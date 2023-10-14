Программа передач ТВ, телепрограмма на 14 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 14 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 14 октября 2023

Первый канал



04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Наше всё

11:05 ПроУют

12:00 Новости

12:15 Поехали!

13:10 «Я оптимист, но не настолько...» К 90-летию со дня рождения Марка Захарова

14:00 Формула любви

15:45 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2023. Короткая программа. Этап I. Прямой эфир

17:00 «Маэстро русской моды». К 60-летию со дня рождения Валентина Юдашкина

18:00 Вечерние новости (с субтитрами)

18:20 Михаил Задорнов: вся жизнь. 3-я часть

19:15 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым

20:05 Кто хочет стать миллионером?

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:20 Великий

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Россия и Запад на качелях истории

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Таиланд

09:00 Формула еды. Томатная паста

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 В кругу друзей

12:50 Доктор Мясников

14:00 Вести

14:50 Парад юмора

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Моей любимой

00:35 Моя чужая жизнь

03:50 Мечтать не вредно



ТВЦ



04:55 Актёрские драмы. Здесь вам не эстрада!

05:55 Маша

07:25 Православная энциклопедия. Зачем нужны Таинства? Путешествие в Тотьму. Покровский храм в Усть-Печеньге

07:50 Провинциальный детектив. «Пока смерть не соединит нас». 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:45 «Смешите меня семеро!» Юмористический концерт

12:55 Москва резиновая

13:20 Женщина с котом и детективом. 1-я серия

14:30 События

14:45 Женщина с котом и детективом. 2-я - 4-я серии

17:20 Женщина с котом и детективом-2. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Тайная комната. Йозеф Геббельс

00:10 Политические убийства

00:55 Специальный репортаж. Не приговор

01:20 Хватит слухов! 96-я серия

01:45 Цена измены

02:25 Звёзды из трущоб

03:05 Охотницы на миллионеров

03:45 Секс-бомбы со стажем

04:25 10 самых... Фальшивые старички и девочки

04:50 Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Стечение обстоятельств

05:45 Улицы разбитых фонарей-12. Сбывшееся проклятие

06:35 Улицы разбитых фонарей-12. День учителя

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая едам с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:10 Попутчик

14:20 Игры разумов

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидением» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Секрет на миллион. Электроники, Петров и Васечкин и другие

23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:15 Захар Прилепин. Уроки русского

00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Крематорий»

02:10 Дачный ответ

03:05 Агент национальной безопасности-5. «Фамильные драгоценности», 1-я и 2-я серии

04:35 Военно-исторические маршруты

04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Ястреб вернулся



Пятый канал



05:00 Условный мент. Цугцванг

05:20 Условный мент. Эхо войны

06:00 Условный мент. На высоте

06:35 Условный мент. Сказка на ночь

07:20 Условный мент. Награда для героя

08:10 Условный мент. Холодный прием

09:00 Страна советов

09:30 Условный мент. Труба зовет

10:25 Условный мент. Морской волк

11:15 Условный мент. Лжедмитрий

12:15 Условный мент. Свадьба с приданым

13:10 Условный мент-2. Похищение

14:05 Условный мент-2. Welcome

14:55 Условный мент-2. Берегись автомобиля

15:55 Условный мент-2. Экстремальный спорт

16:45 Условный мент-2. Кайф на дом

17:40 Условный мент-2. Богиня правосудия

18:40 Условный мент-2. Сны и грезы

19:35 След. Пластмассовая жизнь

20:25 След. Инспектор по

21:10 След. Мечта букиниста

22:05 След. Запас прочности

23:10 След. Подушка безопасности

00:00 Известия. Главное

01:05 Светская хроника

02:00 Прокурорская проверка. Звери

02:55 Прокурорская проверка. Отравительница

03:45 Прокурорская проверка. Письмо счастья



Домашний



04:25 По делам несовершеннолетних

05:05 Кризисный центр. 29-я - 30-я серии

06:40 Мачеха. 1-я - 4-я серии

10:10 Пять ужинов

10:25 Субботняя жена. 1-я - 4-я серии

14:45 На реке. 1-я - 4-я серии

19:00 Яркое пламя. 41-я - 44-я серии

22:45 Скажи, подруга

23:00 Арена для убийства. 1-я - 4-я серии

02:30 Привет, киндер!

04:10 6 кадров

04:15 Кризисный центр. Неродная



ТНТ



04:20 Студия Союз. 25-я серия

05:05 Импровизация. 234-я серия

05:50 Импровизация. 2-я - 3-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2-я - 3-я серии

09:00 Салон. 2-я - 3-я серии

10:00 Экстрасенсы ведут расследование. 119-я серия

10:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 5 серий

21:00 Ярче звёзд. 2-я серия

23:00 Женский стендап. 79-я серия

00:00 Я худею

02:00 Импровизация. Команды. 48-я - 49-я серии

03:30 Студия Союз. 27-я - 28-я серии



СТС



03:05 Кухня. Война за отель

05:05 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Детектив Финник

08:00 Шоу «Уральские пельмени»

09:00 ПроСТО кухня. 278-я - 279-я серии

10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 9-я серия

11:05 Суперниндзя. Сезон 2. 1-я серия

15:15 Монстры на каникулах-2

17:00 Монстры на каникулах-3. Море зовёт

18:55 Райя и последний дракон

21:00 Тор

23:20 Другой мир

01:40 Страна Саша

03:00 Кухня. Война за отель



Матч ТВ



04:45 Небесная грация

05:05 Вид сверху

05:35 Игра миллионов

06:30 Магия большого спорта

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:55 Шайбу! Шайбу!

10:15 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор

11:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Тюмень» - «Сибиряк». Прямой эфир

13:15 Новости

13:20 Все на Матч!

13:55 Футбол. Товарищеский матч. «Кайрат» - «Зенит». Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Все на Матч!

16:55 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России - «Сантос» (Бразилия). Прямой эфир

18:55 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Словения - Финляндия. Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:35 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Венгрия - Сербия. Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:55 Вы это видели

01:55 Новости

02:00 Смешанные единоборства. UFC. С. Юсуфф - Э. Барбоза. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект

18:00 Засекреченные списки

19:00 В ловушке времени

21:15 Царство небесное

00:00 Легенда о зеленом рыцаре

02:30 По следу хакера

04:00 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:55 Лекарство против страха

06:25 Иван да Марья

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:20 Евдокия

11:40 Легенды музыки. Арно Бабаджанян

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров

14:30 Легенды кино

15:20 Время героев

15:40 Главный день. Петр Остапенко. Трагедия на Кубани

16:35 Специальный репортаж

17:00 Сицилианская защита

19:00 Новости дня

19:25 Приступить к ликвидации

22:20 Побег

00:50 Внимание! Всем постам...

02:10 Свет в конце тоннеля

03:45 Ключи от рая



Время начала передач - московское.



















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