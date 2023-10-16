Программа передач ТВ, телепрограмма на 16 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 16 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 16 октября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Бизон: Дело манекенщицы. 5-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Россия и Запад на качелях истории
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Лихорадка. 9-я - 10-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-6. «Звуки музыки». 1-я - 2-я серии
03:40 Морозова. 13-я серия - «Дочь»
ТВЦ
05:00 Закон и порядок
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Свой среди чужих, чужой среди своих
08:55 Женщина с котом и детективом. 1-я - 2-я серии
10:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:00 Городское собрание
11:30 События
11:50 Старая гвардия. Огненный след. 1-я серия
12:40 Старая гвардия. Огненный след. 2-я серия
13:40 Мой герой. Елена Голухова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Сельский детектив. Дикая роза. 1-я - 2-я серии
16:55 Фактор БЕZ опасности. Выезд на встречную полосу
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:10 Таёжный детектив. 1-я - 2-я серии
20:05 Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота. 1-я - 2-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Время возможностей
23:05 Знак качества. Атака соли
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Тайная комната. Йозеф Геббельс
01:25 Правда о звёздных диетах
02:05 Мао и Сталин
02:45 Истории спасения. Пожар под грифом «Секретно»
03:10 Сельский детектив. Дикая роза. 1-я - 2-я серии
04:40 Короли эпизода. Надежда Федосова
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Погибший свидетель
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Красавчик
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-6. «Муж на час». «Конвейер «Наследство». «Веселая вдова». «Потрошитель»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-6. «Муж на час». «Конвейер «Наследство». «Веселая вдова». «Потрошитель»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-3. «Осиное гнездо». 1-я - 2-я серии
22:15 Скорая помощь-4. 11-я - 13-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-4. 11-я - 13-я серии
01:45 Агент национальной безопасности-5. «Две монетки». 1-я - 2-я серии
03:15 Агент национальной безопасности-5. «Исчезающий вид». 1-я - 2-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Сделка по недвижимости
Пятый канал
05:00 Известия
05:35 Легавый-2. 13-я - 15-я серии
08:10 Двое
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Двое
10:30 Отцы
12:30 Белая ночь. 1-я серия
13:00 Известия
13:30 Белая ночь. 1-я - 4-я серии
17:00 Известия
17:30 След. Пустота
18:20 След. Саркофаг
19:05 След. Не я один
19:55 След. Внутреннее напряжение
20:40 След. Санитар
21:25 Великолепная пятёрка-5. Бойцовский клубок
22:25 Великолепная пятёрка-4. Целый мегабайт любви
23:10 Великолепная пятёрка-4. Явка с повинной
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Великолепная пятёрка-5. Кошка в тёмной комнате
01:15 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Бегство». 1-я - 2-я серии
02:30 След. Буква закона
03:10 След. Сила Толи
03:45 Прокурорская проверка. Эпидемия
Домашний
02:10 Кризисный центр. Рисунки чёрной краской
06:10 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:00 Понять. Простить. «Оловянная свадьба». «Оттенки любви»
12:00 Порча. «Воронье перо». «Пожар»
13:10 Знахарка. Токсины
13:40 Верну любимого. Любовь и ненависть
14:15 Голоса ушедших душ. Хозяйка
14:45 Люблю отца и сына. 1-я - 4-я серии
19:00 Сказочный сон. 1-я - 4-я серии
23:05 Понять. Простить. «Оловянная свадьба». «Оттенки любви»
00:15 Порча. «Пожар». «Воронье перо»
01:10 Знахарка. Токсины
01:35 Верну любимого. Любовь и ненависть
02:00 Голоса ушедших душ. Хозяйка
02:25 Люблю отца и сына. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:25 Импровизация. Команды. 51-я серия
05:10 Студия Союз. 29-я серия
06:00 Импровизация. 5-я - 6-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я - 13-я серии
09:00 Новые Звёзды в Африке. Сезон 2. 20-я серия
11:30 Интерны. 67-я - 77-я серии
16:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 23-я - 25-я серии
20:00 Иванько. Сезон 2. 34-я - 35-я серии
21:00 Бедный олигарх-2. 1-я - 3-я серии
22:10 Однажды в России. Сезон 10. 261-я серия
23:10 Лига городов. 4-я серия
00:50 Импровизация. Команды. Сезон 4. 52-я - 53-я серии
02:30 Студия Союз. Сезон 2. 30-я - 32-я серии
04:50 Импровизация. 8-я серия
СТС
01:50 Кухня. Война за отель
05:05 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 9-я серия
09:05 От винта
10:55 Шоу «Уральские пельмени»
14:40 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 1-я - 10-я серии
20:00 Суперниндзя. Сезон 2. 2-я серия
22:40 Начать сначала
01:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 32-я серия
02:00 Другой мир
03:50 Последний из Магикян
Матч ТВ
02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 10.00
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Легендарные клубы
11:25 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» - «Красный Яр». Прямой эфир
16:25 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России - «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямой эфир
18:30 Новости
18:40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Кения. Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:35 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Бельгия - Швеция. Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
01:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Руна» - «Пари Нижний Новгород»
03:00 Новости
03:05 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Стрела»
04:55 Пляжный футбол. Московский международный кубок. Финал
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Царство небесное
22:50 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 По следу хакера
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
Звезда
04:50 Побег
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Государственная граница. 1-я серия - «Год сорок первый»
12:30 Нулевая мировая. 1-я - 2-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Нулевая мировая. 1-я - 2-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Нулевая мировая. 1-я - 2-я серии
15:20 Нулевая мировая. 3-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Нулевая мировая. 3-я - 4-я серии
18:00 Собибор. Побег из лагеря смерти. «Восстание«, 1-я серия
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Ищу своих
21:00 Открытый эфир
22:45 Между тем с Наталией Метлиной
23:15 Суровые километры
01:10 Государственная граница. 1-я серия - «Год сорок первый»
02:20 Неизвестная война. Великая Отечественная. На Восток
03:15 Нулевая мировая. 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.