Программа передач ТВ, телепрограмма на 14 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 14 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 14 октября 2023
Первый канал
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Наше всё
11:05 ПроУют
12:00 Новости
12:15 Поехали!
13:10 «Я оптимист, но не настолько...» К 90-летию со дня рождения Марка Захарова
14:00 Формула любви
15:45 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2023. Короткая программа. Этап I. Прямой эфир
17:00 «Маэстро русской моды». К 60-летию со дня рождения Валентина Юдашкина
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:20 Михаил Задорнов: вся жизнь. 3-я часть
19:15 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
20:05 Кто хочет стать миллионером?
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:20 Великий
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Россия и Запад на качелях истории
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Таиланд
09:00 Формула еды. Томатная паста
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 В кругу друзей
12:50 Доктор Мясников
14:00 Вести
14:50 Парад юмора
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Моей любимой
00:35 Моя чужая жизнь
03:50 Мечтать не вредно
ТВЦ
04:55 Актёрские драмы. Здесь вам не эстрада!
05:55 Маша
07:25 Православная энциклопедия. Зачем нужны Таинства? Путешествие в Тотьму. Покровский храм в Усть-Печеньге
07:50 Провинциальный детектив. «Пока смерть не соединит нас». 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:45 «Смешите меня семеро!» Юмористический концерт
12:55 Москва резиновая
13:20 Женщина с котом и детективом. 1-я серия
14:30 События
14:45 Женщина с котом и детективом. 2-я - 4-я серии
17:20 Женщина с котом и детективом-2. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Тайная комната. Йозеф Геббельс
00:10 Политические убийства
00:55 Специальный репортаж. Не приговор
01:20 Хватит слухов! 96-я серия
01:45 Цена измены
02:25 Звёзды из трущоб
03:05 Охотницы на миллионеров
03:45 Секс-бомбы со стажем
04:25 10 самых... Фальшивые старички и девочки
04:50 Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Стечение обстоятельств
05:45 Улицы разбитых фонарей-12. Сбывшееся проклятие
06:35 Улицы разбитых фонарей-12. День учителя
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая едам с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:10 Попутчик
14:20 Игры разумов
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидением» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Секрет на миллион. Электроники, Петров и Васечкин и другие
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:15 Захар Прилепин. Уроки русского
00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Крематорий»
02:10 Дачный ответ
03:05 Агент национальной безопасности-5. «Фамильные драгоценности», 1-я и 2-я серии
04:35 Военно-исторические маршруты
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Ястреб вернулся
Пятый канал
05:00 Условный мент. Цугцванг
05:20 Условный мент. Эхо войны
06:00 Условный мент. На высоте
06:35 Условный мент. Сказка на ночь
07:20 Условный мент. Награда для героя
08:10 Условный мент. Холодный прием
09:00 Страна советов
09:30 Условный мент. Труба зовет
10:25 Условный мент. Морской волк
11:15 Условный мент. Лжедмитрий
12:15 Условный мент. Свадьба с приданым
13:10 Условный мент-2. Похищение
14:05 Условный мент-2. Welcome
14:55 Условный мент-2. Берегись автомобиля
15:55 Условный мент-2. Экстремальный спорт
16:45 Условный мент-2. Кайф на дом
17:40 Условный мент-2. Богиня правосудия
18:40 Условный мент-2. Сны и грезы
19:35 След. Пластмассовая жизнь
20:25 След. Инспектор по
21:10 След. Мечта букиниста
22:05 След. Запас прочности
23:10 След. Подушка безопасности
00:00 Известия. Главное
01:05 Светская хроника
02:00 Прокурорская проверка. Звери
02:55 Прокурорская проверка. Отравительница
03:45 Прокурорская проверка. Письмо счастья
Домашний
04:25 По делам несовершеннолетних
05:05 Кризисный центр. 29-я - 30-я серии
06:40 Мачеха. 1-я - 4-я серии
10:10 Пять ужинов
10:25 Субботняя жена. 1-я - 4-я серии
14:45 На реке. 1-я - 4-я серии
19:00 Яркое пламя. 41-я - 44-я серии
22:45 Скажи, подруга
23:00 Арена для убийства. 1-я - 4-я серии
02:30 Привет, киндер!
04:10 6 кадров
04:15 Кризисный центр. Неродная
ТНТ
04:20 Студия Союз. 25-я серия
05:05 Импровизация. 234-я серия
05:50 Импровизация. 2-я - 3-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2-я - 3-я серии
09:00 Салон. 2-я - 3-я серии
10:00 Экстрасенсы ведут расследование. 119-я серия
10:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 5 серий
21:00 Ярче звёзд. 2-я серия
23:00 Женский стендап. 79-я серия
00:00 Я худею
02:00 Импровизация. Команды. 48-я - 49-я серии
03:30 Студия Союз. 27-я - 28-я серии
СТС
03:05 Кухня. Война за отель
05:05 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Детектив Финник
08:00 Шоу «Уральские пельмени»
09:00 ПроСТО кухня. 278-я - 279-я серии
10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 9-я серия
11:05 Суперниндзя. Сезон 2. 1-я серия
15:15 Монстры на каникулах-2
17:00 Монстры на каникулах-3. Море зовёт
18:55 Райя и последний дракон
21:00 Тор
23:20 Другой мир
01:40 Страна Саша
03:00 Кухня. Война за отель
Матч ТВ
04:45 Небесная грация
05:05 Вид сверху
05:35 Игра миллионов
06:30 Магия большого спорта
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:55 Шайбу! Шайбу!
10:15 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор
11:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Тюмень» - «Сибиряк». Прямой эфир
13:15 Новости
13:20 Все на Матч!
13:55 Футбол. Товарищеский матч. «Кайрат» - «Зенит». Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Все на Матч!
16:55 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России - «Сантос» (Бразилия). Прямой эфир
18:55 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Словения - Финляндия. Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:35 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Венгрия - Сербия. Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:55 Вы это видели
01:55 Новости
02:00 Смешанные единоборства. UFC. С. Юсуфф - Э. Барбоза. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект
18:00 Засекреченные списки
19:00 В ловушке времени
21:15 Царство небесное
00:00 Легенда о зеленом рыцаре
02:30 По следу хакера
04:00 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:55 Лекарство против страха
06:25 Иван да Марья
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:20 Евдокия
11:40 Легенды музыки. Арно Бабаджанян
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров
14:30 Легенды кино
15:20 Время героев
15:40 Главный день. Петр Остапенко. Трагедия на Кубани
16:35 Специальный репортаж
17:00 Сицилианская защита
19:00 Новости дня
19:25 Приступить к ликвидации
22:20 Побег
00:50 Внимание! Всем постам...
02:10 Свет в конце тоннеля
03:45 Ключи от рая
Время начала передач - московское.