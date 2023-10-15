Программа передач ТВ, телепрограмма на 15 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 15 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 15 октября 2023

Первый канал



04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

05:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Первые лица

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 Мечталлион. Национальная Лотерея

09:40 Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь своих

11:05 Повара на колесах

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:50 Николай Караченцов и Елена Шанина в легендарном спектакле Марка Захарова «Юнона» и «Авось»

15:25 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-при России-2023. Произвольная программа. Этап I. Прямой эфир

17:00 Ни шагу назад. Специальный репортаж

18:00 Вечерние новости

19:00 Перепой звезду

21:00 Время

23:00 Что? Где? Когда? Осенняя серия игр

00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Летописи конца времен

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика



Россия 1



03:50 Мечтать не вредно

06:10 Путь к сердцу мужчины

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Большие перемены

12:50 Девятый вал

17:00 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Путь к сердцу мужчины



ТВЦ



04:50 Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...

05:35 Старая гвардия. 1-я - 4-я серии

09:00 Здоровый смысл

09:25 Дело «пестрых»

11:30 События

11:50 Наша смешная жизнь. Спорт, спорт, спорт

12:40 Тонкая штучка

14:30 Московская неделя

15:00 Дорогие товарищи. Миллионер из хрущоб

15:50 Русские тайны. НЛО

16:40 Маша

18:35 Почти семейный детектив. 1-я - 4-я серии

22:30 Елена и Капитан. 1-я - 2-я серии

00:10 События

00:25 Елена и Капитан. 3-я - 4-я серии

01:55 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

02:05 Игра в убийство. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Ястреб вернулся

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Фотограф по вызову

06:30 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

20:20 Ты супер! Суперсезон

23:25 Звезды сошлись

00:55 Основано на реальных событиях

03:25 Агент национальной безопасности-5. «Забыть все». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Прокурорская проверка. Врачебная тайна 1

05:55 Прокурорская проверка. Врачебная тайна 2

06:50 Наш спецназ-2. Нападение

07:40 Наш спецназ-2. Месть

08:30 Наш спецназ-2. Большая афера

09:25 Наш спецназ-2. Жатва

10:20 Наш спецназ-2. Призрак

11:15 Наш спецназ-2. Лев против змеи

12:15 Наш спецназ-2. Под подозрением

13:10 Наш спецназ-2. Братство

14:05 Наш спецназ-2. Враг

14:55 Наш спецназ-2. Осада

15:50 Наш спецназ-2. Кровная месть

16:45 Наш спецназ-2. Люди в черном

17:40 Чужой район-2. Клеймо

18:40 Чужой район-2. Подстава

19:40 Чужой район-2. Граффити

20:35 Чужой район-2. Похищение

21:35 Чужой район-2. Мечта

22:30 Чужой район-2. Коллега

23:30 48 часов. Ничего личного

00:15 48 часов. Чужое сердце

01:00 Непокорная. 5-я - 8-я серии

04:15 Легавый-2. 6-я серия



Домашний



04:15 Кризисный центр. Неродная

06:30 Кризисный центр. 33-я серия - «Гипноз»

06:40 Арена для убийства. 1-я - 4-я серии

10:20 Уют за 15 минут

10:35 Слишком близко, слишком больно. 1-я - 4-я серии

14:45 Поворот к счастью. 1-я - 4-я серии

19:00 Яркое пламя. 45-я - 48-я серии

22:35 Твой Dомашний доктор

22:50 Мачеха. 1-я - 4-я серии

02:10 Кризисный центр. Рисунки чёрной краской



ТНТ



05:00 Импровизация. 4-я - 6-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 4-я - 5-я серии

09:00 Битва пикников. 26-я - 27-я серии

10:00 Экстрасенсы ведут расследование

11:00 Битва экстрасенсов. 367-я - 371-я серии

18:30 Новые Звёзды в Африке. 20-я серия

21:00 Лига городов. 5-я серия

23:00 Шоу Воли. 26-я серия

00:10 Ярче звёзд. 2-я серия

02:00 Я тебе не верю. 8-я - 9-я серии

03:35 Импровизация. Команды. 50-я - 51-я серии



СТС



03:00 Кухня. Война за отель

05:05 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Отель у овечек

07:30 Детектив Финник

08:00 Шоу «Уральские пельмени»

09:00 Рогов в деле

10:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:25 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 1-я - 8-я серии

14:45 Месть пушистых

16:35 Дедушка нелёгкого поведения

18:25 Стражи Галактики

21:00 Стражи Галактики. Часть 2

23:45 Другой мир-2. Эволюция

01:50 Кухня. Война за отель



Матч ТВ



05:00 Матч! Парад

05:30 Здоровый образ. Фигурное катание

06:00 Игра миллионов

06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Лига героев

11:05 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор

11:55 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» - «Химик». Прямой эфир

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «ПАРМА». Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Футбол. Кубок России. Женщины. Финал. «Зенит» - ЦСКА. Прямой эфир

18:55 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Швейцария - Белоруссия. Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:35 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Норвегия - Испания. Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:55 Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Финал

01:55 Новости

02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 6.00



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Орел девятого легиона

15:10 Последние рыцари

17:30 Исход: Цари и боги

20:30 Средневековье

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:45 Ключи от рая

05:20 Легендарные флотоводцы. Федор Ушаков

06:00 Освобождение

06:25 Приступить к ликвидации

09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:40 Скрытые угрозы с Николаем Чиндяйкиным

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Иосиф Бельский

13:15 Специальный репортаж

13:25 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии

18:00 Главное с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Сильные духом

02:55 Евдокия

04:40 Сделано в СССР



Время начала передач - московское.



















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