Программа передач ТВ, телепрограмма на 13 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 13 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 13 октября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Голос. Уже не дети

23:50 «Матадор». «Haute couture». К 60-летию со дня рождения Валентина Юдашкина

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

04:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе! Сезон 5

23:55 Истории Большой Страны

00:55 Надломленные души



ТВЦ



04:45 Актёрские драмы. Вечно вторые

05:20 Мой герой. Александр Адабашьян

06:00 Настроение

08:25 Провинциальный детектив. «Убийство с привкусом любви». 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Провинциальный детектив. «Убийство с привкусом любви». 4-я серия

12:35 Провинциальный детектив. «Игра в ложь». 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Провинциальный детектив. «Игра в ложь». 3-я - 4-я серии

16:55 Актёрские драмы. Здесь вам не эстрада!

17:50 События

18:10 Игра в убийство. 1-я - 4-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Непростой выбор

00:20 Тонкая штучка

01:45 Петровка, 38

02:00 Смерть на языке цветов. 1-я - 4-я серии

04:55 Актёрские драмы. Здесь вам не эстрада!



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Шумный сосед

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Сумка с подсказками

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 4

09:25 Пёс-6. «Жучок». «Вендетта». «Невидимка»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-6. «Жучок». «Вендетта». «Невидимка»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-3. «Шутка дьявола». 1-я - 2-я серии

22:10 Скорая помощь-4. 9-я - 10-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:45 Марк Захаров

02:30 Квартирный вопрос

03:20 Глаза в глаза. 59-я - 60-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Стечение обстоятельств



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Легавый-2. 8-я - 11-я серии

09:00 Известия

09:30 Дознаватель-2. Расплата

10:25 Дознаватель-2. Правильное решение

11:25 Дознаватель-2. Личные отношения

12:25 Дознаватель-2. Ультиматум

13:00 Известия

13:30 Дознаватель-2. Ультиматум

14:05 Дознаватель-2. Операция

15:00 Дознаватель-2. Семья

16:00 Дознаватель-2. Полицейский

17:00 Известия

17:30 След. Трансфузия

18:15 След. Обезьянник

19:05 След. Ябеда

19:55 След. Кругляк

20:40 След. Фавориты бабы Клавы

21:25 Великолепная пятёрка-5. Последний репортаж

22:25 Великолепная пятёрка-4. Детки в клетке

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Любовь и рок Николая Караченцова

01:00 Они потрясли мир. МакSим. Я буду жить

01:40 Свои-6. Великий сыщик

02:15 Свои-2. Зависимость

02:55 Свои-2. Красавица или чудовище

03:30 Свои-2. Обратный отсчет

04:05 Условный мент. Криптомания

04:45 Условный мент. Цугцванг



Домашний



04:05 Кризисный центр. 27-я - 28-я серии

05:40 По делам несовершеннолетних

07:05 Давай разведёмся!

08:05 Тест на отцовство

10:15 Понять. Простить. «Безмолвное счастье». «Разбитое сердце»

11:25 Порча. «Маленькая принцесса». «С закрытыми глазами»

12:35 Знахарка. Наручники

13:10 Верну любимого. Заклятие невинности

13:45 Голоса ушедших душ. Бабушкино наследство

14:20 Скажи, подруга

14:35 Кризисный центр. 37-я - 40-я серии

19:00 Мур-мур, амур. 1-я - 4-я серии

23:15 Уют за 15 минут

23:30 Понять. Простить. «Безмолвное счастье». «Разбитое сердце»

00:35 Порча. «С закрытыми глазами». «Маленькая принцесса»

01:30 Знахарка. 250-я серия - «Наручники»

01:55 Верну любимого. 162-я серия - «Заклятие невинности»

02:20 Голоса ушедших душ. 70-я серия - «Бабушкино наследство»

02:45 Тест на отцовство. 579-я и 580-я серии

04:25 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:35 Студия Союз. 20-я серия

05:25 Импровизация. 231-я серия

06:15 Импровизация. 233-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 11-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 1-я серия

09:00 Реальные пацаны. 249-я - 254-я серии

12:00 Полицейский с Рублевки. 16-я - 23-я серии

20:00 Комеди Клаб. 755-я серия

21:00 Комеди Клаб. 790-я серия

22:00 Комеди Клаб. 756-я серия

23:00 Stand up. 250-я серия

00:00 Бородач. «Страх и ненависть в Ryazan Plaza»

00:30 Бородач. «Секс-шоп»

01:00 Бородач. «Достучаться до небес»

01:30 Бородач. 14-я серия

01:55 Импровизация. Команды. 46-я - 47-я серии

03:30 Студия Союз. 23-я серия

04:20 Студия Союз. 25-я серия



СТС



02:20 Кухня. Война за отель

05:05 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Галя, у нас отмена! 7-я - 8-я серии

09:00 Большой побег. 7-я - 8-я серии

12:00 Уральские пельмени. Смехbook

13:55 Шоу «Уральские пельмени«

20:00 Уральские пельмени. 199-я серия - «География пельменей. «Армения»

21:30 Шоу «Уральские пельмени»

23:00 Импровизаторы. Сезон 2. 4-я - 5-я серии

01:10 Знакомство с Факерами

03:05 Кухня. Война за отель



Матч ТВ



04:00 Гандбол. Газпром лига. «Машека» - «Чеховские медведи»

05:35 Игра миллионов

06:30 Третий тайм

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Небесная грация

10:25 Легендарные клубы

11:25 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор

12:35 Лица страны. Екатерина Конева

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Игра миллионов

14:55 Новости

15:00 Большой хоккей

15:30 Все на Матч!

16:25 Магия большого спорта

16:55 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России - «Палмейрас» (Бразилия). Прямой эфир

18:55 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Эстония - Азербайджан. Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:35 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Нидерланды - Франция. Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:55 Лица страны. Екатерина Конева

01:15 Гандбол. Газпром лига. ЦСКА - «Зенит»

02:55 Новости

03:00 Боулинг. Континентальная лига. Про-тур

04:45 Небесная грация



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Главные тайны мира

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Преступник

22:05 Ангел мести

00:00 Соль

01:35 Выстрел в пустоту

03:30 Отрыв

04:45 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:45 Хроника Победы

05:10 Слепой-2. 5-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Сильные духом

13:00 Новости дня

13:25 Сильные духом

14:00 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии

19:00 Новости дня

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Расстрел советской миссии Красного креста

20:30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным

21:20 Специальный репортаж. Что русскому смешно

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:15 Музыка+

00:40 Свет в конце тоннеля

02:20 Ключи от рая

03:55 Легендарные самолеты. МиГ-21

04:55 Лекарство против страха



Время начала передач - московское.



















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