Порча. «Маленькая принцесса». «С закрытыми глазами»
12:35 Знахарка. Наручники
13:10 Верну любимого. Заклятие невинности
13:45 Голоса ушедших душ. Бабушкино наследство
14:20 Скажи, подруга
14:35 Кризисный центр. 37-я - 40-я серии
19:00 Мур-мур, амур. 1-я - 4-я серии
23:15 Уют за 15 минут
23:30 Понять. Простить. «Безмолвное счастье». «Разбитое сердце»
00:35 Порча. «С закрытыми глазами». «Маленькая принцесса»
01:30 Знахарка. 250-я серия - «Наручники»
01:55 Верну любимого. 162-я серия - «Заклятие невинности»
02:20 Голоса ушедших душ. 70-я серия - «Бабушкино наследство»
02:45 Тест на отцовство. 579-я и 580-я серии
04:25 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:35 Студия Союз. 20-я серия
05:25 Импровизация. 231-я серия
06:15 Импровизация. 233-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 11-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 1-я серия
09:00 Реальные пацаны. 249-я - 254-я серии
12:00 Полицейский с Рублевки. 16-я - 23-я серии
20:00 Комеди Клаб. 755-я серия
21:00 Комеди Клаб. 790-я серия
22:00 Комеди Клаб. 756-я серия
23:00 Stand up. 250-я серия
00:00 Бородач. «Страх и ненависть в Ryazan Plaza»
00:30 Бородач. «Секс-шоп»
01:00 Бородач. «Достучаться до небес»
01:30 Бородач. 14-я серия
01:55 Импровизация. Команды. 46-я - 47-я серии
03:30 Студия Союз. 23-я серия
04:20 Студия Союз. 25-я серия
СТС
02:20 Кухня. Война за отель
05:05 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Галя, у нас отмена! 7-я - 8-я серии
09:00 Большой побег. 7-я - 8-я серии
12:00 Уральские пельмени. Смехbook
13:55 Шоу «Уральские пельмени«
20:00 Уральские пельмени. 199-я серия - «География пельменей. «Армения»
21:30 Шоу «Уральские пельмени»
23:00 Импровизаторы. Сезон 2. 4-я - 5-я серии
01:10 Знакомство с Факерами
03:05 Кухня. Война за отель
Матч ТВ
04:00 Гандбол. Газпром лига. «Машека» - «Чеховские медведи»
05:35 Игра миллионов
06:30 Третий тайм
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Небесная грация
10:25 Легендарные клубы
11:25 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор
12:35 Лица страны. Екатерина Конева
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Игра миллионов
14:55 Новости
15:00 Большой хоккей
15:30 Все на Матч!
16:25 Магия большого спорта
16:55 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России - «Палмейрас» (Бразилия). Прямой эфир
18:55 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Эстония - Азербайджан. Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:35 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Нидерланды - Франция. Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:55 Лица страны. Екатерина Конева
01:15 Гандбол. Газпром лига. ЦСКА - «Зенит»
02:55 Новости
03:00 Боулинг. Континентальная лига. Про-тур
04:45 Небесная грация
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Главные тайны мира
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Преступник
22:05 Ангел мести
00:00 Соль
01:35 Выстрел в пустоту
03:30 Отрыв
04:45 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:45 Хроника Победы
05:10 Слепой-2. 5-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Сильные духом
13:00 Новости дня
13:25 Сильные духом
14:00 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии
19:00 Новости дня
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Расстрел советской миссии Красного креста
20:30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
21:20 Специальный репортаж. Что русскому смешно
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:15 Музыка+
00:40 Свет в конце тоннеля
02:20 Ключи от рая
03:55 Легендарные самолеты. МиГ-21
04:55 Лекарство против страха
Время начала передач - московское.