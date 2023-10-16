Программа передач ТВ, телепрограмма на 16 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 16 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 16 октября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Бизон: Дело манекенщицы. 5-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Россия и Запад на качелях истории

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Лихорадка. 9-я - 10-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-6. «Звуки музыки». 1-я - 2-я серии

03:40 Морозова. 13-я серия - «Дочь»



ТВЦ



05:00 Закон и порядок

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Свой среди чужих, чужой среди своих

08:55 Женщина с котом и детективом. 1-я - 2-я серии

10:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:00 Городское собрание

11:30 События

11:50 Старая гвардия. Огненный след. 1-я серия

12:40 Старая гвардия. Огненный след. 2-я серия

13:40 Мой герой. Елена Голухова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Сельский детектив. Дикая роза. 1-я - 2-я серии

16:55 Фактор БЕZ опасности. Выезд на встречную полосу

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:10 Таёжный детектив. 1-я - 2-я серии

20:05 Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота. 1-я - 2-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Время возможностей

23:05 Знак качества. Атака соли

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната. Йозеф Геббельс

01:25 Правда о звёздных диетах

02:05 Мао и Сталин

02:45 Истории спасения. Пожар под грифом «Секретно»

03:10 Сельский детектив. Дикая роза. 1-я - 2-я серии

04:40 Короли эпизода. Надежда Федосова



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Погибший свидетель

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Красавчик

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-6. «Муж на час». «Конвейер «Наследство». «Веселая вдова». «Потрошитель»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-6. «Муж на час». «Конвейер «Наследство». «Веселая вдова». «Потрошитель»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-3. «Осиное гнездо». 1-я - 2-я серии

22:15 Скорая помощь-4. 11-я - 13-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-4. 11-я - 13-я серии

01:45 Агент национальной безопасности-5. «Две монетки». 1-я - 2-я серии

03:15 Агент национальной безопасности-5. «Исчезающий вид». 1-я - 2-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Сделка по недвижимости



Пятый канал



05:00 Известия

05:35 Легавый-2. 13-я - 15-я серии

08:10 Двое

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Двое

10:30 Отцы

12:30 Белая ночь. 1-я серия

13:00 Известия

13:30 Белая ночь. 1-я - 4-я серии

17:00 Известия

17:30 След. Пустота

18:20 След. Саркофаг

19:05 След. Не я один

19:55 След. Внутреннее напряжение

20:40 След. Санитар

21:25 Великолепная пятёрка-5. Бойцовский клубок

22:25 Великолепная пятёрка-4. Целый мегабайт любви

23:10 Великолепная пятёрка-4. Явка с повинной

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Великолепная пятёрка-5. Кошка в тёмной комнате

01:15 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Бегство». 1-я - 2-я серии

02:30 След. Буква закона

03:10 След. Сила Толи

03:45 Прокурорская проверка. Эпидемия



Домашний



02:10 Кризисный центр. Рисунки чёрной краской

06:10 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:00 Понять. Простить. «Оловянная свадьба». «Оттенки любви»

12:00 Порча. «Воронье перо». «Пожар»

13:10 Знахарка. Токсины

13:40 Верну любимого. Любовь и ненависть

14:15 Голоса ушедших душ. Хозяйка

14:45 Люблю отца и сына. 1-я - 4-я серии

19:00 Сказочный сон. 1-я - 4-я серии

23:05 Понять. Простить. «Оловянная свадьба». «Оттенки любви»

00:15 Порча. «Пожар». «Воронье перо»

01:10 Знахарка. Токсины

01:35 Верну любимого. Любовь и ненависть

02:00 Голоса ушедших душ. Хозяйка

02:25 Люблю отца и сына. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:25 Импровизация. Команды. 51-я серия

05:10 Студия Союз. 29-я серия

06:00 Импровизация. 5-я - 6-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я - 13-я серии

09:00 Новые Звёзды в Африке. Сезон 2. 20-я серия

11:30 Интерны. 67-я - 77-я серии

16:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 23-я - 25-я серии

20:00 Иванько. Сезон 2. 34-я - 35-я серии

21:00 Бедный олигарх-2. 1-я - 3-я серии

22:10 Однажды в России. Сезон 10. 261-я серия

23:10 Лига городов. 4-я серия

00:50 Импровизация. Команды. Сезон 4. 52-я - 53-я серии

02:30 Студия Союз. Сезон 2. 30-я - 32-я серии

04:50 Импровизация. 8-я серия



СТС



01:50 Кухня. Война за отель

05:05 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 9-я серия

09:05 От винта

10:55 Шоу «Уральские пельмени»

14:40 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 1-я - 10-я серии

20:00 Суперниндзя. Сезон 2. 2-я серия

22:40 Начать сначала

01:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 32-я серия

02:00 Другой мир

03:50 Последний из Магикян



Матч ТВ



02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 10.00

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Легендарные клубы

11:25 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» - «Красный Яр». Прямой эфир

16:25 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России - «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямой эфир

18:30 Новости

18:40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Кения. Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:35 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Бельгия - Швеция. Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

01:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Руна» - «Пари Нижний Новгород»

03:00 Новости

03:05 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Стрела»

04:55 Пляжный футбол. Московский международный кубок. Финал



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Царство небесное

22:50 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 По следу хакера

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман



Звезда



04:50 Побег

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Государственная граница. 1-я серия - «Год сорок первый»

12:30 Нулевая мировая. 1-я - 2-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Нулевая мировая. 1-я - 2-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Нулевая мировая. 1-я - 2-я серии

15:20 Нулевая мировая. 3-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Нулевая мировая. 3-я - 4-я серии

18:00 Собибор. Побег из лагеря смерти. «Восстание«, 1-я серия

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Ищу своих

21:00 Открытый эфир

22:45 Между тем с Наталией Метлиной

23:15 Суровые километры

01:10 Государственная граница. 1-я серия - «Год сорок первый»

02:20 Неизвестная война. Великая Отечественная. На Восток

03:15 Нулевая мировая. 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТВ, телепрограмма на 15 октября 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 14 октября 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 13 октября 2023 Сериал «Скорая помощь» (6 сезон): сколько серий, дата выхода на НТВ Сериал «Жизнь по вызову» (2 сезон): дата выхода, сколько серий, где смотрет ...



