Программа передач ТВ, телепрограмма на 15 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 15 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 15 октября 2023
Первый канал
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
05:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Первые лица
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 Мечталлион. Национальная Лотерея
09:40 Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь своих
11:05 Повара на колесах
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:50 Николай Караченцов и Елена Шанина в легендарном спектакле Марка Захарова «Юнона» и «Авось»
15:25 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-при России-2023. Произвольная программа. Этап I. Прямой эфир
17:00 Ни шагу назад. Специальный репортаж
18:00 Вечерние новости
19:00 Перепой звезду
21:00 Время
23:00 Что? Где? Когда? Осенняя серия игр
00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Летописи конца времен
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
Россия 1
03:50 Мечтать не вредно
06:10 Путь к сердцу мужчины
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Большие перемены
12:50 Девятый вал
17:00 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Путь к сердцу мужчины
ТВЦ
04:50 Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...
05:35 Старая гвардия. 1-я - 4-я серии
09:00 Здоровый смысл
09:25 Дело «пестрых»
11:30 События
11:50 Наша смешная жизнь. Спорт, спорт, спорт
12:40 Тонкая штучка
14:30 Московская неделя
15:00 Дорогие товарищи. Миллионер из хрущоб
15:50 Русские тайны. НЛО
16:40 Маша
18:35 Почти семейный детектив. 1-я - 4-я серии
22:30 Елена и Капитан. 1-я - 2-я серии
00:10 События
00:25 Елена и Капитан. 3-я - 4-я серии
01:55 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
02:05 Игра в убийство. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Ястреб вернулся
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Фотограф по вызову
06:30 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20:20 Ты супер! Суперсезон
23:25 Звезды сошлись
00:55 Основано на реальных событиях
03:25 Агент национальной безопасности-5. «Забыть все». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Прокурорская проверка. Врачебная тайна 1
05:55 Прокурорская проверка. Врачебная тайна 2
06:50 Наш спецназ-2. Нападение
07:40 Наш спецназ-2. Месть
08:30 Наш спецназ-2. Большая афера
09:25 Наш спецназ-2. Жатва
10:20 Наш спецназ-2. Призрак
11:15 Наш спецназ-2. Лев против змеи
12:15 Наш спецназ-2. Под подозрением
13:10 Наш спецназ-2. Братство
14:05 Наш спецназ-2. Враг
14:55 Наш спецназ-2. Осада
15:50 Наш спецназ-2. Кровная месть
16:45 Наш спецназ-2. Люди в черном
17:40 Чужой район-2. Клеймо
18:40 Чужой район-2. Подстава
19:40 Чужой район-2. Граффити
20:35 Чужой район-2. Похищение
21:35 Чужой район-2. Мечта
22:30 Чужой район-2. Коллега
23:30 48 часов. Ничего личного
00:15 48 часов. Чужое сердце
01:00 Непокорная. 5-я - 8-я серии
04:15 Легавый-2. 6-я серия
Домашний
04:15 Кризисный центр. Неродная
06:30 Кризисный центр. 33-я серия - «Гипноз»
06:40 Арена для убийства. 1-я - 4-я серии
10:20 Уют за 15 минут
10:35 Слишком близко, слишком больно. 1-я - 4-я серии
14:45 Поворот к счастью. 1-я - 4-я серии
19:00 Яркое пламя. 45-я - 48-я серии
22:35 Твой Dомашний доктор
22:50 Мачеха. 1-я - 4-я серии
02:10 Кризисный центр. Рисунки чёрной краской
ТНТ
05:00 Импровизация. 4-я - 6-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 4-я - 5-я серии
09:00 Битва пикников. 26-я - 27-я серии
10:00 Экстрасенсы ведут расследование
11:00 Битва экстрасенсов. 367-я - 371-я серии
18:30 Новые Звёзды в Африке. 20-я серия
21:00 Лига городов. 5-я серия
23:00 Шоу Воли. 26-я серия
00:10 Ярче звёзд. 2-я серия
02:00 Я тебе не верю. 8-я - 9-я серии
03:35 Импровизация. Команды. 50-я - 51-я серии
СТС
03:00 Кухня. Война за отель
05:05 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Отель у овечек
07:30 Детектив Финник
08:00 Шоу «Уральские пельмени»
09:00 Рогов в деле
10:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:25 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 1-я - 8-я серии
14:45 Месть пушистых
16:35 Дедушка нелёгкого поведения
18:25 Стражи Галактики
21:00 Стражи Галактики. Часть 2
23:45 Другой мир-2. Эволюция
01:50 Кухня. Война за отель
Матч ТВ
05:00 Матч! Парад
05:30 Здоровый образ. Фигурное катание
06:00 Игра миллионов
06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Лига героев
11:05 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор
11:55 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» - «Химик». Прямой эфир
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «ПАРМА». Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Футбол. Кубок России. Женщины. Финал. «Зенит» - ЦСКА. Прямой эфир
18:55 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Швейцария - Белоруссия. Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:35 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Норвегия - Испания. Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:55 Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Финал
01:55 Новости
02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 6.00
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Орел девятого легиона
15:10 Последние рыцари
17:30 Исход: Цари и боги
20:30 Средневековье
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:45 Ключи от рая
05:20 Легендарные флотоводцы. Федор Ушаков
06:00 Освобождение
06:25 Приступить к ликвидации
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:40 Скрытые угрозы с Николаем Чиндяйкиным
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Иосиф Бельский
13:15 Специальный репортаж
13:25 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Сильные духом
02:55 Евдокия
04:40 Сделано в СССР
Время начала передач - московское.